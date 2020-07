Cameron Walk Pl., 25941-Peter and Irma Erichsen to Brian D. and Jennifer Lynn Wallace, $1.4 million.

Laceys Tavern Ct., 24056-Robert P. and Kim A. Cadwell to William Andrew Hanes and Julie R. Christie, $1.74 million.

Mineral Springs Cir., 25042-Frank G. and Jennifer T. Cavaliere to Julianne Lee Scasny and Mounaf Alsamman, $625,000.

Piebald Sq., 42097-Marc R. Kelley to Judith Anne Marie Del Priore, $365,000.

Terrazzo Terr., 42217-Donald Eric Schieffer to Anita Dehaven, $305,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Broadwater Ct., 20687-Stephen L. and Marcia L. Rust to Jason L. and Joanna C. Becker, $675,000.

Drysdale Terr., 46622, No. 300-Philip and Jaqueline McCall to Sean P. Burke and Demetrios Poulios, $310,000.

Jermyn Ct., 21-Lindsey Schwartz to Quy Truong, $387,000.

Mosbey Ct., 4-Min and Hong Zheng to Kittima Ongwongwattana and Somjai Sriwichean, $375,000.

Redrose Dr., 20166-Shenandoah Valley Housing Corp. to Miguel and Kelly Z. Garcia, $750,000.

Victoria Falls Sq., 47378-Suellen Ratcliff to David D. Blair and Hannah E. Scherlacher, $462,000.

ASHBURN AREA

Belmont Park Terr., 20365, No. 108-Elizabeth E. Davis to Kristine E. Zapf, $247,300.

Chesterton St., 42998-Brian M. and Natalie C. Rosenbaum to Michelle A. and Thomas W. Dabney, $611,000.

Frenchmans Creek Terr., 43393-Michael T. Lyons to Paul J. and Jessica M. Hummel, $555,000.

Kings Arms Sq., 44032-Michael and Lauren Elizabeth Bown to Eric Woo Seung Shim and Jane Shim, $468,100.

Northpark Dr., 20318-One Loudoun Home Building II Corp. to Asdollah Livani and Shabnam Ravadgar, $1.09 million.

Plantation Terr., 43611-Carlos Eduardo and Carolina Llanos to Philip Joseph Perfetti, $449,100.

Silvery Blue Terr., 19847-Pulte Home Co. Corp. to Tracy C. King and William Howard Campbell, $650,000.

Stonecottage Pl., 43109-Peter C. and Jennifer A. Drake to Adam Burgess and Tracy M. Young, $651,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Bankbarn Terr., 21556-Daniel Lee Reitz to Michael Wilson and Shelby Tsu, $440,000.

Cochrans Lock Dr., 42668-Eric and Anne Marie Craig to Scott and Robyn Lee Turner, $1.1 million.

Hollyhock Terr., 42460-James Rookwood to John Austin and Page Coffee Corbo, $305,000.

Morning Shade Terr., 22436-Nichole Thompson to Ravi Rane and Pooja Mulik, $525,000.

Redstone Terr., 42421-Michelle Perdomo to Sapat and Sandra E. Mitrani, $475,000.

Sullivans Cove Sq., 23112-Van Meter Homes at Brambleton Town Cente to Scott K. and Renee D. Knepper, $702,000.

Winter Lake Ct., 22146-Ayaz M. Bokhari to Vijay and Manasi Mehta, $845,000.

DULLES AREA

Grand Central Sq., 45521-Virginia Sell Now Corp. to Thanh Duc Dong, $426,000.

Whitcomb Sq., 45624-Cameron D. Stephenson to Philip Michael Palmiero, $400,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Ariel Dr. NE, 272-Edward G. and Pamela D. Smariga to Gary L. and Carol L. Vanderheiden, $650,000.

Buttonwood Terr. NE, 894-Anthony and Monica Robbins to Patrick and Michele E. Fallon, $466,894.

Determine Ct., 16875-William H. and Lauren D. Kitt to James C. and Trisha L. Stevens, $1.07 million.

Ginger Sq. NE, 512-Michael Strand to Manuel and Christine Medina, $360,000.

Harrison St. NE, 125-Srinivas Prasannakumar and Amy M. Buzby to Nicholas Smith and Lowery Burke, $469,000.

Huntmaster Terr. NE, 1120, No. 102-Beverly J. Gibb to Karen Sue Halsey, $222,000.

Menlow Dr. NE, 1008-David and Gretchen Riemenschneider to Jenny L. and Carey S. Heckman, $750,000.

Stumptown Rd., 41743-Romel L. De Pradines to Christina Boehmer, $530,000.

Wakehurst Pl., 41728-Charles W. and Suzanne E. Ryan to Dariusz Marek and Barbara Ewa Swietlik, $737,500.

LEESBURG-WATSON AREA

Bicksler Sq. SE, 427-Elizabeth Anne Mays to Joshua Daniel and Theresa Marie Dinman, $668,000.

Grenata Preserve Pl., 40715-Creighton-Grenata Corp. and James D. Brown to Jose A. and Joaquina M. Alves, $550,000.

Nolen Ct., 42011-Raymond Wesley and Gail Lynn Threlkeld to John D. and Allyson Marie Rennie, $1.75 million.

Shirley Sq. SE, 255-Ingrid Morris to Kerry Eileen Mullane, $400,000.

Whipp Dr. SE, 330-Mujo and Alma Mrkonjic to Lydia Marie Welke and Ronald Charles Hurlocker III, $579,000.

LOVETTSVILLE AREA

Harpers Mill Way, 13-U.S. Home Corp. to Angela Marie Roberts, $362,458.

Stocks St., 27-Michael M. and Christina L. Drogin to Joshua and Amanda Katherine Heavner, $415,000.

MIDDLEBURG AREA

Wynhurst Ct., 36571-Frederick D. and Maryanne Wilson to Paul A. and Kelly A. Loussedes, $795,000.

PURCELLVILLE AREA

Gentlewood Sq., 509-Scott John and Elizabeth Margaret Bolan to Matthew Grover and Laura Kelly, $550,000.

Stony Point Rd., 36333-Thomas and Lauren Ashton Eisenhart to Luke Ferree, $402,000.

ROUND HILL AREA

Cedar Bluff Ct., 17308-Ellen B. Burns to Cory Jae and Shannon Marie Hill, $440,000.

Harry Byrd Hwy., 34877-Michael W. and Petra M. Canary to Jason and Karah Walker, $605,000.

Tedler Cir., 17457-Michael C. and Nicole R. Gibson to Jeremiah Morgan and Megan Strogen, $511,000.

SOUTH RIDING AREA

Bradshaw Dr., 25449-Estate of Rex R. Lallmang and H. Jason Gold to Ramesh and Vijayalaxmi Mussim, $700,000.

Lake Mist Sq., 25340, No. 205-Michael Robert Conner and estate of Dorris Davis Conner to Kathleen N. Warren, $285,000.

Longacre Dr., 42531-Thomas and Vicky Tran to Anju Kumar and Harvey D. Batra, $790,000.

Spyder Pl., 42912-Jonathan S. and Yoo Jin Kim to Michael R. and Angela Y. Hess, $625,000.

STERLING AREA

Almey Ct., 102-Oscar Bowles to Thomas Gregory Knox, $500,000.

College Dr. N., 106-Choronay and Samruom Soeun to Miguel A. Henriquez Otero and Mercedes Reyes De Henriquez, $250,000.

Hummer Ct., 409-Thomas M. and Kari L. Merkel to Jose D. Argueta-Abarca and Brenda A. Perez, $450,000.

Trumpet Cir., 46877-Judith Anne Marie Del Priore to Mohammed Sadik Amanullah, $400,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in February were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Aquia Rd., 1384-Shawn A. Boyce to Michael Shawn Ciallella, $290,000.

Clarkes Meadow Dr., 6644-Eric P. and Amanda K. Burkholder to Megan C. Spence, $380,000.

Depot Dr., 10868-Diego Gaston Noguez to Joseph Michael and Jacquelyn Helen Evans, $264,000.

Godwins Landing Dr., 5028-Michelle Leeanne and Anita Sue Hill to Walter D. Hernandez Barrientos and Maria A. Hernandez, $310,000.

Holtzclaw Rd., 8531-Michael E. Lillard and Melanie John Bartenstein to Gabriel Boie and Kasey Tana Morris, $800,000.

Kenthurst Lane, 7134-Stephan M. Lamb and estate of Deborah A. Lamb to Ronald G. Selfe, $1.3 million.

Maple Dale Lane, 4573-Jonathan O’Neal Santee to Gregory Joseph and Tiffany L. Dreher, $505,000.

Miles Lane, 6131-Penelope K. Geddes to Michael H. Smiley, $525,000.

Norwich Ct., 7148-Jeffrey R. and Jennifer H. Abrams to Daniel J. and Jessica L. Wendling, $596,500.

Piedmont St., 97-Andrew Brooks to Tyler and Allison Amos, $339,900.

Randolph Cir., 9022-Denise Marie Gough to Gabriela Fernanda Sanchez Espinoza, $323,000.

Rogues Rd., 8511-Fereshteh N. Simone and estate of Arman Simone to Matthew Thomas Jennings and Melody Dawn McCullem, $1.1 million.

Sterling Ct., 156-Zachary A. and Ashley T. Perry to Mark Jason and Meleana Malia Moore, $377,000.

Taylor Rd., 8015-Stephen R. and Joann A. Shipe to Brandon and Joan Taylor, $279,900.