Crested Wheat Dr., 25165-Tarik and Tahmina Abady Elharaoui to Vivek and Rakhi Bansal, $731,000.

Lind Ct., 25051-Nathan C. and Casie R. Antalis to Daniel David and Jennifer B. Lopez, $675,000.

Mossridge Rd., 39572-Elizabeth Johnson to Eddie Dean and Tracy Fleming, $433,000.

Sculpin Ct., 40599-Robert Douglas and Kelly Ann Bassett to Rajesh V. and Savita R. Tripathi, $792,999.

Wild Plum Dr., 40740-Mark Davis to Steven Todd Peverill, $905,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Cedarhurst Dr., 46527-Amit and Halona Trivett Sharma to Lindsey Schwartz and James Tilton, $542,000.

Drysdale Terr., 46630, No. 202-Alan W. McCullough to Rodolfo Zamora Rodelas Jr., $275,000.

Marguritte Sq., 20389-David Michael Jessup and Camille Marie Martilotta to Seyedhassan and Rezvansadat Mousavi, $462,000.

Royal Villa Terr., 20904-Harvey W. Wynn and Monica F. Sasscer to Roya Barikzoy, $502,000.

Waterbeach Pl., 20848-Anthony Bolouri-Rad and Atossa Tabar Shafaie to Ali Mustafa Kalamchi, $605,000.

ASHBURN AREA

Ashlawn Ct., 43872-Benino and Maria R. Scotto to Jeffrey T. and Tanya Ley, $980,000.

Blueridge Meadows Dr., 44485-Abdul Hassan Mostafavi to Thomas A. and Lori M. Durakis, $617,500.

Chokeberry Sq., 43335-Amy C. Burgess to Jesus Armando Patroni, $405,000.

Medalist Dr., 20389-Cezary Raczko and Jing Cheng to Chul K. and Joo H. Choi, $730,000.

Old Line Terr., 20080-Calatlantic Group Inc. to Michelle Ann and John Stanley Martin, $629,990.

Roslindale Dr., 20380-One Loudoun Home Building II Corp. to Craig M. Mueller, $829,990.

Sunset Maple Dr., 44365-Srirangam and Shobhana Kannan to Jeff Shine, $600,000.

Wayside Cir., 43392-Catherine Mary Girard to Donald Edward Alley Jr., $657,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Blue Elder Terr., 22664, No. 303-Jacob A. Pena to Laurel Sprague, $300,000.

Concord Station Terr., 22358-Brett Nicole Bowen to Pavlo V. Babayan and Kateryna Synenko, $430,000.

Fanshaw Sq., 22962-Cynthia Speer to Pranathi and Kamalakar Divi, $531,000.

Kingston Station Terr., 43851-Kai Chiu and Zi Amy Yeh to Arvind Bhagabhai Patel and Rajesh Kumar Khatri, $391,000.

Nantucket Fog Terr., 23384-Onyekachukwu and Colleen Kugel Egbuna to Eric John and Anne Marie Craig, $702,500.

Ringneck Pl., 42450-Sean David and Ryan Lynn Bodkin to Michelle Linn and Linda Marie Verbeeck, $462,500.

Trailview Crossing Terr., 22367-Jeffrey and Melissa Estes to Dawei Du and Li Ding, $670,000.

DULLES AREA

Blackthorn Sq., 23150-Erica and Gene Wilhoite to Harshdeep Chowdary and Geetinder Singh, $370,000.

Johnson Oak Terr., 24612-Chih Kai Chen and Kyung Jin Lee to Fierre J. Diaz, $365,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Arroyo Terr., 19077-Perry Crottie to Jose Jordan and Lizza Adamczyk Wieler, $435,000.

Cannonade Dr., 17323-William Joseph and Karen Bongyon Toti to Michael P. and Jacqueline J. Leary Warsaw, $1 million.

Edwards Ferry Rd. NE, 605-Jason and Rachel Blanchard to Bryon John and Sarah Lehman Holdt, $505,000.

Ginkgo Terr. NE, 416-Malaisamy Sethuraman to Francisco Javier Ayala Bocardo and Elsea Ileana De Loza Torres, $365,000.

Howitzer Terr. NE, 628-Radek and Alena Koci to Matthew David Stevens, $495,000.

Michigan Sq., 43565-Pamela Y. Tracy to Peter and Corinne V. Traub, $535,000.

Red Rock Way, 18226-Daniel E. and Michelle M. Peiffer to Phillip and Maria Ketschek, $663,000.

Sunset Course Terr. NE, 301-Jorge Andre Angeles and Marta L. Montero to Iman Belidad, $340,000.

Whirlaway Ct., 16730-Louis M. and Carolyn J. Parent to Frank William Watson and Kelly Riordan, $1.65 million.

LEESBURG-WATSON AREA

Breckinridge Sq. SE, 513-Toland and Aldona Petraitis to Jack M. Weber, $331,000.

Gateway Dr. SE, 668, No. 402-Carol Currie to Palinda Souksithi, $250,000.

Hampshire Sq. SW, 126-Dennis and Penny Wood to Randi Elaine Dean and Ricardo Alcides Cruz Aguilar, $360,000.

Oatlands Mill Rd., 40285-Jack Roger Gillespie and estate of Helen Gillespie Wilson to Graham Winner Parker, $900,000.

South St. SE, 227-Michael Kevin and Kathleen Malone to Aemon C. Malone and Suemedha Sood, $260,000.

Whipp Dr. SE, 332-Andrew B. Howard to Nicole Elaine and Don Thomas Schaeffer, $575,000.

LOVETTSVILLE AREA

Harpers Mill Way, 17-U.S. Home Corp. to William Scott and Lauretta Elaine Koopmann, $355,482.

POWELLS CORNER-WILLISVILLE AREA

Greengarden Rd., 21447-John E. and Marion F. Dupont to Hugh E. and Cynthia M. Giorgio, $1.4 million.

ROUND HILL AREA

Church St., 10-Infiniti Marketing & Investment Corp. to Josiah W. and Jennifer E. Davis, $425,000.

Turnberry Dr., 18210-Ulrich E. and Petra M. Dollwet to Mark and Amanda R. Brooke, $900,000.

SOUTH RIDING AREA

Center St., 43173-Mustafa Taherian to Fnu Abdul Bilal and Tarannum Aijaz, $429,500.

Lands End Dr., 26119-Phu T. and Mimi Nguyen to William and Samantha Lauren Alb, $425,000.

Stonecliff Terr., 43526-Reza B. and Fereshteh Afshar to Luigi and Laura Coletta, $399,950.

STERLING AREA

Laurel Ave. E., 206-Sindy Abigail Jurado and Ann Patricia Cabrera to Luis Gamboa Teran and Sergio Lopez Aquino, $375,000.

Samantha Dr., 340-Hangama Tarshi-Saidi to Xuan Hoa Thi Le, $460,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in February were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Aquia Rd., 1402-Amanda B. Barto to Dimas S. and Xiomara Y. Velasquez, $335,000.

Col Edmonds Ct., 805-Chris and Sandra Myers to James M. Davison, $349,900.

Dumfries Rd., 5502-Jefferson Holdings Corp. to Halle R. Collier, $355,000.

Goldmine Rd., 3551-Carole Retzlaff to Robert McCoy Robinson Jr. and Cynthia Renee Steady, $305,000.

Hopewell Rd., 5030-Jessica N. Powell to Joshua Eli Hernandez, $592,000.

Keyser Rd., 5564-Sean G. and Staci L. Stevens to Daniel C. and Kathryn M. Flanigan, $445,000.

Lake Willow Ct., 7460-NVR Inc. to Colton and Allison Winters, $563,500.

Marsh Rd., 10683-James Patrick and Megan R. Holm to Benjamin S. and Jennifer R. Hedrick, $319,000.

Moffett Ave., 78-Blayne C. and Megan A. Laures to Ruth Trinidad Wood, $294,900.

Old Catlett Rd., 3242-Jenesis Investments Corp. to Herson Rodolfo Arevalo Hernandez and Rosa Marina Amaya, $270,000.

Piedmont St., 158-Eva U. Richardson to Megan A. and Blayne C. Laures, $425,000.

Sedgwick Dr., 2236-Michael J. and Sara A. Jordan to Christopher A. Beach, $335,000.