Cameron Walk Pl., 25916-Kenneth A. and Smriti Van Scoy to Quinn H. and Rebecca J. Cooke, $1.05 million.

Crested Iris Terr., 25341-Ryan A. and Samantha N. Bates to James and Ara Galang, $415,000.

Hitchin Ct., 41512-Stuart R. and Amy C. Macaleer to Austin and Dana Wilkinson, $740,000.

McMonagle Sq., 41713-Matthew and Melissa Kreider to Young Kim and Mindy Koo, $457,000.

Restful Terr., 41884-Valentine D’cruze to Arulkumaran Sengodan Balasubramaniam and Rajalakshmi Arulkumaran, $426,000.

Trumpet Vine Terr., 25294-Shane George and Melanie Gail Taggart to Francisco J. Lemus and Sheryl Fernandez, $425,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Alden Ct., 42-Min and Hong Zheng to Zahra Mohseni, $333,000.

Chesapeake Sq., 20445, No. 301-Kevin Michael Meredith to James W. Huang, $316,500.

Gallion Forest Ct., 47408-William K. and Theresa A. Stultz to Brendan L. Thornton and Xi Gou, $680,000.

Mercer Ct., 10-George Aristorenas to Sonia E. Pineda, $348,000.

Primavera Cir., 239-Bogos P. and Seta Sivaslian to David John Dohanic and Haeshin Choi, $591,500.

Sandbank Sq., 47714-Gregory N. Henry and Liegh Cantor-Henry to Percy and Julia Melgar, $492,500.

Trailwood Pl., 46797-Ali Al-Jammali and Nada Shahtha to William E. Davis IV and Dana P. Dobson, $625,000.

Worthington Ct., 14-Alireza Akhavan Malayeri and Badrieh Sheibeh to Angelic Marie and Ryan Marshall Lee, $525,000.

ASHBURN AREA

Beechwood Terr., 20285, No. 101-Richard R. Kolodziej to Edward E. Hargon IV, $220,000.

Bold Forbes Ct., 42881-David Hannon and Orla Brid Waters to Andrew J. and Marissa F. Zuk, $622,250.

Carthagena Ct., 21072-Anthony F. Pav to Ricky Wayne Barker and Deanna Hamp-Barker, $785,000.

Chokeberry Sq., 43271-Sarin Joshi and Shreya Rimal to Tyler Peter and Sarah Cierski, $450,000.

Coppersmith Dr., 20630-Kathy M. Baratta to Adam B. and Melissa E. Lee, $680,000.

Dragons Green Sq., 21756-Kai Chiu and Zi Amy Yeh to Xin Zhao and Lili Liu, $375,000.

Gala Cir., 44095-Aqua D. Investments Corp. to Jason Henshaw, $479,900.

Golden Ridge Dr., 20615-James M. and Nancy J. Tamulis to William T. O’Brien, $649,900.

Hope Spring Terr., 20570, No. 401-Timothy P. Kloc to Vaithilingam and Rukmani Thuraisamy, $417,500.

Kings Crossing Terr., 21670-Kishni and Smita Shriketan Pandit to Ravi Motwani and Smita Mandhan, $462,500.

Madison Renee Terr., 43415, No. 103-Jessica L. Lough to Zainreza R. Kerawala, $328,000.

Merrywood Ct., 44124-Douglass T. and Karen P. Rook to Christopher Czerwinski, $730,000.

Northpark Dr., 20448-One Loudoun Home Building II Corp. to Faizan and Adila Khan, $1.55 million.

Preston Ct., 43260-Roberta A. Adams to Erin Freeborn and Brett Everett Penberthy, $725,000.

Snowshoe Sq., 20572, No. 301-Robert W. Powell to Steven W. Shuster and Veana Laureen Q. Ferrer, $275,000.

Trask Pl., 21617-Mark and Samrina Whitehill to Hikmatuddin Mohammad and Tejinder Kaur Yasini, $745,000.

Wardlaw Terr., 42707-Michelle Costa Ferrao and Marlon V. Talbot to Siddhartha Burra, $412,500.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Yellow Schoolhouse Rd., 19069-Robert W. and Evelyn C. Walsh to Kevin and Jennifer Nishiyama, $750,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Buckland Farm Terr., 23588-Olivia C. Nicola to Randall T. Poling and Tuul Monkhooroi, $390,000.

Crosswind Terr., 43122-Andrew L. and Elizabeth F. Low to Ryan W. and Jennifer Anne Harrison, $535,000.

Fairhunt Dr., 21431-Robert S. and Marguerite M. Daniel to Kenneth A. and Smriti Van Scoy, $849,988.

Glebe View Dr., 21549-Peter Sams to Johnathan Alexander and Stephanie Carroll Bernard, $965,000.

Havelock Walk Terr., 23631, No. 309-Birchwood Mews Condominium Development to Judith E. Diemar, $394,990.

Hopewell Manor Terr., 23662-Anil Kumar Kakumanu and Alekhya Kurmala to M. Lynette A. Hughes and Andeulazia C. Hughes Murdock, $411,900.

Knob Hill Pl., 21883-Timothy W. and Nancy J. Howard to Cesareo Rodriguez Blanco, $799,990.

Marsh Creek Dr., 21348-Richard P. and Beverly Pruzina to Stanley and Jillian M. Carmical, $745,000.

Ringneck Pl., 42513-Adam S. and Sheryl Miller Tucker to Vijay Kumar and Haritha Kothapally, $677,900.

Silcott Chase Dr., 23263-Eric Lamont and Lillian J. Ford to Venkata Murali Krishna Mamilla and Priya Darshini Damarla, $766,000.

Sullivans Cove Sq., 23075-Van Metre Homes at Brambleton Town Center to Anna Agadjanian and Karlos M. Ortiz-Narvaez, $658,641.

Trailview Crossing Terr., 22351-Paul and Anna Donahue to Adel Elias Alwan and Naveen Ghannam, $764,000.

DULLES AREA

Livingstone Station St., 45668-Ravikumar Raghunathan and Madhuri Peri to Tamara M. Anez and Leriche L. Verveen Anez, $510,000.

Winding Branch Terr., 45810-Annie Gertrude Saunders to Cameron Renee Spearman, $417,000.

HAMILTON AREA

Hill Haven Lane, 16823-Elizabeth G. and Elizabeth C. Tandy to Adam and Natasha Handwork, $559,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Barnhouse Pl., 13731-James F. and Carolyn Mullen to Patrick Foley, $679,000.

Bent Creek Terr., 43809-Homa Cooper to Lance Hedrick and Michele Murphy-Hedrick, $599,000.

Black Gold Pl., 40702-Margaret Fisher Kay to Thomas A. and Ashley C. Abbott, $995,000.

Carnaby Way NE, 106-Yavuz Arik to Edgar Alberto Lara-Hernandez, $350,000.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 415-Malcolm D. and Kristen B. Patel to Ada M. Thompson, $329,000.

Lanier Island Sq., 18494-Douglas Knox and Michelle Bemis to Jeremy and Heather Simmons, $610,000.

Merchant Mill Terr., 43572-Roberta Moreland to Sohee and Christopher Stephen Engles, $698,000.

Newington Pl. NE, 606-James D. and Carol A. Epperley to Margaret Grace Diamond and Jeffrey Andrew Stein, $565,000.

Panorama Pl., 42205-Michael F. and Theresa B. Cashen to Chau M. Truong and Hanh Kieu Ho, $740,000.

Silverbell Terr. NE, 425-Rosanna P. Farrell to Suraj Rajak and Mandira Kanaujiya, $400,200.

Susquehanna Sq., 19396-Richard and Melissa Goldring to Harry Jackson Carter Jr., $570,900.

LEESBURG-WATSON AREA

Alpine Dr. SE, 141-Jay P. and Brenda L. Tetreault to Merdad and Sahar Noorian, $650,000.

Chevington Lane, 40729-Herbert J. and Adeline C. Medeiros to Laura and James Edmund Catan, $790,000.

Deermeadow Pl. SW, 530-Daniel M. and Tanya C. Walzer to Meghan Marie Boteler Leatherman and Sean Marshall Leatherman, $650,000.

Great Laurel Sq. SE, 118-Eileen F. Lynch to Satish Chandra Mogili and Deepthi Sri Pathi, $515,000.

Indigo Pl., 41025-Bengy Zev and Allyson Beth Tanner to Michael John and Kathleen Erin Fulton, $724,900.

Maximillian Ct. SW, 113-Nicholas M. Fugaro to Sean R. Craig, $425,000.

Rangers Way SE, 302-William John Bethel Jr. to Ziaul and Mynul S. Huq, $410,000.

Sunset View Terr. SE, 501, No. 403-Kathleen M. Groff to Madison Dupuis, $308,000.

Train Whistle Terr. SE, 274-Paul and Diane Tudder to Yianni Papadopoulos, $573,500.

Wild Onion Terr., 400-Inderjit S. Pannu and Surjit K. Teja to Kenneth and Judith Minchew, $472,500.

LOVETTSVILLE AREA

Fry Farm Rd., 39100-Jeffrey M. Kayden and Abby A. Spero to Matthew W. and Sara Jean Titus, $599,000.

Rickard Rd., 39380-Paramount Investments Corp. to Samantha Nicole and Andrew David Senft, $427,500.

PURCELLVILLE AREA

Allder School Rd., 37400-Brent H. Mercke to John and Christopher John Lombardi, $630,000.

Creamer Lane, 36170-Robert C. Reining to Trent William Ashman and Cielo Azul Ibarra, $755,000.

Franklins Ford Pl., 37292-Alan and Sheree Kashinsky to Doru I. and Yenifer Pricope, $620,000.

Hatcher Ave. N., 141-Estate of William R. Chinn and Lowell E. Dickens to Casey Lee Chapman, $375,000.

Maple Ave. S., 641-Jason E. Sanders to Hong Zhang and Peter Lee, $572,000.

Misty Pond Terr., 123-Nathan Adam and Ashley Jo Luke to Anna Tomlinson, $463,000.

Shore Dr. N., 17941-Travis and Debra Coffey to Tye C. and Amanda E. Wells, $650,000.

Touchstone Farm Lane, 38053-The Evergreene Companies Corp. to Michael and Anne H. Fay, $900,000.

Wordsworth Cir., 548-Deena Renee Lanham and Phyllis Ann Figgins to Cherryl Hansen and Gregory H. Bronson, $380,000.

ROUND HILL AREA

Arrowood Pl., 17295-Bryan A. Amaya Lopez and Walter A. Amaya to Frederick Paul and Marissa Gouse, $450,000.

Harry Byrd Hwy., 34797-Douglas S. and Anna M. Romine to Marcus and Brittany Dillon, $485,000.

Magic Mountain Dr., 17244-Cameron Miller to Sean and Emily Davis, $464,000.

Tedler Cir., 17425-Meghan E. Goodwin to William Douglas Clark, $470,000.

SOUTH RIDING AREA

Alumni Terr., 42854-Mohamad Al-Azm to Lisa Marie Champney and Arthur Matarazzo, $366,000.

Bennett St., 42745-David Kerrigan Jr. to Jaya Prakash Vunta and Revathy Varadam, $515,500.

Crossfield Dr., 25361-Michael Smith and Kelly Clay to Kimberly D. Allison, $395,500.

Flintonbridge Dr., 25836-Abebe Negash Mesker to David and Ana P. Padilla, $622,000.

Hartwood Dr., 25968-Timothy W. and Nancy B. Meier to Bryan Keith and Jennifer Leigh Riley, $655,000.

Nesting Sq., 25316-Satish and Sudha Pannala to Onkar Singh, $530,100.

Springdale Dr., 26104-Eugene A. Catedral to Saurabh and Shefali Malhotra Ahuja, $600,000.

STERLING AREA

Amhurst St. E., 102-Shirin Mojaveri to Gladys Ajubese Njem, $427,000.

Atwood Sq., 46702-Terrence J. Snellings to Rachel Byrne Pettys, $285,000.

Biscayne Ct., 116-Ernestina and Edward Christian to Lyudmyla Solodka-Fazeli and Mohsen Fazeli, $425,000.

Cardinal Glen Cir., 314-Renee J. and Allen J. Popels to Brian Willnow, $465,000.

Leatherleaf Cir., 21755-Anwar Shabeeb Alshriaan to Douglas Funes, $369,900.

Poplar Rd. W., 609-Ada A. Morris to Jiaping Zhong, $363,000.

Stablehouse Dr., 22224-Leonel Dinarte and Doris Bonilla Corrales to Dana Michelle Miksad and Nanette Binder, $535,000.

Sugarland Run Dr., 734-Sheryle L. Robinson to Joan Barbara Rozario, $455,000.

Warwick Ct., 1032-Ali Hajimostafazadehsabagh to Mohammadreza Tabatabaei Mofrad, $203,000.

WATERFORD AREA

Stumptown Rd., 41045-Jonathan E. and Elizabeth D. Anderson to Robert J. and Nancy J. Smith, $813,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in March were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Beales Ct., 6406-Jacob M. and Theresa E. Higginbottom to Daniel and Heather James, $320,000.

Blackwells Mill Rd., 13130-Robert M. Heflin to Richard and Crystal Ashley Whisenhunt, $425,000.

Brenda Ct., 145-Kevin Kremer and Alyssa D. Phillips to Aaron Chapman, $439,900.

Club House Lane, 6696, No. 112-James P. and Joan D. Gannon to Michael H. and Barbara L. Greene, $299,500.

Crest Hill Rd., 9429-Michael and Adrienne Smiley to Jennifer S. Greenleaf, $875,000.

Fleetwood Ct., 7340-Kurt and Elena Landrus to William Tanner, $370,000.

Gay Rd., 225-Horace E. Thompson to Seth and Karolyn Elmenhurst, $370,000.

Groundhog Lane, 9094-Kimberly Ann and Mark E. Shultzaberger to Karl Burghardt, $575,000.

Heron Pl., 7208-Phillip and Courtney Brown to Michael Richard and Erin Marie Loos, $587,000.

Kelly Rd., 6646-MTGLQ Investors LP to Patrick S. Colgan, $340,000.

Madison St., 28-Robert and Joan Banks to Steven Nguyen, $375,000.

Marsh Rd., 13042-Matthew J. and Lacey J. Devries to Ronaldo G. Barahona Nolasco, $255,000.

Mercer Dr., 8012-Christian J. and Julianne M. Seaman to Laura Mullins, $495,000.

Old Waterloo Rd., 8415-William H. and Shirley B. Hosick to Nathan C. and Leslie P. Rowitz, $970,000.

Piney Lane, 12266-Madeleine W. Queen to James Vincent Collins, $210,000.

Renalds Ave., 8471-Karen J. Riley to Christopher J. Reepmeyer, $249,900.

Silver Hill Ct., 4517-Lori D. Hand to Justin P. and Taylor Small, $289,000.

Starry Skies Dr., 7347-Medici Investments Corp. to Nicholas R. Sicina and Kimberly Papandrea, $733,000.

Sycamore Springs Dr., 7031-Jon Christian Thomas to Stephen and Alaina Cieslinski, $575,000.

Warrenton Chase Dr., 7789-Lora and Lewis Dalton to Adam D. and Madelyn Lawyer, $706,000.