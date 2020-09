Caribou Sq., 24648-Michael J. and So Hyun Kwon to David Newby, $390,000.

Curiosity Sq., 25244-Anthony R. and Lauren Zinno to Randheer Shah and Gita Karki, $465,000.

Laughter Dr., 25583-Victor C. Kirby to Nida and Jawad M. Ahmad, $660,000.

Mill Wheel Pl., 24000-Christopher J. and Kristin A. Cova to Shafi Mohammad and Nadia Aryan, $890,000.

AD

Sagefield Sq., 41499-Rajesh Konkepudi and Swetha Tandra to David Quach and Elaine Nguyen, $530,000.

Tulip Poplar Pl., 40814-Drees Homes of DC Inc. to Zachary Brooke and Emily Spees, $1.15 million.

AD

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Aldridge Ct., 17-Wilson Steuart Meloy to Abdulla H. Mahmud and Afroza Matin, $400,000.

Cheyenne Terr., 20919-Marcia K. Davis to Brett Patrick McMahan, $460,000.

Morningside Terr., 20609-Archna and Sanjay Bhandari to Edgard Hugo Bujaico Canales and Erika Sandra Godino Bujaico, $435,000.

Pryor Sq., 46342-David Bergh to Heather K. Switzer and Patrick E. Melshen, $360,500.

Scotsborough Sq., 47820-Gary E. and Sharon L. Groves to Rachael A. and Asa Warf, $565,000.

AD

Victoria Falls Sq., 47372-Kara Hayduk Barnes to Preethi Srinivasan and Shreram Sundarrajan, $475,000.

ASHBURN AREA

Adare Manor Sq., 44401-Juel H. Parker to Earl Wilson Ferguson and Sun H. Paik, $514,000.

Brookford Sq., 43232-Tabinda Naeem to Fahim Amin Baig and Fnu Juveria, $440,000.

Castlehill Ct., 21930-Mark T. and Robin A. Steffler to Yassaman and Soroush Dastan, $874,927.

AD

Clear Lake Sq., 43727-Daniel Andrew Nie and Li Ying Chen to Ruilu Wang, $366,000.

Courier Ridge Pl., 20542-Brian K. and Monica S. Adams to Angela Fisher and Rami Rantisi, $690,000.

Dunhill Cup Sq., 43617-Hadiah H. Abutheyab to Khalid A. Ishag and Meisa Abbadi, $549,900.

Gala Cir., 44096-Stephen W. and Miray Gooding to Juan C. Gomez and Sylvia Herrera, $470,000.

AD

Goodwood Terr., 21859-Lexicon Government Services Corp. to John Lewis Farmer, $338,000.

Kittanning Lane, 20978-Lisa and John Starkweather to Eric and Ashley Smith, $455,000.

Muirfield Village Ct., 20102-Ross and Jennifer Carter to Philip M. and Wende R. Westhoff, $710,000.

Patching Pond Sq., 43587-Adam K. James to Mona A. Khalil, $299,000.

Romans Dr., 21600-Nicholas Daniel and Clare Elizabeth Sabio to Firuza Khalilova and Jamil Salmanov, $426,500.

AD

Spiceberry Ct., 20758-David W. and Ann C. Craig to Adam and Lisa Winter, $739,000.

Tyler Too Terr., 21066-Laura V. Salcedo to Aditya Chandra Sai Ratcha, $477,000.

Wayside Cir., 43317-Russell D. and Jeanne D. Hayward to Jean-Philippe Daniel and Carinne Cecile Granchi, $687,100.

AD

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ainsley Ct., 21824-Jeffrey H. and Rachel C. Kahler to William Thomas Flynn, $929,900.

Capitol View Terr., 42606-Stephen and Susan Pifer to Celine Simisi, $427,500.

Cumulus Terr., 42779-Van Metre Homes at Brichwood Villas Corp. to Robert and Marguerite Daniel, $615,000.

Fernbrook Ct., 21354-Kelly O. and Tiffany A. Doyle to Hao Jia and Ye Feng, $699,990.

Golden Autumn Pl., 21495-Barry F. and Janine E. Mardock to Matthew T. and Abbey M. Rodriguez, $677,500.

Highgate Terr., 42523-Sabine Schmieg to Dela Fafa and Worlanyo Sosu-Sedzorme, $374,990.

AD

Houseman Terr., 20826-Jonathan Douglas Stimpson and Tina Yolanda Solomon to Vijaya Lakshmi Vishwanath, $501,000.

AD

Legacy Park Dr., 42478-Kirk S. Kalvar to Fadel M. Lashhab and Kholood A. Ahmad, $530,000.

Milltown Knoll Sq., 23225, No. 102-Patricia A. Igoe to Meaghan Reed, $419,900.

Rockrose Sq., 42481, No. 301-Leslie R. Resch to Steven Douglas Whiting Jr., $218,000.

Silverdale Dr., 21925-John D. and Tara O. Miltenberger to Beant K. and Terlochan Singh, $765,000.

Sullivans Cove Sq., 23098-Van Metre Homes at Brambleton Town Cente to Daron Payne, $749,990.

Trajans Column Terr., 43774-U.S. Bank to Abeer Ishtiaq, $312,000.

Windover Dr., 21882-James D. and Holly H. Scott to Jonathan D. Stimpson and Tina Y. Solomon, $700,000.

Wynridge Dr., 43095, No. 406-Kevin Bell and Toni Rader to Stanley Randall Kava, $450,000.

AD

AD

DULLES AREA

Paddington Station Terr., 45683-Aline Ngo and Van Tung Vo to Thao T. Ho, $390,000.

HAMILTON AREA

Maryland Ave., 232-Lori K. Munday to Suzette E. and Roderick Jeffery Youngblood, $675,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Beacon Hill Dr., 40389-Robert Brent and Lorie Jackson Barbour to Vivian Lausevic Crater, $1 million.

Bent Creek Terr., 43813-Robert L. Campbell to Gregory and Laura Womack, $640,000.

Bold Venture Dr., 16886-Micah and Heidi B. Green to Guy Alan and Jenny Leigh Simpson, $1.2 million.

Channel Ridge Ct., 18270-A. J. and Sola Pallotta to Ahmad Raofi, $775,000.

Cypress Ridge Terr., 19385, No. 510-John M. Godby Sr. and Sue McKeague to Margaret Hoffman and Catherine Beck, $349,900.

AD

Limestone Branch Pl., 15639-Martyn and Mihaiela Wichard to Richard Allan Wheeler and Tiffany Maja Lawson, $724,900.

AD

Michigan Sq., 43561-Kenneth and Channa Petrocelli to Kari J. Ritacco Walker, $550,000.

Northlake Overlook Terr., 43033-Ari and Sandra M. Suryanto to Kathryn Brownell, $385,000.

Pearlbush Sq. NE, 455-Raul B. Plaza Lopez and Elizabeth A. Plaza to Masoud Najmabadi, $389,000.

Scenic Creek Way, 43158-Christopher James and Susan Lee Spring to Khaled M. Maayta, $770,000.

Skinner Sq., 19200-Martha J. Pappous to Ericka Podesta McCoy, $650,000.

Tomworth Ct. NE, 1716-Jeff F. and Heather L. Kircher to Eric S. and Jessica E. Caimol, $631,000.

LEESBURG-WATSON AREA

AD

Belmont Pl. SW, 311-Roy D. and Rebecca H. Ott to Douglas Green, $480,000.

Country Club Dr. SW, 13-Johnny B. Cruz to Mary Phyllis S. Verhalen, $514,600.

Grenata Preserve Pl., 40828-Dennis James and Ann-Marie Clark to Cordero Robert Fowler and Janelle Nolan, $1.43 million.

AD

Kenneth Pl. SE, 818-Jeremy Sikes to Alexander J. and Allison C. Taylor, $565,000.

Moore Pl. SW, 1304-Jeremy K. and Juliet S. Huffman to Joseph F. and Theresa C. Rendon, $718,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1505-Ian and Kristen Yorkilous to James Hammons and Miriyam Nitzberg, $785,000.

Sunset View Terr. SE, 512, No. 103-Patricia Laycok to Tanya Schober, $299,000.

Wild Turkey Way SW, 201-Jeffrey C. and Catherine G. Vangilder to Mona Vangilder, $62,000.

LOVETTSVILLE AREA

Kimberly Kristin Way, 22-Kevin T. and Linda S. Sullivan to Jacob Wayne Shively and Lauren Marie Ware, $530,000.

Stocks St., 43-Andrew V. and Destinae R. Nacin to Anthony Joseph Currie and Marty Joeann Johnston, $420,000.

MIDDLEBURG AREA

Millville Rd., 35679-Eileen H. Strauel to Kristina L. and John Paul Wilder, $1.6 million.

PURCELLVILLE AREA

AD

Ashby Farm Cir., 35950-Scott D. and Mary D. Galloway to Paul E. and Heike M. Curylo, $690,000.

Croft Sq., 200-Trevor Orleans and Shannon Michelle Ikwild to Daniel and Autumn Wilmot, $450,000.

Greggsville Rd., 19267-Paul H. Silverthorne and the Paul Plummer and Carole P. Silverthor to Olivia Barnhardt, $468,935.

Highland Farm Pl., 37974-Ronald E. and Erika A. Hippler to Audley Miguel Anthony Burrell, $735,000.

McDaniel Dr., 315-Doru and Yenifer Pricope to Daniel P. Berg Jr., $370,500.

Perkins Ct., 37836-Diana L. Morris Young to Aaron J. Capone and Heather R. Hutchinson, $519,000.

Snickersville Tpke., 36811-U.S. Bank and Rmac Trust Series to Christopher James and Jennifer M. Depascale, $805,900.

Walnut Ridge Pl., 37144-Jason J. and Kristin A. Tanzi to Nicholas Lee and Karen L. Peters, $698,000.

Yorkfield Ct., 16819-Richard A. and Susan J. Coon to Elina Elvholm and Trooper C. Boyd, $850,000.

ROUND HILL AREA

Clover Terr., 35933-Justin A. and Samantha A. Anlauf to Adam Paul and Sara Anne Bremy, $340,000.

High St., 15-Trent W. Ashman and Cielo A. Ibarra to Michael Philip and Carissa Ashley Pouy, $635,000.

Prestwick Ct., 35270-Charles and Donna Hores to Richard K. Beach and Deborah J. Lundell, $327,500.

Tedler Cir., 17532-William Watson Major III to Amy and Larry L. Hall, $459,900.

SOUTH RIDING AREA

America Sq., 25569-Yi Tang and Ting Cao to Rajani Patibandla and Satheesh Suryadevara, $542,000.

Bennett St., 42751-Joseph W. Jenkins to Kevin Paul Richards, $440,000.

Edgewater St., 42977-A. J. and Brynn A. Adams to Kishore Kumar Kasina Verrendra and Jyothirmayi Kasina, $470,500.

Francis Sq., 43088-Nazbanoo Massoumi to Sulav Neupane and Ranjana B. Paudyal, $450,500.

Helmsdale Terr., 43581-Roger O. Henriquez to Khoa and Saiin Nguyen, $425,000.

Longacre Dr., 42506-MBB Real Estate Investments Corp. and Harvest One Corp. to Todd Snyder and Cameron Jade Atherton, $800,000.

Nimbleton Sq., 26135-Paul B. Sanford to Tam Minh Ngo, $470,000.

Planting Field Dr., 25805-Joseph M. Gheitanchi to Emil and Julie Ann Morrow, $750,000.

Spyder Pl., 42924-Michael G. Duncan to Virginia T. and Timothy Stewart Jones, $620,000.

STERLING AREA

Andrew Pl., 101-Kenneth E. and Mary Sue Helmich to Maria De Jesus Monge Lopez and Rigoberto Dubon, $312,000.

Avondale Dr., 414-Adnan Nayyar Ansari and Humera Khan to Julius Paul Carbillon and Quennie Rose Palenzuela Carbillon, $430,000.

Bluemont Junction Sq., 45475-Owen Christopher and Cynthia Anne Davis to Charles Clark McCool, $410,000.

Daveno Sq., 45326-Stanley Martin Companies Corp. to Murali Krishna Kuchipudi, $642,990.

Evergreen St., 119-Carolyn E. Lehner to J. Trinidad Alcantara Reyes, $303,050.

Rector St., 103-Lynn M. Kennedy to Rachael E. and Nicholas A. Valletta, $515,000.

Stonington Sq., 21819-Charles Bryant to Anagaw Bekele and Ribka Terefe, $417,000.

Tamarack Ridge Sq., 21494-Richard C. and Jennifer Poppell to Ross Jeffrey Garcia, $480,000.

Wedgedale Dr., 6-Devon and April Maureen Parkhurst to Walter D. Diaz Canas and Samantha S. Palma-Diaz, $370,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in March were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Beales Branch Lane, 11169-Jeremiah G. and Becky R. Fiel to Justin Daniel and Caitlin Ann Levalley, $347,000.

Blackwelltown Rd., 11157-Esther A. Roberson to Elliott S. Robinson, $85,000.

Brent Town Rd., 10594-Kirk Sackett to Jose Corral Rendon, $160,000.

Cobbler Mountain Rd., 3806-Matt Applegate to Nathan R. and Kristin E. Mills, $385,000.

Crest Hill Rd., 9745-Ras Closing Services Corp. to Kevin Moore and Kaley Hoffman, $470,000.

Elmores Lane, 7502-Rock Investments Corp. to Ethan Luecke, $387,000.

Forbes Ct., 288-William E. and Victoria J. Wessel to Randolph A. and Ann M. Sutliff, $522,500.

Godwins Landing Dr., 5011-Victor O. and Tishana M. Carter to Samantha and Eric Jacques, $315,000.

Hancock St., 7534-NVR Inc. to Nicolette Lea and John Frederick Butler, $307,990.

High St., 192-Josh and Carrie Linebaugh to David Michael Jacques and Kate Annette Lallement, $425,000.

Jackson St., 282-Ewpecc Corp. to Victor Alvarado and Ana Saballos, $220,000.

Lees Ridge Rd., 8255-Mary Alice Cross to David E. and Ann Couk, $355,000.

Maidstone Rd., 9520-Jason E. Teets and Donna Ruland to Richard C. and Angela L. McDaniel, $850,000.

Mauzy Sq., 8329-Brittany Lynn Wheatley to Samantha Renee Hartle, $210,000.

Mint Springs Dr., 6083-Rodney A. and Tanya M. Scott to Jean Daniel and Amber Mbakob, $539,900.

Old Waterloo Rd., 9396-Elliott Bernold to Marty Jess Messemer, $310,000.

Poland Ct., 11879-John P. and Michelle L. Messier to Daysi B. and Carlos A. Vargas, $300,000.

Ridgedale Dr., 7267-Osvaldo F. Defaria Jr. to Scott Brokaw and Lisa Smetzer, $560,000.

Smith Midland Lane, 5135-Dwight S. and Brenda R. Poland to Russell Hunter and Judith Mae Poland, $375,000.

Starry Skies Dr., 7348-Medici Investments Corp. to Nicholas James Forsten and Caitlin Ashley Scott, $485,000.

Terranova Dr., 7388-Stephen L. and Judith K. Davis to Alexa Storcks and John McIntire, $410,000.

Waterloo St., 197-Robert M. Bowman to Prudence and Graham Sheffield, $400,000.