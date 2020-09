Black Rock Terr., 42229-Quang M. Le to Cynthia C. Robbins, $358,900.

Cedar Point Pl., 41987-Robert H. and Kymberly E. Riggs to Surendra Nekkanti and Mounika Yarlagadda, $740,000.

Cypress Mill Terr., 25068-Cameron R. and Brittany J. Edelblute to Batbold Damdinsuren, $489,900.

Glenville Grove Terr., 24515-Jose J. Hernandez-Mulero and Myriam M. Cancela to Arjola Hamidi and Tiffany N. Pressley, $420,000.

Helms Terr., 24936-Kristi M. Drummond to Myunghoon Bae, $425,000.

Kinsale Pl., 25491-Brian Anthony and Jennifer Young Maloney to Amarjeet Singh and Karanjit Kaur, $660,000.

Nut Hatch Ct., 40973-Jonathan McIsaac to Charles William and Megan Ann Joyner, $773,000.

Tail Race Rd., 22749-Jeffrey D. Housley to Antonio Pena and Luz Ivone Trujillo, $530,000.

Woolly Mammoth Terr., 24661, No. 406-Dorota Rodgers to Fran JB Reyes, $345,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Anchorage Cir., 47524-Joseph L. and Hongli Mauck to Kaycee Morgan, $580,000.

Cecil Terr., 46188-Sara J. Essama to Sally Beisen, $450,000.

Drysdale Terr., 46582, No. 103-Jastinder and Patricia Sohi to Michelle A. Arleth, $290,000.

Lakemont Sq., 45504-Michael B. McCoy and Carmen G. Piazza to Vijayaraj Mani and Revathy Balakrishnan, $400,000.

Riverbend Sq., 20419, No. 101-Danielle R. Mascioli to Page M. Holt, $280,000.

Sandstone Sq., 20948-Ryan Parsons to Scott Martin Croonquist, $533,000.

Waterbeach Pl., 20913-David John Von Paris and Paula Nicole Von Paris to Patrick M. and Blair C. Decker, $765,000.

Wiltshire Ct. W., 114-Thomas J. and Carolina Pillion to Sean and Michelle Hellmuth, $665,000.

ASHBURN AREA

Beechwood Terr., 20322, No. 100-Matthew S. and Michelle W. Finch to James Anthony and Patricia Ann Kelly, $280,000.

Bowfonds St., 20427-Nathan and Mui Bacchus to Juan Macias Morales Landa and Meylin Ugarte Chiang, $550,000.

Cheltenham Cir., 43982-Delmon L. and Vanessa A. Robertson to Jason Diorio and Stephanie Wesolowski, $750,000.

Cripple Creek Sq., 21062-Matthew Lowe to Jacob and Kayleigh Elizabeth Miller, $400,000.

Glenburn Terr., 20964-Daniel L. and Jennifer D. Nicholas to Jeffrey Douglas and Shea Danielle Brown, $495,000.

Greyswallow Terr., 43333-Cynthia Walker to Saurabh and Archana Kapoor, $322,500.

Island West Sq., 20430-Donald J. Ehreth to Elizabeth L. Kennedy, $535,000.

Kelsey Sq., 21780-Nese Altas to Richard Z. Shepherd, $350,000.

Little Creek Terr., 20505, No. 402-Richard E. Pezzullo Sr. to Ryan M. Lorey and Betty K. Allen, $368,000.

Mary Rita Terr., 43329-Wageh A. Eid and Smahane Tounarti to Befirdu M. Adugna and Tseganesh H. Woldeiyesus, $425,000.

Olympic Club Ct., 19655-Samir Omar to Robert Andre Lockhart and Jasvinder Sandhu, $777,000.

Preakness Ct., 20608-Joan T. Walden and Carol A. Sullivan to Michael Thomas and Christel Ripanti Howard, $635,000.

Tally Ho Ct., 20695-Stella Annemarie Shey to Licette Magdalena Moncayo and Damien Payton, $688,500.

Upland Terr., 19923-Felix N. Perez and Yanet Burgoa to Antonio Burgoa Encinas and Marco A. Burgoa, $390,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashburn Heights Dr., 21047-Gregory Paul Van Deinse and Nicole Van Deinse to Mohamad and Lisa Harrif, $525,000.

Beacon Crest Terr., 22665-Judy Thuy-Anh and Hai Hoang Nguyen to Raymond Rafael Rincon and Meri Nagapetyan, $395,000.

Castle Ridge Sq., 42241-Ryan K. and Sandra E. Hoover to Vikasjeet Singh and Manjinder Kaur, $585,000.

Cumulus Terr., 42734-Van Metre Homes at Birchwood Villas Corp. to James M. and Diane B. Rose, $650,000.

Forest Run Dr., 22582-Parvin Ettehad to Trong Tran and Cathy Phan, $840,000.

Hanworth St., 23147-Farzan Karimi to Henry Vargas, $487,800.

Hidden Pond Pl., 21313-Jarrod N. and Danielle J. McDevitt to Timothy and Jennifer Gribble, $713,100.

Knob Hill Pl., 21870-Brian Christopher and Rhonda Leann Gunther to James Robert and Melissa Rose Ferrier, $720,000.

Marsh Creek Dr., 21292-Kenneth A. Wolfe to John Walter and Melanie Pavone, $740,000.

Orefield Terr., 42683-Ryan William Ball to Roshan M. Patel, $427,500.

Regal Wood Dr., 42468-Brian S. and Melissa B. Zabin to Wendy R. Kurz, $496,000.

Scattersville Gap Terr., 22532-Samad and Taslima Khan to Alfredo Arone Ferrel, $549,900.

Thoroughfare Gap Terr., 43142-Christine Ristano to John W. Chang, $400,000.

Windsor Locks Sq., 22562-Felix Schaller to Kalyan Vuyyuru and Geeta Koganti, $631,000.

DULLES AREA

Colonnade Terr., 45827-Bonnie Winterstine to Aditya Banerjee and Krithika Shivakumar, $485,000.

Grammercy Terr., 45992-Brendan M. and Kathleen E. Quigley to Alexander Belgrave, $381,900.

Rock Hill Rd., 22983-Robert U. and Jessica G. Foster to Scott and Shawndra Andrews, $541,000.

Winding Branch Terr., 45796-Matthew N. Comiskey to Patrick E. Li, $410,000.

HAMILTON AREA

Swanbourne Dr., 16580-Jeffrey L. and Christine V. Goerges to Edward E. and Patricia H. Wormald, $970,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Arcadian Dr., 13501-Shamsia and Khalil A. Jaghoori to Daniel Kelly, $526,500.

Butterfly Way, 43141-Martin H. and Nancy S. Jespersen to Scott and Sarah Miller, $615,000.

Creek Field Cir., 19256-David A. and Karen K. Desimone to Jason Thomas and Jessica Marie Winans, $859,000.

Cypress Ridge Terr., 19375, No. 609-Rachel U. Kowal to Sormeh Shadbakht and Ali Vakili, $202,000.

Emerald Dunes Pl., 43604-Eric L. and Jill D. Zelman to Robert Walter and Nikole Lyn Boshonek, $899,900.

Garriland Dr., 16020-Richard B. Moore and Elizabeth A. Sherrod to Ezra Miguez and Joanna Diane Gere, $745,000.

Hunter Pl., 16327-Michelle M. Suttle to William James and Jessica Suttle Abaunza, $1.24 million.

Lanier Island Sq., 18422-Richard J. Gillis to James M. and Patricia Magee Daly, $700,000.

Mayfair Dr. NE, 122-Demas Corp. to Youssef Gaballa Abouelyamin and Feby U. Atia, $360,000.

North St. NE, 209-Yvonne Sabatini to Nathaniel and Melissa McCallum, $925,000.

Revelstore Terr. NE, 833-Russell D. Harris to Anshikka Singh and Benjamin Larsson, $534,999.

Shadow Terr., 43103-Mohammad Azhar and Mohammad Haroon to William G. and Amelia Bock, $510,000.

Stoneledge Pl. NE, 126-Samuel W. and Averil T. Reid to Randy D. David Bucynski and Suzanne J. Bucynski, $635,000.

Wildman St. NE, 317-Gregory J. Adams to Patrick William and Erin Kathleen Zearfoss, $585,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Alpine Dr. SE, 188-Shelby A. Hopkins to Daniel David and Angela Broseke, $600,000.

Country Club Dr. SW, 701-John and Wendy Bognar to Nicholas Michael and Kelsey-Marie Fugaro, $535,000.

Fort Evans Rd. SE, 111, No. B-Michael T. and Maggie E. Mason to Allan J. and Megan E. Phoenix, $214,000.

Halifax Pl. SE, 111-Joseph Horvath to Daniel Bocaya, $315,000.

Kornblau Terr. SE, 419-John P. and Santina J. Percun to Joseph P. and Monica M. Zmuda, $794,300.

Nikki Terr. SE, 416-Patricia M. Sommers to Chad Michael Obzud and Nicole Catherine Boylan, $365,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1008-Darryl and Martha B. Walter to Diane L. Atkinson, $428,500.

Shirley Sq. SE, 251-Adam M. Downey to Morgan L. and Tyler B. Nims, $418,000.

Sunset View Terr. SE, 504, No. 107-Thomas K. Cammack to Patricia A. Pickett, $250,000.

Wild Onion Terr., 402-Paula C. Towry and Kellie K. Toohig to Travis A. Saa, $450,000.

LOVETTSVILLE AREA

Corriedale Pl., 18-Patrick S. and Amy P. Caccamo to Hayden L. and Brooke M. Plogger, $560,000.

Forest Green Lane, 13131-Jonathan M. and Jennifer M. Gardner to Rafael Scharan and Jordan L. McFadden, $610,000.

Old Springhouse Ct., 13719-Chris A. and Cynthia H. Collver to Allison Buckley, $682,000.

MIDDLEBURG AREA

Lime Kiln Rd., 38271-Michael L. and Danielle E. Hussa to Michael T. Ptasienski and Alexandra Jane Guerret Ptasienski, $644,989.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Old Waterford Rd., 15730-David and Lois Katherine Wiegel to Steven Thomas and Janelle Deanne Peters, $1.52 million.

PURCELLVILLE AREA

Butts Lane, 37147-Valley Holdings Corp. to Leland D. and Lindsey Anderson, $375,000.

F St. W., 251-Hartley Homebuilding Corp. to Brenda Ann Dowdy, $330,000.

Little Dylan Lane, 37621-John B. and Laura E. Reed to Joseph M. Pfeiffer, $515,000.

Pickwick Dr., 17281-Wayne and Martha Mason to Michael Richard and Barbara Ray Plunkett, $530,000.

St Francis Ct., 37894-Brian David and Thomasina Lucille Kennedy to Travis and Lynn Rutherford, $760,000.

Sunflower Ct., 717-Ronald G. and Antionette P. Moore to Adam D. and Emily W. Emshwiller, $610,000.

ROUND HILL AREA

Cedar Bluff Ct., 17313-Jamie Renee Kidd to Christopher Dolan and Kimberley Anderson-Dolan, $451,000.

Snickersville Tpk., 35299-Laurie Jayne Geiger to Ryan Charles and Megan Griffith Clegg, $625,000.

SOUTH RIDING AREA

Avonlea Dr., 24921-Geremy Francis and Norma L. Michel to Michael and Christine Reyna, $630,500.

Castleton Dr., 24880-Jabil and Hasina Sinha to Joel G. and Catherine Striddels, $707,000.

Demilton Terr., 25278-Earle D. and Lorraine S. Engle to Amish N. and Ninisha Patel, $495,000.

Emerald Lane, 43538-Steven W. and Martha J. Sencindiver to Arman Khan, $513,000.

Herring Creek Dr., 25430-Charles Horace Raderstorf and Dawn Laymond Kolakoski to Qing Lin and Jianqiang Shen, $475,000.

Kershaw Pl., 42545-Roberto and Stephanie Gonzales to Borith Pech Nak and Marie R. Manguerra, $849,900.

Lake Mist Sq., 25300, No. 301-Marcia L. Miller to Brendan Kordana, $311,000.

Larks Terr., 25213-Satish Narayan and Nishi Narayan Raizada to Jared D. and April D. Hopkins, $505,000.

Mews Terr., 25785-Chongpil and Oun Kyung Park to Thanh M. Tran, $499,900.

Olander Sq., 42909-Martin and Anna Leiboit to Roeun and Samruom Soeun, $550,000.

Pinebluff Dr., 25876-William and Brandi Wommack to Kyle William and Jessica West Houser, $705,000.

Radke Terr., 25366-Abdul A. Shaibu to Vivek Kumar, $367,500.

Stallion Branch Terr., 25456-Juan A. and Juan A. Navarro to Robert and Shamika Woodruff, $597,500.

STERLING AREA

Argonne Ave. N., 409-Erika Molnar and Zsolt Gabor to Ian Hermann, $490,000.

Barnswallow Ct., 14-William Dale and Barbara C. Bogard to Emily N. and Joseph Stilgenbauer, $610,000.

Brixton Ct., 1047A-Atilio Urbina-Ayala to Ernesto Wilfredo Argueta and Celsa Argueta Castro, $260,000.

Clarion Terr., 46862, No. 303-Anshikka Singh to Jessica O’Hara, $285,500.

Harrison Rd. S., 102-Centennial CT Corp. to Joshua D. Rose and Bhavana Mahat, $423,000.

Magnolia Rd., 136-Stephen Huff and Susan R. Kendrick to Christopher Michael and Sarah Audrey Galvan, $520,000.

Pepperidge Pl., 131-Oscar Meza-Aguilar and Marisol S. Perez-Licea to Ronald V. Moran Polanco and Melvin A. Arevalo Flores, $500,000.

Saint Johns Sq., 196-Cristy Barakat to Monroe Barth and Morgan Miller, $305,000.

Tamarack Ct., 109-Tai Hong Vo to Teresa N. Vo, $365,000.

WATERFORD AREA

Blaker Dr., 39483-Carrington Builders at Wheatland Corp. to Linda Ann Jewell and James B. Pearce, $1.18 million.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in April were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Ashlee Brook Dr., 11187-Sharon S. Brown to Jose R. and Argentina B. Padilla, $375,000.

Bee Ct., 4603-Philip and Christy Mangano to Soon Hi Lee Odderstol, $525,000.

Cedar Crest Dr., 747C-Catherine E. Payne and Kathryn Crane to Marina R. Marchesani, $208,500.

Cobblestone Dr., 9876-Andrew and Suzanne Kioko to Brian and Ashley Voris, $414,775.

Daffan Dr., 3313-Michael W. Dodson Sr. to Steven S. and Julie S. Jenkins, $440,000.

Duey Rd. N., 411-Estate of Jack Franklin Rudy and Jane A. Mayes to James Stewart, $201,000.

Emma Ct., 6862-Stephen R. and Glenda R. Allen to Matthew D. and Emily C. Johnston, $689,000.

Fayettesville Rd., 10345-Estate of Isadore Allen and Andrew L. Jackson to Cassandra Merritt, $178,000.

Freedom Ct., 11183-Darren Moore and Michelle Walker Brown to Dylan H. Scott, $456,000.

Greentree Lane, 12058-Federal National Mortgage Association to Torre Allen, $441,940.

Horseshoe Lane, 364-Robert Lee Simms III to Shane A. Garringer, $420,000.

Kingsbridge Ct., 24-Michael Francis and Tiffany L. Polifko to Dale Phillip Labarge II, $339,000.

Library Lane, 6178-Sean C. and Deanna K. Perry to Cynthia R. Skifano, $260,000.

Meetze Rd., 8722-Nicolas P. and Taylor Andrews to Jonathan Paul Riggs and Chelsea Sargent, $345,000.

Oak Tree Lane, 110-Kevin J. and Traci M. Busker to Beryl A. Pearmund, $265,000.

Overlook Ct., 8112-Kenneth F. and Lorraine C. Hoyt to Teresa L. Byrd and Sean Francis Gallucci, $379,000.

Razor Hill Rd., 4638-Estate of Flora Mary Turchi and Maria P. Turchi to Earl and Theresa Lewis, $575,000.

Singleton Cir., 400-Gaby Y. and Susan L. Hakim to Bryce Stephen and Stacy Marie Chapman, $436,000.

Sumerduck Rd., 5171-Teresa M. Van Pelt and Robert V. Van Pelt to Tammy M. Smith, $275,000.

Tiffany Dr., 6573-Claudia M. Fuentes to Christopher James Brown II, $407,000.

Union Church Rd., 13854-Wyatt Lewis Propps to Maggi May Harich, $270,000.

White Oak Farm Lane, 7830-Steven Darcy to Jennifer Warren and Filippo Rouse, $515,000.

Woodward Rd., 8887-George L. and Sylvia Diane Sumrall to Scott G. and Lisa G. Douris, $992,500.

CATLETT AREA