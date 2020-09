Bostonian Pl., 41566-Julie Tisol to Warren Robert and Linda A. Lebeau, $681,000.

Coats Sq., 24875-Joshau J. and Sara Jane Blake to Allison Shook, $386,000.

Deer Grass Terr., 41715-Matthew T. and Heather R. Schilling to Rajni and Vishwanath Peddinti, $623,000.

Gray Poplar Terr., 25302-Machelle Williams to Joel Bernard and Susan Lee Evans, $369,900.

John Mosby Hwy., 39314-Jessica Hope and Matthew P. Merrick to Rachel McGuirk, $357,000.

Mill Wheel Pl., 23941-Chantha Seng and Salvatore Montemarano to Satya T. Adusumalli and Monisha Vasu, $836,000.

Shorecrest Terr., 42199-Princess Ebony and Johnny Cotton to Glen Allen Dillow Jr., $375,900.

Ware Ct., 41528-Kyle D. and Mary K. Moxley to Paul A. Bullock and Judy T. Nguyen, $674,900.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Alden Ct., 40-Sean and Sarah Mascara to Mattias and Mackenzie Turner, $359,900.

Blue Heron Terr., 20520-Voopalapati Sivakumar and Lavanya Penmetsa to Pedram Khoshbakhti and Newsha Vaziri Hamedani, $435,000.

Brookside Lane, 21155-Durga Nath Rimal to Jennifer Dibbs, $670,000.

Center Brook Sq., 20344-Richard N. Olsen to Tami Mak and Stephen Mikel Sparks, $540,000.

Gannon Way, 16-Juan E. Chavez and Jesus C. Solis to Luz Marina Dugarte, $295,000.

Lonetree Ct., 21213-Donald E. and Catherine M. Ward to Mark I. Snow and Orady Souksamlane, $730,000.

Oakhurst Ct., 46603-Anthony J. and Kathleen T. Schulien to Fred J. and Rika A. Clark, $659,900.

Rutherford Cir., 75-Leonard and Amelia Salvador to Timothy Santiago Salvador, $720,000.

Southall Ct., 10-Hong Zheng to Julia A. McCarrick, $342,500.

Watkins Island Sq., 47595-Susan H. Dove to Eyad Charif and Rama Abboud, $505,000.

ASHBURN AREA

Bethpage Ct., 19845-Matthew P. and Lucksananan B. Kratky to Khalil K. and Esmail Shirazi, $825,000.

Bruceton Mills Cir., 43949-Joseph M. and Nicole M. Wiegold to Neil and Mary Anderson, $665,900.

Clear Lake Sq., 43734-Richard M. Miga and Barbara Kozina to Chaitra B.G. Setty and Kusuma Shetty, $380,000.

Fowlers Mill Cir., 21029-Jason M. Diorio to William and Susan McDonald, $566,500.

Granite Run Terr., 44629-Timothy Madison and Sheila R. Mackey to Paul and Mary Costantino, $760,000.

Harroun Terr., 21753-Mohammadali F. Jahromi and Sheila Tavangar to Bala Thripura Akasam and Veera Venkata Subba Rao Akasam, $503,000.

Jarvis Sq., 21794-Jose A. Giron to Divina Ariola Alcazar, $362,500.

La Belle Pl., 43371-Ricardo De Leon Nieves and Ginette Robles Rivera to Jorge Vieira and Elain Gil, $670,000.

MacGlashan Terr., 20227-Rana N. Younas to Chao Jiang and Qingwen Wan, $363,000.

Plantation Terr., 43555-Richard David Gardner to William Anthony Peters and Kelly Paige Simpson Peters, $412,010.

Rosedale Ct., 20269-William B. and Sara H. Mann to Dean and Marisa C. Phillips, $635,000.

Stubble Corner Sq., 43815-Kelly and Ryder Johnston to Helen Edem, $455,000.

Whisperwood Terr., 43233-Juan Morales Landa and Meylin Ugarte Chiang to Andrew Benko, $440,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Snickersville Tpke., 34507-Michael E. and Diana J. Drake to Vincent Martinez and Laura Sunden-Martinez, $915,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Autumnwood Sq., 43079-Sean P. Zettlemoyer and Briana M. Daisley to Paul and Mary Costantino, $430,000.

Benfold Sq., 42348-Samuel and Valerie Hernandez to Rajavardhan Reddy Joonuthula and Sahitya Reddy Kasarla, $526,200.

Christophers View Terr., 42324-Michael and Karen Dunne to Roland Genei and Nina A. Walters, $645,000.

Eagle Watch Ct., 23011-Said A. Rashad and Laima Bashir to Snehal Chaudhari and Sandesh Ballikar, $990,000.

Glebe View Dr., 21473-Peter A. and Lisa M. Bowsher to Joshua D. English and Elice K. Dang, $790,000.

Harvest Green Terr., 21509-Paramount Investments Corp. to Shezad and Matlyuba M. Hossein, $440,000.

High Haven Terr., 22699-William Windhorst to Surender Kumar and Neesha Rani, $475,000.

Lavallette Sq., 23100-Berith E. MacFarlane and Peter P. Madsen to Kate Chipman, $640,000.

Milltown Knoll Sq., 23290, No. 106-Joseph and Heather Thiede to George W. Stephens III, $414,990.

Oatyer Ct., 42807-Olivia K. and Christopher J. Hamilton to Andrew Michael and Emily Rose Ahearn, $754,000.

Pine Top Ct., 22482-Roland George and Lillie Parker Richardella to Vikram and Suchitra Gadang, $985,000.

Riggins Ridge Terr., 42247-Craig Dufresne to Sundeep and Mamatha Reddy Punreddy, $555,000.

Tealbriar Pl., 42978-John R. and Mary R. Villa to Jason and Jennifer Juranek, $984,500.

Verde Gate Terr., 22503-Christopher R. and Jessika S. Sandel to Carl R. and Carolyn E. Gussgard, $545,000.

Withorne Way, 41891-Shonna Brais Burgoyne to Dennis Joon Hak Park and Tobi Tehyung Park, $575,000.

DULLES AREA

Elkins Terr., 21840, No. 300-James Williams to Erika N. Rodriguez and Ricardo Lazo-Norvani, $301,000.

Iron Horse Terr., 45606-Marjorie A. Mathelus to Batzorig Davaadelger and Khulan Yadamsuren, $410,000.

Waterloo Station Sq., 45691-Ravikiran Yelliah and Susmitha Matha to Matias Jose Ruiz Ranz and Gabriela Maria Gutierrez, $439,900.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Adams Dr. NE, 116-Silvia L. Meza to Neomar E. and Melissa C. Martinez, $230,000.

Bent Creek Terr., 43807-Theresa L.S. Pines to Lindsey Michelle Yeager, $600,000.

Cardston Pl., 43237-Scott P. and Gloria Johnson to David William and Dorothy Marie Kiehle, $640,000.

Chickasaw Pl. NE, 1620-Ralph S. and Maureen A. Kennedy to Julian Gyula and Viktoria Hankesz, $605,000.

Cypress Point Terr., 18210-Thomas Matthew and Donna Mauck Moran to Peter and Gladys Smingler, $782,500.

Dettington Ct., 18563-Susan S. Counts to Kathleen R. Diehr and Brett Kucheruk, $672,000.

Farewell Dance Dr., 43322-John and Bethaney A. Vivian to Kelly and Maricela Graham, $700,000.

Glen Abbey Ct., 18225-Kris An to Anthony D. and Olesya D. Totman, $860,000.

Kingsmill St., 18374-James A. and Melanie M. Rogers to Patrick E. and Katrina C. Jones, $890,000.

Legrace Terr. NE, 541-Paul and Megan Hall to Augusto Saavedra Camacho and Kyung Won Seo, $425,000.

Moselle Way, 19131-Robert A. and Donita A. Hardie to Lyle Jason and Suzanne Michelle Martin, $630,000.

Overview Pl., 43265-Mary Steiner to Daniel T. and Barbara M. Ward, $895,000.

Rocky Ridge Ct., 43083-Donald D. and Robin Crabtree to Donald Joseph and Christina Bokor, $780,000.

Smartts Lane NE, 886-Timothy R. and Pamela R. Thielke to Kenneth and Sarah Diaz, $386,000.

Whitney Pl. NE, 206-Todd J. and Nancy L. Faucette to John David and April Chenoweth, $550,000.

Wilt Store Rd., 13099-Russel Jude and Mary Coco to Earl Rivet and Isabelita H. Flack, $660,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Baish Dr. SE, 322-Joseph W. and Lindsay C. Arrington to Parth Shah and Aditi Bhende, $482,500.

Cobbler Terr. SE, 631-Tamika M. Mocello to Michael E. and Jacqueline P. Hernandez, $390,000.

Dalhart Dr. SE, 113-Guanshen Zhang and Hongjuan Chen to Cheston Leonard Cox and Jamil A. Lopez, $615,000.

Glade Fern Terr. SE, 548-Marya Lee Arndt to Jason Robert and Jennifer Ann Castle, $515,000.

Harrier Lane, 22348-Joe W. and Mary L. Mahaffey to Cari Alison Copeland and Charles Fjeldheim, $814,272.

Loudoun St. SW, 250-Harold David and Laura K. Baird to Christopher K. Zarou, $409,000.

Partridge Pl., 20438-Kevin E. and Reece L. Murray to Daniel Miller Brooks and Kathleen T. Newbold, $836,000.

Rockbridge Dr. SE, 572-Bryan and Barbara Zalewski to Michael I. and Danielle E. Hussa, $337,000.

Spencer Terr. SE, 148-Christopher J. and James Gordon Downs to Iris Vourlatos Kotmel, $452,000.

Town Branch Terr. SW, 213-Estate of Frederick Francis Hafner and Lisa Michelle Burgess to Daniel M. Tamsett, $438,000.

Wood Trestle Terr. SE, 296-Kristin Rosmorduc to Andrew Wright, $490,000.

LOVETTSVILLE AREA

Eisentown Dr., 85-Brad and Kerri Feller to William R. and Catherine J. Benton, $505,000.

Hammond Dr., 17-Brandon E. and Tiffaney D. Carder to Divyajitsinh Jadeja and Jyotiba Chudasama, $500,000.

Rodeffer Rd., 39174-Patrick L. and Lynn O’Hara to Johanna Anne and David Beck Gurney, $510,000.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Waterford Crest Pl., 15959-Carrington Builders at Waterford Corp. to Jeffrey A. and Cathlyn H. Coles, $1.13 million.

PURCELLVILLE AREA

Chestnut Overlook Dr., 16749-Oyebode A. and Aramide M. Fajobi to Susan and Shariff Elkordy, $890,000.

Gatepost Ct., 420-Charles E. and Deborah M. Green to Tanner J. and Joanna W. Westcott, $640,000.

Mountain Rd., 13737-Patricia Clarke Mills to Sean Michael and Hayley Kathleen Stanard, $349,900.

Purcellville Rd., 14352-Frank W. and Marilyn E. Naylor to Peter G. and Erika J. Huddleston, $715,000.

Wintergreen Dr., 717-Christian and Marissa Zoeller to Khurram and Tais Baig, $653,000.

ROUND HILL AREA

Lethridge Cir., 17455-Michael E. and Carolyn S. Hylton to Thomas Garrett Truese and Jennifer L. Karam, $499,900.

Tree Crops Lane, 16657-Mark R. Latta to Devin W. and Mirela Ella Russell, $372,500.

SOUTH RIDING AREA

Bennett St., 42759-Catherine Eun Lee and Ellen Rim Yoon to Ajith Appukuttan and Krishna Chaythanya Ainavilli, $465,000.

Center St., 43010-James A. and Michaele G. Finegan to Alicia Orozco-Jolitz, $445,000.

Donovan Dr., 25997-Richard L. and Allison L. Carnathan to Pavithra Jayawardena, $670,000.

Freda Lane, 25476-Joseph Preston Bowling to Barbara Anne Curtin and Heather Gunnoud, $460,000.

Interval St., 43454-Randall Earl Southwick Jr. to Vinay Kumar Gugueoth, $437,000.

Kimberly Rose Dr., 25913-Ryan Simants to Elango Sivarajan and Kamini Prakash, $545,000.

Lancaster Woods Sq., 42304-Marcio A. Nascimento and Flavia Araujo Cargnelutti to Ranjan Kumar and Mousumi Burman, $566,100.

Longworth Terr., 42766-Dan Le to Thao-Vy Thanh Pham, $360,000.

Mink Meadows St., 43755-James M. and Amy L. Heer to Michael William and Molly L. Gabriel, $725,000.

Orchard View Terr., 25233-Tyler C. Biederman to Sundeep and Jeevan Joyt Singh, $430,000.

Quinlan St., 25924-Tapas K. Mukherjee to Ashok Alagappan and Jayalakshmi Srinivasan, $875,000.

Scarlet Sq., 43735-Randall E. and Danielle K. Wood to Tarang K. and Tulsi Mukesh Patel, $455,100.

Village Dr. S., 25790-Dennis and Tobi Park to Eric and Angela Chen, $775,000.

STERLING AREA

Avondale Dr., 511-William A. and Donna Granick to Enrique Baez and Dustin D. Farmer, $445,000.

Brethour Ct., 507-Steven Keesler to Norma Estelita Hernandez Medrano and German Garcia Villalobos, $252,000.

Bullrush Pl., 21248-Kav Real Estate Services Corp. to Miguel and Lourdes Mejia, $610,000.

Cottage Rd. S., 87-Jun Huang and Di Cao to Yousaf M. Sheikh, $507,000.

Gable Sq., 45434-Michelle L. Meehan to Sharif Wail Issa, $400,000.

Ironwood Rd. S., 1033-Patricia S. and Diane J. Wren to Kaitlyn M. Kistler and Graydon C. Blakeslee, $435,000.

Marsden Ct., 1005-Karel Alvarez and Lourdes Ramirez to Yu Dong, $305,000.

Pine Trail Terr., 45488-Manoj Sreenilayam and Seema Shankar to Jacquelyne Kristen Gordon, $401,000.

Stablehouse Dr., 22369-Raul W. Cavero to Hashem Farrokh, $280,000.

Trumpet Cir., 46943-Marbelis Medrano to Jose L. Vasquez Chamorro and Nithzia M. Bardales Oliveira, $405,000.

WATERFORD AREA

Main St., 40155-Estate of Joellen Day Keating and Maureen Keating Milefsky to David A. Giusti, $248,700.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in April were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com.

Admiral Nelson Dr., 7504-Dwight and Conchita Shorts to Joel M. Labuda, $495,000.

Avenel Dr., 9400-Jo Ann Sims to Janet L. Jerge, $415,000.

Bee Ct., 4643-Robert Levi and Colleen M. Grubb to Matthew John Thomas and Nikki Christine Frascione, $568,000.

Brookside Ct., 6650-Independence Realty Corp. to Rosa Maria Correa, $341,900.

Chittenden Dr., 5854-Jeffrey L. Olson and Mary Lynne McDonnell to Robert J. and Elizabeth A. McHatton, $600,000.

Colony Ct., 508-Nicholas L. Carmel to Nancy W. Peeling, $426,500.

Deborah Dr., 6059-Cassandra E. Hoppe and Meghann M. Taibl to Adam B. and Kim A. Tomlinson, $506,250.

Dumfries Rd., 4735-Monica Rose Pyles to Leonard David and Ashley Nicole Wright, $465,000.

Emma Ct., 6918-Jonathan M. and Julie Grace Crater to Phillip Bailey and Courtney H. Brown, $750,000.

Forbes Pl. E., 6653-Rappahannock Hills Corp. to Jeremiah Bruce Williams, $265,000.

Garnet Ct., 256-James C. and Laurie L. Andrews to Wayne A. and Theresa A. Howell, $400,000.

Hancock St., 7528-NVR Inc. to Brittany Walker and Jacob Antezana, $267,990.

Hunt Trail, 8777-Randall and Jennifer M. Lambert to Wade K. Pendley, $520,000.

Kira Ct., 11136-Fredric B. and Pamela A. Buckley to Sean C. and Deanna K. Perry, $411,000.

Locust Lane, 3801-Havilah Homes Corp. to Curtis W. and Cynthia J. Cooper, $200,000.

Millpond Ct., 7537-Tonya M. and William D. Hawkins to Elizabeth M. Chase, $495,000.

Pepper Tree Ct., 65-James H. and Donna H. Windham to Roger Beavers, $301,975.

Rock Springs Rd., 5140-Kenneth A. Padgett to Tabetha and William Newton, $320,000.

Sir Topas Dr., 7879-Kathleen M. and Ronald B. Avery to Marcos Castillo, $365,000.

Sunshine Ct., 8406-Brendan M. and Dolly M. Jones to Michael T. and Brittany N. Williams, $375,000.

Torrie Way, 11242, No. J-Rebecca A. Ziolo to Ellen Boyd Pedrick, $153,000.

Wankoma Dr., 221-Michael E. and Brenda M. Harich to Autumn Jennell Fields, $187,500.

William Dr., 5868-Gregory and Laura Womack to Donald L. and Patricia A. Hall, $645,000.