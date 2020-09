Coats Sq., 24993-Melissa Kozak Leribeus and Edward T. Kozak Jr. to Jon Blankenship, $394,000.

Foley Headwaters St., 42060-Changsheng Yang and Peiling Zhang to Christina Luna and Michael David Menex, $750,000.

Green Ash Lane, 25716-Shevon and Charles Bohs to Kelly A. and Michael F. Dillon, $909,000.

John Mosby Hwy., 40443-George and Jennifer Owen to Jeffrey Ray and Kristin Colleen Hall, $1.1 million.

Mill Wheel Pl., 23978-Thomas Daniel and Kelly Anne Manion to Prajwol Karmacharya and Neetu Shrestha, $786,000.

Summerall Dr., 25624-Cedric and Nicole Pemberton to Andrew Lashbrook and Kelly Christian, $750,000.

Woolly Mammoth Terr., 24660, No. 203-William C. and Mary L. Niehaus to Amy Rebekah Pastick, $359,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Allegheny Cir., 47876-John U. and Bonni A. Carney to David M. and Metinee Strickland, $639,000.

Bowline Terr., 47724-Sanjay A. Joshi to Farshad Abbassi, $537,000.

Carrollton Rd., 43-Kari Lynn and Mark Allen Richey to Rhys W. and Katherine A. Miller, $645,000.

Darkhollow Falls Terr., 47360-Andrea Y. Rowley to Nathan Meyer Abner Jarmuth and Athena Balanou, $485,000.

Haxall Ct., 21-Loudoun Habitat for Humanity to Kashif Gull and Farhat Robin, $377,000.

Millwood Sq., 21209-Dagoberto Portillo and Scarlett Saavedra to David H. and Mitsuyo O. Sprague, $433,250.

Redrose Dr., 20154-Fay Eakin Brumback to Alireza A. Malayeri and Badrieh Beth Sheibeh, $758,250.

Saffron Ct., 46447-Larry N. Cookman and Teresa A. Dent to Matthew Rabung and Alexandra Dimattina, $707,000.

Stanmoor Terr., 20924-Michael Prompovitch and Martha Loughead to Alec N. and Lauren L. Curto, $450,000.

Wharf Ct., 47655-Jess J. Heindel and Teresa Ann Marshall-Heindel to Ruth A. Carter, $818,000.

ASHBURN AREA

Apollo Terr., 20783-Etta E. Shahan to Delwende Aristide Parcouda and Wendtoin Salome Bamongo, $405,000.

Birdsnest Pl., 20238-Rolando Anthony and Giselle Gabrielle Gachter to Mohammadali Fowghani Jahromi, $650,000.

Calistoga Sq., 43728-Dedrick L. and Llhya A. Colbert to Vivek and Priyanka Verma, $368,500.

Collingdale Terr., 44664-Patricia and Matthew R. Lowe to Elizabeth A. and Joseph W. Carney, $639,000.

Foxgrove Ct., 43481-Jeff O. and Diana P. Fossum to Suzanne H. and Joseph F. Leopold, $850,000.

Greenwich Sq., 43486-Jalal J. and Ghamar N. Ghorbani to Syahril A. Bin Yunus, $390,000.

Hartwell St., 20392-Andrew T. Geuss to Vinay Shanker Singh and Priti Kumari, $480,000.

Jarvis Sq., 21843-Brian M. Mulroney to Brittany Collins, $335,000.

La Belle Pl., 43386-Craig S. and Sarah Margenau to Jesse and Felicity Inthapannha, $740,000.

Macglashan Terr., 20268-Henrietta B. Johnson to Barbara Osborne-Harris and Reginald Harris, $380,000.

Mohave Dr., 44235-Michael L. and Mary Michele Huls to Mutyala Rao Potnuru and Manoja Silla, $705,000.

Potter Terr., 44521-Trevor P. Smith to Edwige Gaelle Mbiabo and Marius Mbiabo Ngassa, $425,000.

Ryder Mills Ct., 20661-Paul J. and Mary K. Costantino to Laura Janzen Hart and Christopher Alan Foulkes, $689,000.

Suscon Sq., 44268-Michael and Kristina Crowder to Ajay Condicoppula and Prasanna R. Sudapally, $450,000.

Timber Ridge Terr., 20958, No. 203-Ari J. and Eve Y. Sky to Aj Parikh and Viraj Parth Bhatt, $246,500.

Winding Brook Sq., 21184-Aldo R. Guzman and Eugenia M. Barreto Guzman to Ravi Teja Reddy Bolla and Hamsavardhini Deventhiran, $436,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Walsh Farm Lane, 19145-Arthur R. and Melissa W. Malacarne to Amanda Gaetz and Bruce A. Hopkins, $830,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Avonworth Sq., 22018-Joshua J. Leribeus to Gustavo and Roxana A. Garcia, $560,000.

Brown Sq. N., 22898-Lynn J. and Natalie H. Harkey to Ratish Ramanarayanan and Shanthi Ramaswami, $651,200.

Conservancy Dr., 22391-Waheed Baksh to Khwaja Sajjad and Beena Ahmad, $1.4 million.

Emerald Chase Pl., 22881-Gregory J. and Candace L. Dardis to Shalini Gorantla and Ashok Kumar Devineni, $920,000.

Goldsborough Terr., 22832-Erin R. Zukanovic to Tuan Thai and Phuong Thuy Truc Le, $429,000.

Havelock Walk Terr., 23630-Birchwood Mews Condominium Development to Tawania Ann Bogans, $389,990.

Hollyhock Terr., 42544, No. 204-Rory J. McLaren to Brian P. Rothe, $240,000.

Littlehales Terr., 42861, No. 3-16-The Summit at Birchwood Condominium Development to Eric Joseph and Wendy West, $463,880.

Milltown Knoll Sq., 23315, No. 115-Christina Sunny and Alexandre J. Brami to Mary Smalts, $418,000.

Ogilvie Sq., 42723-Mark A. and Marie Pacheco to Ezzat K. Hanna and Mariam N. Zekry, $143,479.

Potomac Trail Cir., 21119-Michael John Mikaily to Chandrachur and Debangana Sarker, $745,000.

Rockrose Sq., 42435-Thomas G. Daquano Jr. to Jahed Hamrah, $217,500.

Thornblade Cir., 42964-Timothy M. and Jaime L. Hjort to Michael Francis and Tiffany Lohmann Polifko, $733,000.

Virginia Manor Terr., 43781-Adam D. and Emily W. Emshwiller to Paul Ignacio and Rosalyn Reynoso Gumayagay, $475,000.

Wythridge Ct., 42252-Samer Omar to Naga Praveen Tipirneni Venkata and Purnima Mandava, $830,000.

DULLES AREA

Elkins Terr., 21897-Nida R. Edwards to Ebrahim Irani Tekmedash and Negin Tajalli, $295,000.

Johnson Oak Terr., 24636-Sean A. Powell to Darely Jasmine Rubio, $313,000.

HAMILTON AREA

Evers Ct., 17625-Leron and Raymonde Bielak to Charles J. and Erin E. Panica, $476,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andover Ct. NE, 208-Joseph E. and Andree K. Santucci to Timothy Dylan Lease, $660,000.

Bonnie Ridge Dr. NE, 712-Mohammed and Hosne Hashem to Amilcar A. and Milvia Isabel Ordonez, $615,000.

Channel Ridge Ct., 18298-Frank J. and Daphne Frysiek to Peter and Sara Fanous, $790,000.

Cloister Pl., 43422-Patricia Kalinzky and estate of William L. Berry to Eric and Diana Chin, $1.3 million.

Cypress Ridge Terr., 19355, No. 220-Christina Derosa to Oritta Ann Essien, $380,000.

Diamond Lake Dr., 19438-Joseph F. and Rachel Costanza to William David Fogg, $309,900.

Firestone Pl., 43546-William D. and Jenetta L. Brown to Mehdi Soltanian, $1.05 million.

Hancock Pl. NE, 36-Pernell D. and Karen Jayne Disney to Carl M. and Amy O. Mazzan, $198,000.

Kipheart Dr., 19076-Stephen E. and Kim Marinetto to Kenneth Chienyee Chen and Suchada Chomdee, $835,500.

Lismore Terr. NE, 1664-Erik and Isabelle Keeslar to David Thomas Anderson and Judy Tea, $495,000.

Nathan Pl. NE, 620-Nathaniel and Yvette Meek to Bryce S. Abdo, $499,900.

Panorama Pl., 42090-Barry J. and Katryna G. Gibb to Roberto Contreras and Scott M. Stoner, $775,000.

Saddleback Pl. NE, 818-Charles W. and Hilary J. Blackburn to Katelyn M. and Steven B. Crandall, $706,000.

Squirrel Ridge Pl., 43514-Matthew R. and Billie J. Warnick to Edwin Keith and Peri McMeans, $1.2 million.

Wide Meadow Sq., 18493-Joseph and Danielle Flyzik Naman to Arinze C. and Kelley S. Asoegwu, $475,000.

Woodchester Ct., 15690-Barbara Marie and Daniel Thomas Ward to Joanna Helena and Dorian James Parker, $760,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Baish Dr. SE, 413-Gerald W. Wells and Ruth T. Buys to Michael R. Ross and Anna Katherine Wright Ross, $449,999.

Connery Terr. SW, 130-Philip M. and Diana L. Love to Molly Gauthier and Colin Donegan, $397,500.

Ebaugh Dr. SE, 330-Joel C. and Caitlin N. Helmick to Patricia Dudgeon, $475,500.

Great Woods Dr., 21064-Jean M. Heyne to Lisbeth A. Bell, $825,000.

Indigo Pl., 41009-Clifton K. and Sarah M. Wallace to Shankar N. Iyer and Radha Suri, $755,000.

Mosby Dr. SW, 423-Joseph P. and Monica M. Zmuda to Thomas M. and Elizabeth P. Cressman, $685,000.

Perthshire Ct., 18131-Javid and Farzaneh Mesbahi to Christopher Corey and Jill Johnson Edmonds, $883,000.

Shiloh Pl. SE, 311-Glen Dale and Gwendolyn Milstead to Benjamin and Kimberly Boggs, $746,000.

Sunset View Terr. SE, 501, No. 203-Michael James Macmurdy to Kerry W. Fatz, $285,000.

Whipp Dr. SE, 306-Michael Dean and Maryann Demarco to Cole Nicholas and Rebecca Billups, $645,000.

LOVETTSVILLE AREA

Broad Way E., 62-Joshua D. Schwab to Kevin and Arisara Farley, $281,555.

Enfield Lane, 12148-William G. Nash and Hesed M. Padilla-Nash to Amanda Kristine-Karbon Oursler and Michael George Johnson, $545,000.

Harpers Mill Way, 14-U.S. Home Corp. to Barbara Kennedy Tobler, $362,963.

Ropp Lane, 11928-Michael V. and Jeanine M. Skirpan to Justin A. and Samantha A. Anlauf, $580,000.

PURCELLVILLE AREA

Autumn Chase Ct., 429-Todd T. and Diane C. Warr to Jose Eduardo Amaya Velasco and Pamela M. Ochoa, $640,000.

Deerbrook Lane, 37831-Edwin N. and Mary Beth Lucas to Adrienne Eliezabeth Rowles, $512,000.

Heaton Ct., 216-Andrew C. and Clarissa M. Lazaro to Norman M. Sattler and Christine V. Noel, $363,000.

Oliver Ct., 114-Justin Kyle Lamprich to Kevin Larue, $358,000.

Rosemary Lane, 517-Charles Howard and Marilyn Davidson Grim to Clayton S. and Alicia W. Gehring, $559,000.

Strawberry Ct., 909-Daniel J. Luczak to Todd Michael and Diana Carolina Neach, $545,000.

Wintergreen Dr., 728-James and Jennifer Grace to Feras Alqrdahgy and Amal Saquer, $620,000.

ROUND HILL AREA

McKnight Ct., 35054-James J. and Kelley B. Totaro to Jaclyn Elizabeth and Alan Andrew Teele, $755,000.

SOUTH RIDING AREA

Briargate Terr., 25220-Antonio J. Pena and Luz I. Trujillo to Garrett Robert Hutzel, $430,000.

Chase St., 43227-Joseph Lambert Simpson Jr. to Stephen Anthony and Lauren Whitney Kofchak, $650,000.

Earlsford Dr., 24926-Brian E. and Ragni R. Walker to Huey and Alice Lee, $665,000.

Freda Lane, 25480-Cynthia Derby to Todd M. Siddall, $435,000.

Interval St., 43503-Kyle W. Houser to Patrick J. and Caitlin E. Wyatt, $460,000.

Kimberly Rose Dr., 25974-Danielle Quinn Clay to Alfred S. and Robin M. McCusker, $669,900.

Lands End Dr., 26110-Kenneth Dang to Hee Won Kim, $475,000.

Malmsbury Terr., 25083-Gopinath Ravilla to Christie Vanessa Clovinson, $607,000.

Mink Meadows St., 43775-Hunter L. and Laura Ann McCluer to Robert and Elizabeth Danberg, $785,000.

Parish St., 43445-Ingeborg W. Felix to Abel A. Tadesse, $433,000.

Quits Pond Ct., 25556-Jerry W. and Sue B. Carter to Bryan Ashley and A. James Adams, $680,000.

Shaler St., 42750-Timothy and Shawna Bouchard to Brandy Michelle Owens, $522,000.

STERLING AREA

Amelia St. N., 700-Amilcar A. and Milvia Isabel Ordonez to Yenmi D. Campos Sandoval, $471,000.

Backwater Dr., 46816-Steven and Terri Messenheimer to Janus and Joy Hao, $675,000.

Briarwood Ct., 124-Susan Carol Brewster to Yesenia G. Martinez-Gutierrez and Alvaro Y. Martinez, $535,000.

Cheshire Ct., 929-Maria and Miguel Rivas to Aldo R. Guzman, $275,000.

Derby Ct. W., 314-Douglas A. and Darlene F. Brownlee to Jason P. and Susan L. Outten, $435,000.

Gable Sq., 45443-Matthew and Kimberly Neuenswander to Sahand Etedali, $380,000.

Juniper Ave. E., 238-Steven C. and Elena M. Johnston to Jacob A. and Annette D. Rice, $495,000.

Meadowland Lane W., 219-Michael A. Victorine and Karen A. Sandreczki to Jayda Judith Balogh, $410,000.

Richland Cir., 127-Robert L. and Angela E. Timms to Elizabeth M. and Vanessa A. Fernandez, $340,000.

Sue Ann Ct., 103-Sarah Bloom and Vincent Fayle to Carl and Rachel Phillips, $500,000.

Vermont Maple Terr., 46814-Fakhruddin Bin Ahmad Faizal and Siti Munirah Binti Kamaluddin to Benjamin Alkire, $462,500.

WATERFORD AREA

Main St., 40162-Wellington and Laurie M. Goddin to Kimberly Kay Chewning, $625,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in April were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Admiral Nelson Dr., 7506-Judith Lynn Agudio to Oladipo Eddo, $505,000.

Baileys Joy Lane, 7964-Dobre Investments Corp. to Lauren Elizabeth Rutledge, $665,000.

Beechtree Dr., 5484-Michael and Trenda Parker to Andrew Russel Maynard and Jessica Marie McIntyre, $439,950.

Carriage Chase Cir., 245-William Griffin and estate of Catherine S. Griffin to Donne L. and Barbra J. Wedge, $460,000.

Church St. N., 195-Frank C. Poland Inc. to Isaac Amosah, $376,075.

Constitution Way, 6586-Deborah L. Payne to Joshua A. and Jennifer A. Mullen, $404,000.

Den Haag Rd., 4526-Brian and Erin Kilday to Joel and Britnee Millage, $795,000.

Dumfries Rd., 5156-Tommy and Chong Weldon to Donald Steven and Justin Michael Shaw, $399,999.

Ensors Shop Rd., 4018-Bernard E. and Leila E. Mullen to Angela M. and William J. Fromm, $329,000.

Forest Ct., 430-Albert and Rebecca O. Schwartz to Brian A. and Brian Centifonti, $273,000.

Goldmine Rd., 4221-Kevin Culbertson to Kaycee N. and Anthony M. Caruso, $288,000.

Heather Ct., 7232-Marlene Dee Stidham to Andrew Foote and Grace Dingus, $415,000.

Kathryn Lane, 7353-Barbara J. and Jeffrey L. Kulp to Michael Moran Orlando and Virginia Rebecca Hall, $499,000.

Lake Dr., 7016-Carolyn and Matthew Dalkiewicz to Anna and Nicholas Lakomcik, $720,000.

Manor House Dr., 7144-Joseph Louis and Michelle Leigh Lugo to Frederick Kuhn, $495,000.

Millpond Ct., 7540-Denver R. James and Kristi E. Johnson James to James F. Myers, $529,900.

Old Auburn Rd., 4472-Hunter and Megan Schaaf to Robert and Patricia Winkler, $455,000.

Porch Rd., 7490-Misas Invest Corp. to Steven A. Porterfield and Alexandra N. Kellar, $410,000.

Shenandoah Path, 10596-R. Mitchell Heflin to Kevin Eris Gilliard, $585,000.

Soaring Eagle Rd., 2306-Marilyn D. Pasley to Eric G. and Tammy M. Snyder, $550,000.

Sycamore Springs Dr., 7042-Anthony T. and Diann Tobias to Adrian and Jacqueline Garcia, $557,000.

Tower Hill Rd., 12676-Richard Henry and Jessica Lauren Baffa to Johnathan C. and Nicole Joel Berlin, $565,000.

Waters Pl., 7464-Douglas R. Houff to Jeffrey R. and Sylvia J. Case, $499,000.

Willow Pl., 6160-Joszef T. Kovacs III to Ludlow George Antonio Ainsley Sr., $266,000.

BROAD RUN AREA