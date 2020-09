Cable Mill Terr., 24660-Shahid I. and Mohaira Sheikh to Julio Matias and Veronica Rodriquez, $440,000.

Coats Sq., 25015-Patrick and Sabrina Rivera to Su Myung Chun, $380,000.

Gathering Glen St., 25628-Anthony and Angela Murray to Victoria Huet and Jeremy Makay, $720,000.

Heather Field Ct., 24202-Mark C. Wilburn to Vincil Jack and Cynthia Stockdale, $865,000.

Misty Dew Pl., 24335-Jeffrey Matthew Boswell to Douglas Craig Dahlby and Jaclyn Young Jung Dahlby, $815,000.

Sweet Myrtle Sq., 25151-Shannon L. Wanner to Raul and Nicole M. Marquez, $495,000.

Woolly Mammoth Terr., 24661, No. 300-Susan D. Howard to Anthony R. Zinno, $339,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Allsbrook Pl., 46238-Catherine R. Young to Joshua D. and Marina A. O’Connell, $650,000.

Bridalveil Falls Terr., 20751-Jesse and Felicity Inthapannha to Samiul Hasan and Tazrin Hossain Tarin, $470,000.

Cavendish Sq., 46721-John Wallace Brill to Alicia Kubokawa, $525,000.

Darkhollow Falls Terr., 47400-Mariama Sene to Michael C. Paul and Thi Thanh Lan Le, $470,000.

Jackrabbit Ct., 11363-Michael Shawn and Nancy Ann Bevan to Patrick A. and Stacia Gail Collins, $1.22 million.

Miranda Falls Sq., 20812-Sharon L. Murphy and Elizabeth L. Kennedy to Naravin and Jenny Miras Kim, $525,000.

Rippling Dr., 47543-Phillip and MaryEllen Lyles to Terri L. Hathaway, $674,900.

Sandbank Sq., 47579-Michael W. and Gregory F. Shonholz to Maryam Hussein, $465,000.

Teasdale Ct., 15-Marlin C. Hardman to Sean and Sarah Mascara, $580,000.

White Oak Dr., 20438-Joan Walker to Angelique Sophie De Fontaine Von Hohenesche, $560,000.

ASHBURN AREA

Blacksmith Sq., 43584-Maninder Singh to Laura M. Mattfeld, $450,000.

Chamberlain Terr., 44485, No. 100-Patrick R. Loop and estate of Brenda A. Loop to Cindy Berg, $330,000.

Crescent Pointe Pl., 20467-Frank W. and Frances Claire Kormann to William D. Brown, $570,000.

Fultonham Cir., 21343-Dan and Lori Hildreth Cochran to Jin Wan Yue and Ryan Tien Jin Oon, $650,000.

Greenwich Sq., 43498-Nicholas J. and Christa E. Bambino to Wayson Chaddie Lee and Katie Suefen Thich, $470,000.

Hope Spring Terr., 20570, No. 205-Jeffrey Steven and Christie Carson Alder to Carol McKinney, $424,900.

Katie Leigh Ct., 43265-Linda A. Mras to Jing Zhou and Bei Ji, $706,000.

Malden Pl., 44749-Bilal Afaq and Nadia Husain Bilal to Kimberly Juodaitis, $877,000.

Old Line Terr., 20097-Calatlantic Group Inc. to Ntoh Oben and Ozong Enow Etta, $640,000.

Prairie Dunes Terr., 20155-Aboubacar and Lalla Fatoumata Toure to Rana N. and Rita Younas, $520,000.

Snowpine Pl., 20740-Michael P. Germinario to Jamie Bernard and Amanda N. McClay, $745,000.

Taft Terr., 20460-Justin Gordon Roth and Colton Jeffrey Bohn to Alper Bobaj, $510,000.

Timber Ridge Terr., 20960, No. 203-Aaron Brown to Ichun and Yiwen Chen, $199,000.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Foggy Bottom Rd., 19123-Nelson Begue and Seaona S. Bradley to Sean Michael and Tanya Black, $900,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Ashburn Heights Dr., 21039-Heath Lanctot to Doug Quon, $535,000.

Cambridgeport Sq., 22582-Jair A. Sanchez and Brandy A. Bullard Sanchez to Jennifer Insil Yeo and Inwhan Cho, $610,000.

Cricket Hill Ct., 22668-Valerie M. Bowen to Carolina A. Marcus Rodriguez, $660,000.

Fairhunt Dr., 21402-Randolph Scott and Dana Jill Wallace to Ryan Keith and Sandra Elizabeth Hoover, $840,000.

Good Hope Lane, 42594-Karuna Thadhani to Richard A. and Paula C. Schantz, $745,000.

Heather Mews Dr., 23734-Matthew A. and Maria M. Cavanaugh to Steven Paul and Sara Katheryn Sedlmeyer, $925,000.

Hopewell Manor Terr., 23648-Jason E. and Kara D. Henderson to Saniah Tariq Fatemi, $395,000.

Mantua Sq., 42584-Madhavi Nishankara Rao to Hari S. Bodduluro and Manasa Muppaneni, $700,100.

Mitcham Sq., 43255-Farah Omer and Mohammed Wahid Mohiuddin to Madhavi and Srihari K. Chakravarty, $570,000.

Ogilvie Sq., 42736-John M. Kelleher to Tejas Shah, $568,000.

Ravenglass Dr., 42782-Todd M. and Lisa J. Siddall to Karen Atef Tawadrous and Steve Wagih Tolba, $775,000.

Rosalind St., 42412-Ronda Marie Millman and Kristin Ann Shea to Rudolph Maxmilian Zettl and Josefina Abregu Galvez, $438,000.

Thoroughfare Gap Terr., 43138-Paul E. and Kimberly R. Reese to Amit Kumar and Shilpa Sharma, $390,000.

Virginia Oak Ct., 42750-Paul Rea and Catherine Kelly to John and Janetlee Hurley, $1.08 million.

DULLES AREA

Freeport Pl., 43539-Hong Zheng to Kavitha Konduru and Hari P. Repala, $935,000.

Red Lake Terr., 24655-Srikanth Reddy Dubbudu and Smruthi Reddy Purelli to Vinay Kumar Madasu and Jyothsna Jangili, $567,000.

Winding Branch Terr., 45702-Bassel Sibay to Jason Sanders, $375,000.

HAMILTON AREA

Hamilton Terrace Dr., 24-Christopher C. and Kimberly D. Schmitt to Nina K. Baum, $439,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Andromeda Terr. NE, 423-Rafael Enrique Avelia Lemus and Angela Maria Trujillo Naranjo to Michael De Los Santos and Alyana De Los Santos, $380,000.

Burning Sands Terr., 43706-Michael Paul and Deborah Lynn Raine to Roger O. Murillo Henriquez and Jessica Nguyen, $700,000.

Chartier Dr., 19251-Ravikanth R. Mallela to Chad Berryman and Danielle Lancaster Stewart, $880,000.

Coton Hall St., 19235-Masood Jaghori to Patricia R. and Gary Snider, $694,908.

Duff Rd. NE, 708-Peter and Sarah Fanous to Matthew Brown and Paula M. Caplan, $620,000.

Front St., 19502-Carlos and Margarita Rodriguez to John S. and Lisa M. Rust, $580,000.

Hasbrouck Lane, 43168-William P. and Doris E. Truitt to Christopher and Elizabeth Davis, $800,000.

Lamz Pl., 42135-Andrew James and Jennifer Elizabeth Krause to Paul Joseph and Lauren Taylor Reid, $560,000.

Magnolia Grove Sq., 19350, No. 402-Lilas Samirad to Stephen O. Allaire, $430,000.

Nathan Pl. NE, 641-Jason and April Cournoyer to Rachel Elizabeth Dorsey Franco and Juan David Franco Caballero, $531,000.

Patterson Ct. NW, 310-Jeremy and Margaret E. Kusnetz to Scott Louis Petersen, $479,900.

Scherazade Pl., 14350-William and Marybelle Krzyzkowski to Christopher and Angela K. Bradshaw, $654,000.

Stable View Terr. NE, 312-Andrew T. and Storm C. Dunn to Paula Geib Lackey, $370,000.

Wild Ginger Terr., 43582-Ibrahim A. Noureldin and Heba Hamuda to Ahmed Zaki and Mennatallah Ibrahim, $412,500.

LEESBURG-WATSON AREA

Alpine Dr. SE, 170-Christopher and Tara Miller to Suraj Pradeep and Bethany Anne Kulkarni, $650,000.

Bellingham Lane, 19610-Robert L. and Meredith L. Shipman to Candice T. Ling and Scott Q. Dukes, $1.12 million.

Connery Terr. SW, 172-Timothy S. and Kristine A. Giannosa to Matthew McDonough and Polina Webb, $425,000.

Evergreen Mills Rd., 19937-Justin and Heather Hughes to Amanda M. Felts, $1.56 million.

Hague Dr. SW, 1413-Louis J. and Kathleen F. Giangi to James F. and Kelly S. Geurts, $732,000.

King St. S., 601-Jennifer L. Boyd to James H. and Melissa N. Corkrey, $382,500.

Nikki Terr. SE, 414-Paul and Lauren Reid to Sean Liam Kinslow and Kaitlyn Teresa Dailey, $390,000.

Rangers Way SE, 305-Chang and Nan Paek to Angela L. Vernail, $377,500.

Shirley Sq. SE, 165-Douglas Andrew and Kristy McNamara Kinney to Kristian Kane Tibbetts, $380,000.

Sunset View Terr. SE, 502, No. 204-Edythe Amrhein to Marc and Agnes M. Vibes, $220,000.

Whitehorse Ct. SW, 300-David P. and Dana G. Huggins to Ryan Matthew and Tiffany Kranz, $650,000.

LOVETTSVILLE AREA

Church St. S., 29-Kyle and Julie Julius to Keith E. Bennett, $506,500.

Fleming Farm Lane, 38019-Kathleen J. Lepage to Harry D. and Ruth A. Nelson-Abbott, $632,000.

Midlands Farm Lane, 13435-Erik Sapin and Elizabeth Teague to Kelly Michaud and Kevin Scott Cox, $749,000.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Bridlepath Lane, 15950-Jonathan Wade and Karen Lyn Scholl to Anthony Louis Fontana, $1.82 million.

PURCELLVILLE AREA

Brooks Lane, 37753-William Romanchuk and Christy Morris to Alicia Dewez Lesceux, $475,600.

Elaine Pl., 36946-James H. and Melissa N. Corkrey to Shawn Ballard, $785,000.

Lincoln Rd., 18173-Timothy J. and Amy J. Osowski to James Berry and Emily Margaret Willett, $430,000.

Orchard Dr. S., 320-R4 Home Solutions Corp. to Noelle E. Burger, $430,000.

Skyline Dr. E., 529-Thomas Nalani Jacob to Bryan D. and Cori Jo Hiller, $579,000.

Sturbridge Ct., 741-Rachael Vesely to John J. and Kerilyn Mannion, $520,000.

ROUND HILL AREA

Airmont Rd., 20070-Sandra G. Mauck to Anne J. Hale, $385,000.

Paloma Cir., 16470-David E. and Judy P. Williams to Stephen Edgar Churchill and Alice F. Churchill, $650,250.

Woodgrove Rd., 16339-James R. and Teddie L. Dempsey to Joshua Vincent and Krista A. Goff, $685,000.

SOUTH RIDING AREA

Conrad Terr., 42908-Kirandeep K. Poonia to Anthony A. Boslett and Hannah N. Ly, $389,900.

Eastgate View Dr., 44039-Gurvinderpal Singh to Mukesh Ramesh and Punam Mukesh Lotlikar, $470,000.

Glasgow Dr., 26099-Timothy and Sheri Williams to Linh and Vu Tran, $825,000.

Kenmore Lane, 43697-Randall L. and Amy E. Belknap to John Matthew and Amy Lorraine Hennessy, $835,000.

Kiplington Sq., 43577-Joono S. Hong and Min Sun Chung to Dylan Greene, $406,100.

Larks Terr., 25198-Angelita Climaco to Justin M. and Sarah Liedel, $512,000.

Malmsbury Terr., 25084-Ryan C. and Rebecca A. Eames to Christopher T. and Melissa L. Tortorice, $650,000.

Nimbleton Sq., 26127-Min Xu to Yongin Bea and Jinhee Yu, $478,000.

Quits Pond Ct., 25561-Andy Hoa Do to Trisa and Kevin Lee Barnhill, $660,000.

Springdale Dr., 26032-Paul Daniel and Debra A. Allen to Balvinder Singh Banjardar and Naveneeth Kour Sardarni, $627,000.

STERLING AREA

Amelia St. N., 715-Benjamin House to Matthew Thomas Jarvis, $455,000.

Baldwin Sq., 21769-Ricky M. and Pamela D. Reynolds to Olga Lopez, $305,000.

Church Rd. W., 603-Jose E. Ayala to Oscar A. Zelaya and Oscar Alexander Garcia, $400,000.

Dickenson Ct. E., 702-Lourdes and Miguel Mejia to Tanner Mason and Lindsey Langstaff, $450,000.

Great Trail Terr., 22262-Kevin W. and Jordan Hadaway to Nicholas G. Pizzo, $400,000.

Lincoln Ave. S., 307-Christopher S. and Amy L. Panzer to Rachel L. and Ryan M. Keeley-Cain, $440,000.

Middleton Lane, 16-Richard A. and Eileen F. Patrick to Joshua R. Pelling and Luckita S. Cannaday, $465,000.

Saint Charles Sq., 116-Aracely Hernandez and Juan Manuel Mercado to Joe Hajj and Solange Francis, $255,000.

Sue Ann Ct., 112-Steven C. Stelianou to Fortunato Corasma Rodas and Miriam Huaman, $515,000.

Windsor Ct., 916-Francesca N.V. Moran to Huynh Quoc Pham, $265,000.

WATERFORD AREA

Second St., 15640-Brian Whelan and Wendy Roseberry to Deborah Jane Robison, $749,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in April were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Amber Cir., 163-George and Deborah Hill to Jorge Suarez and Brigida Suarez Figueroa, $378,500.

Beach Rd., 6055-Billy D.R. Farmer Jr. and Ginger D. Farmer to Ryan William Haldenwanger, $730,000.

Blackwood Forest Dr., 13167-Charles B. and Kristy L. Williams to Michael and Shasta Schrempp, $494,600.

Carters Run Rd., 6336-Paul S. and Catherine M. Stuart to John Edward and Meghan K. Ritzert, $489,000.

Clancy Lane, 10482-William Daniel and Bonnie Carol Meadows to William D. and Lindsay P. Meadows, $290,000.

Courtneys Corner Rd., 5176-Lewis and Cynthia Propps to Wyatt and Samantha Propps, $280,000.

Dover Rd., 229-Austin J. Oakley and Keara Monique Johnson to James H. Bush, $400,000.

Elk Run Rd., 10113-Dale T. and Alma J. Fisher to Jeffery A. Fisher and Kaitlin V. Akacki, $195,000.

Goldmine Rd., 4225-Jason and Molly Anns to Anthony Wayne Ennis Jr., $285,000.

Heron Pl., 7181-Christopher J. and Abigail E. Larsen to Traci Malia and Kevin Joseph Busker, $510,000.

Kelly Rd., 7114-Leonard C. Sowards and Terri A. Hallett Sowards to Kyle A. Rossi and Simone A. Woods, $536,000.

Laws Ford Rd., 2131-Lewis J. and Martha M. Bender to Victor H. Villagomez and Laura Cortes Hernandez, $360,000.

Marigold Ct. N., 7328-John J. and Lori K. Carroll to Larry J. and Lisa C. Gebhardt, $416,000.

Mosby Dr., 7284-Christopher and Gretchen Warner to Brandon L. and Valerie P. Booterbaugh, $450,000.

Old Marsh Rd., 10398-Gerald L. and Debra K. Buchanan to Maryann Lamb, $190,000.

Pump House Ct., 2206-Jeremy M. and Catherine E. Cobos to Jillian Leigh and Jessie Lauren Chen, $524,900.

Shirley Ave. E., 248-Joselito Tapawan Garcia to Shelby Haney Mason, $82,000.

Stafford St., 7023-Lisa Dawn Nicholson Dudley and Robert Dudley to Kyle McKinney, $470,000.

The Dell Lane, 4868-Sheila O’Brien Wolk to Tierney O’Brien Dovan, $5.5 million.

Trundle Ct., 7362-Kimberley Shellman Baranyk to Curtis Walter Baranyk, $1,500.

Weaversville Rd., 11001-Lewis M. Stern and Mary A. Kiernan Stern to Kieren S. Patrick, $290,000.

Willow Pl., 6161, No. 308-House Buyers of America Inc. to Kay Marian Floyd, $159,900.

BROAD RUN AREA