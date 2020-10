Boomerang Terr., 25158-Siva P. and Bharathi D. Nookala to Johnny Cotton Jr. and Princess Ebony Crystal Cotton, $496,530.

Clock Tower Sq., 24730-Barbara L. Pope and Wendy L. Crane to Muhammad Nasrullah Rabbani, $380,000.

Cypress Mill Terr., 25130-Stephen A. and Sarah Stallard Johnson to Hemkiran Sharma, $387,000.

Grand Ellison Ct., 24117-Tod E. and Joanne L. Nickles to David Andres Jenkins and Stefanie Mae Spurlin, $1.38 million.

Huntwick Glen Sq., 26073-Thomas J. and Nadia N. Blackwell to Cameron W. Noori and Adella Ghafoor, $597,900.

Longhill Lane, 39301-Tom Legones and Heather Phelps to Chelsea Mahoney Gates and Devlynn A. Eric Gates, $883,000.

San Juan Terr., 42238-Jennifer Yoo to Margaret Gyamfi, $336,000.

Tenbury Wells Pl., 23941-Antonio and Kuniko I. Hinojosa to Yubaraj Oli Kshetri and Samira Bista Oli, $805,000.

Zircon Dr., 42011-Roger K. Payne to Jordan I. Gardner and Saher Eeshat, $720,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Bedford Dr., 12-Mary Jane Miner to Anh-Kiet Bui, $597,500.

Brookmeade Ct., 9-Steven C. Graf to David W. and Alicia L. Miller, $495,000.

Center Brook Sq., 20274-Wendy Anne Chandler to Christopher M. Rex, $550,000.

Gallion Forest Ct., 47400-James Settles and Marjorie W. Belton Settles to Mukta and Ajay Sharma, $649,500.

Mosbey Ct., 16-Mohamed Osman to Betty Sanchez Mojica, $380,000.

Royal Villa Terr., 20888-Ryan M. Lorey and Betty K. Allen to Daniel Todd and Susanne Miller Jones, $675,000.

Saulty Dr., 47565-Leo Bush and Kirsten Crosby to Darragh E. and Kendra K. Harvey, $680,000.

Watkins Island Sq., 47594-Alicia Gardner and Alicia Anne Sigalas to Stefan A. Goettlicher, $465,000.

Winterset Ct., 46635-Dwain J. and Holly W. Reasoner to Anthony Richard and Michelina Anne Kellems, $625,000.

ASHBURN AREA

Beechwood Terr., 20322, No. 101-Rachel Lee to Michael Fitzgerald and Colleen Calahan, $255,000.

Branower St., 43093-Andreas and Dina Schmidt to Siti Munirah Kamaluddin and Fakhruddin Ahmad Faizal, $750,000.

Citation Dr., 20747-Dennis J. Wilson to Kendall Powell and Erica Lynne Mulligan, $605,000.

Exchange St., 20675-Jonathan M. and Andrea L. Bailey to Matthew and Patricia Lowe, $790,000.

Glenelder Terr., 43171-Keith O. and Susan E. Schnupp to Derek and Lauren Paoletti, $511,000.

Grovemont Terr., 43784-Jo R. Blackburn to Katherine E. Panella and Travis E. Fields III, $515,000.

Ivymount Terr., 20887-Gary A. and Susan E. Godfrey to Joshua Roberts and Nichole Elizabeth Economu, $450,000.

Kings Crossing Terr., 21812-Eduardo Jose Intriago and Cristina Del Campo to Abdulai Barrie, $445,000.

Ludlum Ct., 43850-Chia P. and Alice H. Lee to Andrew William Gonyo and Sarah Elizabeth Ball Gonyo, $703,500.

Mears Terr., 21754-Phoebe A. Sadowski to Bezaleel and Zabdiel C. Peter, $465,500.

Paget Terr., 44119-Duke and Ji Young Gates to Shayla Pennington, $462,000.

Roaming Shores Terr., 21068-Joseph Robert and Stephanie Lynn Donofrio to Firas Alcheikh and Susannah Alcheikh Ali, $525,000.

Somerset Hills Terr., 43214-Edward Wang to Ingrid Herrera-Yee and Ian M. Yee, $515,000.

Tavern Dr., 43944-Mark Charles Nelson and Erica D. Heisler to Benjamin and Erica H. Miller, $663,000.

Weatherwood Dr., 43095-Ernest and Debra Hoisington to Thomas G. Visco, $667,900.

BLUEMONT-FRAZER HILL AREA

Railroad St., 18339-Timothy A. and Judith R. Hall to David Arthur and Deborah Elaine Ewald, $552,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Auction Barn Dr., 22043-Robert L. and Krista Merletti to Muhammad Amin and Sidra Khan, $975,000.

Belmont Glen Pl., 42434-Charles E. Perry and Charu D. Mathur to Farooq Yousuf Anis and Abeer Ayaz, $815,000.

Charitable St., 43400-Lynn Daltner and Evan Brett Karp to Shoge Pappachan, $740,000.

Dexter House Terr., 22710-Jesse W. and Thavy H. Mills to Mekdes Nigussie, $551,000.

Franklin Benjamin Terr., 42472-Teofilo J. and Regina Galinato to Marcus and Natalie Boukedes, $532,000.

Hanworth St., 23241-Narendar Perungalur Chandrasekar to Pawan Vijay and Ashlesha Pawan Kothe, $575,000.

High Falls Ct., 24170-Jason and Katherine Wood to Phoebe A. Sadowski, $816,000.

Knotty Oak Terr., 42272-Bruce Stuart and Dara Spencer Markowitz to John D. and Jennifer K. Rohn, $604,500.

Meander Crossing Ct., 42871-Peggy C. and Gerald J. Bertaina to Joon Ho Sa and Suzy Han, $790,000.

Norwalk Sq., 22637-Scott A. and Jennifer Z. Sherman to Ishani Ghoshi and Aniruddha Guha, $600,000.

Pecos Lane, 23097-Catherine G. Poole to Brandon T. and Cynthia Eckstein, $710,000.

Revival Dr., 41638-Kevin and Ngoc-Tram Burnworth to Venkateswara Reddy and Praneetha Vintha, $872,000.

Southland St., 43358-Paul Luong Trau to Brandy A. Bullard Sanchez and Jair A. Sanchez, $779,990.

Tithables Cir., 21510-Joseph Allan and Jillian Gerna to Mohammed Wahid Mohiuddin and Farah Omer, $836,100.

Windy Oaks Sq., 21931-Christopher and Kelly Brace to Leonid Tsoi and Elina Lyu, $557,100.

DULLES AREA

Dogwood Glen Sq., 42482-Homa and Jared A. Hamrah to Mohamed Mahmoud Selman and Mohammad Abdulrahman M. Alfayazi, $571,000.

Grammercy Terr., 46022-Sareda Hussein to Mara Rose Abashian, $441,500.

Trefoil Lane, 46077-Charles William and Megan Ann Joyner to Eric Hernandez and Maria Lourdes Gosiengfiao, $617,500.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Adams Dr. NE, 115-Monakanit Khattiyakornjaroon to Renzo Paolo Bendezu, $199,000.

Bellview Ct. NE, 822-Tyrone J. Hunter to Jordan and Kevin Hadaway, $540,000.

Candlewick Sq., 43070-Julian Gyula and Viktoria Hankesz to Bryan Kemp and Sara Bowers, $400,000.

Chicacoan Creek Sq., 43650-Paul J. and June N. Muehr to Cherry and Paul Chua, $510,000.

Crystal Lake St., 43328-Kenneth L. and Stephanie M. Marcus to Joshua Phillip and Abigail Virginia Thiel, $920,000.

Daleview Lane, 41535-Thomas P. and Karen W. Habighorst to William F. and Roberta P. Sullivan, $605,000.

Fairway Oaks Sq., 18375-George A. and Janice Gayle Thompson to Leon B. Talley, $980,000.

Glaydin Woods Lane, 41714-Marshal McDade and Dagmar Halveland-McDade to Sean Patrick Zettlemoyer and Briana Marie Daisley, $635,000.

Kendra Terr. NE, 817-Carey S. and Jenny L. Heckman to Lioudmila and Serguci Litvinovitch, $480,000.

Lanier Island Sq., 18444-Amy D. Kollar to James Ernest and Tirena J. Dingeldein, $672,000.

Mimosa Grove Sq., 44264-Laura and James Catan to Brian F. Dean, $580,000.

North St. NE, 524-Kristian K. and Jessica M. Tibbetts to Yohann Martin and Erica Iltis, $549,000.

Riverlook Ct., 18700-Philip Woodisse to Scott Kubic and Lori Kubic Bryant, $1.19 million.

Silverbell Terr. NE, 427-Shawn M. and Kathy A. Deluca to Baljeet Singh and Kamlesh Kumari, $403,000.

Taylorstown Rd., 13904-Jay C. and Elisabeth S. Smith to Elmer A. Portillo Gomez and Carrie Ann Harris, $510,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Anne St. SW, 816-Doug R. Grancy and Amy B. Wride-Graney to Franco Elizabeth and Cheryl Elizabeth Salguero, $524,900.

Clubhouse Dr. SW, 125M, No. 4-Laura Investment Corp. to Jonathan Pham, $190,000.

Fort Evans Rd. SE, 124, No. B-Beverly M. Goode to Lou and Amy Casciano, $177,500.

Harle Pl. SW, 1437-Daniel E. and Lisa S. Hinchberger to Christopher M. and Ashley M. Dixon, $805,000.

Lacey Ct. SW, 403-Michael A. and Louise A. Marrotte to Joseph Wansford and Lindsay Christine Arrington, $726,000.

Niven Ct. SW, 505-Matthew Q. and Anna V. Gebert to Christopher and Dana Varona, $640,000.

Ribbon Limestone Terr. SE, 1510-Laura J. Albritton to Joel Aristides Espaillat and Ana Aracena, $465,000.

Somercote Lane, 19852-Daniel R. and Abby Z. Shively to June Xiaoyu Wang, $1.36 million.

Talmadge Ct. SE, 611-Corey N. and Ann K. Savage to Ramdane Bilek and Amel Ben Chikhoune, $635,000.

Wolfe Ct. SW, 511-Thomas and Janis D. Ruane to Tamika and John Mocello, $790,000.

LOVETTSVILLE AREA

Eisentown Dr., 24-Colin and Jennifer Simmons to Jessica and Robert Jakubik, $527,500.

Georges Mill Rd., 10928-Mary Alyce Wicks to Patrick Giger, $515,000.

Quarter Branch Rd., 40140-Colton Seale to Michael A. Guerra and Jonelle M. Dilley, $515,000.

MIDDLEBURG AREA

Mountville Rd., 36523-Mountville RD Corp. to Jacqueline Vihernik, $560,000.

Zulla Rd., 1608-Strategic Equities Corp. to Lindsay Simmons Beale, $575,000.

PAEONIAN SPRINGS AREA

Oliver St., 16863-Joseph V. Seger to Alyssa Whitlock and Richard Meyer, $575,000.

PURCELLVILLE AREA

Frazer Dr., 110-Keith D. Durham to Bridget Marie Kapalla, $345,000.

Maple Ave. S., 200-Susan Grace Brewer to James Kile Tipton II and Megan Kathleen Drohan, $600,000.

Pleasant Meadow Lane, 20011-Rachel A. Bates to Gerard Vertucci, $1.02 million.

St Louis Rd., 20503-Brian C. Smith to Joseph and Gretchen Ahrens, $300,000.

Upper Brook Terr., 201-Jessica L. Ramsey and Andrew B. Welsh to Austin Grew and Dalvinder Jandaur, $455,000.

ROUND HILL AREA

Harry Byrd Hwy., 35109-Leah A. and Matthew D. Pierce to Thomas Richard and Elizabeth Christine Edwards, $440,000.

Sourwood Pl., 35483-John and Wanda Kendall to Jerry and Elysia Solich, $540,000.

SOUTH RIDING AREA

Banff Springs Pl., 42240-Colin D. and Jennifer R. Monaghan to Alicia Anne and Stephen James Gardner, $731,000.

Center St., 42994-George Kuriakose and Merin P. Mani to Fatih Kuzu, $435,000.

Demilton Terr., 25279-Kiran K. Madupu and Rajitha Siddoju to Rami Mazen Yassen Shamout and Lisa K. Grube, $530,000.

Eustis St., 43045-Gerson D. and Jill S. Arias to Stefanie Kathleen Wall, $635,000.

Huddleston Lane, 43305-Joan E. Latta and James E. Fernandez to Bassel and Diana Sibay, $785,000.

Kettle Lane, 25386-Eduardo A. and Betzabe A. Blanco to Robert Michael and Lizette Christine Hanson, $755,000.

Lake Shore Sq., 25200, No. 103-Paul A. Good to Jane F. Holden, $301,000.

Locklear Terr., 42768-Michael E. Duncan to Cang Kim Pham and Mynguyen, $495,000.

Mink Meadows St., 43707-James D. Hadley and Anna Katrina L. Hadley to Billy J. Pelaez and Sophia M. Galvez, $780,000.

Orchard View Terr., 25231-John J. Nadeau to David and Kiera Dawn Knopik, $400,000.

Priesters Pond Dr., 25819-Timothy and Margaret Chekan to Franklin Gorrell, $725,000.

Radke Terr., 25372-Carl Durkin to Andrew Castro and Berlarmine Santos, $385,000.

Turf Field Sq., 44104-Brandon Harris to Salwa Al-Hadeethi, $520,000.

STERLING AREA

Argonne Ave. N., 1305-Lawrence H. Beal Jr. and Matthew D. Brandt to Kathrina Castillo Santos and Francis Patrick Chiombon Santos, $434,000.

Beech Rd. W., 203-Jesse L. Kidd to William S. and Benedicto Ayala Garduno, $350,000.

Brownwood Sq., 46649-Joshua Durham to Ryan and Clara Benson, $400,000.

Cottage Rd. N., 207-Richard Kehoe to Morteza Ebrahimi, $336,000.

Gable Sq., 45318-Tracia Thao Minh Phan and Han Lam to Mario Nelson Melendez and Chandarany Doek, $372,000.

Hillsdale Dr., 126-Justin E. and Lorna J. Drennen to Zubin M. and Tarzia R. Ali, $481,300.

Magnolia Rd., 142-George T. and Patricia A. Andres to Navanith Boda and Asra Parveen, $496,000.

Pheasant Run Ct., 10-Jared J. and Rhiannon C. Hatchell to Mackenzie Foust, $442,500.

Simeon Lane, 28-Kenneth C. Brennan Jr. to Daniel James and Stephen Katona, $355,000.

Thrush Rd., 40-T&e Properties Corp. to Joseph A. and Rebecca H. Bagnall, $485,000.

WATERFORD AREA

Hamilton Station Rd., 16272-Jacob A. Fisher IV to John R. and Sheila G. Hollar, $778,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in April were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Ashby Ct., 8611-Teresa De Jesus Arellano to Jorge Corona Zepeda, $90,000.

Bee Ct., 4596-Adam and Madelyn M. Lawyer to Philip and Christina Mangano, $575,000.

Boundary Lane, 31-Daniel T. and Fawntella L. Jackson to Marhilda Morales, $420,100.

Cavalry Dr., 7144-Andrew J. and Joy Walker to Justin A. and Pamela Cei Brisky, $515,000.

Clarkes Meadow Dr., 6650-Matthew I. and Michelle M. Clifton to Kathryn L. Crane and Catherine E. Payne, $375,000.

Crawleys Dam Rd., 14420-Adam J. and Heidi W. Smith to Luke Barnard and Meshelle Fae Harden, $485,000.

Elk Run Rd., 11779-Michael and Christina Shaw to Jonathan and Cristina Annis, $485,000.

Falling Creek Dr., 11391-John T. and Clarissa M. Adams to Tristan and Heather Olson, $420,000.

Highland Towne Lane, 519-Jonathan Smith to Gretchen Warner, $310,000.

Keyser Rd., 5884-Dwight D. and Jessica W. Champ to Nicole L. Wine, $375,125.

Liberty St., 100-Thomas W. and Lori Ashwell to Jonathan C. and Amanda R. Smith, $540,000.

Meadowvale Dr., 5532-Shawn M. and Ashlee A. Rappach to Monica and Brian J. Chwojdak, $489,900.

Movern Lane, 7679-Harry George Simmeth Jr. and Anne Helen Van Camp to Brent D. and Rachel A. Nystrom, $519,000.

Old Mill Rd., 12391-Earl and Theresa Lewis to Jose Castro Jimenez, $315,000.

Raider Dr., 5602-Danielle Cherie Brant to Clifmond Shameerudeen, $435,000.

Silver Cup Dr., 7438-Christina L. Mulville to Terry L. and Livia Mitchell, $579,000.

Starting Point Ct., 709-Darrin C. and Laura J. Decoster to Marc and Linda Rozak, $540,000.

Tibert Ct., 10790-Balchan Bo Rattan to Jose Oscar and Marlene Benitez, $440,000.

Tucan Ct., 7358-Linda Jewell to Sally Yono and Scott Lawrence Kraut, $750,000.

Westmoreland Dr., 7343-John J. and Kathleen M. Plourde to David A. and Shelly A. Schubert, $395,000.