Boldness Ct., 25291-Michelle Kim and James S. Ellerbeck to Mir Salahuddin Ahmed and Shireen Fatema, $669,900.

Cloverwood Dr., 41020-Timothy Lee and Monica Owens to Michael and Colleen Owen, $779,995.

Diabase Sq., 41845-Bridget F. Porter to Jonathan and Lisa Williamson, $530,000.

Fraser Downs Terr., 41882-Stephanie Kehoe to Reda Wagdi Bandi and Eva Adel Thabet, $186,100.

Hummocky Terr., 25169-Robert P. Van Etten to Brandon W. and Rosa Sanford, $519,900.

Kinsale Pl., 25378-Jeet S. and Rani H. Mann to Clifford R. and Angela Marie Felder, $775,000.

Letchworth Terr., 25114-Maher Qatanany and Dima M. Almani to Suraj Ananth Narayanan Venkitachalam and Vimitha Suraj, $537,000.

Racing Sun Dr., 25745-Eduardo V. Guzman and Elsa Rocha to Travis and Jourdan Card, $655,000.

Sheffield Forest Dr., 41144-Marc H. and Sylvia D. Crown to Susan and John Niles, $830,000.

Sycamore Grove Pl., 25928-Chanakya and Manasi Bandyopadhyay to Ryan Pilgram and Yunjin Dunn, $725,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Aldridge Ct., 7-Kimball W. Miller to Brianna Burch, $405,000.

Brawner Pl., 47747-Susan E. Hutchinson to Stephanie Blackman and Jennifer Steager, $849,900.

Comer Sq., 47593-Rahul Badal and Ritu Mishra to Andrew J. and Christina L. McCall, $417,000.

Doncaster Terr., 20447-Drew and Jennie Lee Lapointe to Ryan T. and Jessica N. Hatton, $465,000.

Forest Overlook Ct., 20678-Sara B. and Jonathan D. Charen to Michael E. and Colleen E. Beccio, $830,000.

Ludwell Ct., 21-Lucie Horn to Tiffany Alexandria Clark, $395,000.

Rawlston Ct., 7-Terri Hathaway to Victoria and Patricia James Mitchell, $504,000.

Trinity Sq., 20848-Anthony Darin and Laura Ann Strader to Kristen Murphy Pace, $510,000.

ASHBURN AREA

Acushnet Terr., 44270-Jeffrey A. Martin to Lucia A. Foulkes and Michael Reiland, $509,999.

Birchmere Terr., 20387-Uzma A. Rahman to Evan M. and Nicole A. McGhee, $299,000.

Championship Pl., 43960-Paul M. Tilghman and Melanie L. Rodriguez-Tilghman to Robert Paul and Laurie Dawn Cochran, $650,000.

Cornstalk Terr., 20605, No. 101-Patrick and Jean Palmer to Kayleigh Guzek, $310,000.

Farmgate Terr., 20392-Robert A. and Kelly A. Forster to Suzanne M. McKeown, $440,000.

Maiden Creek Ct., 43978-Michael P. and Cynthia M. Croissant to Kyle M. and Sabrina M. Metzger, $675,000.

Merryoak Way, 43867-Andrew and Mi Joung Ko to Erik T. and Jaclyn T. Koebke, $647,000.

Northville Hills Terr., 20038-Do Keun Lee and Joy Sung Mi Lee to Nicola Reilly, $539,900.

Pioneer Ridge Terr., 20918-Kevin L. and Alison G. Briscoe to Amanda Marie and Drew Sanford Eddy, $432,209.

Scioto Terr., 20430-Chad Morton to Joshua Shad and Chelsea Rose Tally, $387,900.

Timber Ridge Terr., 20951, No. 202-Mark Mercready and Elizabeth Anderson to Patricia M. Mansfield, $235,101.

Tunstall Terr., 42730-Eric S. and Jessica E. Caimol to Jennifer Vanessa Serpas and Ziad Abulaban, $460,000.

Wardlaw Terr., 42695-Michael and Lindsay Bachman Flickinger to Lenin Pacheco, $410,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Aldie Manor Terr., 23495-Daniel A. and Meagan K. Bahamonde to Xin Feng and Xiaowei Kou, $439,900.

Avonworth Sq., 22074-Julian Donald Ackland to Carlos Torres-Roman, $550,000.

Bloomfield Path St., 41744-Randy L. and Laura Rodriguez to Seth William and Susanne Nicole Schmidt, $895,000.

Cameron Parish Dr., 42151-Daniel J. and Sharon M. Crehan to Reza Pourrabi, $810,000.

Clarendon Sq., 43159-Richard Pellegrino and Diane M. Flynn-Pellegrino to Trevino and Dianna Taylor, $680,000.

Grahams Stable Sq., 42392-Kimberly D. Gauthier to Ryan Frederick and Silvia Hannah, $625,000.

Highcrest Cir., 22825-Scott A. and Barbara A. Merritt to Samuel A. and Carissa A. Berube, $752,400.

Houseman Terr., 20869-Tye C. and Amanda E. Wells to Hamid and Zarifa H. Pirzai, $515,000.

Mayflower Terr., 42496, No. 104-Matthew Brian and Mary B. Gormley to Nicholas J. Herrmann, $217,500.

Rectors Chase Way, 42832-Vikram K. and Suchitra Gadang to Neeraj Sangha and Maninder Singh, $740,000.

Small Branch Pl., 21340-Alexandra C. and Andrew V. Schaeffer to Christina Marie Anderson and Lisa Ann Weinwurm, $736,000.

Stadium Terr., 43363-Robert and Miranda N. Key to Dolores Teresa Garza and Daniel Vizzi, $725,000.

Twin Falls Terr., 23440-David T. and Marilyn C. Truong to Richard R. Ejorcadas, $535,000.

Willow Creek Way, 42391-Troy L. and Lisa M. Hewitt to Brian Alan and Allison Olson, $850,000.

DULLES AREA

Chestnut Oak Terr., 22941-Verma S. Shivrajsingh to Derron L. Raby, $469,500.

Indian Summer Terr., 21732-Nazrawi A. Yenberberu and Genet S. Tadese to Walter Davis Jr., $380,000.

Potomac Hill Sq., 23063-Ivan M. and Jenney K. Quinn to Binod Prasad Phuyal and Sarita Kumari Upreti, $445,000.

HAMILTON AREA

Laycock St. N., 70-Salvatore and Patricia Giannavola to Julie Marie Rubi, $495,000.

Valley Ridge Pl., 38261-Estate of Seth Sinclair and estate of Lisa Sinclair to Paul Ryan Ward and Sarah Rita Oudrhiri, $988,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Barksdale Dr. NE, 1525-James G. and Maria D. Sasscer to Lauren Michelle Jones and Benjamin Curtis Dudley, $584,500.

Cambria Terr. NE, 1177-Asad Iqbal and Saba Asad to Snapper Tams and Renee Nicole Hayes, $480,000.

Cattail Branch Ct., 18310-Christian K. Fabian to Aaron J. Bjornsen, $809,000.

Crystal Lake St., 43316-William T. and Barbara D. Replogle to Lawrence William and Krysti Lynn Demoss, $887,000.

Edmonton Terr. NE, 599-Michele A. Lee to Carolina and Kyle Joseph Kretschmer, $420,000.

Golden Larch Terr. NE, 242-Ezra Miguel and Joanna Diana Gere to Praveer A. Tiwari and Sulma Saravia Sorto, $400,000.

Kipheart Dr., 18787-Timothy Charles and Ericka P. McCoy to Kimberly D. Parker and Douglas E. Keating, $930,000.

Mill Race Terr., 42984-Philip R. and Jennie M. King to Jennifer Lynne and Douglas Richard Hensel, $505,000.

Peters Ct., 43067-Karl R. Schwanda to David Christopher Kerrigan Jr., $569,900.

Shiso Ct., 18454-Karin A. Shuey and Ronald C. Ingraham to Anne Marie and Nicolas Wehbe, $773,000.

Tennessee Dr. NE, 1231-Jonathan B. Edmunds and Samantha J. Baderschneider to Liam and Julie Forde, $655,000.

Upper Meadow Dr., 18777-Brian R. and Lynne K. Wall to Todd Douglas Welsh and Rachael Carney Fiery, $1.15 million.

Woolsthorpe Dr., 15893-Bobby Ray and Jill Lai Miller to Frank Wenzhen and Suifen Fang, $835,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Bicksler Sq. SE, 423-Todd E. and Kelly M. Protinsky to Katrin Kassiri, $545,000.

Canongate Dr., 41063-David Gregory to Joseph and Trista Serafin, $890,000.

Country Club Dr. SW, 612-Blankenship Properties Corp. to Ryder L. and Kelly Evans Johnston, $545,000.

Flameflower Terr. SE, 480-Joshua P. and Krystal L. Brady to Michael Nader Misleh, $461,900.

Gleedsville Rd., 19990-Trever S. Anderson to Joshua Seth Grace, $767,000.

Heartleaf Terr. SE, 451-Frances J. Manuel to Ramesh Balusamy and Udhayarani Nallathambi, $467,500.

Lark Song Ct. SE, 816-Mark P. and Pamela Clark to William D. and Cara A. Isenberg, $672,500.

Norman Pl., 20470-Dennis R. and Lorraine W. Kruse to Jesus M. and Amy Rodriguez, $800,000.

Roanoke Dr. SE, 336-CAN Ventures Corp. to Linwood D. and Dianne G. Howard, $282,500.

Sunset View Terr. SE, 501, No. 402-Gladis Mejia to Alexander Seemann, $230,000.

Wage Dr. SW, 811-Gary Lynn and Samuel Edward Bodmer to Sandra Dee Shifflett, $435,000.

LOVETTSVILLE AREA

Black Forest Lane, 42-Benjamin D. and Kimberly E. Boggs to Michael G. and Sarah E. Nazionale, $512,000.

Hammond Dr., 36-Christopher B. and Linda M. Parker to Thierry Fosso Ambassa and Nathalie Yimkouan Sayou Epse Fosso, $430,000.

Morrisonville Rd., 38373-Lynn Charles and J. Colette Oliver to Jennifer and Robert Bowie Smith, $515,000.

MIDDLEBURG AREA

Hunt Ct., 9-Middleburg Corp. to Alice Mary Robinson, $520,000.

PURCELLVILLE AREA

Autumn Chase Ct., 424-Scott M. and Heather M. Beebe to Alfonso Munevar and Maria Nelsey B. Munevar, $619,500.

Harpers Ferry Rd., 12314-3sels Properties Corp. to Erin E. Peters-Burton and Stephen Burton, $507,500.

McIlhaney Way, 104-Evan R. and Emily A. Cook to Alison Christine Seramur and Justin Robert Hall, $369,989.

Norwich Glen Ct., 300-Brian Gordon Palmer to Ryan Edward and Megan Lockwood, $420,000.

ROUND HILL AREA

Chapel Hill Ct., 35770-Jason E. and Amanda M. Robey to Brandi Johnson, $440,000.

Sarasota St., 35543-Scott A. and Donna S. Luttrell to David Randle and Joanna Gray-Randle, $455,000.

Turnberry Dr., 18191-Gregory and Natasha Daughenbaugh to Manuela L. and James J. Learmont, $725,000.

SOUTH RIDING AREA

Briargate Terr., 25206-Matthew J. and Stephanie L. Lanier to Peter Andrew and Brittany K. Gabriel, $399,000.

Castleton Dr., 24937-Terance E. and Susan Haid to Zixuan Pang and Bi Lin, $875,000.

Fawn Meadow Pl., 42394-Nevada and Laura Gump to Eric Fred and Tiffany Lynn Amacher, $771,000.

Hopestone Terr., 43464-Ahmad Zaghal and Chelsea Anderson to Daniel L. and Florence J. Hettema, $519,000.

Mandolin St., 42444-Sergio and Rebeca Cervantes to Jad Melki and Seyma Pelister, $595,000.

Orchard View Terr., 25237-Andrew C. and Katrina R. Feurtado to Yolanda Adams, $400,000.

Rachel Hill Dr., 26145-Raymond G. and Mary E. Cardwell to Yolanda F. and Hugo M. Garcia, $575,000.

Sykes Terr., 42847-Ke Yang and Qingqing Ye to Shanelka Payoe, $365,000.

Valiant Dr., 43228-Abdul Q. and Anna M. Safi to Abdul and Suraya Ghenee, $765,000.

STERLING AREA

Alder Ave. N., 516-Christel M. and Neal M. Warren to Polidecto I. Reyes and Claudia S. Majano Brizuela, $450,000.

Bluemont Junction Sq., 45483-Scott D. Zavrel to Samuel J. Westbay, $430,400.

Church Rd. E., 46655-John R. and Kathi L. Whitten to Jorge H. Garces Franco, $700,000.

Furman Dr. E., 402-Ramesh C. and Shanti Rastogi to Morgan Render Webb, $260,000.

Midland Ave. N., 112-Wayne L. and Susan B. Powars to Tyler Noel-Edward McKee and Mayra Elizabeth Perez Rosas, $492,500.

Redwood Rd. W., 806-Kunal Arora to Ayesha Arora, $435,000.

Trumpet Cir., 46919-Saurab Joshi to Konnor W. Fulk and Amanda R. Olsen, $410,000.

York Rd. N., 906-Mark Mervine to Michael Mathis, $491,000.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in May were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Aquia Rd., 1417-Samuel S. Stephens to Wyatt Edward and Jessica Lynn Bella, $425,000.

Belvoir Rd., 4227-Charles E. and Lisa K. Brown to Robert Hamrick, $350,000.

Clarkes Meadow Dr., 6646-Norman A. and Jana Graham to Bradley J. and Randi S. Simpson, $395,000.

Denning Ct., 441-Bryan S. and Brittani R. Vickers to Veronica Jean Mongeau Minor, $250,000.

Eagle Ct., 11162-2 Aces Inc. to Kevin M. and Morgan S. Cahill, $432,000.

Equestrian Rd., 218-Paul A. and Caroline B. Evans to Michael T. Rowe, $446,500.

Gold Rush Lane, 3530-Caliber Homebuilder Inc. to Danielle G. Pierson and James Giles, $454,634.

Hancock St., 7526-NVR Inc. to Michael and Mary Urban, $324,990.

Hume Rd., 11403-Joseph R. Snider to Mark B. Taylor and Nicola M. Dickinson, $1.56 million.

Lake Anne Ct., 6767-Mark and Tara Richards to Eric B. and Stephanie Oetjen, $598,000.

Lucy Ave., 8312-Hashar Ali and Aryan Fraidoon to Paul Nathan Jaenichen and Bethanie O. Perry, $525,000.

Mill Valley Dr., 6904-April D. Rodriguez to Janet Chihocky, $705,000.

Oatlands Lane, 5060-Thomas D. and Betty J. Neff to Lisa Mary Elizabeth Albright, $675,000.

Parkside Ct., 5058-Monaca and Eric Onstad to Lanny R. Cornwell Jr. and Mary M. Lieb, $682,000.

Rock Hill Mill Rd., 6071-John J. and Helen H. Donovan to Kari Mavian and Patrick Quinn, $1.04 million.

Tanglewood Dr., 6827-George F. and Ann McDonald to Nolan and Erin M. Martin, $706,000.

Washington St. E., 102-Ronald W. Meadows and Jane A. Hitt to Charles E. Lewis III, $250,000.