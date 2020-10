Braided Mane Terr., 26046-Kris and Nicole Kelley to Chakravarthy L. Tarun and Ananya P. Challagulla, $415,000.

Cloverwood Dr., 41025-Karen B. Van Curen to Timothy and Maria Anne McIntyre, $795,000.

Gray Poplar Terr., 25284-Hollier & Associates Corp. to Stephanie Barta, $375,000.

Huntwick Glen Sq., 26093-Mustafauddin K. Mohammed and Lamiah Khan to Jawaid Nazar and Saliha Halim, $550,000.

Kinsale Pl., 25479-Meera R. and Steve P. Dunleavey to Nathan Valor Kwiatkowski and Quynh Mai Tran, $650,000.

McMonagle Sq., 41705-Craig and Leann Tait to Michele L. Dufresne, $465,000.

River Cane Pl., 40953-Bilen Getachew and Elias E. Mengesha to Jesus Felipe and Stephanie Ashley Hernandez, $825,000.

Spring Race Terr., 25708-Luther and Angelina M. Cummings to Nakshin Behrouzi and Peyman Karimi, $475,000.

Tackroom Terr., 42280-Raul Duarte and Victoria Mendez to Randall Marcus and Marcilia Brandao Garnto, $370,000.

ALGONKIAN REGIONAL PARK AREA

Aldridge Ct., 18-Betul Urgancioglu-Percinel and Kasim Necdet Percinel to Lena Hawrylak Lee and Krystyna Hawrylak, $395,000.

Braxton Dr., 5-Randy Bernhardt and Victor Robinson to John K. Riley and Melissa L.M. Riley, $424,900.

Comer Sq., 47680-Nischal Shrestha to Jose L. Burgos and Francisco R. Guevara, $460,000.

Drysdale Terr., 46614, No. 201-Meagan E. Redden to Simon Michael Nelson, $285,000.

Glengyle Lane, 13-Craig A. and Anna C. Moebus to Kaitlin Britt Haynes, $450,000.

Jeremy Ct., 30-Samantha W. Fletcher to Benjamin T. and Emily A. Frizell, $515,000.

Manchester Terr., 46788-Kimberly A. Shehadeh to Carlos M. Flores Vasquez and Vanessa E. Jimenez Mejia, $452,000.

Redlin Ct., 4-Nitu Kumari and Dhairya K. Jha to Danielle E. Manley and Braeden C. Hood, $345,000.

Westwick Ct., 104, No. 4-Johnny P. and Catherine Jenkins to John E. Jorgensen Jr., $205,000.

ASHBURN AREA

Adare Manor Sq., 44393-Suzanne L. Gabbert to Thomas R. and Margaret M. Harter, $490,000.

Blacksmith Sq., 43588-William Waskes to Ho Sung Jin and Dahae Kang, $458,000.

Codman Dr., 20458-Phillip H. and Larissa B. Nguyen to Abraham Hamrah and Evgeny Kuznetsov, $820,000.

Crossbow Ct., 42824-Glenn Arthur and Morgan Leigh Kivlen to Michael Andrew and Melissa Ann Poinelli, $655,000.

Forest Highlands Ct., 21027-Steven P. and Linda L. Marshall to Michael Ryan and Lee Ann Thomas, $862,500.

Laburnum Sq., 43885-Sigfredo A. Rosario Sanchez and Angelica Alvarado Hernandez to William H. and Patricia Hinkle, $462,490.

Major Sq., 19953-Jonathan Andrew and Grace Song Schiffler to Elizabeth Janssen and Jeffrey Martin, $634,900.

Minthill Terr., 43955-James R. Curry and Jamie L. Grandizio to Anthony Estes, $395,000.

Old Gallivan Terr., 43070-Daniel Breece to Patrick Tyler Peterson, $338,500.

Plympton Sq., 44695-Susan E. and John T. Avalos to Timothy Smart, $684,900.

Snowshoe Sq., 20579, No. 302-Estate of Mala D. Manika and Valerie B. Geiger to Michael Jacobeen, $285,000.

Tiverton Sq., 44728-Stephen R. Hill to James Nash and Sharon Suchoski, $589,900.

Valhalla Sq., 20052-Estate of Frank Richardson Carter and Nancy Person to Michael Scott and Audrey Ann Miller, $660,000.

Whistling Straits Pl., 20085-Clarence J. and Donnalynn Cooper to Shanker and Mellicent Singham, $785,000.

BROADLANDS-ARCOLA AREA

Arundell Ct., 43126-Craig D. and Stephanie D. Clark to Patrick J. and Gabriela Snyder, $765,000.

Beacon Crest Terr., 22728-Florent and Amanda Christine Verdier to Hansel E. Sugatan, $339,000.

Blue Elder Terr., 22668, No. 204-Catherine G. Alongi to Tammy Quach, $229,000.

Chambourcin Pl., 23065-Tej and Dimple Shah to Aaron S. and Melanie Skinner, $1.37 million.

Cottonwillow Sq., 23065-Van Metre Homes at Brambleton Town Cente to Paige C. Harrison, $638,501.

Fairhunt Dr., 21410-Garrick J. Olson to Nathan D. and Heather H. Yates, $785,500.

Hanworth St., 23259-Venkata S. Bavirisetty and Sirisha Karukonda to Hitesh Sharma and Apinder Kaur Khaira, $581,000.

Highgate Terr., 42628-Mohammed T. and Milijana Shams to Theodore G. Singer, $393,000.

Kingsdale Terr., 23571-Stephanie Mary and Andrew Scott Martin to Sandeep Nagula, $520,000.

Moreland Point Ct., 42409-Steven Scott to Joseph and Jessica Andersen, $914,999.

Songbird Ct., 42803-Guy Alan and Jenny Leigh Simpson to John Aaron and Kristina E. Frick, $874,990.

Sunderland Terr., 43144, No. 301-Joseph M. and Margaret K. Wydra to Robert and Susan G. Chew, $362,500.

Walkley Hill Pl., 21228-Eric D. Mack and Laura A. Moye to Jatin Bhanot, $765,000.

Winter Lake Ct., 22166-Sarah A. Ciota to Othman A. Altalib and Dania Shahzad, $827,500.

DULLES AREA

Cypress Valley Terr., 21774-Mohammed and Shada Aldoori to David M. Padowicz and Katia Kobayashi Avanzini, $510,000.

Manning Sq., 22063-Allison Mae Schellenger Moran and Patrick Moran to Emmilie Mae Cherry, $423,000.

Prophecy Terr., 42465-Suzy Duarte to John Reilly, $309,000.

HAMILTON AREA

Northwoods Pl., 17262-Ann Renee and Richard Michael Alleman to Michael Shane and Kristine Marie Crowder, $689,000.

LEESBURG-LUCKETTS-LANSDOWNE AREA

Alshami Ct., 15533-Chelsey Kondrak to Samie and Amera Ghannam, $740,000.

Battery Terr. NE, 605-Peter J. and Jill H. Gallagher to Joseph and Jennifer Maresca, $451,000.

Cardston Pl., 43196-Arthur C. and Aimee L. Holloway to Kyle R. and Laura E. Fleischmann, $659,000.

Chickasaw Pl. NE, 1613-Cheryl and Lawrence D. Black to Tara Murphy and Michael Prohoniak, $600,000.

Cypress Ridge Terr., 19365, No. 619-Sally Ann Beaver to Shelia Cramer, $255,000.

Fairleigh Ct. NE, 1707-Clint D. and Joann M. Walker to Daniel C. and Jacqueline P. Legrand, $599,990.

Huntmaster Terr. NE, 1107, No. 101-Michel N. Christophe to Bent and Flavia Andersen, $212,000.

Lake Ridge Pl., 43038-Kevin A. and Victoria M. Fullen to Jonathan M. and Amy C. Agrali, $695,000.

Loyalty Rd., 13232-George W. Rambo III and Deborah R. Zungoli to Justin Ridgeway and Rhonda Burke, $620,000.

Newton Pass Sq., 19414-Winston and Kathryn Rodriguez to Adela and Samir Iqbal, $335,000.

Prince St. NE, 219-Douglas G. Foster and Patricia Nadine Atkins to Travis and Emily Tanski Gunnells, $685,000.

Sierra Springs Sq., 18425-MBB Real Estate Investments Corp. and Harvest One Corp. to Terrence Gene and Yena J. Yu, $479,000.

Thomas Lee Way, 18767-Kathryn and Ron Larsen to John David and Kathryn Joy Nakovich, $947,000.

Water Bay Terr., 43805-Eric R. Singleton to Jeremy E. Davenport, $490,000.

Young Lane, 42293-Kav Real Estate Services Corp. to Mark Thomas and Alyssa Marie Richert, $685,000.

LEESBURG-WATSON AREA

Bluemont Branch Terr. SE, 238-Sara Lynn Mackellar to Philip Francis and Frances Ann Baroody, $510,000.

Catoctin Cir. SW, 131-Jeremy L. Lee to Jacob Hussa, $304,000.

Creighton Farms Dr., 22443-Tanya Lowe to Kevin P. and Christina L. McGillycuddy, $3 million.

Flowering Dogwood Terr. SE, 192-Oluwatosin B. and Olanrewaju Oludotun Onifade to Benjamin Matthew Ruiz-Stupi and Katherin B. Stupi, $474,900.

Hague Dr. SW, 1407-Edward J. and Barbara A. Modzelesky to Rachel and Michael Murray, $700,000.

High Rail Terr. SE, 270-Michael and Nisha Christ to Jonmark J. and Alexa R. Nailor, $479,900.

Loudoun St. SW, 302-Thomas E. and Jennifer G. Beckley to George M. and Megan R. Heaton, $600,000.

Opal Ct., 40584-Kevin J. and Anita R. Diubaldo to Gerald L. and Tammy Kay Miller, $840,000.

Shenandoah St. SE, 324-Danilo Roman Navarro Rodriguez to Emily Sonstroem, $254,900.

Sunset View Terr. SE, 512, No. 302-Thomas O’Malley to Keturah Myrick Zobrist, $215,000.

Windybush Dr., 41380-Brad and Sarah E. Barker to Andrew L. and Elizabeth F. Low, $650,000.

LOVETTSVILLE AREA

Cooper Run St., 23-Charles B. and Heather R. Higgins to Scott L. and Kimberly B. Keith, $464,500.

Lovettsville Rd., 40046-John N. and Parbattie Blades to William Roderick and Heather Siemer, $529,000.

Purcell Rd., 11924-Steven Black to Justin Waters, $460,000.

MIDDLEBURG AREA

Jay St. N., 102-Douglas G. and Rebecca Hart to Edward M. and Christine R. Johnson, $440,000.

PURCELLVILLE AREA

Charles Town Pike., 35141-Hartley Homebuilding Corp. to James Joseph and Ruth Morris Masella, $510,000.

Millstone Dr., 38199-Thomas L. and Sally C. Gehl to Jedediah J. and Leigh Anne Lake, $689,895.

Upper Brook Terr., 232-Nicholas R. and Tracy M. Koldewey to Sarah Therese Bolger and Wade Daniel Ostrowski, $450,000.

ROUND HILL AREA

Flint Farm Dr., 17315-Matthew C. and Bonnie J. Leonard to Jake Ten Eyck and Brittany Pyle, $695,000.

Scotland Heights Rd., 34890-Peter F. and Cecilia S. Hoffman to Michael and Margaret Tagge, $695,000.

Turnberry Dr., 18271-Franconia Real Estate Services Inc. to Brent and Emily Missimer, $750,000.

SOUTH RIDING AREA

Bryson Dr., 25371-Daniel and Alexa O’Donnell to Ali Ateeq and Sohaila Rahim, $400,000.

Crossfield Dr., 25377-Florian G. Morales and Ana Maria Guzman to Daniel Stiles, $395,000.

Glasgow Dr., 26075-Margaret V. and Kit R. Hessel to James Newlin Gawthrop Jr. and Valerie Ann Boudreaux, $701,000.

Katama Sq., 43194-Victor M. Navarro Erazo and Roberto S. Gutierrez Gonzalez to Muhammad Qavi, $434,000.

Matties Terr., 43008-Jesus Felipe and Stephanie Hernandez to Sean S. and Alice A. Huh, $490,000.

Pelican Dr., 42571-Saeed Joulapour and Mitra Hafezi to Michelle M. Beeman, $600,000.

Sandman Terr., 42684-Adnan and Esha Mughal to Odell and Stacy Ann Greene, $510,000.

Tippman Pl., 43010-Patrick and Sara McNanley to Alexa and Daniel O’Donnell, $650,000.

Wakestone Park Terr., 25333-Annie and Kelvin Yuen to Kevin E. Scott, $500,000.

STERLING AREA

Applegate Dr., 127-James Gilbert and Amelia Morgan Filbey to Brian Ruth and Mindy Engstrom, $545,000.

Cornell Dr. E., 311-Christine N. Waymire to Andrei Maltsev and Varvara Maltseva, $270,000.

Hollow Mountain Pl., 46740-Jitesh and Jayanti Aggarwal Sachdev to Sanju John and Sheeba E. Thomas, $677,000.

Mirror Ridge Pl., 21248-James E. and Cindy Maxine Allen to George E. and Megan E. Claggett, $645,000.

Salisbury Ct., 1010-Rasha and Ehab Shammout to Morgan B. and Colton J. Matheny, $340,000.

Turnstone Sq., 46668-Praveen and Alka Malhotra to Ian Reilly, $349,900.

Fauquier County

These sales data recorded by the Fauquier County Real Estate Division of the Commissioner’s Office in May were provided by Black Knight Inc. To find sale and assessment records for homes elsewhere in the Washington area, visit washingtonpost.com/homesales.

Aviary St., 11-Wilson L. Bosley to Kenneth Howard, $280,000.

Beverly Ct., 5213-Johnny Jacob and Ximena Elizabeth Saada to Yaw Danso Damtey and Ataa Kwarteng, $389,900.

Broad Run Church Rd., 4243-Lynn Marie Ebert to Antonio Chiaro and Cinthya Jimenez Mendez, $360,000.

Covingtons Corner Rd., 7279-Joshua M. and Christina A. Sink to Bernard M. and Margaret Anne Jay, $344,000.

Dominion Ct., 10361-Danny M. and Elizabeth Corr Smedley to Gregory Meredith Scott and Juliet Evans Briggs, $925,000.

Edgewood Dr., 11249-James L. Seltzer Jr. and estate of Carolyn A. Seltzer to Edwin O. Solorzano Ruiz, $279,000.

Estate Ave., 489-David J. Torrey to Joel Heffley, $427,000.

Helm Dr., 7018-William S. and Stephanie T. Prince to Kyle Johnson and Taylor Scott, $289,000.

Hummingbird Lane, 5023-Donald N. and Patricia C. Ethier to Mark F. Sanderson, $670,000.

Lake Anne Ct., 6810-Jeffrey and Jennifer Kuper to Sara Elizabeth Marie Hess and William Hess, $595,000.

Mint Springs Dr., 6084-Charles A. and Barbara J. Wilson to Joseph and Angela Baumgartner, $610,000.

Pellam Ct., 8594-Renat Renewal Corp. to Aneli Valencia Martinez and Claudia Elizabeth Mims, $215,000.

Royston Lane, 10408-Fifth Third Bank to Andrew and Gabrielle Doane, $550,000.

Springs Rd., 9354-Hartz Construction Co. to Toni Lynn and Michael Barrett, $402,500.

Timber Knoll Lane, 5030-Dylan Morgan and Sarah Strickler Cooper to Kelcey Eugene Vanzandt, $390,000.

Waters Pl., 7438-John J. Donovan and Suzanne Mannix to Jeremy and Brittany Phillips, $467,000.

BROAD RUN AREA

Fairview Lane, 5052-Michael A. Crockett to Joshua Lee O’Rourke and Nicholas Marie Norton, $549,000.