Boucher Ave., 920-Estate of Patrick Wayne Donovan to Michele Del Pilar, $710,000.

Chesapeake Harbour Dr., 1049-Tersheia Wells Smith to Julio Roberto Menjivar Recinos, $330,000.

Harbor Rd., 1320-Laura B. and James W. Baxter to Janet Elizabeth Norman, $485,000.

Landings Ct., 10-Austin and Jessica E. Kehl to John Vincent and Lauren Elizabeth Corrigan, $454,000.

Third St., 422-Vincent J. and Carol R. Martorana to Robert E. and Lisa A. Ashe, $695,000.

Ulster Ct., 3104-David W. and Kathleen M. Stock to Judith Grigsby and Michael Jacob Slavens Jr., $526,500.

Windwhisper Lane, 925-Brett Kirkpatrick to Ruth Carole O’Brien, $300,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Ballast Way, 724-Edward C. and Martha V. Woods to William S. and Nancy J. Busch, $365,000.

Burtons Cove Way, 655, No. 14-Patrick J. Greenfield to Olivia Cathryn Duckworth, $255,000.

Coover Rd., 505-Ann Ellen Glenn to Joseph K. and Marion R. Gomoljak, $465,000.

Epping Forest Rd., 505-Barbara L. Bean to Jessica E. Morrison, $705,000.

Glenwood St., 739-Choice Builders Corp. to Jonathan Young Soo Bubb and Carolynn Ann Matras, $679,900.

Granada Ave., 112-Timothy E. and Diane L. Elliott to Geoffrey S. and Patricia G. Mitchell, $990,000.

Manor Green Ct., 1826-Ahed McDaniel and Jorge Lopez to Thomas H. and Elizabeth C. Root, $599,000.

Monterey Ave., 709-Thomas P. and Margaret B. McKavitt to Jake L. and Laura L. Brosnan, $785,000.

Post Oak Rd., 513-Thomas B. and Claire F. Whelan to Julie Suzanne and Gijsbert H. Davids, $699,500.

Quaker Way, 2054, No. 10-Joseph W. Cook and Mary E. Levin to Michael and Barbara Scheerer, $262,000.

Southgate Ct., 6-Mighty Five Corp. to Selim and Danuta Chacour, $1.95 million.

ANNAPOLIS-SHERWOOD FOREST AREA

Friar Tuck Hill, 166-Lansing W. and Ann R. Hinrichs to Mark D. Gately, $725,000.

ARNOLD AREA

Blue Heron Ct., 853-Elizabeth M. Kingsley and Stephen A. Valenti to Michael Stephen and Julie Scully, $910,000.

Century Vista Dr., 412-Kyle C. and Krystal L. Muller to Todd W. and Joanna Haines, $400,000.

Doubleday Dr., 1278-Richard and Theresa M. Butler to Brett W. Hite, $405,500.

Greendale Ct., 1420, No. 2-Vicky A. Henderson to Mark A. Converso, $177,000.

Hilltop Rd., 949-Christian D. and Elise M. Garrido to Andrew Brian Maxwell and Sarah Elizabeth A. Maxwell, $379,000.

Miles Ct., 994-Robert A. Ashdown to Jason L. and Jennifer M. Coleman, $491,000.

Pine Valley Ct., 702-Elisabeth B. and Mark W. Sinnett to Megan Jane Zimmerman Muzza, $385,000.

Ternwing Dr., 248-Kelsey J. Corrigan to Ashley S. Harper, $224,906.

BROOKLYN AREA

Belle Grove Rd., 4110-J&M Construction Corp. to Luis Alfredo Recinos Mendez and Margarita Flores Lopez, $223,000.

Cresswell Rd., 413-Stephen Franklin and Jane Annette See to Anthony I. and Ismael Diaz, $258,000.

Rebecca Hammond Ct., 136-NVR Inc. to Erica Rochelle Lee, $290,175.

Ritchie Hwy., 4608-Mario A. Selvas to Charlene Marie Phillips, $255,000.

Woodland Dr., 702-Linda A. and Julie A. Herman to Raymond D. Tyson, $73,300.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Baystone Ct., 604-Christina Gutierrez to Charles M. Garner Jr. and Kathryn M. Shelton, $375,000.

Fairway Dr., 704-J.A.C. Homes Corp. and ROI Contracting Corp. to Amy L. McGinniss, $440,000.

Hickory Wood Dr., 1506-Stewart E. and Mary E. Glendinning to Renee Lewis and Tyrell Sykes, $324,900.

Shipsview Rd., 1537-Richard B. Ladd to Michael L. and Ingrid G. Atkinson, $1.7 million.

Winchester Rd., 1508-Kimberlee R. Cornett Fenn and Paul W. Fenn to Timothy Paul and Sarah Kathryn Sudduth, $591,000.

CHURCHTON AREA

Harford St., 5524-Marie A. and Jerry F. Helvey to David G. Young, $317,000.

CROFTON AREA

Bancroft Lane E., 1602-Heidi Palian to Cynthia A. Carr, $286,900.

Crofton Pkwy., 1800-Pedro Almoguera to Matthew J. and Lindsey M. Gannett, $529,000.

Flatwood Ct., 1436-Richard and Jennifer F. Hare to Scott Alexander Campbell, $230,000.

Kemper Rd., 2445-Susan L. Niemetz to Keairra D. McKenzie, $569,900.

Pawlet Dr., 1946-Cynthia J. Swinney and Cynthia J. Brittingham to Jenifer F. and Dale E. Smith, $265,000.

Simsbury Ct., 1012, No. 1C-Philip Dales and Magdeline Grant to Thomas E. and Linda K. Kuker, $175,000.

Wentworth Dr., 2459-Caroldine M. Rabb to Jocelyn R. Martin, $275,000.

CROWNSVILLE AREA

Generals Hwy., 1012-Wilmington Savings Fund Society FSB and BCAT 2014 4TT to Juliet and Melody Wen Hughes, $340,000.

Severnview Dr., 1154-Andrew M. Kreitzer and Meghan Elizabeth Billings Kreitzer to Erika and Scott D. Robuck, $580,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Lavall Dr., 1261-Ralph F. and Constance A. Connolly to Troy E. Pavlitsa, $437,000.

DEALE AREA

Melbourne Ave., 6055-George S. Schweinsberg and Nancy E. Putney to Andrew and Paulette Ladas, $837,500.

EDGEWATER AREA

Carolina Ave. N., 3655-Mark A. Dean to Aubrey Marie Schneider, $324,900.

Fairhill Dr., 1603-Connie Arnett Ward to Kyle P. and Rachel E. Hicks, $299,900.

Loreley Rd., 1807-Maryanne Monias to Victor Villarreal, $315,000.

Riverside Rd., 332H-Eileen and Dwight D. Zilinskas to Vincent R. Iatesta Jr., $780,000.

Shady Dr., 3528-Travis W. and Amy L. Hutchinson to Christopher M. and Samantha R. Iannacci, $421,000.

Seventh Ave., 3638-Marcus D. Galiber to Wesley and Eleana F. Day, $455,000.

GAMBRILLS AREA

Crofton Valley Dr., 934-Paul Ruddell and Karen M. Rodenhausen to Timothy M. and Vonya M. Gibbons, $686,000.

Honey Locust Dr., 1440-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Tamara C. Washington, $554,286.

Red Fall Ct., 2489-Patricia E. Wise to Daniel Bickford, $391,500.

Winterhaven Dr., 918-Truman 2016 SC6 MD ML Corp. to Kenneth A. Whaley, $299,900.

GLEN BURNIE AREA

Crawford Dr., 1213-Lakeview Loan Servicing Corp. to Nikko Kandhari, $202,500.

Foxchase Dr., 164-Barbara A. Ingino to John Paul Hawkins and Lauren Ann Grey Hawkins, $267,500.

Highlander Dr., 225-Fareen J. Memon to Brandan I. Carroll Sr. and Lakisa Dominique Crosby, $290,000.

Maple Ave., 206-John D. and Christina Marie Gran to Brock G. and Logan A. Chomet, $292,000.

Olen Dr., 141-Comprehensive Realty Corp. to Kaitlyn, Sharon and Michael Tauber, $300,000.

Wilson Blvd. SW, 123-Edward Joseph Roberts Jr. to Daniel Benson, $245,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Briargrove Lane, 7518-Brett L. and Christine C. Hartley to Julian and Shelby Wright, $335,000.

Dale Rd., 817-Phoebe Jo Richards to Joe Smith III, $75,000.

Genine Dr., 1029-Ronald D. and Beverly R. Wong to Bernard and Amy Mullin, $250,000.

Long Cove Rd., 819-Patricia E. Justice and estate of Dennis G. Stallings to Joel Navarro, $250,000.

Meadow Dr. S., 127-Karen M. Mathison to Albert B. Haley, $299,900.

Point Pleasant Rd., 972-James F. Jacobs Jr. to John Lawrence Smith Jr., $475,000.

Ravenwood Dr., 615-Michael and Sarah Lowry to Shemeka K. Eldridge, $320,000.

Stevens Rd., 19-Reese Properties Corp. to William Sullivan and Lauren Fisher, $270,000.

West Dr., 7716-Zachary Shane Cripe to Christine D. and John C. Zisa, $314,000.

HANOVER AREA

Crystal Brook Way, 7743-Rochelle V. Brown to Mark A. Mooney and Tiffany V. Marquis, $465,000.

Hill Born Dr., 1326-Russell R. and Martha Lydia Hierl to Angela Marlene Pinchinat and Gilbert Fieffe, $349,990.

Meadowood Dr., 8293-Pulte Home Co. to Terri L. Collins, $464,921.

Rutland Way, 1512-Joseph Tse to Henriette and Bernard Graham, $405,000.

HARMANS AREA

Harmans Rd., 7537-John Jay Franklin to Sharonda Fleming, $480,000.

JESSUP AREA

Orchard Ave., 2014-John P. Frank to Sandra Gomez, $260,000.

LAUREL AREA

Cherry Blossom Crossing, 3505-Timothy A. and Michelle Ni Paine to Ian Martinez and Sophia L. Mason, $452,000.

Oak Run Rd., 9-Robert J. and Jeanne F. Mignon to Mercedes G. Bailey, $499,000.

Woodridge Pl., 116-Dawn Marie Burns to Robert Hill and Samantha Y. Huante, $295,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Cheddington Rd., 220-US Bank and Rmac Trust to Cristin E. Smith, $269,900.

Maple Rd. E., 714-Agapita A. Evangelista to Quintone Wallingford and Andrea Ludizaca, $380,000.

Shipley Rd., 555-Chris and Carol Wojcik to Robert E. Dickson, $280,000.

LOTHIAN AREA

Old Solomons Island Rd., 5195-Robert W. and Cecelia G. Orme to Charlotte T. Muldoon, $499,000.

MILLERSVILLE AREA

Chalet Cir. W., 250-Corinne A. and Christopher Robert Rajcsok to James Michael Bree and Kyla Anne Britson, $250,000.

Hortonia Point Dr., 8207-Theodore A. and Kathryn L. Lenski to Nicholas Brown, $590,000.

Mesa Rd. S., 754-Gus and Sharon Siettas to Misty Marie and Jason Crawford, $447,000.

Old Mill Rd., 492-Jesse B. Cade to Garnett T. Plummer, $300,000.

Sycamore Rd., 8317-Stanley A. and Aimee C. Newquist to Kara and Michael Paul Holden, $400,000.

ODENTON AREA

Blue Spring Ct., 2441, No. 301-Elicia McIntyre to Jonathan T. Mitchell, $231,500.

Chapelgate Dr., 593-Luis Anthony Rodriguez and Magda Ellen Rodriguez Gonzalez to Hermanus J. and Frieda C. Van Antwerpen, $410,000.

Dayspring Dr., 713-Ronald S. Grossman and Christine E. Chulick to Fariba Djangali Shamisa Charmchi and George William Conley III, $335,000.

Hinshaw Dr., 2022-D.R. Horton Inc. to Changfu and Xuan Shen Wu, $417,000.

Huntover Dr., 1312-Jacquelyne J. Childs and to Stephanie L. Gauvreau, $135,000.

Orchard Grove Rd., 8010-Justin Short to Joseph Anthony and Erin Christine Deflorio, $386,000.

Summer Ct., 2295-Bruce W. Plumb to Casey Frost and Julia Lonczynski, $500,000.

Tuckahoe Ct., 1913-D.R. Horton Inc. to Andrew David and Solveig Anna Pollack, $394,140.

Willow Leaf Lane, 8605-Jason Mantzouranis and Suzanne Delica to Samuel Galib, $260,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Acorn Bank, 7828-Travis A. and Kimberly A. Zimmerman to Antonio Albert and Megan Rose Lucarelli, $327,000.

Arbutus Rd., 8427-Simon Charles Hodge to Matthew Zilliox, $263,000.

Beacrane Rd., 89-Bank of America and Mortgage Assets Management Corp. to Sarah R. Green, $337,250.

Burgess Rd., 7805-Walter Joseph and Deborah Lynn Skovron to Lindsay E. Littlejohn and Daniel R. Mariner, $230,000.

Cottage Grove Dr., 111-Stephen Matthew Henrick to Kyle Howard, $318,000.

Fox Ct., 7797-Ryan Casey Smith and Stacy Nicole Serio to Wayne and Karen Henningsen, $217,900.

Hingham Harbour, 904-Tina Cullen and estate of Peggy Joyce Jordan to Gerald Herbert Smith IV, $235,000.

Jersey Bronze Way, 535-Farmington Village Partnership to Geoffrey and Diane Green, $568,900.

Magnolia Ave., 115-George Herlth and Wendy Gerber to Jayson A. Herlth, $268,000.

Mayer Ave., 8078-Christopher and Lauren Mohn to Kristen and Joseph John Drobysh, $315,000.

Pasadena Rd. E., 400-Mark F. Hutchinson to Daniel and Abigail Forbes, $390,000.

Rolling Meadow Run, 9179-Michael Patrick and Erin Colleen Lytle to Jack E. and Ashleigh J. Shugars, $480,000.

Spring Knoll Dr., 8255-Michael L. Deckman to Victor and Dorothy E. Figueras, $310,000.

Will O Brook Dr., 104-Precision Properties Group Corp. to William Smith and Tammy Thomas, $328,000.

215th St., 719-Zachary M. and Heather L. Howard to Doris Farrell, $289,900.

RIVA AREA

Westbury Dr., 351-Francis P. and Michele C. Barry to William H. and Patricia E. Corsini, $637,000.

SEVERN AREA

Briarview Ct., 1640, No. 46-Andris Y. Salter to Rossie G. and Krassimir P. Madjaroff, $218,000.

Citadel Dr., 7905-Catherine D. and Kevin L. Guido to Cristie Delivuk, $300,000.

Fitzpatrick Dr., 1516-William John A. Polidoro to Felicia R. Torres, $467,000.

Pasture Brook Rd., 523-Barton A. Hicklin Jr. to David P. and Laura K. Olslund, $375,000.

Reece Heights Dr., 8220-Angela P. Tolson to Shervin Fleming, $250,000.

Wieker Rd., 912-M&T Bank to Yan Xu, $375,000.

SEVERNA PARK AREA

Arundel Dr., 552-Donna D. Hensen to Kevin Stuart and Dolores Ann Hensen, $335,000.

Ben Oaks Dr. E., 414-Robert P. Lynch and Gail M. Heffernan Lynch to Angela Johnson, $615,000.

Charington Dr., 546-David J. Rovell and Brittany Shull to Tyler W. and Angela Eschenburg, $530,000.

Heavitree Lane, 507-Black Dogs Real Estate Investment Corp. to Kyle Wilson and Samantha Marie Hallowell, $760,000.

Laguna Cir., 269-James T. Gross Jr. and estate of James T. Gross to Stanley A. and Aimee C. Newquist, $281,000.

Pineview Ave., 111-Zeppelin Corp. to Kevin J. and Barbara L. McDonald, $435,000.

SHADY SIDE AREA

Bast Lane, 1221-Federal National Mortgage Association to Christina Smith, $271,500.

Thomas Dr., 4916-Jacob and Samantha C. Mehl to Christopher M. Patton and Megan L. Olup, $339,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in May were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Ashmede Dr., 9612-Jonathan and Kinsey Roehm to Matthew J. and Laura T. Zawodny, $605,000.

Diane Lane, 2005-Cartus Corp. to Sabeteh Sabet, Samira Sabet and Sahel Sabet Azm, $685,000.

Evergreen Ct., 2882-Apex Investors Inc. to Quinn A. and Kayla Matthew, $516,000.

Frederick Rd., 12101-Robert Patrick and Michael Edward Saunders to Huihui Zeng, $235,000.

Harrington Dr., 3437, No. A-Maksumul and Rezina A. Hakim to Mohanpreet and Preeta Gujral, $273,500.

Macalpine Rd., 3638-Douglas C. to to Travis J. Gustafson, $380,000.

Mount Hebron Dr., 2329-Brian E. Hopkins to Jonathan and Emily Polen, $480,000.

Thornton Lane, 3522-NVR Inc. to Maulik and Dolly Zalavadia, $1.02 million.

Weatherstone Dr., 2756-Robert Glenn and Wendy Joy Kay to Jeffrey S. and Ashley Joseph Thomas, $785,000.

CLARKSVILLE AREA

Downing Ct., 7216-Jennifer and Craig Zinderman to Mark C. and Meredith Schwarz, $777,000.

Gaithers Chance Dr., 5051-NVR Inc. to Ratnakar Mukherjee and Smriti M. Kashyap, $1.35 million.

Sunlit Water Way, 12129-Beth M. and Christopher P. Ditman to Jiufeng Fan and Dongxia Liu, $850,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Brinton Ct., 5115-Amir Joakim to Christopher Alan and Nicole Calais Tensmeyer, $425,000.

Farewell Rd., 9457-Robert A. and Louise C. McLaughlin to Sean and Kimberly Carmichael, $420,000.

Goldenstraw Lane, 8624-Edward R. and Carol L. Moffatt to Luis Raul Falcon, $515,000.

High Tor Hill, 5623-Global Telecom Group Real Estate Corp. to Maurice D. Adams and Camille A. Miller, $521,000.

Millrace Ct., 5940, No. G103-Petra I. Rodriguez to Jonice T. McCray, $224,000.

Sweet Clover, 7396-Khalid M. Khalifa to Nichole Francine and Justin Spears Mason, $350,000.

Vast Rose Dr., 8631, No. 13-Scott Lambert Wren and estate of Betty L. Wren to Sharon A. Sachs, $501,000.

Wild Lilac, 5482-John F. and Angela G. Toner to Gregory A. and Emily Ames Jose, $332,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Devon Dr., 6179-Steve E. and Paula G. Phurrough to Colin and Brenda Cope, $730,000.

Faulkner Ridge Cir., 10534, No. 10-Kevin W. and Beth Ann Kolbe to Mutiat O.K. Olanipekun, $200,000.

Little Patuxent Pkwy., 11510, No. 404-Paul D. Fuller to Darius Ivan Oxley, $175,000.

Owen Brown Rd., 10429-Frederick Robert Muela Jr. to Michael Brent and Rebecca Lynn Moore, $815,000.

Roslyn Ct., 6810-Elliott Factor and estate of Arlene B. Factor to Joan and Douglas Sarsfield, $660,000.

Stray Camel Way, 10602-James A. and Elaine K. Dingledine to Alan C. and Reeni R. Krafft, $629,000.

Tolling Clock Way, 10523-Cathy Jo Mann to Farhad Abasahl and Aida Zarif, $380,000.

COOKSVILLE AREA

Monticello Dr., 14097-Travis and Pamela McIntosh to Franklin and Caitlin Dehart, $520,000.

DAYTON AREA

Ten Oaks Rd., 4481-Truman 2016 SC6 MD ML Corp. to Jose V. Menendez, $415,000.

ELKRIDGE AREA

Abel St., 6405-Alan D. and Lauren P. Wyatt to Victoria Lynn and Kevin E. Williams, $475,000.

Brookview Rd., 7335, No. 406-Albert E. and Wendy A. Fuoss to Jane Noonan, $385,000.

Elkridge Crossing Way, 7271-Chad K. Figueira and Crystal L. Meeks to Anurag Shukla, $345,000.

Maidstone Pl., 7242, No. 242-Ravichandra Kuriseti to Sidney Delali Kobla Sogbor and Adaria Kay Sogbor, $355,000.

Mount Holly Way, 7035-Hampton Hills Corp. and Trinity Homes Mary Land Corp. to Somia Aslam, $534,000.

Stratford Ct., 6219-Jennifer P. Ruberto to Maxwell Alexander Bradley and Jennifer Lee Arseneault, $365,000.

ELLICOTT CITY AREA

Academy Rd., 8230, No. 18-George W. and Beverly K. Pollitt to Derrick Lamont and Johnson Heard, $470,000.

Brady Ct., 5109-Cherif and Marina Boutros to Frederick J. and Galina M. Reitz, $790,000.

Britten Lane, 5194-Suzanne M. and Quinn A. Disparte to Juan and Bernadette Pons, $649,000.

Ellicott View Rd., 8532-Donald B. and Sandra A. McManus to Fahad Yaqoob Naroo and Mahrukh Iqbal, $610,000.

Glenmar Rd., 8409-David and Sharon Oaks to Jin Y. Shin, $295,000.

Hidden Hollow Dr., 4504-Brian H. and Janet P. Kim to Nestor L. Torres and Kristie D. Callander, $625,000.

Merryman St., 8425-Department of Veterans Affairs to Natalie Joy Walterhoefer, $250,000.

Orange Grove Ct., 3427-Choon K. and Hae R. Song to Lily Trofimovich, $365,000.

Rockburn Dr., 7830-Dolores Graham Melocchi and Dolores Augusta Graham to Corey and Maureen E. Kapinos, $550,000.

Stony Creek Lane, 7660, No. B-Rahel Telahun to Stephanie G. Alzate, $255,000.

Winding Way, 9210-G. Douglas Henderson to Colin Eddy and Kimberly A. Leuthold, $405,000.

FULTON AREA

Market St., 11334-Tabrina L. Davis to Todd G. Newell, $660,000.

Scaggsville Rd., 12045-Thomas E. and Genevieve E. Mullinix to Francisco Moscoso Chacon, $600,000.

GLENELG AREA

Chestnut Ct., 14836-Angela M. Huber Walton to Alfonso G. Tarditi, $690,000.

HANOVER AREA

Banbury Dr., 7166-U.S. Home Corp. to Ireti and Foluso Olajide Ogunsanya, $423,515.

Druce Way, 7108-U.S. Home Corp. to Nicole Briana Shouse, $288,233.

Fairbourne Ct., 6166-Francis Kuzhippallil and Aleese Francis to Gary Bruno, $395,000.

Saint Margarets Blvd., 7483-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Jonathan Leigh and Stephanie Anne Moynihan, $313,650.

HIGHLAND AREA

Allnutt Lane, 13496-Robert D. Dass to Matthew David Wise Kuczynski and Rebecca Hasbrouck Wise Kuczynski, $785,000.

Prestwick Dr., 6576-Clarksville NL Corp. to James M. Fraser and Jessica O. Kane, $562,500.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Dellwood Ave., 9930-James B. and Rachel W. Wade to Elaine and Anthony Dipietro, $460,000.

Oakland Mills Rd., 7320-Linda Burley Vinson and estate of William S. Burley to Rashid Khokhar, $125,000.

Stonebrook Lane, 8842-Richard P. and Carol L. Dean to Meghan Uhl and Kristen Cabrera, $352,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Old Frederick Rd., 11424-Triangle Route 108 Associates Corp. to Amer Tahir, Mahmoud Hady and Mohammed Iqbal, $688,788.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Ice Crystal Dr., 8420, No. A-Mark Arnette Calloway to Paula Tanner Baldwin, $204,686.

Mayflower Ct., 9406-Katherine M. and Spenser Wilkerson to Benjamin Cassius Contwor Jr., $268,500.

Wild Cherry Ct., 8318-John R. and Catherine N. Davis to Yicheng Teng and Xiao Liu, $555,000.

SYKESVILLE AREA

High Stepper Trail, 901-Steven C. and Dolores A. Wilkie to Christopher M. and Rebecca F. Stavely, $723,100.

WEST FRIENDSHIP AREA

Rover Mill Rd., 13791-Paul D. and Melanie R. Cook to Kristen Cornwall and Christopher Warren Stanton, $690,000.

WOODSTOCK AREA

Bromley Ct., 2208-Patrick C. and Elizabeth L. Barritt to Xiuli Dan and Wenlong Liu, $468,000.