Hillsmere Dr., 322-Mark H. Libby to Kenneth and Aisha Aziza Maroon, $530,000.

Landmesser Alley, 210-Milkshake Corp. to Charles and Joanne Urquhart, $525,000.

Silverwood Cir., 5, No. 10-Breeana Mcafee and Lisa McKnew to Jessica Haynes, $189,900.

Tiburon Ct., 20-Mary A. Cikanovich to Meghan Rambo, John Martin and estate of Arthur J. Strickland, $290,000.

Victor Pkwy., 206-A-Eleanor M. Perfetto and John H. McLeod to Kaleigh D. Moreland and Rebecca J. Hovermale, $180,000.

Yachtsman Way, 964-Sybil L. Lucas to Sean Ottey, $262,000.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Bay Water Lane, 411-Keonte Boston to Sulma M. Sanabria Landaverde and Raul A. Tejada Sanabria, $275,000.

Chesterfield Rd., 877-Christopher C. Bonner to Wilson Meloy, $337,500.

Corey Lane, 1351-Chou Chik Ting to Allan Ian and Michelle Sweeney Pack, $755,000.

Epping Forest Rd., 519-Terry L. and Sue E. Esselman to Katherine Odell Saladin, $700,000.

Golfers Ridge Rd., 2589-Jeffrey L. and Alexis M. Langsner to Bruce Anthony, $461,000.

Hill St., 7-Nathan C. and Casey J. Waters to Nicole Campisi and Michael Anthony Donadio, $561,000.

Manor Grove Rd., 1906-Mary E. Lear and Mary E. Lear Wecht to Alfred B. and Michelle R. Corbett, $640,000.

Monticello Ave., 98-Croom Lawrence to Charles Patrick and Anastasia Szold, $615,000.

Powell Dr., 521-Alan H. and Naomi L. Freedman to Andrew M. Kreitzer and Meghan E.b. Kreitzer, $610,000.

Rabbit Foot Clover Ct., 1603-Peter M. Branch and Paula J. Carreiro to William A. and Rachael M. Stonesifer, $899,000.

Southwood Ave. S., 196-Michelle Sweeney and Allan I. Pack to Laura S. and Conor C. Miller, $700,000.

ARNOLD AREA

Arnold Overlook Lane, 107-D.R. Horton Inc. to Anne Sharrow Klase and Blake Elliott Newberger, $540,000.

Brunswick Ct., 1204-Bradley J. Siske to Kristen J. Nalley and Dominic M. Sullivan, $324,900.

Clifton Ave., 322-Joshua E. Mast to Corey Michael Cristallo, $329,500.

Dunberry Dr., 622-Jeffrey S. and Theresa M. Brown to Kevin Alan and Colleen C. Fox, $505,000.

Nancy Lynn Lane, 879-Garrett and Anna Ebey to Matthew Ryan and Sara Nicole Traylor, $616,000.

Shore Acres Rd., 946-Chad Stewart and Gary Blaine Smith to Jonathan Andrew and Jonathan A. Zauner, $430,000.

Waycross Way, 274-Mark and Susan Connor to Brittany and Kenneth Peter Engelhardt, $485,000.

BROOKLYN AREA

Berlin Ave., 213-Department of Veterans Affairs to Kelsey M. Beauman, $150,000.

Grove Park Rd., 311-John P. Dahler to Brittany L. Liberto, $115,000.

Rebecca Hammond Ct., 162-NVR Inc. to Charley Dylan Lenovitz and Ryan James Spake, $311,530.

Sandy Bluff Way, 5612-Nas Group Corp. to David Allen Keane Jr., $300,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Broadneck Rd., 649-Marilyn J. Bensinger to Jeffrey D. Neal Sr., $390,000.

Forest Beach Rd., 338-Ivan and Tereza Belyna to Adam Byron Senholzi, $425,000.

High Ridge Rd., 1937-Brian F. and Samantha S. Donovan to Michael P. and Kimberly Alaine Leese, $725,000.

Long Green Dr., 1747-Elaine L. Mumford to Lionel L. Bass III and Christina L. Fowler, $500,000.

Old Pine Ct., 1319-George I. and Deborah C. Thornberry to Erika E. Recinos Barrientos and Francisco A. Ayala, $265,000.

Summit Dr., 1162-Ellen M. Fournier Hocking to Zachary A. Starr and Eva Farina Henry, $528,000.

Winchester Rd., 1613-Melvin L. Mitchell and estate of Marian P. Mitchell Lowman to Emily Marie Gruzinski and Jordan Matthew Lowe Gruzinski, $550,000.

CHURCHTON AREA

Ilchester St., 5505-Laura B. Letcher to Timothy and Theresa Lynn Johnson, $375,000.

CROFTON AREA

Dartmouth Lane, 2317-Bruce E. and Ellen M. Whalen to Kathryn A. and Reuben Wilson, $340,000.

Foggy Turn, 1323, No. 21-Beazer Homes Corp. to Christopher Alan and Kristina N. Thornbury, $373,990.

Kemper Rd., 2447-Kyle E. Koszowski and Kara L. Furstenburg to William Ray Fowler Jr. and Denise Eileen Riebman Fowler, $575,000.

Mount Airy Ct., 1617-All in Realty Solutions Corp. to Robert Frederick Haaland, $308,000.

Picadilly Rd., 1706-G. Arthur and Carol Ann Robbins to William Casey and Marcia Harder, $575,000.

Tarleton Way, 1710-Christopher B. and Lisa L. Beck to Ryan P. and Laura A. Mullikin, $514,900.

Wentworth Dr., 2467-Christopher and Janine Howard to Tyler Davis, $282,500.

CROWNSVILLE AREA

Morgans Ridge Lane, 1367-Mark A. and Joni M. Mona to Nitin Baviskar and Esther Pachigalla, $1.57 million.

Wild Cranberry Dr., 1505-John B. and Pamela Holt to Justin C. and Elizabeth Horst, $875,000.

CURTIS BAY AREA

Veranda Ct., 1112-Chad J. Duncan to Zachary T. Flick, $270,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Merrimac Ct., 690-Marc Boisvert and Elena Sallitto to Mark and Jaye Cuthie, $780,000.

DEALE AREA

Whipoorwill Dr., 5816-David P. Morris to Daniel L. Seibel, $295,000.

EDGEWATER AREA

Cassia Ct., 2801-Richard Alexander and Dorothy G. Collins to Louis Anthony and Kelly A. Whites, $490,000.

Fullerton Rd., 1503-Joe M. and Nora Biddle to Kevin Paul and Kari Whelan, $425,000.

Jiggsy Ct., 3904-Brothers Investments Corp. and Parkwyrth Ave Corp. to Joseph A. and Tara N. Conte, $250,000.

Old Muddy Creek Rd., 4082-Gore Properties Corp. to James Austin and Lindsay Lee Lauritzen, $444,000.

Salisbury Rd., 320-Wendy N. Tetreault to John C. Perry, $365,000.

Shady Side Dr., 1639-Richard E. Jarrett Jr. and Megan K. Haislip to Amanda D. Smith and Ryan J. Graf, $324,750.

GAMBRILLS AREA

Autumn Gold Dr., 1126-Roger L. and Tonya Sue Flynn to Christina Conde and Aaron Hammond, $550,000.

School Lane, 949-Robert Dale and Susan W. Hankins to Susan W. Hankins, $125,000.

Woolford Lane, 1709-Robert C. Baldwin Jr. to Ryan A. and Sonha A. Gomez, $800,000.

GLEN BURNIE AREA

Belvedere Ave., 5-Janice M. Jenkins Moylan and Douglas Jenkins to Alba Claudina Flores Gonzalez and Darwin Ivan Garcia Gudiel, $289,000.

Eastern St., 106-A.C. Quality Construction Corp. to Cary A. and Jessica White Ross, $331,000.

Hollins Ferry Rd. S., 201-Hannah and Robert Connolly to Megan K. Dasch, $323,900.

McNamara Dr., 7629-Stephen M. Louderback to Kristen C. Jacobs, $205,000.

Pampano Dr., 6540-James Humble to Andrel Waul, $270,000.

Stafford Hill Dr., 712-Antoinette Garrett and estate of Patricia Garrett to Eddy Ramos Garcia and Andressa Teles Da Silva, $290,000.

Fifth Ave. SE, 107-Gilbert A. Dicus and Marilyn J. Jacob to Mario Alberto Selvas Nucamendi, $217,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Briargrove Lane, 7552-Nakia L. Dixon Proctor and Aaron A. Dixon Proctor to Christopher Daniel Datan and Czarina Faye Andaya Datan, $300,000.

Daleview Dr., 306-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to James Floyd Luttrell Jr. and Erin Margaret Manor, $547,275.

Fable Ct., 6503-Joseph Neumann Maurer to Temptaous T. McKoy, $242,000.

Hurricane Hole Ct., 708-Michael Christensen to Lonzo Drummond III and Shakeva Persinger, $435,000.

Louise Terr., 104-Department of Veterans Affairs to Naseem Rafiq, $219,000.

Meadowgate Cir., 8117-Jason and Cherilyn Scofield to Jeremy Daniel and Mary Christine Lauser, $470,000.

Ocracoke Way, 419-Lauren and Christine Rapkin to Tod McKie, $370,500.

Point Pleasant Rd., 984-Gloria M. Manges and estate of Ethel M. Pirrera to Chau Q. Nguyen, $310,000.

Shannon Park Ct., 208-TSC/Howard Road Corp. to Joseph E. and Lisa M. Bothoff, $375,000.

West Dr., 7720-Christine Sarah Buchler and Christine Storm to Bradley Farber and Amie Thompkins, $335,000.

HANOVER AREA

Deer Meadow Ct., 1623-Reginald A. Barnes to Krista and Reagan Tookhan, $515,000.

Leeds Rd., 13-Steven Martin and Heather Hongtong to Maria Guadal Maravilla Morales, $364,000.

Metacomet Rd., 7843-Nathan Howell to Devin J. and Lindsay M. McCarthy, $375,000.

Stemhart Lane, 7645-SM Arundel Neighborhoods Corp. to Raphael Nii Darku Dodoo, $399,725.

HARWOOD AREA

Indigo Lane, 4438-Joseph J. Matt III to David V. and Kaleigh Snook, $499,995.

LAUREL AREA

Accokeek St., 8621-Bette L. Kundert to Julie M. Bernick, $325,000.

Crooked Tree Lane, 8589-Jim and Ji Kim to Ahmed Y. Abuzeineh and Ala M. Samara, $400,000.

Old Line Ave., 362-William H. Warrick to Caitlin and Olusoji Oyinlola, $325,000.

Woodridge Pl., 136-Jason L. Hall to Adel and Mercedes Kamara, $273,500.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Cleveland Rd., 620-Terry C. Heslin and Elizabeth K. Mason Heslin to Stephen G. and Paulene J. Perham, $355,000.

Highview Rd., 606-Nickolaus Waldner PC to Neil J. and Barbara F. Tourangeau, $425,000.

Oak Grove Rd., 506-Rovi Inc. to Douglas George Traumer, $379,000.

MILLERSVILLE AREA

Amber Beacon Cir., 8402-K. Hovnanian at Wade’s Grant Corp. to Modupe Adebowale, $450,866.

Cog Ct., 671-Erik Arthur and Rachel Ingrid Heisig to Sebastian A. Wagner and Victory L. Plaine, $290,000.

Minton Ct., 8260-Jordan Thomas to Garrett Douglas and Jenna Lee Conn, $335,000.

Paddle Wheel Ct. W., 674-Christopher M. and Jennifer R. Rager to Austin R. Mills, $271,000.

ODENTON AREA

Battle Way, 1903-David R. and Eileen A. Kandt to Estee J. Pender III, $459,000.

Broad Wing Dr., 2842-Stanley Martin Companies Corp. to Michael and Amelia Smith, $737,065.

Chapelgate Dr., 706-Lovie R. Henson to Abiola Olufemi Akin Ajayi, $180,000.

Farrara Dr., 1330-Jennifer L. Nescio and Jennifer N. Colaianni to Shanteria and David Jordan, $281,000.

Hinshaw Dr., 2024-D.R. Horton Inc. to Yanqin Yang and Hao Zhang, $419,990.

Kingdom Ct., 516-Philip J. and Alysha R. Sewall to John and Jessica Peele, $247,000.

Reliance Dr., 699-Augusta O. Inniss and Randall G.G. Inniss to John T. and Jennifer L. Garrett, $600,000.

Summers Ridge Dr., 2763-Ronald E. Nicodemus and Leslie C. Kain to Martha G. Bagley, $428,000.

Verdigris Way, 1036-Brent W. and Elizabeth M. Eager to Alexandra Nicole Hoffman, $390,000.

Winding Stream Way, 694, No. 303-Marcus V. Mascarehnas and Mary E. Mascarenhas to Robert H. Talbert Jr., $244,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Altona Ave., 109-Joseph J. and Theresa L. Miqueli to Jose U. Polanco Maderos and Aracely M. Galicia Andrade, $370,000.

Arundel Rd., 136-CKJC Corp. to Giomanni Gameng and Jessiella A. Devera Gameng, $254,900.

Cape Splitt Harbour, 1008-Matthew R. Ferro to Tam Minh Nguyen and Nhi to Le, $245,000.

Creekview Ct., 93-Thomas M. Diggs and Kelly J. Farrell to Scott J. and Faith D. Zimmerman, $349,900.

Early Pride Ct., 321-Michael Richard and Amanda R. Fields to James and Elizabeth Anne Downs, $539,000.

Garden Rd., 8428-John J. Kotofski and Danielle D. Wanner to Sonya M. Thornton, $420,000.

Holmewood Dr., 1215-Dennis Gerald and Michele C. Jorde to Christopher T. Schmidt, $400,000.

Kentucky Ave., 123-Diane P. Brennan to Daniel B. Gunther, $370,000.

Magnolia Ave., 210-Michael and Peter F. O’Malley to Stephen Andrew Clark and Cordelia Anne Sullivan Clark, $325,000.

Meadow Wick Ct., 8234-Pritpal and Kristina M. Narula to Wanda Savage, $255,000.

Royal Mint Pl., 7916-Jean Marie Ianni to Devin Paul Wescoat, $297,000.

Stoney Creek Dr., 7639-Federal Home Loan Mortgage Corporation to Imran Akhtar, $163,900.

White Star Crossing, 8210-Mary B. White to Michael Brandon Cochran and Beth Martina Clark, $340,000.

Williams St., 7752-Monika E. Ridenour to John David Fendlay, $200,000.

RIVA AREA

Cottswold Pl., 341-George Robert Nash Jr. and estate of Carolyn L. Wyatt to Julie C. Tice, $820,000.

SEVERN AREA

Argonaut St., 7704-Carl L. Moore II to Ralph Restituyo, $310,000.

Clarkson Dr., 605-Robert P. Drupp to Kisha L. Brown Tuck and Melvin Tuck, $458,000.

Dunfield Ct., 8216-Open Heavens Ventures & Allied Services Corp. to Cedrick S. Paines, $140,000.

Grand Canopy Dr., 1308-Angela Dawn Johnson to April Denise King Blevins and Michael G. Blevins, $539,000.

Kibec Lane, 802-Levon S. and Bonita C. Ebron to Nasrulai Bah, Mohamed Bah and Mariama Jaloh, $513,000.

Quarterfield Farms Dr., 8109-Darlene F. Coulbourn and Detlev T. Kaltenbach to Anthony Joseph and Jessica Lynn Shankovich, $525,000.

Reecewood Dr., 8203-Reecewood Estates Corp. and Wagner Homes Corp. to Misty S. Brown, $612,000.

Terry Lee Way, 8423-Christopher A. and Jill D. Poldervaart to John E. and Brenda J. Bailey, $630,000.

Yearling Ct., 607-Katherine M. Dziadel to Roger and Rebecca Young, $500,000.

SEVERNA PARK AREA

Ben Oaks Dr. W., 419-Terrence Michael and Melissa L. Murray to Paul H. Mauritz, $729,900.

Cypress Creek Rd., 16-Gregory S. and Angela C. Gast to Shane and Erin Wolfe, $448,000.

Inverness Rd., 139-Charles J. and Elizabeth A. Bangert to Jane C. and Robert J. Deschak, $490,000.

Lockleven Dr., 45-Peter A. Heinlein to Christopher M. Johnson, $645,000.

North Dr., 352-John Umberto and Judith Ann Diangelo to Brendan N. and Gina M. Connors, $861,000.

Riverdale Rd., 416-Sara C. Carter to Ryan Patrick Topita, $339,000.

SHADY SIDE AREA

Beech St., 4935-Thomas C. Gavan to Thomas A. Jaskulski, $305,000.

TRACYS LANDING AREA

Bonnie June Rd., 5902-Kenneth and Kenneth Harrington to Allison R., Megan and Daniel Laplume, $570,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in May were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Benson Estates Ct., 13157-Peter Paraska and Olga Macmillan to Arthur Chu and April Wu, $730,000.

Cezanne Cir., 4259-Edward George and Kathleen L. Allan to Franchesca Manwei and Paul D. Kang, $637,000.

Doral Ct., 3114-Joseph P. and Janet L. Sansone to Dapeng Chen and Juan Fan, $592,500.

Farm Rd. N., 2550-William B. and Jessie L. Sessions to Jie Lin, $490,000.

Gaither Farm Rd., 11067-Truist Bank and SunTrust Bank to Partha Pratim and Satarupa Sengupta, $725,000.

Hermitage Dr., 4243-Beazer Homes Corp. to Marilyn Louise Mattes, $475,000.

Maple Rock Dr., 9260-Dorothy Jupitz and Marguerite L. Owen to Dorothy E. Dorsey, $350,000.

Queensland Dr., 2639-John Christopher Columbus Justis Jr. to Kathleen A. and Rosemary H. Cullen, $575,000.

Treyburn Ct., 9721-Fred and Jacqueline C. McKenzie to Laboni R. and Monzur Alam, $785,000.

Wildwood Way, 4010-Katrina Alexis Magalotti to Matthew Thomas and Jenna Leigh Hegarty, $635,000.

CLARKSVILLE AREA

Flutie Lane, 6130-Beazer Homes Corp. to Jason and Leigh Cohen, $810,000.

Gaithers Chance Dr., 5059-NVR Inc. to Salman Mehboob and Lalaine Corate, $1.29 million.

COLUMBIA (EAST) AREA

Campfire, 6139-Juan C. and Bernadette A. Pons to Andrew N. and Jennifer H. Louden, $489,990.

Forty Winks Way, 6158-Suzanne and Benjamin Z. Rosenzweig to Randal Todd Morser and Jillian Marie Chapman, $405,000.

Grape Wine Ct., 9262-Raymond Anthony and Staci Michelle Taylor to Steven Anthony Siebert and Neta Ezer, $480,000.

Kerry Hill Ct., 7351-Shawn and Lori Eccleston to Tho Van Huynh and Thuy Xuan Lieu, $301,500.

Roundtree Lane, 5615-James W. O’Meara and Felicia S. O’Meara to Patrick and Joanna L. Wolverton, $521,000.

Talisman Lane, 7107-Louqman Ali to Robert Miller, $262,500.

Waning Moon Way, 6634-Janice Martha and Jesse A. Montoya to Noah Abbed, $330,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Avalanche Way, 11204, No. A-Doris and Clifton Adams to Princess L. Kyle, $197,000.

Fox Grape Terr., 4949-Susan L. Nash to Donald B. and Melissa J. Van Deusen, $515,000.

Harpers Farm Rd., 5647, No. D-Jeanette R. Hamilton to Brianna Creed, $185,000.

Llanfair Dr., 6172-William Zerhouni to Elliott N. and Valerie C. Exar, $580,000.

Oxhorn Ct., 6612-Lisa McReynolds and Alexandra Kent to John Jinwook Kim and Ju Young Lee, $390,000.

Sebring Dr., 6113-Nishat F. Ally and Ali Hyder to Mohammed Khan and Uzma Farheen, $432,000.

Suffield Ct., 5554-James D. and Claire K. Wear to James E. Bergreen, $369,900.

Twin Rivers Rd., 10596, No. B2-Beta Brothers Corp. to Keila D. Barber, $164,900.

COOKSVILLE AREA

Sycamore Spring Ct., 1936-Joel E. and Anne P. Kaiser to Travis C. and Tricia R. Bennett, $625,000.

DAYTON AREA

Triadelphia Mill Rd., 14204-Robert J. and Kelly M. Hensing to Willie E. Farrow Jr., $550,000.

ELKRIDGE AREA

Augustine Ave., 6069-Erik J. Miller to Staci Taylor, $424,999.

Butterfield Dr., 7827-William G. Distler Jr. to Eric Myket, $291,500.

Elkridge Heights Rd., 5771-Karen M. Darling to James H. and Jessica R. Duncan, $360,000.

Meadow Rose, 5918-Brian J. Kannee to Daniel Christopher and Lisa Palazzo Conklin, $405,900.

Oxford Dr., 7815, No. J-Mary E. Onusko and estate of Betty J. Pleasant to Deborah Boggan Wilson, $249,900.

ELLICOTT CITY AREA

Autumn Rust Rd., 8531-Stanley Moy and Yoon Heui Kim to Christopher and Jessica Buswell, $575,000.

Briar Oak Ct., 5308-Dorsey Family Home Maryland Corp. to Bala T. Koneru and Ravi K. Kannedari, $886,054.

Burrows Lane, 2878-Syam Koganti to Ravinder Singh, $732,500.

Falls Run Rd., 8507, No. L-David Fioramonti to Brian Hudson, $190,000.

Graystone Ct., 7719-Christopher Thomas and Carrie Ann Beaudoin to Richard Anton Bowers and Catherine Elizabeth Plevy, $605,000.

Hillsborough Rd., 7998, No. 106-Beazer Homes Corp. to Marilyn Louise Mattes, $475,000.

Joseph Ellicott Ct., 8601, No. 29-Sean and Julia Harrigan to Sumair Wahid Abro and Asifa Sumair, $337,500.

Montgomery Run Rd., 8399, No. I-Rachael Balter to Andrew Charles Wagner, $207,000.

Orchard Ave., 2649-Department of Housing and Urban Development to Charles J. Martin, $320,600.

Rocky Glen Way, 2713-Kevin V. and Gina M. D’Angelo to Wael Mohamed Fathelbab and Mona Amir Ahmed, $765,000.

Sunny Field Ct., 5367-Ronald Francis and Celeste Raver Luning to Alex and Kylie Baren, $602,000.

Trotters Chase, 8104-CalAtlantic Group Inc. to Eunsang Ro, $516,990.

Woodcrest Dr., 6223-Benjamin F. and Erica C. Hirsch to Erin G. and Andrew F. Van Alsten, $435,000.

FULTON AREA

Market St., 11338-Afram F. Nabil and Eliana C. Rosado to Sung Min and Sunyoung O. Cho, $720,000.

Terrace Lane, 11224-Steve K. and Chong W. Kwak to Benjamin and June D. Rodriguez, $715,000.

GLENELG AREA

Corys Ct., 14625-RELO Direct Government Services Corp. to Steven and Jennifer Miles, $920,000.

HANOVER AREA

Brinley Way, 7202-Oxford Homes Corp. to Tarunkumar Dinubhai and Arpita T. Patel, $437,500.

Druce Way, 7110-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Youn Jae Kim, $416,240.

Florey Rd., 5916-NVR Inc. to Dale Vernon McDaniel, $618,635.

Saint Margarets Blvd., 7491-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Van Lian, $301,150.

HIGHLAND AREA

Allnutt Lane, 13502-Ali and Mariam Thakkar to Jennifer and Jacob Purdon, $872,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Eden Brook Dr., 7307, No. A-4-Amos T. and Mabel D. Tang to Torian M. Johnson and Kerri Ann Manning, $339,900.

Quarry Bridge Ct., 9559-John D. and Shannon L. Biggs to Miguel Angel Santos Yugar and Martha Isabel Reckeweg, $288,500.

Sweet Hours Way, 7510, No. C-Thomas B. White III to Michael N. Barbarite, $155,000.

MULLINIX AREA

Hardy Rd., 17018-Richard Allen Kibler to Brett Hall and Samantha Madeline Brookhart, $367,500.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Birkenhead Ct., 8719-Heather Benz and Laurence Greenwood to Christopher and Judelka Brens, $357,000.

Darting Minnow, 8208-Guy Meade and Teresa Ann Miller to Wesley J. and Teren E. Jackson, $584,900.

Old Scaggsville Rd., 9013-Randall D. and Jennifer L. Forrester to Kimberly Ann Lester, $390,000.

Solar Course, 9816-William A. Goebel and Kelli A. Hart to Newton Kim and Catherine Lee, $430,000.

Wilderness Lane, 9861-Dharmarajan Padmanadhan and Saraswathy Dhararajan to Janis L. Flynn, $530,000.

SYKESVILLE AREA

Route 32, 1755-Federal National Mortgage Association to Juan Ramon Pineda Guerra, $400,000.

WOODBINE AREA

Bushy Park Rd., 15700-Davey R. and Lindsey B. Black to Paul E. and Elizabeth B. Kirkpatrick, $700,000.

WOODSTOCK AREA

Chambers Ct., 11180, No. K-William A. and James M. Thies to John E. and Judith L. Miller, $315,000.