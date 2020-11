Cherry Tree Lane, 1227-Kristin Ann Fusco to Joseph D. and Laurie S. Bruhin, $1.5 million.

Harbor Dr., 619-Harold T. and Mary T. Daugherty to Jill Wootten and Matthew Higgins, $660,000.

Lake Heron Dr., 1125, No. 1A-514 Phase I. Corp. to Claudia Zak, $200,000.

President Point Dr., 1, No. B-Estate of Rita C. Dowling to Caroline M. Devine, $712,500.

State St., 303-Andrew T. and Lisa M. Phillips to Elizabeth Reed Brown and Paul Reynolds Serey Jr., $1.13 million.

Tyler Ave., 1147-Brendan Boyle to Simon Michael and Francesca Emily King, $320,000.

Washington Dr., 1242-Wilhelm F. and Pamela S. Anderson to Nicolle and Frank Vito, $1.15 million.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Autumn Chase Run, 2786-Robert Garcia and Lenae Lahtinen to Edward Joseph and Sarah Ann Amyot, $610,000.

Bulwark Alley, 326-Jack H. Erbes II to Ryan P. and Paige Lluy, $435,000.

Constitution Ave., 6-Y&K Co. to George and Hilary Trujillo, $330,500.

Epping Way, 332-Gregory J. Serafin and Kevin P. Taylor to Daniel A. and Amy E. Farrell, $950,000.

Ford Cir., 14-George A. Williams IV to Mitchell Owen and Madalyn Blair Trestrail, $490,000.

Gov. Thomas Bladen Way, 2016, No. 103-Jessica G. Trombetta Lynch and Ryan F. Lynch to Joanna M. Dalton, $235,000.

Madison Pl., 52-William Emerson Lamb and estate of Peter J. Lamb to Courtney Carroll, $471,000.

Monterey Ave., 410-Jed Prossner to Martha Blair, $575,000.

Poplar Ave., 906-Terry L. Diamond Ramsay and Roger K. Ramsay to Christopher W. Badrian, $440,000.

Puritan Terr., 2016, No. 99-Ted and Kristen Y. Archer to Melissa S. and David R. Pichotta, $355,000.

ARNOLD AREA

Blue Fox Way, 946-Megan Sechehay and Edwin K. Daly to Shannon Williamson and Sean Clarke, $395,000.

Carlisle Dr., 700-Stephen L. and Harriet H. Yake to Paul Fetters and Mary Beth Gardiner, $660,000.

Doris Dr., 889-Sunil Kumar to Stephen and Madison Linnenkamp, $425,000.

Golf Cir., 503-Christopher Cory Cosgrove to Nicholas and Colleen Courtney, $464,900.

Hickory Hill Ct., 64-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Brian Christopher Shade and Kailyn White, $485,000.

Match Point Dr., 732-Christine A. Romer and Christine A. Lopusznick to James D. McCarthy IV, $230,000.

Old River Rd., 176-Steven B. De Sutter and estate of Susanna De Sutter to Cynthia Bar, $400,000.

Spy Glass Dr., 1106-Tracy W. and Cheryl R. Hickox to Bradley and Kristin Mollet, $1.8 million.

BROOKLYN AREA

Arundel Rd. W., 317-Bryan Rich to Harley Maxi, $165,000.

Church St., 317-David G. Monka to Scott and Lauren Paige, $225,000.

Rebecca Hammond Ct., 128-NVR Inc. to Evette Carina Salas, $288,185.

Reddish Hill Way, 115-NVR Inc. to Thomas L. and Krystal Smith, $335,795.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Baltimore Annapolis Blvd., 1757-Jennifer D. and Jeffrey L. Edwards to Todd Reynolds and Devon W. Greene, $750,000.

Enyart Way, 1520, No. 11-302-Dominic and Carolyn Finelli to Mary C. Fridley, $427,000.

Harmony Lane, 1325-Ralph W. and Joylyn A. Corey to Rebecca E. and Sara M. Goodman Stickler, $860,000.

Laurel Lane, 1606-Bradley G. Thomann and estate of Charles E. Thomann to Eugene Kyle and Katherine H. Rainey, $1.31 million.

Revell Downs Dr., 1643-Jeremy W. and Holly Hull Wolfe to Ryan L. Dingess, $285,000.

Whitehall Cove, 1027-Jonathan P. Kagan to Andrew and Jean Anne Hosker, $1.02 million.

CHURCHTON AREA

Exeter St., 5608-Christian Fisher to Walter Lee Beaudwin, $283,500.

CROFTON AREA

Crofton Pkwy., 1547-Robert W. and Kathleen E. Steed to Adam and Christina Peterson, $430,000.

Fendall Ct., 2221-Amanda E. Forsythe to Matthew B. Oestreicher, $229,900.

Iron Oak Cove, 1305-Beazer Homes Corp. to Jerome A. and Andrea F. Mitchell, $510,000.

Lower Ct., 2091-Thomas Wayne and Nadine Louise Pfaffman to Hannah F. Bourne and Michael C. Hogan, $525,000.

Patrice Cir., 1657-James and Allyson Stough to Mark and Sara R. Kyser, $587,000.

Rochester Ct., 1500-Larry Ray and Jennifer Knight Whitt to Brian Christopher and Megan Lynn Burden, $611,000.

Vineyard Lane, 2439-Debra Anderson to Noriko Grant, $292,000.

CROWNSVILLE AREA

Forest Trail E., 303-Thomas H. and Janice M. Burguieres to Deborah and Peter Nowland, $975,000.

Saint Stephens Church Rd., 1372-Kim H. Jerome to George and Tanya Garcia, $1.03 million.

CURTIS BAY AREA

Stoney Beach Way, 1557-James R. and Karen E. Ronayne to Gregory S. Feen, $260,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Blandford Way, 3412-Larry A. and Karen D. Thomas to Clay and Karen Haggard, $965,000.

Santa Maria Lane, 699-Eduardo C. and Constance A. Trujillo to Charles R. and Andrea K.M. Brewer, $925,000.

EDGEWATER AREA

Edgemont St., 3624-Steve Knopf to Bradley and Jamie Stednitz, $449,900.

Havre De Grace Dr., 1807-Nicholas and Samantha Russo to Tricia Z. Steele, $305,000.

Londontown Rd., 315-Zachary Pirrung to Bruce C. Thompson Jr. and Savanna A. Wells, $299,990.

Riverside Rd., 136-Eric C. and Tracy R. Marcalus to Brandi M. Kohr and Rachel A. Leahy, $1.24 million.

Severn Ave., 907-Carrington Mortgage Services Corp. to Ryan Sharp, $146,000.

Waterview Dr., 4116-Chester Nash to Jason and Melissa Boe, $460,000.

GAMBRILLS AREA

Colleen Ave., 629-Charles L. and Lewis B. Barnett to Bret A. Lewis and Amy E. Walker, $560,000.

Highland Farms Cir., 666-Christopher Dietrich to Robert Charles and Martha L. Rockenstire, $449,000.

Nob Hill Dr., 1216-Kathleen R. Lynch Simpson and estate of Barbara A. Lynch Freeman to Kia A. and Kevin Rorie, $685,000.

Summer Hill Dr., 965-Home Sellers Solution Corp. to Joseph A., Mary K. and Janice M. Mallia, $427,500.

GLEN BURNIE AREA

Aster Dr., 1215-Kendra A. Smith to Liliam Y. Whitfill, $305,000.

Hardmoore Ct., 421-Kay F. Pulford to Donna Marie Stolzenbach, $204,000.

Rowe Dr., 1406-Barry Heeter to Kristie Myers, $295,000.

Washington Blvd., 403-David Kapuscinski and Joanne Jaeger to Travis Kulak, $275,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Boxwood Dr., 805-Abdiel Alvarez to Gustaph M. Mukete and Larissa A. Nehnchang, $499,999.

Country Club Dr., 21-Residential Value Corp. to Tynia C. Wainwright, $300,000.

Dumbarton Rd., 1033-Joann P. Stewart to Chase Hynson, $295,000.

Fox River Hills Way, 554-Michael and Jennifer Finney to Dwayne D. Butler, $365,000.

Howard Rd., 1319-John and Ragaa Beshay to Glendy R. Menjivar De Vasquez, $215,500.

Martha Rd., 111-Brian J. Reed to William Warren Gull and Janet Andrew, $290,000.

Nabbs Creek Rd., 1031-Mandy L. and Dean C. Glorioso to Calab Adam David Vicars and Morgan A. Vicars, $449,000.

Pine Way Dr., 407-Ramesh Chandra and Anand K. Yadava to Marcus E. Exum and Jareka Graves, $325,000.

Rapid Water Way, 6606, No. 303-Joshua M. and Tracy Rowan to James E. Lilly, $140,000.

Warfield St., 6823-Jennifer Kloth to Kyle and Diana Nixon, $266,500.

HANOVER AREA

Beaver Dam Ct., 1507-Robert W. Mansman II to Benjamin Singer, $500,000.

Hardwick Ct., 1622, No. 403-Joshua R. Little to Matthew D. Gong, $255,000.

Otterbein Way, 7816-Richard and Danielle Nicole Hassett to Marline R. Defoor, $456,000.

Sycamore Pl., 2307-Jude Chinedu and Ebele N. Oranuba to Walter Randolph and Marcia Mejia Zepeda, $560,000.

JESSUP AREA

Horseshoe Cir., 2045-Scott Altizer to David De Leon, $400,000.

LAUREL AREA

Carriage Walk Lane, 3546-Vanessa Economos to Joshua Howard Lustig, $273,400.

Marsh Crossing Dr., 3028-Wells Fargo Bank to Abu Kanu, $447,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Charles Rd., 11-Justin D. and Viki L. Reynolds to Valerie L. Roark, $292,500.

Hampton Rd., 41-Elena M. Antunano to Cameron and Julie Smith, $255,200.

Kingwood Rd., 441-Chad and Stephanie Strickfaden to Timothy D. and Erika F. McGrouty, $370,000.

Regency Cir., 311-Rachel Wolf to Dawn Marie Burns, $247,000.

LOTHIAN AREA

Mallard Landing Ct., 6202-Thomas Alan and Aimee Fellows Merkle to Danielle Renee Carter and Ryan Allen Callahan, $560,000.

MILLERSVILLE AREA

Caracle Ct., 622-Barney and Rita F. Stephens to Sandra Martin Sadler, $465,000.

Mesa Rd. N., 755-Dominic R. Desimone Jr. to Brittany L. and Graham N. Whaples, $445,000.

Old Mill Rd., 428-Donald F. and Mary Kathryn Willhelm to Steven A. and Deborah A. Cobern, $459,000.

Saddleback Ct., 411-Robert E. Storin to Michael P. and Stephanie Nicole Miller, $545,650.

NORTH BEACH AREA

Bay Front Ave., 888-Mary J. Carrello to Eric and Christina M. Hemberger, $600,000.

ODENTON AREA

Bed Stone Lane, 1438-Winchester Homes Inc. to Michael Thomas and Susan Gayle Reilley, $553,971.

Cedar Elm Dr., 2621-Michael L. Simmons Jr. to Justin Funk and Crystal Rosen, $317,900.

Country Oak Dr., 8812-Steven Scott and Kimberly Ann Taylor to Jeffrey L. Davis, $580,000.

Greyswood Rd., 1208-Michael Quirk to Jacob and Rebecca Perry, $338,000.

Hinshaw Dr., 2030-D.R. Horton Inc. to Ryan James Bugarin and Jordan Baluyot, $422,990.

Old Waugh Chapel Rd., 653-Bayland Inc. and Baldwin Homes Inc. to Tracy Cornell and Yvonne Elizabeth Broussard, $585,000.

Seneca Dr., 735-Michael S. Scully to Joshua and Hasina Thomas, $735,000.

Tuckahoe Ct., 1911-D.R. Horton Inc. to Isaac H. Mason and Asma Begum, $390,990.

Williamsburg Lane, 553-Evangelia and Ronald Goetzke to Dylan M. and Brianna M. Cuddy, $425,000.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Judge Ct. E., 906-Timothy and Krystle Castro to Samantha D. and Nicholas D. Russo, $400,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Barnsley Ct., 3408-Kelsey Gary to Brian and Kacy Gwaltney, $319,900.

Brookfield Rd., 31-Donald E. and Rosemary Cressman to Daniel H. Rathmann and Ashley Anderson, $319,900.

Champion Ct., 8218-Thomas E. Davies to Anthony L. Jenkins, $570,000.

Dunlap Rd., 161-Anthony W. Flake to Wei Qiang Gao, $205,000.

Escalon Ave., 8079-Nicholas Ryan Hill to Angela L. Benson, $305,000.

Highview Rd., 8069-Anthony and Allison L. Krasauskis to Michael K. and Katie M. Prkna, $637,500.

Jacobia Dr., 110, No. A-8-Kathy L. Claybrook to Deborah J. Doerfer, $254,900.

Kingsley Ct., 3502M-Rudolph and Magdalena Sammer to Kirk C. Hastings Jr., $150,000.

Lyndale Rd., 8458-William and Courtney Zacharski to Richard L. Goedeke, $395,000.

Mansion House Crossing, 7847-Zymax Realty Corp. to Glenda Magpantay, $329,000.

Paradise Beach Rd., 7606-Alexandra R. Brannock to Brittni Hodge, $297,500.

Rockingham Ct., 2911-David B. Schilling to Anthony and Asheton M. Bider, $350,000.

Wapati Ct., 8201-Paul A. and Karen Cote to Andrew Salenieks, $383,000.

Whites Cove Rd., 7883-Thaddeus P. Lesniewski Jr. to Robert T. and Nina C. Regan, $440,000.

RIVA AREA

Tudor Hall Rd., 3092-Cam Real Estate XIX Corp. to Robert and Steve Knopf, $481,151.

SEVERN AREA

Beckman Terr., 1929-Leena Kim and estate of Sung Kyun Ahn to Daniel N. Duchiso and Kidist Bekele, $370,000.

Chevron Rd., 1103-Brookwood Run Acquisitions Inc. to Raquel and James Wesley Griffin, $679,000.

Dove Ct., 1840-Joseph and Chiu Rung Urdinarrain to Ajhamen Jean, $155,000.

Faulkner Rd., 7822-John E. and Brenda J. Bailey to Peter F. Ficnerski, $487,000.

Huguenot Pl., 1904-Barbara Jean and Samuel J. Hume to Wesley and Dawn Bofman, $343,900.

McCamish Ct., 200-Trey Emile and Bonnie L. Guerin to Miguel A. Cerna Zelaya, $510,000.

Queenstown Rd., 453-Justin Jones and estate of Lisa Ann Walker to Bryan Curtis, $350,000.

W B & A Rd., 8370B-Christopher P. and Shannon K. Corcoran to Kristina Lynn Lewis, $468,000.

SEVERNA PARK AREA

Baltimore Annapolis Blvd., 914-A.R. Builders Inc. to Jack Anderson III, $545,000.

Charington Ct., 516-Dean S. Stair and Brigid N. Kinsey Stair to Adrianne Vanessa Loewen Howe and Michael Raymond Howe, $540,000.

Fairhaven Ct., 1-Stephan and Suzanne S. Kaser to Amanda L. and Steven W. Garner, $472,000.

Knollwood Rd., 536-Donald Patrick Sanders to Leigh E. Jarosinski, $412,000.

McKinsey Rd., 225-Jason P. and Karen L. Beaulieu to James and Samantha Meekins, $495,000.

Park Rd., 617-Lower Magothy Real Estate Holdings Corp. to Valerie Shaffer, $418,000.

SHADY SIDE AREA

Linden St., 6317-Daniel Christopher and Megan Jean LaPlume to Linda Thomas, $305,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in May were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Cabery Rd., 10189-Gerald F. and Patricia S. Haley to Jason Longwell, $540,000.

Coventry Court Dr., 3345-Barbara L. Cantrell and Nathan O. Brantley to Peter Earls and Stephanie Marie Hunt, $465,000.

Firefly Way, 4052-Warren Stewart and Donna Joyce Letzsch to Hussein D. Liban and Laura A. Donohue-Liban, $561,500.

Hannon Ct., 2413-Kevin C. and Sally L. Sweeney to Matthew Bielecki and Angela C. Dimopoulos, $645,000.

Larchmede Ct., 9624-Jonathan R. Lyon and Jane F. Nathan to Terel and Tonya Hayes, $675,000.

Mount Hebron Dr., 2117-Ginger A. Mihalik to Anne Barbara Sullivan Hynes, $413,500.

Thornton Lane, 3518-NVR Inc. to Pranav Pankajkumar and Vaibhavi Pranav Joshi, $986,152.

Vivaldi Lane, 2509-NVR Inc. to Hong Seob Lee, $712,430.

Woodland Rd., 4754-Garth J. and Jennifer L. Kelman to Timothy D. Wothers and Kimberly N. Rodean, $380,000.

CLARKSVILLE AREA

Flutie Lane, 6219-Beazer Homes Corp. to Eric L. Murphy and Allyson J.A. Morman Murphy, $1.02 million.

Mill Creek Ct., 13855-NVR Inc. to Faheem Kazmi, $1.18 million.

COLUMBIA (EAST) AREA

Enberend Terr., 5445-Majid Benisi to Fisseha A. Legassu, $317,000.

Hayshed Lane, 8723, No. 24-Frank William and Frank Louis Battaglino to Harry Michael Jones, $172,000.

Raccoon Ct., 5225-Tristen and Simon Dawson to Hunter and Bridget Mewbourne, $430,000.

Swan Point Way, 7485, No. 17-8-Neerav and Monica A. Shah to Shannon Erica Nelson, Eric Patrick Thompson and Sandra Jordan, $349,900.

Thunder Hill Rd., 5724-Jiankang Jiang and Xiaomin Shi to Jenyese M. Tanner, $235,000.

Whiteacre Rd., 9635, No. B1-Mahlon Thomas to Sean C. Cummings, $130,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Clarksville Pike, 10545-Joel Barry Brown to Jacquelin D. Wiseman, $675,000.

Cloudy April Way, 6005, No. J-62-Jay S. Raksin to Rahel Telahun, $305,000.

Fallriver Row Ct., 5427-Ricardo Jose Sanchez Vasquez and Lucimar Josefina Ewell to Guozhong Du, $241,000.

Moonfall Way, 4968-Edward and Gail R. Greengrass to Yuezhong Cheng and Yonghong Wang, $365,000.

Ring Dove Lane, 5438, No. D-1-2-Joseph Patrick and Jenna Higdon to Daorunee Kitikhu and Thanva Siriboury, $315,500.

Timothy Ct., 6107-Robert F. and Barbara G.P. Obst to Aaron Reid and Keriann Hunter Uesugi, $640,000.

Wind Way E., 10504-Anthony T. Hawkins to Ellen Boatemaa, $329,900.

Wyndham Cir., 5844, No. 203-Gul E. Sezen Oktem to Kathleen Mary Hurly, $260,000.

DAYTON AREA

Oak Ridge Ct., 15025-Grace M. Tran and Keith E. Levasseur to Justin Michael and Stephanie Michelle Parsley, $840,000.

ELKRIDGE AREA

Abbey Rd., 7222-Angela Gaskins to Chul Young Lee and Sarah Dong Eun Yi, $325,000.

Beechfield Ave., 6399-Kady Group Inc. to Dean Peter Scott and Niacole A. Watkins, $370,400.

Deborah Jean Dr., 5864-Charlie Watkins and Deborah M. Seibert to James P. Wienke and Dana M. Petry, $660,000.

Huntshire Dr., 6679-Andrew V. and Lisa Maslar to Shawn Michael and Lori Eccleston, $370,000.

Mt. Holly Way, 7014-Hampton Hills Corp. to Richard S. Banks Jr. and Wanda R. Banks, $537,000.

Woodvale Pl., 6425-Christopher W. and Kristen Cornwall Stanton to Robert C. and Rebecca L. Dudley, $422,000.

ELLICOTT CITY AREA

Blueberry Hill Lane, 7764-Adrian and Eugenia Sedano to Megan Boyle Riguga, $382,717.

Brittany Dr., 4205-Brian and Lisa Edwards to Hege M. and Brendan Fallon, $480,000.

Eastwood Pl., 4932-Robin P. Rice and estate of Robert Henry Glenn to Courtney M. Rice, $345,000.

Four Quarter Rd., 8020-Madhuri and Chandra Edam to Neerav and Monica Anne Shah, $525,000.

Hidden Garden Lane, 5910-Nikola Bogdan Vujcic and Jamie Byun to Eui Hyun and Ji Hyun Kim, $530,000.

Hunting Horn Dr., 5578-Justin C. Debes to Joshua A. and Kimberly A. Beauvais, $542,000.

Mayfair Cir., 7752, No. F-Amy B. Healey to Michelle S. Oh, $238,000.

Old Farm Lane, 7820-Tammy Fuller Lewis to Megan Nicole McCawley, $369,900.

Roberts Rd., 8481-Neal C. and Angela J. Townsend to Ben J. and Ashleigh B. Townsend, $500,000.

Sonia Trail, 3243, No. 78-Wilder Building Corp. to Mi Sook Kim, Tong Ko Kim and Seong Eun Han, $300,000.

Trotters Chase, 8062-CalAtlantic Group Inc. to John Jong Kim and Ji Ae Lee, $510,000.

Trotters Chase, 8110-CalAtlantic Group Inc. to Hyun Lim and Sung Hun Cho, $515,000.

FULTON AREA

Iager Blvd., 11385, No. 13-Adam and Susan Julia Horn to Morgan Mango, $405,000.

Ports Lane, 8208-Chong and Heidi Lee to James S. and Kelly S. Oh, $725,000.

Tuckahoe Ct., 7802-Paul M. and Michelle Rudek Renaut to Dennis and Danielle Cooley, $630,000.

GLENWOOD AREA

Clarks Meadow Dr., 3919-John Anthony and Marsha Wilhelm to Carolyn L. Temporelli and Scott A. Lineberger, $900,000.

HANOVER AREA

Druce Way, 7106-U.S. Home Corp. to Angela Renee Gaskins and Paulette Rena Hicks, $444,465.

Druce Way, 7116-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Suh Youn Park, $423,240.

Saint Margarets Blvd., 7481-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Enver T. Majid, $494,990.

Warburg Way, 7568-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Ayanna N. and Freeman F. Dennis, $494,990.

HIGHLAND AREA

Greendell Lane, 7628-James M. and Kimberly A. Wilson to Myron Van Ert, $1.06 million.

JESSUP AREA

Wild Grass Ct., 9318-George Henry and Elizabeth Bussman Mahler to Cheryl Leigh and Donald R. MacLean, $480,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Natures Rd., 7123-Hao Pan to Cecelia H. Rogers, $310,000.

Setting Sun Way, 7471-Michael R. and Brittany D. Baker to Ilana F. Levy Paris and Ohad J. Paris, $350,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Charmed Days, 8412-Russell and Melissa Pangburn to Amy J. Roundtree, $460,000.

Hunters Way, 10587-Joseph K. Beitz to Yuhuang Wang and Wei Xie, $562,500.

Maxwell Ct., 9327-Daniel Vincent DiGiacomo and Hannah Kaye Bach to Mercy Wainaina, $360,000.

Scaggsville Rd., 10355-Kathleen O. Dugan to Jose Valdenegro, $350,000.

Vintage Earth Path, 8656-Janice Danqing Liu to James and Jana Goffe-Agbai, $580,500.

SYKESVILLE AREA

Forestview Ct., 12828-Dana Hess and Nancy Myers to German Alan and Christina Marie Silverio, $800,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

Louanne Ct., 2582-Ahmed N. Al Kowsi and Tracey J. Davidson to Derek E. and Julie M. Petcher, $616,000.

WOODBINE AREA

Willis Way, 15916-Anthony P. and Tina S. Lowe to Qian Li Xue and Weijung Yang, $1 million.

WOODSTOCK AREA