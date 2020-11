Claibourne Ct., 2682-Fidelity Bank to Carol A. Vogel, $455,000.

Fairhope Ct., 10-Colleen M. Cord and James M. Malone to Rachel N. Martin and David E. Duba III, $370,000.

Gentry Ct., 37-Michael Alan Gendel to Rebecca Donovan, $294,665.

Harness Creek Rd., 3309-Amy D. and John T. Chay to Jeffrey K. Harris and Joyce E. Pratt, $3.3 million.

Holly Dr., 422-Edward James and Jessica A. Littleton to Courtney E. Metcalfe and Mark D. Hinken, $442,500.

Lake Heron Dr., 1130, No. 3B-Rebekah H. Horn Gulyash and Rebekah H. Horn to Gregory C., Patricia H. and Adam D. Strott, $255,000.

Newport Ave., 3401-Kevin C. McGrath and Sarah Beth Aronson McGrath to Keith J. Amrozowicz, $418,000.

President Point Dr., 14, No. A1-Stephen J. and Susan M. Izant to Jocelyn Winston and Joyce Winston Michaux, $475,000.

Timber Creek Dr., 1015-Nicholas R. Stark and Carolyn A. Stutts to Jenny B. Robbins, $390,000.

Warren Dr., 754-Nat L. Gough and estate of Ida M. Marshall to Jordan L. Eng and Ryan Kurrle, $338,500.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Astern Way, 930, No. 309-William Allan and Victoria Jane Walsh to Carl Richard Devore, $325,000.

Brewer Ave., 20-Marina K. Nanartowich to John Hampton Maconi and Courtney N. Wirthmann, $435,000.

Cedar Park Rd., 1607-Daniel P. Iafrato and Brittany M. Martino to Enzar Alfredo Romero Lazo, $444,900.

Cheston Ave., 12-Victoria L. Holden to Stephen Carter and Teresa Lynn Cohan, $1.4 million.

Epping Way, 328-Robert E. and Betsey Lister Rider to James Brian and Jessica Jenny Kafer, $825,000.

Juliana Cir. E., 63-Glen Partnership to Shelia Holliday, $210,000.

Murray Ave., 38-Dorothy V. Caldwell to Emile J. Henault IV, $572,000.

Riversedge Cir., 920-Thomas A. Stegman to Mary Agnes Callaway, $265,000.

Shipmaster Way, 2900, No. 110-Mary Jo Korfonta to Catherine E. Stavely, $230,000.

Tucker St., 309-John Jeffrey and Ann Marie Fox to Shane and Mary Walterhoefer, $930,000.

Williams Dr., 160-Catherine E. Stavely to Tracy Bigley, $485,000.

ARNOLD AREA

Bay Green Dr., 627-Reyadh D. Al Banna and Katherine O. Al Banna to Matthew K. and Julie Hoff, $550,500.

Briarcliff Rd., 1533-John C. and Janes C. Holschuh to Garret King and William Sterner, $800,000.

Broadwater Rd., 555-John Rickert and estate of Mary K. Rickert to David H. and Tamela D. Burt, $830,000.

Carronade Way, 374-Michele A. Burge and Michele A. Seiders to Conner N. Doyle, $255,000.

Club Rd., 131-Frederick L. and Carina S. Young to Joseph J. and Bethany Marie Delbo, $510,000.

David Dr., 432-Bayview Loan Servicing Corp. to Jordan S. and Heidi J. Bowler, $299,900.

Gilbert Rd., 1450-Carol E. Ford to Malcolm Burness and Amy Lawson, $400,000.

Hickory Hill Ct., 66-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Charles F. and Michele C. Hilberg, $464,990.

Kings College Ct., 285-John A. Cunningham to Michael Jeffrey and Katelyn Jones Jacobson, $440,000.

Melissa Ct., 564-Ronald E. Marchand and Sharon L. Whelan to Brie Anne Boehm, $283,000.

Robin Hill Ct., 755-John G. and Kathy H. Mintz to Michael and Jessica Grady, $400,000.

Shore Acres Rd., 1036-Samuel J. and Donna L. Brown to James Taggart Pontius and Candace Marie Masters, $670,000.

Winterberry Dr., 1515-John R. Stone to Rene R. Cano Jr., $230,000.

BROOKLYN AREA

Cedar Hill Rd., 46-NVR Inc. to Asia Nicole and Jocelyn C. Law, $350,815.

Edgevale Rd. W., 230-D&D Family Corp. to Darwin Demontico Coates and Marita Tarnise Griswould, $155,000.

Matthews Ave., 535-Dawn M. Gardner to Olabisi R. Sobowale and Wafeeq Mayaleeke, $298,500.

Rebecca Hammond Ct., 146-NVR Inc. to Kern De and Renesha De Curre, $297,480.

Rebecca Hammond Ct., 166-NVR Inc. to Macie McKensey and Casey Taylor, $305,665.

First Ave., 9-Mildred and John J. Mewshaw to Ryan Reinhardt, $180,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Broadneck Ct., 1390-Richard M. and Susan H. Podolin to Robert A. Ashdown, $635,000.

Deep Creek Vw., 528-Martinus Van and Marie Van Drunen to Christopher B. Vandyke, $477,700.

Forest Beach Rd., 340-Edward Joseph and Sarah A. Amyot to Kevin Neitzey and Michelle Conto, $378,000.

Knollwood Rd., 1510-Charles Gordon Fink and estate of William Gordon Fink to Diane Marie Whittles, $450,000.

Mount Holly Dr., 975-James Burns to Kirsten Lynn Dalton, $355,000.

CROFTON AREA

Aberdeen Cir., 1836-Lila June Wynn to Sinh Truong Vu, $230,000.

Brite Ct., 2806-Zachary H. and Stephanie L. Levy to Jonathan Lin and Ma Lourdes Diaz Lin, $594,900.

Eton Way, 1620-James Andrew Demonstranti to Jerimie M. Craig and Katherine A. Talson, $500,000.

Farlow Ave., 1558-Julie A. Schejbal to Joseph M. and Andrea R. Stempien, $499,900.

Golden Ct., 1724-Samantha M. Saberon and estate of Lanny M. Saberon to Ghassan Hamidi Al Chahada, $292,000.

Leisure Way, 1727-Coeta F. Withgott to Justin A. Frevert, $200,000.

Mara Vista Ct., 1402-Orangesky Housing Corp. to Alma Y. Calcano Tirado and Maribel D. Tirado Santana, $299,000.

Putnam Lane, 2324-Tamara O’Connell to Ryan and Jennifer Mewett, $537,500.

Sandy Ct., 1772-Daniel J. and Lauren L. Adams to David M. and Roxanne M. Speight, $382,000.

Spring Green Ave., 1704-Lisa M. Perez to Andrew J. and Kristina K. May, $510,000.

Tilghman Dr., 1924-Matthew J. and Megan G. Stokes to Janelle Margaret Neumann, $287,000.

Windy Oak Ct., 2559-Jennifer Payden to Richard and Esther Valdez, $360,000.

CROWNSVILLE AREA

Generals Hwy., 1140-Christine T. and Marvin H. Stockett to Laura Ellen and Richard Nicholas Bopp, $570,000.

Valentine View, 840-Thomas and Aimee Fellows Merkle to Greg Tyler Bunder, $565,000.

CURTIS BAY AREA

Cox Cove Ct., 1348-Geraldine M. Bushee to Alexander Anand Deane and Rebecca Dawn Lucas, $279,900.

River Mist Ct., 1404-Katherine M. Rilley to Ryan D. Roth, $350,000.

DAVIDSONVILLE AREA

Johnson Dr., 2916-Department of Veterans Affairs to Brian A. Sjoberg, $489,800.

DEALE AREA

Deale Beach Rd., 5905-Edward L. and Cheryl C. Rudzinski to Willard and Ann E. Wagner, $915,000.

Oar Lane, 713-Schaefer Homes Corp. to Andrew B. and Ashley J. Currin, $459,900.

DUNKIRK AREA

Greenridge Dr., 300-Jacqueline U. Takacs to Stacie L. Ramey, $470,000.

EDGEWATER AREA

Bayview Dr., 407-Lindley Earl to Shawn Huntzberry, $348,650.

Bright Light Ct., 307-D.R. Horton Inc. to Justin and Hannah Hovaker, $452,990.

Carrs Ridge Rd., 4154-Kevin W. and Deborah L. Duckworth to David W. Ratner, $500,000.

Havre De Grace Dr., 1804-Khalid R. Waheed to Jacob Myer, $333,000.

Idlecreek Lane, 57-Nuria E. Williams to John B. and Shirley J. Mundie, $415,000.

Midland Rd., 1624-Sean Honea to Sara Elizabeth and Bradley Garrett Ogle, $399,000.

Poplar Leaf Dr., 437-John B. Mundie Jr. to David L. and Milissa Rhodes, $650,000.

River Club Dr., 3917-Kathleen M. and Richard K. Koch to Paul and Lisa Gesterling, $535,000.

Severn Ave., 888-Tara L. Earp to Christina Ditty, $274,000.

Turkey Point Rd., 1173-Barbara Firmani and Nina Marie Peake to James Jason Mattingly, $484,600.

GAMBRILLS AREA

Annapolis Rd., 969-Federal National Mortgage Association to James A. and Erika Elizabeth Reger, $194,000.

Chapel Lake Dr., 2604, No. 212-Roderic Carlton Eugene Butler to Anthony P. Antonelli Jr., $264,500.

Honey Locust Dr., 1450-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Paul Anthony and Kim Y. Nicholson, $503,150.

Honey Locust Dr., 1456-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Trevor J. and Jessica L. Brenn, $510,473.

Honey Locust Dr., 1469-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Irene Elizabeth Louise Mathis and Ricardo Evander Wyatt, $492,252.

GLEN BURNIE AREA

Baleen Ct., 7535-John O. Onaviga to Bryan Pflueger, $210,000.

Birch Ave., 50-Lisa Apodaca to Toni and Timothy Carlson, $350,000.

Furnace Branch Rd. W., 502-Bethel Baptist Church of Glen Burnie to Joe Mazza, $250,000.

Lexington Ct., 7720-Cohansey Overlook Corp. to Serges N. Ndino, $350,000.

Olen Dr., 112-Estate of Shirley Lucille Naumann to Andreas C. Nissen, $250,000.

Resch Loop, 7514-Brookfield Oakview Village Corp. to Tippi C. Johnson, $307,000.

Turn Loop Rd., 8167-Mark and Amberlee Gwaltney to Victoria Mahaney and Brian Ridge, $208,500.

Williams Ct., 2-Thomas A. and Alexis R. Bohon to Ronald Owen and Lamia Ronnetta Dean, $290,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Andrews Rd., 913-Estate of Isabelle C. Kursch to Joseph B. Cooper, $235,000.

Blue Water Ct., 306, No. 203-Margaret Hansen to Lynne Asiamah, $166,500.

Croggan Cres., 821-Jared Thigpen to Ashley A. Schreiner, $270,000.

Forest Rd., 115-Naoma Gaye Sansone to Paul A. Heinbauch and Katherine C. Gilleland, $278,000.

Glenlea Dr., 113-Purplesky Housing Corp. to Christopher Jimenez and Elvidania Gomez Polanco, $325,000.

Home Water Way, 6506, No. 203-Leah R. Davidson Wolf to Jesany C. Tesheira, $179,000.

Marcy Ct., 7635-Anthony Miller to Victoria A. Barger, $265,000.

Meadow Dr. N., 114-Ruth E. Massimini to Mohammad Abdeahad and Saeideh Ghasemzadeh, $283,900.

Phyllis Dr., 11-Robert and Dawn L. Reyes to Kaleb Lewis and Rachel Ann Hall, $270,000.

Silver Maple Ct., 903-Willard E. Doty and estate of Carroll Joseph Gerbig to Watasha D. Currie, $229,000.

Stone Haven Dr., 8039-Kelcey Ward and Sandra L. Miller to William L. and Mary Frances Raymond, $401,000.

Warbler Walk, 610-Patrick J. and Yuiko S. Covington to Nathan Mitchaner, $325,000.

Water Fountain Ct., 206, No. 201-Ryan T. Ward to Bianca McGee, $170,000.

Westfield Rd., 109-Richard R. Moreno to Samantha Dipompo and Anthony J. Giesler, $318,000.

HANOVER AREA

Gesna Dr., 1402-Timothy E. and Annette U. Brandt to Angela M. Lucas, $345,000.

Leeds Rd., 12-James J. and Rosa M. Carrasco to Zahid Khan, $250,000.

Sandalwood Ct., 7508-TD Development Corp. to Kurt N. Stanford, $355,000.

Willow Oak Ct., 7774-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Alexis Lluch, $409,000.

HARWOOD AREA

Lankford Rd., 404-Michael A. and Carolyn K. Marcian to Jeffrey C. and Rebecca M. Martini, $1.05 million.

JESSUP AREA

Elbridge Ct., 7324-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Jayaprakash and Susmitha Amballa, $565,000.

LAUREL AREA

Bramblebush Lane, 113-William C. and Wanda Stephens Washington to Andrea Kai Campbell Kamara, $318,000.

Federalsburg S., 243-Jason M. Batchelder to Stephanie Silva and Manuel Antonio Flores, $354,000.

Piney Woods Pl., 3527-Damaris E. Jarrosay to Pamala Suttle, $240,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Charles Rd., 313-Thomas Michael Kane and Carole Anne Clevenger to James Mburu, $260,000.

Juniper Rd., 705-Terry D. and Tracy Moore to Alan Shandrowski, $370,000.

Shipley Rd., 606-Michael R. and Diane T. Biller to Michael and Karen McGuire, $426,000.

LOTHIAN AREA

Hinchingham Lane, 4600-Craig M. Mascaro to Tamika Anderson, $480,000.

MILLERSVILLE AREA

Ashburton Dr., 1339-David R. Proulx Jr. to Ryan C. Herhold and Kimberly D. Hanson, $505,000.

Brookwood Rd., 8394-William N. and Betty L. Amrhein to Robert Cockey and Sara Garza, $385,000.

Eachann Lane, 703-David N. and Kimberly K. Strong to Michael Daric Simons and Jamie L. Herrell, $812,500.

Harvest Blossom Rd., 202-K. Hovnanian at Wades Grant Corp. to Dawn A. Gibson and Margaret D. Brown, $569,990.

Kippis Rd., 8247-NVR Inc. to Bradley Thomas Riedl and Mishell Merlan Hernandez Riedl, $449,990.

Nathan Way, 224-Gina M. Terc to Henry and P. Mark Cherry, $200,000.

Old Orchard Cir., 458-Walter E. Shade and Anna Epsilantis to Margaret Elizabeth and Ryan James Daniels, $725,000.

Valleywood Rd., 570-Venus Properties Corp. to Sophia Miller, $255,000.

Wherry Ct., 649-Mary C. Fridley to Lorraine H. Daniels, $439,900.

ODENTON AREA

Aspen Grove Ct., 8700-Jeffrey Friedman to Daniel Howard, $245,000.

Black Oak Way, 2509-Jessica Sarmiento Marzouk and Jessica M. Sarmiento to Mary Catherine Turner, $320,000.

Bruce Ave., 481-Tina M.and Nhu Huyen Nguyen to Eric Ateba Manga, $416,000.

Court Revere, 1126-Deutsche Bank National Trust Co. and Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-11 to Kellie Schell Ramey, $265,000.

High Brandy Way, 2431-Laurie A. Timm to Lauren Dixon, $347,500.

Hinshaw Dr., 2040-D.R. Horton Inc. to Zhongjun Jon Wu and Fan Ivy Zhang, $421,830.

Junco Ct., 2550-Eugene A. and Elizabeth Albin to Bret and Julie Woellner, $385,000.

Monterey Ave., 517-Norma E. and Steven James Baker to Tshreya and Samila Aryal Bhattarai, $305,000.

Orchard Oriole Way, 2724-Michael Harris at Two Rivers Corp. to Nishupta Bista and Ritesh Thapa, $625,000.

Red Fox Trail, 1721-D.R. Horton Inc. to Christopher and Asya Wallace Colston, $403,140.

Saint Michaels Cir., 221-Eric and Alena Rosanna Ruiz to Kelly S. and Brooke T. Taylor, $325,000.

Spanish Oak Way, 1298-Winchester Homes Inc. to Melisa Lisbeth Artaras and Winston Andrew Grey, $699,900.

Tuckahoe Ct., 1919-D.R. Horton Inc. to Anthony Vincent Angelucci, $418,010.

Waxwing Ct., 3519-NVR Inc. to Tiffin Ann and Nicholas Andrew Smith, $611,747.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Almondbury Dr. W., 2917-Steven J. Partlow to Daniel Joy, $305,000.

Arundel Rd., 221-James R. Coleman to Aubree Danielle Lewis, $317,000.

Carroll Rd., 266-William Howard Schuck and Christine Elena Cochrum to Joann and Zachary Frank Allen, $287,000.

Church Rd., 8435-Laura M. McElhaney to Heather Campo Isemann and Arielle Leblanc, $289,000.

Doby Lane, 8202-Marian L. Collins to Brandon J. and Chelsea A. Perry, $400,000.

Forest Dr., 8412-Emily L. Timlin Lewis and Emily L. Timlin to Andrew Younker and Ali Scrivener, $295,000.

Grandview Rd., 1728-Manuel E. Skow to Logan Kemp Kane, $267,000.

June Dr., 7866-Ashley L. Gilgore to Adam and Nadine M. Desposito, $480,000.

Loblolly Lane, 8301-Patricia A. Fulkoski and Kathleen B. Perry to Amanda M. and Philip D. Herr, $495,000.

Mayford Ave., 7907-Richard F. Kroupa and estate of Peter Alexander Kroupa to Devin A. Edwards and Kyla B. Mitchell, $259,900.

Newcomb Ct., 8063-Kevin and Elissa Lintner Watkins to Eric M. and Patricia A. Coles, $228,900.

Quiet Ridge Ct., 218-Department of Veterans Affairs to Brian and Karen Hradsky, $221,000.

Shady Nook Ct., 8254-Todd A. and Tonya J. Young to Leilani Dell, $251,000.

Smallwood Ct., 8418-Clementine and Henry Doyle to Kyle Squires, $299,000.

Water Oak Dr., 1309-Lucas and Charity Malabad to Blaine Jacob and Ruth Ann Dow, $520,000.

Wolsey Ct., 8083-Angelica Lynne Kajiwara to Barbara Ann Youngs, $239,600.

211th St., 689-Bortle Custom Homes Inc. to Joshua E. and Brooke D. Swanger, $395,000.

RIVA AREA

Breckenridge Cir., 1212-Ella I. Smith to Anna M. and William D. Griffith, $420,000.

SEVERN AREA

Amalfi Lane, 7824-D.R. Horton Inc. to Marc Daniel Stallings Jr., $355,990.

Beach Plum Lane, 7925-Byoung Chan Park to Evelyn Nohemy Delgado and Juan Carlos Delgado Hernandez, $285,000.

Brookstone Ct., 8047-Wendell Salisbury II and Ashley Leader to Xavier Nelson, $240,000.

Georgia Ave., 1409-Justin K. and Stephanie M. Mabrey to Cameron K. and Nadia A. Lecksell, $335,000.

Heather Mist Dr., 7934-Adrian and Keisha Monet Tyson to Analie Gaitor, $293,000.

Mount Aventine Rd., 8123-Lynnette J. and Frank R. Shutty to Ariel Degennaro, $599,500.

Pine Springs Dr., 8511-Afryea L. Brown to Vanessa and Sheryin Blake, $525,000.

Red Hawk Way, 1125-Jeffrey Steven Willson and Yun Ju Huang to Christopher Gardner and Nakeia Monte, $348,000.

Rosewood Rd., 759-Eric Mair to Michael J. Cicoria, $352,000.

Statesman St., 7830-John Anthony and Kathy A. Pozniak to Lavonda N. Sharpe, $425,000.

Venice Lane, 7751-D.R. Horton Inc. to Ishmail Aaron Jabbie, $365,000.

Venice Lane, 7763-D.R. Horton Inc. to Thomas Michele Lawrence III and Monique Nicole Alexander, $362,000.

Virginia Ave. W., 114-Robert J. and Vicki L. McCollum to Kyle B. Allen, $380,000.

SEVERNA PARK AREA

Arleigh Rd., 624-Curtis Hatch and Laura Svehla to Eugene and Megan Chernyavski, $339,900.

Bolden Ct., 202-David Andrew and Lisa Ann Phipps to Kurt L. and Colleen A. Johnson, $500,000.

Clarence Ave., 95-Shane E. and Amanda J. Perry to Christopher and Barbara Capasso, $555,000.

Gainsborough Ct., 445-James F. and Christine F. Slusser to Maura E. and Fletcher S. Sullivan, $425,000.

Kathleen Ave., 203-Andre L. Milot to Gregory J. Wolfe, $320,000.

Saint Ives Dr., 230-Megan and Dorian Keydash to Andrew L. and Allison M. Plum, $780,000.

Topeg Dr., 163-Dale B. Robottom and Thomas C. Codd to Kim L. and Tyler M. Jenish, $635,000.

Windrush Farm Lane, 201-Sandra J. Ripley and Jennifer Simmons to Joseph Farrell and Lauren Baccash, $500,000.

SHADY SIDE AREA

Oak Rd., 4718-Marilyn Walser Thompson to Scott and Carey Gooch, $285,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in June were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Dorsey Hall Dr., 4982, No. A4-Gerald H. and Carmela Groves to Courtney Applegate, $254,000.

Farside Rd., 11661-Donald Huntley and Kim Kilborne Patrick to Daniel G. Maluf and Valeria Raquel Mas, $1.38 million.

Joycin Ct., 3630-Carol Regan Stickel and Carol C. Regan to Thomas M. Wolday, $279,000.

Old Ellicott Cir., 10511, No. 66-Sang S. and Ivie I. Shin to Hee Kyung and Jong Gun Kim, $533,000.

Plumtree Dr., 3456, No. C-Michael Yim and Jennifer Han to Roy H. and Grace J. Yang, $320,000.

Thornton Lane, 3530-NVR Inc. to Raghu Ram Reddy Marada Venkata and Vijayasree Bandagunda, $992,702.

Vardon Lane, 2629-Fairways at Turf Valley Corp. to Jay Shankar and Usha Jayshankar, $712,910.

CLARKSVILLE AREA

Distant Thunder Trail, 12013-R. Glenn Estridge and Elizabeth A. Habermann to Xiaoliang Zhao and Jing Zhang, $800,000.

Hall Shop Rd., 11912-Robert H. Hall and Lucinda J.W. Hall to Lenea Hope and Michael Paul Stocker, $710,000.

Vincents Way, 12643-Beazer Homes Corp. to Cheng Cheng Huang and Fengxia He, $907,000.

COLUMBIA (EAST) AREA

Black Star Cir., 8575-Karen E. and Oscar R. Vera to Brandy Rose Brown, $300,000.

Candy Root Ct., 5260-Jill Elaine Culler to Robert Raymond Stanley and Angela M. Webb Stanley, $490,000.

Dockside Lane, 7227-Alessio and Suzanne Grompone to Ernest Randolph and Sasha Bernstein Turner, $370,000.

Goose Landing Cir., 8827-Jiaqi Gong and Lina Zhao to Hanzhi Lin and Yuzhu Wang, $340,000.

Lambskin Lane, 9088-William B. Flick and Lisa A. Solomon to Carolyn Jean Loughry, $258,000.

Morning Calm Way, 6100-Vidol and Olufemi Ogunlade to Alvin O. and Erika Cole, $525,000.

Osprey Ct., 9233-Byron Hall Corp. to Simon A. and Nikki I. English, $427,000.

Quiet Hours, 6721-Adam Thomas and Sarah Pauline Clippinger to Jill Margaret Rice and Alexander James Rice Solo, $273,500.

Sharp Antler, 9346-Charles E. and Catherine E. Powell to Daliah Halboni and Assem Abu Mallouh, $408,000.

Swan Point Way, 7261, No. 16-6-Jennifer Harwood to Kathryn Manning, $355,000.

Waterloo Rd., 6214-Simon S. Kahsai and Yordanos Kifle to John Youssef and Nathalie Kobrossi, $569,000.

Whiteacre Rd., 9647, No. B1-Judit Matthews to Lesly Pineda, $145,000.

Winter Rose Path, 7080-Jenny Han Hau and Quoc Tran to Rovigo Mardi and Marie G. Belizaire, $320,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Brighton Ridge Way, 10203, No. 88-Kihara M. Dorsey to Donna J. and Thomas W. Gosciej, $403,000.

Chase Lions Way, 5346-Donald B. and Melissa Van Deusen to Gina Foster, $407,000.

Faulkner Ridge Cir., 10500, No. 11-Akhtar and Nighat S. Zaman to Mohammad A. Khan and Shireen Sultana, $204,000.

High Beam Ct., 10659-Hasan Farooq Syed and Syed Hasan Hasnet to Sandra Salmeron and Cristian Lopez, $353,000.

Mad River Lane, 5387-Matthew A. and Magdalena S. Johnson to Beth Cutler and Gabriel Patrick Hughes, $385,000.

Nodding Night Ct., 6314-James F. and Loretta R. Swartz to Lisa L. Tung, $740,000.

Running Brook Rd. W., 5255, No. 101-Amaka Ndubueze to Jacob and Delbert Bullock, $219,900.

Three Kings Lane, 5033-Jeremy M. and Marianne C. Livingston to David A. and Mary R. Phillips, $400,000.

Wilde Lake Terr., 10262-Vivdell Properties Corp. to Zari Amini and Golshan Javadian, $320,000.

Wooded Way, 5484-Gloria Lois Posner Asrael and Aaron H. Asrael to Emily L. Martin and Ashley Cole, $570,000.

ELKRIDGE AREA

Beechfield Ave., 6399-Kady Group Inc. to Kehinde Alli, $360,000.

Darby Downs, 7270, No. H-Kevin Beall to April Morrison, $239,900.

Ducketts Lane, 6342, No. 1-5-Samantha Beth Anim and Samantha Mrozinski to Brandon A. Campli, $260,000.

Fox Harbor Way, 7137, No. 80-Christopher M. and Jennifer E. Wargo to Anthony Zimbalist Lyas Jr. and Genna Styles, $343,000.

Montgomery Rd., 5818-Charles Rosemary and estate of Mildred C. Miller to Raymond G. Miller, $165,000.

Old Washington Rd., 5921-Yung Ho to Darcey Nicole Browning and Andrew Dale Cavaness, $380,000.

Royal Coachman Dr., 4854-Kelley M. Marianetti to Martin and Jane Kihiko, $739,000.

Woodland Forest Dr., 6481-Matthew B. Seefeldt to Michael P. Graves and Jaicy K. Ferguson, $383,800.

ELLICOTT CITY AREA

Bramhope Lane, 4915-Jeanne A. Kennedy to William M. and Meredith H. Fisher, $641,000.

Brightmeadow Ct., 7905-Erin M. Manor to Erdenebayar Teeten and Tuya Dashzeveg, $375,000.

Duncan Dr., 5806-Kelsey Smith and Kelsey Dixon to Osman A. Khalid and Neelam P. Raja, $465,000.

Enoch Pratt Dr., 8648-Premkumar Sadagopan and Swathi Harathy Rajan to Nishaat Sultana, $394,000.

Federline Lane, 7418-Shirley and Erik Ryan Su to Emnet K. Walelu and Zachary Obinna Enumah, $691,000.

Heatherside Lane, 7708-Timothy G. Hamby to Bom Yi Lee, $310,000.

Lotus Cir., 4151, No. 68-Gus and Cynthia Ann Pappas to Ira and Janis Bormel, $497,500.

Millers Way Dr., 2832-Act Corp. to Jimmy and Kelly Phan, $805,000.

Pine Run Ct., 8510-Matthew D. and Jessica A. Degner to Yueh H. and Jain Hong Lee, $327,500.

Wheatfield Way, 8675-Robert J. and Terri B. Pazornick to Shareba Afi Kerriem and Michael Gitagia, $552,500.

FULTON AREA

Early Morning St., 7836-Michael A. and Melissa C. Farley to Jonathan A. and Margaret A. Malm, $1.05 million.

Harrison St., 11313-Rochelle S. Eisenberg to Amy and Sean O’Shea, $899,000.

Martha Way, 11081-NVR Inc. to Erika L. and Brady Lewis Gardiner, $930,785.

Terrace Lane, 11212-Alex Aga and Steven Charles Witt to Daniel H. and Greta B. Kodan, $760,000.

GLENWOOD AREA

Sharp Rd., 3250-Janet M. Goodman and Karla McCabe to Matthew Lawrence and Francesca Reale McFadden, $489,000.

HANOVER AREA

Druce Way, 7110-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Youn Jae Kim, $416,240.

Florey Rd., 5929-NVR Inc. to Harchint Singh and Paramjeet Kaur, $628,170.

Tyndale Way, 7107-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Mikki Denise McGee, $303,763.

Warburg Way, 7566-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Courtney Paige and Jeffrey Antwan Dorsey, $439,990.

JESSUP AREA

Aspenwood Way, 8158-Jeffrey J. and Renee A. Johnson to James Pressley and Iva Mananquil, $290,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Allview Dr., 6904-Samuel P. and Kayli J. Green to Lina M. Diaz Calderon and Julian J. De La Fuente, $415,000.

Clocktower Lane, 9401-Kenneth M. Green to Erica C. Prochaska and Peter M. Finin, $360,000.

Granite Hill, 9430-Angel T. Anderson to Nathan James Niewoehner, $260,000.

Hingston Downs, 9657-Daniel G. and Angela L. Will to Joseph R. Pakulski Jr., $260,000.

Seneca Farm Rd., 6650-Joseph S. Glorioso II and Susan M. Matteo to Theoni Hiotis, $350,000.

Weather Worn Way, 7414-Hashumati and Jayantilal Uka to Justin Zook and Katie Joyce Cook Zook, $505,000.

Weather Worn Way, 7537, No. D-John Almus and Dianne Beer Maxwell to Mary Agnes Beer, $200,000.

MARRIOTTSVILLE AREA

Barley Field Way, 11425-Kenneth J. and Cynthia R. Happel to Matthew J. Saint John and Linda Saint John, $715,000.

MULLINIX AREA

Florence Rd., 1819-Ronald and Wendy S. Honchel to Douglas Marshall Jones, $415,000.

SAVAGE AREA

Lincoln St., 8780, No. F-Joshua Craig and Kaitlin Klare Erkkila to Olimata Kah and Ousman Jobe, $395,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Canterbury Riding, 9204, No. 82-Aztec Holdings 01 Corp. to Erin Elizabeth Furlong and Jacob Cofske, $200,000.

Donnan Castle Ct., 9591-Global Property Holdings Corp. to Julius Ajayi, $340,000.

Hitching Post Lane, 9180, No. F-Julio E. Ruiz Negron to Kerry S. Long Jr., $210,000.

Patuxent Lane, 9716-Timothy D. Hood to Benjamin St. Ulme, $490,000.

Twin Oaks Way, 7700-Lonnie R. Bristol to Michael A. Gallerizzo, $540,000.

Willow Wisp Ct., 8548-Amy Caro and Amy King to Matthew A. and Kendra N. Jochum, $659,900.

SYKESVILLE AREA

High Stepper Trail, 924-Kenneth M. and Laura H. Barnes to Seung H. and in Ha Han, $740,000.

Sideling Ct., 638-Barbara J. Fish to Owais Tomhe and Renata Gomez Agaton, $650,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

Pauper Folly Lane, 3635-NVR Inc. to Thomas J. and Kathryn G. Twigg, $1.11 million.

WOODBINE AREA

Carriage Mill Rd., 14793-Scott and Paula P. Foster to Adam R. and Cara A. Altieri, $640,000.

Martlock Dr., 15005-Christopher J. and Amanda B. White to Glenda E. Canales Fuentes, $525,000.

WOODSTOCK AREA