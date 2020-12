Chesapeake Ave., 311-Travis Martz to Joshua and Wendy Hallett, $639,900.

Dogwood Rd., 12-Lani Jasper Schumacher to Jourdain K. Eades, $160,000.

Gardner Dr., 101-Vickie L. Love to Sandra Isabel and Mayco Mendoza, $360,000.

Gentry Ct., 80-Carole L. Allen to Joshua L. Hooper and Amanda M. Rau, $290,000.

King James Landing Rd., 928-John N. Wittpenn to Frederick T. Sutter, $457,500.

Lake Heron Dr., 1140, No. 1B-Nicholas G. Neforas to Donald and Tracy H. Chappel, $275,000.

Peale Ct., 12-Jennifer L. Hill to Patti A. Davis and Michael Howard Mehl, $265,000.

Sands Ave., 17-Michael J. and Kathryn J. Hanley to Ross W. Koenig, $1.6 million.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Admiral Dr., 615, No. 407-Lois H. Gartner to Anne M. Partello, $300,000.

Ballast Way, 752-Leonard S. and Linda C. Flood to Joyce D. Wootten and Lawrence E. Wootten Jr., $505,000.

Burtons Cove Way, 601, No. 1-Robert M. and Mary I. Campbell to Christopher Suttles, $252,000.

Cherry Grove Ave. S., 105-Emily H. Wilson to Clifton and Sarah Graham, $489,000.

College Ave., 22-Martin K. and Cathy S. Deafenbaugh to Paige Carter Ferguson, $585,000.

Glenfield Rd., 2181-Andrew Baucom to Logan Alexander Wolfe and Kate O. Bjorke, $490,000.

Marconi Cir., 1906-Henry G. and Alvina E. Hiatt to Charles E. Corson, $313,000.

Perry Landing Ct., 927-Kristen Greenberg and Ronald A. Sarlin to Marcelo R. and Bessie F. Lobato, $390,000.

Scotts Crossing Way, 1980, No. 2-Melanie Mapp to Harold E. Stark, $269,000.

Southgate Ct., 5-Nathalie C. Beatty to John A. and Britt B. Saitta, $1.31 million.

Warners Terr. S., 2011, No. 125-Leslie Ann Lambiotte to Mary R. Lesser, $245,000.

ARNOLD AREA

Arnold Overlook Lane, 105-D.R. Horton Inc. to Sandra Jayne Morrison and Ginny Lee White, $545,000.

Broadwater Rd., 468-Linda A. Barr and Michael R. Howison to Andrew and Allison M. Persaud, $366,825.

Buena Vista Ave., 341-Nader M. and Jennifer P. Habashi to Ellen B. and Jacob M. Shingleton, $340,000.

Cavalier Rd., 1190-Burditt W. and Nancy N. Ashton to Ronald Francis Luning and Celeste Kathleen Raver Luning, $660,000.

College Manor Dr., 285-Peter A. and Janine M. McCaffrey to Joshua P. and Jordan E. Tabor, $465,000.

Doubleday Dr., 1294-Samuel Alan and Beverly L. Gorman to Heather A. and William R. Reed, $475,000.

Greenhill Rd., 1144-Charles M. and Eleanor W. Bell to Amanda S. Breon, $266,000.

Hickory Hill Ct., 70-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Efren Griarte and Armina Balonzo, $479,290.

Long Meadow Way, 315-Martha Sue and Dennis K. Blair to Thomas and Megan McCann, $415,000.

Palmwood Ct., 1186-Robert L. and Monika Smith to Michael and Shannon Dittrich, $275,000.

Severn Way, 115-Travis S. and Mya L. Willard to Thomas E. and Sherry L. Mooney, $495,000.

Tamarack Trail, 1247-Richard S. and Donna L. Curley to Michael Ross Frantum and Taylor Leigh Linderman, $560,000.

BROOKLYN AREA

Audrey Ave., 211-Jeffrey P. Whittle to Samantha Stull and Nickoy Gayle, $175,000.

Rebecca Hammond Ct., 154-NVR Inc. to Chari J. Pollard, $332,190.

Seward Ave., 464-Barbara Dowridge-Williams to Kristina L. Stanton, $151,000.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Baltimore Annapolis Blvd., 1762-Michael Gerich and estate of Walter R. Gerich to Cathleen Doyel and Anderson Espinoza, $475,805.

Destiny Cir., 1231-David Richard Morris and estate of Donald H. Morris to Kathleen Sauve, $500,000.

Green Holly Dr., 1192-Lizabeth N. Lewandowski to Jonathan A. Bland and Alex M. Lanham, $275,000.

Magothy Cir., 1092-Robin M. Gilmore and David M. Wennergren to Karen Strandquist, $890,000.

Tim Tam Ct., 1656-Jennifer G. Figueroa to Kyle Andrew Marsac, $330,000.

CROFTON AREA

Aberdeen Cir., 1710-Paul W. Petyo to Lindsay Dupuis, $280,300.

Airy Hill Cir., 2504, No. 1B-Michael I. Dorsey to Richard Edward Wagner and Nancy E. Nicoll, $199,000.

Cranston Ct., 1122-Pamela J. Lorber to Kelley Davis, $236,000.

Falstone Lane, 1522-Charles A. Kinzie III and Janis Anne Kinzie Culhane to Andrew Wesley Imirie and Laura Wines, $310,000.

Foggy Turn, 1325, No. 28-Beazer Homes Corp. to Robert Arroyo II, $409,990.

Hightee Ct., 2444-Edward Arnold and Laurie Ann Fox to Jason Michael and Lydia Amber Chance, $535,000.

Lizbec Ct., 2408, No. 2F-Robert Arroyo to Oluwamayowa A. Balogun, $235,900.

Mount Airy Ct., 1644-Tiffany Jane Lens to Anil K. Paribramathu and Sindhu S. Das, $316,000.

Selkirk Ct., 2526-Navy Federal Credit Union to John and Andrea L. Loreg, $315,990.

Supreme Ct., 2103-Bruce E. and Marla T. Viekman to Matthew and Christina Grace Jankovitz, $524,900.

Turnbridge Ct., 2310-Brian and Lorelie Flinn to Salman Mahmood and Sameera S. Riaz, $370,000.

CROWNSVILLE AREA

Blue Bird Lane, 1171-Anne Dernoga and Carol E. Hutchinson to Mary K. Browning and David A. Eaton, $670,000.

Maple Trail, 395-James and Leslie Eget to James A. and Erin Donaldson, $332,000.

CURTIS BAY AREA

Chestnut Haven Ct., 1003-Nancy M. Langston to Craig Allen Taylor, $239,900.

West End Dr., 8012-Charles J. Smith IV to Thomas F. Redwine, $259,900.

DAVIDSONVILLE AREA

Anglesey Dr., 1322-Brenda J. and James R. Lilly to Kenneth R. and Lisa McVearry Houck, $770,000.

Petersburg Rd., 729-Elisa Kim Fawcett to Laura and Daniel Morrissey, $472,000.

DUNKIRK AREA

Jewell Rd., 272-U.S. Bank and the RMAC Trust to Keton and Tania Valcin, $430,000.

EDGEWATER AREA

Bethel Alley, 202-D.R. Horton Inc. to Carlos A. Mojica and Myrna G. Medina, $460,000.

Bright Light Ct., 313-D.R. Horton Inc. to Ian Apap, $445,000.

Cedar Grove Rd., 401-James A. Claffey to Dana and Kimberly Taylor, $230,500.

Highland Dr., 530-Patrick S. Gonzales and Crystal L. Murray to Shannon Marie Creech and Nettie J. Register, $280,000.

Little Neck Dr., 3615-Leonard J. and Cynthia L. Gentilcore to Jacqueline and Michael Hunter, $550,000.

Oldtown Rd., 1606-Strategic Business Investments Corp. to Allison L. Goetzke, $242,000.

Quantico Rd., 1700-Paul R. and Marguerite D. Hawes to Rachel E. Hubbard, Jonathan Wingard and Alexis E. Hubbard, $384,200.

River Landing Rd. S., 660-Douglas W. and Margaret H. Edsall to Gordon Taylor Wells III and David Patrick Zinnamon, $750,000.

Shore Dr., 2109-Michelle K. Buchholz to Krystal Rose Kennedy, $224,800.

Wakefield Rd., 1533-Frances U. and Robert C. Davis to Donald J. Zuehlke, $420,000.

GAMBRILLS AREA

Brodick Lane, 2015-Jonalan Brickey to Christine E. Jones and Christian G. Sentcheu Sikam, $630,000.

Fall Circle Way, 922-Alisa Emery and Cynthia Lawson to Andrew L. and Nicole Osborn, $390,000.

Honey Locust Dr., 1452-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Sean C. and Aparna G. O’Connor, $462,269.

Honey Locust Dr., 1462-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Brian M. and Jennifer A. Worthen, $529,323.

Kingsway Dr., 1520-Todd A. and Lauren E. Gagnon to Andrew Elliott Sherwood and M. Karina Adams Sherwood, $470,000.

GIBSON ISLAND AREA

Rackham Rd., 804-Tucker S. and Michael Ramsden to Joseph M. and Anne G. Gerrety, $1.25 million.

GLEN BURNIE AREA

Cloverhurst Rd., 8108-Jian Chen to Christopher R. De La Garza, $227,000.

Gordon Dr., 1462-Wilmington Savings Fund Society FSB and Pretium Mortgage Acquisition Trust to David E. Rivera Saravia and Marta Lilian Rivas Carballo, $210,000.

Juneberry Way, 302-Nikolas and Tammy L. Creighton to Romelita S. Johnson, $164,900.

Lexington Ct., 7728-Cohansey Overlook Corp. to Daniel Jacob Lee Crowe, $360,000.

Maple Ave., 222A-Julio C. Pineda and Lendi J. Henriquez to Michael and Jonelle Jacobs, $360,000.

Ritchie Hwy., 7857-John W. Rampley to Ololade Amoo, $240,000.

Second Ave. S., 107-Bayside Home Solutions Corp. to Harry and Kyisha McNeil, $285,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Archibald Dr., 6861-Amber L. Bernard to Ashley Harbold, $268,000.

Bunch Ave., 808-Chad A. and Toniann Shaffer to Robert and Christy Wiggington, $296,500.

Daleview Dr., 329-Jason Edward and Tamera Lynn Dion to Rugiatu and Mohamed Sanu, $544,000.

Frogs Leap Ct., 602-Jason A. and Irene B. Young to Amanda Darcel and Lauren Marie Lindstrom, $420,000.

Harvard Rd., 20-Kirk Steven and Helena Joyce French to Ljubomir Komso, $285,000.

Isted Rd., 1415-Valerie S. Carr and Lois Jones to Mary T. Chapman, $227,000.

Marley Ave., 1657-Maria A. Murphy and Dale J. Rothe to Jessica M. and Cory L. Floyd, $325,000.

Mockingbird Cir., 7304-Bradford P. Collier to Andrew Garver, $372,000.

Rapid Water Way, 6606, No. 203-Brenda J. Heacock to Jessica Marie Johnson, $165,000.

Spring Maiden Ct., 200, No. 304-Emily Crawford to Olubukola Kehinde Ojo and Olushola Daniel Bankole, $172,000.

Tanager Ave., 7111-Laura R. and Todd A. Pede to Latanya and Craig A. Adams, $365,000.

Warfield St., 6806-Sara Knight and Sheila Anderson to Muhammad B. Hammami, $264,000.

Water Fountain Way, 103, No. 202-David E. Alloway to Karina O. Amadasun, $147,900.

HANOVER AREA

Dorchester Woods Lane, 7212-Dae Kwang Song and Soon Hee Kim to Janel T. Russell and Patrick A. Nixon, $398,000.

Hawthorn Dr., 1322-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Steve Wang and Eunice Kim, $429,990.

Mount Hope Ct., 1916-Nicholas and Tiffin Smith to Brian M. and Brooke R. Hammack, $450,000.

Rotherham Dr., 7712-Michael A. and Vickie J. Sloan to Afshin Amiri, $360,000.

Stoney Run Dr., 7506A-John Mercer Bryan to Hallie Lauren and Jai Rathod, $308,000.

HARWOOD AREA

Harwood Dr., 2-Robert and Diane Bonanni to Robert D. and Julie A. Foster, $725,000.

Owensville Sudley Rd., 4583-Adrianne M. and Berlin Dunn to Rachel M. and Dale C. Brunk, $560,000.

LAUREL AREA

Bayou Bend Blvd., 8115-Amanda K. and Sean P. O’Connor to Liaquat Masih, Lagaban Masih, Neelam Bibi and Shahzeb Masih, $515,000.

Carriage Walk Lane, 3551, No. 74H-Marcie Pegram to Joshua Daily, $292,000.

Lost Creek Blvd., 3035-Eric R. and Meredith R. Eliseo to James L. Dold and Arleen A. Vivia Allen, $385,000.

Sagebrush Lane, 8712-George N. Brown to Jonathan J. and Arielle D. Cox, $425,500.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Fairmount Rd., 562-Rebecca M. Ervin Burgess and Joe E. Burgess to Marvin Y. Jimenez Cabrera, $249,000.

Hammonds Ferry Rd. N., 404-Federal National Mortgage Association to John Grasso, $175,000.

Sycamore Rd., 215-Cathleen A. Bradley to Russell E. Anderson Jr., $246,000.

LOTHIAN AREA

Traveller Ct., 610-David P. and Brandy L. Donohue to Deeona J. Gilliam, $639,000.

MILLERSVILLE AREA

Belmawr Pl., 588-Daal Properties Corp. to Arielle Miller, $161,000.

Derrymore Ct., 8202-NVR Inc. to Colleen Kay and Sean Foley, $618,535.

Gearing Ct. W., 659-Reverse Mortgage Funding Corp. and Compulink Corp. to Diep Thi Mongtran and Uyen Lam, $240,000.

Hazy Grove Bend, 314-K. Hovnanian at Wades Grant Corp. to Carlos Mario Zuluaga Santa and Liliana Velasquez Montoya, $521,628.

Martin Dr., 423-David W. and Kelli K. Garland to Shereen N. Said, $310,000.

Neidert Dr., 8106-Southern Oaks Corp. to Michael A. and Terri L. Jendrossek, $673,772.

Rock Elm Ct., 747-Norman E. Van Order Jr. and Jody H. Van Order to Ryan and Julia Roeling, $625,000.

Villaggio Dr., 8146-Lisa C. and Jeromy T. Turner to Joseph and Amanda Livigni, $449,900.

NORTH BEACH AREA

Boston Ave., 7034-Ronald Edward Bobo Jr. and estate of Ronald Edward Bobo Sr. to Karen A. and James C. Evans, $310,000.

ODENTON AREA

Astilbe Way, 2052-Michelle Morehead to Kyle J. Miller, $265,000.

Broad Wing Dr., 2850-Stanley Martin Companies Corp. to Dominique Danielle Duncombe, Vernessa Neamo and Antoinette Parker, $676,185.

Chessington Dr., 330-Shanta R. Dale to Cody Lichtenberg, $315,000.

Falling Brook Ct., 1512-Eddie D. Robbins to David M. Toller, $300,000.

Hinshaw Dr., 2029-D.R. Horton Inc. to Andrew F. and Julianne M. Verbanic, $420,990.

Indian Summer Dr., 2241-Brien R. and Rebecca A. Houston to Britney L. and William R. Marshall, $320,000.

Kingdom Ct., 529-Amanda G. Coleman to Eva Ogbuokiri, $245,000.

New Dawn Lane, 1008-Thomas J. and Gayle M. Monaghan to Steven and Emily Gustafson, $580,000.

Palonia Ct., 1902-Duchesse Rodnez Lyons to Kimberly N. White, $275,000.

Red Fox Trail, 1725-D.R. Horton Inc. to Katie T. Sharrer, $392,440.

Settlers View Dr., 2850-David and Ninoshka Justamante to William Curtis and Yvette Ann Wolfe, $395,000.

Tuckahoe Ct., 1907-D.R. Horton Inc. to Shanatell A. Emory, $399,990.

Wandering Fox Trail, 8615, No. 402-Barbara J. Daciek to Elizabeth R. Brooks, $315,000.

Williamsburg Lane, 505-Andrew J. and Kristina May to Kristen Diane Maxwell, $359,900.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

A St., 592-Troy Swisher and estate of Linda Spencer Swisher to Sharon Burkhardt, $260,000.

Appalachian Dr., 8239-Jamie Mayle to Justine J. Smith, $250,000.

Bay St., 7614-James S. O’Connell and Chelsea Ray to Ryan Minter and Emily P. Crawford, $340,000.

Brookfield Rd., 211-Nathaniel M. Wells to Jaclyn E. May, $275,000.

Champion Ct., 8229-Daniel L. and Aitxa I. McCracken to Randall and Pamela Morris, $575,000.

Colonial Beach Rd., 7680-Vintage Homes Corp. to Patrice G. and Doreen D. Cappelaere, $1.18 million.

Daydream Crescent, 8331-Sarah Amal Abaza to Matthew A. and Jennifer L. Lewis, $345,000.

Evelyn Dr., 2248-Keith Alan Harrison to Nikolas Creighton, $385,000.

Gillia Ct., 1212-Stephen M. and Samantha Louderback to Oscar Raul and Jasmin S. Yaque, $350,000.

Hickory Point Rd., 263-Catherine McKeon Feinman to William L. and Courtney E. Zacharski, $425,000.

Lake Dr., 2269-Rainier and Jessica Tanglao to Judy R. Haslup, $360,000.

Maple Ave., 6-Gregory L. and Jennifer L. Thompson to Christopher A. and Christine Leeland, $319,000.

Meadow Wick Ct., 8216-Jennifer M. Doyle to Marleshia Murray, $259,900.

Passamaquody Harbour, 1000-Christopher S. Kennedy and Kasey N. Hardee Kennedy to Dustin T. Pizarro, $254,000.

Rugby Rd., 8434-Pamela J. Walker and Patricia Huber to David B. Shives, $230,000.

Sillery Bay Rd., 211-DDW Property Management Corp. to Kylie M. Melendez, $465,000.

Sonora Dr., 8-Patrick Finney II to Joshua E. and Christina M. Chase, $552,500.

Wedgewood Ct., 3502A-Mary Tina Ripple to Jennifer L. Young, $175,000.

Sixth St., 561-Rock Wills to Jacob Randall Bell and Kelsi Meginnis, $462,500.

213th St., 664-Kenneth Shawn McChesney to Tatum A. Conner, $335,000.

RIVA AREA

Escapade Cir., 3200-Michael J. and Mary Kay Gordon to Gerard S. and Angela L. Barry, $389,900.

SEVERN AREA

Barnwood Ct., 1721-Caitlin M. Chirgwin to Aminatou Nchare and Abdallah Njoya, $285,000.

Beckman Terr., 1927-John Choe to Gumsun and Jaewhan Lee, $361,000.

Chevron Rd., 1118-Ryan S. and Meghan S. Sutherland to Marco Colleluori, $535,000.

Golden Eagle Lane, 8509-Andrew R. and Rachel N. Stevens to Brandon Anthony and Katrina Macadoff, $354,900.

Kenswick Ct., 1896-Nicholas William Levandoski and Erica Marion Mae Millsap to Keith P. and Jessica O’Sullivan, $405,000.

Naples Lane, 907-D.R. Horton Inc. to William Christopher and Leslie Kay Wilson, $399,770.

Prairie Ct., 1706-Linda S. Barnes to Mark and Brittany Peoples, $450,000.

Reece Rd., 1129-Chessie Homes Corp. to Braun Michael and Twanda Barbara Cameron, $545,000.

Silo Ct., 8135-Linda Winkels to Christian and Lisa Libdan, $325,000.

Trysty Friend Pl., 1388-Nancy Lee Brewer and estate of Charles William Keyton Jr. to Brian N. and Leanne K. Ferguson, $365,000.

Venice Lane, 7755-D.R. Horton Inc. to Genevieve T. Ndjoko, $355,000.

Venice Lane, 7769-D.R. Horton Inc. to Barun Badal and Sujata Madhikarmi, $368,615.

SEVERNA PARK AREA

Bellemeade Dr., 114-Terrie L. Vacek and Robert P. Musselman Sr. to Christopher A. Shank, $318,000.

Buckland Ct., 314-David H. and Sharon L. Wuest to Marie E. Oben and Spencer J. Derrick, $553,000.

Crandell Rd., 303-Regina R. and Antonio L. Tricoche to Shane Matthew and Shannon Marie Smythe, $375,000.

Heavitree Lane, 530-Hayley and Richard Polansky to Lerae Brown and Adrian H. Scott, $1.1 million.

Laurel Lane, 701-Charles B. and Jill M. Soja to Jennifer Hickman, $625,000.

Prestonfield Lane, 362-Jeffrey A. and Faith A. Guimarin to Glenn P. and Kerri Elizabeth Evans, $765,000.

Sheffield Rd., 345-Lisa M. and Samuel J. Crislip to Michael and Erin Taddeo, $715,000.

Waters Rd., 8-Sean R. and Wendy M. Matthews to Nancy R. and Gerald F. Luttrell, $650,000.

SHADY SIDE AREA

Snug Harbor Rd., 1641-Robert and Perlita Mchone to Linzy Renee Martin, $380,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in June were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Castlehill Ct., 10203-Gary C. and Margaret F. Kaufman to Jessica Anthony and Clark Bryan Mercer, $801,500.

Emerald Valley Rd., 3149-Joseph S. and Carol R. Koman to Lindsay Waxler and Jennifer L. Brinegar, $542,500.

Gudel Dr., 9765-Nicholas P. and Melissa B. Zohdi to Stephen and Rebekah McCoy, $690,000.

Ligon Rd., 3718-Brian K. and Kelley L. Israel to Catherine B. and Brian J. Sass, $675,000.

Parsley Dr., 9408-Dimitri and Maria K. Lutchenkov to Christina R. and Edwin F. Kobeski, $620,000.

Raleigh Tavern Lane, 10270-Nnamdi and Theresa Carter to Christopher Andrew and Julie Tarleton Nelson, $545,000.

Sunset Farm Rd., 2425-Kevin J. and Erin D. Delaney to Farhan and Sarah Shah, $1.21 million.

CLARKSVILLE AREA

Ascending Moon Path, 6033-Harry B. and Gayle L. Siegel to Jimmy Khalid and Sherine B. Hargrove, $825,000.

Flutie Lane, 6199-Beazer Homes Corp. to Getu M. Weldeyes and Ribeka A. Demeke, $790,857.

Highland Rd., 13505-Derek and Jennifer Ipsen to Ali Fokar and Rebekah Zinn, $880,000.

Talon Ct., 5402-Sankar Kuppuswamy and Renuka Manivannan to Benjamin and Sonia Dragulin-Otto, $625,000.

Westcott Pl., 6953-Thomas L. and Michelle E. Patz to Kimberly and Matthew Nixon, $2.67 million.

COLUMBIA (EAST) AREA

Blue Dart Pl., 6248-Enoch Moon to Tyler M. Straumanis, $273,900.

Crazyquilt Ct., 9254-Jeffrey S. and Valerie A. Rickett to Timothy D. Hensel and Julia N. Sichler, $347,500.

Frietchie Row, 6523-Rachel and Marco A. Ribeiro to Min Li and Kai Zhang, $196,000.

Hayshed Lane, 8705, No. 23-11 Thirteen Corp. to Kierra Patterson, $175,000.

Landbreeze Row, 9575-Candi Newell to Nancy A. Soto Cebreros, $322,000.

Morningbird Lane, 5886-Caryn Russell Barth and Courtney C. Russell to Frank Harris, $291,500.

Penfield Rd. W., 5102-Mark I. Leaman and estate of Dean Ira Leaman to Samuel A. and Tabitha W. Toner, $280,000.

Robin Song, 6596-Joann Allen to Phyllis D. and Olubunmi Victor Akinrodoye, $325,000.

Silver Trumpet Dr., 8308-Rebecca N. Mooney to Kirubel Bogale, $285,000.

Thunder Hill Rd., 5102-Milton Lee to Bryan Arthur and Anne Marie Wright, $530,000.

White Acre Rd., 9629, No. C3-Timothy D. and Deborah Louise Quigg to Satheeshan Pathmanathan and Yathugula Satheeshan, $127,000.

White Acre Rd., 9653, No. C1-Jeremy Adam Downey to Al Fahad and Farida Kemal, $123,500.

COLUMBIA (WEST) AREA

Cardinal Lane, 6284-Jay Kenneth and Ann J. Goldscher to Erik M. and Hava T. Ladinsky, $625,000.

Columbia Rd., 4942, No. 5-Amina Bhatti and Joshua W. Sadowsky to Emma Lee and Nicholas Defreitas, $209,900.

Flour Mill Ct., 6807-Bruce and Christina Kim to Selvi Rajagopal and Jarrod Justin Lott, $537,500.

Harpers Farm Rd., 5139, No. 17-Chong H. Choe to Bryan J. and Andrea M. Burkert, $499,999.

Hyla Brook Rd., 10114-Jeanette M. Frigo to John and Kristin Ferrell, $683,000.

Maywind Ct., 10395-Morris L. and Sondra E. Tranen to Heinz Stubblefield, $345,000.

Olde Woods Way, 10810-Ryan J. and Chelsea Mcquitty to Steven M. Ventura, $345,000.

Shady Summer Dr., 10712, No. 3-Leray C. Tate and estate of Arleen N. Tate to Glen Bernard and Janet Glover, $401,000.

Trotting Ridge Way, 10955, No. 9-Wilmington Savings Fund Society FSB and Stanwich Mortgage Loan Trust to Farhana Akhter, $222,500.

Wincopin Cir., 10205, No. 208-Hea Ock Do to Edward Kim, $320,000.

ELKRIDGE AREA

Augustine Ave., 6068-Robert Earl and Angela Nicole Meredith to Khang Duy Nguyen and Huong T. Mai, $405,000.

Berwyn Lane, 7110-Rohit Paruchuri to Oladotun and Oluwakemi Olakunle, $470,000.

Diggers Lane, 5841, No. 2-01-Trenton Tait to Ana Miriam Sanchez, $245,000.

Ducketts Lane, 6418, No. 8-5-James G. O’Keefe III and Kathleen M. Bender O’Keefe to Kimberly H. and King Carmichael, $253,000.

Hunt Club Rd., 5957-Kristine and Thomas W. Martz to Andrew Olean, $400,000.

Meadow Rose, 5911-Brian and Elizabeth A. Nagle to Victoria Walker, $400,000.

Old Friendship Way, 7227-Joe Tkacz and Amy L. McCord to Lillian N. Lamptey, $275,000.

Pebble Creek Dr., 7235, No. 2-Barbara Gallo and Karla Jane Ruhl to Behnam and Ella Davani, $449,900.

Stratford Ct., 6214-Randy and Ferrell Henry to Evan and Brittany Saltzman, $361,000.

ELLICOTT CITY AREA

Bali Rd., 8630-Matthew T. Payne Funk and Julia Forrest Payne to Marguerite Falcon, $435,000.

Bramhope Lane, 4959-Mark D. and Mary Ann McAllister to Ta Nien Hsiao, Chia Yu Hsiao and Chun Mei Hsiao Liu, $637,000.

Chatsworth Way, 4627-Michael J. and Cynthia Drnec to Jami Saval, $690,000.

Duncan Dr., 5820-Gregory D. Moore to Rahul Ahuja, $470,000.

Falls Run Rd., 8489, No. H-Sarah Megan Hicks to Elizabeth Glennon and Jacob Vonneida, $193,900.

Montgomery Run Rd., 8353, No. F-Erin L. Swann to Kap C. and O. Nam Ham, $206,500.

Riviera Sun Dr., 4322-Kinjal N. Sheth to Terence Dion and Andrea Lashaun Edgerton, $785,000.

Talbots Landing, 5281-Natalie A. Zacharin to Jason Daniel Wooten, $525,000.

Yorkshire Dr., 4671-Brian K. and Denise M. Smith to Diwakar Gyawali, Indira Acharya and Kriti Gyawali, $675,000.

FULTON AREA

Eugene Ave., 11131-NVR Inc. to Julian Henry Chang and Wendy Kate Diep, $1.01 million.

Maple Lawn Blvd. S., 8237-NVR Inc. to Melanie Elizabeth Dujka, $985,993.

Pindell Chase Dr., 11712-Michael N. Baako and Rachel Addo Ashong to Virag R. Desai and Holly V. Patel, $860,000.

Westside Blvd., 8117-Dirk Pioch and Stephanie Pioch Crawford to Michael Robert Sutton, $715,000.

HANOVER AREA

Charles Henry Pl., 6006-NVR Inc. to Cory and Vanessa Thornton, $608,355.

Florey Rd., 5905-NVR Inc. to Sowmya Reddy Damidi and Sai Deep Kavadapu, $639,635.

Saint Margarets Blvd., 7463-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Gillian M. and John H. Adu, $444,939.

Tyndale Way, 7119-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Jigar Laherikant and Niyati J. Mehta, $423,215.

HIGHLAND AREA

Isle of Mann Way, 13100-Peter R. and Vasilia S. Vidi to Levi Mboni, $1.3 million.

JESSUP AREA

Guilford Rd., 9951-Michael Heiden and Maret Maydelle Gubisch to Danielle Landau, $339,900.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Belleview Dr., 6613-Richard L. and Toni L. Robinson to Nathan Shears and Katherine Lehew, $505,500.

Ferndale Ave., 9914-John P. and Karen S. Castilano to Amy L. Merriman and Sheri L. Koller, $483,131.

Hastings Dr., 9664-Kira N. and Victor J. Loera to William Henry and Jennifer McKelvey, $299,500.

Kings Meade Way, 8446-Ronald C. and Jeanne E. Green to Jeremy W. and Holly Hull Wolfe, $512,500.

Stirling Bridge Dr., 9671-April Beth Morrison to Kevin Kissinger, $285,000.

Weather Worn Way, 7513, No. D-Adriatika Shehu and Patris Xega to Raymund V. and Roger V. Ortines, $185,000.

Weather Worn Way, 7555, No. C-Natalie Rich Bennett to Deborah L. and Glen N. Ennis, $174,500.

MARRIOTTSVILLE AREA

John Gravel Rd., 2241, No. K-Monica A. Lippe and estate of Helene K. Lippe to Ashley Pung and Howard S. Sparks, $286,000.

SAVAGE AREA

Baltimore St., 8872-Harborside Homebuyers Corp. to Nena Marie and Breana Marie Yrlas, $380,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Birkenhead Ct., 8749-Michael Meinerz to Rocco Jason Belmonte II, $355,000.

Castlebury Ct., 8819-Joshua C. Howard and estate of Joe Schoppel to Gurpreet Singh and Kamalpreet Machhli, $275,000.

Garden Ranges, 9815-Maria L. Nieve to Katherine Elizabeth and Paul Edward Brown, $495,000.

Kingswood Ct., 9508-Thomas B. Stahl to Nadia S. Goodwin and Jamal D. McMichael, $535,000.

Pinenut Ct., 9250-Nargis S. Shaikh to Patricia V. Malpartida and Miguel M. Castillo, $325,000.

Wehland Ct., 8316-Treven and Alison Wall to Joseph P. and Megan M. Chobot, $600,000.

SYKESVILLE AREA

High Stepper Trail, 1022-NVR Inc. to Shahak and Jill Amy Nagiel, $1.16 million.

Stepping Pl., 1040-NVR Inc. to Kiran Kumar Talluri and Swathi Chava, $1.1 million.

WEST FRIENDSHIP AREA

Pfefferkorn Rd., 2530-David H. and Debra L. Burt to Gordon Boyd and Ninon McGinn, $520,000.

WOODBINE AREA

Florence Rd., 2835-Charles W. and Barbara A. Johnson to Richard F. and Jennifer L. Beam, $550,000.

Old Frederick Rd., 15955-Sung Hwan and Yon Jin Park to Christopher and Shanece Johnson, $380,000.

WOODSTOCK AREA

Abbott Way, 2125-Keith E. Binder to Sung Hyun Kim and Yoon Young Bae, $660,000.