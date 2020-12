Drogue Ct., 3103-John and Sonya C. Shanahan to Jennifer A. and Shawn Cudzilo, $650,000.

Lake Heron Dr., 1127, No. 2B-514 Phase I Corp. to Jo Ann Burkholder, $259,000.

McKinley St., 1219-MDC Investments Corp. to Joseph D. Casey, $301,000.

President Point Dr., 8, No. A2-Dana A. Flor and estate of G. Richard Dunnells to Ronald Charles and Andrea Bear Bendlin, $700,000.

Silverwood Cir., 17, No. 1-Robert J. and Barbara A. Isaac to Christian H. Ortega Garcia, $170,000.

Victor Pkwy., 207, No. C-Clement R. and Margaret S. Andruczyk to Michael M. O’Brien, $121,500.

ANNAPOLIS-BROAD CREEK AREA

Admiral Dr., 623, No. 301-Harry C. and Lina C. Clemson to Jacob L. Harding, $267,000.

Boatswain Way, 823-Elizabeth M. and William B. Crowley to Frederick J. and Carol F. Lautenschlaeger, $465,000.

Duke of Gloucester St., 179-1756 Partners Corp. to Wayne L. Rogers, $1.24 million.

Jigger Ct., 1003-Doris S. Kump to Sharon K. Morris, $420,000.

Murray Ave., 6-Michael John Martin and Alexandra Simmons Fitzgerald to Joseph W. and Barbara K. Murphy, $975,000.

Quaker Way, 2054, No. 9-Brett Z. Schelenski to Jennifer L. Robson, $250,000.

Seasons Way, 2835-Joseph P. and Mary D. O’Neill to Kathy E. Hart, $440,000.

Southgate Ct., 8-John Anthony and Britt B. Saitta to Nathalie C. Beatty, $1.22 million.

West St., 141-BA 141 West Corp. to Donald P. Brigham, $692,400.

ARNOLD AREA

Augusta Dr., 528-Gregory S. and Jaime L. Van Allen to Katherine O. and Reyadh D. Al-Banna, $582,500.

Breton Pl., 612-Frederick J. and Carol A. Lautenschlaeger to James Imani and Marina Saldana Dupree, $800,000.

Broadwater Rd., 505-Marketpro South Inc. to John Kosogof, $680,000.

Canvasback Ct., 796-Jose A. and Jennifer L. Marroig to David R. and Katherine Cahouet, $1.7 million.

Clifton Ave., 836-Fiona Saunders to Armando Garcia Ramirez and Maritza Garcia, $325,000.

Dauntsey Dr., 206-Spencer and Samantha Knoll to Steven Michael Gelety and Courtney M. Kendler-Gelety, $424,000.

Gator Ct., 1191-Brooke E. and Andrew Sakal to Gerasimos Michalitsianos, $300,000.

Hickory Hill Ct., 62-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Jack C. Tese and Dean H. Froehlich, $479,580.

Jupiter Hills Ct., 620, No. 6-6L-Gary Aaron and Gary Allen Belaga to Jamie Lynne, James Eugene and Jennifer Lynne Freeland, $209,900.

Magothy Ave., 952-Kurt and Bernadine Roxanne Kuhn to Robert S. Steinweg, $270,000.

River Rd., 351-Shara A. Sites to Jacob and Hannah Evans, $319,900.

Shore Acres Rd., 876-South Shore Investments Corp. to Michael A. and Monica C. Allen, $524,900.

Waycross Way, 276-Winston C. and Pamela I. Green to Brandon W. Flory, $428,000.

BROOKLYN AREA

Cedar Hill Rd., 44-NVR Inc. to D’Neen Renee Ross, $371,500.

Cherry Bark Lane, 780-Lakeview Loan Servicing Corp. to Ruohong Liu and Ling Ye, $204,850.

Phillips St., 5705-Scott G. Young to Leshon Clifton Ruffin, $307,000.

Rebecca Hammond Ct., 160-NVR Inc. to Aisha Mangan, $316,000.

Sunnyfield Lane, 728-Travis D. and Tricia R. Bennett to Bettie Marie and Waldo Dorneval, $300,000.

Washington Ave., 314-Terry Lorenz and estate of Thomas A. Sheeder to Ayanna P. Allyne, $147,500.

CAPE ST. CLAIRE-SANDY POINT STATE PARK AREA

Bretton View Rd., 1405-Yvennoe Hong to Sarah L. and Ryan Knowlton, $450,000.

Cutter Pl., 609-Francis X. and Mary C. Jahn to Francisco and Juanita Maria Gonzalez, $819,000.

Elkwood Ct., 1652-Daengkulap H. Maxwell to Elizabeth Rosas Perez, $285,000.

Hazel Nut Ct., 1384-True North Properties Corp. to Adam Gray, $280,000.

Millwood Ct., 1424-Robert Howard and Ellen Mae Roy to Thomas Francis Murphy III and Peyton Michelle Burns, $315,000.

CHURCHTON AREA

Carvel St., 5610-Dana B. and Kimberly B. Taylor to William Stewart Love, $300,000.

CROFTON AREA

Aberdeen Cir., 1780-Rita Knipfer to Timothy E. Stargel, $240,000.

Bandury Ct., 1584-Tia Vavra to Stephen Michael and Melissa McGarry, $324,950.

Danewood Ct., 1532-Alessandro G. Russo to Britney D. Murray, $240,500.

Farlow Ave., 1550-Glenn Albert and Aisha Louise Cassis to Joseph Edward Lilly and Martina Helena Lindh Williams, $500,000.

Gaffney Ct., 1713-Karen Ann Zarchin to Frank and Chikako Morales, $273,500.

Jasper Lane, 1707-Brian Keith and Mariann Jones Jenkins to James D. and Dauma L. Slapak, $589,900.

Lowell Ct., 1484-Linda A. Brizzie to Carin R. Rubin, $250,000.

Pleasant Meadow Rd., 1308-Joseph H. Mose to Bryan Harley and Elizabeth Ingrid Eldreth, $610,000.

Sandwich Ct., 2424-Angela T. and Scott M. Tieperman to Jack W. Longanacre Jr., $362,000.

Smoketree Lane, 2511-Thomas R. and Gina R. Bowles to Joshua A. and Elizabeth R. Oettiker, $380,000.

Tarleton Way, 1724-Richard L. and Susan C. Taylor to Suzanne M. Goodall, $438,000.

Windy Oak Ct., 2537-Matthew W. Williams to Clifton and Danielle N. Dove, $365,000.

CROWNSVILLE AREA

Dogwood Trail, 850-Cody R. and Brandi R. Truett to Luke and Jacklyn Welch, $310,000.

Plum Creek Dr., 1025-Robert L. and Yvette R. Fox to Richard H. and Jennifer S. Slingluff, $340,000.

CURTIS BAY AREA

Chestnut Wood Ct., 900-Robert A. Crawford to Karen Christine Roberts, $277,000.

Matfield Ct., 238-Lee E. and Lora I. Airth to Kathryn M. and Thomas E. Hoffmann, $435,900.

DAVIDSONVILLE AREA

Howard Grove Rd., 2726-Joseph L. and Kathleen C. Terlizzese to Bradley M. and Ashley W. Hurst, $765,000.

Woods Edge Dr., 3958-Stephen J. Mirack to William S. and Alexia Frey, $681,000.

DEALE AREA

Nutwell Sudley Rd., 5403-Diane Michele Andercyk and Janet Lynn Cosner to Elizabeth W.P. Bonner, $790,000.

DUNKIRK AREA

Audubon Ct., 6352-1900 Capital Trust II to Michael A. Babin, $405,000.

EDGEWATER AREA

Bayside Dr., 1419-Mary E. Huffman and Mary E. Booth to Todd Mitchell, $400,000.

Briarcroft Ct., 2317-Deborah Scott and Oatice M. Thomas to Dinean and Anthony Lang, $942,000.

Carolina Ave. N., 3653-Ronald L. and Ginger E. Stewart to Shaquan A. Sullivan and Chelsey L. Cropper, $439,900.

Elkridge Dr., 1651-1416 Jefferson Corp. to Noel and Shelby Spicknall, $286,000.

Hunting Ct., 23-Polgeorge R. and Erica J. Mijares to Jason R. and Ashley Paternostro, $825,000.

Londontown Rd., 638-Kelly Leizear and estate of Brenda M. Thompson to Donna M. and David R. Nikolaus, $300,000.

Pine Whiff Ave., 1430-Maryland House Buyers Corp. to Kirk Walters, $350,500.

River Terr. S., 3421-Mary K. Sullivan to Elin Corson and Leah C. Jones, $435,000.

Riverside Dr., 1501-Leon F. Stacey to Mario H. Moretti and Michelle Alfaro Moretti, $539,900.

GALESVILLE AREA

Church Lane, 4856-Paul G. and Theresa Goetzke to Michael R. Broglie and Kimbra Cutlip, $325,000.

GAMBRILLS AREA

Carbondale Way, 1144-Shawn L. and Lesley N. Davis to KiChé A. Thomas, $360,000.

Honey Locust Dr., 1445-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Glinda and Steven Lamont Hawkins, $459,000.

Honey Locust Dr., 1455-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Lawanda Ammons, $489,990.

Honey Locust Dr., 1467-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Fatima Zoury, $462,000.

Snow Hill Ct., 2406-Theresa Ann Keane to Cassandra E. Urmano, $375,000.

GLEN BURNIE AREA

Allwood Dr., 229-Dynamic Ventures Corp. to Eric M. Stevenson and Jean A. Williams Stevenson, $319,000.

Birch Ave., 12-Jeremy and Megan Lawless to Devyn J. Green and Nicholas J. Laguerre, $256,000.

Foxtrap Dr., 126-Aaron R. and Molly Arneson to Kayla Joy and Logan Ryan Flint, $428,000.

Jefferson Pl., 6432-Deborah Moore to Lee Luong and Jullian Nguyen Tran, $115,000.

King George Dr., 206-Federal Deposit Insurance Corporation and Bradford Bank to Neysha Ramirez Montero and Jaime Rodriguez Perez, $2,124.

Lincoln Ct., 6430-Cheryl R. Diggs to Melvin C. Deras, $165,000.

Oakwood Rd., 508-Gerald A. and Kathleen E. Verrette to Judson L. Dews III, $209,800.

Red Fox Cir., 130-Jeffery A. and Jacquelyn G. Smith to Joseph A. Vecchioni, $352,000.

Saint James Dr., 221-Michael H. and Dolores R. Jennings to Min Zhi Seo, $276,000.

Sprite Way, 676-Jason James Linker and Hannah Marie Bolinger to David Glenn Wissinger III and Erica Louise Apkins, $244,000.

West Ct., 488-Lamont D. and Peggie J. Bessicks to Sunny Chhatani, $129,000.

Ninth Ct., 7649-Thomas and Heidi L. Nevin to Kevin F. Hunt, $390,000.

GLEN BURNIE-MARLEY CREEK AREA

Beth Rd., 102-Charles Brandon and Natalie Suzanne Hoyt to Christopher Michael Harris and Michael Iacone, $265,000.

Cork Rd., 374-Elizabeth A. Stallings to Gregory I. and Adriana M. Espinoza, $320,000.

Forest Rd., 2-Jennifer and Brendan Jones to Marcy Hughes and Chad D. Johannes, $430,000.

Garrett Rd., 101-Appletree Homes Corp. to Ashok K. Verma, Indu Verma and Preety Seth, $238,500.

Juniper Ct., 103-Ian D. Turk to Samuel L. and Sandy Lee Phillips, $3,000.

Marbrook Rd., 7726-Jesse H. and Brittanee N. Bentley to Daniel E. Phillips, $273,250.

Pebblebrook Lane, 502-Kayla Marie and Al J. Dinuccio to Clayton Kehyee, $338,000.

Shore Dr. N., 852-Michael P. Green to Reece Eikenberg, $434,900.

Stevens Rd., 25-Kevin Bonk to Dimitri Phillip Gaither and Antoinette Scott, $300,000.

Timbercross Lane, 7675-Thomas E. Waller to Antonia Mattia and Martha Uribe, $275,000.

Warfield St., 6830-Zachary A. Rainge to Brittany Shanika Brooks, $270,000.

Water Fountain Way, 116, No. 103-BTA 1 Corp. to Michael McDonald, $182,000.

HANOVER AREA

Cresap Lane, 7724-Pulte Home Co. to Jerry Kim and Sandra Mobry, $465,647.

Forest Ave., 7213-James D. Thomas and Michelle A. Walker Thomas to Anthony S. and Rosemarie E. Singletary, $574,921.

Laurel Hill Rd., 3210-Beazer Homes Corp. to Susana and Kingsley Nwosu, $437,990.

Pometacom Dr., 1927-Lodge Properties III Corp. to Ricardo X. Castillo, $278,948.

Sandalwood Ct., 7504-Timothy M. and Amanda J. Bauer to Erin M. and Brandon J. Eduvigen, $329,000.

Twin Birch Rd., 2582-Shelly A. Disotelle to Daniel Aubrey Breakiron, $445,000.

HARWOOD AREA

Ivy Way, 3205-Steven and Jessica Klein to Edward J. Leonard II, $585,000.

JESSUP AREA

Downing Lane, 2728-Fabian and Grace Elaine Castro to Lydia Bennett, $355,000.

LAUREL AREA

Bogalusa Dr., 8509-Gina M. Smith to Michelle Plummer, $340,000.

Federalsburg S., 240-Diana E. Jenkins to Ryan and Ivania Lee, $327,500.

Piney Woods Pl., 3521-Kunal B. and Anupama Kunal Kothari to Anthonia Damilola Soares, $229,000.

Wye Mls. S., 3357-Jose Francisco Hernandez and Mirtala Alas to Jesse G. and Amy J. Hogan, $315,000.

LINTHICUM HEIGHTS AREA

Fairmount Rd., 610-Patricia C. and Richard F. Huttenberger to Amina Ramsey and Abdul Kareem Ajala, $300,000.

Homewood Rd., 220-Vincent G. and Megan Elizabeth Grey to Joseph C. Lininger, $345,000.

Medora Rd., 6122-John Grasso to Mathias R. and Rachael L. Allison, $400,000.

Shipley Rd., 504-Virginia Kaye Morton to Christopher J. and Jennifer L. Brodie, $180,000.

LOTHIAN AREA

Greenock Rd., 5801-David Hydo to Elizabeth Chaney, $310,000.

MILLERSVILLE AREA

Amber Beacon Cir., 8394-K. Hovnanian at Wades Grant Corp. to John Joseph and Stephanie Cassedy Burton, $498,500.

Brightwood Rd., 492-TIAA Bank to Joseph Vincent and Kristi Lee Grant, $2,769.

Drexel Dr., 136-Carl D. and Jeanna A. Hoover to Frederick Nelson Smith Cassilly, Brittany Washko Cassilly and Stephen Paroutka, $535,000.

Green Aspen Ct., 343-Terrence R. and Molly K. Decker to Daniel and Katherine McClay, $585,000.

Keith Ct., 254-Gauri Realty Corp. to Anayansy N. Christian, $249,900.

Millshire Dr., 594-Estate of Robert W. Pfeiffer to Katrina Gee, $220,000.

Neidert Dr., 8127-Southern Oaks Corp. to Mark Anthony and Andrea Zdenka Robinson, $616,236.

Severn Crest Dr., 396-Deborah J. Delullo to Evan H. and Julie J. Chung, $570,000.

Watson Ct., 470-Andrew Sayre Downs to Edison M. Hodge Jr., $265,000.

ODENTON AREA

Amber Orchard Ct. E., 2495, No. 204-Residential Value Corp. to Juanita J. Jones, $236,000.

Bed Stone Lane, 1432-Winchester Homes Inc. to Mark C. and Laurie B. Gullo, $595,804.

Brown Alder Ct., 2613-Patrick J. and Jaime L. McGuinness to Collin Ackerberg and Mika Singh, $394,900.

Clarion Ct., 2604, No. 303-Jean A. Garfinkle to Betty and Frederick Meyer, $266,000.

Hackberry Ct., 1930-Barry E. Monteiro to Karl N. and Bernadette Elaine Simmonds, $279,000.

Hinshaw Dr., 2033-D.R. Horton Inc. to Chelsea K. and Andrew Charles Irish, $438,595.

Jo Ann Dr., 516-Stephanie J. Jankowski and estate of Michael Joseph Obranovich to Katherine M. and William A. Brown, $270,000.

Levee Dr., 2942-Andrea D. Bertrand to Richard A. and Rena B. Piper, $700,000.

Orchard Knoll Way, 2517-Michael Allen Voorhees to Wilson B. Parker and Jessica Fleming, $329,900.

Red Fox Trail, 1713-D.R. Horton Inc. to Taylor Lynne Williams, $389,595.

Regiment Ct., 311-Zion Bryant Feisal and Latoja Anderson to Mark J. and Christina L. Panaggio, $340,000.

Spanish Oak Way, 1296-Winchester Homes Inc. to Kevin Helgert, $669,900.

Thicket Ct., 813-John T. and Jennifer L. Garrett to Jason U. Payne and Jennifer M.M. Payne, $525,000.

Tuckahoe Ct., 1915-D.R. Horton Inc. to David Paul Lavoie and Maura Lee Dalsey, $410,000.

Waxwing Ct., 3517-NVR Inc. to Edward Joseph Goode, $608,827.

OWENSVILLE (WEST RIVER) AREA

Charles Gift Ct., 4312-Roger A. and Deborah J. Judy to James Briel McGowan and Wendy E. Trebbe, $660,000.

PASADENA-ROCK CREEK AREA

Apple Orchard Dr., 3910-Eric and Erin J. Borick to Jamie Ann Basile Holland, $305,000.

Boundary Ave., 912-Richard C. and Peggy S. Cermak to Christopher William Hirsch, $435,000.

Carroll Rd., 174-Vernon P. Leimbach to Michael Anthony and Brigid Mary Kemmerer, $479,900.

Chelsea Grove Ct., 124-Michael D. and Jennifer L. Simone to Shane Jaeger and Caitlin Cronin, $465,000.

Croydon Way, 8056-Richard P. and Margaret L. Rieman to Christina M. Rieman Smith, $235,000.

Deering Rd., 867, No. 9K-Sharon L. Hurd to Laurel Colleen Pritchett, $195,000.

Fitz Ct., 1086-Charles R. and Karen L. Bossom to Kimberly Dalton and Alan Shaw, $200,000.

Grandview Rd., 1696-Bayview Loan Servicing Corp. to Sheila and Charles L. Schreiner, $157,900.

Hingham Harbour, 906-Yan D. Zhang and Robert A. Mercure to Kaitlyn M. Geskey, $260,000.

Lakeland Ave., 7779-Walter Lee Jordan III to Joseph Brown Jr., $328,000.

Maryland Ave., 445-Brian Bench to Kreghan Marie Rebstock and Chad Allen Lane, $322,000.

Nanticoke Rd., 1762-Lisa A. and George Bentz to Nanci J. Brillant and Milton E. Nagel, $495,000.

Poplar Ridge Rd., 1974-Glenn E. Jackson to Robert Burns, $800,000.

Seaford Ct., 3634-Dana Hagner McDonnell to Nicholas Hutchins, $125,000.

Skipjack Pl., 8568-Koreen and Christina A. Walsh to James William and Holly Lynn McKean, $332,000.

Venetian Dr., 1901-Michael and Kimberly Schuman to Arthur A. and Catherine L. Shiflett, $355,000.

White Rocks Ct., 330-Grady Reeves Sr. to Georgios Pasias and Vasiliki Mouhtouris, $272,000.

210th St., 721-Jamie Powers and Josh Bond to Devron Carroll, $369,900.

228th St., 2312-Gerald and Amalia Anderson to Michael A. Paige and Monique Essel, $423,400.

SEVERN AREA

Amalfi Lane, 7820-D.R. Horton Inc. to Jennifer Lynn Mong and Nicholas Bjai Bailey, $362,615.

Bastille Pl., 7881-John C. and Yvonnie D. Fremont to Roger and Megan O’Donoghue, $325,000.

Blackhorse Trail, 733-Victor and Brenda D. Harrington to Reginald D. and La Kenya Alston, $620,000.

Eagle Ct., 1865-William A. Weiss to Remberto A. Blanco Castillo and Dina Leticia Bueso Leon, $160,000.

Hadley Ct., 7906-Brett W. Hite and Frank F. Blaha to Dante Terrell and John Joseph Wojtila, $555,000.

Montgomery Mews Ct., 7779-Bradley H. and Brenda M. Sorensen to Donovan P. Slavings, $370,000.

Red Hawk Way, 1102-Michael John Frank to Melissa Lance, $359,000.

Rio Grande Ct., 1401-Matthew Joseph and Nikki Hope Facchine to Marques Rashaad Jenkins and Corine Emeran, $365,000.

Spring Creek Way, 8418-Linwood E. and Natalie M. Crawford to Evelyn M. and Lacorie Delaney, $575,000.

Venice Lane, 7747-D.R. Horton Inc. to Stephen Donald and Shanley Marie Hamilton, $379,000.

Venice Lane, 7762-D.R. Horton Inc. to Rodelet Jean Baptiste and Elizabeth Francois, $400,000.

Venice Lane, 7776-D.R. Horton Inc. to Muhammad O. Azhar, Arooj Malik and Mahhummaed O. Zaher, $399,825.

SEVERNA PARK AREA

Amoss Rd., 600-Blake J. and Courtney G. Dunlow to Benjamin S. and Megan Stidham, $465,000.

Bishops Terr., 436-Merlyn D. and Sherri L. Means to Andrew Porter Rohe and Victoria Michele Savaliski, $537,350.

Center Dr., 622-Milton E. Nagel and Nanci J. Brillant to Joshua J. Bramble, $329,000.

Evergreen Trail, 4-Mahon and Mahon Corp. to Laurence Allen and Ellen Kendall Warren, $730,000.

Jumpers Hole Rd., 622-Department of Housing and Urban Development to Emily Michelle Lord and Richard John Mullins, $250,000.

Manor Rd., 536-John M. Iaquinta to Constance S. and Shannon M. Drexler, $315,000.

Saint Ives Dr., 220-Joseph Albert and Penny Shirlene Wires to Curtis Hatch and Laura Svehla, $650,000.

Stonehouse Dr., 405-David A. and Kerri L. Shirley to Blake J. and Courtney G. Dunlow, $635,000.

Wiltshire Lane, 219-Robert G. and Cheryl L. Krause to Kevin J. and Erin D. Delaney, $978,000.

SHADY SIDE AREA

Maryland Ave., 1713-Christopher L. Vernon to Ryan Ball, $235,000.

TRACYS LANDING AREA

Melbourne Ave., 6407-Darlene A. Marashlian to Kevin John Gillis and Holly Kristina Krull, $1.08 million.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in June were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

CENTENNIAL-BENSON AREA

Dorsey Hall Dr., 4950, No. 8-Mary C. McAuliffe and Mary C. Sysko to Julie Yankosky, $233,000.

Fairfax Rd., 3409-NVR Inc. to Jimish Prakash Gandhi and Praneet Randhawa, $947,199.

Huntsmans Run, 3438-Jessie D. Stahl to Alexander Dulaney Stephenson, $575,000.

Melba Rd., 2658-Kevin A. and Juliana M. Rose to Sara and Scott Fry, $700,000.

Pinehurst Ct., 10334-Mingyao Zhu and Haijian Chen to Min Guo and Yifan Wang, $690,000.

Red Lion Tavern Ct., 10220-Renda R. Costa and Renda R. Cherry to George Henry Klaus III, $595,000.

Thornton Lane, 3510-NVR Inc. to Eileen Keating and Charles Samuel Carnaggio, $1.08 million.

Tyler Dr., 3418-Craig C. and Virginia M. Timmins to Susannah L. and Jeffrey R. Coover, $599,000.

CLARKSVILLE AREA

Creekside Rd., 6838-Kourosh Aminian Razavi and Bahareh Negahban to Rohini Naresh and Saurabh Jain, $795,000.

Great Star Dr., 5930, No. 307-Yichun Sun to Marion Galani Thompson, $420,000.

Oakcrest Lane, 7441-Richard and Nena Miller to Muhammad Khir and Heba Kanakri, $640,000.

Vincents Way, 12623-Beazer Homes Corp. to Jorge and Mariem Vargas, $880,240.

COLUMBIA (EAST) AREA

April Brook Cir., 6305-Shubh Labh Corp. to Tyler S. and Melanie R. Croak, $505,000.

Cameldriver Ct., 9489-Steven M. and Tammy L. McGhee to Katarina Evelina Svensson and Michael Dennis Sisson, $325,500.

Dasher Ct., 6684-Michael and Catherine Scollick to Jong Sook and Esther Meelim Hur, $528,000.

Good Hunters Ride, 6153-James P. Wienke to Joseph D. Campbell and Myunghwa Choi, $355,000.

Indian Camp Rd., 9399-Rhonda D. Jefferson and estate of Valerie J. Dennis to Yessenia Ramirez Cruz, $185,000.

Majors Lane, 6075, No. 3-Sreekanth Padakanti to Olga Bennett, $134,200.

Old Man Ct., 9434-Jennifer Schwalbe and Jennifer Prabhu to Jennifer, Richard and Charlene Macko, $375,000.

Phelps Luck Dr., 5719-Federal Home Loan Mortgage Corporation to Chun Shin Taylor, $261,000.

Sandchain Rd., 6356-Michael James and Margaret M. Firko to Christopher O. and Remilekun E. Olasore, $429,900.

Starburn Path, 6140-Jillian and Jenean Allen to Jillian Allen, $43,768.

Thurso Ct., 5555-Peter Sutter to Howard Grant Duncan III, $500,000.

Whiteacre Rd., 9647, No. A1-Annand Prakash Parmhans and Rachana Devi Shakya Parmhans to Tifany Calva Duenas, $140,000.

Windharp Way, 6351-Kamaldeep Singh Wander and Dilpreet Kaur Gill to Ameera Ayodeji, $410,000.

COLUMBIA (WEST) AREA

Barnwood Pl., 5831, No. 1-Ricardo Cordero to Oluwatobi Oke and Sarah Aryee, $299,000.

Chase Lions Way, 5302-Gertrude P. Haney to Amanda and Kevin Proska, $400,000.

Fair Oaks, 10402-Connor M. Beck to Eric Paul Albrecht, $429,000.

Freshaire Lane, 5616-Brandon W. and Amanda C. Kunk to Mohamed Sow, $315,000.

High Beam Ct., 10647-Xiaoyang Chen and Mengxi Wang to Yonatan Hagos, $335,000.

Lightfoot Path, 5202-Atlanta Postal Credit Union to Abida Muhammad and Malik Al Uqdal, $330,000.

New Country Lane, 11838-Devasya Kalampnayil to Cynthia Renee Hufftman and Steven William Huffman, $355,000.

River Run, 6503-Qianli Xue and Weijung Yang to Derek Wilkinson and Rebecca K. McGill Wilkinson, $800,000.

Swimmer Row Way, 6461-Daniel J. and Cristi L. Kelly to Eric and Karen Towns, $865,000.

Watch Chain Way, 5970, No. 1002-Raquel Cantu to Samuel Gregory Swirdovich, $150,000.

Wood Elves Way, 11125-David and Carol Daniels to Ray F. Cherry II and Svetlana Gershina, $615,000.

ELKRIDGE AREA

Bayberry Ct., 6330, No. 807-Ray A. Thompson to Kayla A. Widmaier and Devante J. Waters, $169,000.

Cove Point Way, 7504-Anthony and Amber Jordan to Akua B. Appiah, $327,000.

Ducketts Lane, 6292, No. 22-5-Girish and Minakshi Patel to Joshua T. Griffin and Megan M. Wolski Griffin, $250,000.

Elkridge Crossing Way, 7299-Gregory J. and Joann Perticone to Leslie R. Quiros Sr. and Rosa A. Alcala, $334,900.

Kyle Leaf Ct., 6114-Jack G. and Janeen K. Wright to Changhwan Kim, $357,500.

Millbury Ct., 7173-Arkadiy I. and Zhanna Alter to Yuchuan Wang and Bo Li, $800,000.

Old Rockbridge Dr., 7691-Salvador J. Perez and Salvador J. Perez Barrios to Javier Morales and Marlene Marquez, $370,000.

Roland Ct., 8016-Edward G. and Valerie S. Nolan to John T. and Stephanie Phillips, $375,000.

Water Oak Rd., 7080, No. 197-Andres Lopez Esquerra and Sasha M. Vazquez Gonzalez to Chanel Denise Bunting, $325,000.

ELLICOTT CITY AREA

Blueberry Hill Lane, 7675-Joshua T. King to Priya N. and David D. Jenkins, $380,000.

Briar Oak Ct., 5322-Dorsey Family Homes Inc. to David Christopher Jordan and Melissa Lynn Cahill, $849,990.

Crystal Springs Dr., 5130-David E. and Kathy M. Lamar to Lorenzo Leggio and Noemi Malandrino, $650,000.

Edward Hill Rd., 6118-Nathan S. and Jenna Gandolfi Beigel to Taylor Andrew and Kaitlyn Elizabeth Kopnitsky, $510,000.

Falls Run Rd., 8611, No. C-Joel Miller to Meghan Deborah and Michael Andrew Foeckler, $190,000.

Harrogate Rd., 4915-Carroll M. and Jeanne M. Koslowski to Christopher and Sarah Heston, $675,000.

Lodi Lane, 4913-Douglas H. and Marie E. Pearson to Uzma Hasan and Saad Patel, $865,000.

Mayfair Cir., 7964, No. 10-Joseph H. Lanzillo to Thomas J. Burke and Christy R. Smith, $260,000.

Old Woodstock Lane, 7727-Emily K. Evans to Michelle A. Norton, $378,000.

Rustling Bark Ct., 7924-Jacqueline N. Poston to Lucas D. Miller, $340,000.

Trotters Chase, 8064-CalAtlantic Group Inc. to Christopher Kim and Esther Suerim Hwang, $510,000.

FULTON AREA

Charles Way, 11027-NVR Inc. to Avinash Kumar Sinha and Shubha Shrivastava, $987,740.

Eugene Ave., 11144-NVR Inc. to Bruce H. and Christina Juhyon Kim, $1.07 million.

Market St., 11331-Joshua and Genna Bross to Margaret Giyun Chong and Sean Seung Hwan Chong, $630,000.

Preservation Ct., 7233-Janus Real Estate Corp. to Kurt C. and Angela K. Small, $1.23 million.

GLENWOOD AREA

Mustang Path, 14613-Mark J. and Diane M. Barnoski to Jack A. and Betty L. Ross, $660,000.

HANOVER AREA

Crowley St., 7505, No. A-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Danna Ann and Melvin Leon Thomas, $437,740.

Florey Rd., 5925-NVR Inc. to Jason Tobiasz and Melissa Ann Gail Scobell, $578,115.

Tyndale Way, 7103-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Samuel Kojo Yankson and Deborah Adelaide Alema Mensah, $463,465.

Warburg Way, 7564-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Michael James and Merissa Amato Bogdanor, $499,990.

HIGHLAND AREA

River Clyde Dr., 6563-Max R. and Diane C. Peterson to Nicholas J. Formica and Alison V. Grazioli, $785,000.

JESSUP AREA

Sheffield Ct., 8134-Equity Trust Co. and Lili Shippe Ira to Eugene McCants, $250,000.

KINGS CONTRIVANCE VILLAGE AREA

Chessie Lane, 9410, No. 4-Jason Ni and Yonghong Luo to Theresa Akede, $332,000.

Gracious End Ct., 9111, No. 204-Suzan M. Nesbitt to Claudia Dumfeh, $220,000.

Hidden Cv., 7344-Brioinvest Corp. to Candace Kelly, $320,000.

Seneca Dr., 6621-Henry Kong Joen Ho and Rosalind Ling Chang Ho to Andrew and Chris Cina, $475,000.

Stonebrook Lane, 8892-Dorothy B. and Joseph T. Healey to Aaron Ray Dallman and Nicole Marie Butera, $339,000.

Weather Worn Way, 7517, No. B-Julie Cholsoon Choe and Carrie Choe Fanola to Laura C. Riedmuller, $199,900.

MARRIOTTSVILLE AREA

Barley Field Way, 11401-Robert A.f. Turner and Kimberly Moran Turner to Erin T. and Yu Wei Hsu, $755,000.

Saint James Rd., 1955-David R. and Mette R. Fields to Oleg Osik and Olga Rakhmatulina, $775,000.

SAVAGE AREA

Commercial St., 8429-Theresa Fichera to Zachary Stieber and Amelia Pang, $245,000.

SCAGGSVILLE-LAUREL AREA

Bridle Path Lane, 9215, No. F-Sedia K. Lynch to Dashell Bowland, $201,000.

Cissell Ave., 9502-Timothy B. and Carole J. Dennis to Frederick W. and Alesha M. Yette, $575,000.

Greenside Landing, 9218-Development Partners Corp. and Cornerstone Homes Corp. to Li and Yonglong Zhang, $620,000.

Maxwell Ct., 9325-Jacqueline Dougher to Immaculata and Marquis Palmer, $340,000.

Whiterock Ct., 10618-Leonard R. and Sharon A. Huya to Edward Trejo, $274,100.

SYKESVILLE AREA

Archers Glane., 1734-Phillip Kyoung and Hai Young Ahn to David R. and Sabrina C. Sopha, $892,000.

Old Route 32, 1835-Mary Adele Donnelly and estate of Hugh R. Stolte to Bret L. Waskiewicz and Courtney Sendak, $440,000.

WEST FRIENDSHIP AREA

McKendree Rd., 2159-David G. and Mary O. Sawitzki to Michael Johnson and Julia Duchastel De Montrouge, $712,500.

State Route 144, 12660-Truist Bank to James D. and Violet G.C. Knopp, $830,000.

WOODBINE AREA

Lorenzo Lane, 3127-U.S. Bank and First Franklin Mortgage Loan Trust to Niakam Kazemi and Afsoun Daneshkhah, $610,000.

Thistle Downs Ct., 15607-Alexander J. and Nancy Dankanich to Adam George and Laura Wall, $730,000.

WOODSTOCK AREA