Montgomery County and Frederick County homes sales

Placeholder while article actions load

Anne Arundel County These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in September were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales. Wp Get the full experience. Choose your plan ArrowRight Bay Ridge Rd., 1140, $475,000. Breakwater Dr., 924, $359,000. Chesapeake Ave., 617, $535,000. Dakota Pl., 2012, No. 7A, $600,000.

Fox Hollow Lane, 423, $710,000.

Gemini Dr., 1220, No. R, $260,000.

Harbour Village Ct., 7048, No. J-101, $488,000.

Hilltop Lane, 32, $375,000.

Ironstone Ct., 40-B, $255,000.

Lake View Dr., 110, $535,000.

Mimon Rd., 3060, $1.3 million.

Quay Village Ct., 2004, $420,000.

Sand Castle Ct., 2149, $2.02 million.

Silopanna Rd., 5, $480,000.

Timber Creek Dr., 1004, $500,000.

Wells Ave., 924, $454,500.

Yachtsman Way, 980, $365,000.

Advertisement

Astern Way, 930, No. 310, $250,000.

Bestgate Rd. N., 623, $300,000.

Cherry Grove Ave. S., 601, $490,000.

College Ave., 28, $459,000.

Forbes St., 304, No. I, $340,000.

Haven Cove N., 2518, $425,000.

Judson Pl., 2714, $510,000.

Lloyd Ct., 1302, $525,000.

Pilot House Dr., 706, $725,000.

Solstice Lane, 3007, $685,000.

Summer Village Dr., 125, $560,000.

Twin Landing Cove, 2588, $400,000.

West St., 285, $1.07 million.

Alameda Pkwy., 382, $1.3 million.

Breton Pl., 635, $837,000.

Capstan Ct., 422, $535,000.

Glen Oban Dr., 261, $912,500.

Kimwood Rd., 404, $321,000.

Nancy Lynn Lane, 860, $475,000.

Oakland Hills Dr., 634, No. A1, $245,500.

Pine Bluff Way, 1506, $450,000.

Sheridan Rd., 25, $459,900.

Talon Ct., 604, $391,000.

Windsor Rd., 824, $450,000.

Church St., 317, $315,500.

Advertisement

Doris Ave., 102, $289,000.

White Walnut Lane, 704, $304,900.

Breezewood Ct., 1480, $393,000.

Chester Town Cir., 1512, $450,000.

Millwood Ct., 1427, $292,000.

Old Cape Saint Claire Rd., 1510, $665,000.

Revell Downs Dr., 1639, $335,000.

Stonewood Ct., 1260, $340,000.

Wildwood Lane, 1104, $348,200.

Ardenwood Terr., 1908, $230,000.

Carlyle Dr., 1601, $392,000.

Copley Ct., 1758, $250,000.

Farlow Ave., 1517, $640,000.

Harewood Lane, 1808, $660,000.

Kent Fort Lane, 1604, $470,000.

Lowell Ct., 1517, $242,000.

Nestlewood Ct., 1464, $275,000.

Putnam Lane, 2334, $655,000.

Sharwood Pl., 1798, $320,000.

Tarrytown Ave., 1702, $665,000.

Vineyard Lane, 2437, $373,000.

Westport Lane, 2348, $406,500.

Algonquin Rd., 1210, $1.25 million.

Long Point Rd., 237, $1 million.

Advertisement

Ridge Pl., 1113, $775,000.

Tailwind Lane, 650, $980,000.

Carvel Beach Rd., 416, $250,000.

Highpoint Rd., 8225, $295,000.

Bradbury Ct., 2715, $1.18 million.

Doyles Lane, 2504, $1 million.

Howard Grove Rd., 2704, $880,000.

Maple Creek Lane, 211, $800,000.

Bay Dr., 967, $600,000.

Trapper Way, 703, $485,000.

Bayview Point Dr., 502, $850,000.

Cove Rd., 3930, $1.1 million.

Lakeview Ave., 309, $539,000.

Mayo Rd., 636, $295,000.

Oakwood Rd., 134, $430,000.

Pennington Ct., 1414, $450,000.

Ridge Ave., 51, $250,000.

Shore Dr., 501, $500,000.

Waterside Ct., 110, $450,000.

Arapaho Way, 2421, $644,995.

Duckett Farm Way, 1015, $1.2 million.

Flowering Tree Lane, 2503, $397,500.

Justin Dr., 1707, $700,000.

Sebastian Lane, 839, $985,000.

Wigeon Way, 1408, No. 203, $325,000.

Advertisement

Armistead St., 1135, $375,000.

Baylor Rd., 603, $375,000.

Broadway Ave., 202, $355,000.

Central Ave., 500, $295,000.

Foxhound Dr., 100, $515,000.

Glenmont Ave., 106, $185,000.

Great Bend Rd., 8182, $236,000.

Heather Stone Way, 127, No. 9, $257,500.

Jay Jay Ct., 268, $221,000.

Juneberry Way, 302, No. 1C, $190,000.

Longwood Ave., 405, $360,000.

Maple Ave., 213, $350,000.

Myers Dr., 7810, $360,000.

Phirne Rd. E., 375, $345,000.

Resch Loop, 7525, $422,000.

Sandy Ridge Dr., 623, $410,000.

Silver Fox Dr., 8001, $470,000.

Vista Ave., 108, $325,000.

Williams Rd., 226, $362,000.

Apple Orchard Dr., 720, $334,175.

Baltimore Annapolis Blvd., 7583, $340,000.

Carroll Rd., 110, $325,000.

Castle Harbour Way, 1115, No. 2C, $150,000.

Delaware Ave., 502, $248,000.

Fitzhugh Dr., 1126, $630,000.

Advertisement

Guildford Rd., 1200, $320,000.

Home Water Ct., 6502, No. 302, $223,000.

Ingrahm Dr., 7067, $425,000.

Leymar Rd., 7849, $650,000.

Mary Lou Ave., 313, $350,000.

Meadow Dr. S., 119, $385,000.

Nabbs Creek Rd., 1015, $377,500.

Oriole Ave., 826, $397,000.

Renfro Ct., 456, $209,000.

Stone Haven Dr., 8025, $215,000.

Sunny Brook Ct., 906, $330,000.

Turnbrook Dr., 7623, $485,000.

Water Fountain Way, 116, No. 204, $207,000.

Willow Bend Dr., 434, $365,000.

Brewers Crossing Way, 2820, No. 55, $405,000.

Fair Oak Dr., 7214, $467,000.

Forest Creek Dr., 1707, $640,000.

Hardwick Ct., 1606, No. B, $390,000.

Hillcrest Rd., 902, $551,000.

Kawshek Path, 7814, $430,000.

Pangbourne Way, 1499, $419,000.

Ridgewood Rd., 1915, $500,000.

Silver Oak Rd., 7928, $432,000.

Tifton Lane, 7605, $566,000.

Wigley Ave., 7491, $314,000.

Advertisement

Carriage Walk Lane, 3559, No. 78H, $322,000.

Falling Run Rd., 3507, $395,000.

Green Grass Rd., 8318, $326,000.

Old Line Ave., 400, $360,000.

Spadderdock Way, 8304, $340,000.

Cheddington Rd., 516, $339,000.

Groveland Rd., 6225, $358,000.

Maple Rd. W., 440, $255,000.

Shipley Rd., 432, $235,000.

Bay Front Rd. W., 625, $450,000.

Sands Rd., 5244, $200,000.

Elvaton Rd., 8361, $395,000.

Kippis Rd., 8324, $465,000.

Neidert Dr., 8105, $811,720.

Oakdale Cir., 962, $365,000.

Rebecca Ann Ct., 252, $278,000.

Stonestep Ct., 100, $790,500.

Waterford Rd., 53, $248,000.

Beach Ave., 806, $280,000.

Astilbe Way, 2012, $334,000.

Bruce Ave., 532, $380,000.

Chapelview Dr., 1330, $300,000.

Collins Ave., 1231, $895,000.

Deerberry Ct., 949, $450,000.

Advertisement

Emerald Way, 713, No. 3, $450,000.

Goldsborough Dr., 202, $400,000.

Hidden Hill Cir., 150, $365,000.

Jostaberry Way, 2440, $455,000.

Lions Gate Lane, 622, $328,000.

Orchard Grove Rd., 8005, $380,000.

Porcelain Tile Ct., 7657, $555,000.

Raptor Dr., 2633, $425,000.

Roaming Ridge Way, 8600, No. 403, $320,000.

Sage Dr., 2304, $685,000.

Scaffold Way, 1876, $495,000.

Snowfall Ct., 2290, $608,000.

Spring Brook Way, 8719, $347,000.

Sycamore Glen Lane, 8610, $325,000.

Winding Ridge Rd., 2417, $385,000.

Crandell Rd., 770, $1.53 million.

Apple Jack Ct., 4013, $355,000.

Belhaven Ave., 7880, $479,000.

Bright Star Path, 404, $398,000.

Chaucer Ct., 3621, $285,000.

Croydon Way, 8050, $300,000.

Dorshire Ct., 3624, $285,000.

Egmont Harbour, 1192, $290,000.

Forsythia Lane, 4314, $525,000.

Advertisement

Gooseneck Rd., 2006, $640,000.

Holly Rd., 1, $575,000.

Laico Ct., 8305, $450,000.

Leeds Dr., 7908, $370,000.

Main Ave., 8579, $366,000.

Marble Arch Dr., 3408, $370,000.

Meadow Wick Ct., 8230, $305,000.

New Bedford Harbour, 8684, $305,000.

Old Coach Ct., 226, $320,000.

Pepperbox Lane, 7893, $375,000.

Rambling Ridge Ct., 318, $310,000.

Rose Crown Cir., 2944, $450,000.

Sylview Dr., 418, $415,500.

Truman Dr., 663, $525,000.

White Star Crossing, 8214, $400,000.

208th St., 671, $410,000.

222nd St., 760, $350,000.

Rabbitt Hill Rd., 525, $695,000.

Andorick Dr., 7932, $550,000.

Blairfield Ct., 424, $700,000.

Cedar Dr., 1838, $440,000.

Crossbay Dr., 7861, $555,000.

Grand Canopy Dr., 1339, $677,600.

Musical Way, 7309, $647,000.

Reece Rd., 1239, $569,000.

Severn Rd., 1808, $255,000.

Stevenson Rd., 775, $390,000.

Teacher Lane, 1304, $586,000.

WB and A Rd., 7886, $630,000.

Arundel Beach Rd., 60, $450,000.

Benforest Dr., 541, $575,000.

Cape McKinsey Dr., 612, $2.2 million.

Dundee Rd., 161, $550,000.

Glen Colter Ct., 200, $720,650.

Ixworth Ct., 484, $565,000.

McKinsey Park Dr., 602, No. 403, $350,000.

Pine Cir., 300, $575,000.

Sabrina Lane, 110, $545,000.

Severn Ave., 105, $225,000.

White Cedar Lane, 486, $715,000.

Beech St., 4940, $242,000.

Johnson Dr., 1215, $368,000.

Steamboat Rd., 1305, $386,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in September were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Aston Villa, 9405, No. 51, $451,000.

Carillon Dr., 10118, $620,000.

Chateau Ridge Dr., 3698, $500,000.

Culverene Rd., 10032, $725,000.

Elmmede Rd., 3281, $718,500.

Frederick Rd., 11674, $1.35 million.

Heritage Hill Lane, 4112, $970,000.

Kingscup Ct., 4505, $430,000.

Longview Dr., 9814, $625,000.

Northfield Rd., 9085, $755,000.

Rosemary Lane, 3542, $700,000.

Sparrow Ct., 9623, $715,000.

Susies Way, 9665, $600,000.

Waterford Dr., 10043, $548,200.

Autumn Wind Cir., 6565, $1.02 million.

Chardon Ct., 7116, $962,500.

Janney Ct., 11723, $1.01 million.

Broken Staff, 7441, $370,000.

Charles Edward Terr., 6015, $617,000.

Goldenstraw Lane, 8632, $610,000.

Hayshed Lane, 8701, No. 31, $155,000.

Millrace Ct., 5951, No. C202, $270,000.

Seapearl Lane, 6540, $450,000.

Spiral Cut, 8871, No. CT-14, $227,500.

Swan Point Way, 7451, No. 5-4, $401,000.

Wandering Way, 9501, $465,000.

Waveland Way, 6417, $490,000.

Wild Swan Way, 6323, No. 202, $302,500.

Barrow Downs, 11422, $1.02 million.

Bright Plume, 6205, $650,000.

Cedar Fern Ct., 5962, $410,000.

Crimson Tree Ct., 10295, $350,000.

Durham Rd. E., 5022, $525,000.

Fable Row, 10630, $480,000.

Hickory Overlook, 6402, No. 82, $430,000.

Jerrys Dr., 6095, $692,000.

New Country Lane, 11830, $440,000.

Powder Run, 11241, No. 10-11, $375,000.

Ripe Apple Lane, 6417, $780,000.

Sherman Heights Pl., 10207, No. 58, $480,000.

Stonegate Lane, 11739, $365,000.

The Mending Wall, 10042, $600,000.

Wicker Basket Ct., 6172, $530,000.

Windstream Dr., 10079, No. 2, $229,000.

Youngtree Ct., 11106, $620,000.

Big Branch Dr., 14052, $1.14 million.

Alchemy Way, 7961, $500,000.

Clements Lane, 6121, $743,000.

Deanne Dr., 6109, $521,000.

Freebird Lane, 7328, $445,100.

Maiden Point Pl., 7089, No. 174, $380,000.

Marioak Dr., 7833, $355,000.

Old Washington Rd., 5962, $450,000.

Rowanberry Dr., 5817, No. 2B, $255,000.

Sandpiper Ct., 6259, No. 2, $253,000.

Washington Blvd., 6684, $552,000.

Woodland Forest Dr., 6469, $435,000.

Bonnybridge Pl., 3724, $357,200.

Carls Ct., 8950, No. Q, $436,505.

Falls Run Rd., 8585, No. J, $216,000.

Gregamin Ct., 7823, $772,500.

Harvest View Ct., 8566, $395,000.

Hidden Meadow, 6017, $640,000.

Kerger Rd., 5311, $640,000.

Lee Farm Ct., 4946, No. 91, $371,000.

Logans Way, 5929-1, No. 23, $390,500.

Montgomery Rd., 4877, $500,000.

Montgomery Run Rd., 8387, No. F, $230,000.

Oldfield Lane, 7640, $425,000.

Red Hill Way, 4818, $451,000.

Roundhill Rd., 4826, $590,000.

Sonia Trail, 3195, No. 57, $349,900.

Stony Creek Lane, 7624, $275,000.

Whistling Pines Ct., 7838, $380,000.

Liberty St., 11389, $640,000.

Westside Blvd., 8142, $698,000.

Glenwood Springs Dr., 2806, $950,000.

Stapleton Dr., 3328, $698,900.

Islip Way, 7202, No. A, $465,000.

Southmoor St., 7015, $520,000.

Deer Valley Rd., 7157, $770,000.

Lincoln Dr., 8349, $341,000.

Spring Water Path, 9301, $630,000.

Clocktower Lane, 9425, $380,000.

Hatbrim Terr., 10083, $425,000.

Midas Touch, 7516, $650,000.

Ridgeview Dr., 9542, $505,000.

Softwater Way, 9708, $387,000.

Stonebrook Lane, 8839, $376,000.

Old Frederick Rd., 11406, $615,000.

All Saints Rd., 9304, $335,000.

Charmed Days, 8423, $488,000.

Crestview Lane E., 10735, $655,000.

Doves Fly Way, 8725, $580,000.

Fulton Ave., 9262, $613,000.

Gross Ave., 9241, $360,000.

Mary Lee Lane, 8316, $360,000.

Rockland Dr., 10844, $945,000.

Shantha Ct., 9508, $562,500.

Veiled Dawn, 9927, $525,000.

Fox Valley Dr., 3101, $1.03 million.

Colton Ct., 16820, $865,000.

Iron Rail Ct., 820, $827,000.

Ridge Hunt Dr., 15278, $985,000.

Bexley Dr., 2126, $457,500.

Chester Way, 10528, $810,000.

Ganton Green, 2130, No. C-102, $300,000.

Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in September were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Skyline Dr., 17501, $630,000.

Arctic Ave., 13802, $510,000.

Bitterroot Ct., 2, $760,000.

Faroe Pl., 4423, $439,000.

Hornbeam Ct., 10, $750,000.

Oakvale St., 14407, $600,000.

Rosebud Dr., 12506, $435,000.

Waterfowl Way, 4908, $755,000.

Aberdeen Rd., 5805, $1.26 million.

Armat Dr., 7228, $1.26 million.

Barra Dr., 7405, $1.4 million.

Bulls Run Pkwy., 9406, $850,000.

Carita Ct., 8017, $1.27 million.

Cheltenham Dr., 4510, $1.68 million.

Derbyshire Ct., 1, $865,000.

Fairfax Rd., 7406, $3.6 million.

Fleming Ave., 10009, $1.76 million.

Fulbright Ct., 7832, $925,000.

Hampden Lane, 4801, No. 402, $620,000.

Harwood Rd., 5414, $2.2 million.

King Charles Way, 5323, $600,000.

Linden Ave., 9522, $960,000.

Melvern Dr., 6105, $1.82 million.

Oldchester Rd., 7509, $1.28 million.

Quarry Ridge Way, 7905, $872,500.

Redford Rd., 4912, $1.06 million.

Royal Dominion Dr., 7605, $1.4 million.

Swords Way, 6219, $910,000.

Verne St., 6216, $2.2 million.

Westlake Terr., 7401, No. 207, $276,000.

Weymouth St., 10506, No. W2, $218,000.

Windward Pl., 6205, $928,500.

Yorktown Rd., 5316, $1.72 million.

Endora Cir., 18205, $462,000.

Peach Tree Rd., 22021, $1.16 million.

Brighton Dam Rd., 2100, $680,000.

Ridgecroft Dr., 21332, $830,000.

Armilla Ct., 14103, $330,000.

Dustin Rd., 4541, $699,000.

Red Maple Ct., 4240, $412,000.

Wexhall Terr., 14636, No. 1-10, $305,000.

Brackley Rd., 13308, $635,000.

Eastbourne Dr., 12605, $565,000.

Gazebo Ct., 3010, $510,000.

Hobbs Dr., 619, $850,000.

Laurie Dr., 12612, $485,000.

Mondrian Terr., 1011, $400,000.

Schubert Dr., 2956, No. 28, $340,000.

Sir Thomas Dr., 3317, No. 4-A-32, $215,000.

Tiffany Rd., 1120, $470,000.

Woodlake Dr., 3557, No. 6, $390,000.

Connecticut Ave., 8101, No. S608, $725,000.

Friendship Blvd., 5500, No. 2411N, $385,000.

Meadow Lane, 6812, $1.47 million.

Park Ave. N., 4601, No. 105E, $210,000.

Spencer Rd., 2618, $934,000.

Taylor St., 3602, $1.98 million.

Western Ave., 7108, $880,000.

Wisconsin Ave., 5610, No. 506, $1.25 million.

Bennett Chase Dr., 23824, $639,900.

Cabin Branch Ave., 22844, $567,000.

Cypress Spring Cir., 23104, $720,000.

Fair Garden Lane, 22123, $535,000.

Ginger Wood Lane, 12710, $535,000.

Juniper Blossom Pl., 12339, $865,000.

Muscadine Dr., 22580, $510,000.

Piedmont Trail Rd., 12616, $520,000.

Saint Clair Rd., 13028, $731,000.

Sutler Square Terr., 13121, $460,000.

Winding Woods Way, 22466, $751,500.

Cavendish Dr., 1213, $570,000.

Farmcrest Way, 1413, $355,000.

Marine Dr., 14403, $750,000.

Silverstone Dr., 14700, $870,000.

Twig Rd., 14516, $575,000.

Ridge Rd., 26701, $490,000.

Showbarn Cir., 24624, $526,250.

Camberford St., 16803, $632,000.

Indian Hills Terr., 15912, $425,000.

Millcrest Dr., 17738, $525,000.

Tribeca St., 8091, $925,000.

Big Rock Rd., 10227, $1.02 million.

Finale Terr., 129, $425,000.

Franklin Ave. E., 205, $540,000.

Hereford Pl., 10116, $610,000.

Lombardy Rd., 10817, $550,000.

Marvin Rd., 311, $528,000.

Plymouth St., 321, $740,000.

Seaton Square Dr., 614, $560,000.

Stoneyhill Dr., 10708, $610,000.

Whitmoor Terr., 100, $725,000.

Autumn Maple Lane, 19228, $1.1 million.

Bluebird Terr., 9225, $340,000.

Brucar Ct., 8109, $485,000.

Cedar Spring St., 643, $430,000.

Christopher Ave., 419, No. 138, $240,000.

Fertile Meadow Ct., 18029, $420,000.

Girard St., 456, No. 387, $129,000.

Kelso Terr., 8747, $365,000.

Poplarwood Pl., 610, $540,000.

Sedley Ct., 8622, $375,000.

Summit Ave. N., 246, No. 19, $360,000.

Travis Lane, 1093, $340,000.

Whetstone Glen St., 513, $470,000.

Ancient Oak Dr., 15708, $575,000.

Bright Meadow Dr., 534, $720,000.

County Ct., 5, No. 15-3, $380,000.

Diamond Dr., 801, $650,000.

Fleece Flower Dr., 307, $422,000.

Goodport Ct., 19, $420,000.

Hibiscus Ct., 28, No. 14-4, $355,000.

Kendrick Pl., 104, $335,000.

Lady Fern Pl., 462, $570,000.

Lloydminster Ct., 5, $720,000.

Montecrest Lane, 16420, $775,000.

Orchard Dr., 62, $390,000.

Palmspring Dr., 506, $367,000.

Ramsburg Ct., 11407, $1.05 million.

Rolling Green Way, 14628, $900,000.

Sebastiani Blvd., 20, $430,000.

Stoneridge Dr., 17802, $800,000.

Sweetbough Ct., 12355, $499,500.

Whitcliff Ct., 407, $431,000.

Afternoon Lane, 20548, $387,100.

Amarillo Dr., 19002, No. 155, $325,000.

Beaconfield Terr., 20329, No. 2, $225,000.

Bronco Ct., 27, No. 287, $335,000.

Caravan Pl., 13606, $385,000.

Cherry Bend Dr., 19040, $405,000.

Country Ridge Dr., 13104, $360,000.

Dover Cliffs Cir., 19437, $385,000.

Eternity Rd., 14028, $641,500.

Gallop Terr., 14111, $430,000.

Highstream Dr., 19005, No. 848, $310,000.

Lake Park Ct., 35, No. 964, $355,000.

Lullaby Rd., 13900, $500,500.

Palmetto Cir., 13668, $244,000.

Point Seneca Pl., 18408, $330,000.

Red Robin Terr., 18931, $365,000.

Schaeffer Rd., 13912, $529,000.

Shadyside Way, 20569, No. 67-5, $262,000.

Sparkling Water Dr., 18809, No. 6-T-2, $235,000.

Staffordshire Ct., 15, $390,000.

Sutherby Lane, 12817, $475,000.

Trailside Way, 13026, No. 3-7, $270,000.

Waterford Hills Blvd., 13305, $570,000.

Whitechurch Ct., 10, $315,000.

Bexhill Dr. W., 9619, $885,000.

Denfeld Ave., 4100, $445,000.

Fayette Rd., 3000, $560,050.

Lawrence Ave., 3810, $518,000.

McComas Ave., 3108, $645,000.

Orleans Way, 11403, $1.01 million.

Spruell Dr., 3911, $557,800.

Wheatley St., 10608, $1.35 million.

Brink Rd., 9600, $760,000.

Hickory Ridge Lane, 25135, $700,000.

Planter Lane, 7521, $540,000.

Warfield Rd., 6815, $875,000.

Battleridge Pl., 10009, $375,000.

Copps Hill Dr., 9525, $240,000.

Delcris Dr., 8642, $412,000.

Fern Hollow Way, 9550, $305,000.

Hawk Run Terr., 8649, $345,000.

Holly Pond Pl., 8611, $502,500.

Lake Landing Rd., 9954, $375,000.

Nathans Pl., 18600, $235,000.

Ridgeline Dr., 10309, $285,000.

Tambay Ct., 9906, $362,500.

Whetstone Dr., 9420, $535,000.

Lilac Pl., 10609, $485,000.

Alderton Rd., 14207, $790,000.

Beaverwood Lane, 2905, $501,000.

Bethnal Way, 3702, No. 35-B, $407,000.

Bushey Dr., 12808, $455,000.

Copper Mountain Terr., 2425, $475,000.

Edelmar Terr., 3635, No. 114-B, $406,000.

Fall Acre Ct., 14101, No. 5-22, $215,000.

Goodloe Rd., 11805, $400,000.

Hewitt Ave., 3457, No. 203, $270,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-510, $210,000.

Matey Rd., 12826, $420,000.

Pine Orchard Dr., 15301, No. 86-1J, $175,000.

Ralph Rd., 3709, $464,000.

Tabiona Ct., 12, $457,900.

Vixen Lane, 2826, $565,000.

Buehler Rd., 17802, No. 3-E-6, $170,000.

Covent Garden Terr., 2805, $665,000.

Lindenwood Dr., 2503, $707,000.

Prince David Dr., 17504, $475,000.

Shamrock Terr., 2908, $639,900.

Hughes Rd., 17401, $515,000.

Selby Ave., 19617, $825,000.

Bel Air Pl., 8915, $1.45 million.

Canterbury Way, 2192, $980,000.

Devilwood Dr., 11900, $825,000.

Falls Chapel Way, 9309, $929,000.

Great Arbor Dr., 10612, $1.15 million.

Noble Ct., 12513, $1.58 million.

Patriot Lane, 11410, $1.49 million.

Rouen Lane, 9036, $873,300.

Sorrel Ave., 9724, $3.1 million.

Stable House Ct., 12605, $985,000.

Streamview Rd., 8704, $1.03 million.

Turnberry Dr., 9472, $1.06 million.

Wooden Bridge Rd., 9113, $1.22 million.

Autumn Wind Way, 507, $1.08 million.

Bargate Ct., 11930, $587,000.

Bou Ave., 5750, No. 1913, $675,000.

Cloister Dr., 4919, $761,000.

Cushman Rd., 11517, $1.28 million.

Empire Lane, 11216, $775,000.

Farm Haven Dr., 917, $925,000.

Gloxinia Dr., 10761, $780,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 711, $240,900.

Highland Ave., 215, $522,500.

Inman Park Cir., 5800, No. 1316, $302,500.

Lakestone Pl., 10204, $1.36 million.

Magruder Lane, 11608, $973,000.

Mori Dr., 4814, $529,000.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 414, $336,000.

Old Georgetown Rd., 11750, No. 2338, $300,000.

Pitt Ct., 3, $761,500.

Rock Rd., 11104, $490,000.

Silver Bell Terr., 10207, $1.21 million.

Templeton Pl., 1303, $595,000.

Watkins Pond Blvd., 312, $1.03 million.

Ashton Green Dr., 17512, $1.2 million.

Olney Sandy Spring Rd., 1712, $1.08 million.

Applegrath Way, 11418, $320,000.

Emerald Dr., 21302, $650,000.

Gateshead Cir., 19924, No. 46, $250,000.

Stardrift Dr., 12103, $650,000.

Waters Discovery Terr., 21509, $755,000.

Blair Mill Rd., 1220, No. 1007, $255,000.

Crosby Rd., 9510, $799,000.

Eastern Ave., 7923, No. 402, $370,000.

Leighton Wood Lane, 1708, $860,000.

Noyes Dr., 1009, $700,000.

Thayer Ave., 737, $815,000.

Wayne Ave., 930, No. 410, $455,000.

Woodland Dr., 9406, $725,000.

Domer Ave., 209, $707,500.

Flower Ave., 8308, No. 406, $240,000.

Lee Ave., 111, No. 109, $305,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 1105, $255,000.

Saint Lo Ave., 5908, $425,000.

Maple Ave., 207, $899,900.

Arthur Ave., 2319, $589,000.

Burnley Terr., 11003, $585,000.

Constance St., 1512, $525,000.

Douglas Ave., 10212, $400,000.

Elkin St., 11607, No. 104, $207,000.

Hardy Ave., 2911, $545,050.

Homestead Dr., 2424, $585,000.

Insley St., 10506, $519,000.

Kemp Mill Forest Dr., 616, $770,000.

Lantern Dr., 3904, $489,900.

Little Sorrel Way, 2145, $550,000.

Parker Ave., 3102, $380,000.

Randolph Rd., 3514, $490,000.

Westchester Dr., 1935, $765,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in September were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Doubs Ct., 2415, $440,000.

Yorkshire Ct., 3332, $473,000.

Brunswick St., 307, $245,000.

H St. W., 14, $360,000.

Village Green Way, 1302, $512,100.

Bennington Pl. E., 4809, $555,000.

Jefferson Pike, 2610, $490,000.

Southview Ct., 3911, $480,000.

Prices Distillery Rd., 2739, $240,000.

Irishtown Ct., 10, $330,000.

Alan Linton Blvd. E., 6405, $318,000.

Basford Rd., 4212, $725,000.

Britannic Pl., 6532, $438,000.

Christian Kemp Dr. N., 6219, $571,000.

Continental Dr., 5107, $658,000.

Danberry Dr., 1319, $355,000.

Duncan Pl., 6626, $365,000.

Eugene Way, 4833, $425,000.

Goldmine Rd., 5339, $439,900.

Huntover Lane, 604, $472,000.

Killdeer Ct., 6730, $310,000.

Lauren Ct., 122, $270,000.

Marsden Ct., 4820, $565,000.

Montalto Crossing, 6503, No. J, $260,000.

Partridge Way, 507, $441,000.

Saint Simon Ct., 5002, $602,000.

Snowberry Ct., 6860, $360,000.

Whitfield Ct., 5801, $226,000.

Bear Den Rd., 2212, $393,000.

Berkley Lane, 9414, $325,000.

Blue Heron Dr., 8202, No. 3A, $225,000.

Carrollton Dr., 434, $295,000.

Claridge Dr. N., 6336, $614,000.

Degrange St., 17, $202,000.

Fieldcrest Ct., 6135, $595,000.

Geronimo Dr., 819, $410,000.

Hillsborough Dr., 9314, $520,000.

Market St. S., 237, $385,000.

Mill Pond Rd., 204B, $356,000.

Norva Ave., 208, $425,000.

Prieur Rd., 511, $600,000.

Spring Forest Rd., 6304, $625,000.

Waterview Ct., 8025, $340,000.

Wormans Mill Rd., 7811, $412,500.

Third St. E., 212, $386,000.

Ninth St. E., 500, $328,000.

Brigade Cir., 2108, $501,500.

Claiborne Dr., 8124, $474,000.

Fieldstone Way, 1923, $350,000.

Harvest Dr., 9995, $337,000.

Hillmeade Sq., 1780, $263,000.

Jollie Dr., 5597, $550,000.

Meadow Dr., 5801, $460,000.

Mountaindale Rd., 7218, $180,000.

Parkview Dr., 7315, $385,000.

Rocky Glen Dr., 1801, $220,000.

Runnymeade Dr., 8002, $365,000.

Whispering Pines Lane, 5013, $325,000.

John Kline Rd., 13601, $499,000.

Canary Dr., 11396, $500,000.

Hillside Ct., 2716, $685,000.

Rochefort St., 5841, $360,000.

Point of Rocks Rd., 1924, $220,000.

Main St., 11945, $401,000.

Burkittsville Rd., 6960, $1.45 million.

Hawbottom Rd., 9013, $710,000.

Lombardy Ct., 210, $520,000.

Stone Springs Lane, 104, $352,000.

Farm Lane, 3985, $417,000.

Nevets Pl., 11333, $686,100.

Caleb Ct., 12924, $640,000.

Legion Dr., 5314, $343,000.

Oak View Dr., 1114, $295,000.

Rambling Sunset Cir., 509, $595,000.

Twilight Terrace Ct., 605, $668,000.

Church Hill Rd., 10469, $355,000.

Monument Rd., 2119, $450,000.

Box Turtle Ct., 6720, $820,000.

Country Club Rd., 11257, $549,000.

Fallfish Ct., 6158, $745,000.

Joseph Ct., 5650, $300,000.

Lakeridge Rd. E., 6653, $385,000.

Plummer St., 500, $561,000.

Woodlake Pl., 9706, $679,900.

Parsonage Lane, 9807, $324,500.

Mumma Ford Rd., 10008, $350,000.

Moser Cir., 108, $238,000.

Pleasant Acres Dr., 61, $423,000.

Sunny Way, 13, $265,000.

Angelica Way, 3422, $932,640.

Bealls Farm Ct., 3641, $670,000.

Bishopgate Dr., 9410, $575,000.

Hope Commons Ct., 3600, $445,000.

Penrose St., 9300, $455,000.

Springhollow Lane, 3628, $380,000.

Worthington Blvd., 3665, $450,000.

Challedon Dr., 105, $365,000.

Dublin Rd., 10020, $475,000.

George St. E., 32, $350,000.

Highlander Blvd., 9512, $430,000.

Revelation Ave., 8330, $245,000.

Buffington Rd., 11903, $400,000.

Prince George's County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in September were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Hidden Forest Dr., 14316, $625,500.

Overlea Ct., 15404, $430,000.

Trunnel Lane, 1117, $335,000.

Hughes Rd., 2600, $470,000.

Riggs Rd., 6012, $540,180.

25th Ave., 7605, $330,000.

Castleleigh Rd., 3202, $455,000.

Ellicott Rd., 3101, $375,000.

Olympia Ave., 4720, $425,000.

Taunton Dr., 4215, $450,000.

46th Ave., 10402, No. 102, $135,000.

Abbey Dr., 16320, $595,000.

Bar Harbor Pl., 4201, $320,000.

Castlewall Ct., 12305, $399,900.

Cimmaron Greenfields Dr., 4510, $650,000.

Driscoll Dr., 8304, $570,000.

Grendel Pl., 6421, $501,000.

Kenhill Dr., 2707, $402,500.

Lakeford Lane, 5509, $580,000.

Malec Lane, 3500, $490,000.

Midwood Lane, 12764, $269,000.

Old Chapel Cir., 6600, $440,000.

Quarum Pl., 12026, $550,000.

Savoy Lane, 3019, $392,000.

Urbana Lane, 13801, $500,000.

Anthony Way, 15813, $470,000.

Easthaven Ct., 15772, No. 501, $205,000.

Ellipse Terr., 16210, No. 5, $350,000.

Envision Terr., 3819, $369,000.

Everglade Lane, 15614, No. 106, $240,000.

Neman Dr., 15411, $315,000.

November Ct., 2959, $315,000.

Penn Manor Lane, 16208, $525,900.

Piller Lane, 15700, $250,000.

Powell Lane, 15604, $438,000.

Birmingham Cir., 15645, $335,000.

General Lafayette Blvd., 15404, $405,000.

Lady Lauren Lane, 15110, $391,500.

Lusbys Turn, 7702, $499,000.

Morano Dr., 12507, $180,000.

Perry St., 3713, $400,000.

40th Ave., 3313, $340,000.

Adeline Way, 1200, $263,000.

Booker Dr., 1017, $310,000.

Central Ave., 7010, $225,000.

Deanwood Dr., 4820, $230,000.

Giddings Dr., 7201, $228,000.

Independence St., 7005, $315,000.

Larchmont Ave., 1008, $290,000.

Mann St., 4706, $305,000.

Nova Ave., 628, $308,000.

Saint Bernadines Way, 2005, $315,000.

Suffolk Ave., 404, $180,200.

Wilburn Dr., 6806, $425,000.

69th Pl., 307, $315,000.

Barlowe Pl., 2029, $270,000.

Columbia Pl., 2231, $290,000.

Garrett A Morgan Blvd., 529, $354,000.

Hillview Rd., 8608, $507,000.

Lake Ave., 3102, $450,000.

Old Landover Rd., 6316, $230,000.

Sheriff Rd., 7932, $269,900.

Woodway Pl., 2902, $470,000.

Bedford Lane, 5901, $395,000.

Clavier Pl., 3302, $710,000.

David Dr., 9701, $395,000.

Dunnigan Dr., 6907, $380,000.

Groveton Dr., 7038, $610,000.

Louise Lane, 6813, $325,000.

New England Dr., 10911, $595,000.

Student Dr., 8206, $525,000.

Apache St., 5010, $455,000.

Bridgewater St., 9126, $490,000.

Hartwick Rd., 4330, No. 101, $250,000.

Mangum Rd., 4726, $430,000.

Quebec St., 5000, $490,000.

Swarthmore Dr., 5812, $462,500.

48th Pl., 9510, $430,000.

51st Ave., 9010, $513,500.

58th Ave., 8309, $420,000.

Carmel Dr., 8005, $240,000.

Elmhurst St., 6314, $278,900.

Foster St., 6909, $357,000.

Hil Mar Dr., 5013, $335,000.

Lakehurst Ave., 3008, $420,000.

Marion St., 7403, $343,000.

Milltown Ct., 6749, $207,000.

Richard Dr., 8109, $315,000.

Bentwood Dr., 417, $420,000.

Buckmaster Lane, 815, $460,000.

Chalfont Ave., 13204, $390,000.

Edgewater Terr., 10051, $600,000.

Glen Way, 9700, $231,000.

Halyard Pl., 12714, $660,000.

Hickory Dr., 11615, $370,000.

Lumar Dr., 3103, $350,000.

Oaklawn Rd., 3911, $361,000.

Sentry Lane, 514, $325,000.

Swan Creek Rd., 505, $660,000.

Van Buren Dr., 1202, $280,000.

Whitwell Ct., 6428, $300,000.

Glenn Dale Rd., 6701, $300,000.

Greenwood Dr., 6929, $400,000.

Greenbury Dr., 7916, $600,000.

Lake Park Dr., 6520, No. 3B, $250,000.

Miner St., 8218, $428,000.

Hamilton St., 4106, $580,000.

Oglethorpe St., 4410, No. 306, $195,000.

42nd Ave., 6213, $435,000.

Brightlea Dr., 6422, $200,000.

Copernicus Lane, 7103, $650,000.

Fiske Ave., 7811, $387,500.

Geaton Park Pl., 9429, $425,000.

Hamlin St., 8404, $379,000.

Saint Nicholas Way, 2503, $710,500.

10th St., 1432, $271,500.

99th Ave., 6802, $420,000.

Bennington Dr., 11300, $470,000.

Bonaventure Dr., 11604, $851,000.

Campus Way S., 10537, $340,000.

Easingwold Lane, 15707, $790,000.

Harry S Truman Dr., 388, No. 265, $255,000.

Joyceton Dr., 11003, $425,000.

Mears Ct., 13006, $446,500.

Perth Amboy Ct., 104, $345,000.

Red Jade Dr., 261, No. 12-3, $240,000.

Swanscombe Loop, 15802, $520,000.

Town Center Cir., 8961, No. 1-108, $222,000.

Wimbleton St., 12112, $175,000.

Ashford Blvd., 8412, $365,000.

Bowsprit Lane, 14316, No. 716, $232,000.

Courtland Pl., 15021, $370,000.

Hampstead Way, 14520, $602,500.

Justin Way, 14002, No. 8E, $227,500.

Montgomery St., 601, $545,000.

Pinehill St., 8207, $450,000.

Spruce Hill Dr., 8302, $375,000.

Vista Dr., 14002, No. 10, $207,000.

Winterfield Terr., 7212, $407,000.

Aspenwood Lane, 12011, $535,000.

Briarcroft Lane, 8817, $484,000.

Creekview Dr., 9328, $540,000.

Laurelwalk Dr., 11300, No. 16, $225,000.

Eastern Ave., 3605, $525,000.

29th St., 4300, $560,000.

Beall St., 4107, $360,000.

Fairborn Terr., 6450, $380,000.

Rockford Dr., 4711, $480,000.

57th Ave., 3507, $430,000.

73rd Ave., 4403, $310,000.

85th Ave., 5712, $418,000.

Alice Ave., 2020, No. 302, $186,000.

Fleet St., 157, No. 907, $3,500.

Onondaga Dr., 128, $225,000.

Oxon Hill Rd., 7705, $360,000.

Potomac Psge., 155, No. 812, $380,000.

Wilson Bridge Dr., 517, No. 6716A-1, $80,000.

Greenvale Pkwy., 6200, $405,000.

Riverdale Rd., 4514, $730,000.

46th Ave., 6407, $511,000.

Cable Ave., 5907, $375,000.

Keir Ct., 4904, $410,000.

Old Soper Rd., 4703, No. 452, $205,000.

Suitland Rd., 5721, $328,000.

Walls Lane, 3811, $449,000.

15th Pl., 7308, $306,000.

Collinson Ct., 6707, $215,000.

Dixon St., 3615, $150,000.

Fisher Rd., 5719, $199,000.

Iverson St., 2011, $365,000.

Keppler Rd., 5311, $510,000.

Norcross St., 4015, $320,000.

Simmons Lane, 4407, $275,000.

Triton Ct., 3916, $305,000.

25th Pl., 3404, $400,000.

Chansory Lane, 7009, $875,000.

Longfellow St., 3516, $605,000.

Ray Rd., 1325, $340,000.

31st Ave., 5611, $465,000.

Aquinas Ave., 7315, $420,000.

Carlene Dr., 13732, $600,000.

Cornwall Ct., 4403, $360,000.

Crozet Dr., 12604, $380,000.

Dunsmore Terr., 4903, $645,770.

Gentle Breeze Dr., 3713, $604,570.

Imperial Oaks Lane, 4609, $600,000.

Kingsford Manor Ct., 4805, $736,530.

Lord Loudoun Ct., 4518, No. 17-7, $205,000.

Midland Turn, 9416, $440,000.

Northwood Dr., 12106, $382,000.

Peerless Ave., 15202, $279,850.

Riding Rd. N., 10806, $615,000.

Side Saddle Dr., 11212, $505,000.

Thoroughbred Dr., 4512, $510,000.

Varus Pl., 9807, $475,000.

Welshire Dr., 10303, $545,000.

Bishops Content Rd., 11802, $545,000.

Chantilly Lane, 11910, $482,000.

Dunleigh Dr., 14906, $661,000.

Hall Station Dr., 909, $450,000.

Locust Dale Ct., 11708, $535,000.

Mount Oak Rd., 15105, $320,000.

Vittoria Ct., 2157, No. 44, $485,000.

Calvert County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in September were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Calvert Dr., 4180, $359,999.

D St., 8729, $330,000.

I St., 7505, $350,000.

Middle Ground Ct., 3676, $635,000.

Tartan Ct., 8507, $425,000.

17th St., 3905, $280,000.

Hewitt Ct., 3220, $665,000.

Rivershore Dr., 11809, $621,000.

Allday Rd., 3420, $386,990.

Dotty Ct., 3580, $535,000.

Huntsman Dr., 3271, $674,900.

Moonbeam Ave., 3860, $480,000.

Stephen Reid Rd., 5550, $320,000.

Antelope Trail, 552, $415,000.

Big Bear Lane, 11628, $290,000.

Cedar Lane, 347, $207,000.

Coster Rd., 1090, $405,000.

Dogwood Dr., 459, $300,000.

Gunsmoke Trail, 654, $350,000.

Horseshoe Trail, 11483, $282,000.

Lake Dr., 409, $312,000.

Oak Lane, 8219, $310,000.

Prospectors Ridge Dr., 12750, $305,000.

Rudolph Lane, 1915, $480,000.

Side Saddle Trail, 1034, $258,000.

Susan Lane, 11930, $310,000.

Vera Ct., 524, $314,900.

Bay Ave., 9100, No. A307, $240,000.

Chicago Ave., 9339, $455,000.

Sixth St., 4006, $305,000.

Easy St., 9232, $299,900.

Side Dr. N., 9512, $425,000.

Elm Rd., 1916, $525,000.

Abigail Ct., 2441, $550,000.

Leitches Wharf Rd., 3425, $255,000.

Sixes Rd., 2425, $390,000.

Creston Lane, 50, $250,000.

Schooner Loop, 1363, $348,000.

Calvert Beach Rd., 1225, $255,000.

Freedom Lane, 1988, $605,000.

Oriole Way, 1964, $490,000.

Weaver Ct., 5900, $515,000.

Charles County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in September were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Sage Pl., 4900, $495,000.

Bucknell Rd., 6613, $205,000.

Lake Ct. S., 6304, $270,500.

Sir Douglas Dr., 5442, $415,000.

Newport Church Rd., 10125, $399,900.

Piedmont Dr., 18109, $190,000.

James Lee Dr., 6585, $475,000.

Trotters Glen Dr., 6070, $560,000.

Chinaberry Lane, 24, $207,000.

Jameric Pl., 6130, $378,000.

Oak Forest Ct., 5836, $540,000.

Catherine Ct., 14875, $439,500.

Wollaston Cir., 11817, $419,900.

Buckeye Cir., 235, $350,000.

Clarks Run Rd., 603, $407,000.

Darley Dr., 8825, $499,901.

Frederick Dr., 316, $255,000.

Hibiscus Ct., 100, $289,900.

Jennie Run Dr., 320, $175,000.

Martin Dr., 1030, $450,000.

Spring Run Ct., 10529, $660,000.

Wood Duck Cir., 139, $261,500.

Bridle Path Cir., 10926, $254,000.

Council Oak Dr., 12579, $370,000.

Fish Hawk Ct., 5572, $730,000.

Hyde Ct., 2057, $355,000.

Pierce Rd., 12058, $385,000.

Robinwood Ct., 11238, $465,000.

Twin Oak Dr., 12817, $345,000.

Fendall Lane, 9406, $440,000.

Overlook Cir., 9437, $465,000.

Lark Haven Dr., 4735, $250,000.

Norwich Ct., 8085, $685,000.

Stone Hill Ct., 6239, $629,900.

Beaumaris Ct., 12070, $500,000.

Blue Mount Ct., 12084, $517,000.

Dorset Dr., 1008, $91,125.

Garner Ave., 220, $300,000.

Grindall Ct., 2710, $364,500.

Humberside Ct., 2857, $360,000.

Jefferson Rd., 116, $335,000.

Light Arms Pl., 3919, $258,000.

Oakley Dr., 4018, $315,000.

Peanuts Lane, 5556, $350,000.

Pine Cone Cir., 3885, $275,000.

Rathbone Ct., 2534, $380,000.

Shawe Pl., 5126, No. B, $199,000.

Sunningdale Pl., 11733, $327,000.

Ulster Ct., 2636, $339,900.

Ashford Dr., 2365, $425,000.

Berlin Way, 3154, $385,000.

Brook Dr., 8855, $430,000.

Cottontail Ct., 6604, $393,000.

Eagle Ct., 4367, $280,000.

Frankfurt Dr., 9790, $570,000.

Grouse Pl., 4526, $278,000.

Homecoming Lane, 2694, $629,500.

Kaitlin Ct., 11004, $425,000.

Lamprey Ct., 5202, $430,000.

Lynx Ct., 6623, $418,000.

Meadow Overlook Ct., 2280, $550,000.

Needlefish Ct., 5613, $425,000.

Red Wolf Pl., 6007, $285,000.

Saint Patricks Park Alley, 10917, $409,900.

Sedgewick Dr., 3146, $527,000.

Snow Owl Pl., 11328-A, $215,050.

Stone Pine Ave., 10378, $530,000.

Venture Dr., 8333, $410,000.

Bailey Pl., 3604, $341,000.

Keswick Ct., 4909, $446,000.

Markby Ct., 10488, $490,000.

Queens Grove St., 4644, $460,000.

Sir Michael Pl., 8205, $300,000.

Tweeddale Pl., 5343, $430,000.

St. Mary's County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in September were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Baringer Dr., 45526, $335,000.

Clements Lane, 45245, $195,000.

Halsey Ct., 45942, $220,000.

Petunia Way, 23114, $385,000.

Ventura Way, 22711, $290,000.

Winterberry Way, 43706, $342,000.

Oaks Rd., 37565, $300,000.

Dukeharts Creek Rd., 38131, $340,000.

Boyne Ct., 45569, $298,000.

Coosan Ct., 45520, $315,000.

Greenview Ct., 22415, $165,000.

Tammie Dr., 21706, $330,000.

Hungerford Ct., 42932, $570,000.

Moran Rd., 24570, $289,900.

Secretariate Dr., 25239, $305,000.

Citation St. W., 41391, $604,100.

Eastwick Lane, 41810, No. 2304, $210,000.

Marview Ct., 23393, $375,000.

Point Lookout Rd., 22679, $285,000.

Alydar Dr., 22400, $335,000.

Creeping Primrose Lane, 46350, No. G, $242,000.

Dutchmans Dr., 47531, $335,000.

Forest Run Dr., 21615, $125,000.

Keel Dr., 48233, $310,000.

Lynn Dr., 21434, $216,500.

Midway Dr., 46619, $156,000.

Poplar Ridge Rd., 20385, $150,000.

Ronald Dr., 21838, $120,000.

Skipjack Dr., 45874, $350,000.

Three Notch Rd., 18997, $259,900.

Army Navy Dr., 35285, $699,000.

Birch Manor Dr., 39238, $255,000.

Cedarwood Ct., 39091, $333,000.

Eldorado Farm Dr., 29799, $685,500.

Green Way, 38248, $389,900.

Lockes Forest Lane, 38582, $515,000.

New Market Turner Rd., 41310, $250,000.

Sycamore Ct., 35900, $350,000.

Three Notch Rd., 26576, $216,000.

Sea Side View Rd., 48373, $707,000.

Packer Ct., 48774, $455,000.

GiftOutline Gift Article