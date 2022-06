Montgomery County and Frederick County homes sales

Placeholder while article actions load

Anne Arundel County These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Beach Dr., 412, $650,000. Burnside St., 316, No. 304, $270,000. Chesapeake Landing, 19, $1.15 million. Duvall Lane, 500, $475,000.

Gemini Dr., 1230, No. G, $236,000.

Harbor Dr., 1030, $461,000.

Hoover St., 1105, $420,000.

Madison St., 1003, $208,000.

President Point Dr., 12, No. B3, $900,000.

Severn Ave., 1, $4.01 million.

Spa Creek Landing, 13, No. A2, $350,000.

Third St., 405, $795,000.

Victor Pkwy., 209, $190,000.

Admiral Dr., 625, No. 407, $315,000.

Atwater Dr., 311, $310,000.

Birdbrook Trail, 1759, $575,000.

City Gate Lane, 42, $545,000.

Corbin Pkwy., 535, $750,000.

Forest Dr., 2017, $740,702.

Harbour Heights Dr., 63, $329,999.

Latchmere Ct., 803, No. 203, $285,000.

Mansion Ridge Rd., 1705, $980,500.

Monticello Dr., 2026, $780,000.

Phillips Terr., 2001, No. 3, $255,000.

Riverlave Trail, 1726, $950,000.

Ships Bell Ct., 942, $308,080.

Southwood Ave. S., 197-B, $835,000.

Thompson St., 14, $1.24 million.

Water St., 21, $537,000.

West St., 285, $1.07 million.

Yeomans Lantern Ct., 2726, $440,000.

Buena Vista Ave., 324, $424,500.

Cresston Rd., 108, $1.5 million.

Golf Course Ct., 402, $675,000.

Joyce Lane W., 286, $1.2 million.

Martingale Lane, 417, $510,000.

Oakland Hills Dr., 641, No. 2B, $235,000.

Ritchie Hwy., 1288, $429,900.

Tamarack Trail, 1253, $445,900.

Holy Cross Rd., 342, $316,000.

Rebecca Hammond Ct., 126, $339,900.

Second Ave., 18, $170,000.

14th Ave., 113, $260,000.

Chester Town Cir., 1513, $420,000.

Foxwood Ct., 1450, $325,000.

Holly Dr. N., 609, $980,000.

Old Mill Bottom Rd. S., 218, $710,000.

Revell Downs Dr., 1649, $300,000.

Van Camp Ct., 1264, $420,000.

Gladstone Ave., 1263, $450,000.

Airy Hill Ct., 1603, No. 11A, $221,500.

Cambridge Dr., 1930, $340,000.

Eton Way, 1560, $545,000.

Farlow Ave., 1530, $647,900.

Gunwood Pl., 1708, $317,000.

Lang Dr., 2108, $394,900.

Manomet Ct., 2303, $330,000.

Selkirk Ct., 2535, $330,000.

Stow Ct., 2571, $406,500.

Vineyard Lane, 2420, $265,000.

Wickford Ct., 1140, $275,000.

Eddy Rd., 737, $284,500.

John Ross Lane, 1620, $935,000.

Snodgrass Rd., 771, $481,000.

Chesapeake Dr., 7929, $230,000.

Hilltop Rd., 823, $440,000.

Stoney Point Way, 1432, $235,000.

Blandford Way, 3449, $959,000.

Godspeed Rd., 3466, $1.1 million.

Mount Airy Ct., 3311, $500,000.

Spring Lakes Dr., 2794, $725,000.

Whipoorwill Dr., 5809, $470,000.

Apple Cinnamon Pl., 2804, $859,000.

Bills Landing Way, 1255, $600,000.

Chesapeake Dr., 4033, $715,000.

Edgewood Rd., 929, $285,000.

Havre De Grace Dr., 1623, $450,000.

Mayo Rd., 197, $265,000.

Oakwood Rd., 301, $227,500.

Ramsey Dr., 4013, $185,000.

Shore Dr., 1349, $299,150.

Tilden Way, 174, $439,900.

Windward Psge., 167, $705,000.

Benning Rd., 917, $417,000.

Carbondale Way, 1116, $500,000.

Defense Hwy., 1444, $427,000.

Hallmark Dr., 2113, $665,000.

Highland Farms Cir., 659, $685,000.

Time Dr., 2247, $485,000.

Armistead St., 1106, $449,000.

Castle Rd., 809, $250,000.

Christos Ct., 228, $200,000.

Crownsway, 7998, $415,000.

Fairway Ave., 1030, $375,000.

Foxchase Dr., 111, $310,000.

Foxview Dr., 127, $295,000.

Glenview Ave., 714, $300,000.

Greenway St. NW, 203, $370,000.

Heather Stone Loop, 716, No. 20, $255,000.

Irene Dr., 413, $312,000.

Lacrosse Lane NE, 6462, $225,000.

Linden Ave., 103, $237,500.

Milton Ave., 407, $304,000.

Nolview Ct., 565, $392,000.

Ridgely Rd., 101, $370,000.

Saint James Dr., 104, $250,000.

Somerset Dr., 1002, $335,000.

Vernon Ct., 402, $310,000.

White Oak Way, 304, $375,000.

Fourth Ave. SW, 307, $350,000.

Briargrove Lane, 7526, $405,000.

Caton Ave., 8222, $435,000.

Dale Rd., 824, $315,000.

Georgia Ave. NE, 200, $215,000.

Harriet Dr., 18, $210,000.

Howard Rd., 1338, $338,200.

Jerome Pkwy. S., 107, $275,000.

Louise Terr., 144, $240,000.

Martha Rd., 109, $320,000.

Meherrin Ct., 1011, $560,000.

Mockingbird Cir., 7267, $345,500.

North Shore Dr., 866, $250,000.

Osprey Landing Dr., 7413, $460,000.

Quarterpath Way, 613, $375,000.

Renfro Dr., 400, No. 210, $200,000.

Spring Maiden Ct., 202, No. 101, $182,000.

Stonehouse Run Dr., 7533, $385,000.

Thompson Ave. E., 294, $365,000.

Warblers Perch Way, 652, $348,500.

Whitlow Lane, 7108, $441,000.

Third Ave., 7651, $276,000.

Boulder Ct., 1410, $397,000.

Crystal Brook Way, 7865, $519,000.

Fletcher Way, 7878, $395,000.

Gesna Dr., 1490, $400,000.

Moraine Dr., 7507, $380,000.

Portobago Lane, 1922, $622,500.

Sandhurst Lane, 7652, $440,000.

Wessex Cir., 2716, $420,000.

Arundel Woods Dr., 7556, $660,000.

Big Pool Rd., 8019, $603,000.

Crooked Tree Lane, 8519, $486,000.

Lost Creek Blvd., 3041, $375,000.

Oak Rd., 3517, $407,500.

Spice Bush Rd., 3009, $380,000.

Water Lily Way, 8213, $310,000.

Forest View Rd., 504, $530,000.

Homewood Rd., 302, $427,000.

Mansion Rd., 12, $295,000.

Patapsco Rd., 41, $226,000.

Old Solomons Island Rd., 39, $590,000.

Brightwood Rd., 557, $374,900.

Foxwell Rd., 8129, $375,000.

Kenora Woods Ct., 604, $568,000.

Millfield Ct., 8208, $309,900.

Red Birch Rd., 504, $725,000.

Boston Ave., 7035, $379,900.

Arkblack Terr., 947, $450,000.

Blue Plum Ct., 2304, $550,000.

Brigadier Blvd., 2109, $356,500.

Chapelview Dr., 720, $296,800.

Domain Ct., 506, $295,000.

Form Ct., 1214, $364,900.

Greyswood Rd., 1332, $255,000.

Jostaberry Way, 2398, $499,000.

Knapps Way, 2432, $437,000.

Militia Lane, 1903, $310,000.

Patricia Ct., 518, $405,000.

Portola Ct., 2601, $339,900.

Scaffold Way, 1837, $410,000.

Steuben Ct., 1207, $765,000.

Thornbrook Dr., 8739, $355,000.

Vacation Dr., 814, $535,000.

Wickell Rd., 1309, $250,000.

Woodchuck Way, 3095, $485,000.

Armstrong Lane, 231, $343,000.

Bay Rd., 2023, $475,000.

Beaver Brook Ct., 2956, $375,000.

Booth Bay Harbour, 1185, $299,000.

Castle Rock Ct., 8095, $280,000.

Cottage Grove Dr., 140, $375,000.

Deering Rd., 641, No. 2J, $212,500.

Dungate Ct., 2895, $350,000.

Falcon Dr., 241, $510,000.

Hickory Nut Ct., 345, $290,500.

Kings Arm Ct., 7875, $350,000.

Magothy Blvd., 333, $250,000.

Marble Arch Dr., 3497, $262,000.

Metropolitan Blvd., 369, $400,000.

Notley Rd., 7728, $290,000.

Park Creek Rd., 420, $1.63 million.

Pine Knob Rd., 7679, $505,000.

Riverside Dr. W., 7917, $290,000.

Sail Ct., 8333, $565,000.

Shore Rd. E., 7858, $300,000.

Tower Bridge Dr., 8103, $245,000.

White Star Crossing, 8274, $419,500.

203rd St., 816, $356,000.

219th St., 602, $415,000.

Breckenridge Cir., 1290, $433,500.

Shad Pl., 3059, $560,000.

Amalfi Lane, 7822, $425,000.

Beverly Rd., 8109, $339,900.

Briarwood Pl., 1420, $540,000.

Canyon Oak Dr., 8318, $740,000.

Citadel Dr., 7974, $420,000.

Donaldson Ave., 551, $850,000.

Gambrills Rd., 84, $250,000.

Lexington Dr., 8214, $430,500.

Norcross Lane, 1402, $400,000.

Ridgely Loop, 8179, $640,000.

Sea Pine Cir., 1713, $366,000.

Spring Creek Way, 8411, $610,000.

Sunhaven Way, 7816, $460,000.

Virginia Ave., 1418, $366,000.

First St., 8065, $365,000.

Benfield Rd., 406, $670,000.

Holly Rd., 21, $360,000.

Lakeland Rd. S., 621, $550,000.

North Dr., 326, $450,000.

Old Station Rd., 1, $1.65 million.

Riverdale Rd., 428, $281,000.

South Dr., 325, $640,000.

Valley Stream Rd., 399, $710,000.

Winter Crest Lane, 227, $1.88 million.

Columbia Beach Rd., 1417, $475,000.

Lerch Dr., 5030, $555,000.

Robinson Rd., 1527, $385,000.

Howard County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Arjay Cir., 4040, $620,000.

Buckskin Wood Dr., 4269, $1.25 million.

Fairmont Lane, 10938, $750,000.

Globe Dr., 10326, $526,000.

Hallowed Strm., 4708, $409,000.

Independence Way, 11263, $1.38 million.

Larkspring Row, 4018, $665,000.

Mellor Valley Ct., 3608, $735,000.

Rock Meadow Dr., 9305, $600,000.

Terra Maria Way, 3031, $795,000.

Victoria Dr., 9206, $485,000.

Whitetail Lane, 11648, $1.3 million.

Haviland Mill Rd., 6951, $610,000.

Triadelphia Mill Rd., 12945, $415,000.

Basket Ring Rd., 9768, $340,000.

Broken Staff, 7361, $400,000.

Deep River Canyon, 6257, $390,000.

Endless Ocean Way, 8759, No. 40, $615,000.

Five Fingers Way, 5379, $620,000.

Greenblade Garth, 6192, $435,000.

Lark Brown Rd., 8380, $500,350.

Melting Shadows Lane, 7065, $350,000.

Oakland Mills Rd., 6123, $560,000.

Pilar Ct., 9328, $425,000.

Rocksparkle Row, 9631, $475,000.

Sohap Lane, 9451, $370,000.

Swan Point Way, 7511, No. 18-2, $365,000.

Talisman Lane, 7193, $260,000.

Tamar Dr., 8756, No. 12-6, $307,000.

Warm Granite Dr., 8858, No. 40, $675,000.

Wild Wing Way, 8509, $615,000.

Beech Creek Dr., 10860, $575,000.

Bridlerein Terr., 10761, $398,000.

College Sq., 10314, $310,000.

Devon Dr., 6196, $795,000.

Faulkner Ridge Cir., 10582, No. 5-A8, $277,550.

Green Mountain Cir., 5041, No. 1, $200,000.

Harmel Dr., 10908, $668,900.

Harpers Farm Rd., 5717, No. A, $189,000.

Jericho Rd., 5069, $875,000.

Mad River Lane, 5357, $480,000.

Ridermark Row, 11212, $760,000.

Symphony Way, 10764, No. 201, $335,000.

Watch Chain Way, 5974, No. 1007, $187,000.

Windsor Ct., 6626, $535,000.

Woodenhawk Cir., 5494, $312,000.

Point Breeze Dr., 13800, $930,000.

Beechfield Ave., 6383, $394,000.

Clements Lane, 6121, $743,000.

Ducketts Lane, 6059, $624,000.

Ellis Wyatt Ct., 7912, $455,000.

Hanover Rd. S., 6012, $615,000.

Hunt Club Rd., 6141, $270,000.

Millstream Ct., 7982, $337,000.

Old Friendship Way, 7232, $250,000.

Rowanberry Dr., 5893, No. A42, $257,500.

Station House Rd., 7138, $360,000.

Uplands Rd., 6409, $420,000.

Woodvale Pl., 6421, $545,000.

Beechwood Rd., 4707, $400,000.

Bonnybridge Pl., 3731, $355,000.

Brightlight Pl., 8018, $379,900.

Chatfield Lane, 7783, $405,000.

Falls Run Rd., 8591, No. L, $236,000.

Grove Angle Rd., 8475, No. 7, $495,000.

Ivy Dr., 8401, $619,000.

Lois Lane, 5805, $500,000.

Millers Way Dr., 2701, $770,000.

Montgomery Run Rd., 8343, No. B, $215,000.

Oak West Dr., 3395, $435,000.

Ribble Ct., 4705, $507,000.

Stony Creek Lane, 7636, $250,000.

Wooded Glen Ct., 8121, $360,000.

Harrison St., 11303, $775,000.

Pindell School Rd., 6962, $700,000.

Water St., 7772, $800,000.

Triadelphia Rd., 14920, $720,000.

Sharp Rd., 3913, $1.15 million.

Winters Lane, 6262, $570,000.

Route 108, 14205, $1.32 million.

Cipher Row, 8005, $415,000.

Noel Hope Rd., 9910, $540,000.

Stickley Ct., 8337, No. 70, $350,000.

Bobolink Ct., 7319, $622,000.

Early Spring Way, 9743, $410,000.

Green Moon Path, 9625, $580,000.

Mohawk Ct., 6661, $580,000.

Ridgeview Dr., 9432, $585,000.

Solar Walk, 7205, $390,000.

Sweet Hours Way, 7514, No. E, $237,500.

Grant Farm Ct., 2145, $780,000.

Frederick Rd., 16942, $950,000.

Woodbine Crossing Rd., 715, $926,200.

Ashberry Ct., 8831, $367,500.

Bridle Path Lane, 9240, No. K, $211,500.

Crestview Lane E., 10714, $595,000.

Evening Bird Lane, 9734, $512,500.

Harding Rd., 10664, $400,000.

Ice Crystal Dr., 8490, No. D, $300,000.

Lake Edge Dr., 8707, $775,000.

Mayflower Ct., 9429, $370,000.

Ruffian Way, 10020, $337,440.

Stansfield Rd., 10289, $265,000.

Tumbleweed Run, 9100, No. J, $240,000.

Whiskey Run, 9835, $145,000.

Day Rd., 825, $310,000.

New Rover Rd., 2911, $850,000.

A E Mullinix Rd., 16784, $599,900.

Kenwood Ct., 15015, $1.85 million.

Cavey Lane, 10329, $800,000.

Chambers Ct., 11165, No. B, $335,000.

Turnberry Way, 2105, No. 1, $533,500.

Montgomery County

Striley Dr., 17805, $565,000.

Aspen Hill Rd., 4506, $333,250.

Bauer Dr., 14905, $725,000.

Clayton St., 14206, $535,000.

Flower Valley Dr., 4717, $830,000.

Judith St., 4414, $479,000.

Minuteman Terr., 16516, $825,000.

Parkland Dr., 13912, $425,000.

Allandale Rd., 5327, $1.1 million.

Broad St., 6020, $835,000.

Burdette Rd., 8300, No. 674, $1.2 million.

Clue Ct., 10018, $850,000.

Dunleer Ct., 6101, $760,000.

Ewing Dr., 8614, $953,800.

Fenway Rd., 8413, $1.3 million.

Goldsboro Rd., 5419, $2.1 million.

Hampden Lane, 4801, No. 102, $1.01 million.

Huntington Pkwy., 5515, $860,000.

Lamar Rd., 5627, $1.3 million.

Marjory Lane, 6304, $1.73 million.

Montgomery Lane, 4834, $1.33 million.

Newbold Pl., 9504, $1.2 million.

Parkwood Dr., 9609, $710,000.

Rockmere Dr., 5812, $1.52 million.

Sangamore Rd., 5003, $850,000.

Sentinel Dr., 5023, No. 123, $307,000.

Spring Lake Dr., 7517, No. C2, $215,000.

Surreywood Lane, 6777, $505,000.

Tomlinson Ave., 8317, $1.03 million.

Westlake Terr., 7460, No. 10, $570,000.

Weymouth St., 10681, No. W204, $275,000.

Wilson Lane, 6810, $950,000.

Woodhaven Blvd., 8312, $1.15 million.

Clear Smoke Rd., 18305, $825,000.

Schaeffer Rd., 15320, $505,200.

Carter Mill Way, 2211, $750,000.

Tanterra Way, 18729, $500,000.

Amsterdam Terr., 3722, No. 8-84, $315,000.

Beaker Ct., 14336, $328,000.

Cotton Tree Lane, 3907, $656,500.

Red Maple Ct., 4221, $399,000.

Water Drop Ct., 3828, $380,000.

Avonshire Ct., 58, $265,000.

Bronzegate Pl., 12004, No. 113, $325,000.

Castle Cliff Way, 13816, $653,000.

Conley Ct., 2021, $567,580.

Guilford Run Lane, 13227, $455,000.

Modrad Way, 13706, No. 7-A-13, $185,000.

Orchard Way, 1112, $680,000.

Regent Manor Ct., 1501, $575,000.

Shepperton Terr., 3045, $323,000.

Staley Manor Dr., 1837, $452,000.

Vierling Dr., 301, $750,000.

Woodlake Dr., 3533, No. 30, $384,000.

Derussey Pkwy., 4611, $1.47 million.

Gavin Manor Ct., 8511, No. 9, $1.15 million.

Hillandale Rd., 6682, No. 33, $855,000.

Larry Pl., 8100, $905,000.

Primrose St., 107, $2.5 million.

Spring St., 3705, $855,000.

Western Ave., 6614, $900,000.

Wisconsin Ave., 5610, No. PH-1C, $1.62 million.

Bennett Chase Dr., 23824, $800,000.

Chestnut Branch Way, 11914, $645,000.

Comus Rd., 15222, $489,000.

Emerald Green Dr., 11700, $519,000.

Juniper Blossom Pl., 12341, $716,000.

Muscadine Dr., 22912, $938,550.

Petrel St., 13824, $550,000.

Skylark Rd., 11832, $528,000.

Winding Woods Way, 22516, $780,000.

Armond Lane, 2001, $627,500.

Cavendish Dr., 1221, $560,000.

Holly Spring Dr., 2347, $850,000.

Peach Orchard Rd., 14904, $548,000.

Southview Ct., 5, $494,000.

Windmill Lane, 1244, $535,000.

Damascus Hills Lane, 9220, $475,000.

Largo Ct., 25949, $470,000.

Ridge Rd., 24224, $345,000.

Valley Park Terr., 25715, No. C-8, $330,000.

Equestrian Lane, 16421, $1.28 million.

Heatherford Ct., 6709, $345,000.

Jeremy Ct., 13, $510,000.

Millcrest Ct., 11, $435,000.

Weatherby Dr., 7511, $405,000.

Bradbury Manor Ct., 11009, $555,000.

Dallas Ave., 10025, $629,000.

Geren Rd., 8604, No. 16-3, $360,000.

Kerwin Rd., 1002, $605,000.

Lombardy Rd., 10914, $515,000.

Northwest Dr., 436, $367,000.

Providence Ave., 9112, $595,000.

Royalton Rd., 504, $500,000.

Southwood Ave., 102, $760,000.

Tenbrook Dr., 10602, $452,000.

Autumn Maple Lane, 19201, $935,000.

Boxberry Terr., 7608, $690,000.

Brian Ct., 14, No. 244, $292,000.

Cedar Spring St., 653, $410,000.

Chesley Knoll Dr., 19819, $487,491.

Coriander Dr., 7903, No. 301, $150,000.

Duvall Lane, 114, No. 105-301, $145,000.

Federal Ct., 18, No. 55, $274,000.

Girard St., 418, No. 107, $170,000.

Girard St., 533, $465,000.

High Timber Ct., 213, $400,000.

Knoll Mist Lane, 1121, $370,000.

Middle Point Ct., 128, $385,000.

Pembrooke View Lane, 105, $586,000.

Purple Martin Lane, 18719, $340,000.

Saybrooke View Dr., 307, $595,000.

Streamside Dr., 18322, No. 303, $195,000.

Sweet Autumn Dr., 18500, No. 304, $195,000.

Turtle Dove Lane, 9001, $355,000.

Wye Mill Ct., 338, $400,000.

Ancient Oak Dr., 15718, $860,000.

Bayswater Rd., 12209, $800,000.

Bucksfield Rd., 106, $415,000.

Chestnut Oak Dr., 13413, $700,000.

Cinzano Ct., 16, $395,000.

Cross Green St., 336, No. B, $460,000.

Falconbridge Dr., 12412, $590,000.

Golden Ash Way, 35, No. A, $424,000.

Hackberry Pl., 444, $545,000.

Kendrick Pl., 122, No. 12, $292,000.

Linslade St., 943, $1.02 million.

Main St., 965, $680,000.

Mirrasou Lane, 7, $415,000.

Orchard Ridge Dr., 402, $499,900.

Palmspring Dr., 532, $400,000.

Phelps St., 429, $600,000.

Rolling Green Way, 14817, $850,000.

Smithy Ct., 10525, $490,000.

Swanton Lane, 111, $637,000.

Timber Rock Rd., 51, $390,000.

Turley Ct., 3, $900,000.

Watch Hill Lane, 401, $605,000.

Winter Walk Dr., 415, $725,000.

Amethyst Lane, 20529, $330,000.

Beaconfield Terr., 20307, No. 201, $222,500.

Briarcliff Terr., 13100, No. 8-803, $210,000.

Cervantes Ave., 14409, $998,000.

Cherry Bend Terr., 13003, $352,000.

Cottage Field Ct., 8, $465,000.

Duhart Rd., 13504, $320,000.

Esmond Terr., 19248, $325,000.

Gallop Terr., 14007, $395,000.

Hartsbourne Dr., 13636, $345,000.

Highstream Pl., 13903, No. 805, $310,000.

Lake Geneva Way, 13100, $549,000.

Lullaby Rd., 13943, $474,000.

Mountain Lake Terr., 20836, No. 2204, $429,000.

Partridge Wood Dr., 19101, $360,000.

Pickering Ct., 29, No. 2, $238,000.

Ranworth Dr., 19301, $672,000.

Saint Peter Ct., 12209, No. C, $216,000.

Shadyside Lane, 13121, No. 10-167, $257,050.

Skip Jack Dr., 12115, $340,000.

Station St., 13562, $425,000.

Summer Oak Dr., 11558, $375,000.

Teakwood Cir., 19714, No. 69, $294,000.

Walnutwood Ct., 18, $475,000.

White Saddle Dr., 19648, $384,000.

Anderson Rd., 3518, $450,000.

Cushing Dr., 5002, $720,000.

Drumm Ave., 10308, $600,000.

Fayette Rd., 3011, $180,000.

Moore Lane, 3037, $974,000.

Spruell Dr., 3910, $525,300.

Waycross Way, 11229, $790,000.

Brooke Knolls Rd., 20917, $347,000.

Hawkins Creamery Rd., 7429, $496,000.

Sweet Meadow Lane, 20105, $770,000.

Wildcat Rd., 22812, $499,900.

Club Lake Rd., 19669, $278,000.

Dubois Ct., 20600, $580,000.

Gravier Ct., 10124, $460,000.

Kobe Way, 9308, $590,000.

Pier Point Pl., 18708, $303,000.

Rosemark Ct., 8809, $300,000.

Stedwick Rd., 10000, No. 304, $165,000.

Swallow Point Rd., 20311, $531,000.

Tryal Ct., 8722, $400,000.

Welbeck Way, 8808, $285,000.

Cottrell Terr., 9619, $456,000.

Piney Branch Rd., 8830, No. 601, $200,000.

Barn Ridge Dr., 17030, $1.13 million.

Bonsal Lane, 13812, $625,000.

Clara Downey Ave., 3850, No. 22, $371,000.

Deer Valley Terr., 15106, $464,500.

Farnell Dr., 12612, $465,000.

Forest Edge Dr., 3510, No. 16-1B, $130,000.

Greenery Lane, 2204, No. 102-21, $160,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-114, $242,000.

May Ct., 13200, $435,000.

Normandy Square Ct., 12, No. 3AB, $234,900.

Peppertree Lane, 4139, No. 4135, $305,000.

Saint Helen Cir., 2908, $521,000.

Tabiona Dr., 13825, $425,000.

Urbana Dr., 2815, $410,000.

Buehler Rd., 17405, $640,000.

Dellabrooke St., 3604, $545,000.

Gatehouse Ct., 3007, $441,000.

Leman Lake Dr., 18259, No. 604B, $256,000.

Morningwood Dr., 4201, $690,000.

Old Baltimore Rd., 18107, $820,000.

Saint Theresa Dr., 17400, $650,000.

Toddsbury Lane, 3713, $516,000.

Windsor Hill Dr., 18154, No. 204A, $257,000.

Hempstone Ave., 19248, $480,000.

McKernon Way, 18321, $875,000.

Autumnwood Way, 9904, $1.05 million.

Beechknoll Lane, 10607, $1.21 million.

Bridle Ct., 1, $1.84 million.

Candlelight Lane, 11115, $1.05 million.

Commons Way N., 12701, $980,000.

Crown Point Ct., 10309, $1.15 million.

Flowerfield Dr., 13549, $865,100.

Greenbriar Rd., 12609, $1.91 million.

Hayfield Ct., 11809, $1.09 million.

Laurel Leaf Dr., 7805, $1.39 million.

Oracle Pl., 7864, $831,500.

Pleasant Gate Lane, 9740, $565,000.

Sorrel Ave., 9917, $1.47 million.

Tulip Lane, 10821, $2.32 million.

Windcroft Way, 9616, $1.36 million.

Argyle St. W., 3, $660,000.

Azalea Dr., 788, No. 15, $375,000.

Beall Ave., 716, $850,000.

Boiling Brook Pkwy., 4815, $520,000.

Carr Ave., 503, $580,000.

Chapman Mill Dr., 5715, No. 1610, $286,500.

Commonwealth Dr., 11405, No. 201, $430,000.

Dinwiddie Dr., 11808, $725,000.

Englishman Dr., 10437, No. 34, $645,000.

Garden View Sq., 307, $625,000.

Grosvenor Pl., 10296, $1.2 million.

Highland Ave., 201, $490,000.

Inman Park Cir., 5814, No. 801, $450,000.

Kings Riding Way, 10719, No. 101, $455,000.

Luxmanor Rd., 11101, $1.31 million.

Mazwood Rd., 6224, $1.12 million.

Monroe St., 100, No. 301, $139,000.

Neal Dr., 1003, $486,000.

Oak Knoll Terr., 407, $785,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 808, $515,000.

Potomac Riding Lane, 13504, $1.85 million.

Rocking Horse Rd., 12007, $459,000.

Split Rail Ct., 11607, $1.18 million.

Symphony Park Dr., 10827, $1.71 million.

Troy Rd., 11013, $535,000.

Valerian Lane, 6001, $1.38 million.

Wickshire Way, 11036, No. B4, $655,000.

Mutual Pl., 1028, $665,000.

Bent Creek Terr., 11217, $380,000.

Choctaw Ct., 19915, $327,900.

Drumcastle Ct., 45, $325,000.

Gateshead Cir., 20044, No. 122, $275,000.

Gunners Branch Rd., 19605, No. 2-0234, $175,000.

Manor View Cir., 21503, $740,000.

Running Cedar Ct., 19316, $286,000.

Stoney Point Pl., 11460, $264,900.

Willowdale Dr., 11301, $642,000.

Bonifant St., 813, $850,000.

Dale Dr., 1401, $800,000.

Flora Terr., 1410, $660,000.

Grubb Rd., 8205, No. G-202, $323,600.

Linden Lane, 2738, $785,000.

McNeill Rd., 615, $1.15 million.

Richland St., 2221, $731,000.

Thayer Pl., 407, $625,000.

Watson Rd., 9209, $885,000.

Woodside Pkwy., 820, $620,000.

Elm Ave., 411, $650,000.

Lee Ave., 116, No. 112, $145,000.

Westmoreland Ave., 6810, $1.35 million.

Farr Rd., 1506, $350,000.

Paul Dr., 1011, $466,500.

Twinbrook Pkwy., 502, $500,000.

Amherst Ave., 10949, No. 2, $430,000.

Belvedere Blvd., 1617, $450,000.

Bucknell Dr., 11512, No. 107, $220,000.

Cobble Hill Terr., 2346, $660,000.

Douglas Ct., 2304, $435,000.

Gardiner Ave., 9904, $450,000.

Huntley Pl., 10705, $599,900.

Kingswell Ct., 2919, $380,000.

Lindell St., 2800, $350,000.

Sherrie Lane, 11405, $499,900.

Veirs Mill Rd., 11726, $415,000.

Woodman Ave., 1513, $635,000.

Frederick County

New Design Rd., 3508, $359,000.

C St. W., 21, $218,000.

Musgrove Aly., 1410, $549,000.

Potterfields Ct., 702, $615,000.

Third Ave., 8, $416,000.

Burkittsville Rd., 5331, $115,500.

Old Middletown Rd., 5340, $850,000.

Pheasant Lane, 2812, $910,000.

Robindale Dr., 33, $240,000.

Arbor Dr., 7023, $265,000.

Ballenger Run Blvd., 6522, $375,000.

Cawley Dr., 591, No. 1-3A, $210,000.

Chase Ct., 5709, $329,000.

Coachlight Ct., 7285, $208,000.

Croydon Ct., 5052, $585,000.

Denton Ct., 5645, $325,000.

Eisenhower Dr., 503, $307,000.

Ivywood Dr. N., 5324, $505,000.

Ladd Cir., 7119, $340,000.

Margarita Way, 6222, $350,000.

New Haven Ct., 6330, $350,000.

Pebble Dr., 5690, $415,000.

Planters Ct., 5821, $230,000.

Proclamation Pl., 7146, $393,400.

Snowberry Ct., 6885, $300,000.

Towncrest Ct., 6313, $320,000.

Wade Ct., 5650, No. D, $218,500.

Walcott Lane, 6521, No. 403, $320,000.

Willard Horine Ct., 6596, $355,000.

Annas Terr., 3008, $420,000.

Beverly Ct., 1546, $282,000.

Carroll Pkwy., 220, $510,000.

Church St. E., 499, $437,600.

Cornwall Terr., 6136, $535,000.

Dockside Dr., 1562, $310,000.

Egret Way, 2721, $385,000.

Hawkins Ct. S., 6297, $625,000.

Jubal Way, 815, $355,000.

Magnolia Ave., 207, $1.11 million.

Meandering Woods Ct., 6312, $680,000.

Northside Dr., 702, $425,000.

Prospect Blvd., 501, No. 39B, $155,000.

South St. E., 70, $350,000.

Springwater Terr., 6341, No. 9401, $261,000.

Waterside Dr., 2500, No. 415, $320,000.

Wyngate Dr., 703, $377,000.

Ambleside Ct., 2171, $408,400.

Bethel Rd., 9426, $355,000.

Butterfield Overlook, 2031, $615,000.

Colonial Way, 1657, $245,000.

Gambrill Park Rd., 11120, $610,000.

Harvest Dr., 1752, $372,000.

Heather Ridge Dr., 830, No. M, $115,000.

Infantry Dr., 2157, $455,000.

Melrose Ct., 138, $325,000.

Mountainberry Cir., 9005, $689,900.

Prentice Ct., 2421, $305,000.

Rosemont Ave., 1507, $285,000.

Shookstown Rd., 5826, $137,500.

Swallow Pointe Ct., 105, $300,000.

Waterford Dr., 871, $263,000.

Wilcox Ct., 1103, $550,000.

Berwick Pl. N., 8701, $1.2 million.

Duvel St., 5963, $307,480.

Brad Alan Dr., 18, $530,000.

Coppermine Rd., 12112, $611,000.

Ali Dr., 107, $577,500.

Glenbrook Dr., 714, $630,000.

Mariam Passage, 109, $495,000.

Roy Shafer Rd., 3511, $420,000.

Fingerboard Rd., 12536, $131,000.

Seths Folly Dr., 4546, $470,000.

Wendy Ct., 4314, $375,000.

Caleb Wood Dr., 4734, $870,000.

Fakhre Ct., 12698, $460,000.

Lomar Dr., 4091, $525,000.

Samhill Cir., 13405, $665,000.

Woodville Rd., 6808, $815,000.

Easterday Rd., 11635, $865,000.

Arapahoe Rd., 9926, $675,000.

Coldstream Dr., 6675, $420,000.

Edwardian Lane, 10516, No. 96, $629,000.

Highwood Pl., 10810, $510,000.

Masters Rd., 7172, $411,900.

Tessie Ct., 5640, $295,000.

Detour Rd., 12425, $410,000.

Cassidy Ct., 2005, $428,000.

Eylers Valley Flint Rd., 7319, $550,000.

Ironmaster Ct., 14, $385,000.

Sunhigh Dr., 108, $385,000.

Westview Dr., 210, $383,500.

Brigadoon Lane, 9521, $380,000.

Dunraven St., 9428, $525,000.

Holborn Pl., 3612, $332,500.

Singleton Terr., 3616, $440,000.

Urbana Pike., 4602, $40,000.

Braeburn Dr., 321, $570,000.

Diamond Dr., 242, $435,000.

Georgetown Rd., 11, $352,500.

Lassie Ct. E., 8412, $520,000.

Sandalwood Ct., 142, $215,000.

Cornell Dr., 227, $575,000.

Prince George's County

Farmington Ct., 15608, $300,000.

Hannon St., 1700, No. 9, $125,000.

Quinn Spring Ct., 7600, $545,000.

24th Ave., 7005, $429,000.

Lincoln Ave., 5015, $390,000.

Upshur St., 5312, $268,000.

Forest Dr., 13007, $465,000.

Malec Lane, 3508, $462,000.

Orchard Park Way, 7903, $680,000.

Swirl Lane, 12510, $570,000.

Ninth St., 13212, $410,000.

Everglade Lane, 15605, No. A-302, $260,000.

Panther Lane, 2520, $378,000.

Pointer Ridge Dr., 15808, $465,000.

Cheltenham Dr., 9105, $405,000.

River Airport Rd., 16415, $749,980.

40th St., 4118, $255,000.

Canyon Dr., 6906, $410,000.

Lee Pl., 6221, $254,000.

Opus Ave., 910, $387,500.

Barlowe Pl., 2012, $206,500.

Englewood Dr. N., 5205, $320,000.

Mahogany Dr., 7278, No. 2, $145,000.

Roxbury Ct., 7912, $265,000.

Boniwood Turn E., 5796, $305,000.

Firebrush Ct., 7104, $280,000.

Gwynndale Ct., 9302, $305,000.

Piscataway Rd., 13003, $422,000.

Mineola Rd., 5104, $325,000.

Wellesley Dr., 7610, $440,000.

63rd Ave., 8518, $420,000.

Donnell Dr., 3914, $425,000.

Ritchboro Rd., 8538, $314,500.

Aragona Dr., 211, $635,000.

Branchview Ct., 303, $425,000.

Frontier Ct., 2011, $360,000.

Larkhall Cir., 13112, $497,000.

Park Terr., 903, $275,000.

Riverview Rd., 11120, $785,000.

Thornknoll Dr., 2311, $575,000.

Greenbelt Rd., 8649, No. 102, $115,000.

Miner St., 8104, $450,000.

Banner St., 4706, $604,700.

39th Ave., 5701, $525,000.

Copernicus Dr., 9301, $525,000.

Storch Ct., 6802, $359,000.

Woodberry St., 9603, $385,000.

Branch Dr. W., 11509, $435,000.

Chester Grove Rd., 3059, $175,000.

Fernwood Dr., 1601, $470,000.

Joyceton Way, 100, $350,000.

Orion Lane, 3005, $575,000.

Shapswick Pl., 15209, $684,000.

Water Fowl Way, 12604, $610,000.

Bowsprit Lane, 14302, No. 415, $168,900.

Clayburn Dr., 15503, $601,500.

Forests Edge Ct., 7403, $555,000.

Montgomery St., 315, $405,000.

Oxford Dr., 14311, $370,000.

Waterloo Walk, 7304, $780,000.

Cherry Lane, 9260, No. 34, $180,000.

Snowden Oaks Pl., 8476, $298,000.

Emerson Rd., 7763, $360,000.

86th Ave., 6402, $367,000.

Gully Ct., 4911, $321,500.

Riverhaven Dr., 145, No. 353, $370,000.

Wilson Bridge Dr., 506, No. 6707B-1, $135,000.

Tuckerman St., 5711, $405,000.

Baxter Dr., 6112, $360,000.

Fairhill Dr., 2520, $260,000.

Medora Dr., 4808, $390,000.

Anvil Lane, 2238, $290,000.

Kingston Dr., 6912, $365,000.

Yorkville Rd., 5016, $469,000.

Longford Dr., 1806, $300,000.

31st Pl., 5825, $371,000.

Brookwood Ave., 10902, $350,000.

Dery Ct., 16900, $317,000.

Keepsake Lane, 10304, $670,000.

Marlborough Dr., 14414, $255,000.

Reverend Davis Dr., 4411, $440,000.

Victoria Dr., 9432, $490,000.

Campus Way N., 2540, $567,000.

Ruby Turn, 2023, $536,790.

Ruby Turn, 2260, $468,970.

Calvert County

Bayside Rd., 7448, $418,500.

D St., 8735, $450,000.

H St., 7513, $365,000.

Saint Andrews Dr., 8545, $455,000.

12th St., 3809, $340,000.

30th St., 3721, $325,000.

Christines Way, 3215, $555,000.

Johnson Rd., 2460, $560,000.

Monarch Lane, 840, $525,000.

Scarlett Dr., 15, $525,000.

Whippoorwill Way, 2540, $630,000.

Catalina Dr., 12533, $360,000.

Cordova Dr., 1186, $200,000.

Crazy Horse Trail, 760, $305,000.

Hyland Lane, 1025, $342,000.

Mills Creek Dr., 12999, $775,000.

Red Rock Ct., 12411, $284,900.

Seagull Lane, 415, $289,000.

Stagecoach Trail, 1067, $300,000.

Tomahawk Trail, 11597, $265,000.

Bay Ave., 8800, No. 303, $405,000.

Greenwood Ave., 9100, $414,700.

Sea Oat Ct., 9344, $270,000.

Sixth St., 3842, $325,000.

Ninth St., 4101, $335,000.

Ontario Ct., 1132, $395,000.

Vesta Lane, 9012, $470,000.

Byron Ct., 1565, $525,000.

Walnut Rd., 1350, $260,000.

Cambridge Pl., 358, $338,000.

Double Oak Rd. N., 135, $440,000.

Hallowing Point Rd., 2440, $350,000.

Polo Way, 122, $320,000.

Stratton Pl., 670, $520,000.

Calvert St., 14273, $652,500.

Cove View Dr., 5320, $449,000.

Magnolia Cir., 5824, $499,900.

Toms Lane, 476, $582,500.

Charles County

Castaway Pl., 9711, $520,000.

Pointe Meadow Ct., 15945, $655,000.

Basingstoke Lane, 2734, $540,750.

Garden Lane, 2214, $300,000.

Offbeat Pl., 3100, $279,000.

Thomas Rd., 2979, $270,000.

Waters Edge Ct., 2837, $320,000.

Budds Creek Rd., 12285, $305,000.

Potomac River Dr., 15154, $270,000.

Chalice Vine Ct., 15813, $565,000.

Shelwick Pl., 14165, $721,000.

Indian Head Ave., 19, $260,000.

Munahan Cir., 320, No. B, $265,000.

Seldovia Dr., 122, $364,000.

Bachelors Hope Dr., 14590, $375,000.

Buckeye Cir., 247, $365,000.

Carols Pl., 101, No. 123, $278,000.

Crescent Lane, 9271, $639,000.

Edelen Station Pl., 500, $355,000.

Gorham Lane, 7045, $530,000.

Highland Farm Ct., 11484, $750,000.

Nelson Dr., 6358, $315,000.

Saint Marys Ave., 7420, $350,000.

Thomas Jefferson St., 136, $299,900.

Weatherly Pl., 7704, $700,000.

Williamsburg Cir., 244, $300,000.

Chicamuxen Rd., 4255, $230,000.

Bonnie Lane, 2172, No. A, $315,000.

Brookside Pl., 99, $270,000.

Cassidy St., 3124, $425,000.

Cotuit Cir., 4402, $401,000.

Doris Dr., 5315, $408,000.

Forest Rd., 3355, $205,000.

Greenwood Dr., 2102, $375,000.

Holm Oak Dr., 12225, $360,000.

Legation Pl., 2503, $306,000.

Michael Rd., 5930, $409,900.

Oak Manor Dr., 11830, No. 38, $168,000.

Pinewood Dr., 2761, $379,000.

Rolling Meadows St., 2298, $416,000.

Sprague Dr., 2718, $391,000.

Truman Manor Lane, 15172, $585,000.

Hicks Pl., 4040, $213,675.

Russian Pl., 3235, $110,000.

Saunders Marina Pl., 13065, $226,000.

Barrington Dr., 906, $354,100.

Dorset Dr., 1016, $285,000.

Garner Ave., 209, $313,000.

Glen Abbey Ct., 11721, $350,000.

Heathcote Rd., 3027, $232,500.

King Ct., 3160, $340,000.

Lambeth Hill Dr., 2306, $100,000.

Nationals Lane, 11804, $405,000.

Old Bailey Ct., 2241, $382,000.

Palm Desert Pl., 11759, $331,500.

Pine Cone Cir., 3869, $365,000.

River Shark Lane, 5697, $575,000.

Saint Linus Dr., 11881, $430,000.

Silk Tree Ct., 3589, $390,000.

Talbot Ct., 2614, $375,000.

University Dr., 708, $390,000.

Academic Ct., 2634, $585,000.

Bear Ct., 6414, $430,000.

Berry Thicket Ct., 2421, $510,000.

Bremen Ct., 9810, $560,000.

Catskill St., 3580, $609,000.

Dement Ct., 8804, $420,000.

Elsa Ave., 3100, $555,000.

Frankfurt Dr., 9817, $485,000.

Goswell Alley, 3584, $442,000.

Harvest Fish Pl., 5423, $352,000.

Inglewood Ct., 9197, $590,000.

Lois Ct., 2715, $457,500.

Muskrat Ct., 6610, $350,000.

Poundberry Camp Pl., 11075, $323,500.

Saint Patricks Park Alley, 10939, $435,000.

Stonecat Ct., 5106, $360,000.

Wallingford Ct., 3712, $575,000.

Billingsley Rd., 7625, $121,500.

Coldwater Lane, 5409, $600,000.

Foxhall Dr., 3756, $453,000.

Jacksonhole Pl., 10701, $325,000.

Old Colony Ct., 5563, $590,000.

Princess Of Wales Pl., 3685, $275,000.

Saint Luke Dr., 11255, $445,000.

Spotswood Pl., 5401, $435,000.

Tweeddale Pl., 5302, $382,500.

St. Mary's County

Aspen Lane, 44591, $371,412.

Black Oak Ct., 23364, $260,000.

Coledorall Ct., 45241, $312,500.

Garrison Dr., 22579, $200,000.

Laurel Glen Rd. S., 26697, $330,000.

Nolte Ct., 45871, $173,940.

Pine Bark Lane, 23169, $265,000.

Rumsford Lane, 45289, $206,000.

Starry Way, 23286, $255,000.

Woodland Park Rd., 22939, $400,000.

Apache Rd., 37730, $415,000.

Frogs Marsh Rd., 46117, $225,000.

Church Dr., 45810, $199,900.

Madison Dr., 21526, $329,900.

Shelby St., 21688, $251,000.

Broad Creek Dr., 24484, $470,000.

Lawrence Hayden Rd., 23935, $370,000.

Ricky Dr., 25735, $355,000.

Vista Rd., 25699, $328,000.

Big Pine Trail, 39844, $313,000.

Colton St., 22393, $206,000.

Hanover Dr., 22297, $499,900.

Margrove Cir., 41512, $420,000.

Poplar Hill Lane, 19087, $405,000.

Saint Johns Rd., 42253, $450,000.

Barley Ct., 23188, $376,000.

Creeping Primrose Lane, 46315, No. B, $235,000.

Essex Dr. S., 21462, $250,000.

Great Mills Lane, 21685, $145,000.

Kristi Lynn Ct., 45888, $575,000.

Mayflower Dr., 48030, $370,000.

Piper Ct., 47077, $270,000.

Scott Cir., 22231, $370,000.

Whittemoore Ct., 46879, $454,000.

Army Navy Dr., 35696, $480,000.

Beach Dr., 40130, $361,000.

Burton Rd., 29944, $320,000.

Elmer Ct., 27125, $375,000.

Greenhead Dr., 29059, $300,000.

Independence Dr., 26195, $210,000.

Livingston Dr., 28926, $525,000.

Petal Ct., 25492, $525,000.

Spicer Dr. E., 37233, $359,900.

Tin Top School Rd., 26511, $349,900.

Camp Merryelande Rd., 16061, $234,000.

Beachville Rd., 48723, $200,000.

Piney Point Rd., 19056, $225,000.

