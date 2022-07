Montgomery County and Frederick County homes sales

Comment on this story Comment Gift Article Share

Anne Arundel County These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in October were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

Amberstone Ct., 50, $280,000. Bay View Dr. E., 109, $1.35 million. Burnside St., 301, No. A103, $415,000.

Chesapeake Landing., 9, $1.32 million.

Drogue Ct., 3104, $750,000.

First St., 306, $3.5 million.

Greystone Ct., 20, No. F, $200,000.

Hilltop Lane, 304-G, $243,000.

Langdon Ct., 911, $504,000.

Rockway Ave., 3461, $640,000.

Spa Dr., 145, $2.65 million.

Tayman Dr., 532, $501,000.

Admiral Dr., 619, No. 403, $320,000.

Annapolis Ridge Ct., 2302, $975,000.

Bermuda Ct., 813, $557,500.

Catlyn Pl., 1408, $465,000.

Compton Ct., 2021, $415,000.

Foremast Alley, 2616, $478,000.

Harbour Heights Dr., 25, $310,000.

Howards Loop, 732, $409,900.

Manor Grove Rd., 1921, $875,000.

Mockingbird Ct., 2811, $424,000.

Old Crossing Lane, 109, $625,000.

Riva Rd., 2574, No. 13A, $215,000.

Severn Island Ct., 607, $270,000.

Southwater Point Dr., 2920, $3.3 million.

Thompson St., 13, $850,000.

Vanguard Lane, 112, $489,900.

West St., 285, $1.05 million.

Yeomans Lantern Ct., 2715, $364,000.

Bradford Ave., 819, $605,000.

Colonial Ridge Lane, 486, $370,000.

Gilbert Rd., 1422, $412,000.

Hickory Hill Cir., 1248, $555,000.

Mago Vista Rd., 760, $265,000.

Placid Ct., 1044, $765,000.

Talon Ct., 622, $400,000.

Church St., 326, $265,000.

Hillcrest Ave., 301, $230,000.

Patrick Henry Dr., 5250, $145,000.

Wasena Ave., 5228, $130,000.

Ninth Ave., 106, $295,000.

Broadneck Pl., 1505, No. 2-102, $325,000.

Fairway Dr., 710, $400,000.

Hillendale Dr., 982, $410,000.

Masonetta Way, 1506, $781,000.

Revell Downs Dr., 1630, $255,000.

Trawler Lane, 1610, $795,000.

Carvel St., 5615, $435,000.

Airy Hill Cir., 2508, No. C, $248,750.

Blockton Ct., 1434, $230,000.

Crofton Colony Ct., 6815, $300,000.

Fallowfield Ct., 1719, $280,000.

Foxdale Ct., 1830, $330,000.

Knights Bridge Turn, 1415, $590,000.

Lowell Ct., 1501, $286,000.

Ridgely Ct., 1673, $221,000.

Smoketree Lane, 2509, $435,000.

Vineyard Lane, 2412, $302,500.

Whites Ferry Pl., 1832, $379,900.

Boxwood Trail, 836, $600,000.

Honeysuckle Trail, 738, $600,000.

Shore View Cir., 1016, $976,000.

Carvel Beach Rd., 405, $240,000.

Hidden Creek Way, 7849, $285,000.

Stoney Beach Way, 1551, $305,000.

Arbor Ct., 2546, $790,000.

Double Gate Rd., 1066, $562,000.

Manor View Rd., 1503, $329,900.

Saint George Barber Rd., 938, $750,000.

Williamsburg Rd., 3505, $650,000.

Annapolis Ave., 927, $525,000.

Bear Creek Pkwy., 102, $360,000.

Chesapeake Dr., 1740, $270,000.

Edgemont St., 3585, $395,000.

Hamlet Cir., 316, $530,000.

Mayfield Rd., 1522, $325,000.

Oak Dr., 3303, $620,000.

Poplar Leaf Dr., 444, $600,000.

Shesley Rd., 1215, $390,000.

Sweet Leaf Lane, 4239, $700,000.

Warfield Rd., 1526, $370,000.

Scrivner Dr., 11, $579,900.

Autumnwood Dr., 942, $450,000.

Grey Fox Ct., 2101, $605,000.

Highland Farms Cir., 620, $530,000.

Smooth Alder St. N., 2625, $581,000.

Archwood Ave., 55, $440,000.

Candle Light Lane, 230, $189,900.

Chalmers Ave., 408, $266,000.

Cromwell Ave., 105, $300,000.

Elizabeth Rd., 611, $345,000.

Fox Cub Ct., 8008, $485,000.

Foxtree Dr., 119, $300,000.

Greenvale Ct., 6605, $420,000.

Harris Heights Ave., 6204, $220,000.

Hollybrook Ct., 902, $390,000.

Lacrosse Lane NE, 6416, $250,000.

Lincoln Ave., 306, $280,000.

Main Ave. SW, 317, No. A, $410,000.

Michelle Lane, 8910, $353,000.

Newfield Rd., 609, $330,000.

Phillip Dr., 1029, $279,000.

Rose Ave., 414, $300,000.

Vernon Ave., 306, $340,000.

Westphalia Ct., 637, $215,000.

Wilson Blvd. SW, 208, $299,900.

Blakistone Rd., 912, $350,000.

Caton Ave., 8221, $421,500.

Chester Cir., 26, $258,000.

Elias Way, 727, $325,000.

Gaylor Rd., 358, $270,000.

Green Acres Dr., 7324, $223,000.

Home Water Way, 6506, No. 201, $230,000.

Ilene Rd., 119, $355,000.

Locust Grove Rd., 7735, $260,000.

Marley Neck Blvd., 502, $405,000.

Meadowvale Rd., 1328, $394,000.

Millhouse Dr., 751, $415,000.

North Shore Dr., 823, $390,000.

Pultney Lane, 1002, $401,600.

Renfro Dr., 400, No. 209, $162,500.

Sithean Way, 1011, $315,000.

Stallings Dr., 7266, $400,000.

Thomas Rd., 1021, $284,200.

Warblers Perch Way, 606, $337,500.

West Dr., 7713, $350,000.

First Ave., 1, $359,000.

Boulder Ct., 1404, $437,000.

Cranberry Ct., 7521, $375,000.

Fairbanks Dr., 1429, $385,000.

Fredericksburg Rd., 2806, $480,000.

Metacomet Rd., 7822, $440,000.

Pinyon Rd., 7716, $440,000.

Sandhurst Lane, 7630, $440,000.

Twin Birch Rd., 2625, $445,000.

Arundel Woods Dr., 7541, $710,000.

Amazon Lane, 3270, $360,000.

Crooked Tree Lane, 8515, $454,000.

Little River Rd., 31, $555,000.

Moss Bank Dr., 8014, $530,000.

Park Hall S., 308, $380,000.

Shoal Creek Dr., 8147, $385,250.

Tribeca Trail, 3506, $410,000.

English Oak Ct., 6424, $450,000.

Hilltop Rd., 304, $399,900.

Mansion Rd., 7, $358,000.

Nancy Ave., 404, $335,000.

Brightwood Rd., 461, $340,100.

Doages Dr., 721, $695,000.

Kenora Ct., 700, $470,000.

Pembrooke Ct., 536, $380,000.

Zeman Dr., 426, $550,000.

Amber Orchard Ct. E., 2493, No. 104, $300,000.

Barred Owl Way, 2627, $320,000.

Brigadier Blvd., 2028, $640,000.

Bruce Ave., 533, $410,000.

Catbriar Way, 1488, $675,000.

Commissary Cir., 2255, $360,000.

Crawfords Knoll Ct., 714, $553,000.

Forest Edge Ct., 2406, No. 303C, $235,000.

Higgins Dr., 525, $550,000.

Kirbys Landing Ct., 237, $350,000.

Meadows Ct., 2314, $610,000.

Odenton Rd., 1127, $390,000.

Passage Dr., 1326, $210,000.

Pipistrelle Ct., 1070, $445,000.

Saint Michaels Cir., 290, $395,000.

Scaffold Way, 1832, $380,000.

Spring Peeper Ct., 3052, $454,900.

Thornbrook Ct., 2707, $400,000.

Wintergreen Ct., 8607, No. 201, $279,900.

Arbutus Rd., 8435, $405,000.

Bar Harbor Rd., 15, $330,000.

Beach Dr., 7631, $250,000.

Black Diamond Ct., 8212, $633,000.

Carolina Ave. S., 117, $449,000.

Cool Breeze Ct., 361, $305,000.

Davenport Ct., 3502, No. B, $180,000.

Dock Rd., 8320, $434,500.

Englishman Harbour, 1067, $275,000.

Hall Rd., 8425, $450,000.

Kentucky Ave., 223, $590,000.

Lorene Dr., 1243, $612,500.

Maple Ave., 103, $405,000.

Meridian Dr., 7925, $600,000.

New York Ave., 233, $500,000.

Park Lane, 1527, $510,000.

Pescara Ct., 3307, $288,500.

Ridge Dr., 1163, $250,000.

Roland Rd., 127, $278,000.

Shore Rd. E., 7851, $344,000.

Tower Bridge Dr., 8101, $254,000.

Virginia Ave., 417, $470,500.

11th St., 256, $436,900.

223rd St., 810, $246,610.

Porpoise Lane, 414, $510,000.

Alderney Ct., 1896, $350,000.

Barrington Ct., 8208, $255,000.

Bordeaux Ct., 1844, $420,000.

Campbell Dr., 7424, $600,000.

Citadel Dr., 7846, $374,000.

Florida Ave., 1539, $310,000.

Jennel Ct., 8306, $406,500.

Periwinkle Way, 7703, No. 70, $275,000.

Quebec St., 1816, $250,000.

Shillelagh Dr., 8419, $613,000.

Stream Valley Overlook, 1604, $830,000.

University Dr., 405, $730,000.

Wild Willow Way, 317, $580,000.

Benfield Rd., 203, $520,000.

Creek View Rd., 806, $719,000.

Granda Flora Ct., 1002, $1.1 million.

Knollwood Rd., 552, $430,000.

Major Robinson Way, 219, $721,500.

Monmouth Ave., 716, $515,000.

Old County Rd., 630, $600,000.

Poe Ct., 253, $569,000.

Snellings Ct., 47, $684,900.

Ticonderoga Ave., 704, $430,000.

Wilett Ct., 387, $460,000.

Griner Lane, 1210, $1.9 million.

Holly St., 1309, $337,500.

River Rd. W., 1218, $570,000.

Howard County

Alpine Rose Bnd., 4504, $730,000.

Brinkleigh Dr., 2713, $555,000.

Dee Jay Dr., 4009, $575,000.

Dunloggin Rd., 9209, $625,000.

Furrow Ave., 9047, $840,000.

Greenway Dr., 3329, $420,100.

Independence Way, 11223, $1.65 million.

Kingscup Ct., 4556, $382,000.

Maydew Mews Way, 4610, $575,000.

Resort Rd., 10530, $385,000.

Spring Meadow Dr., 3745, $620,000.

Vardon Lane, 2755, $767,000.

Glittering Light Lane, 6405, $722,000.

Thompson Dr., 6109, $502,000.

Basket Ring Rd., 9694, $340,000.

Brinton Ct., 5115, $515,000.

Crazyquilt Ct., 9230, $413,000.

Encounter Row, 6168, $409,000.

Fire Cloud Ct., 6509, $635,000.

Gray Sea Way, 6347, $425,000.

Harp String, 7167, $371,100.

Lambskin Lane, 9100, $285,000.

Majors Lane, 6168, $481,000.

Mossy Brink Ct., 7344, $296,000.

Phelps Luck Dr., 5697, $385,000.

Rocksparkle Row, 9624, $404,000.

Skyward Ct., 6427, $465,000.

Swan Point Way, 7247, No. 1-2, $435,000.

Talisman Lane, 7128, $350,000.

Tamar Dr., 8750, No. 12-9, $256,500.

Upwoods Lane, 9302, $450,000.

Wild Swan Way, 6301, No. 201, $295,000.

Barley Corn Row, 6502, $715,000.

Brennan Ct., 10920, $569,000.

Crystal Run, 11242, No. B-22-6, $235,000.

Faulkner Ridge Cir., 10546, No. 68, $245,000.

Grand Banks Rd., 5911, $300,000.

Green View Way, 10814, $627,500.

High Beam Ct., 10611, $395,000.

Long View Rd., 7051, $685,000.

Pyramid Way, 6768, $299,500.

Stoneboat Row, 5069, $602,000.

Vista Rd., 10709, $629,000.

Willow Bottom Dr., 11110, $670,000.

Windstream Dr., 10085, No. 5, $355,000.

Kalmia Dr., 5245, $851,000.

Barry Lane, 7217, $490,000.

Claire Dr., 6055, $395,000.

Deep Falls Way, 7118, No. 162, $365,000.

Grommet Dr., 6474, $330,000.

Hunt Club Rd., 6020, $575,000.

Marioak Dr., 7815, $315,000.

Nightrose Ct., 6101, $902,000.

Point Patience Way, 7344, $327,250.

Rowanberry Dr., 5861, No. 4B, $260,000.

Silverleaf Oak Rd., 7126, No. 225, $361,000.

Troy Ct., 6324, $437,500.

Woodland Forest Dr., 6478, $350,000.

Bates Dr., 4714, $719,250.

Brightlight Pl., 8000, $375,000.

Chatfield Lane, 7760, $397,000.

Doncaster Dr., 4606, $630,000.

Grove Rd. W., 8436, $352,200.

Hunting Horn Dr., 5466, $680,000.

Linwood Dr., 8530, $321,800.

Mayfair Cir., 7924, No. B, $210,000.

Montgomery Rd., 5640, $444,000.

Montjoy Pl., 8811, $520,000.

Red Stag Ct., 4025, $835,000.

Spring Harvest Ct., 8502, $550,000.

Stony Creek Lane, 7622, $283,000.

Wheatfield Way, 8625, $606,000.

Grand Champion St., 7819, $1.19 million.

Midtown Rd., 7626, $1.15 million.

Trappe St., 7303, $680,000.

Meriwether Dr., 14921, $1.44 million.

Shadow Roll Ct., 2839, $975,000.

Starwort Way, 7029, No. A, $458,000.

Mink Hollow Rd., 6731, $900,000.

Cheshire Ct., 8701, $412,500.

Mary Lane, 8714, $557,800.

Smithfield Pl., 8710, $525,000.

Amherst Ave., 6309, $515,000.

Early April Way, 9059, $355,000.

Granite Hl., 9437, $306,500.

Hastings Dr., 9673, $340,000.

Rainleaf Ct., 9835, $350,000.

Skyrock Ct., 8932, $365,000.

Sweet Grass Ridge, 9516, $363,800.

Everlea Rd., 1512, $615,000.

Florence Rd., 1845, $635,000.

Watersville Rd., 922, $430,000.

Bridle Path Lane, 9225, No. M, $225,000.

Churchill Way, 10407, $775,000.

Evening Bird Lane, 9730, $502,490.

Hammond Branch Way, 8301, $625,000.

Hunters Way, 10583, $785,000.

Kendal Cir., 9317, $365,000.

Manorwood Rd., 9076, $430,000.

Riverbrink Ct., 9425, $360,000.

Sperry Ct., 8334, $365,000.

Sydney Way, 9338, $660,000.

Whiskey Run, 9710, $250,000.

Amberwoods Way, 12801, $955,000.

Fox Valley Dr., 3305, $980,000.

Summer Hill Dr., 2937, $925,000.

Foxpaw Trail, 15510, $1.04 million.

Abbott Way, 2100, $780,000.

Chambers Ct., 11160, No. F, $340,900.

Ganton Grn., 2111, No. E308, $335,000.

Montgomery County

Sir Galahad Way, 17500, $1.01 million.

Ashby Rd., 13704, $350,000.

Bauer Dr., 14630, No. 1, $210,000.

Chesterfield Rd., 14408, $980,000.

Iris Pl., 4604, $500,000.

Manorvale Rd., 14204, $589,900.

Oaktree Rd., 4300, $565,000.

Tallahassee Ave., 4703, $512,000.

Acacia Ave., 5209, $710,000.

Bristol Square Lane, 9857, No. 249, $440,000.

Burdette Rd., 8300, No. 502, $705,000.

Cindy Lane, 7916, $1 million.

Democracy Blvd., 7505, No. A111, $200,000.

Edward Ave., 10101, $1.5 million.

Falmouth Rd., 5307, $1.6 million.

Goldsboro Rd., 5410, $4.35 million.

Grosvenor Lane, 5905, $1.05 million.

Honeybee Lane, 9015, $1.22 million.

Kirkwood Dr., 5801, $1.32 million.

Madawaska Rd., 6227, $2.95 million.

Milstead Dr., 9520, $695,000.

Natelli Woods Lane, 7129, $3.25 million.

Overbrook Rd., 4703, $1.88 million.

Rockhurst Rd., 6219, $1.31 million.

Sangamore Ct., 6, $855,000.

Sentinel Dr., 5021, No. 112, $310,000.

Spring Lake Dr., 7513, No. D2, $255,000.

Stoneham Rd., 6323, $1.25 million.

Tisdale Terr., 6402, $650,000.

Westfield Dr., 7606, $1.3 million.

Weymouth St., 10661, No. W103, $299,900.

Wilson Lane, 5105, $1.44 million.

Winsome Cir., 160, $1.45 million.

Blue Moon Ct., 18421, $655,000.

Schaeffer Rd., 13903, $842,500.

Carter Mill Way, 2209, $760,000.

Sundown Rd., 3717, $700,000.

Aldora Cir., 14173, $320,000.

Ballet Way, 3930, $500,000.

Cloudberry Ct., 4263, $322,000.

Leatherwood Terr., 4309, $305,000.

Monmouth Pl., 3722, No. 13-133, $321,500.

Valiant Terr., 14746, No. 13-137, $323,000.

Tomlinson Ave., 7630, No. 27, $280,000.

Bronzegate Blvd., 1939, No. 41, $330,000.

Castle Blvd., 14235, No. 125-181, $340,000.

Conductor Way, 13203, No. 250, $265,000.

Downs Dr., 1205, $417,000.

Gresham Rd., 1201, $563,000.

Loft Lane, 12425, $400,000.

Old Columbia Pike, 11957, No. 8, $297,500.

Olive Branch Dr., 3500, $590,000.

Red Lion Lane, 2801, $525,000.

Shepperton Terr., 2805, $295,000.

Tamarack Rd., 13100, $560,000.

Winhall Way, 708, $500,000.

Cypress Pl., 7900, $850,000.

Florida St., 6807, $2.57 million.

Laird Pl., 3905, $997,000.

Park Ave. N., 4550, No. 605, $2.48 million.

Shirley Lane, 3315, $972,500.

Underwood St., 3710, $1.35 million.

Wisconsin Ave., 5610, No. 906, $1.88 million.

Arora Hills Dr., 23151, $510,000.

Cabin Branch Ave., 22564, $559,900.

Commodore Lane, 13112, $700,000.

Elk Horn Dr., 11500, $709,900.

Foreman Blvd., 12414, $860,000.

Horseshoe Bend Cir., 12620, $520,000.

Murdock Ridge Way, 23222, $745,000.

Petrel St., 13703, $540,000.

Shaws Tavern Ct., 23216, No. 2220, $375,000.

Winding Woods Way, 22468, $750,000.

Ansted Rd., 14505, $465,600.

Cavendish Dr., 1115, $337,500.

Evesham Pl., 15604, $670,000.

Oxford Square Dr., 700, $358,000.

Southview Ave., 540, $515,000.

Windmill Ct., 21, $555,000.

Damascus Rd., 9432, $950,000.

Joy Lane, 25505, $400,000.

Puritan Way, 10000, $790,000.

Valley Park Ct., 35, $280,000.

Dew Wood Dr., 7621, $500,000.

Granby Rd., 5708, $482,150.

Ironforge Ct., 7731, $450,000.

Millcrest Ct., 6, $540,000.

Vinyard Lane, 17708, $585,000.

Belton Rd., 305, $480,000.

Dallas Ave., 9811, $630,000.

Forest Glen Rd., 607, $590,000.

Hillmoor Dr., 307, $925,000.

Linton St., 9204, $665,000.

Malibu Dr., 800, $505,000.

Meurilee Lane, 1117, $577,000.

Pickwick Village Terr., 9075, $350,000.

Roswell Dr., 1101, $625,000.

Snowy Owl Dr., 103, $750,000.

Tenbrook Dr., 9920, $629,000.

Amity Cir., 8233, $319,000.

Blue Smoke Dr., 8918, $410,000.

Brian Ct., 10, No. 242, $292,000.

Buttry Rd., 305, $490,000.

Cedar Spring St., 521, $504,000.

Centerway Rd., 9151, $370,000.

Cinnabar Terr., 7541, $515,000.

Deer Park Rd. W., 536, $317,000.

Emory Grove Rd., 9537, $530,000.

Hedge Apple Way, 8228, $445,000.

Ivy Oak Terr., 18321, $339,900.

Michael Ct., 22, No. 9, $287,500.

Pelican Ave., 567, $465,000.

Purple Martin Lane, 18701, $322,500.

Sandpiper Lane, 18615, $270,000.

Summit Hall Rd., 309, $618,000.

Turtle Dove Ct., 20, $340,000.

Wisely Square Ct., 8, $390,000.

Ancient Oak Dr., 15701, $625,000.

Bayridge Dr., 894, $395,000.

Brandy Hall Lane, 11529, $695,000.

Chestertown St., 711, $680,000.

Church Gate Lane, 223, $648,000.

Cross Green St., 327, No. B, $464,900.

Driscoll Way, 103, $990,000.

Englefield Dr., 117, $805,000.

Fountain Green Lane, 131, $565,000.

Gravenhurst Ct., 20, $349,800.

Keeneland Cir., 14614, $360,000.

Linslade St., 706, $989,900.

Main St., 717, No. A, $424,900.

Meadow Grass Ct., 3, $330,000.

Orchard Dr., 49, $350,000.

Palmspring Dr., 407, $350,000.

Pensacola Dr., 402, $350,000.

Rockborn St., 938, $950,000.

Side Dr. W., 1004, No. 23-F, $325,000.

Strummer Lane, 111, $600,000.

Timber Rock Rd., 47, $420,000.

Tuckahoe Ct., 6, $974,000.

Urban Ave., 258, $465,000.

Winter Walk Dr., 412, $680,000.

Amethyst Lane, 20528, $355,000.

Bay Leaf Way, 18546, $315,000.

Birdseye Dr., 18933, $350,000.

Caravan Dr., 19455, $376,800.

Chalet Pl., 13205, No. 101, $215,000.

Coral Grove Terr., 18905, $315,000.

Duck Pond Pl., 20615, No. 608, $385,000.

Eagles Nest Ct., 12217, No. L, $234,000.

Furlong Way, 14150, $429,000.

Harmony Woods Lane, 18727, $435,000.

Highstream Dr., 19123, $399,000.

Kildare Hills Terr., 13524, $505,000.

Long Channel Dr., 14331, $426,000.

Middlebrook Rd., 13023, $383,700.

Pickering Ct., 15, No. 102, $217,500.

Ranworth Ct., 5, $735,000.

Rushing Water Way, 13377, $475,500.

Seneca Rd., 14300, $2.6 million.

Shore Harbour Dr., 20412, No. 7-R, $320,000.

Summer Oak Ct., 18811, $356,000.

Swiss Cir., 18243, No. 1-21, $210,000.

Walnut View Ct., 12917, No. 16-4, $275,000.

White Saddle Dr., 19533, $375,000.

Wyman Way, 20000, $320,000.

Colchester Dr., 4221, $1.45 million.

Denfeld Ave., 4001, $420,000.

Faulkner Pl., 2921, $499,900.

Glenrose St., 4001, $1.1 million.

Littleford Lane, 10831, $531,500.

Saint Paul St., 10717, $499,000.

Washington St., 3915, $1.15 million.

Brink Rd., 9100, $972,500.

Goshen Oaks Rd., 21624, $890,000.

Sugar Cane Lane, 24037, $495,000.

Wild Hunt Dr., 23040, $760,000.

Brassie Pl., 19413, No. 102, $100,000.

Capehart Dr., 19021, $399,900.

Doolittle St., 20030, $606,000.

Frostburg Way, 9312, $315,000.

Kindly Ct. N., 19106, $345,000.

Leatherfern Terr., 9710, No. 301, $239,000.

Pier Point Pl., 18645, $260,000.

Ridgeline Dr., 10320, $220,000.

Stedwick Rd., 10000, No. 204, $219,000.

Strath Haven Dr., 20528, $302,500.

Transhire Rd., 19587, $250,000.

Wayridge Dr., 10524, $380,000.

Armistead Rd., 9706, $455,000.

Nolcrest Dr. E., 10817, $318,000.

Barn Ridge Dr., 17022, $1.25 million.

Blazer Lane, 14109, $570,000.

Cherry Leaf Terr., 14705, $634,000.

Dauphine St., 13115, $470,000.

Drury Rd., 2233, $565,000.

Fall Acre Ct., 14101, No. 12-22, $240,000.

Foggy Glen Dr., 13750, $610,000.

Glen Eagles Dr., 3712, $800,000.

Idlewood Rd., 11519, $449,500.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-811, $165,000.

Long Green Dr., 14417, $379,000.

Moray Rd., 12923, $550,000.

Peppertree Lane, 4133, No. 4141, $290,000.

Rockview Ct., 13301, $500,000.

Tabiona Cir., 2602, $365,000.

Tynewick Dr., 3843, No. 15, $360,000.

Wilcox Lane, 1715, $361,000.

Commandery Way, 18308, $935,000.

Gallagher Way, 17517, $375,000.

Jenner Ct., 4513, $400,000.

Morningwood Dr., 4104, $720,000.

Old Baltimore Rd., 17512, $811,000.

Saint Florence Terr., 3126, $470,000.

Toddsbury Lane, 3616, $589,000.

Winding Oak Dr., 4426, $760,000.

Collier Cir., 17605, $495,000.

Kohlhoss Rd., 17631, $310,000.

Aqueduct Rd., 8510, $780,000.

Beechgrove Lane, 11452, $900,000.

Brickyard Rd., 8401, $1.23 million.

Cobble Creek Cir., 8013, $1.41 million.

Crestview Dr., 1701, $872,500.

Farmbrooke Lane, 10606, $996,000.

Great Arbor Dr., 10704, $1.05 million.

Harrowgate Ct., 3, $775,000.

Jeb Stuart Rd., 8412, $700,000.

Masters Dr., 7800, $1.46 million.

Oracle Pl., 7850, $710,000.

Pebble Ridge Ct., 4, $910,000.

Smoketree Rd., 12027, $880,000.

Tuckerman Lane, 8604, $815,000.

Willowleaf Way, 1014, $930,000.

Aqua Lane, 13609, $785,000.

Azalea Dr., 781, No. 31, $400,000.

Beall Ave., 714, $1.27 million.

Blue Lobelia Way, 3750, $221,010.

Braxfield Ct., 12205, No. 36, $194,000.

Brice Rd., 1019, $381,500.

Chapman Mill Dr., 5712, No. 1412, $410,000.

Commonwealth Dr., 11319, No. 203, $413,600.

Empire Lane, 11403, $779,500.

Frederick Ave., 305, $315,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 928, $150,000.

Heritage Fields Ave., 1000, $860,000.

Hurley Ave., 417, $840,000.

Kings Riding Way, 10701, No. 101-14, $457,000.

Lorre Dr., 1706, $625,000.

Maryland Ave., 38, No. 327, $462,250.

Monroe St., 4, No. 709, $132,500.

Morning Gate Dr., 11337, $445,000.

Northcliffe Dr., 609, $561,900.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 523, $512,500.

Paca Pl., 1, $625,000.

Potomac Corner Dr., 10309, $722,000.

Ritchie Pkwy., 209, $600,000.

Silver Brook Dr., 9913, $1.31 million.

Symphony Park Dr., 10783, $1.43 million.

Treeline Way, 12007, $797,100.

Valerian Lane, 5939, $645,000.

Wickshire Way, 10905, No. G-2, $740,000.

Bank Barn Ct., 23125, $675,000.

Canterfield Terr., 12208, $750,000.

Drumcastle Ct., 11, $361,000.

Found Stone Rd., 12705, No. 7-303, $285,000.

Gunners Branch Rd., 19525, No. 211, $165,000.

Ledbury Way, 11426, $300,000.

Royal Crown Dr., 12519, $596,000.

Sojourn Ct., 21017, No. 25, $410,000.

Watkins Meadow Dr., 20449, $600,000.

Blair Mill Rd., 1220, No. 1008, $248,000.

Courts Way, 8908, $890,000.

Flora Lane, 1508, $556,000.

Greenwich Lane, 303, $549,000.

Leonard Dr., 8510, $540,000.

Mansfield Rd., 508, $700,000.

Pershing Dr., 619, $525,000.

Thayer Ave., 575, No. 407, $138,000.

Washington Ave., 2244, No. W-301, $312,000.

Woodland Dr., 9724, $575,000.

Elm Ave., 104, $1.37 million.

Kentland Ave., 1003, $605,000.

Wabash Ave., 901, $465,000.

Brooke Dr., 1101, $387,300.

Paul Dr., 1005, $489,900.

Twinbrook Pkwy., 203, $541,000.

Amherst Ave., 10853, No. 102, $350,000.

Belgrade Rd. S., 1014, $500,000.

Bucknell Dr., 10707, $470,000.

Cobble Hill Terr., 2312, $579,900.

Dennis Ave., 2201, $400,000.

Floral St., 3504, $300,000.

Grandview Ave., 11508, $425,000.

Kenton Pl., 11407, $527,300.

Le Baron Terr., 11628, $615,000.

Nairn Rd., 11504, $520,000.

Valleywood Dr., 12209, $395,000.

Winona Ct., 611, $320,000.

Frederick County

Morland Dr. N., 5774, $635,000.

Brunswick St., 723, $414,000.

F St. E., 23, $290,000.

Potomac View Pkwy., 701, $395,000.

Second Ave., 411, $252,000.

Brockton Dr., 3317, $515,000.

Jefferson Pike, 4128, $340,000.

Stockton Pl., 4212, $562,500.

Main St. E., 343, $260,000.

Appletree Ct., 1304, $345,000.

Ballenger Creek Pike, 5530, $380,000.

Britannic Pl., 6546, $430,000.

Cawley Dr., 589, No. 2-1D, $240,000.

Chase Ct., 5701, $340,000.

Crestwood Ct., 5623, $282,000.

David Lane, 1385, $240,000.

Duncan Pl., 6612, $376,000.

Himes Ave., 611, No. 112, $183,000.

Huntover Lane, 603, $540,000.

Krantz Dr., 5952, $372,000.

Mallery Ct., 6510, $325,000.

Mountville Rd., 4533, $425,000.

Pebble Ct., 6604, $210,000.

Planters Ct., 5808, $275,000.

Proclamation Pl., 7122, $390,000.

Sandpiper Ct., 6742, $305,000.

Teen Barnes Rd., 4509, $295,000.

Upper Mill Terr. S., 5426, $350,000.

Walcott Lane, 6512, $305,000.

Wild Hunt Rd., 666, $352,000.

All Saints St. W., 10, No. 102, $165,000.

Berry Rose Ct., 1603, No. 3D, $208,000.

Carriage House Dr., 2911, $420,000.

Cheyenne Dr., 304, $350,000.

Columbus Ave., 412, $360,000.

Dockside Ct., 1491, $295,000.

Egret Way, 2616, $385,000.

Gas House Pike, 9627, $350,000.

Hamilton Ave., 49, $285,000.

Iverson Terr. N., 6309, $574,900.

Liberty Rd., 11129, $587,000.

McKaig Rd., 7732, $250,000.

Newport Pl., 6230, $375,100.

Poolside Lane, 1818, No. A, $272,500.

South St. E., 27, $345,000.

Springwater Pl., 6109, No. 2402, $247,500.

Waterside Ct., 8292, $325,000.

Woodruff Way, 1717, $335,000.

Fifth St. E., 106, $315,000.

Ninth St. E., 404, $340,000.

Baltimore National Pike, 7503, $709,990.

Butterfield Overlook, 2014, $550,000.

Coleridge Dr., 2501, No. 1-3C, $250,000.

Etzler Rd., 5709, $1.02 million.

Harpers Way, 152, $294,000.

Heather Ridge Dr., 551, No. D, $135,000.

Infantry Dr., 2146, $582,000.

Lawler Dr., 1127, $430,000.

Mountainberry Cir., 9002, $620,000.

Palace Green Terr. E., 2213, $335,000.

Rosecrans Ct., 2032, $320,000.

Shookstown Rd., 5757, $205,000.

Sundown Ct. W., 7196, $505,000.

Washburn Ct., 1920, $679,900.

Whispering Meadow Ct., 1808, $562,000.

Beerse St., 10016, $335,000.

Drummers Passage, 11430, $835,000.

Fauberg St., 10159, $391,000.

Innsbrook Ct., 11146, $850,000.

Bunker Hill Rd., 12751, $310,000.

Alabaster Ct., 6998, $340,000.

Fern Lane, 7102, $405,000.

Main St. E., 117, $105,000.

Rosebud Ct., 8502, $430,000.

Wash House Cir., 9, $375,000.

Rolling Meadows Ct., 3116, $750,000.

Viridian Terr., 4337, $472,500.

Bunker Ct., 4028, $635,000.

Dove Dr., 5310, $631,000.

Knoll Rd., 12605, $875,000.

Primavera Dr., 13507, $880,000.

Westridge Dr., 306, $451,000.

Dawn Ct., 9072, $501,000.

Wolfsville Rd., 11428, $392,000.

Chickadee Lane, 6805, $425,000.

Eaglehead Dr., 5947, $525,000.

Hemlock Point Rd., 6586, $390,000.

Main St. W., 126, $415,000.

Steamboat Way N., 6268, $282,500.

Worchester Dr., 11136, $430,000.

Bowis Dr., 1596, $400,000.

Eylers Valley Rd., 16165, $450,000.

Hillside Ave., 13710, $325,000.

Sheeley Rd., 10612, $390,000.

Ball Rd., 8031, $450,000.

Brien Pl., 9109, $686,500.

Denison St., 3631, $880,000.

Herb Garden Dr., 3065, $580,000.

John Simmons St., 9111, $780,000.

Penrose St., 9393, $495,000.

Shafers Mill Dr., 9217, $920,000.

Timber Green Dr., 3452, $555,000.

Albany Ave. W., 215, $395,000.

Daysville Rd., 10622, $410,000.

Fortune Pl., 8506, $245,000.

Inspiration Ave., 8511, $354,500.

Sandalwood Ct., 113, $240,000.

Coppermine Rd., 11405, $465,000.

Prince George's County

Auburn Rd. W., 14702, $715,000.

Strausberg St., 1103, $461,000.

East West Hwy., 1502, $270,000.

Metzerott Rd., 1836, No. 2005, $130,000.

18th Ave., 7403, No. 9, $110,000.

Cherry Hill Rd., 11320, No. 2-Q20, $166,000.

Fleming Lane, 12300, $455,000.

London Lane, 14632, $379,000.

Ogles Hope Dr., 13111, $690,500.

Skylark Lane, 12417, $440,000.

Yarmouth Lane, 4002, $450,000.

Everglade Lane, 15602, No. 2-104, $245,000.

November Ct., 2949, $310,000.

Platte Dr. N., 15517, $270,000.

Brandywine Rd., 14238, $426,000.

Owings Ave., 14318, $650,000.

40th Pl., 4302, $350,000.

Booker Dr., 917, $180,000.

Hylton St., 7243, $315,000.

Opus Ave., 605, $295,000.

Dakin Ct., 10011, $225,000.

Elsa Ave., 1104, $310,000.

Kent Village Dr., 2109, $325,000.

Peacock Dr., 503, $245,000.

American Swing Pl., 11517, $620,000.

Evelyn Lane, 8404, $607,000.

Goosecreek Ct., 10217, $295,000.

Pinewood Dr., 7809, $410,000.

Strawberry Ct., 3504, $515,000.

Limestone Pl., 9321, $440,000.

Saint Andrews Pl., 9214, $490,000.

60th Ave., 8506, $400,000.

Darkwood Ct., 6712, $300,000.

Hil Mar Dr., 5149, $280,000.

Millvale Ave., 2522, $265,000.

Aragona Blvd., 1800, $549,000.

Botetourt Dr., 6720, $410,000.

Founders Woods Way, 8303, $330,000.

Kerby Parkway Ct., 8101, $370,000.

Old Fort Hills Dr., 2205, $405,000.

Potomac Heights Dr., 1523, No. 272, $265,000.

Tantallon Dr. E., 413, $400,000.

Worrell Ave., 10041, $379,000.

Miner St., 8100, $437,000.

Stream Bank Lane, 5302, $488,000.

Longfellow St., 4416, $480,000.

Campus Way N., 2619, No. 43, $351,000.

Ridge St., 10111, $450,000.

Windsor Oaks Way, 10214, $455,000.

Abbeville Pl., 14504, $700,000.

Cherry Lane S., 9101, $547,000.

Essenton Dr., 116, $460,000.

Joyceton Dr., 10538, $335,000.

Sante Fe Blvd., 9620, $517,260.

Vista Woods Ct., 10003, $410,000.

Bowsprit Lane, 14124, No. 809, $169,000.

Cherrywood Dr., 15034, No. 1N, $230,000.

Forest Mill Lane, 6305, $500,000.

Mayfair Dr., 14507, $405,000.

Overlook Way, 1026, $538,550.

Vista Dr., 14029, No. 182, $172,000.

Basswood Terr., 11212, $495,000.

Portsmouth Dr., 8620, $340,000.

Karen Elaine Dr., 5540, No. 1638, $132,000.

78th Ave., 4904, $257,000.

Colony Rd., 1412, $350,000.

Riverhaven Dr., 145, No. 201, $310,000.

Ravenswood Rd., 5800, $430,000.

Auth Rd., 5407, $375,000.

Deming Dr., 3707, $369,000.

15th Pl., 7302, $315,000.

Colon Terr., 5714, $410,000.

Jameson St., 2340, $305,000.

Westridge Ct., 6306, $325,000.

Lasalle Rd., 4909, $400,000.

24th Ave., 6639, $420,000.

Brookmeadow Lane, 17109, $195,000.

Curtis Ct., 9200, $305,000.

Ella Beall Ct., 6001, $505,000.

Hampshire Hall Ct., 14411, No. 1006, $288,000.

Queen Elizabeth Dr., 10300, $255,000.

Trotters Glen Dr., 4917, $750,000.

Wyman Way, 9729, $495,000.

Prospect Landing, 12306, $675,000.

Ruby Turn, 2259, $556,120.

Calvert County

Chesapeake Village Blvd., 7110, $625,525.

Grindstone Ct., 7523, $635,000.

Randle Ave., 6433, $650,000.

Eighth St., 6550, $324,900.

27th St., 3606, $217,000.

Uncle Charlies Spur, 12441, $730,000.

Matthew Dr., 1261, $810,000.

Ridge Rd., 2842, $389,990.

Tack House Lane, 1035, $640,000.

Bison Ct., 809, $344,900.

Comet Lane, 11008, $442,000.

Coyote Ct., 12494, $280,000.

Huron Dr., 12947, $275,000.

Marine Ave., 13551, $600,000.

Rawhide Rd., 11430, $263,000.

Santa Fe Trail, 652, $300,000.

Sollers Wharf Rd., 2165, $325,000.

Thunderbird Dr., 232, $274,900.

White Sands Dr., 720, $210,000.

Greenwood Ave., 8925, $255,000.

Sea Oat Ct., 9340, $270,000.

Fifth St., 3809, $215,000.

Seventh St., 3809, $215,000.

Ninth St., 4005, $455,000.

Old Solomons Island Rd., 9544, $244,000.

Rymer Way, 8822, $390,000.

Balsam Dr., 3734, $325,000.

Shore Dr. S., 3911, $350,000.

Calvert Towne Dr., 833, $190,000.

Crofton Ct., 1804, $244,000.

Hallowing Point Rd., 1105, $216,000.

Overlook Dr., 334, $300,000.

Serenity Ct., 310, $216,000.

Caudles Way, 6530, $350,000.

Madeline Dr., 305, $535,000.

Toms Lane, 468, $575,000.

Charles County

Bel Alton Newtown Rd., 9625, $257,000.

Crowfoot Ct., 15970, $400,000.

Basingstoke Lane, 2697, $381,000.

Edgewood Rd., 2917, $255,000.

Marion Adams Pl., 6500, $190,000.

Surrey Pl., 6984, $374,000.

Waters Edge Ct., 2829, $288,000.

Budds Creek Rd., 11160, $410,000.

Audrey Rd., 17470, $265,900.

Bittersweet Dr., 14435, $465,000.

Latham Ct., 7270, $600,000.

Dove Tree Ct., 47, $225,000.

Green Meadows Dr., 3245, $395,000.

Mason Springs Rd., 6100, $153,000.

Revels Pl., 6650, $384,900.

Annabelle Dr., 11285, $405,000.

Bethany Lane, 7832, $330,000.

Carols Pl., 101, No. 33, $285,000.

Charleston Ct., 225, $300,000.

Durham Church Rd., 8735, $345,000.

Gleaning Ct., 102, $610,000.

Hedgewick Ct., 6416, $573,000.

Mason Springs Rd., 6545, $250,000.

Rye Dr., 1002, $405,000.

Tall Grass Lane, 126, $390,000.

Valley Rd., 6350, $420,000.

Williamsburg Cir., 213, $460,000.

Bonnie Lane, 2121, $630,000.

Broadstone Pl., 12292, $430,000.

Careysbrook Ct., 3216, $440,000.

Community Dr., 2258, $435,000.

Cygnet Dr., 11631, $500,000.

Flatbill Ct., 15600, $527,000.

Golden Gate Ct., 2818, $438,000.

Holly Oak Ct., 2203, $305,000.

Kilt Pl., 9799, $380,000.

Meadowsweet Dr., 2605, $490,000.

Nicholas Rd., 5009, $380,000.

Pin Oak Dr., 1606, $256,000.

Rolling Meadows St., 2297, $425,000.

Sewickley St., 11173, $400,000.

Truman Manor Lane, 15092, $580,000.

Gilroy Rd., 8305, $375,000.

Riverview Dr., 12131, $300,000.

Barnstormers Lane, 5636, $365,000.

Crooked Creek Ct., 4951, $500,000.

Garner Ave., 68, $370,000.

Girvan Ct., 4809, $535,000.

Hazeltine Ct., 11707, $445,000.

Kempsford Field Pl., 3673, $271,000.

Kitchen Ct., 3314, $325,000.

Muirfield Ct., 11697, $495,000.

Ocean Pines Ct., 11795, $520,000.

Palm Desert Pl., 11708, $340,000.

Pine Cone Cir., 3568, $415,000.

Red Lion Pl., 2695, $190,500.

Rooks Head Pl., 2673, $270,000.

Sheffield Cir., 4684, $453,000.

Tadcaster Cir., 49, $410,000.

University Dr., 391, $295,000.

Abell Way, 8524, $460,000.

Bear Ct., 6413, $389,900.

Bluehead Ct., 5078, $360,000.

Caribou Ct., 6912, $275,000.

Crowbill Ct., 4083, $320,000.

Dunlin Ct., 4123, $415,000.

Flying Squirrel Ct., 6706, $382,000.

Gopher Ct., 6201, $407,000.

Halibut Pl., 5302, $310,000.

Impala Ct., 6903, $405,000.

Lamprey Ct., 5206, $435,000.

Moffit Pl., 9852, $330,000.

Ridge Rd., 2860, $530,000.

Skeeter Ct., 2553, $155,000.

Stone Pine Ave., 10407, $505,000.

Vess Ct., 9483, $462,500.

Atlantis Lane, 5134, $580,000.

Catalina Pl., 10552, $220,000.

Ford Terr., 10218, $340,000.

Inwood Lane, 11222, $437,000.

Princess of Wales Pl., 3684, $330,000.

Saint Christopher Dr., 11286, $614,000.

Southport Pl., 11177, $360,000.

Troll Valley Pl., 3265, $545,000.

Worthington St., 3690, $585,000.

St. Mary's County

Abell Rd., 21420, $1.5 million.

Pleasant Lane, 23041, $240,000.

Beaver Creek Dr., 44163, $325,000.

Cobblestone Lane, 23140, No. 405, $160,000.

Foxglove Way, 23104, $275,000.

Keyport Ct., 45280, $210,000.

Mountain Laurel Lane, 23162, $310,000.

Patuxent Beach Rd. N., 24043, $465,000.

Poteat Ct. N., 45819, $235,000.

Willis Dr., 22051, $350,000.

River Dr., 24319, $550,000.

Cooper Creek Lane, 46501, $315,000.

Church Dr., 45763, $210,000.

Lower Kells Lane, 22555, $198,000.

Saint Josephs Cir., 22119, $244,000.

Anne Ct., 42569, $320,000.

Keith Ct., 42508, $360,000.

Palamino Dr., 43817, $330,000.

Sotterley Rd., 24704, $120,000.

Big Chestnut Rd., 40077, $330,000.

Colton St., 22350, $280,000.

Greenbrier Rd., 23250, $360,000.

Main Way Rd., 43945, $360,000.

Point Lookout Rd., 28740, $370,000.

Saint Johns Rd., 42147, $400,000.

Barley Ct., 23135, $435,000.

Columbus Dr., 46355, $125,000.

Esperanza Dr., 22980, $410,000.

Gooseneck Dr., 46116, $375,000.

Keel Dr., 48317, $272,500.

Massum Eyrie Way, 48200, $650,000.

Piper Ct., 47061, $350,000.

Robert Leon Dr., 46669, $314,500.

Scarborough Dr., 21282, $285,000.

Wasp Rd., 21799, $131,000.

All Faith Church Rd., 29820, $420,000.

Bay Dr., 40366, $145,000.

Ben Oaks Dr., 27883, $649,900.

Dockser Dr., 39987, $340,000.

Grandview St., 39960, $565,000.

Hills Dr., 26075, $285,000.

Laurel Grove Ct., 26515, $485,000.

Old Village Rd., 28205, $35,000.

Shamrock Lane, 25795, $379,000.

Three Notch Rd., 26010, $329,900.

Ball Point Rd., 16442, $450,000.

Riverside Dr., 14249, $615,000.

Happyland Rd., 45600, $1.6 million.

