Bauer Dr., 15004-Jared and Jamie Black Maier to Kranthi Nirmala, $593,000.

Cliff Swallow Way, 15660-Thomas Dobridge and estate of Michael R. Dobridge to Rowena Coleman, $300,000.

Flower Valley Dr., 4601-Cherise A. and James O. McGovern to Timothy and Robyn Kaminski, $590,000.

Manor Lake Dr., 15109-Frederic M. Berry to Catherine Caludis and Daniel Patrick Morrison, $687,500.

Sloan St., 13812-Paisan Atsavapranee and Louisa P. Wu to Patrice Weiglein and Richard A. Roe, $442,000.

Westbury Rd., 15005-Geoffrey Grammer to Waleed Haleem, $700,000.

BETHESDA AREA

Broxburn Ct., 7308-Bernard V. Auchter and Maureen Lemire to Ava B. Linton, Paul A. Linton and Wilfred Newell, $1.25 million.

Carita Ct., 8001-Spring Valley Builders Corp. to Brian L. McDonald and Sylvie A. Laurens McDonald, $1.74 million.

Dickens Ave., 10021-Maksim and Adina Barkinskiy to Robert J. and Guinevere Seaward Shore, $1.22 million.

Granada Dr., 7504-C. M. Conlan Contractors & Builders Inc. to Barry M. and Rhonda D. Applebaum, $1.8 million.

Jamestown Rd., 4712-H. Edward Dunkelberger Jr. to Ilya and Celine Bourtman, $1.8 million.

Kittery Lane, 9104-Ted D. Tarr and Sherry E. Peske to Sam A. Blanc IV and Karyn Blanc, $999,900.

Merriam St., 5402-Stephanie Read and Simon Tulloch to Meagan L. Carlock, Caitlin C. Drew, Caitlin N. Carlock, Matthew Young and Michael E. Young, $1.42 million.

Quintana Dr., 9108-May Properties 3 Corp. to Manie and Sonia Juneja, $850,000.

Searl Terr., 5960-Amy Clark Yount and estate of Jean Yount to Amanda Trevisan and Christopher Brennan Carroccio, $1.19 million.

Town Gate Lane, 9122-Joyce and Rene Gonin to Tammi L. and Jourdain Damas, $1.02 million.

Weymouth St., 10513, No. M-Deborah H. Friese to Png Loke and Judy Wong, $275,000.

BOYDS AREA

Kings Crossing Blvd., 14301, No. 303-Arpie A. Park and Armineh M. Avanessi to Moon T. and Hannah Lim, $172,000.

BROOKEVILLE AREA

Gold Mine Rd., 3209-Clifford T. and Megan L. McCormick to Hanni Lee Lewis, $560,000.

BURTONSVILLE AREA

McKnew Rd., 14729-Brian Anthony and Maria Anleu to Biniyam K. Abebe and Genet G. Gebretsadik, $340,000.

Stepping Stone Way, 14431-Bernadette Jones to Tekle T. Avehu and Elsabet Tefera, $299,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Castle Cliff Ct., 26-Alice S. Grossman to Marlena Margaret Hartz, $379,000.

Crockett Lane, 1337-Lawrence Jay Wexler and Wendy Ann Polen Wexler to Richard D. McCarthy Jr. and Amanda J. Richard, $553,000.

Kimblewick Dr., 412-Robin B. Simon and estate of Mark P. Simon to Ira William Zukerman and Betty Ann Ward Zukerman, $551,800.

Quartet Lane, 3120, No. 232-Krystle Washington Ragin and Krystle Sherree Washington to Charlotta Whitney, $255,000.

Whitehall Dr., 1702-Jason Randall Shanholtz and Andrea Timashenka to Pramod Shrestha and Binita Neoupane, $475,000.

CHEVY CHASE AREA

Friendship Blvd., 5500, No. 1122N-TECU Corp. to Joseph R. Thompson, $490,000.

Langdrum Lane, 4822-Martha M. Fisher to David Stanley Konczal and Yamillett Maria Fuentes, $1.14 million.

Thornapple St., 3703-Susan L. and Andrew Feffer to Trevor C. and Jamie T. Matese, $1.32 million.

CLARKSBURG AREA

Boulder Heights Terr., 12510-Diane W. and Peter S. Hayes to Bhavesh Bhagat and Sejal Degadwala, $765,000.

Ebenezer Chapel Dr., 13026-Pulte Home Co. to Erika Y. and Felix C. Blanco, $394,935.

Glacier Lily Dr., 22886-Mohd Mostafa and Fnu Arezo to Kibrom Haile Gebrezgabher, $217,730.

Majestic Elm Ct., 22651-Gina K. Spann and Sterling J.L. Paige Sr. to John Escario, $454,000.

Robin Song Dr., 23123-Wayne and Sheri Petrie to Yizhen Chen and Lu Liu, $425,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Catchworth Ct., 1619-Michael P. Flynn and Kathleen H. Kohl to Glenda C. Morales, $525,000.

Kaywood Ct., 19-Burt M. and Carol S. Kahn to Mariah Joy Candrian and Steven Wayne Cornish, $585,750.

Soapstone Lane, 316-Karen Renee O’Dell O’Neill to Jeffrey and Terrie Newmark, $575,000.

DAMASCUS AREA

Cutsail Dr., 24547-Joseph G. and Rebecca A. McDonald to Orlando Xavier Soto Pastor, $415,000.

Johnson Dr., 26405-Richard E. and Iris M. Rush to Girish and Veronica Marie Kumar, $382,000.

Ridge Manor Dr., 26043-Adebayo Metzger and Francine Elliot to Angele Patricia Lemanga, $286,000.

Valley Park Ct., 34-Daniel A. and Barbara Barry to Hadil Kouki and Ahed Al Al Hendi, $274,900.

DERWOOD AREA

Buena Vista Terr., 7559-Michael A. and Virginia H. Erfurt to Dana J. and Melissa E. Pierce, $675,000.

Glen Oak Run, 16928-Shwuing Wu and Hsien Tsung to Belisario A. Mejia Bail, Brenda L. Solorzano and Medardo D. Martinez Ascencio, $500,000.

Hollingsworth Dr., 18201-Milton Brown to Frederick W. Newcomb and Julie R. Driver, $545,000.

Weatherby Dr., 7513-Kevin and Virginia Reagan to Rildo Santos and Dinara Muldabayeva, $392,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Biltmore Dr., 9412-Lee Jamison and Megan O’Brien to Maurice Nsabimana, $620,000.

Grayson Ave., 9914-Doris D. Shapiro to Samuel Lee and Katie Anne Garrett, $467,000.

Indian Lane, 9906-Michael G. and Cheryl L. Pfetsch to William Michael McDermott and Paige Catherine Bennett McDermott, $650,000.

Loxford Terr., 917-Jeffrey Lee Pettenati and estate of Anna M. Pettenati to Theodore Joseph Anselmo, $250,000.

Pierce Dr., 10117-Thomas P. and Kirstin E. Martin to Debra J. Schueller and Gunnar M. Coffman, $628,300.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 503-Trayce Diskin to Hannah Marie Marks, $190,000.

Tenbrook Dr., 10204-Sergio Roa to Sandra J. Schmidt, $360,000.

Wire Ave., 9301-Sky Investment Corp. to Erin Souhan and Marc Beckel, $644,000.

GAITHERSBURG AREA

Centerway Ct., 2-Raymond Joon and Bryan H. Goh to Megan R. Cawley and Terry A. Straker, $524,900.

Deer Park Dr. E., 17-Krista Elizabeth Merritt to Katie Dennison, $299,000.

Filbert Dr., 19816-Paulette Lee to Jorge A. Arevalo Gonzalez, $319,900.

Inkberry Cir., 17-Jufang Gui to Marc L. Friedman and Kristine A. Pordesimo, $415,000.

Oriole Pl., 9200-Karen S. Lipscomb to Carlos E. Navarrete Ponce and Alma E. Reyes De Navarrete, $365,000.

Summit Ave. N., 232, No. 26-Kelly Mitchell to Rochelle M. Burrell, $364,900.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Alfandre St., 328-Pertti J. and Bonnie M. Hakkinen to Brian J. Riley and Amy S. Groebel Riley, $720,000.

Big Acre Sq., 17, No. 21-9-Stacey Bonilla and Stacey Holder to Meagan Stolarski, $355,000.

Circuit Ct., 11, No. 25-6-Marcela A. and Dennis Pereira to Kelli Van Zee, $355,000.

Diamondback Dr., 506, No. 246-CF Sept Owner Corp. to Kenneth D. and Gracie K. Roy, $580,000.

Heathwalk Mews, 664-Joseph and Joni Marie Madary to Joseph M. Laco, $490,000.

Jones Lane, 15520-Jason Michael and Erica Fox Leidel to Mingchih Kao and Hueychu Chen, $540,000.

Keystone Dr., 16-Ferdinand S. and Ma Dolores J. Abastillas to Judi Lei Hernandez, Narciso Figueroa and Carmen Figueroa, $494,000.

Native Dancer Rd., 15009-Hongyan Xu and Daqi Cui to Shirin Sudhakara, $705,000.

Pheasant Run Dr., 920-Ramtin Kiany and Shahrzad Shagoshtasbi to Sean M. and Kristen A. Franklin, $514,900.

Riffle Ford Rd., 16115-Robert F. and Paula J. Jennings to Kyle R. Jennings, $350,000.

Thorburn Rd., 2-Paul J. Pykosh to William H. and Martha L. Godnick, $629,000.

Westbourne Terr., 16900-Karen Karapetyan and Anahit Aghvanyan to Christopher I. and Ann M. Hamilton, $478,000.

GERMANTOWN AREA

Amarillo Ct., 13, No. 136-Elaine Gardner to May and Matthew Robinson, $289,500.

Beaconfield Terr., 20307, No. 2-Jessica Ann Cortes and Fernando Cortes Espinosa to Samuel L. Boyd, $219,900.

Briarwick St., 14014-Loc P. Nguyen and Nam Phuong Ton Huyen to John M. Kreeger, $573,000.

Churchill Ridge Cir., 12909, No. 7-2-Louis Ramon and Katiuscia P.S. Ramon to Justin D. Taylor and Kendall N. Thomas, $218,000.

Crosstie Terr., 19009, No. 902-Yolo Corp. to Tara Acharya and Krishna Rizal, $298,880.

Dover Cliffs Pl., 13630-William Kressin and Paige Bearnath Gudesky to Jennifer Blanton, $295,000.

Giant Ct., 13513-Kevin Charles Mangold to Joseph Aubry and Emily Elizabeth Benoit, $355,000.

Highstream Dr., 19041-Donte and Jennell Moore to Anh Hoang and Thanh Nguyen, $365,000.

Liberty Mill Rd., 19219-Scott and Jean Trefethen to Hector H. Mondragon Puelles and Roseli Dos Santos Gomes, $419,000.

Mockingbird Dr., 14601-Ronald Joseph and Sondra Lynn Barbour to Douglas and Cheryl Hawk, $1.28 million.

Poplar Hill Rd., 14330-Jeffrey Ulmer and Marianne Metcalf to Richard P. Cook Jr. and Melbalynn Lee Madarang, $1.06 million.

Sage Terr., 12854-Scott Savage to Novissi Akuto Afokpa and Essofa Tchagaffo, $240,000.

Shore Harbour Dr., 20406, No. 4-E-Catherine G. Kramer and Rose G. Koontz to David N. Espinoza, $235,000.

Sparkling Water Dr., 18825, No. 1-F-Federal National Mortgage Association to Donna Delour, $189,000.

Tivoli Fountain Ct., 13337-Reji Thomas and Liji Scaria to Rui Xue and Haiyun Wei, $379,900.

Wallich Way, 13067-Mateny Hill Corp. to Wilfried J. Oshumare and Ariane A. Atinkpahoun, $560,895.

White Saddle Dr., 19631-Francisco U. Darantinao Jr. and Regina D. Domingo to Alejandro Laredo, $345,000.

KENSINGTON AREA

Brookfield Dr., 4423-Scott M. and Lana K. Guthrie to Marta Rajchel and Aaron Uslan, $860,000.

Dupont Ave., 3716-Michael and Leslie Kantor Freed to Mary L. Pellegrini, $680,000.

Flanders Ave., 5006-Peter C. and Janet D. Georgatsos to Lindsay Marie Branton and Matthew Ryan Anderson, $705,000.

Madison St., 11007-Wayne Curnow to Matthew Merry, $370,000.

Saint Paul St., 10543-Karen J. Plucinski and estate of Jacqueline B. Jones to Jamie Leigh Michalek and Payton Anthony Thomas, $855,000.

Westbrook Lane, 4308-Vincent J. and Katherine C. Vaghi to Gideon and Lisa Blumenthal, $1.1 million.

LAYTONSVILLE AREA

Damascus Rd., 6320-Wells Fargo Bank and Banc of America Alternative Loan Trust 2007 to Rajendra Adhikari, $439,950.

Newbury Rd., 24112-William E. and Ladonya J. Vinson to Rico D. Johnson and Latrice Gasaway, $458,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Chatteroy Pl., 9436-Jeanne Richter and estate of John T. McIlwaine to Teresa Deneau, $320,000.

Fern Hollow Way, 9554-Joshua John and Jana Godaire to Reza Alimardani, Mahdi Alimardani and Zahra Abbaspour, $281,000.

Hob Hill Way, 20008-Oscar and Roberto C. Barillas to Rosita Edna Helena Bode, $313,960.

Leatherfern Terr., 9701, No. 102-Valentina and Vyacheslav Keyzman to Iffaaz and Ferial H. Salahudeen, $237,900.

Mills Choice Rd., 19118, No. 5-Yangqing Zhao to Richard L. Huang and Qing Wu, $143,000.

Royal Bonnet Cir., 18065-Pablo and Celina Gomez to Angelica M. Munoz, $292,800.

Stringfellow Ct., 20311-Bindu Gambhir and Mandeep Saini to Michael Andrew Bohr and Rosa Telleria Biagas, $710,000.

Watkins Mill Pl., 10109-Ross David Hudson to Claudia N. Arias Villalobos, Douglas Jonathan Bernal and Brenda Veronica Campos, $264,000.

MULLINIX AREA

Ridge Rd., 28724-Alizabeth J. and David W. Brookes to Nilton Franco Gomez, $297,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Royal Rd., 10220-Joseph A. Violante and estate of Peter L. Violante to Ernesto M. Martinez Velasquez and Ana Carolina Gamez Amaya, $430,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bel Pre Rd., 3810, No. 2-30-Melvin R. Palacios Salguero to Reyna Cecilia Benitez Quinteros and Dolores Veronica Benites Quinteros, $188,000.

Coolidge Ave., 16003-Housing Opportunities Commission of Montgomery County to Abebaw A. Zerihun and Serkadis T. Mehiret, $162,887.

Gate Dr. N., 13821-David O. and Christine Denise Berg to Jon Rinaldi and Linda M. Murphy, $576,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-222-Robert F. Mann to Marc Pickering, $110,000.

Layhill Rd., 13112-Emile S. Siman to Jeannette Rose and Arielle Solange Craigfeld, $475,000.

Leisure World Blvd. N., 3200, No. 514-Ellen L. and Beatrice Berkowitz to Mona I. Cassidy Davis, $192,000.

McVeary Ct., 2517, No. 9BF-Jessica Alexandra Gonzalez to Tyrone Jackson, $247,000.

Pine Orchard Dr., 15310, No. 84-2E-Miguel Sapp to Sharon B. Mizell, $205,000.

Taos Ct., 14427, No. 5-U-Jennifer C. Foster and Danielle C. Rochelle Foster to John Andrew Martinez, $230,000.

Tynewick Terr., 14662, No. 4-Eliana M. Rojas to Robert L. Clark Jr., $235,000.

OLNEY AREA

Briars Rd., 4008-Kristin Ann Marcell and estate of Frederick C. Marcell to Mariam Ibrahim and Farid Israel, $549,000.

Ivy Lane, 18116-Kathleen O. Emery to Indima U. Fernando and Shihan R. Jayawardhana, $559,000.

Overwood Dr., 17700-Natalie Lentz and Ana Patricia Guzman Evans to Paul David Fuller, $525,000.

Stoneyhurst St., 18813-Robin M. Cameron and estate of Blake K. Thomas to Candace Rosen and Tamiru Ketema Yehualaw, $563,000.

Vintage Spring Terr., 3510-Aaron A. and Sarah K. McKinley to Jose Armando Guzman, $380,000.

POOLESVILLE AREA

Beatriz Ave., 19855-Richard M. Hanna to Desma Rajesh, $238,500.

Sugarland Rd., 15110-John V. Evans to Karen M. Becker, $1.1 million.

POTOMAC AREA

Cedar Ridge Dr., 11429-Timothy G. and Virginia S. Wex to Adam Goodman and Yuchao Li, $864,990.

Golden Crest Ct., 4-Gail P. Singer to Jeffrey Benjamin and Doran A. Katz, $815,000.

Holly Hill Pl., 10221-Anderson and Margery Phillips to Hootan Roosta, $1.35 million.

Ivymount Terr., 7809-Tsann Wang Yu and Mei Ying Wong Yu to Sophia Chien, $830,000.

Maplecrest Lane, 10709-John F. and Karen B. Brennan to Michelle F. and Herbert H. Epstein, $1.1 million.

Post House Ct., 11101-Sangsik and Eunjoo Woo to Seung Kyun and Min Jin Choi, $877,000.

Smoketree Rd., 11805-Donna M. Brown to Nathan Walton, Jessica Walton and Iris Snapper, $639,000.

Tobin Cir., 9417-John A. and Alicia M. Phillips to Victor M. Pita and Anne D. Lackritz, $1.5 million.

Van Dyck Ct., 7-Jeffrey L. Weiss and Leisha A. Self to Marc Scott Silverman, Emily Silverman, Allen L. Stockett and Brenda F. Stockett, $850,000.

ROCKVILLE AREA

Arroyo Dr., 11112-Michael and Shari Wohl to Eric Zelman and Miranda Broadney, $1.47 million.

Barbados Pl., 5919, No. 23-Steven R. Oversby to Casey L. Fletcher, $420,000.

Blue Ash Way, 14106-Judy Shin to Sandesh Kumar and Roli Malla Joshi, $975,100.

Brewer House Rd., 10706-Orin T. Schepps to Yoon Yong and Jae Kyung Chung, $728,800.

Cavanaugh Farm Way, 10201-Warren E. and Patricia J. Williams to Jean C. Yu and Mark A. Kronforst, $1.18 million.

College Pkwy., 882, No. 201-Khoa T. Vo and Jenny P. Lew to Huiru He and Shunyao Zhu, $228,000.

Curtis Pl., 1019-Allison and Clara Bryant to Noelle R. and Blaise F. Defazio, $840,000.

Evelyn Dr., 1723-Micky and Itshak Keren to Asha D. Saavoss, Monica Renee Saavoss and Samuel Aaron Soltoff, $699,900.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1101-Adit Parasuram to Philippe Lindsay, $317,500.

Halifax Ct., 10-James R. and Susan Johnston Sellers to Magdy Girgis and Yulia Tsaturova, $795,000.

Huntover Dr., 11230-Mary Louise Armstrong to Daniel Wayne Bowen, $900,000.

Kings Riding Way, 10706, No. 202-18-Karin C.C. Ritter to Francesca Vaghi, $447,000.

Longwood Dr., 604-Jason J. Kau to Richard G. Fox, $378,080.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 526-Chia Fu and Wei Wu Sheng to Timothy Won, $320,000.

Pommel Dr., 14705-Kerming Tsaur and Jenny Li Mei Tsaur to Christopher Han Ku Kim and Soojin Kim, $755,000.

Rose Ave., 930, No. 2103-Pike & Rose Condominium Inc. to Jean Francois Pouliot and Francine O’Leary, $1.01 million.

Sweetwood Ave., 10224-Christopher and Ziying Sherwin to Chung Jung Kevin Chung and Yichun Lin Chung, $925,000.

Yearling Terr., 14703-Xin Yao and Rong Wang to Rafijul Bari and Nasreen Farjana, $465,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Brundidge Terr., 11426-Gary A. Rosen and estate of Michael Sterling Kraus to Meng Yu and Yi Li, $215,000.

Foxwood Terr., 20416-Vidya and Satish Deo to Adlyn L. Wilson and Kameka Payne, $564,000.

Knolltop View Ct., 11214-Paul and Lauren Carroll to Wesley C. and Jessica Hollenbach, $565,000.

Sunnyview Dr., 12109-Ihart Properties Corp. to Patricio J. Alvear, $430,000.

SILVER SPRING AREA

Coleridge Dr., 2120-Latonya S. Sellers and Larry B. Postell to Mahlet Thomas, $385,000.

Fairview Rd., 9106-Lisa M. Cartwright to Michael Daniel Ferrario and Jill R. Whitman Ferrario, $895,000.

Hume Dr., 2703-Power Plant at NPS Corp. to Karen Clayton Carey, $925,000.

Milford Ave., 8513-Benjamin R. Corson to Catherine A. Moody, $570,000.

Wayne Ave., 310-Ri Xiong Dong and Xue Fang Tan Dong to Michael A. Morris, $520,000.

TAKOMA PARK AREA

Columbia Ave., 22-Susan Watkins to Diane Patterson and Charles A. Yudson, $610,000.

Erie Ave., 721, No. 4-Catherine M. Nguyen to Ann Strachan, $170,000.

Lee Ave., 111, No. 203-Sandra Miller to Christina A. Dey, $172,000.

Sycamore Ave., 7108-Steven P. and Samantha H. Shofar to Wynette Yao, $847,000.

TWINBROOK AREA

Calvin Lane, 513-Babayit Corp. to Amy M. Lawson, $470,000.

Grandin Ave., 911-Deborah S. Turton to Maryam A. Amouzegar and Kambiz Tavana, $459,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10821, No. F-Arthur Clarence Williams to Ketsia Masse, $195,000.

Billman Lane, 1813-A. Brad Van Grack to Jason T. Vanord and Mai Thao L. Pham, $515,000.

Claridge Rd., 12061-Khadra Hassan to Cassandra R. Hill, $330,000.

Edgemont St., 12204-Tuan M.and Huong Thi Thanh Nguyen to Ruth, Theresa and Michael Orevba, $410,000.

Garden Gate Rd., 12600-Edward Steven Wallace and estate of Edward C. Wallace to Sara L. Wells, Sean R. Wells and Bethany M. Garner, $475,000.

Glenhaven Dr., 10600-U.S. Bank and Banc of America Funding Corp. to German B. Cabrera and Victor R. Pena Guerra, $390,000.

Haywood Dr., 10403-Mary Holmes to Thomas Harkins, $370,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in May were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Buckeystown Pike, 1206-Elizabeth J. Schultz to Steven and Mary Strouth, $185,000.

BRUNSWICK AREA

H St. E., 612-Casey R. Clark to Stephen M. and Heather L. Lowery, $269,900.

Tide Lock St., 1238-Jessica and Donald Fields to Robert C. Barnhart III, Colette F. Wess and Susan M. Wess, $485,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Casamento Pl., 3586-NVR Inc. to Aubrey Kevin Grantuam and Jacqueline Marie Grantham, $438,050.

Livingston Dr., 3424-Jay A. and Angela P. Nusbaum to Evan Garrett and Amy L. Kay, $575,000.

EMMITSBURG AREA

Heritage Lane, 1-Gregory F. Reaver to Megan Ryan Riffle, $250,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Ballenger Run Blvd., 6703-NVR Inc. to Laura Scott Eisenhuth, $294,620.

Cawley Dr., 637-Chad A. and Lara C. Lattman to Douglas M. and Emily C. Dimick, $310,000.

Eleanor Dr., 4920-National Residential Nominee Services Inc. to Christopher and Amanda Moore, $525,000.

Executive Way, 7088, No. A-J-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Charles A., Virginia M. and Michael P. Dunn, $298,000.

Jefferson Commons Way, 6026-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Light Y. Kamasse and Alexis M. Savage, $381,253.

Lancaster Pl., 523-Elizabeth Anne Nichols to Lidivette Batista, $206,000.

Oak St., 904-KH Investment Properties Corp. to Mario A. Trampa Pilia, $200,000.

Representation Lane, 6906-D.R. Horton Inc. to Nicholas M. and Paul J. Gerhardt, $322,000.

Robin Ct., 4998-Jason Hanley to Hosam Mikhaeil, $370,000.

Thornhill Pl. E., 1074-Deanna Henderson to Aalayah and Ryan Phannavong, $210,000.

Wilmer Park Lane, 1553-IHMW West Park Corp. to Stuart Austin, $323,172.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Beverly Ct., 1541-Blair Lynn Roberts to Alexander Rybacki and Heather Smaniotto, $269,000.

Briarcliff Way, 6308-Shannon O’Connor and James D. McManus to Timothy Scott Hampton II and Amber Dawn Piechowski Hampton, $315,000.

Castle Rock Rd., 1723-Jack and Joanne Thebau to Poonsak and Lapas Muangsiri, $471,000.

Fieldcrest Dr., 6152-Kurtis A. Jones to Victoria Ann Pearlman, $492,000.

Hollow Reed Ct., 8010-Maryam Rezaeian to Hannah R. Shinozaki, $265,000.

Magnolia Ave., 404-Anna Lee Williams and Anna Lee Peterson to Cory Pyfer Metz and Dana Marie Murrill, $380,000.

Monocacy View Cir., 1824B, No. 49B-Charles and Amanda Low to Britania I. Cigarruista, Johanna M. Boutet and Jesibel O. Boutet, $245,000.

Newport Pl., 6220-Lynn Maher and Lynn Ann Spangler to Rick and Meagan Kathleen Steele, $336,000.

Reed Ct., 8006-Patrick Brady and Van Barnes to Vivian Sonia Arancibia, $278,250.

Seventh St. E., 206-Louanne S. Welgos to Andrew Sullivan, $230,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Brecken Dell Ct., 2118-Cynthia A. Harris to Ma Thluai, $259,900.

Coach House Way, 2506, No. 1D-Emily Lynn Blount to Gholam H. and Robab A. Zamani, $189,900.

Ford Rd., 6407-HSBC Bank USA and Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust to Isaac Gusman Sr., $136,500.

Grant Pl., 611-Daniel James Kaplan to Olmeiro and Paula A. Arias, $310,000.

Lake Coventry Ct., 1208-Gregory Scott and April Lynn Ridgely to Wynn Tin, $315,000.

Lindfield Dr., 1030-Jessica G. Dompierre to Jong Kyu Kim, $410,000.

Waterford Dr., 814-Ronnie Eugene and Cynthia V. West to Dora O. Duran and Sofia G.S. Montes, $232,000.

Wynfield Ct., 2426-Eri C. and Bethany E. Miller to Elizabeth Amber Masonis and Joshua Paul Davis, $293,000.

IJAMSVILLE AREA

Browningsville Rd., 11629-Christopher K. Schwarz to Ismael Reyes Cid, $314,000.

Etterbeek St., 6033-NVR Inc. to Joseph Wayne McDermott, $328,700.

Meadowlark Dr., 11412-Stanley Christopher Mallow and estate of Vickie Ann Mallow to Brandon Nicholas Edwards, $358,000.

KNOXVILLE AREA

Galyn Dr., 207-Scott M. Boyle and Ann M. Peternal Boyle to Neil John and Holly Bonzagni, $430,000.

LIBERTYTOWN AREA

Bessie Clemson Rd., 9204-Robert S. Delauder Jr. to Courtney K. and Kyle A. Peiffer, $425,000.

MIDDLETOWN AREA

Garnet Dr., 4200-Thomas A. and Carol Renee Cross to Tammy and Philip C. Shafer, $310,000.

Mount Tabor Rd., 8623-Susan Rudesill to John J. Hazel, $309,000.

Smithfield Dr., 7-Marilou Fritz to Dustin N. and Jessica A. Pease, $555,000.

MONROVIA AREA

Arboretum Dr., 4519-Winchester Homes Inc. to Denise Martin, $608,205.

Louis Detrick Lane, 10936-CalAtlantic Group Inc. to Wayne A. and Sheri I. Petrie, $525,000.

Stovepipe Lane, 4479-CalAtlantic Group Inc. to John and Heather Litchfield, $596,107.

MULLINIX AREA

Acorn Ct., 508-Jeffrey J. and Lindsey M. Ott to Shasta R. Patel, $584,900.

Peddicord Rd., 14112-Jason A. Kingan and Christina M. Denney to Jason W. Techtmann and Samantha Graves, $378,750.

Woodville Rd., 5752-Estate of Judith A. Roberts to William R. and Margaret S. Reinhardt, $389,900.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Cherry Tree Ct., 6817-Brian K. and Christen M. Lindung to James and Suzanne Shaw, $549,900.

Country Club Rd., 11018-Daniel and Lubomira Beardsley to Travis W. and Amy Hutchinson, $579,000.

Fox Chase Rd., 7020-Fox Chase Property Corp. to Adam and Teresa Campbell, $512,000.

Masters Rd., 7159-Timothy Ford to Bradley Pfeffer and Jennifer Howell, $364,000.

Nightfire Terr., 6217-Oakdale Investments Corp. to Holli Barringer and Juan Jerome Swann, $700,989.

Quillback St., 10323-Oakdale Investments Corp. to Randy and Tanisha Thomas, $401,600.

Sawyer Rd., 6231-Christopher J. Brown and Heidi J. Cherry to Gary W. King and Alicia McDermott, $459,000.

Tomahawk St., 5976-Oakdale Investments Corp. to Maria Velez, $432,205.

Woodglade Cir., 5770-Melinda and Nicholas Beatty to Michael Ward Casias, $360,000.

NEW WINDSOR AREA

Weldon Rd., 3395-Federal National Mortgage Association to John J. and Claire E. Payne, $296,900.

THURMONT AREA

Frederick Rd., 42-Frances and Robert L. Motter to Jarred and Ashley N. Smith, $192,000.

Ironmaster Dr., 115-Karen Gosnell to Allison Leigh Delauter and Graham Tyler Nettleton, $265,000.

Old Frederick Rd., 10635-Augustus T. and Zinaida Curtis to Andrea C. Tito, $239,000.

Victor Dr., 122-Lisa and Scott Roark to Charles Bruce and Amanda Elizabeth Low, $360,400.

URBANA AREA

Cedar Grove Mews, 3204-NVR Inc. to Kenneth James and Debra Stewart Darnall, $662,810.

Flatwoods Dr., 3451-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Michael H. Bennett and Corinne E. Parks, $510,000.

Royal Crest Cir., 9706-Dale and Kimberly Allen to Ali Reza Nowroozi and Roya Mansouri, $635,000.

Starlight St., 3258-NVR Inc. to Joan Riggs and Paula M. Harper, $444,190.

Thurston Rd., 2805-Dewey G. Miller and Greta A. Stamberg to Michael J. Leibfreid, $436,350.

WALKERSVILLE AREA

Albany Ave. W., 210-Melanie S. Burns and Sherley P. Moss to James C. and Linda C. Misner, $280,000.