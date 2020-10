Drake Dr., 14007-Donald E. Van Gieson Jr. and Susan Van Gieson to Wayne and Tanya Miller, $499,000.

Fox Valley Dr., 3915-Yong S. and Kyung M. Kim to Joshua S. and Lynsey S. Goldstein, $855,000.

Grenoble Ct., 4504-Henry A. Guevara and Joana B. Benitez to Keneth Coba, $361,000.

Muncaster Mill Rd., 4419-Rodrigo Marcelino to Suelen De Lima, $610,000.

Sunflower Dr., 4500-DNJH Corp. to Frank and Kalliroi Landry, $709,900.

Windsor Manor Lane, 15500-Joshua S. and Lynsey S. Goldstein to Jessica Marie and Michael Staniey Brooks, $620,000.

BETHESDA AREA

Battery Lane, 5203-Rebecca L. Owen to Jed and Sarah Nussdorf, $3 million.

Bradley Blvd., 5817-Benmar Corp. to Ryan Christopher and Desha Liane Golden, $1.81 million.

Cayuga Ave., 7508-Ronald C. Smith to Tyler D. and Cheryl L. Mace, $1.85 million.

Earlham Dr., 6431-Marsha B. Stein to Chad Harmon Stahl, $680,000.

Greentree Rd., 5816-Arben and Rezarta Pejo to Jung Im Kang, $775,000.

Jensen Pl., 7905-Eliana Vera to Pedro Vicente Garay Armoa and Maria Angelica Santacruz De Garay, $686,000.

Lilly Stone Dr., 8215-Carol Dougherty Freeland and estate of Madelyn D. Bates to Jason Grant Cameron and Stacy L. Bellavia, $815,000.

Marbury Rd., 7515-Giuseppe Giaccone to Haneef L. Omar and Dawn E. Beckman, $1.98 million.

Milroy Pl., 9310-Paul Jefferson and Andrea Stanley to Clint L. and Heather Narver, $875,000.

Montrose Ave., 10649, No. M-101-Dale Corvelli Tepper and estate of Vincent E. Corvelli to Deborah Leon and Benjamin Price Stevens, $330,000.

Pooks Hill Rd., 5302, No. 306-Marc Lenzi to Baden Reed, $389,000.

Rannoch Rd., 6901-Andrew J. Carothers and Katherine H. Wilson to Eshel William and Loren G. Murad, $1.57 million.

Selkirk Dr., 7208-Julie R. and Joel A. Norwood to Nathan Tyler Cohen and Emily Beth Garvin, $1.2 million.

Town Gate Lane, 9202-Adam M. and Jessica R. Capuano to Mauricio Posada Baraya, $1.2 million.

Weymouth St., 10644, No. W-201-Justin and Ambar Yelitza Marcus to Fath Allah Oudghiri, $283,000.

BOYDS AREA

Buskin Lane, 18207-Jothi and Keshavamurthy Prakash to Xiong Zheng, $370,000.

Tapwood Rd., 18305-Li Li and Li Shi to Hussain M. Jabalpurwala and Lubna Hussain, $719,000.

BURTONSVILLE AREA

Childress Terr., 3663-Jason C. and Stephanie M. Moxley to Heather Patel, $325,000.

Perrywood Dr., 14809-Arthur Chu and April Wu to Edwin and Bernice Mensah, $499,999.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Allerton Lane, 12902-Jugmohan and Harmohan Singh to Edwing Omar Rivera Lozano and Wendy Marisol Lozano, $657,500.

Castle Ridge Cir., 3350, No. 1-Apardeep Kaur to Michael Nguyen, $339,000.

Deerhead Ct., 603-Donald B. Edwards to Jose Albano Escobar Guzman, Maria Veronica Escobar Lara and Jose Luis Cordova, $470,000.

Lillian Lane, 106-Edwin A. Levine and Elise Feller to Aaron T. Styx and Kori E. Junghans, $540,000.

Sandy Ridge Rd., 14412-Allan Halprin and estate of Sandra A. Halprin to Jeffrey and Marilyn Lantzy, $494,678.

Willow Wood Dr., 12115-Craig A. and Charlotte W. Patterson to Joshua D. Lambacher and Ryeanne K. Ricker, $461,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Lake Dr., 3535, No. 203-Judith W. and R. Wayne Keeler to Patricia A. and William M. Coffin, $350,000.

East-West Hwy., 4242, No. 1017-Yassuo Nishimoto and Setsuko Nishimote to Stephen Andrew Chernow, $134,900.

Hillandale Rd., 6673, No. 120-Michelle K. Smith to John J. Veselka Jr., $676,000.

Lynn Dr., 7615-William W. Palmer III and Elizabeth Jane Kicklighter to James P. Kelly III and Farrell A. Rodd, $1.16 million.

Meadowbrook Lane, 8301-John C. Monahan to Maria G. Manning, $273,500.

CLARKSBURG AREA

Bright Sky Dr., 22429-Linda and Haoshian Shih to David Gondon and Emefa Ayivi, $465,000.

Egret Alley, 22403-Man Fung Wong and Manzhu Liu to Ruichao Zou and Yunhan Jiang, $425,000.

Horseshoe Bend Cir., 12428-Christopher Morley to Haregewoin Asfaw and Almaz Mulugeta, $174,849.

Muscadine Dr., 22803-Gayan Jeewaka and Indiwari Kanchanamala Kularathne to Jason E. and Olga V. Koch, $805,000.

Scholl Manor Way, 23246, No. 1106-Allycia L. Joseph to Nikita F. Omar, $237,000.

Woodcock Way, 21845-NVR Inc. to Cyrus Saah and Victoria Kamara, $201,674.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Locustwood Lane, 14740-Zachary Shefska to Susan Tung Yeh Beyer and Peter Aaron Yeh Beyer, $539,900.

Whitegate Rd., 15020-Paul W. and Jennifer L. Craft to Agha H. and Mahajabeen Naqvi, $555,000.

DAMASCUS AREA

Cutsail Dr., 24803-Golden Fields Corp. to Margot Poyser, $285,000.

Joy Lane, 25509-Marisol Ayala and John Patrick Orlina to Florence Oluwatoyin Cole, $335,500.

Ridge Manor Terr., 10109, No. 4000-M-Gary King and Alicia McDermott to Elizabeth Chevalier, $211,000.

Valley Park Terr., 25714, No. G-2-Katherine A. and Michael B. Kemmerer to Kimberly Alison and Brian Andrew Bell, $259,900.

DERWOOD AREA

Cliffbourne Lane, 17901-David and Valerie Ricardo to Jessica L. Pierce, $502,400.

Grinnell Dr., 7201-Marcia L. Meltzer to Bernhard Ludwig Treidl, $689,500.

Jeremy Ct., 13-Carlos E. Navarrete Ponce and Alma Esther Reyes De Navarrete to Benjamin Morgan, $465,000.

Winegrove Ct., 5816-Joseph and Denise Duvall Saladyga to James D. and Kelly L. Sellevaag, $575,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Breewood Rd., 10807-Marina Nedelko and Clara Garcia to Thomas M. Mundell and Michelle Cloutier, $459,900.

Grayson Ave., 9925-Roslyn L. Godfrey to Michael D. Crowner, $395,000.

Manchester Rd., 9013-Scott T. Musfeldt and Jerusha W. Haasenritter to Sri H. Hadiwidjojo and Elvina S. Sawito, $251,000.

Renfrew Rd., 10001-Paul F. Bohne and Laura Bradford to Marissa Ann Swain and Joshua Howard St. Pierre, $525,000.

Tenbrook Dr., 10212-Estate of John W. Brown to Susan Mary Nich, $350,000.

Worth Ave., 9414-Joel Wellington and Katherine W. Simmons to Anna Marie Finley and John Edward Lindner, $505,000.

GAITHERSBURG AREA

Boysenberry Dr., 18537, No. 228-Craig Birmingham to Sergey Kolybin, $132,500.

Chesley Knoll Ct., 9030-Abigail C. Barahona and Mario Arriola to Minnjuan W. Flournor Floyd, $415,000.

Flower Hill Way, 18412-Michael J. and Tashawn Wilson to Edward and Stephanie Gregg, $474,000.

Hallmark Ct., 18303-Alyse Ecalono Sheridan and Alyse R. Ecalono to Mohamad El Baba, $352,000.

Ivy Oak Dr., 7716-Clint K. Walker to Samuel B. Lemma, $420,500.

Maryland Ave., 35-Richard D. and Leslie Johnson Frick to Roger D. Romero and Herbert A. Caceres Hernandez, $320,000.

Rambling Rd., 11341-Abdul Dasti to Mohammad Arsalan and Mohammad Adnan Siddiqi, $440,000.

Whetstone Glen St., 604-Claudio E. Meira Coelho and Lisa Kolovich to Alison Michele Rincon and Jarrett Alexander Jackson, $425,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Almaden Pl., 20-Bini A. Thomas and Thomas Kurian to William E. Carrero, $363,000.

Blackberry Terr., 12020-Lisa B. and Andrew Goodman to Andrew L. and Emily D. Sams, $910,000.

Cullinan Ct., 9-Adam C. and Maricel V. Ellsworth to Nicholas Darragh and Anna Barker Birck, $480,000.

Diamondback Dr., 506, No. 536-CF Sept Owner Corp. to Crystal Chingching Sung, $460,000.

Highland Ridge Ave., 614-Yeheyis Negussie to Adam Victor and Emily Payne Croll, $555,000.

Keeneland Cir., 14600-Heike E. Yates and Jan W. Amtrup to Travis Mcpherson Williams and Danielle Lynette Paluti, $330,000.

Lazy Hollow Dr., 170-Tonci B. Bakovic to Tyler L. Church, $419,000.

Orchard Dr., 35-Elnita Curtis to Gonzalo Humberto Ortllana Fortin and Valerie M. Orellana, $345,000.

Pontiac Way, 27-Linda M. Wylie to Stephen Tyler Wilson and Justine Marie Witt, $357,000.

Sioux Lane, 16552-Kelley G. Dunkelberg to Jessica N. and Aldo D. Berrellez, $555,000.

Treehaven St., 135-John L. and Tamara D. Henneman to Daniel Greenberg and Alexandra Guyker, $875,000.

Wonder View Way, 12236-Junewai L. and Lauren B. Reoma to Megan and William Brumby, $540,000.

GERMANTOWN AREA

Amarillo Dr., 19024, No. 142-Ronnie C. Stephens Jr. to Lisa N. Conley and Andrew E. Kendzior, $295,000.

Beaconfield Terr., 20317, No. 1-Archie Glenn Tolbert Jr. to Gilma Y. Sanchez and Elmer Giovanni Zetino, $185,000.

Briarwick St., 14026-Daniel Han and Mi Young Yang to Adria Aghasi, Mohamad H. Aghasi and Nazila M. Shirazi, $545,000.

Cricket Hill Dr., 17716-John S. Brodrick Jr. to Alan and Katherine Marie Vanier, $668,000.

Deerwater Dr., 13556, No. 3-D-Andrew T. Sorrento and Ji Woon Ryu to Steven A. Hulsey, $252,000.

Harmony Woods Lane, 18728-William Vanderhorst and Megan Ann Brumby to Laura Marie Aguilar, $374,900.

Kitchen House Way, 12819-Roya Rateshtari to Jose Vicente Padilla Rivera, $295,000.

Lullaby Rd., 13837-Gisela A. Denter to Victor Cintron Velez, $545,000.

Neerwinder St., 20570-Christopher J. and Jamie L. Wyatt to Chris Alen and Jeniffer Tordecilla Marasigan, $415,000.

Post Creek Pl., 12552-Paija Redin to Thomas Witty and Jessica Krenek, $278,000.

Scovell Terr., 12005-Kristine and Ryan McDermott to Wade Davis, $482,000.

Shore Harbour Dr., 20410, No. 6-A-Robyn L. Miller and Rochelle D. Frazier to Lori Jean Main, $235,000.

Split Rock Lane, 18564-Mikael Edwards to Julian M. Henao Botero and Flor Elena Henao, $319,900.

Town Commons Dr., 13002-Theresa P. and Joel D. Lara to Byron A. and Myra C. Marshall, $415,000.

Waterford Hills Blvd., 13546-Bryce A. Magnant to Joseph C. and Naila Viola, $320,000.

Winterspoon Lane, 13500-William S. and Mary F. Milford to Eduardo Enrique Aldana and Rubby Patricia Zambrano Argote, $495,000.

KENSINGTON AREA

Byeforde Rd., 9413-Francis Oliver and Sheila Wilcox to Kenn Erik and Caroline Ikdal Bengtsson, $805,000.

Everett St., 4009-David Michael Kinsey Metzger and Cecelia Ann Adams to Jonathan E. and Julia F. Post, $1.95 million.

Halsey Ct., 4012-Jae Hwan Lee and Sandy Y. Ho to Martina Skoglund, $605,000.

Newport Mill Rd., 10907-Remi Charles Andre Trier and Vanderlucia Alves Dos Santos Trier to Stephanie Caroline Saenger, $650,000.

Saint Paul St., 10543-Karen J. Plucinski and estate of Jacqueline B. Jones to Jamie Leigh Michalek and Payton Anthony Thomas, $855,000.

University Blvd. W., 3121, No. E-Betsie Nicole Blanco and Frank M. Lopez to Jason R. and Cristobal Zuniga, $240,000.

LAYTONSVILLE AREA

Ambergate Ct., 9705-Victor A. Galladora to Maria Fernanda Acevedo and Christian Martin Anderson Puertas, $250,000.

Goshen Ct., 34-John J. Schools and Mary M. Neighly to Jose Omar and Ana Vilma Murcia, $545,000.

Plum Creek Dr., 8316-Eric K. and Grace M. Morrison to Teophanis and Joseph Khoury, $825,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Apple Ridge Pl., 19924-Forrest D. and Annette Hinkle to Naveeta George and Renae Parchment, $295,000.

Brassie Pl., 19431, No. 102-Michael D. Lewis and estate of Mary Ann E. Hughes to Kaman Sadegui and Kimia Sadegui Ghassami, $146,000.

Cove Ledge Ct., 10214-Ann M. Hailey and Christopher I. Hamilton to Nayrein Kyaw, $249,000.

Fifeshire Dr., 18220-Yvonne Yemoson to Jorge H. Nacimba Valverde and Catalina I. Chuquitarco Travez, $270,000.

Ivybridge Ct., 20419-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Josanne Davidson, $299,000.

Marketree Ct., 2-Wilmington Savings Fund Socety FSB and Hilldale Trust to James A. Mendoza and Randall Jeric A. Canong, $345,000.

Pruitt Ct., 20602-Hermelinda and Stephanie Del Rosario to Jose Daniel Centeno, $247,000.

Tambay Ct., 9932-Kathy Skalabrin to Sarah Yousuf, $335,000.

Wedge Way, 10048-Bank of New York Mellon and the Alternative Loan Trust 2005 55CB to Xiufang Zheng, $176,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Devere Dr., 1110-Ronjon Rego and Balarin Costa to Derso M. Ferede and Yelfigne A. Ayele, $435,000.

Ruatan St., 1006-John Evan and Barbara June Davenport to Simeon Kakpovi, $410,970.

NORBECK-LAYHILL AREA

Birchtree Lane, 3113-Alejandro M. and Alejandrina Maita to David W. and Jaclyn K. McGarry, $560,000.

Chesterwood Dr., 4071-Capital Realty Corp. to Carlos Mendoza, $245,000.

Deckman Lane, 2339-James H. and Rubiela O. Narvaez to Mark Gabriel Davis, $535,000.

Goodhill Rd., 12904-Alejandro Talavera to Eric S. Lane and Kacy A. Coates, $392,000.

Hewitt Ave., 3364, No. 101-Toby J. Emerson to Christy Bock, $147,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-301-Sylvia D. Smolkin to Laurie Brown Crump, $178,000.

Leisure World Blvd. N., 2921, No. 1-104-Lorenz and Beth Silverstein to Louis Katsouros, $120,000.

Leisure World Blvd. N., 3200, No. 716-Helen Bevis Caraway to Phillip Ward and Paula A. Roark, $500,000.

Moonlight Trail Dr., 13509-Rhonda B. and James M. Meegan to Kimberly Pendergrast Harris, $704,000.

Pine Orchard Dr., 15316, No. 82-1B-Helen Diana Deporter to Mingli Duan and Yulan Wu, $164,000.

Trolley Lane, 15668-Housing Opportunities Commission of Montgomery County to Aklilu Kidane and Emebat Teklemariam, $162,887.

Valleyfield Dr., 14000-Melissa Morn to Robert Alexander, $424,900.

Wyeth St., 2375-Winchester Homes Inc. to Dong Hwi and Sylvia Han Lee, $576,713.

OLNEY AREA

Clovercrest Cir., 18500-Dick Dea to Rachel Cutler and Zachary Flounlacker, $437,500.

Macduff Ave., 17440-John A. and Christina M. Boesman to Jason Robert, Rebecca, Rebecca Lynn and Robert J. Switzer, $589,900.

Paladin Terr., 3027-Christina M. Stefanelli to Antwone D. and Jennifer N. Davis, $385,000.

Sunset Lake Ct., 18025-Weijie Chen and Xijing Han to Lisa Marie and Jeffrey William Barton, $391,400.

Weston Pl., 4655-Slade W. and Jennifer L. Brenneman to Seth Gordon and Kirsten Parratt, $443,000.

POOLESVILLE AREA

Bliss Dr., 17907-Christopher C. and Carol A. Hobbs to Ryan A. Dobbyn and Colleen M. Jay, $775,000.

Wootton Ave., 19555-James E. Brown to Carla D. Rook, $375,000.

POTOMAC AREA

Brimfield Ct., 9721-Richard I. and Donna D. Klein to David P. Benchener and Katherine A. Maher, $1.1 million.

Cedrus Way, 1108-Michael J. and Anthony C. Lombardi to Jeffrey Douglas and Elizabeth Norine Hockersmith, $775,000.

Farnsworth Dr., 9213-Timothy and Gina Kiang to Aubrey Joseph and Alicia Marlaine Moreau, $1.1 million.

Great Arbor Dr., 10610-Lisa Carol Gomer and Johannes J. Van Der Merwe to Yuqing Mao and Ying Zhang, $950,000.

Hunting Ridge Ct., 11908-Susan D. Young to Colter and Brittany S. Carambio, $965,000.

Jeb Stuart Rd., 8306-Cassandra and David Entwistle to Morris and Sondra Tranen, $676,600.

Morning Field Way, 13303-Barry M. and Rhonda Oliver Applebaum to Moon Jong and Kyung One Noh, $1 million.

Rivers Edge Dr., 12405-Vivak Kumar and Kamal K. Deol to Varun Dhawan and Anjali Nandal, $885,000.

Snowhill Ct., 8608-Kenneth C. and Khin Y. Way to Sepideh Malool, $1.14 million.

Trailridge Dr., 12123-George N. Vassilas to Johnathan C. Ling and Michelle Barba, $895,900.

Wild Olive Dr., 8401-Marvin W. and Ellen M. Goldstein to Adam J. and Carrie E. Broms, $774,900.

ROCKVILLE AREA

Ashley Dr., 11421-Brian P. and Kathleen C. Mitchell to Matthew Chester Jackson and Karen Susan Flannagan, $490,000.

Barkston Ct., 9600-Miriam Carmen Cohen and estate of Gerald Carmen to Anderson Phillips, $638,500.

Bou Ave., 5750, No. 1607-Steve S. and Veronica Soon Yoon to Remi Kini and Alimata Kini Kabore, $530,000.

Brewer House Rd., 10820-Martin Rush to Max Kershner, $665,000.

Chantilly Ct., 5-Dinesh K. Menon to Benjamin Davis, $465,000.

Courthouse Sq., 24, No. 512-Coleen C. Joseph and estate of Ginger Dontis to Maryam and Thomas J. Begines, $260,000.

Danville Ct., 6405-Jonathan H. Golaner and Robert W. Thompson to Jonathan H. Golaner, $527,500.

Farmland Dr., 11309-Patricia L. Bartlett to Shauna T. Eisenberg and Martin Frank Latterner, $810,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 1919-Derek Wong to Jonathan David Kan, $255,000.

Hampton Mill Terr., 10701, No. 418-Constantine A. Stratakis and Ekaterini Tsilou to Jessica H. Schraibman, $275,000.

Inman Park Cir., 5800, No. 1301-Beverly G. Friedman and Lisa S. Bosse to Anna Rosalind Parris, $349,000.

Kings Riding Way, 10719, No. T1-Gideon and Frances A. Amir to Amber C. Taylor, $360,000.

Longwood Dr., 606-Douglas P. Reimel and Alejandro Bravo Pinzon to Rawane and Kiley Workman Diop, $400,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1208-Xiaoping Peng to Banupriya Mukundan, $405,000.

Princeton Pl., 784, No. 1-Daniel J. and Samantha E. Boyle to Hiu Kwan Chiu, $375,000.

Rose Petal Way, 105-Jianmin Shi and Xianping Zhang to Jane Yang and Hyunsik Kim, $900,000.

Spring Ave., 218-Zhixiong Shi and Xiumei Chen to Eric Lien, $355,000.

Trotter Farm Dr., 306-Louis and Tiffany J. Berman to Pamela L. and Britton N. Perry, $879,000.

SANDY SPRING AREA

Oakwood Manor Dr., 1036-Zeshaan A. and Farheena Y. Rasheed to Jon David D. Langlois and Heather Dawn Bullock Langlois, $865,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Brundidge Terr., 11494-David Chanthavong to Liangwei Wang and Xinfeng Lu, $256,000.

Greenriver Terr., 20303-James C. and Terry L. Nix to Trituc Van Nguyen, $279,900.

Scottsbury Dr., 20944-Rolando T. and Sonia Felipe to Mohammad Omid Farhad, $435,000.

Village Green Cir., 21305-Rosa Ingles and Luis Enrique Julca Mejia to Tobias W. and Dormina G. Nyondo, $540,000.

SILVER SPRING AREA

Dale Dr., 1307-Carol V. Petrie to Michele R. Forman, $774,999.

Flora Terr., 1418-Frederic M. and Mary L. Snead to Dexter and Andreona Chakynia Price, $550,000.

Noyes Dr., 1220-Christopher F.D. Ryder and Lisa Summers to Phong Q. Dinh and Lindsay J. Dunlap, $930,000.

Wayne Ave., 930, No. 310-HB Metropolitan Properties Corp. to Jordan S. Steinfeld, $450,000.

TAKOMA PARK AREA

Davis Ave., 906-Gregory C. May and Lark Claassen to Timothy M. and Kathryn Smyth, $675,000.

Garland Ave., 7807-Katherine A. Lambert to Charles R. Bonney and Lauren M. Schulz, $585,000.

Lee Ave., 116, No. 304-Lis Nao Corp. to Tai Y. Smallwood Thibodeau, $145,000.

Orchard Ave., 6423-Nicholas P. and Louisa M. Kwasigroch to Adam Joseph Keller and Beirne Roose Snyder, $500,000.

Trescott Ave., 7312-Erik T. and Alise C. Fromm to Christine M. Clemons and Matthew C. Hunters, $539,700.

TWINBROOK AREA

Clagett Dr., 1108-Jean A. Scarpa and estate of Erik C. Delfino to Mark Smith and Pauline K. Lund, $470,000.

Grandin Cir., 1-Harry Lee Blackmon to Elisha C. and Francesca M. Elmer, $410,200.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10837, No. D-Margaret A. and David Lee Shoemaker to Shannon Schmidt, $230,000.

Brisbane St., 1711-Christopher J. Gearin and Margaret R. Posa to Anna Judith Schaffner and Christopher Mathew Barron, $537,500.

Coleridge Dr., 2004, No. 20-301-Lang Thompson to Alesis F. and Rose K. Turner, $230,000.

Elnora St., 2713-Akhmad Helmi to Arazi Alkarqi Lubis, $435,000.

Gardiner Ave., 10101-Elizabeth J. Mescher to Juliana M. Geller and Gregory Thomas Porter, $395,000.

Glenpark Dr., 1801-Daniel A. Villars and Maureen Sotelo De Villars to Jose Antonio and Maria B. Reyes, $450,000.

King George Dr., 11369, No. 4-Raymond J. and Remedios Pepper to Justin Timothy Holt and Alix Andra Grabowski, $405,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in May were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Flint Hill Rd., 3303-Ronald Chen to Natalie K. Morrovejo and Kevin A. Dianrte, $300,000.

BRUNSWICK AREA

Brunswick St., 721-Robert H. and Carolyn A. Wenner to Christopher L. Messick, $329,000.

Hope Farm Ct., 1304-Matthew and Kathleen Martin to Carie C. Carlson and Todd L. Wilt II, $520,000.

Virginia Ave. N., 20-Joseph Dergham to Rebecca E. Harrigan, $243,500.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Eclipse Dr., 3364-Gordon M. Walker to David Debold and Kimberly Yourick, $780,000.

Shadywood Dr., 3860, No. 1B-Bernard L. and Mary J. Warrenfeltz to Benjamin F. and Krystal N. Coats, $147,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Boysenberry Lane, 563-Chad M. Stewart to Apollo Nkwake, $195,000.

Clarendon Terr., 4967-Luis A. and Michelle G. Almodovar to Mary R. Gibson, $239,000.

Executive Way, 7072-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Vicki Clark Fortuno, $385,000.

Hackberry Ct., 6907-Blanche L. and William I. Diffenderfer to Peter S. and Diane W. Hayes, $250,000.

Judicial Mews, 7121-U.S. Home Corp. to Jerry Brent Schlossnagle and Cindy Gale Schiossnagle, $345,000.

Judicial Way, 5026-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Orland Larnell Ladson and Julya Jasmin Magwood, $320,990.

Lantana Cir., 5802, No. D-Strategic Realty Fund Corp. to Allison Cook, $127,500.

Primus Ct., 512-Mavis and Dudly Chiwandire to Jose Luis De Paz Flores, $270,000.

Representation Lane, 6914-D.R. Horton Inc. to Zhen Yang and Simin Zhang, $345,990.

Seagull Ct., 6681-Jonathan Lowell Somers and Jill Nicole Canada to Madeline J. Contreras and Ricardo P. Contreras Martinez, $238,995.

Walcott Lane, 6521, No. 204-Petr Pavlovich Ruben to Sarah N. Packett, $240,400.

Woodlyn Rd., 5604-James A. and Leslie Pannucci to Susan and Joseph T. Baldassano, $445,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bridgewater Ct. W., 9410-John L. and Rose M. Wilkes to Loretta Gadbois Wells, $385,000.

Center St., 440-Julie K. Russell to Mohammed Mujeebuddin and Rafath Farhana, $215,000.

Five Shillings Rd., 2450-Victoria Lee Myers to Daniel and Dawn Drury, $300,000.

Holden Rd., 1004-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Jennifer French Bloom, $314,990.

Jubal Way, 941-Marc A. and Kristin H. Deck to Jennifer Elizabeth Schanamann, $284,000.

Market St. N., 828A-Mary McKillop Fisher to Karly E. Strauch, $255,000.

Newport Terr., 6117-Vanessa Elizabeth McInthyre and Vanessa E. Hardesty to Brittany and Matthew Fitzgibbon, $295,000.

River Run Ct., 7825-David A. Brookman and Brandee P. Pang Brookman to Monica Davis, $230,000.

Wheyfield Dr., 1717-Michael E. Kinn and Katherine L. Bargas to Ryan and Erin Burdick, $422,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Andover Lane, 1545-Michael P. Folio to Ricardo Martinez and Brendon J. Cuenco, $340,000.

Brookside Dr., 7316-Justin M. and Courtney R. Kentrus to Megan and Nathan Klewin, $360,000.

Country Ct., 1716-Hernan Olivares to Joseline N. Orellana, $225,000.

Futurity St., 1109-NVR Inc. to Darnell Cleophus and Fredris Alexyne Wiley, $421,685.

Greenleaf Dr. E., 2187-Charles Wayne Smith to Benjamin James and Rachel Margaret Korelitz, $350,000.

Lakin Dr., 1110-Robert J. and Robert Anthony Landry to Kevin L. Wright and De Ette M. Wright, $453,000.

McClellan Dr., 402-Robert J. and Deborah Shepko to Richardo Wilbert Sterling and Shantay Nicole Fields, $465,000.

Shelley Cir., 2507, No. 4-Robert James Sewell to Steven M. and Angela R. Harpster, $183,000.

White Rock Ave., 9320-Frederick M. and Darlene D. Kolomyic to Mary Lynn Snowman, $207,500.

IJAMSVILLE AREA

Dudley Dr., 10091-Alexandra and Cory Mcandrews to Stephen B. and Kayla N. Grossman, $474,900.

Etterbeek St., 6035-NVR Inc. to Jenny and Oscar Bolanos, $371,430.

Nicholas Ct., 3320-Deniz H. Hardy and Joanne Laitala to Andrew Varshine and Ankita Balsaraf, $515,000.

KNOXVILLE AREA

Jefferson Pike, 2248A-Terry L. and Carolyn Gibson to Ryan Leon and Kelly Falkenstein, $375,000.

LIBERTYTOWN AREA

Boxwood Lane, 12816-Ralph F. and Jamie Tammariello to John K. and Alysha K. Reitz, $265,000.

MIDDLETOWN AREA

Green St. W., 609-Christopher Gordon Van T. Wout and Jennifer Sloan Van T. Wout to Torey and Emily R. Geisbert, $508,000.

Old National Pike, 4404-Donna E. Blumenauer to Mark Blumenauer, $255,250.

Stone Springs Lane, 412-Edward and Margaret Jackson to Kathleen Grzybowski and Charles Heaton, $312,500.

MONROVIA AREA

Glowing Hearth Way, 10710-Jeffrey M. and Jeanne M. Fahrner to Rujeko Jena and Hamilton T. Mudawarima, $375,000.

Pine Tree Ct., 11808-TD Real Estate Development Corp. to Christian Mautz and Katherine Zembower, $428,000.

MULLINIX AREA

Autumn Crest Dr., 13419-Michael L. and Lauren A. Fernandez to Brandon Kennedy and Kaitlyn Huffman, $386,000.

Manor Dr. S., 13208-Gerald A. and Margaret Christoff to Kevin Alvarez Collazo and Carmen Alvarez, $565,000.

Rising Ridge Rd., 1507-Audrey Hudson and John Hudson Odoi to James L. Thomason and Jennifer A. Martinelli, $459,900.

MYERSVILLE AREA

Murdock Mountain Lane, 13097-Joseph A. and Frances H. Stroscio to Lewis Edward and Bonnie Jean Gaydos, $497,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Chickadee Lane, 6808-Barbara Erin Duffy to Jermaine C. and Tammy J. Keller, $372,500.

Country Club Rd., 11238-Richard and Nicola Hildreth to Michael Joseph and Susan Marie Surace, $479,750.

High Beach Ct. E., 6610-Jennifer L. Barrack to Owen T. Reese, $252,000.

Masters Rd., 7163-Henry H. Koh and Connie S. Shew Koh to Joshua A. and Casey N. Davis, $353,000.

Nightfire Terr., 6219-Oakdale Investments Corp. to Violetta Velichko, $653,995.

Quillback St., 10325-Oakdale Investments Corp. to Meagan Guthrie and Michael Partilla, $393,565.

Sponseller Ct., 5531-Hope Rene T. Baguio to Lorence Michael Parker Ferren and Cassandra M. Hill, $349,900.

White Pelican Way, 10283, No. 101C-Neil Shannon to Kevin R. Kidwell and Peyton Kidwell Henry, $184,500.

Woodridge Rd., 6826-Oakdale Investments Corp. to Michael Alan and Shannon Byrd, $565,000.

POINT OF ROCKS AREA

Brookshire Run, 1715-Daniel B. and Donna Lee Grisso to Glenn E. Davis Jr. and Youngjin Ro, $324,900.

SABILLASVILLE AREA

Foxville Deerfield Rd., 15004-Kenneth P. and Norma J. Dluhy to Darryl Rice, $565,000.

THURMONT AREA

Geoley Ct., 15-Christopher Childress and estate of Barbara Jean Childress to Edward S. and Anita K. Getson, $272,500.

Jimtown Rd., 13323-Amelia Stephanie Kovach and John C. Trout to Michael Conrad and Wanda Lee O’Brien, $445,000.

Old Frederick Rd., 11821-Janet M. Nesse and Dianna Susan Place to Brittany Lauren and Matthew Adam Doddy, $390,000.

URBANA AREA

Bartonsville Rd., 6140-Cynthia K. Gibbons to Pedro Edgardo Alvarez and Juana Luz Caselo Guzman, $385,000.

Cedar Grove Terr., 3106-NVR Inc. to Lawrence Ronald and Billie Jean Bradshaw, $686,071.

Hedwig Lane, 8485-Max E. Hunter to Yannik Touama Hinon Palenfo, $340,000.

Shady Pines Dr., 8822-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Katherine B. Reilly, $415,522.

Starlight St., 3260-NVR Inc. to Andrea Olson, $420,385.

Urbana Pike, 3631-Michael and Dianna Hash to Rachel Tuer, $395,000.

WALKERSVILLE AREA

Daysville Rd., 10503-Brenda M. Kaste to Kristine A. Persing, $315,000.