ASPEN HILL AREA

Barkwood Dr., 14403-Sanford L. Gold to Abera A. Gebru, $450,000.

Carrolton Rd., 14607-Claire L. and John H. Berbert to Kristin E. and Michael J. Protas, $870,000.

Eastland St., 13803-Geriann Steines Buckley to Richard Dennis Nidel Jr. and Janet Hernandez, $479,000.

Gaines Ave., 14310-Kristine B. Lynch to Ana D. Castillo Alfaro and Alfonso Alfaro, $445,000.

Hillcroft Dr., 16405-Wayne A. and Adriana H. Tull to Raman and Ashu Kapoor, $815,000.

Norbeck Rd., 5128-Michael J. Barton to Franklin and Ricardo Frank Pimenta, $450,000.

Sweetbirch Dr., 4861-Susan B. Hoopes and Karl Edward Bennett to Kevin Michael and Jennifer Randall Taylor, $720,000.

BETHESDA AREA

Battery Pl., 8909, No. 30-Patricia Jane Overmeyer to John Francis Bean III, $510,000.

Bradley Blvd., 7515-Christopher David Ruggieri to Rabia Zaman, $644,500.

Chase Ave., 4601-Benjamin P. and Tania E. Burton to Zachary A. and Julia I. Borman, $800,000.

Elsmere Ave., 4903-Elizabeth A. Robert and estate of Helen R. Mackenzie to Jae Hee Chang and Min Sung Park, $755,000.

Greentree Rd., 8005-Eleanor R. and Sterling D. Colton to Yasmine Landin Almond and Roncevert David Ganan Almond, $1.22 million.

Kentstone Dr., 9402-Sean O’Sullivan and Jennifer Buss to Eric William and Katelyn Conner Bunning, $825,000.

Linden Ct., 5404-Harvey W. and Jennifer C. Gershman to Kerry and Efua Boyle, $804,000.

Marquette Dr., 9915-Tandy B. and Norman C. Kraft to Jade Salhab and Katrien A. Theunis, $820,500.

Montgomery Lane, 4904-Megan L. and Caitlin N. Carlock to Gary Maslan and Candace B. Ourisman, $1.25 million.

Namakagan Rd., 5606-Lawrence J. Halloran and Mary Suzanne Elcano to Alejandro Caballero Bayerri and Eva B. Sanchez, $1.4 million.

Pyle Rd., 7011-Allan B. Wolfson to Robin F. Wolfson, $500,000.

Richard Dr., 7016-Justin E. and Heather D. Magazine to Ross and Leah Goldband, $1.62 million.

Spring Lake Dr., 7521, No. D-Luis F. and Maria L. Orozco to Georg M. Hasselmann and Valerie L. Nowak Hasselmann, $210,900.

Viking Rd., 5105-Charles E. and Esther Devries to Gregory Allan Bray and Ewy Audrey Roselyne Mathe, $825,000.

Weymouth St., 10681, No. W101-Christine Brantner to Victor Hugo and Rose Abrego, $224,900.

Wiscasset Rd., 6520-Margaret C. Warker and estate of Adela K. Owen to Charles Andrew and Katherine A. Rawls, $925,000.

BOYDS AREA

Clarksburg Rd., 21401-Alec J. and Jennifer L. Belsky to Catherine and Andrew Freeman, $415,000.

BRIGHTON AREA

New Hampshire Ave., 20010-Michael Orris Minar and estate of Elizabeth Sincell Minar to Mackenzie Dutton and Ryan Aaron McNally, $605,200.

BROOKEVILLE AREA

Tanterra Way, 18760-Charles I. and Dorrette F. Carter to Donald S. Haller, $505,000.

BURTONSVILLE AREA

Crosswood Terr., 14716-Marsha Newby and estate of Michael L. Newby to Muhabullah and Zakia Aman, $249,500.

Red Maple Ct., 4246-Sylvia Berko to Thomas A. Addison and Nicole Denise Hillard, $341,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Alpenhorn Way, 13002-Charlotta M. Whitney to Kenneth James and Andrea Green, $619,000.

Chilton Dr., 1307-David and Monique Griffiths to Tran Nhu Nguyen and Trang Thi Thuy Nguyen, $420,000.

Fairland Rd., 2925, No. 58-Mohammad Aslam and Zohra A. Mian to Dawit T. Yaszi and Widist T. Bantirga, $545,000.

Mozart Dr., 3017-Michael J. and Megan Groh to Martha F. Ashame, $351,000.

Willow Wood Dr., 12121-Wendy Westbroek and Dirk De Coninck to Ermias A. Semaie, $485,000.

CHEVY CHASE AREA

Hillandale Rd., 6736, No. 8-Kelly Dawn Dickens to Eric Pfleegor and Millie Tice, $725,000.

Lynwood Pl., 8508-Page Winfrey and Piper N. Griffin to Matthew Leslie Williamson Blyth and Dana Marie Blyth, $960,000.

Navarre Dr., 2809-Juan Jose and Pablo Goldschtein to Daniel Derrick Mauer and Linda K. Zane, $805,000.

Woodbine St., 3817-Robert Shane and Brenda K. Sonneveldt to Devon Lauer and Charles Hastie, $1.47 million.

CLARKSBURG AREA

Cabin Branch Ave., 22710-Winchester Homes Inc. to Lauren Perlman and Jonathan Thompson, $530,000.

Fox Fern Lane, 12807-Michael Phan and Stacy B. Novelli to Olugbenga O. and Eboni L. Akingbe, $433,000.

Horseshoe Bend Cir., 12550, No. 255-Kristina Marie Perkins to Brian Shin and Areum Kim, $187,368.

Observation Dr., 23247, No. 2217-Sabbir Khan to Mohammed Humayun and Maliha Kabir, $299,000.

Shaws Tavern Ct., 23204, No. 2232-Benjamin A. and Rocio Taslim Moghaddam to Kiomars Z. Davoodi, $335,000.

Woodcock Way, 21847-NVR Inc. to Betelhem T. Abebe and Tesfaye Geberhana Hunegnawe, $189,319.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Colesberg St., 1420-Andrija and Jessica Skopac to Laurides Leandro and Jaqueline M. Cardoso, $522,500.

DAMASCUS AREA

Canvasback Way, 9932-Madeleine L. Betters and Madeline L. Herzfeld to Alicia and Aleczon Valeriano, $270,000.

Faith Lane, 9405-John and Pamela Unguris to Marshall Lee Medellin and Sarah Lynn Obando, $420,000.

Largo Ct., 25925-Frank M. and Theresa L. Mershon to Andrew Sorrento and Jiwoon Ryu, $385,000.

School Yard Ct., 26001-Manfred Mario Straehle and Stacy L. Jones Straehle to Michael C. and Lindsey N. Madrzykowski, $640,000.

Woodfield Rd., 26007-Ashkenazi Improvements Corp. to Derek Andrew and Angela Kathryn Smith, $399,000.

DERWOOD AREA

Dace Dr., 17005-Gregory Reed and Valerie Lynn Jones to Brittany S. and Daniel J. Kaplan, $555,000.

Hayloft Dr., 18113-Linda G. Kall to Melaku Tesfaye, $875,000.

Muncaster Mill Rd., 5800-Richard A. Tate to Roberth D. Flores and Reina Isabel Gomez Martinez, $545,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Cherry Tree Lane, 9807-Corey Andrew Williams to Jacob Scott and Annessa Cass, $560,000.

Hannes Ct., 10912-Mary M. Blomfield and John Louis Vogel to Alemayehu Gibretsadik and Abeba Belete, $432,000.

Lockwood Dr., 10887-Kermit L. and Ronnalee G. Netteburg to Abdulhannan Abdulkadir, $535,000.

Melbourne Ave., 112-Karen L. Handorf to John Calvin Vogtman III and Kimberly J. Ocheltree, $515,000.

Saybrook Ave., 9208-Daniel E. and Samantha M. Cain to Robin and Alan Gates, $651,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1010-Thomas and Scott Spangenberg to Dida D.K. Stadler, $172,500.

University Blvd. E., 502-Vichai and Vorapaktra Yongpradit to Juanita Maria Flores and Carlos Ovidio Marroquin, $380,000.

GAITHERSBURG AREA

Amity Dr., 17701, No. 1-A-Maria P. Serrano to Christine Helen Messing, $310,000.

Brenish Dr., 7448-Carol S. Wathen to Daniel, Martha Delia and Maria Vanessa Villanueva, $327,500.

Christopher Ave., 415, No. 106-Ann Elizabeth Dillon to Mario N. Cruz and Thelma M. Paul Jimenez, $155,900.

Girard St., 456, No. 385-Lucie Shiau Ching Chen and Lucie S. Chu to Angie Marie Clevenger, $138,000.

Hallmark Ct., 18311-Krisztina Z. Wolf to Tandy Kraft, $370,000.

Knoll Mist Lane, 1224-Andrew J. and Maribeth A. Gravunder to Huu Danh Nguyen and Thi Van Anh Tran, $325,000.

Meadow Green Way, 8417-Michael and Andrea Bohr to Donae A. Walker, $354,000.

Raven Ave., 618-Jonson Lum to Dilshan Sajith and Roshini Niluka Demel, $457,000.

Tanyard Hill Rd., 1531-Michael F. Schmidt to Hannah Platt, $360,000.

Wildpark Ave., 1101-U.S. Bank Trust and LSF9 Master Participation Trust to Khanh Chau Duc Nguyen and Hang Nga Ton Nu Cong Huyen, $345,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Ambiance Dr., 15701-Kurt Heinrichs and estate of Mark J. Heinrichs to Philip Kem, $335,900.

Bradbury Dr., 12321-Heather D. and Gerardo Morales to Ryan and Kelly Haskins, $540,000.

Darnestown Rd., 11922, No. V-3-C-John V. and Theresa S. Burke to Anna Zdanis, $285,000.

Diamondback Dr., 510, No. 572-Ricardo W. Smith to Jamsheed Ghorbani, $389,999.

Hydrangea Pl., 409-Anderson Ngaruiya and Jamie Bertha Tesfazion to Kenley Fong and Kynesha Fong Sam, $612,000.

Keeneland Cir., 14636-Jessica Hernandez to Ryan Campbell, $360,000.

Little Quarry Rd., 435-John Dean and Kelly A. Benefield to Ethan Jeffrey and Ashlyn D. Treanor, $542,500.

Palmtree Dr., 414-Nahid Limber and estate of Hamed Vahidi to Elena Winn, $255,000.

Prairie Landing Terr., 10525-Sivaguru Vijay Dharmavaratha and Shoba Ramachandran to Walter R. and Ana L. Arias, $457,000.

Sioux Lane, 17025-William W. Musser to Christopher S. and Wendy Taylor, $568,000.

Tschiffely Square Rd., 430-Richard P. and Laini J. Bettencourt to Andrew C. Gilbert and Jane C. Salter, $701,500.

GARRETT PARK AREA

Clermont Ave., 10938-John M. Payne and Dorothy Marie Davis to Jeremy Lichtenstein, $637,500.

GERMANTOWN AREA

Black Rock Rd., 17225-Gregory E. Lahens to Edgar G. and Luisa Dacas Jauregui, $570,000.

Bridger Dr., 13015, No. 1507-Michelle L. Cox to Linwood Leslie Pumphrey, $278,400.

Cricket Hill Dr., 17804-Amit S. and Rupa A. Kalaria to Donte and Jennell Moore, $724,000.

Deerwater Dr., 13621, No. 9-G-Heather Felsen Billian to Morgan Hannah Miller, $275,000.

Flag Harbor Dr., 12161-Basdeo and Syntra John to Monica Escobar and Patrick Beasley, $310,000.

Hazelnut Ct., 20637-Steven and Amy Hyde to Jason Katoski and Kelli Keith, $483,000.

Lake Placid Lane, 18800-Daniel and Patti Lyman to Derrick H. Zhang and Ella Stancill, $620,000.

Mill House Ct., 13001-Andrew and Marian Denise Bolton to Amal Pathirana and Shehani Rasiah, $280,000.

Open Hearth Way, 13038-Gaither E. Draper and estate of Melvin R. Draper to Christopher J. Shrader, $184,000.

Provost Way, 12008-Donald K. and Cynthia Louise Muller to Evan and Andrea F. Kaplan, $445,000.

Shipley Terr., 20204, No. 7-B-301-Thomas Bethem to Tak Ming Tam, $157,000.

Summer Oak Ct., 18823-Mark and Kristine D. Purcell to Michael Patrick Schrider and Stephanie Gibson, $300,000.

Town Commons Dr., 13005-Gaurav A. and Linda J. Dhawan to Ashish Dhakal, $420,000.

Waters Row Terr., 20267-Johny Samuel and Elina Abou Abse to Jad Ibrahim Jr., $309,000.

KENSINGTON AREA

Baltimore St., 3916-John Jones and Paula Pryor to Christopher B. Weil and Danielle S. Veith, $1.4 million.

Byrd Ct., 4103-Finis A. and Josclyn Taylor to Helen Kathryn Williams, $565,000.

Everett St., 4500-Steven J. and Nicole K. Grocki to Paul M. Butler Nalin and Maria K. Dillard, $895,000.

Halsey St., 4005-Valeria Monfrini and Robert D’Amato to Julie Thompson, $329,900.

Oldfield Dr., 10217-James C. Hawkins to Suzanne O’Neill and Clesson Turner, $1.27 million.

Saul Rd., 4616-Thomas J. St. Clair and Christian L. St. Clair to Edward L. Danielian and Erin Michelle White, $910,000.

University Blvd. W., 3207, No. I-Marco and Yesenia E. Regalado to Monnique Johnson, $250,000.

LAYTONSVILLE AREA

Club View Dr., 24233-James W. and Cynthia M. Saunders to Amy Yong Heinrichs, $340,000.

Goshen Oaks Rd., 21624-Wayne K. and Anita D. Rewega to Marla V. Wolff, $749,900.

Quick Fox Lane, 21509-John E. and Karen C. Ottenberg to Indira Hector, $680,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Aspenwood Ct., 9509-Marilyn Anne Cadoff and estate of Barry Carl Cadoff to Andrea C. Tamburello, $435,000.

Bremerton Way, 9342-Juan A. Ferrufino and Herminia E. Rodriguez to Bernave Ventura Estrada, $296,000.

Dubois Ct., 20509-Michael H. and Joan Muwanguzi to Ross Steven Fontenot and Insun Kook, $550,000.

Fountain Valley Dr., 8628-Shaun M. and Erin L. Combs to Robyn Gregory Whitney and Daniela A. Cadena Puertas, $385,000.

Kanfer Ct., 9658-Sophia Bregon to Victoria Francesca Bregon, $275,000.

Marketree Ct., 5-Gordon S. Terrell and Marianna Sabatino to Naman Benday and Bailey Lowenhaupt, $459,000.

Ravensdale Ct., 20206-Jeffrey and Nolinda Stanton to Nicole D. Wilson, $286,000.

Rushmore Ct., 9404-Artem Serebryakov and Ya Jun Yang to Mercy E. Nkum, $267,000.

Transhire Rd., 19418-Marlene D. Aragon to Maria C. and Blas Benitez, $252,000.

Welbeck Way, 8613-Shanti Homes Corp. to Jonlethia A. King, $259,900.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Dilston Rd., 9709-Thanh Van and Lang Hong Tran to Jose M. Fuentes, $354,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Autumn Brook Ave., 1307-Colleen A. McGraw and Tsunemi Kurokawa to Peter B. and Nichole L. Broughton, $519,000.

Clara Downey Ave., 3750, No. 13-Sean Van and Bridget Van Gieson to Evania D. and Patty P. Chakalakis, $225,000.

Doc Berlin Dr., 3515-Steve Loris Gui-Diby and Divine P. Gui-Diby to Carlton Louis and Erika L. Ingram, $690,000.

Greenery Lane, 2105, No. 101-26-Cassandra T. Smoot to Isaac Larin and Rosa Henriquez, $169,000.

Hickory Hill Lane, 1961-Jayanth V. Chintha to Ousainou Mbenga and Mamy S. Ceesay, $411,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-1025-Estate of Gabriel Bryan Herman and estate of Ellen G. Herman to Simone Amselli, $132,000.

Leisure World Blvd. N., 2921, No. 1-106-Chester M. and Peggy B. Jones to Linda B. Lee, $120,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 6-528-Shawn C. Stringer and estate of Mary E. Lafferty to Martha G. Stevens, $300,000.

Narrows Lane, 1821-Dennis M. and Patricia J. Dunn to Valerie Susan and Andrew Ralph Vardaro, $586,000.

Saddlebrook Ct., 4-Alexander Power to Elizabeth W. Quin and Michael R. Burgtorf, $530,000.

Trolley Lane, 15700-Brookfield Washington Corp. to Shui and Kit Siu, $532,045.

OLNEY AREA

Abbeyville Pl., 4800-Peter Yoo and estate of Sook Hyo Yoon to Katherine Filano, $429,900.

Darnell Dr., 18104-Stephen Thomas Wolfrey to Sophia Bregon and Michael Dowling, $625,000.

Martins Dairy Cir., 3705-Paul E. and Carolynn G. Steiner to Alexis A. Fermanis and Dilian Martinez, $690,000.

Queen Elizabeth Dr., 17525-Lawrence Fess and estate of Andree Marcelle Fess to John Fess, $399,500.

Sunset River Ct., 18006-Matthew and Miranda Christiano to Allan Leo, $392,500.

Whimsey Ct., 17809-Ivy E. Barnett and estate of David K. Barnett to Christopher P. and Stephanie L. Fernatt, $640,000.

POOLESVILLE AREA

Compher Ct., 18604-Brightwell Crossing II Corp. to Zachary E. and Stacy N. Stonich, $1.01 million.

POTOMAC AREA

Bells Mill Rd., 8913-Yong Me Ryoo to Salil Sehgal and Kriti Kalra, $1.13 million.

Bronson Dr., 9026-Dorothy Dillon and David Alan Raymond to Katherine Carol Mary Ondeck and Rhett Kent, $1.8 million.

Charen Lane, 11826-Eileen Kao to Michael S. and Rene S. Blitz, $670,000.

Gainsborough Rd., 10813-Ajay S. and Kavitha Avasthi to Malik and Ambereen Jaffer, $898,000.

Greenlane Dr., 11607-Robert J. and Barbara M. Davis to William Nyamutale and Godlive Kabaliisa, $635,000.

Inverness Ridge Rd., 7914-Philippe Kieffer and Kyong Rim Kwon to Timothy C. Van Blarcom and Emily C. Luense, $614,900.

Karen Dr., 11610-Chi Ming Yang and Ya Huei Sun to Christopher C. and Whitney W. Amon, $960,000.

New London Dr., 10021-Harriet C. May to Laura P. and Luke F. McCabe, $1.02 million.

Rouen Lane, 9028-Charles A. and Amy B. Clarke to Patrick and Leah Brockert, $899,000.

Sorrel Ave., 9704-Kempanna and Ganga Sudhakar to Lifeng Wang and Zhanquan Yu, $1.58 million.

Tribunal Lane, 12624-Neil and Lynn I. Spiegel to Bobby and Adjea Williams, $1.45 million.

Willowleaf Way, 1026-George Robert and Rona Butan Eisenberger to Scott Michael and Christine A. Cullinane, $772,500.

ROCKVILLE AREA

Ashley Dr., 11908-Luis and Manuel Pires Laranjeira to Michael Pu and Camila F. Souza, $485,000.

Barkston Ct., 9601-Brenda Farr to Michael J. Imbergamo and Alison T. Green Imbergamo, $715,000.

Braxfield Ct., 12213, No. 96-Marcia S. Lewis to Yedige Magauin, $169,000.

California Cir., 6050, No. 502-Barry R. Fierst and estate of Stephen B. Levenson to Wei Yang and Ran Huo, $345,000.

Chapman Mill Dr., 5704, No. 2016-Sarah K. Kessler to Quixi Fan, $281,000.

Deer Meadow Lane, 219-Haitao Zhang and Manhong Feng to Mercedes Bowie, $640,000.

Gaither Rd., 1141-Jose David and Yamila I. Carmona to Kathy J. Clark, $560,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 508-Kathleen A. Zimmerman and Carol A. Leveille to Carina Y. Jeon, $145,000.

Hampton Mill Terr., 10807, No. 509-Michael Kenneth and Mia Nam Swartz to Meaghan Theresa Potter, $356,400.

Lily Pond Ct., 5-Daniel T. Naatz and Cynthia W. Boyle to Adam N. and Lauren G. Sherman, $960,000.

Monroe St., 4, No. 407-Mahrokh Rahmati to Aya Martine Nakpil, $235,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1532-Angela Y. Dai to Jacklyn M. Wynn, $400,000.

Procera Dr., 10307-Chih Ming Yeh and Shwu Ling Liu to James P. and Pattaree Marciniak, $550,000.

Schuylkill Rd., 11000-Ronald S. and Freda K. Bobik to Mark A. and Autumn C. Bryant, $487,000.

Strathmore Park Ct., 10400, No. 303-Germana B. and Gerard E. Mitchell to James P. and Madeleine B. Schaller, $825,000.

Tuppence Ct., 10622-Qisheng Li and Jinwen Chen to Vinay Vittal Karagod and Tara Denise Eicher, $515,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Appledowre Way, 11426, No. 31-Mark A. Yahner and Helene C. Ambrogi to Ataya J. Palmer, $235,000.

Cabana Dr., 20426-Shah 001 Corp. to Roberto A. Castillo Amador, $450,000.

Herefordshire Way, 11433-Abdul Dasti to Fredis A. Cruz Canas, $242,000.

Owls Nest Cir., 21205, No. 20-Patricia Ann Raymond to Yuan Gao, $375,000.

Seneca Forest Cir., 11610-Lawrence E. and Gina M. Gerber to Carlos Mendez, Leydi L. Amaya Hernandez and Edwin M. Amaya Hernandez, $610,000.

Watkins Meadow Dr., 20445-Benjamin and Lindsey Saul to Sung Bong Woo and Hannah Clarice Youh, $520,000.

SILVER SPRING AREA

East-West Hwy., 2310-Michael B. and Rachel E. Meit to Patrick Nicholas and Katherine Elizabeth Jung, $648,000.

Eastern Ave., 7981, No. 313-Estate of Thomas F. Jennings and estate of Carole P. Jennings to Brian Savoie and Deborah S. Feigenson, $535,000.

Grace Church Rd., 2010-Kevin P. Hennerez and Julien S. Senac to Elizabeth Laura Flamenbaum and Edward March Helvenston, $485,000.

Lyttonsville Rd., 1909-Joohee Lee and Xiaolong Miao to Kin K. Lai and Jasmin M. Paikattu, $430,000.

Philadelphia Ave., 803-Gregory Keniston and Maureen A. Flaherty to Gordon Chester Shaw and Sarah Doyle, $480,000.

TAKOMA PARK AREA

Dogwood Ave., 201-Christopher H. Foreman Jr. and Lena Zezulin to Alison Jeanette Parker and Elliot John Case Schreur, $710,000.

Drexel St., 1606-Amber Paige McGinnis Jackson to Faith Victoria Koleszar, $402,000.

Greenwood Ave., 8304-Jean Robert Juste to Jared Mack and Rodney Gigstad, $590,000.

TWINBROOK AREA

Autre Ct., 1207-Michael and Kara Dolan to Eugene Leonard Schaefer, $465,000.

Crawford Dr., 1000-Shawn and Cynthia Whittaker to Joshua D. and Calan Y. Bradford, $355,050.

Maple Ave., 902-Roman V. Ryabinkin and Cristina V. Eggerman to Hans Adolfo Jorgensen, $550,000.

WHEATON AREA

Arcola Ave., 2000-Sheldon T. and Noreen Lucille Nutter to Daisy J. Menendez Totten and Gregory A. Totten, $395,000.

Brunswick Ave., 10203-Jian Zhong Yu and Miao Ling Huang Yu to Philip F. Vieira, $466,000.

College View Dr., 11509-Guifang Tan and Xueqing Wang to Katherine and Joseph Roland Page, $503,000.

Evans Dr., 2504-AKSM Corp. to Catherine P. Beyer, $505,000.

Garner St., 11906-Karen Day to Ruben C. Orellana, $375,000.

Grandview Ave., 11418-Khapildeo Dhruva Beeharilal to Mesfin Gebretsadik and Selamawit A. Hailu, $486,000.

Hillsboro Dr., 814-Aarden Design & Build Corp. to Andrei and Jessica Lojek, $560,000.

Leslie St., 10228-Janette J. Patterson to Daniel A. Williams and Natasha N. Edwards, $640,000.

Somersworth Dr., 12108-Patricia A. and John E. Hogue to Nathaniel J. and Rachel Lily Tor, $603,500.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in May were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Stuart Ct., 3353-Mario J. Gutierrez Balmaceda to Preston and Derise Anderson, $435,000.

BRUNSWICK AREA

Dargon Quarry Lane, 1141-Franconia Real Estate Services Inc. to Gabriel and Yajaira Murphy, $492,000.

Karn Ct., 701-NVR Inc. to Timothy and Tatyana S. Racosky, $493,054.

Volunteer Dr., 1203-Joseph Lee Bowser and Michelle A. Schuetrum Bowser to Damian and Samantha Taylor, $530,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Jefferson Pike, 3232-Jack W. and Sharon Perry to Harland Michael McGee and Hua Gao Vilgrain, $140,000.

EMMITSBURG AREA

Mountain View Rd., 17323-Scott S. and Sara Anne B. Boddery to Javier E. Cortes and Amelia S. Kovach, $358,500.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Cambria Rd., 4607-Gregory R. and Casandra Pedrak to Joyce Watkins and Mark Anthony Bell, $352,000.

Collinsworth Pl., 7136-Tyrone H. Box to Cory A. Short and Claudia P. Unchupayco, $277,000.

Executive Way, 7078-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Judy Denise Bowie, $286,990.

Judicial Way, 5016-U.S. Home Corp. to Jason August Desantolo and Carly Lorraine Nolen, $340,140.

Judicial Way, 5028-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Jessica Marshall Johnson and Tyler Joseph Trombatore, $317,360.

Lauren Ct., 111-Michael Dith to Leakhina Dith, $100,000.

Representation Lane, 6916-D.R. Horton Inc. to Vanessa R. and John D. Crowe, $360,095.

Seagull Ct., 6696-Michael J. Blanton to Francisco J. Marino, $260,000.

Wesley Sq., 5005-Omololu and Olugbeminiyi Shobayo to Tapong Rhufu E. Ndifon, $515,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

All Saints St. E., 35, No. 104-Kyle and Regan Leblanc to Cecilia A. and Tara A. Cassidy, $535,000.

Birchwood Ct. W., 9408-Jake N. Baek and Ju Hee Moon Baek to Mark A. Doughty, $280,000.

Daysville Rd., 11306-Stephen D. and Christina B. Quinn to Eric Gerrard and Misuzu Ko Shell, $760,000.

Glen Valley Terr., 6260, No. 7D-Frank A. Magnanelli III to Carrie R. Wells, $205,000.

Holden Rd., 1012-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to David Paul and Melanie Lynn Williamson, $275,000.

Jubal Way, 964-HBI Alternative Holdings Corp. to Fang Xu and Ping Peng, $237,000.

Osprey Way, 2717-Karl P. and Ruth A. Forster to Francis Stephen McHana and Lucy S. Mwakisachi, $313,500.

Spring Bank Way, 303-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Kekeli K. Kety, $313,999.

White Oak Dr., 6231-Steven D. Posey to Michael C. and Karen Y. Fleming, $349,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Autumn Leaf Lane, 7116-Matthew J. Gorman to Shawn Breckenridge, $338,000.

Cavenrock Ct., 101-Sean A. and Rachel N. Murtha to Max L. McCloskey and Amanda J. Lievendag, $305,000.

Hammond Ct., 1812-Alexander A. Coreas to Wei Ju, $185,000.

Laurel Ridge Rd., 8113-Raymond F. Day and estate of Norma C. Day to Rickey Allen and Sonya Kristine Young, $424,900.

Millstream Dr., 1844-Jasbir Singh Matharu to Naurang S. Gill, $210,000.

Sunlight Ct., 144-Samuel A. and Donna L. Spralls to Isidore Fondwi Mbimakam, $600,000.

Whitehall Rd., 2102, No. BD-Oscar Barrera Saravia Jr. to Giovanna Contreras, $166,000.

IJAMSVILLE AREA

Duvel St., 5923-Scott Jones and Laura Proffitt to Jake Tyler Wilks, $359,900.

Greenhill Ct., 2900-Craighead Capital Corp. to Charles L. and Katherine E. Richardson, $486,500.

Preserve Ct., 10188-Crossroads Land Corp. to Todd Christopher Krietz and Victoria Kriets, $941,935.

LIBERTYTOWN AREA

Main St., 11943-Mark Brenna and Stephen Cane to Dale Edward and Deasy Windsor, $196,000.

MIDDLETOWN AREA

Hollow Rd., 7719-Timothy Ray Burrier to Philip H. Riebe and Christina A. Cardarelli, $335,000.

Tobias Run, 15-Mohamed A. Younis and Gehad Eldak to Samira Khan and Azeem Bhatti, $569,900.

MONROVIA AREA

Glowing Hearth Way, 10820-John A. and Karin Betz to Blake P. and Lori B. McKeever, $615,000.

Sandra Lee Ct., 12517-Charles L. and Laurie Ann Basham to Ryan James and Stefanie Fidika Holt, $610,000.

Viridian Terr., 4339-Winchester Homes Inc. to Brigette and Kory Britton, $405,000.

MULLINIX AREA

Bartholows Rd., 4241-Jec One Corp. to Angelica Deleon and Brian Ratliff, $315,000.

Mapleville Rd., 8846-Maryland Cash House Buyers Corp. to Edward J. Jachelski and Roberta M. Kinzer, $335,000.

Scarlet Ct., 5695-William A. and Jessica L. Ballantine to Colin B. and Michelle K. Wenck, $485,000.

MYERSVILLE AREA

Brethren Church Rd., 3519-Estate of Naomi E. Minnick to Brianna Scott, $250,000.

Pleasant Walk Rd., 12145-Daniel L. and Sarah J. Jones to Mitchell Seibert and Jessica Runner, $320,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Cider Press Cir., 110-George and Jaclyn Flanagan to William Edward and Sarah Elizabeth Turner, $520,000.

Country Club Terr., 7003-Donna K. and William Tabilio to Anne and William Thigpen, $425,000.

Illinois Ct., 6208-Robert D. and Stacey L. Messmer to Shane Wigmore, $220,000.

Nightingale Ct., 6520-Clifford D. Burke to Gregory Wallace and Maria Sadek, $795,000.

Quillback St., 10327-Oakdale Investments Corp. to Kathryn Elizabeth Kranking, $392,915.

Sponseller Ct., 5548-Anita M. Harsanyi to Daniel J. Hearington and Kathleen M. Temple, $375,000.

Whooping Crane Way, 6857-Michael C. and Lindsey N. Madrzykowski to Michael T. Ciampaglia, $470,000.

Woodridge Rd., 6836-Oakdale Investments LLC to Kelleen McGinnis and Brian Lonergan, $722,630.

POINT OF ROCKS AREA

Brookshire Run, 1742-Jennifer Oristian to Ian M. and Emily Ebersole, $330,000.

THURMONT AREA

Angleberger Rd., 11232-Britton A. and David B. Fisher to Grant K. Cox and Jordan E. Wagner, $274,900.

Graceham Rd., 13005-Michael and Tracey Huffman to Brandon and Taylor Huffman, $560,000.

Mantle Ct., 22-Mark L. and Amy J. Kennedy to Kristy and John Anthony Hall, $399,900.

URBANA AREA

Bealls Farm Rd., 9264-Monocacy Land Co. to John M. and Bette Ann Novakowski, $560,465.

Clendenin Way, 9075-Richard S. and Agnes A. Hubbard to Sean and Lisa Carr, $550,000.

Knott Lane, 9064-Main Street Homes at Urbana Corp. to Satya Kakarlapudi, $439,601.

Starlight St., 3262-NVR Inc. to William and Karen Kekeris, $424,740.

Ward Pl., 9502-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Maggie Lin and Xiaowei Wang, $370,000.

WALKERSVILLE AREA