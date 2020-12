Burnside Dr., 5560-Oriell Silverio to Rick Steven Saway and Kelsey Christine Daly, $367,500.

Crispin Way, 13409-Steven Bingham Pugh and estate of Helen B. Pugh to Victor C. Otero and Freycimar J. Colina Ruiz, $430,000.

Great Oak Rd., 4109-Christopher and Kalinka Cihlar to John Poulos Jr., $645,000.

AD

Marlin Terr., 14805-Christina Esther Dervenis and estate of Gus Dervenis to Michael and Anne F. Cockrell, $617,500.

Tallahassee Ave., 4608-Raymond Lyle and Rosemary Pense to Oscar Granados Montes and Nancy I. Molina, $385,000.

AD

BEALLSVILLE AREA

Darnestown Rd., 19821-Joseph W. Beagle Jr. to Aomak J. Nie, $139,999.

BETHESDA AREA

Battery Lane, 4970, No. 605-Andrew Joseph Cooper to Melanie McKee, $392,500.

Belhaven Rd., 9823-Vaswati Hasson and estate of Bela Ganguli to Leidy P. Benavides, $610,000.

Broxburn Dr., 6804-Scott T. Widlake and Mary Melinda Klein Widlake to Pierre L. and Isabelle L. Du Crest De Villeneuve, $1.44 million.

Crestberry Pl., 10104-Tao Hu and Hong Xie to Woubet Kassa and Danouh Louis, $600,000.

AD

Elgin Lane, 6507-Mats J. Rikard Liden and Anna H. Liden to Neal J. and Cristin D. Kumar, $900,000.

Farnham Dr., 10508-Jeffrey and Lauren Nosanov to David W. Gruner and Anna Veronica Jormeus Gruner, $785,000.

Glenwood Rd., 5603-Michael F. and Michelle G. Seelman to Jean N. Lee and Andrew James Gossett, $967,000.

Haddington Pl., 7404-M&M Builders and Contractors Corp. to Sunil and Smriti Verma, $2.42 million.

AD

Henning St., 6004-Jonathan Potter and Sharon J. Ringley to Ross and Erin Fierman, $1.58 million.

Maiden Lane, 6000-Pascal B. Convers and Yoko Katakura to Hayder D. Hashim and Rend Al Khalili, $1.8 million.

Montauk Ave., 9906-Mario Amorim and Ed Stipp to Richard M. and Katherine S. Thornburgh, $1.27 million.

AD

Oldchester Rd., 7731-Matthew H. and Carrie E. Collins to Brandon Lou Blakely and Han Chen, $1.36 million.

Poe Rd., 6310-Susan Sainz Bond and Eduardo Sainz to Kenny J. Radfar and Manizheh Vassigh, $1.06 million.

Sentinel Dr., 4920, No. 3-301-John C. Stephens and Sarah H. Efird to William F. and Suzanne N. Lindlaw, $400,000.

Southwick St., 5521-Stephen and Patricia Yoo to Jeremy T. and Shannon M. Fischer, $1.25 million.

Westbard Cir., 5301, No. 442-Ruth N. and Charles R. Tyler to Diana Choi Nam, $239,000.

AD

BOYDS AREA

Whites Ferry Rd., 16600-Michael S. Beck and Gina E. Flowers Beck to Jordan K. and Serena C. David, $565,000.

BROOKEVILLE AREA

Saint Albert Terr., 2443-Ryan E. and Amy C. Gregory to Urayna Knowles, $497,000.

AD

BURTONSVILLE AREA

Brownstone Ct., 3032-Jaime and Maritza E. Mendoza to Lawrence L. Klumpp and Alison M. Praisner Klumpp, $610,000.

Leatherwood Ct., 37-Hercott A. and Novelette S. Nembhard to Lich Dang, $241,350.

Regalwood Terr., 4469-Rafael Gomez and Sri Partowardojo to Hy Vu, $315,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Billington Rd., 12605-Bank of America to Xiao Lou, $390,000.

Castle Cliff Ct., 5-John T. and Patricia M. Purcell to Nathan Andrew and Colleen Mary Boyar, $380,000.

Downs Dr., 1017-Kenneth Howard Levin and Marjorie Sue Krell to Familia Sanchez and Nilda Durandisse, $420,000.

Hobart Dr., 13717-Martha Ann Cole to Novelette S. Nembhard and Blanche R. Thomas, $505,000.

AD

AD

Morningside Lane, 12906-Fadwa Ahmed El Hage and Ahmed El Hage to Samuel Hilton and Altagracia Shepard, $429,000.

Randolph Rd. E., 1209-Dipen G. and Sunita Patel to Thomas Amibang Tanue and Catherine N. Amibang, $640,000.

Springbrook Dr., 313-Philip N. Margolius and Jennifer Meltzer to Kevin Patrick and Julie Ufford Keenahan, $785,000.

White Oak Vista Ct., 5-Valerie Sumann Wilson to Alyssa A. and Paul D. Martin, $440,000.

CHEVY CHASE AREA

Bradley Lane, 4417-Christopher and Michelle L. Glodeck to Faye F. Gao, $855,000.

Husted Dr., 3602-Edward H. Asher to Mary Rose Parrish and Juan Luis Espinosa Mayagoitia, $770,000.

Longfellow Pl., 8515-Jeffrey D. and Laurence R. Pierson to Blaise F. and Ann M. Brennan, $1.2 million.

AD

Park Ave. N., 4550, No. 904-James F. Brown III and Liliana D. Florea to estate of Nancy M. Hervey, $1.15 million.

AD

Western Ave., 6132-Maureen Delaney and William F. Ryan to Daniel A. and Melissa Eisenberg, $1.25 million.

CLARKSBURG AREA

Brewers Tavern Terr., 13108-Morris A. and Alba C. Cogliandolo to Radhika Kandrakonda and Shaji Varghese, $565,000.

Fountain Dr., 12201-Michael D. and Anne Armstrong to Megan Behm and Casey Kaleba, $425,000.

Garnkirk Forest Dr., 13218-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Asif R.M. Karbhari, $472,190.

Green Poplar Loop, 188-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Ruben Walter Martinez, $442,490.

Martz St., 13001-Pulte Home Co. to Sashank Ghimire and Ganga Khanal, $469,000.

AD

Overlook Park Dr., 23520K-Pulte Home Co. to Brenda E. Rosario Sanabria and Craig T. Stewart, $347,719.

Tate St., 22524, No. 1002-Linda Dowell to Mario L. Alves Junior and Ana Camargo, $324,900.

Verdant Oak Alley, 68-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Sylvia Berko, $494,890.

AD

Woodcock Way, 21859-NVR Inc. to Laura Militello and Hatim El Fethouni, $459,025.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Colesberg St., 1724-Bob R. Lin to Hoang Phuong H. Tran and Truc N. Tran, $360,000.

Laurelwood Terr., 2425-Roger Sterling to Nicole M. Stahlmann and William P. Weiler, $611,000.

Spottsworth Way, 1608-Yellowsky Housing Corp. to Adamou M. Ndam and Ladifatou N. Fouanta, $535,000.

DAMASCUS AREA

AD

Colorado Ct., 9925-Stephen and Alice M. Ricketts to Elizabeth and Matthew Porter, $390,000.

DERWOOD AREA

Briardale Terr., 7834-Tyson Damon Lee to Xi Luo, $365,000.

Grande Vista Dr., 16519-Eric J. Lindstrom to Michael and Maureen Towles, $535,000.

Ottenbrook Terr., 7409-Grace Eunhye Jung and Eun Hye Kim to Jeremy and Sarah Pelter, $780,000.

Yukon Lane, 15906-Ming Lin to Haibo Zhang and Linshan Hu, $340,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

AD

Bieber Pl., 10203-Robert K. and Jennifer J. Vaden to Jennifer Anne Kelley and Steven David Painter, $675,000.

Clearview Pl., 9608-Jack E. Scott and Louise Papile to Shazad Ahmed and Samina Piracha, $633,000.

Eton Rd., 9102-Nathaniel A. and Lauren B. Higgins to Michael Arthur and Anne Marie Corrado, $500,000.

Northwest Dr., 309-Paul and Laura Margison to Beth Kathleen Fricke, $475,000.

Reading Rd., 8710-Exitus Corp. to Julian J. Roberts and Laura C. O’Brien, $656,000.

Williamsburg Dr., 208-William C. and Erin Ritch Barbot to Larisa Friesen and Desmond Hall, $740,000.

GAITHERSBURG AREA

Broadwater Dr., 9268-Eugene Sun Kim and Katherine C. Rim to Renee Lobanovskyy, $285,000.

Cedar Ave., 215-Cathryn N. Croteau to Francisco S. Alvarado and Melbis E. Portillo, $330,000.

Girard St., 440, No. 265-Natalia V. Syracuse to Amir Allahbedashti, $130,000.

AD

Hidden Forest Ct., 170-Intissar Jemli and Sabeen Khan to Norbert Pasking, $574,000.

Kingfisher Ave., 633-Joel S. Han to Evelyn Georgiev, $350,000.

Odendhal Ave., 525-Jargal and Bayarjargal Itgel to Nana Opoku Akyeampong and Sheritha N. Brace, $425,000.

Ridge Heights Dr., 19605-Jeffrey T. and Marilyn J. Mason to Nighat Y. Malik, Nuzhat J. Malik, Mohammad S. Malik and Muhammad Qasim, $415,000.

Still Meadows Ct., 18800-Robert D. and Nancy L. Lotinsky to William C. and Cyrena Dogan, $480,000.

Waxwing Terr., 8709-Joseph A. Cauterucci and estate of Carl R. Cauterucci to Ingrid M. Cano Moncada and Jaime Noel Cantarero, $440,000.

Wye Mill Ct., 302-K Property Corp. to Djimande Hounlidji, $350,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Bayridge Terr., 908-Deepak Sharma to Brenton K. McCright, $379,000.

Bonnie Dale Dr., 13513-Gregory J. and Sandra E. Hribar to Andrew Alan Worden and Annie Yu, $1 million.

Cross Green St., 339B-Hsinpor Chen to Christopher L. and Linda J. Southcott, $445,000.

Fields Rd., 9701, No. 2007-Feri Abbasi and Saviz Fallahian to Mark Jorge Silva, Michele Forosisky and Alan E. Strawderman, $225,000.

Golden Ash Way, 80-Michael and Luke T. Malanoski to Alyssa Jill Nadel and Michelle Rene Soriton, $525,000.

Haddonfield Way, 15625-Charles T. and Mary Catherine Hellmuth to Benjamin P. and Kelley J. Jamieson, $820,000.

Holdcroft Lane, 106-Nicholas M. Ritzer and Lien N. Cu Ritzer to Parisa Soleimanifar and Jacob Alan Weaver, $414,000.

Letterman Way, 11600-Gregory J. and Natalie W. Ridder to David L. and Paula Gimenez Pichardo, $660,000.

Main Mews, 1322-Markus Olin Fahle and Yun Mei Ting to Karen Roth Bury, $595,000.

Prairie Rose Ct., 13-Alan Jay and Leslie Ann Stewart to Eric Joel Rivera, Jeremy Scott Adams and Nicole Regina Adams, $330,000.

Solitaire Ct., 8-Susan Chung Shan Lee to Beatriz Eugenia Quintos Alonso, $510,000.

Tiffany Ct., 740-Martha Levin to Iva and Piro Demirxhiu, $520,000.

White Ash Pl., 378-Kevin J. Barker and Ling Xiao to Liyi Wu, $485,000.

GARRETT PARK AREA

Weymouth St., 10703-Andrew R. Lockman to Jonathan S. Goldsmith and Sara E. Stinson, $910,500.

GERMANTOWN AREA

Bargene Way, 20410-Mark Lozouski and Andrea White to Sourosh Soltani, Hamid Soltani and Ziba Dabestani, $375,000.

Caledonia Ct., 18712, No. D-Jay Rosenberg and estate of Howard M. Rosenberg to Jhoan S. Santos Herrera, $185,000.

Churchill Ridge Cir., 12900, No. 1-11-Ruimin Liu and Congcong Shen to Nicholas Grismore, $240,000.

Darnestown Rd., 14147-18 Armatho-Nesty Group Corp. to Brian P. Tennyson and Ahdia P. Bavari, $599,900.

Gunnerfield Lane, 19117-Roger Payne and Regina Heppes to Calvin W. Ferguson Jr. and Kelli Butler, $480,000.

Lake Park Dr., 20000-William V. Barlow and Maria L. Jarrin to Michael Ian Reel, $252,000.

Millhaven Pl., 13111, No. 4-H-Luis A. Munoz to John J. Rogers, $223,000.

Ranworth Dr., 19331-James Ervin and Karen Joan Grafmyre to Maxim Nekrasov and Tatiana Nekrasova, $605,000.

Shadyside Way, 20619, No. 97-7-Michele R. Reed and estate of Maureen Warriner to Cheryl P. and Emmanuel Wilson, $225,000.

Spinning Wheel Pl., 20704-Christopher and Jennifer E. Cofone to Aaron Matthew Holder and Ann Marie Deml, $519,997.

Tivoli Fountain Ct., 13331-Yuzeng Liang and Yongmei Zhu to Linda Abdulle, $423,190.

KENSINGTON AREA

Anderson Rd., 3420-Christopher and Caitlin Chalke to Matthew Cooper Frost and Laura Stephanie Wright, $575,000.

Connecticut Ave., 9701-Richard Perry to Frank and Christina Walsh Flannery, $900,000.

Hillsdale Dr., 11114-Shannon H. and Anke Boykin to Benjamin T. Wilson and Sharen C. Kemp-Dukes, $775,000.

Lund Pl., 11102-Eric G. and Jennifer L. Kearns to Eric and Amy Garland, $500,000.

Mills Crossing Way, 10501-Arthur F. Lafionatis and estate of Marianne C. Lyons to Thinh Q. Bui and Leah G. Dodson, $620,000.

Stoneybrook Dr., 9707-Lyle Michael Farmer and Kathleen Marie Allen to Megha Singh and Utkarsh Chandra Srivastava, $870,000.

Waycross Way, 11221-Linda Karen McMullen and estate of Donna Kaye Stewart McMullen to Tragiang Thi Nguyen, $652,500.

LAYTONSVILLE AREA

Goshen Mill Ct., 8809-Donald R. and Tami K. Matson to Jem Reed and Paraluman Maria Nallen, $950,000.

Sunnyacres Rd., 20931-Michael A. and Ruth A. Brasch to Lyndon John and Nahla Wu, $724,900.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Coltfield Ct., 19032-Young Sup and Oh Jin Choi to Brandon Stout and Danielle Ann Gollehon, $325,000.

Dellcastle Rd., 10025-Pauline A. Harry and Dyal Harry McDonald to Lana Alexander and Kenrick Lewis, $470,000.

Feathertree Way, 18310, No. 288-Leah S. and Ying Li to Mohammad A. Ashraf, $169,600.

Highland Hall Dr., 20505-Thomas H. and Lisa Jurgens Baldridge to Mario J. and Alicia Rodriguez, $458,000.

Lea Pond Pl., 20243-Edmond J. and Susan E. Dalmasso to TaLisa Carter, $302,000.

Pier Point Pl., 18719-Nishan Perera to Adiza K. Samking and Josephine N. Lansana, $285,000.

Thomas Farm Rd., 19309-Federal National Mortgage Association to Juan R. Bonilla Martinez and Sandy Stacey Giron Martinez, $242,000.

Welbeck Way, 8819-Deutsche Bank National Trust Co. and Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-WL1 to Joshua Grier, $172,500.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Gatewood Ave., 10618-Gomes Knows Homes REI Corp. to T. Jay Dellinger and Elizabeth A. Sandall, $550,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Atherton Dr., 12704-Elfa Halloway to Roxanna F. Diaz, $389,000.

Bel Pre Rd., 3972, No. 3974-4-Barbara J. Coley to Elsa A. Wasihun, $130,000.

Casino Ct., 21-Mohammed and Salimatou Jawara to Chanchala Dangol, $400,000.

Denley Pl., 2816-James Sortis and Cynthia A. Pappas to Jeong Hoon Lee, $395,000.

Epping Ct., 12518-James T. Troppman to Gemma I. Tripodi, $300,000.

Goodloe Rd., 11808-Lourdes Lemus to Steven Michael Craze and Sydney Renee Stein, $399,000.

Hyde Park Dr., 15202-Louada B. and Robbie N. Chisholm to James Henry and Cynthia A. Hensen, $300,000.

Ivy Glen Rd., 4214-3002 Lake Avenue Corp. to Emily J. and Joseph Tremblay, $350,000.

Leisure World Blvd. N., 2921, No. 1-121-Judith L. Shrader to Milton C. and Karen S. Couvillon, $125,000.

Mentone Rd., 11700-Lester Escobal to Cori Carfagno and John Benjamin Traub, $480,000.

Trolley Lane, 15710-Brookfield Washington Corp. to Ryan Tse and Jiaqi Luo, $169,077.

Wyeth St., 2350-Winchester Homes Inc. to Wishvender K. and Ravi K. Behl, $576,345.

OLNEY AREA

Fiddleleaf Terr., 18620-Galina and Oksana Salivonenko to Andy Morales, $318,000.

Macduff Ave., 17404-Michael R. and Nancy G. Craig to John M. and Nancy Porter, $545,000.

O’hara Cir., 18058-Nicholas C. Glotnis and Daniele Raneri to Elizabeth Barrera Sanchez, $286,000.

Rolling Meadow Way, 18146, No. 183-Naheed Awan Carter to Jefferson M. Tancil III, Nicole Jean Halton and Karen Davis Tancil, $243,000.

Snowberry Way, 18417-Karina G. San Martin to Cynthia Sagredo, $525,000.

POOLESVILLE AREA

Chiswell Rd., 17216-Lori J. Bolton to Jennifer Marie and David Oristian, $448,500.

Spates Hill Rd., 17233-Patrick and Erin Smeller to Maria Ventimiglia and Louis Jesus Gleason, $580,000.

POTOMAC AREA

Beall Spring Rd., 12308-Richard A. and Julie M. Sorkin to James Patrick and Katherine Wilmoth Hickey, $1.27 million.

Canfield Rd., 11924-Nancy Gail Walsh and estate of Ray Gasper to Victoria M. Lee and Reuben Geisner, $810,000.

Cold Spring Rd., 8821-Michael S. and Kathleen A. Garcia to Jared and Jamie Maier, $870,000.

Flowerfield Way, 10422-Edward Nieh and Tiantian Zhao to Matthew G. and Laura K. Herr, $733,150.

Inverness Ridge Rd., 8126-Andrew Kallmes and Ivy Figueroa to Lionel R. and Stephanie Antognelli, $659,000.

Lakenheath Way, 8104-John Hoge and estate of Madeleine Mary Hoge Cowart to Anthony and Cher Serhal, $890,000.

Masters Dr., 7713-Gary D. and Catherine A. Bachman to Daniel T. Urgo and Geraldine L. Borger, $1.25 million.

Postoak Rd., 8801-Mark Harris Elenowitz and estate of Leonard Elenowitz to Talbot Lee Smith, $675,000.

Selworthy Rd., 1495-Michael M. and Helen Sun Maurer to Tanya Slesinger Sheres, $682,600.

Sunnyfield Ct., 9446-Chou Chik Ting and Kai Li Hsia Ting to Cesar Moralde Herrera and Elaine Mun Yee Liu, $1 million.

Whiterim Terr., 7829-Scott S. and Karen A. Sheffler to Samuel J. and Sarah A. Polland, $758,000.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10840, No. 89-Jason R. Eberle and Sara M. Downs to Ceylan Didem Inci, Sinasi Bayrak and Ozden Bayrak, $425,000.

Beall Ave., 531-Daniel K. and Elizabeth A. Shannon to Aaron R. and Victoria J. Hadfield Moshiashwili, $679,000.

China Rose Ct., 12-Julie Auerbach Flieger to Alan J. and Jamie A. Levy, $850,000.

Crothers Lane, 805-Alexander and Camila Torrella to Antonina G. Nikolova, $495,000.

Empire Lane, 11413-Alberto C. Leyton and Susana N. Escobar to Aliep Alvarez and Adriana Martinez, $680,000.

Glenmore Terr., 2279-William J. O’Sullivan to Quentin Beauquesne and Camila Aparicio, $799,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 606-Rosanne B. McTyre and Claudia I. Boldman to Geo L. Nikolov and Viara G. Tcholakova, $179,500.

Havencrest St., 911-Sei Hwa Shen and Yi Lin Lin to Michelle M. and Jane M. Liu, $505,000.

Joseph St., 402-BEESA Corp. to Nathan James Moskowitz and Tori Anne Hash, $455,000.

Longhorn Crescent, 412-Andrew C. Smith and estate of Daniel C. Smith to Jingzhe Qiao, $700,000.

Monroe St., 6, No. 202-Fay Servicing Corp. and Citigroup Mortgage Loan Trust 2018-RP3 to Hong Wu, $109,900.

New Mark Esplanade, 852-Gregory S. and Macedonia Dundas to Andrea Shapiro, $510,000.

Old Georgetown Rd., 11750, No. 2406-Rob Diehl to Marzieh Omidi and Allan K. Malek, $315,000.

Paulsboro Dr., 987-Anindya and Ishani Roy to Sheng Song, $470,000.

Redland Blvd., 504-Shyh Bing Liu to Terry Tsao and Szu Ying Chen, $560,000.

Trail House Ct., 6-Jill G. Garber and Kurt A. Lonsway to Justin and Kelly Brandon, $880,000.

Van Buren St. S., 122-Select Portfolio Servicing Inc. and Deutsche Bank National Trust Co. to Lovepreet, Jasmina, Bahadur S. and Harbans K. Mann, $548,000.

Wickshire Way, 10927-David Michael and Hope Auerbach Wilkinson to Helen G.S. Warren and Robert B. Warren III, $579,900.

SANDY SPRING AREA

Towering Beech Ct., 117-Hasitha Wickramasinghe and Maithili Kale to Gregory D. and Diana C. Gromowski, $875,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Found Stone Rd., 12700, No. 302-Aaron Charles and Joanna Heather Barcheski to Sladana Juresic, $246,000.

Milestone Manor Lane, 12307-Lick Chung Wong to Kamel E. Samaan, Sohier Kamal and John K. Samaan, $595,000.

Staleybridge Rd., 19084-Bret J. Lewis to Curtis Harris, $350,000.

Watkins Meadow Dr., 20300-Karen M. Fitch to Jimmy R. Martinez and Courtney M. Simon, $490,000.

SILVER SPRING AREA

Coleridge Dr., 2122-April Gaines Jernigan to Lam N. Phan and Thao Lien Thi Nguyen, $470,000.

Dale Dr., 403-4 Dale Corp. to Sunny C. Bartholomew and Sebastian Ewald, $819,000.

East-West Hwy., 1201, No. 309-Daniel Lee and Sara Jill Short to Kellye Nicole Thompson, $450,000.

Lansdowne Way, 1708-Rebekah and Indalecio Vallejos to Vernon L. Ellis Jr., $525,000.

Noyes Dr., 1237-Detrick Avenue Corp. to Rebecca A. and Jeremy A. Stelzner, $766,000.

TAKOMA PARK AREA

Boyd Ave., 319-Matthew Newton Sheldon and estate of Robert R. Sheldon to Jeffrey Zink and Carlyn Williams, $765,000.

Hopewell Ave., 1004-Seth W. Duncan and Nyle T. MacFarlane to Beersheba Philippe, $460,000.

TWINBROOK AREA

Forbes St., 1607-Yang Li and Yang Qiu to Lindsay E. Wendel Clegg and Brian K. Clegg, $455,000.

WASHINGTON GROVE AREA

Ridge Rd., 352-Philippe Rene and Elena V. Hebert to Jeremy and Jamie Lombardo, $800,000.

WHEATON AREA

Avena St., 2708-Afmode Properties Corp. to Terrill Christopher Cooke and Yariany Perez-Nieto, $465,000.

Brisbane St., 1611-Christopher Britt and Jennifer Sabol to Matthew J. and Nathalie Pascoal-Tanner, $537,000.

Channing Dr., 11506-Carl Lewis Siefring and estate of Paul Eric Siefring to Nicholas Iannelli and Erin Byrne, $437,000.

Galt Ave., 11300-Michael Jay Schiller to Rodrigo Alonzo Cruz, $430,000.

Harmon Rd., 2408-Leslie D. Governatori and Linda H. Reese to Stephen and Maria E. Willson, $535,000.

University Blvd. W., 1111, No. 1411-A-Barry Rueben Fierst and Joan I. White to Emma Arely Escobar, $126,000.

Winding Waye Lane, 1329-Andrea Martin to Matthew June Yi, $551,400.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in June were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Denfield Pl., 5648-Robert and Carole L. Bailer to Muhammad Shakeel and Fauzia Chohan, $489,000.

BRUNSWICK AREA

C St. W., 608-Deborah Crabb and Ritchie Veverka to Barry B. and Lynne M. Muirhead, $227,000.

Orndorff Dr. W., 109-Gary L. Tyler to Jason Webb and Megan Elizabeth Henline, $131,500.

Pennington Dr., 1219-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Simone H. Debrah, $422,281.

Tide Lock St., 1240-Necole Vernelle Liowns and Jaquar Moorman to Marcus D. and Markia R. Roberts, $484,900.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Amesbury Way, 4832-Richard W. and Helen P. Boveroux to Blaine Patrick and Tyler Pierce, $265,000.

Jefferson Pike, 3620-NVR Inc. to William Arthur Roy Jr. and Jaimie M. Watson Roy, $414,150.

EMMITSBURG AREA

Carrick Ct., 4005-Jeffrey B. Divers to Allie B. Sartori and Jonathon H. Franklin, $356,900.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Amberfield Rd., 611-Aaron M. Ojard to James McClellan Moore and Trae Lashawn Bartley, $305,000.

Boscombe Ct., 5183-U.S. Bank Trust and LSF9 Master Participation Trust to Michael S. and Tori Madejczyk, $396,000.

Canvasback Ct., 5019-U.S. Bank Trust and LSF10 Master Participation Trust to Dennis B. Ruiz, $245,000.

Crabapple Dr., 5672-Melanie K. Cox and Gregory D. Williams to Thomas W. McDermott, $240,000.

Duke Ct., 5708-Susan S. Rausch to James D. and Seung J. Lee, $242,000.

Ellison Ct., 511-Douglas Shane and Jennifer Virginia Robertson to Kody and Loren Lauchman, $282,500.

Farmhouse Dr., 5698-John L. and Brenda D. Kendall to Donald J. Shipe, $354,000.

Hiteshow Dr., 4839, No. 202-Mark Dempsey and estate of Natalie M. Dempsey to Stephen E. and Kathy J. Angleberger, $220,000.

Ironsides Dr., 5129-D.R. Horton Inc. to Shawn Miller and Denise M. Edwards, $380,945.

Judicial Way, 5002-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Tao Huang and Baolu Chen, $320,165.

Judicial Way, 5030-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Lori Jane O’Brien, $340,640.

Mount Zion Rd., 5102-Allan G. and Maria C. Mackay to Michael and Jessica Morgan, $430,000.

Pemberton Park Lane, 430-IHMW West Park Corp. to Jason Craig White, $249,244.

Pemberton Park Lane, 446-IHMW West Park Corp. to Thaleigha T.R. Rampersad, Kenneth Rampersad and Tressy T. Magdalene Rampersad, $249,990.

Representation Lane, 6918-D.R. Horton Inc. to Lisa Cheeran Thambi, $359,900.

Seagull Ct., 6689-Ali Gumustas to Rosario M. Navarrete, $241,000.

Spokeshave Ct., 6602-Reynaldo Sanchez to Wilson A. Ramirez Perez and Brenda S. Parada Guzman, $230,000.

Tivoli Rd., 657-David A. and Rebekah D. King to Craig B. Burroughs, $308,500.

Walcott Lane, 6434-William and Josefa T. Rodriguez to Karine Rivera, $293,000.

Whitney Terr., 4912-Lorriane Joseph to Joshua B. Hughes, $255,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Arbor Square Dr., 3014-Michael Robert Davis to Steven A. Pelovitz, $503,600.

Bear Den Rd., 2535-David M. and Marie C. Marron to Douglas Lee Putt, $355,000.

Castle Rock Rd., 1719-Eileen H. and Mark V. Pelletier to Brennan A. and Kathleen A. Gmeiner, $535,000.

Cherokee Trail, 901-Shirley R.E. Mullican and Herbert E. Mullican Jr. to Jonathan Michael Whitting and Courtney Charchalis, $239,000.

Claridge Dr. S., 6333-Christopher and Becky Anne Boughn to Kenneth R. and Alissa Hart, $505,000.

Evergreen Ave., 700-Anna L. Williams to Rebecca R. Kaler, $255,000.

Fleetwood Way, 9718-Candice Korolevich to Jason Gregory and Angela Halko, $390,000.

Holden Rd., 1006-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Joann Linda Buck, $347,500.

Klineharts Aly., 518-Gregory William and Catherine Ellen Eckhardt to Robert A. Schrecengost and Therese M. Barr, $415,185.

Monocacy Ford Rd., 2648-Wormald Development Co. to Mark Salyer and Rhonda L. McLaughlin, $757,535.

Osprey Way, 2713-Hee W. and Kyong Kim to Roberto J. and Ashley J. Medina, $301,400.

Prieur Rd., 511-Wormald Homes at EastChurch Corp. to Michael Anthony Burr Rossie and Amanda Elizabeth Rossie, $535,005.

Saddlebrook Lane, 6471-Mark A. and Shannon D. Doughty to Jeffrey and Jessica Sells, $468,000.

South St. W., 205-Lauren E. Klingler to Ward Sorensen and Sarah Ellen Atanasoff, $330,000.

Wheyfield Dr., 1461-Monocacy Park Land Corp. and Monocacy Park Condominium Corp. to Shane Wade and Tyler James Simpson, $418,080.

Third St. E., 220-Philip H. Riebe and Christina A. Cardarelli to Christian P. Carlsson, $306,500.

Seventh St. E., 613-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Anthony Parsons, $340,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bethel Rd., 10536-Eric M. Curwin to Mitchell A. and Kelsey B. Althoff, $502,500.

Caisson Rd., 2108-Lazara A. Caballero to Timothy L. and Jennifer L. Jones, $406,000.

Church Ct., 6804-GCB Home Properties Corp. to Ederaldo and Margareth E. Pereira, $474,000.

Dominion Dr., 2402, No. 1A-Stephen E. and Kathy J. Angleberger to William E. and Barbara A. Monath, $175,000.

Edgewood Church Rd., 7734-Jeremy W. and Rebekah K. Troxell to Hillary Gross, $255,000.

Gillespie Dr., 609-Gambrill View Communities Corp. to Kathy Hibbard, $365,758.

Havilland Pl., 1512-Khanh and Sang Nguyen to Mirna Lisseth Arias, $300,000.

Heather Ridge Dr., 500, No. F-Ronald L. Moss and estate of Karen M. Reifsnider to Ayoniyi A. and Nura A. Amusa, $100,000.

Lawler Dr., 1217-DRSFA Corp. to Melvin I. and Avie M. Flores, $315,269.

Marsalis Pl., 1315-Gambrill View Communities Corp. to Allan and Anita Mandujano, $334,682.

Palace Green Terr. E., 2201-Kristy Lynn Bugbee to Cody B.R. Wenner, $265,000.

Ridgelea Ct., 8204-Ronald M. Kloos to Luciano and Denise Pusterla, $374,900.

Shannonbrook Lane, 210-Navy Federal Credit Union to Daniel Kofi, $265,000.

Stonegate Dr., 169-Donald B. and D. Arlene Creighton to Shayla J. Sowers and Sabrina N. Justice, $205,000.

Timber View Ct., 236-Jason E. Billings and Kimberly Albaugh to Joshua and Cherie Nicole Smalley, $310,000.

Waterford Dr., 862-Brian R. and Anna A. Ashby to John, Megan, Ellen and John Bishop, $232,000.

IJAMSVILLE AREA

Averley Rd., 3028-Robert J. and Janice I. DeIuliis to Robert Neil and Carley Heslin Woods, $730,000.

Etterbeek St., 6041-NVR Inc. to Ryan William and Jessica J. Bateman, $341,975.

Hutzell St., 10130-NVR Inc. to Mark Miller, $367,385.

Loch Haven Dr., 2726-Nancy A. Streicher to Michelle and John Cox, $428,000.

Woodhaven Dr., 11294-Lisa M. Tolley to Dwight Douglas Howell Jr. and Laurie L. Lapham, $483,700.

LIBERTYTOWN AREA

Green Valley Rd., 8701-Nik and Emily C. Zupancic to Andrew I. Christianson, $440,000.

MIDDLETOWN AREA

Limestone Lane, 7113-Sarah Elizabeth Sofley to Billy J. and Deavon M. Davidson, $315,000.

Pointe Cir. N., 4-A. Craig and Michele F. Vandegrift to Jesse and Courtney Torreyson, $457,000.

Stone Springs Lane, 614-Robert B. and Jennifer K. Chubin to Yanitza M. Rivera and Gabriel A. Daniel Rivera, $320,000.

Valley View Rd., 4346-Trevor J. Mens to Alexandra Hays Moran, $465,000.

MONROVIA AREA

Glowing Hearth Way, 10825-Blake P. and Lori B. McKeever to Ian and Catherine Kohler, $585,000.

Pitch Cir., 10821-Winchester Homes Inc. to Fengming Li, $562,500.

Plum Rd., 4605-NVR Inc. to John Americo and Bonnie Lynn Ferrara, $393,435.

Seths Folly Dr., 4513-CalAtlantic Group Inc. to Eliot David and Pamela C. Spencer, $520,000.

Will Mill Terr., 3101-Frederick J. and Sandra L. Miller to Guy Everett, Stanley E. and Barbara L. Hornig, $540,000.

MULLINIX AREA

Foggy Bottom Ct., 13882-Evan J. and Susan S. Rosenberg to Scott T. and Alissa J. Fulton, $415,000.

Molesworth Dr., 12627-Michael R. and Edita B. Davis to Pablo Santiago Mompart Martinez and Maria de los Angeles Cugno Santas, $360,000.

Poplar Grove Dr., 601-David C. and Tricia L. Stieren to David B. and Katrina L. Kenderdine, $475,000.

MYERSVILLE AREA

Mount Tabor Rd., 9835-Megan Maddox and estate of Brian A. Whipp to Deborah A. Daily, $259,700.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Beach Dr. E., 6629-Maitiai Muhe and Sidike Buayixiamu to Mohammad Heydari and Mehri Ghasempouraghoozi, $252,500.

Harbor Light Way, 6650-Beth Tran to Jeremy A. and Lindsey A. Cole, $307,500.

Huckleberry Way, 6128-Michael J. Trappen and Charlotte K. Baker to Tara Marie Miller, $450,000.

Lakeview Ct., 6515-Walter P. and Kathleen A. Faron to Travis P. Wagner, $315,000.

Nicholas Hall St., 315-Ryan Legacy Builders Inc. to Griffin W. and Kelly M. McDonald, $608,635.

Pecking Stone St., 6023-Oakdale Investments Corp. to Kirsten L. Husted, $342,485.

Sanandrew Dr., 11052-Ibrahim A. and Jennifer M. Ismael to David Andrew and Jennifer Marie Newcomer, $460,000.

Tomahawk St., 5865-Oakdale Investments Corp. to Roman Joseph Gouin, $363,690.

Wainscot Dr. E., 318-John G. and Lauren G. Pearce to Jennifer L. Lasecki, $332,500.

Woodridge Rd., 6844-Oakdale Investments Corp. to Roberto Alejandro and Jamie Clair Rodriguez, $647,620.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Warner Rd., 11910-Amanda Temple Nusbaum to Earl Stevens and Sammantha Budacz, $280,000.

POINT OF ROCKS AREA

Tuck Ave., 3716-Joann D. Athey and Michelle Cook to Brennan Patrick Ferneyhough, $200,000.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Longs Mill Rd., 9829-Estate of Rosemarie B. Sappington to Robert Bodmer, $460,000.

THURMONT AREA

Altamont Ave. N., 166-Todd M. Fox to Miranda Secula, $161,000.

Easy St., 115, No. 11-Patricia E. Schemm to Beverly Mae Shoemaker, $192,000.

Main St. W., 502-Ewell Keith and Michele Rene Gilliam to Carole Ann Shoemaker, $380,000.

Rock Creek Way, 101-Victoria J. Clark to James A., Vicky D. and William A. Fraley, $345,000.

URBANA AREA

Bartonsville Rd., 5620-Ricky Allen and Kelly Catherine Leach to Keith A. and Deborah L. West, $295,000.

Barts Way, 5846-Bassel C. and Diana Korkor to Christian and Linda Awuku, $474,000.

Bealls Farm Rd., 9233-Monocacy Land Co. to James Matthew Dambrosia, $479,990.

Brushfield Dr., 4131-Jason and Caroline Anderson to Brett Carter and Christine Shoemaker, $559,000.

Flatwoods Dr., 3529-CalAtlantic Group Inc. to Max Edward Orellana, $520,154.

Knott Lane, 9066-Main Street Homes at Urbana Corp. to Haizhou Li, $388,418.

Pembrook Ct., 8212-Kerry Anne Rittenour and Kerry A. Gilmurray to James Brandon and Vanessa Marie Davis, $331,000.

Shady Pines Dr., 8877-Dream Finders Homes Corp. to Sandeep K. and Smriti P. Nair, $630,000.

Starlight St., 3222-NVR Inc. to Newton Charles Plaisance Jr. and Carolyn Forman Plaisance, $485,650.

Stone Barn Dr., 3323-Nathan and Sarah Steinberg to Ronald and Allison Eggert, $515,000.

Sugarloaf Pkwy., 3455-Timothy M. Herzfeld and Juli E. Katon Herzfeld to Eric John and Raquel A. Wojnar, $550,000.

Winding Ridge Way, 5804-Lawrence T. and Alison J. Krepp to Christopher Miller and Maria Del Carmen Miller, $439,000.

WALKERSVILLE AREA

Challedon Dr., 233-Fair Home Buyers Corp. to James V. Rizzo, $315,000.

Farmingdale Ave., 9409-Elaine R. Berry to John T. and Cassandra S. Donoghue, $324,900.

Holleybrooke Ct., 308-Mark David and Jennifer Lee Snyder to Adam Paul and Brittany Marie Clay, $388,500.

Treasure Ave., 8742-Daniel John Parker to Daphne A. Williams, $224,000.

WOODSBORO AREA