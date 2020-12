Danet Pl., 4804-Joseph D. Santos and Akiko I. Elders to Brooke N. Washington, $435,000.

Norbeck Rd., 5109-Scott E. Henderson to Evan Gilfoyle and Larissa Renee Johnson, $505,000.

Thistlebridge Ct., 15502-Hanni Lee and Craig A. Lewis to Solomon A. and Rilwan Agboola, $525,000.

BETHESDA AREA

Battery Lane, 4977, No. 1-506-Carole M. Palmer to Lisa C. Goldfeder, $335,000.

Cromwell Dr., 5402-Dan Entwisle and Clare L. Kelly to Poojan B. and Susan Tripathi, $959,900.

Ewing Dr., 8616-Sergey Shatalov and Olga V. Shatalova to Bibhav Acharya and Elen Shrestha, $906,000.

Fenway Rd., 8404-J. Stephen Freda and estate of James J. Freda to Orlando D. Fidalgo and Elisangela C. Vossen Fidalgo, $670,000.

Gloster Rd., 5909-Andrew Gordon Brown to Steven J. Benedetti and Jennifer E. Houston, $952,500.

Hamilton Spring Ct., 8217-Douglas J. and Maureen K. Robinson to Andrew G. Madar and Tamara Schlinger, $905,000.

Holland Ave., 9415-Jeanne Bouguennec and Tania D. Lazerowich to Douglas Paul Watson and Margaret Theresa Audrain, $851,000.

Kirkwood Dr., 5709-Vadim Solovyov to Daniel and Heather Geldon, $1.27 million.

Maplewood Park Ct., 25-Philip S. and Sandra J. Colangelo to Mary Melinda Klein Widlake, $675,000.

Montrose Ave., 10527, No. M-104-Davina C. Ramos to Sarah Khan, $275,000.

Orkney Pkwy., 7108-Laura and Jonathan H. Romberg to Mariel Elizabeth Schwartz and Alejandro Hoyos Suarez, $1.25 million.

Quintana Dr., 9112-Lars R. Hertig and Diana E. Owen to Hyungseon Oh and Youjin Wang, $800,000.

Ridgefield Rd., 5705-Andrew Stewart and Laura I. Cardenas Navia to Juan Ignacio Jacome Marchan and Andrea Eugenia Pinero Veitia, $929,000.

Sentinel Dr., 4986, No. 15-104-Robert R. and Sarah C. Milam to Douglas and Michelle B. Bemis, $835,000.

Springfield Dr., 5804-Eric G. Toumayan and Trini M. Rodriguez to Aparna Ramesh and Arijit Chakravarty, $1.15 million.

Wilson Lane, 6413-Tom Deng and Kay Kaihui Liang to Hongbao Tian, $1.05 million.

BOYDS AREA

Brass Wheel Rd., 14201-Jingwei Ni and Bing Nie to Hargurpreet and Amrit P. Singh, $712,000.

BRIGHTON AREA

Brighton Knolls Dr., 711-John L. and Judith A. Eisenhauer to Tara Leigh and Cindy S. Cruzan, $579,000.

BURTONSVILLE AREA

Amsterdam Terr., 3730-Oluwafemi and Adebola Atoyebi to Mofoluwaso A. Kuti, $260,000.

Leatherwood Terr., 4359-Marcellous Godley and James Donald Lofton to Lakhbir and Kanwaljeet K. Singh, $265,000.

Turbridge Dr., 3633-Rochelle M. Porter to Mohan Moses Enjati and Aruna David, $465,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Broadmore Cir., 1010-Robert L. Clark Jr. to Dana Michelle Fleitman and Brian Philip Smith, $519,000.

Copley Lane, 607-Erik D. and Kari Wangsness to Richard and Robin Appia, $874,000.

Eldrid Dr., 616-Lillian K. Prager to Alyson J. St. Amand, $340,000.

Kimblewick Dr., 205-James S. and Susan J. King to Meredith Coffey and David Marcou, $585,000.

Musicmaster Dr., 13280, No. 276-Edward P. and Carol A. Masler to Mudi Lee and Lingli Wang, $259,500.

Old Columbia Pike, 13701-Gerard R. and Carmen G. Hollen to Haile Andemariam, $267,000.

Shannon Dr., 13918-John S. Brookbank Jr. and Lyda D. Brookbank to Yosief B. Abraha and Kisanet Asfaha, $460,000.

Staley Manor Dr., 1705-Hanh Toan Do and Thanh Xuyen Tran to Huongnga Tran, $360,000.

Whitingham Dr., 517-Diplomat Property Manager Corp. to Diane Deming and Virginia Thornton, $520,000.

CHEVY CHASE AREA

Kirkside Dr., 5600-Burney P. and James T. Clark to Daniel James and Kathleen Connors Rosenthal, $1.5 million.

Rocton Ave., 7727-Lars P. Riishojgaard and Caterina M. Tassone to Michael David and Elizabeth L. Cohen, $955,000.

Willard Ave., 4515, No. 720S-Agrica Inc. to Jonathan Policarpio, $170,000.

CLARKSBURG AREA

Catawba Manor Way, 13217-Prabhu Panchmal and Shubha Prabhu to Muhammad Munaf, $577,000.

Fox Fern Lane, 12809-Charles M. and Erin H. Edmunds to Samuel N. Maina, $445,000.

Glenbow Way, 22467, No. 2101-Katie L. Verzi to Richard and Tahrea Flemming Mensah, $325,000.

Green Poplar Loop, 190-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Ayanna Kalani Fowlkes, $479,990.

Martz St., 13058-Third Try Corp. to Phong Pham and Holly Thuy Uyen Thai, $565,000.

Timber Creek Lane, 23132-Addis Gashawbeza and Tiruzewd Addis to Mark and Denise Watson-Haye, $629,000.

Winding Woods Way, 22554-Thomas M. and Catherine D. Birchall to Seth Bradley Zucker, Kamille Williams and Laura I. Zucker, $620,000.

Woodcock Way, 21861-NVR Inc. to Molly Anne Sweeney, $446,775.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cradock St., 1908-Timothy M. and Ellen P. Delsole to Stacey A. Nordt, $490,000.

Millgrove Rd., 1209-Michael and Anna D. Nittoli to Yenny M. Rivera and Eudis A. Alcantara, $484,000.

Stonegate Dr., 9-George M. and Thomasina F. Mathews to Aja and Martin Jhingory, $597,500.

DAMASCUS AREA

Johns Dr., 10124-Gary N. and Carol C. Jacobs to Phillip and Victoria McCloskey, $445,999.

Sir Barton Cir., 10832-Carrie Glascock to Maria and Ramon Cruz, $278,000.

DERWOOD AREA

Indian Hills Terr., 15937-Scott M. and Christine Cullinane to Don Owens and Marit H. Aure, $419,000.

Righters Mill Rd., 7316-William Hammond and Lucile Reese Peacock to Aleks Goldschmidts and McKenzie Godbout, $441,000.

DICKERSON AREA

Dickerson Rd., 22125-Catherine and Bradley Lowery to Kelley Hagen, $305,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Branch Dr., 432-Eran Raviv and Svetlana Milbert to Kwai T. Tsang and Erik B. Morse, $623,000.

Concerto Lane, 645-Dawn M. and Gordon E. Albert to Tigest Alemu, $389,000.

Flower Ave., 9204-Timothy S. and Charlotte A. Croft to Ellen Truitt and Kathryn Day, $458,100.

Margate Rd., 10824-Mark and Laramie Pence to Zachary Baddorf and Samantha Libby, $560,000.

Pierce Dr., 10108-Nicole G. and Howard Harriott to Stephen M. Nelson, $640,000.

Saffron Lane, 9109-Lynn Caudle Boynton and estate of Charlotte G. Balliet to Ruby Parrish Sherman, $377,000.

Tenbrook Dr., 10021-Jonathan M. and Katharine L. Gordon to Achalu K. Tirfe and Menbere Shiferaw, $460,000.

Woodmoor Dr., 101-Aarden Design & Build Corp. to Christopher M. and Zoe P. Lester, $875,000.

GAITHERSBURG AREA

Centerway Rd., 9158-Ghazala Malik to Sandra D. Villanueva Martinez, Blanca M. Aguilar and Karen E. Villanueva Martin, $315,000.

Girard St., 454, No. 364-Al Czervik Corp. to Eduardo O. Iglesias and Reina M. Almodovar Rivera, $126,740.

High Timber Ct., 226-Kwasi Sampong to Nick Ploussiou, $356,000.

Laguna Dr., 19528-Bernard W. Metro and Rebecca Lehner to Leonel A. Benitez, $370,000.

Pintail Lane, 18701-Jericho J. and Michelle A. Estella to Carlos Enrique Fernandez Terry and Eslin Marilu Rodas Y. Rodas, $303,000.

Russell Ave., 206-Maria P. and Juan R. Navarro to Santiago Alexander Gomez, Maria Margarita Gomez and Jose F. Maradiaga, $371,000.

Wheatfield Ct., 1-Kang Li and Tiffany C. Liu to Apoorva and Uma Mondal, $320,001.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Ambiance Dr., 15639-Lauri E. Ayala to Prodromos Antoniadis, $321,000.

Bostwick Lane, 436-Danny Y. and Yun Ahn to Kyong Kim II, $425,000.

Darnestown Rd., 13920-Nabil G. and Natalya A. Abouzolof to Barry G. White, $524,900.

Firehouse Lane, 606-Barbara A. and Frederick H. Leonhardt to Julie Ann Rau, $1.07 million.

Gooderham Way, 12527-Richard G. and Vicki M. Buckholz to Andrew T. Sussman and Christina S. Schmiedel, $725,000.

Helene St., 561-Behnam and Ella Louise Davani to Kimberley Frederick, $609,900.

Honey Brook Lane, 15-Steven A. Shapiro and estate of Richard S. Wohl to Javier Garcia Ocampo, $340,000.

Linslade St., 602-Mark F. and Denise L. McGovern to James Wilbourne and Carolyn Burr Metzler, $885,000.

Main St., 620B-Todd H. and Heather H. Creasy to Leif D. and Francoise M. Davenport, $447,500.

Orchard Dr., 46-Ruipeng Wang and Shanyi Jiang to Pushp P. Shah and Rajani K. Sah, $339,000.

Summer Walk Dr., 826-Zubin Aspi Pajnigara and Faarah P. Dordy to John Laity and Linda Feng, $580,500.

Timberbrook Lane, 119, No. 303-Akiyoshi Sugawara to Seyoung Oh and Kyungwon Suh, $340,000.

White Rock Rd., 15808-Michael Glenn and Christii Watkins to Leon V. Taylor II, $695,000.

GERMANTOWN AREA

Alderleaf Ct., 1-Nathan C. Meyer to Dikla Alkobi, $340,000.

Caravan Ct., 1-Lynda B. and Richard L. Rothschild to Michael Joseph Sobien and Judith Isabel Corona, $351,000.

Clopper Rd., 13004-Naomi M. Crockett to Carly M. Bass, $413,000.

Demetrias Way, 13433-Denny and Rachael Namdar to Yawo Nakua, $279,900.

Harvest Glen Way, 13609-Adam J. and Nancy M. Hernandez to Brandon Chung Yan Auyeung and Hyein Kim, $412,371.

Leatherbark Way, 12000-Leron K. Elliston to Brandon Kotlow and Lynette Innabi, $530,075.

Mountain Lake Terr., 20910-Johny K. and Jismi Johnson to Anikha Achee, $369,000.

Red Rocks Dr., 17900-Patricia J. Clay and Jack B. Booth Jr. to Daniel P. and Emily E. Hollander, $590,000.

Shipley Terr., 20233, No. 3-A-302-David Pelzer to Linly and Radha Ramlal, $155,000.

Split Rock Lane, 18541-Waldemir and Elenice R. Gaspar to Tykisha Monique Juarez, $240,000.

Vaughn Landing Dr., 19709-Jarvis Randall and Natasha Nicole Livingston to Hanifa Jimwae Addi, $455,000.

Whitechurch Cir., 13447-Jim Yang and Jianhong Gong to Zainab Funna, $259,000.

KENSINGTON AREA

Ashwood Dr., 10100-Suellen Brittingham to John Michael and Ariann Harrison, $688,000.

Culver St., 4100-Ryan Golden to Sean Hoskins and Kelsey Evans Young, $1.15 million.

Edgewood Rd., 3329-Shane P. and Kari E. Cashdollar to Nina Halper, $740,000.

Madison St., 11008-Wilfred A. Hearn Jr. to Lucas Leo Green and Jessica Robin Konecke, $326,000.

Mitscher St., 11319-Robert V. and Raymond Lotier to Brian R. Horman and Donald H. Ivill, $410,000.

Thornwood Rd., 10000-Markus P. Goldstein and Erin L. Haney to Chetan Sanghvi, $959,000.

Wexford Dr., 4000-David J. Carrier to Lewis E. Wilhelm Ii, Linda S. Wilhelm, Elizabeth M. Diaz and Jonathan P. Wilhelm, $649,000.

LAYTONSVILLE AREA

Hickory Spring Ct., 3-Alejandro Luis Martinez to Nelson Gustavo Ruiz Gonzalez, $580,000.

Whirlwind Ct., 8112-Alexandra Hays Moran and Alexandra Hays Hendricks to Miguel Alejandro Mora Rangel and Marvic Alejandra Rangel Jaspe, $560,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Cove Ledge Ct., 10211-Daniel J. Shamiyeh to Angel R. Delgado and Beatriza Angelica Delgado Rivera, $292,900.

Dockside Terr., 9829-Inderjit and Indu Kundra to Lanlan Yu and Yu Zhu, $285,000.

Forest View Pl., 9920-Iman Movahedi to Malachi Elijah Robinson II and Scheera Marie Whitaker, $260,000.

Highland Hall Dr., 20639-Dean P. Rogers to Terry Ann Kerere, $406,000.

Lime Kiln Ct., 8609-Ali S. Malik to Lichen Xiang, $515,000.

Ridgeline Dr., 10047-Obdulia Tellez to Hosni Parada Cruz, Rosa Y. Ticas and Elda E. Parada Cruz, $220,000.

Tindal Springs Dr., 8510-Tung T. Nguyen and Phi Phung T. Vu to Henry Victor Lazaro, $405,000.

Wheelwright Dr., 19810-Keith Takao Hall to Mirela R. Quito, $275,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Greenacres Dr., 10624-A. Glee Prahinski to Rosalio Cortez Chol, Maria P. Escobar and Kevin Eduardo Romero Escobar, $619,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Auden Dr., 2432-Tony Yep to Eunice Adhiambo Ocbuonyo and Brandon Michael Hankinson, $532,500.

Coolidge Ave., 15933-Brookfield Washington Corp. to Joseph Chou, $566,535.

Dressler Lane, 2402-RRC Properties Corp. to Enrique R. Coello, $490,000.

Flint Hill Rd., 1905-Shiv P. and Jean R. Someshwar to Devon Antony and Esther Bennett, $599,000.

Gould Rd., 12711-Ovrang R. Sohrabi and V. Peter Markuski Jr. to Leonidas Salvador Diaz and Elisabeth Faith Ohan, $349,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-518-Joyce and Nicholas Hamaty to Margaret A. Sui and George K. Sul, $255,000.

Jingle Lane, 12820-Jeffery P. Hughes to Joel and Casey Cornelius, $482,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 120-Michael J. and Josephine L. Browning to William F. Boxall and Vickie A. Brooks, $269,900.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. 438-Mei Jong C. Hung to Jerome and Linda Schnapp, $440,000.

Mentone Rd., 11810-U.S. Bank and CSMC Mortgage-Backed Pass-Through Certificates to Adda J. Olmos Saavedra and Eduardo U. Candido, $361,000.

Tabiona Dr., 13812-Ann K. Sonkwa Kirindongo to Andrew and Lina Kesner, $384,900.

Trolley Lane, 15714-Brookfield Washington Corp. to Daniel John, John and Karna Marie Koh, $522,365.

Wyeth St., 2374-Winchester Homes Inc. to Alexandra Brugler and Travis Dean Yonts, $571,648.

OLNEY AREA

Fountain Grove Way, 18305-William T. and Jennifer L. Horich to Melissa Washington, $738,000.

Mehrens Terr., 18205-Joseph Victor and Michelle L. Brown to Michelle Kaplan Cohen and Jenny Nguyen, $510,000.

Oxfordshire Terr., 18508-Shahbaz Nazrul and Nurun Nahar Flora to Emily R. and Daniel J. Wood, $535,000.

Rolling Meadow Way, 18215-Tara Estep and estate of Bruce A. Estep to Gladys Yamileth Veintimilla Ruiz, $288,000.

Spartan Rd., 2810-Thomas J. and Patricia O’Brien to Liza Nusinovich and Daniel Patrick Fisher, $645,000.

POOLESVILLE AREA

Cissel Manor Dr., 19336-Lawrence R. and Billie J. Bradshaw to Erin and Francisco Velez, $685,000.

Whites Rd., 17200-Lawrence W. and Linda G. Burke to Joel David and Danielle Elizabeth Gilbert, $435,000.

POTOMAC AREA

Beekman Pl., 11808-John Darpino and Yan Yang to Adam and Gina Ronzello Zuckerman, $941,000.

Cedrus Way, 1107-David B. and Maureen M. Martin to Anna Nicole and Shay Shlomo Cohen, $901,900.

Gatewater Dr., 12060-Elaine E. Simmel to Silvia Karina Fernandez, $425,000.

Inverness Ridge Rd., 8153-Kewal K. and Sunita Bhagat to Bernardinaus D. Dooradi Doorman and Angelina Lingkan Engelbert, $575,000.

Ledgerock Ct., 11900-Richard Seth and Leslie P. Jacobs to Alan James McHugh and Shannon Jude Catherine McHugh, $940,000.

Muirfield Ct., 7800-Carlos Villamar and estate of Concepcion F. Hymowitz to Camelia Bencheqroun and Youssef Khalil, $510,000.

Orchard Way N., 42-David and Erin Dlugacz to Leonard D. Rodman, $695,000.

Potomac Crest Dr., 11111-Harry Steinberg and Nancy Elizabeth Wright to Veronica Angelica and Sahan Kamara, $958,000.

Seven Locks Rd., 11816-Howard L. Kaplan to Elizabeth Amy Benas and David Taylor Metz, $705,000.

Sunrise Dr., 1913-Miguel A. and Eugenia Segovia to Owen John and Sara Jill Evans, $750,000.

Winterset Dr., 9312-Stephen B. and Virginia B. Huttler to Amita N. Nair, $1.15 million.

ROCKVILLE AREA

Azalea Dr., 839-Brightstar Capital Corp. to Daniela Amar, $315,000.

Boiling Brook Pkwy., 4800-Michael Barrow and Samantha Crew to Keriann E. Zolman and Jamie A. Gowan, $457,000.

Cloister Dr., 4830-Laurence R. Jacobson and Sally R. Neuberger to Layla Houshmand and Jolyon Benuel Zook, $685,000.

Deer Meadow Lane, 227-Pankaj Mendiratta and Nidhi Sachdeva to Lan Wu, $650,000.

Englishman Ct., 2-Julia F. Rovner to Harshad D. Vishwasrao and Emily M. Lee, $625,000.

Goosefoot Terr., 13706-Nick and Lynn Wildman Makris to Lei Tan and Song Wu, $950,000.

Grosvenor Pl., 10401, No. 408-Christine T. Vest to Kyle D. Amato, $175,500.

Hollyberry Ct., 36-Judy Austin and Peter S. Goff to Mirag Vamja and Ashley Vij, $883,000.

Lauderdale Dr., 12106-Mark Lafe and Louise Fay Fisher to Thi Phuong Nga Bui and Van Hung Thieu, $500,000.

Mannakee St., 107-Robert and Ellen Cousins to Jian Sun, $489,900.

Monroe St., 118, No. 1008-Veronica Awkard to Kevin P. Mulvey, $165,000.

Oak Knoll Terr., 301-Kim Burgess to Juan Luis Garcia Soria and Nathali Romero Alean, $750,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1227-Allison A. and Jonathan D. Eubanks to Amy Austin and Joseph Mochera III, $425,000.

Pinewood Rd., 515-Thomas G. and Lacey R. Townes to Karin Knudson, $360,000.

Rockville Pike., 11801, No. 402-Marko and Evelyn Vucic to Steve Chang, $207,700.

Stonewood Lane, 11801-Chad Anthony and Melissa Malone Moore to Matthew St. John and Ana Maria Sanchez, $767,000.

Treble Ct., 10164-Todd Wasserman to Jiyoung Lee and Chang Hun Yoon, $525,000.

Waddington Ct., 34-Sujit Kumar and Gita Samaddar to Elizabeth D. Coppolecchia, $670,000.

Winder Ct., 1-James J. and Kathleen M. Clark to Thomas McFate and Preethy K. Feit, $700,500.

SANDY SPRING AREA

Windrush Lane, 1036-John Marshall and Nancy Porter to David Ronald and Lacy Renee Hill, $375,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Brundidge Terr., 11481-Precision Mortgage Corp. to Antony J. Rivera and Andrea Amarantha Canales, $325,000.

Found Stone Rd., 12708, No. 3-104-Stephen L. and Deborah M. Daniels to Regina L. Fernandes and Antonio F. De Oliveira, $245,000.

Peridot Lane, 20405-Mary Martin and estate of Bernadette A. Martin to Gisele Mawazo Binti Dunia, $450,000.

Stardrift Dr., 12108-Paul J. and Leigh A. White to Stephen M. and Betty M. Wilson, $539,900.

Watkins Meadow Dr., 20329-Robert A. and Elizabeth D. Kirby to Victor H. Paniagua and Rubidia E. Urquidilla De Paniagua, $518,000.

SILVER SPRING AREA

Coleridge Dr., 2202-Somjet Promphasit and Wanphen Teeranon to Daniel and Tanzila Kulman, $460,000.

Eastern Ave., 7923, No. 801-Stephanie Rocio Miles to Christopher Daniel, $325,150.

Lyttonsville Rd., 1900, No. 215-Federal National Mortgage Association to Matthew Barry, $185,250.

Red Oak Dr., 1530-Harold R. and Frances E. Phipps to Lindsey A. and Sean J. Winkler, $805,000.

East-West Hwy., 2306-Kathleen Allen to Katelyn J. Davis and Bradley Kenn, $650,000.

TAKOMA PARK AREA

Colby Ave., 711-Rayme Studio Homes Corp. to Catherine A. Wood and Parth Ashish Tikiwala, $665,000.

Lincoln Ave., 332-Andrew W. Ingersoll and Chloe C. Short to Matthew K. and Megan E. Bormet, $1.15 million.

TWINBROOK AREA

Grandin Ave., 932-Marvin A. Garay and Priscilla Hernandez to Kevin A. and Jose D. Hernandez, $380,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10815, No. C-Jana E. Canty to Ribka Gemilangsari, $191,000.

Belgrade Rd. N., 708-Chit Fai and Chung Nok Hui to Zachary L. and Laura A. Schwartz, $445,000.

Brisbane St., 1920-Anthony Tubbs and Carla M. Falasco to Homa Hassan and Naser R. Ideis, $610,000.

Charlton Ct., 301-Sybil Barnaby to Nigel R. Harris, $350,000.

Gannon Rd., 3902-Carlos Nolasco to Bryan Nolasco Flores, Porfirio Lemus Rivas and Jose Fabian Nolasco Rivas, $340,000.

Henderson Ave., 2614-Thomas Pham to Qiuyin Ren and Truc D. Nguyen Jr., $460,000.

Leslie St., 10213-Francisco A. Julia and Consuelo R. Adelantar to Taffere Abay and Bilicha Tesfay, $510,000.

University Blvd. W., 1121, No. 1403-B-Atarod Shirani to Trisha Misra, $191,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in June were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Downing Ct., 3482-Michael D. and Margaret Hartwell Mackert to Christina and Bradley Barrow, $455,000.

BRUNSWICK AREA

Dargon Quarry Lane, 1146-Dave Chiasson to Alan R. Camacho Matos and Edmarie Rodriguez Gonzalez, $449,900.

Orndorff Dr. W., 119-Manuel Blackner and Margaret Patschak to Navarone Frank and Katherine L. Bracewell, $159,800.

Potomac St. E., 515-Landmark Investment Properties Corp. to Jason M. and Jayna C. Eitemiller, $259,000.

Wenner Dr., 42-Drue E. Ogden to Brandon S. Nimorwicz, Kennedy Sinclair Thompson and Robert J. Nimorwicz, $175,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Sigler Rd., 3522-Oliver Homes Inc. to Cory A. and Samantha L. Crummitt, $447,239.

EMMITSBURG AREA

Carrick Ct., 4045-Darren Mark and Ronald L. Rosenblatt to Andrew Michael and Sarah Marie Crone, $356,900.

Welty Rd., 10426-Michael D. and Glenda S. Stouter to Steve and Martha Pugh, $435,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Angelwing Pl., 1405-Christopher K. and Anita Denise Hughes to James L. and Christiane Holder, $408,000.

Bradshaw Ct. E., 7141-Nicholas P. and Sarah Penny to Valeria C. Villalba, $270,000.

Cawley Dr., 599, No. 6-1B-Katie McGivern to Michelle A. and Mary Sue Baugham, $195,000.

Croydon Terr., 5066-Eric J. and Josephine A. Schlatter to Giuliana D. Custode Mieles, $239,900.

Duke Ct., 5810-Robert Eugene Koeppel III to Janela Harry, $238,500.

Glenmeadow Ct., 7175-Dan Shen to Teri Bell and Robert Cushman, $242,500.

Holly Hock Pl., 5852-Lezette R. Young to Arnold Lee Brown, $225,000.

Ivywood Dr. N., 5303-Stephen M. and Dana M. White to Alan J. and Genevieve I. Istas, $425,000.

Judicial Way, 5006-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Eric Won Yun, $299,040.

Old Swimming Pool Rd., 4941-Jennifer M. Kreitlow and Robert J. Carl to Eric M. Curwin, $635,000.

Pemberton Park Lane, 434-IHMW West Park Corp. to Cara Anne Mogavero, $257,490.

Pendleton Ct. N., 7, No. 12F-Walter A. Aviles Gutierrez to Santiago Y. Lopez and Joselina Mayorga Ochoa, $184,000.

Riggs Ct., 503-HD Real Estate Investments Corp. to Irene Ngaruiya, $205,000.

Silverspot Ct., 1404-Karyn A. Farrar and Elicia M. Eberhart to Herbert and Lorpu Banda, $425,000.

Sulky Lane, 499-Department of Housing and Urban Development to Jonathan J. Membreno and Silvia Membreno Romero, $254,000.

Tydings Park Rd., 1607-IHMW West Park Corp. to Thomas James Blake Jr., $312,000.

Walcott Lane, 6472-Vincent D. Fritz to Marshall S. Crawford and Lu Zhou, $269,900.

Whitney Terr., 4940-William Suber and Sherry McGrady to Lea Hatcher, $229,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Arbor Square Dr., 3037-Christopher M. Archer to David C. and Mary R. Miller, $370,000.

Bellhaven Ct., 9514-Ryan and Megan Cooper Viator to Elvis Rene and Danielle Leslie Montoya, $300,000.

Catoctin Ave., 205-Federal Home Loan Mortgage Corporation and Radian Settlement Services Inc. to Rafiullah Faizee Lalander, $170,000.

Cherokee Trail, 913-Dylan Hartmann to Steven Barcenas, $280,000.

Delaware Rd., 449-Daniel J. Bartling and Magdalena Holz to James M. Barkley, $410,000.

Fairview Ave., 23-Susan P. and Raymond J. Mangold to Zachary Daniel and Kimberly Anne Smith, $418,000.

Fleming Ave., 303-Virginia J. McLaughlin to Cynthia P. Jones, $625,000.

Holden Rd., 1019-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to John P. and Donna B. Rich, $545,480.

Lindley Rd., 833-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to John F. and Melissa Wells, $512,320.

Monocacy View Cir., 1836B, No. 54B-Landmark Investment Properties Corp. to Jonathan Mendoza, $240,000.

Pine Ridge Terr., 6108-Kevin R. and Jane W. Beck to April J. Smith, $288,000.

Prieur Rd., 515-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Charisse Cleare, $499,370.

Shannon Ct., 414-Robert Miller and Rachel Kay McConnell to Henry Douglas Moncada Baltodano, $240,000.

South St. W., 431-Alfred B. Downs IV to Sophia H. Hamilton, $254,900.

Trafalgar Lane, 1420, No. 66-Justin A. and Ashley N. Waldron to Megan Kathleen Herholtz, $298,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Apple Creek Rd., 105-William L. and Denise R. Abshire to Darian S. and Anna E. Somers, $305,000.

Bishops Glen Dr., 205-Timothy and Tatyana Racosky to Gerson A. Gonzalez Baires and Katherine Canedo, $317,000.

Candle Ridge Dr., 2504-Boopathy and Niraimathi Ramakrishnan to Kenneth E. Nuss and Andrea L. McLaughlin, $359,000.

Clearfield Rd., 8001-David Schultz Sr. and Suzanne Sigler to Jason Edward and Jordana B. Suchodolski, $375,000.

Driftwood Ct., 2500, No. 3A-Jeff R. Dawson to Katharyne M. Murphy and Jonathan Gregory Bostin, $185,000.

Fox Hunt Lane, 8221-Garth A. and Sara K. Castle to Adebayo Metzger and Francine Elliot, $493,000.

Granby Way, 1815-Zahoor Mubariz and Hina Z. Awan to Sameh A.K. Rahief and Rania N.F. Ghattas, $615,000.

Heather Lane, 1706-Byron J. and Janie B. Benton to Laquan J. Walton, $215,000.

Huntwood Ct., 2401-Gregory J. Martin to Ryan S. and Jenna L. Bell, $288,750.

Larvadale Ct., 10405-Ronald W. and Sharen A. Gartrell to Zachary and Sara Little, $425,000.

Lawler Dr., 1219-DRSFA Corp. to Ashley Crouch, $326,923.

McClellan Dr., 115-Amir Sadjadpour and Azadeh Rassouli to Andrew O.P. Cole and Isata Baryoh, $295,000.

Parkview Dr., 7307-Robert L. and Elaine Grove to Victor G. Leyva Hernandez and Mary E. Leyva, $399,900.

Rocky Gorge Ct., 2111-Ashlee R. Parsons to Ali Manwar, $445,000.

Shookstown Rd., 4836-Susanna S. Woodward to Steven and Hannah Duenas, $358,000.

Stoneybrook Ct., 180-Jamal A. Powell and Diana Castellon to Isai A. Velasquez Serrano and Milagros D. Parada Martinez, $325,000.

Wetherburne Way, 2234-Elizabeth J. Wilson to John A. and Leanna J. Armstrong, $265,000.

IJAMSVILLE AREA

Doctor Perry Rd., 9820-Christopher Grigsby Lill to Merry Q. Livingston, $750,000.

Etterbeek St., 6043-NVR Inc. to Juan Diego and Azeneth Yadira Andrade, $342,780.

Hutzell St., 10132-NVR Inc. to Rashida Lynn Jackson, $357,225.

Mountain View Lane, 11120-Myron L. and Ladona C. Fetty to Brian and Emma Decesare, $450,000.

York Dr., 10002-Nancy A. Salter and estate of John R. Ciparro to Maurice A. Williams, $360,000.

LIBERTYTOWN AREA

Liberty Rd., 11920, No. 205B-Michelle Renee Burns to Magali A. Almonte, $127,000.

MIDDLETOWN AREA

Mansfield Ct., 8595-Jimmy Nazario and Alexis Nazario Negron to Jonathan and Rebekah McCord, $350,000.

Sanaz Ct., 2-Kathleen B. Kingsbury to Kenneth Robert and Jill Marie Molter, $461,000.

Tabor Dr., 2414-Keith C. and Mary Jane Duffy to Michelle L. New, $274,900.

Valley View Rd., 4424-Dawn M. Jansson to Karen D. Barber, $321,000.

MONROVIA AREA

Greenridge Dr., 3830-Landmark Investment Properties Corp. to Krista L. Tucker, $379,900.

Pitch Cir., 10823-Winchester Homes Inc. to Sean and Jacqueline Hanlon, $755,615.

Ridgeway Ct., 11774-Janet L. and George W. Barton to Wilfredo Reyes and Kenia Flores, $540,000.

Stovepipe Lane, 4473-CalAtlantic Group Inc. to Alexis Diaz Cintron and Yanely Malave Velez, $580,990.

MULLINIX AREA

Almeria Ct., 5193-Vincent and Elizabeth Carlini to William and Christian K. Graham, $679,990.

Graham Ct., 13711-Donald W. and Emma K. Curtiss to Clara N. and Rafael L. Riveros, $400,000.

MYERSVILLE AREA

Deerwoods Pl., 101-Mark C. and Shelley C. Sunkel to Kathryn and Christopher M. Bishop, $389,900.

Wolfsville Rd., 12171-Estate of Robert Jerry Coates and estate of Maryann B. Coates to Devin Goodwin, $261,500.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Burgess St., 109-Gary Ciborowski to Scott Manning and Jessica Zieg, $496,250.

Country Club Terr., 6969-Robert L. and Katlin S. Leisner to Donald Hart Spence Jr. and Cynthia Ann Becker, $409,500.

Heatherfield Pl., 5661-Michael B. Davis to Kimberly Ann and James Melvin Wilson, $486,000.

Illinois Ct., 6204-Victoria M. Hoffman to Carli Eleanor Cox, $270,000.

Main St. W., 151-Emily Sarah and William P. Brown to Alexander M. Walker, $271,000.

Old National Pike, 10508-Ronald and Phyllis Hortie to Edwing R. Suarez Lezama, $449,900.

Quillback St., 10331-Oakdale Investments Corp. to Floyd Thomas Leavell Jr. and Dayna Lynn Callow, $411,190.

Shavano Rd. E., 6854-Jacob Lee and Alejandra Elena Herron to John Kurt and Shelley A. Wallace, $540,000.

Tomahawk St., 5867-Oakdale Investments Corp. to Richard Reeves and Bebelyn Casas Goldsmith, $379,335.

Whooping Crane Way, 6851-Douglas Martin and Adriana Dickerson to James Edwin Walker, $395,000.

Woodridge Rd., 6859-Oakdale Investments Corp. to Gregory Joseph Spero and Cally Rebecca Chakrian Spero, $545,550.

NEW WINDSOR AREA

Jim Smith Lane, 3828-Sean T. Shields to Lauren M. and Sean C. Stewart, $485,000.

POINT OF ROCKS AREA

Wise Rd., 1617-Justin J. Hawkins and Kayla L. Stukey to Lauren N. Cline, $302,000.

THURMONT AREA

Blue Ridge Ave., 46-Joleen A. Reed to Gary Lee Tyler, $209,900.

Frederick Rd., 24-SalmonEagle Corp. to Matthew E. and Alexandra S. Lind, $250,000.

Mill Forge Ct., 2-Mark D. and Deborah Urian to Brian M. Scheer and Felicia A. McElfresh, $270,000.

Tower Rd., 13618-Department of Veterans Affairs to Marc A. and Kristin H. Deck, $341,650.

URBANA AREA

Bartonsville Rd., 5747-Blue Diamond Rivers Corp. to Ryan J. Wiles, $253,000.

Bealls Farm Rd., 9262-Monocacy Land Co. to Jay and Cynthia Feinberg, $561,335.

Carriage Hill St., 9411-Thomas W. Lechleitner Jr. and Jeanie E. Kim to Xiaojia Chen and Xiaoling Ren, $405,000.

Hyde Pl., 9506-U.S. Bank Trust and LSF9 Master Participation Trust to Deanne L. and Brittany M. Welch, $319,700.

Landon House Way, 9206-Joseph R. Whipp to Julie E. Leon, $320,000.

Pembrook St., 6104-BC Investment Properties Corp. to Jane E. Bupp, $360,000.

Shafers Mill Dr., 9211-Lok H. and Joanna Y. Wong to Richard Emanuele, $635,000.

Starlight St., 3224-NVR Inc. to Yizun Wang and Lin Dai, $442,000.

Stone Barn Dr., 3405-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Charles E. and Jane A. Wilhelm, $415,290.

Sweet Briar Lane, 3924-Robert J. and Elizabeth A. Heaney to David M. and Kristin A. Leduc, $675,000.

Winter Oaks Pl., 5872-John B. and Sara J. McCain to Peter Alan Altemus and Breann D. Marshall, $394,925.

WALKERSVILLE AREA

Chapel Ct., 500, No. 216-Landmark Investment Properties Corp. to Marc D. Speal and Theresa Smith, $155,000.

Inspiration Ave., 8389-Laura E. Parsons and Rhea Diamond to Stella M. and Mvo Kang, $355,000.

Wildwood Ct., 2816-Ashkenazi Improvements Corp. to Kiristen Maria Warman, $390,000.

