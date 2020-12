Chesterfield Rd., 14632-Clarence and Mary E. Crutchfield to Raymond Sirota, $760,000.

Drake Dr., 13722-Kenneth A. and Jeanette H. Meade to Ravinn Chhut and Chivita Sen Chhut, $500,000.

Iris St., 4710-Keith F. and Helen B. Kuhnsman to Saira P. Realegeno De Villegas and Herber E. Villegas Ramirez, $450,000.

Parkmanor Terr., 14306-Sharon F. Heavey and Linda Marie Brown to Christopher D. and Kelly S. Romer, $495,000.

Turkey Branch Pkwy., 12909-Robert Lymangrover and estate of John R. Lymangrover to Ana N. Echeverria Diaz, $410,000.

BETHESDA AREA

Arizona Cir., 10277-Sheri C. Dorfmann to Christian Andres Barreiro, $570,000.

Battery Lane, 5110-Carter Inc. to Adam N. and Anne S. Hemeon, $2.28 million.

Brixton Lane, 9932-Said Habib Hitti to Nasha Silapasuwanchai, Daniel Karpel Gebhardt and Susan Karpel Gebhardt, $714,400.

Carvel Rd., 5312-Robert R. Gray and Judith Bunstein Gray to Elisabeth H. Kilby, Ian Kilby and Mary Addis McDuffie, $1.1 million.

Democracy Blvd., 7425, No. A-10-Estate of Vincent Gouarne and Paul Gouarne to Ruth Bonnerjee, $307,500.

Exfair Rd., 7101-Stephen D. and Laura Rauber McGarry to Trevor and Andrea K. Myers, $1.28 million.

Garfield St., 8506-Mid-Atlantic Custom Builders Corp. to Anthony Richard and Leah Blom Grossi, $1.87 million.

Grant St., 8914-Richard W. Pollard to Nathan Scott and Jocelyn Lee Dyer, $1.1 million.

Hamilton Spring Rd., 8129-Garth D. Neuffer and Nina E. Gwatkin to Ian Roessle and Danielle Stephanie Menditch, $895,000.

Holmhurst Rd., 9912-Richard Aitken Jr. to Jennifer Girardi and James Keith McCloskey, $1.2 million.

Lindale Dr., 9511-West Hill Builders Corp. to David and Jennifer Pearl Silverman, $1.7 million.

Massachusetts Ave., 5221-Samuel H. Lievano and Jeffrey A. Green to Travis and Brittani Cushman, $1.65 million.

Montrose Ave., 10661, No. M-1-Patricia A. Feistritzer to Patricia Tobin and Craig Houston, $275,000.

Parkhill Dr. W., 9319-Thomas R. Kubik and Virginia Cheatham to Victoria Reines and Tyler Patterson, $812,500.

Radnor Rd., 6911-Lewis H. Ferguson III and Molly Mahoney Matthews to Douglas J. and Barbara Jean Faron, $2.4 million.

Sentinel Dr., 5001, No. 15-Hongyu Jiang to Emily G. Bittle and Nathan T. Wilkinson, $297,000.

Valley Rd., 6213-Joan M. and William F. Jacobs to Whitney Walcutt Rauschenbach and Caroline Murphy, $720,000.

Westlake Terr., 7401, No. 805-Alireza Parsa to Daniel Estevan Aste, $212,000.

Winterberry Pl., 7608-Katherine Porter Dobatien to Eugene Hong and Suann Ellen Song, $890,000.

BOYDS AREA

Ethel Rose Way, 12914-Timothy J. and Christina L. Dodgen to Michael A. Jones and Frankie Ballerini, $392,500.

BRIGHTON AREA

Pinebark Way, 19820-Jane H. and Jay J. Lim to James S. Markwood Jr., Colleen E. Markwood, Donald V. Miller and Mariann B. Miller, $550,000.

BURTONSVILLE AREA

Ballet Way, 3906-Barbara I. Millard to Yeheyis T. Negussie and Nafkot Denbel, $386,900.

Dustin Ct., 16209-Paul McCaffrey to Eric Christopher and Jennifer Rose Grant, $750,000.

McKnew Rd., 14802-Mary A. Downs to Hawi B. Abedata and Fasil D. Abera, $335,000.

Waterbuck Way, 4119-Jonathan Romero to Ana Carolina Martinez, $315,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Cabinwood Dr., 13213-Rajendra P. and Deepshikha Sarin to Darvin and Carolyn Jefferies, $475,000.

Locksley Lane, 13305-Paul D. and Nancy Joan West to Oleg and Catherine Volchansky, $566,000.

Northcrest Dr., 1504-Kyle Polak and Kristina Ecalnea to George Greenhow Jr. and Shadia Yamin, $498,500.

Old Forge Rd., 13316-Carolyn Kincaid Bauer to Ezekiel and Kendra K. McMillian, $580,000.

Sir Thomas Dr., 3321, No. 3-B-23-Alan C. and Marie Reiner to Macouta N. Ndiaye and Alioune Fall Diop, $230,000.

Stanley Lane, 11-Stephen Clyde and Joan Ellen Blair to Linda R. Moore, $510,000.

Whitingham Dr., 532-Judith R. and Ben H. Simmons to Innocent and Agata Enweze, $553,000.

CHEVY CHASE AREA

Drummond Ave., 4800-Eva Lotte Meigher to Tricia J. Moore and Jonathan M. Wiesenfelder, $1.76 million.

Langdrum Lane, 4711-Jack M. Guralnik and Stacey C. Fitzsimmons to James F. Brown III and Liliana D. Florea, $1.31 million.

Navarre Dr., 2717-Jesse A. Mejia and Liany E. Arroyo to Matthew Yewjung Jue and Celia Mae Studt, $680,000.

Walsh St., 4409-Anders and Sheila Johansson to Lisa Meryl Horowitz and Adam Keith Spector, $1.51 million.

CLARKSBURG AREA

Aiken Dr., 26508-Susan C. Thibodeau and estate of Jean L. Corazza to Lucas J. and Alexis C. Weeks, $400,000.

Clarks Crossing Dr., 12901, No. 202-David W. Ramsburg to Yvonne Feser, $229,900.

Garnkirk Forest Dr., 13208-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Elena S. Holland, $469,990.

Godwit St., 14011-Jason E. and Elizabeth G. Cooley to Debbion Shannette Welch, $442,000.

Green Poplar Loop, 192-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Martha A. Motta Delgado, $444,990.

Newcut Rd., 22775-Andy J. Han to Cordell B. Green, $660,000.

Robin Song Dr., 23111-JLG Investments Corp. to Linly K. and Radha Ramlal, $430,000.

Tregoning Pl., 12015-Sarabjeet Saluja and Kawaljit Bhutani to Max and Tricia Aronow, $870,000.

Woodcock Way, 21863-NVR Inc. to Mudassir Mohammed and Syeda Sehar Akbar, $452,300.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Elm Grove Cir., 1309-Tammy Sophia Smittenaar to Carlos E. Velasquez Benitez and Ana Rodriguez Trejo, $280,675.

Peach Orchard Rd., 15413-Brian C. Athey to Eduardo Bitencourt, $480,000.

Twig Terr., 1326-Neil Brami to Sergio O. Lopez Perez and Maria Itzep Ajin, $285,000.

DAMASCUS AREA

Conrad Ct., 25250-Hongyan Yuan and Hongyan Yong to Kevin South Perraud, $395,000.

Joy Lane, 25520-Ryan J. and Tracy V. Love to Huiping Su and Zhiqiang Wang, $352,000.

Sweepstakes Rd., 10500-Martin and Clark D. Carr to Memuna Conteh, $400,000.

DERWOOD AREA

Deer Lake Lane, 7232-Scott E. and Kelley A. Goehrung to Bahta Tesfay and Aida A. Asfaw, $779,000.

Needwood Rd., 6801-Lavonna L. Vice and Robert R. Johnson to Nicole M. and Justin C. Kopaczewski, $825,000.

Shady Mill Rd., 17705-Brenda J. Benson and Cynthia A. Riley to Jason D. and Samantha M.A. Goodwin, $443,000.

DICKERSON AREA

Old Hundred Rd., 23907-David E. and Sarah E. Ashley to Jimmy Chen and Ying Liu, $785,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Burnt Mills Ave., 605-U.S. Bank and RMAC Trust Series 2016-CTT to Lefty O. Elliott and Miriam V. Osborne Elliott, $496,000.

Forest Glen Rd., 1007-Michael S. and Abigail L. Rowley to Noel Castro and Maggie Cahill, $430,000.

Lawndale Dr., 9621-Charles P. and Olivia A. Pritzlaff to Rufus Holmes and Stephanie Banakis, $702,863.

Marshall Ave., 9708-Unity Homes Corp. to Morgan Middleton Russell and Alicia Theodora Merritt, $678,000.

Pierce Dr., 10314-Crews O. and Holly F. Keen to Zafir Kalamadeen and Halima Karim, $740,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1209-Anne F. Ament to Andrea D. Sullivan, $175,000.

Waterford Rd., 402-Richard A. and Emma J. Dassance to Brian T. Ginyard, $215,000.

GAITHERSBURG AREA

Blue Violet Lane, 18704-Christopher James Moore and Amanda Gail Grimes to Jose Blandino and Alhine Del Carmen Espinoza, $480,000.

Calabar Dr., 17704-Barna Laszlo and Agnes Juhasz to Danh Nguyen and Anna Wasson, $500,000.

Christopher Ave., 401, No. 2-Pamela R. Hitte to Ronald Gordner, $149,000.

Grackle Way, 18510-Philip L. Wineman and Marcel F. Didier to George Bernard, $330,000.

Jericho Dr., 19217-M&T Bank to Joanna and Marco Tulio Salguero, $380,000.

Lake Katrine Terr., 7422-Huaping Chu to Luis Dario Silva Gonzales and Yony Villafuerte Barrios, $390,000.

Quail Valley Blvd., 18952-Ruben S. Gozon Jr. and Mary L. Gozon to Jose Luis, Zarina K. and Nicole Torrez, $450,000.

Sedley Terr., 19025-Pamela J. Easson to Pisith and Karen Sin, $442,000.

Travis Lane, 1041-Saeed Kahnamelli to Vy Phuong Tran, $360,000.

Wheatfield Terr., 19231-Jourdan B. and Jordan Dubois to Marvin Mejia, $284,900.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Appleseed Lane, 55-Feng Ying Chang to Devall Wilson, $420,000.

Bayshore Ct., 9-PNC Bank to Mary Brumfield, $381,675.

Carry Back Dr., 14944-K2NC Corp. to Lauren Huber, $313,000.

Diamondback Dr., 510, No. 271-CF Sept Owner Corp. to Michael A. and Fran M. Kowler, $329,900.

Flagler Dr., 858-Liuya Tang to Gavin Sean and Kerri L. Hagens, $400,000.

Gravenstein Way, 15105-Dorothy Manders Sewell to Joshua J. and Chris C. Park, $858,000.

Hendrix Ave., 720-Crystal and Jean Louis Kaldjob to Marie Hirsch, $615,000.

Longmeadow Dr., 3-Fengying Xi to Antonio J. Palma Gil and Raquel A. Chacon Pacheco, $355,000.

Main St., 973-Shawn Mitchell and Marie Renee Hirsch to Raymond R. and Melissa K. McGowan, $830,000.

Palmtree Dr., 502-Cheryl D. Markovitz to Caitlin Michelle Simpson and Matthew Warren Burton, $290,000.

Regent Ct., 727-Fred M. Marks to Oksana Markham and Peter M. Turchyn, $485,000.

Triple Crown Rd., 12101-Timothy J. Boals and Elizabeth Ippolito Boals to Scott Charles Bolz and Catherine Sweet, $800,000.

Wild Bird Terr., 13421-Terence C. Brown and Kristin J. Bell to Michael C. Cross, $640,000.

GERMANTOWN AREA

Beaconfield Terr., 20317, No. 101-Kevin Johnson to Scarlet Castro, $219,900.

Celebration Way, 19815-Jeffrey S. and Karen G. Graham to Shani C. and David L. Simmons, $422,000.

Country Ridge Dr., 13015-Marvin Stodolsky and Vivienne Z. Ascher to Matthew Timothy Reinheimer and Almudena Diaz, $323,000.

Esworthy Rd., 13701-Estate of David B. Harrison to Jamie Frederick Burts and Jason E. Burkett, $875,000.

Island View Cir., 12176-Shekinah R. Johnson and Nathan N. Thomas to Xueyang Wang, $270,000.

Lullaby Rd., 13963-Wendy Wiatrowski to Joseph Tak Yuen Chu and Kam Kai Chu, $348,600.

Palmetto Cir., 13718-Sung Tran to Gezahegn Z. Bekele and Meron Kassaye, $383,000.

Rexmore Dr., 12846, No. 11-Rosa Aurora Balarezo to Louve Adams, $253,000.

Shore Harbour Dr., 20404, No. 3-L-Aubrey Banig Ciatto and Krista Marie Wixted to Gillian Nassau and Thomas Auxter, $299,900.

Summersong Lane, 20507-Melanie L. Bowers to Alexander R. Ramsey, $307,500.

Waterford Hills Blvd., 13526-Ashley M. Lewis to Beth A. Hagler, $295,000.

Wonderland Way, 13113, No. 14-154-Paula C. Bobb Semple to Francisco A. Murillo, $182,500.

KENSINGTON AREA

Bexhill Dr. E., 9637-Elliot F. Eisenberg to Jonathan E. and Nicole T. Davis, $729,000.

Decatur Ave., 3910-Cynthia Catino Sadler and estate of Laura F. Catino to Noel H. Vacin, $351,000.

Ferndale St., 3110-Catherine Drerup to Charles E. and Therese M. Hoover, $495,000.

Homewood Pkwy., 3108-Ahmad and Simin Kassaee to Chelsea R. and Johnathan B. Gerald, $740,000.

McCain Ct., 4219-Max Holdo Baggott and Natalia Veniard to Mary M. and William F. Renderos, $640,000.

Murdock Rd., 3404-Gregorio T. and Maria Martha Pejoro to Jennifer Joyce and Payton Tyler, $417,000.

University Blvd. W., 3139, No. C-Rochelle Gomes to Cassandra M. Maxwell, $193,000.

LAYTONSVILLE AREA

Barberry Lane, 224-CalAtlantic Group Inc. to Chongguang Liu and Chunling Ma, $998,000.

Log House Rd., 23915-Laura E. and Mark A. Myers to Daryl Andres Vaca Arteaga, $415,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Buhrstone Dr., 19910-John Palomino to Luis Alberto Lopez Reyes and Ana B. Villalta, $273,000.

Crested Iris Ct., 17-Edwin Roberto and Thi Kim Herrera to Doris Y. Orellana Rodriguez, Eneida L. Guevara Argueta and Danilo Alvarado Membreno, $300,000.

Dry Ridge Rd., 8201-Amiri Albert Roberts and Monica R. Baloneque to Devin and Nicole Ure, $565,000.

Hoffstead Lane, 20024-Riaz Ahmad and Nisa Zaibun to Christopher Collins, $309,900.

Mastenbrook Pl., 19932-Kathryn B. and Michael S. Horvat to Jonathan Bickford and Nicole Bonaventura, $461,000.

Royal Woods Ct., 10331-Harvinder and Devinder K. Pabla to Tammara Prater, $295,000.

Transhire Rd., 19563-Olivier and Johanne Durand to Alexis N. Sookram and Sita Anderson, $302,000.

Yankee Harbor Pl., 20203-Griselda N. Garcia Miranda to Allen Marin, $399,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Schindler Dr., 1109-Amy Louise and Christopher Gregg Overbeck to Kevin Yieh Hen Kho, $515,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bassett Lane, 15400, No. 46-2D-Thomas H. Abraham and Barbara J. Holley Abraham to Carmen Laura Cestero and Manuel A. Morales, $185,000.

Camelback Lane, 2603, No. 8-9-Daniel J. Trado to Justin Leak, $215,000.

Copper Mountain Terr., 2454-Mary M. Kirchhoff to Eduardo Bento De Faria and Vanessa Kreyhsig, $432,500.

Emden St., 4410-Aileen L. Walsh to Kyle W. Sexton and Catherine M. Chatowsky, $430,000.

Forest Edge Dr., 3511, No. 17-2C-Wolfunit Corp. to Steven B. Price, $181,000.

Havard St., 3906-P&R Investments of America Corp. to Davean and Karen A. Garcia, $513,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-1009-Anne P. Rawson to Arthur Richard Peyer, $198,943.

Joliet St., 3906-U.S. Bank and Residential Asset Mortgage Products Inc. to Sindi Guillen Duarte and Yosuary Antonio Diaz, $399,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 916-Estate of Linda M. Kelly to William B. and Nancy D. Trimble, $290,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 416-David Shapiro and estate of Ralph Shapiro to Edmond M. Piesen and Rosanne Burch Piesen, $349,500.

Mentone Rd., 11819-Probux and Hillary A. Leo to Maudiel Orlando Robles Martinez and Betty Joanna Carranza, $450,000.

Pennfield Cir., 15000, No. T1-Villas of Leisure Corp. to Myra D. Rosen, $180,000.

Tivoli Lake Ct., 28-Michael A. Lee and Alice Hok to Alicha Rose Jones, $438,000.

Valleywood Dr., 12814-Timothy J. Crawford and Mary Kathryn S. Crawford to Cynthia E., Nicholas H. and Jerold W. Council, $392,000.

OLNEY AREA

Broom Dr., 4821-Mark A. Samara and Lori Spinelli-Samara to Robert T. Dinh and Chi T. Nguyen, $757,000.

Gallagher Way, 17429-Lisa S. and Larry Z. Blassingame to Maryellen Margaret and Jonathan Sean Collins, $328,000.

Mehrens Terr., 18209-Select Portfolio Servicing Inc. and ABS REO Trust VI to Demetrio Carrillo, $411,000.

Paladin Dr., 18200-Naree and Samphan Iamlek to Hope Gouterman, $400,000.

Rose Theatre Cir., 2116-Gregory Allen and Robbye Jean Fox to Gina and Fadi Nossair, $745,000.

Sundown Farms Way, 3600-Nathan P. and Liza S.L. Sulinski to Brett E. and Julie E. Swierczewski, $501,000.

POOLESVILLE AREA

Fisher Ave., 20111-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Kathleen Pfaender, $414,000.

POTOMAC AREA

Accord Dr., 9604-William R. and Carolyn B. Harlowe to Eran Raviv and Svetlana Milbert, $970,000.

Bells Ridge Dr., 10900-Michael G. Hansen and Nancy E. Randa to Changsoo Hahm and Hyun Joo Cho, $1.2 million.

Dalyn Terr., 11501-David C. Stump to John and Carolyn Malarkey, $1.98 million.

Halesworth Dr., 1204-Robin Berger Kanter to Paul Graham Jeffery and Shaula Renee Bellour, $793,000.

Inverness Ridge Rd., 8166-Michael D. Kinstle and Teruko Iida to Nabil and Natalya A. Abouzolof, $628,500.

Lincolnshire Dr., 12728-Paul Lewis and estate of Ruth Lewis to David W. Garber, $800,000.

Muirfield Ct., 7851-Joan R. Schwartz to John David Newman and Jing Huan, $520,000.

Park Potomac Ave., 12500, No. 502-Michael B. Scheffres and estate of Holly I. Bolter to Toby Anne Kaulkin, $940,000.

Potomac Station Lane, 8808-Robert D. Huntington and Sharon Elizabeth Crane to John Stephen Darpino and Yan Yang, $1.16 million.

Slatestone Ct., 11716-Jason and Laura Marquart to Ya Chen Chang and Sean S. Lee, $1.27 million.

Turnberry Ct., 8311-Nancy S. Itteilag to Hua Wang and Lijun Zhu, $850,000.

ROCKVILLE AREA

Academy Way, 12203, No. 174-David and Julie Harvey to Anna K. Ferris, $224,000.

Bald Cypress Dr., 9908-Roberta and Allen J. Krasner to Amged M. Soliman and Dina Raafat, $950,000.

College Pkwy., 868, No. 102-Richard C. Offutt to Tim Tso and Victoria Li Lei, $160,000.

Diamond Cove Terr., 15303, No. 8-K-Maria Ventimiglia Gleason and Maria Teresa Ventimiglia to Edward L. Martin III and Elizabeth Victoria Parker, $287,000.

Gaither Rd., 1041-Yi Lin Lin to Alexander Yu Chen Liu and Fen Chih Shen, $505,000.

Grand Champion Dr., 802, No. 11-203-R-Lee M. Sislen to Kevin and Anita Kunkel, $400,000.

Hampton Mill Terr., 10817, No. 609-Samantha K. Willoughby to Elizabeth Schleifer, $374,000.

Lily Pond Ct., 23-Sheena De Galliani to Erin Sudow and Benjamin Willcher, $975,000.

Marcliff Rd., 11110-Steven B. and Jill Gould to Michael K. Cichy and Shau-Ming Wei, $1.45 million.

Monroe St., 118, No. 1410-Zhuo Investments Corp. and Marshall M. Zhou to Dawn McGougan and Joseph E. Emerson III, $285,000.

Old Bridge Rd., 12001-Marc A. and Michelle D. Lindner to Alex K. and Danielle N. Chan, $847,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1419-David and Anna Schor to Vivek Rao and Amy Lukin, $420,000.

Potomac Oaks Dr., 11218-Cartus Corp. to Shailender K. Moorjani and Poonamben C. Isarani, $857,000.

Rose Ave., 930, No. 1702-Deepa and Vishal Chopra to Yunseong Nam, $394,000.

Sulky Lane, 6715-Lois and Irving Davids to Justin and Lillian Madigan, $755,000.

Tuckerman Heights Cir., 10553-Mark Rabinowitz and Kara Cotsalas to Chunxi and Mengxia Zhang, $880,000.

Waddington Lane, 46-Timothy G. and Shannon P. Foley to Jae H. Shin and Steffani K. Ma, $570,000.

Winding Rose Dr., 108-Stephanie Chaplin to Kien and Lieu Nguyen, $622,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Bedelia Way, 21006, No. 17-Julio R. Aguilar and Tatiana M. Guigou to Alexander Nieves and Leslie V. Dimas Bartolo, $355,000.

Elderberry Terr., 19368-Nathaniel M. Kelly and Laurie E. Seibert to Luis A. Rivas Leiva, $250,000.

Fox Field Cir., 21524-Randy D. and Sherri L. Bishop to David and Kari Burmeister, $640,000.

Red Admiral Way, 12116-Donald J. and Christy V. Roy to Bethany J. and John A. Joseph, $581,000.

Summer Sweet Terr., 20718-Bradley A. and Lucia C. Denhard to Elmer Ernesto and Loida E. Franco, $532,000.

Wayfarer Rd., 10728-Jonathan and Kimberly F. McGowen to Ashton N. and Manley C. Hourihan, $425,000.

SILVER SPRING AREA

Colston Dr., 2312, No. C-202-Amanda W. Albrecht to Fabio Lepre and Monica Nettle, $320,000.

Fairview Rd., 9102-Phong Dinh and Lindsay Dunlap to Benjamin Samuel and Alyssa Pregulman Bain, $820,100.

Maine Ave., 8900-Hinda and Robert Labovitz to Raul Herrera, Zoila A. Herrera Calderon, Leslie Herrera and Mynor Herrera, $513,500.

Woodland Dr., 8913-Debra A. Calhoun to Judith A. Racoosin, $785,000.

TAKOMA PARK AREA

New Hampshire Ave., 7333, No. 105-Beverly J. Page to John M. Hamilton III, $182,900.

TWINBROOK AREA

Grandin Ave., 1705, No. 47-Gary E. Heflin Jr. and Karen A. Kellar to David Levin Lasky and Norda Nicole Kittrie, $405,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10857, No. 1-Alyse Sondra and Michael Stuart Leibelson to Tamara Hall, $249,000.

Billman Lane, 1509-John D. and Mary Margaret Neumann to Khary C. Calloway and Lashana J. Lee Calloway, $515,000.

Broadview Rd., 11705-Kevin B. Sloan and Cecilia B. Terrasa to Thomas Kiekhafer and Margarita Baranova, $535,000.

Gates Ave., 10117-Ryan Rupert Wright to Wencheng and Hui Na Lin, $534,000.

Jamaica Dr., 10713-Engida Dawa and Yimenu Addisalem to Shasho Beyou and Yalemzewid Abate, $440,000.

Lytle St., 11706-RJRE Investments Corp. to Joshua Lane Handelman and Alexandra Courtney Thomas, $595,000.

University Blvd. W., 2002-Settapong Chumsawatwong to Maksym Iavorskyi and Mariia Yavorska, $309,900.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in June were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Haddington Dr., 5611-John A. and Linda G. Kerrigan to Mary E. Jaffee and Bret A. Hoehn, $500,000.

BRUNSWICK AREA

Drydock St., 1262-Leland S. Fry and Michelle Circelli Fry to Philip J. and Jennifer A. Powell, $397,000.

Pennington Dr., 1209-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Erika N. Armstrong, $381,681.

Potomac St. W., 410-647 Forest Corp. to Paul Orsie, $240,000.

Wenner Dr., 77-Erin K. Hahn to Joshua W. Brown and Shirl M. Bryson, $170,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Broad Run Rd., 5913-Landmark Investment Properties Corp. to Sally C. O’Toole, Andrew B. Kerns and Mia Kerns, $235,000.

Londonderry Dr., 4111-Scott James Parsons and Denise Lynn Guess Parsons to Derek Carlisle and Kayleigh Glatfelter, $481,000.

Stockton Dr., 4802-B. Louise Stellabotta to Cameron Harris and Kathryn Miller, $458,000.

EMMITSBURG AREA

Huntley Cir., 1308-Norman R. Hartz to Daniel John Parker, $300,000.

Zanella Dr., 10-Andrew Michael and Sarah Marie Crone to Robert L. Harne Jr., $269,900.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Britannic Pl., 6542-Aaron and Meghan Norris to Jessepther R. Bawar, $360,000.

Charstone Ct., 5727-Chee Ngung Huan to Xiao Guo, $232,000.

Daytona Ct., 6514, No. 102-Louis A. Bevilacqua and Thomas W. Colligan to Sarah Muli, $200,000.

Edgeware Terr., 4906-Dawn M. Moore to Sydney N. Chambers, $239,000.

Executive Way, 7084-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Sterling Joe Louis Paige Sr. and Gina Kimberly Spann, $382,315.

Gresham Ct. W., 7093-Gregory M. Bonn to Benjamin Michael Harrington, $257,000.

Hunting Horn Lane, 1440-Johnny E. Bordwine Jr. to Kathleen Haley Harne and Han Oo Zaw, $367,000.

Ivywood Dr. S., 5207-Joanna R. O’Connor to Muhammad Irfan and Merium Haq, $412,000.

Judicial Way, 5008-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Zhenyu and Lun Li, $270,000.

Marsden Ct., 4828-Arturo V. Vazquez and Martina Rangel to Nalin Shawn and Angela Sue Wijeratne, $485,000.

Old Swimming Pool Rd., 4961-Patrick Charles Barker to Lauren K. Wood Heickman and Bryan G. Heickman Jr., $616,000.

Pemberton Park Lane, 436-IHMW West Park Corp. to Eugene Gilbert and Leonard Irvin Huskey, $268,392.

Upper Mill Terr. S., 5411-Fathi Saddi to Derwin and Yurmin Amaya Bowens, $285,000.

Walcott Lane, 6511, No. 403-Nancy Beth Newmister to James and Bonnie Caiopoulos, $282,500.

Wilmer Park Lane, 1547-IHMW West Park Corp. to Jeffrey L. Wright, $304,990.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Baldridge Cir., 6102-Kristin B. Davis and Kristin B. Jimenez to Justin Good, $300,000.

Catoctin Ave., 345-Christopher M. Condon to Deeb and Laila Abdallah, $226,000.

Church St. E., 558-Robin L. Burrhus to Jose Luis Torres Carreon and Maria Olivia Rodriguez, $240,000.

Derrs Sq. E., 1703-Russell David and Sherry Stone Beach to Kenneth H. Pratt, $280,000.

Fairview Ave., 141-Paula A. Foris to Doris Vona, $434,400.

Forest Hills Ct., 6475-Erik D. Schonher to Aaron F. Mazaika, $517,000.

Iverson Terr. N., 6301-Dustin Matthew and Jessica Marie Weidner to John B. and Sarah A. Arnett, $530,000.

Motter Pl., 903-Gladden and Kevin O’Neill to Daniel S. and Donna L. Frank, $305,001.

Pinoak Lane, 275-Kyle E. and Kelsey M. Buechele to Laurence G. and Senaida A. Beauchemin, $280,000.

Prieur Rd., 519-Wormald Homes at EastChurch Corp. to Daphne Friedman, $552,755.

Shannon Ct., 427-Eve J. Shafi to Carlos E. Rojas Martinez and Lisbeth Garcia Reyes, $225,000.

Springwater Terr., 6341, No. 9303-Brian D. and Cynthia A. Hall to David S., Christiana M. and Emily Weiner, $193,000.

Water St., 119-Brett D. Ennis to Kevin P. and Bridget H. Russell, $197,000.

Wheyfield Dr., 1764-Ryan C. Hodges and Jennifer L. Zimmerman Hodges to Jasmine Nicole and Kathryn C. Dao, $294,250.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Boulder Rd., 9409-Santos Noel Cruz Rodriguez to Karralynn French, $240,000.

Carriage Way, 1704-Heather N. Haynes to Kendra N. Davis, $232,000.

Coleridge Dr., 2500, No. 2-Steven E. Cook to Mary Elizabeth and Thomas Francis Loverro, $204,000.

Dulaney Ct., 1841-Grove Management Corp. to Nancy Cuellar Moya, $217,400.

Futurity St., 1105-NVR Inc. to April Michelle and David Oakley, $434,730.

Grant Pl., 510-Gwendolyn G. Gurley to Andrew Joseph and Abigail L. Schmidt, $294,000.

Heather Ridge Ct., 1478-Conrado Alvarez to Hkaw Ting Lahtaw, $213,875.

Indian Summer Lane, 7216-Estate of Patricia Baumann to Elmer V. and Salena Martinez Torres, $310,000.

Lawler Dr., 1211-DRSFA Corp. to James Gerard and Barbara A. Jaissle, $321,000.

Lawnview Dr., 1821-Lenny Cruz and Awilda Ivette Mendez to Rosa Elena Diaz Ramos, $300,000.

McClellan Dr., 404-Metropolitan Life Insurance Co. and Fay Servicing Corp. to Tomas Armando Rivas Funes and Reina Michelle Rivas, $380,000.

Peekskill Dr., 7194-Matthew and Rebecca Littleton to Jackson Alexander Clark, $352,000.

Runnymeade Dr., 7905-Kevin and Karen Sue Snoots to Brian Matthew Cardarelli and Diane Leslie Johnson, $415,000.

Shookstown Rd., 5714-Irene A. Norris and Natalie Ann Norris Childs to Lindsey D. Moyer and Charles H. Crowder, $294,000.

Stoneybrook Ct., 184-Michael J. Frisk to Benjamin Wintermyer, $300,000.

Tuscarora Valley Ct., 2023-Jonathan and Paige Weiss Zesati to Carolyn Brown, $395,000.

Whetstone Ct., 1902-Jean M. and Joseph Yesko to Michael Christopher and Jacqueline C. Henry, $395,000.

IJAMSVILLE AREA

Etterbeek St., 5932-59-NVR Inc. to Chipe Geaty, $295,085.

Etterbeek St., 6045-NVR Inc. to Juan C. Zapata and Gloria J. Ruiz, $357,100.

Hutzell St., 10134-NVR Inc. to Jessica L. Henningsen and Benjamin T. Gesell, $375,750.

Pleasant Grove Dr., 3490-Susan R. Davis to Alexander J. and Megan Papanicolas, $451,000.

KNOXVILLE AREA

Jefferson Pike, 1517-John L. and Laura Lynn Sexton to Phillip and Mary Caffo, $420,000.

MIDDLETOWN AREA

Old National Pike, 1618-Hans and Heather Zwierstra to Christopher D. Desimon and Lisa J. Baird, $239,000.

Serpentine Rd., 4312-Wanda J. Walter to Richard McCaffrey Jr., Liana McCaffrey and Melissa Koskos, $365,000.

Tobias Run, 110-David C. and Jacqueline Capobianco to Candice Korolevich and Joseph Geisbert, $530,000.

MONROVIA AREA

Bess Way, 3511-Drees Co. and Drees Homes of DC Inc. to Jason Matthew and Stephanie Diane Plunkett, $825,675.

Hungerford Manor Ct., 12302-Larry E. Hinman to Elizabeth Gonzalez and Jeanine Lawrence, $610,000.

Pitch Cir., 10843-Winchester Homes Inc. to Marquise Matiekam and Francois Bertin Nyandjo, $760,386.

Runkles Dr., 3533-Robert Wallace Tinsley Sr. to Charles Joseph and Sara K. Morris, $424,900.

Stovepipe Lane, 4477-CalAtlantic Group Inc. to Carol Odum, $555,703.

MULLINIX AREA

Buffalo Rd., 4838-Richard A. and Kelly S. Borowski to Andra and John Less, $955,000.

Leafy Hollow Cir., 1201-Patrick T. and Kristin E. Sheehy to Ivan F. Hernandez and Hilda A. Fuentes, $535,000.

Turf Ct. N., 3911-Jose L. and Maria E. Ortiz to Christopher and Carol Hobbs, $540,000.

MYERSVILLE AREA

Easterday Rd., 10721-Jeffrey L. and Corease D. Thomas to Stephen and Dana White, $550,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Accipiter Dr., 6787-Matthew Fortin and Chavon Wilcox to Monique and Ayana Tompkins, $689,000.

Cardozo St., 6927-Oakdale Investments Corp. to Virginia and Tory Fisher, $602,735.

Hedgeapple Bend, 10394-Vincent W. and Erin L. Martorano to Stephen Oedemann, $360,000.

Joseph Ct., 5654-Scott J. and Georgina D. Engler to Megan E. Ireland and Whitney de Valroger, $260,000.

Meadowhead Cir., 10397-Charles W. and Jane L. Ramseth to Julie Russell, $345,000.

Parkrose Ct., 6803-John S. Evans and Michele C. Goins to Nathan and Britany Breeden, $357,500.

Quillback St., 10335-Oakdale Investments Corp. to Cesar Hernan Martinez Auquilla and Carla Gabriela Vargas Aulestia, $390,575.

Steamboat Way S., 6171-Mark W. Posthuma Jr. to Jonathan Kevin Rosales, $257,500.

Tomahawk St., 5869-Oakdale Investments Corp. to Alyssa and Byung Kong, $383,985.

Woodfield Ct., 9710-Michael C. and Julie Schoeman to Jose Luis and Maria Ortiz, $580,000.

Woodridge Rd., 6862-Oakdale Investments Corp. to Andrew Abankwa and Elsy A. Debrah, $624,107.

POINT OF ROCKS AREA

Wise Rd., 1619-Nancy Curry to Brandon M. and Michelle Garver, $329,900.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Motters Station Rd., 15210B-Judith H. Williams to Michael R., Tamara K., Danielle E. and Michael R. Albaugh, $675,000.

THURMONT AREA

Brown Ave., 13A-Julie T. Ross to Judith W. Smith, $239,000.

Gateway Dr. W., 524-L.A. Williams Real Estate & Managements Corp. to Jacob T. Allen and Ashley Murphy, $285,000.

Mountaindale Rd., 6632-Gideon Properties Corp. to Kirby E. and Christine J. DeLauter, $229,000.

URBANA AREA

Addison Woods Rd., 3946-Lyonell J. and Elizabeth P. Shorter to Meegan Molinari and Joseph Hagins, $594,000.

Bartonsville Rd., 5919-Matthew Riggles to Stacy Fox, $190,000.

Bealls Farm Lane, 8797-Monocacy Land Co. to Robert and Mary Lavonne Brull, $528,730.

Bishopgate Dr., 9400-Amber N. and Zachary L. James to James Travis and Linda T. Snyder, $640,000.

Cedar Grove Mews, 3200-NVR Inc. to Joan M. Bozzonetti, $658,365.

Islington St., 3643-Merrill Cohen and estate of Michael R. Kaplan to Jacqueline M. Anselmo, $347,000.

Landon House Way, 9208-Alisa B. Sigler to Andrea Lorena Grajeda, $289,000.

River Meadow Dr., 8400-Rudolph D. and Donna C. Anzalone to Katie Mucklow and Kristopher Michael Parker, $660,000.

Shiloh Ct., 8404-Melvin Irani to Emanuel Summers Jr., $735,000.

Starlight St., 3226-NVR Inc. to Christy Mager, $445,340.

Stone Barn Dr., 3407-Dan Ryan Builders Mid-Atlantic Corp. to Amy Krzesniak, $416,274.

Timber Green Dr., 3450-NVR Inc. to Clinton R. and Kathy E. Hare, $439,000.

Zoe Lane, 5663-D.R. Horton Inc. to Chao Shen and Ting Liu, $534,995.

WALKERSVILLE AREA

Colony Ct., 111-April Susan Key and estate of Larry Thomas Key to Thomas Campbell IV, $175,000.

Glade Rd., 10002-Donald Robert and Kathy Leigh Eichelberger to Mark J. and Stephanie Bosco, $473,000.

Kerchner Rd., 219-NVR Inc. to Gerald and Najlaa Richard, $534,125.

WOODSBORO AREA