Loree Lane, 13812-Shannon M. Cavin to Chad Jeremiah Sonrady and Alicia Anne Penn, $450,000.

Red Clover Dr., 15204-Richard L. and Joan M. Lyon to David Thomas and Lindsey Garner Stablein, $725,000.

Walkingfern Dr., 4940-Algie Ray and Sandra Louise Grimes to Suzanne Collins, $700,000.

BETHESDA AREA

Baltan Rd., 5132-Marina M. Taylor and estate of Eleonora M. Meier to Vincent James and Katherine Covington Vaghi, $970,000.

Custer Rd., 8009-Reza Amirkhalili and Martine Bernard to Braden W. and Mary M. Snyder, $1.57 million.

Dickens Ave., 10112-Shailesh and Sudipti Kumar to Tyler Thomas and Nicole Maria Tuggle, $1.29 million.

Glennon Dr., 7509-Kenneth Andrew Sprague to Eric Hyunjene and Esther Rae Ahn, $896,000.

Grosvenor Lane, 5601-Neal Marrano and estate of Anastasia Nancy Marrano to Erin Lee Tompkins, $700,000.

Hurst St., 9907-Cornelia Sarvey to Stephen Cumblidge and Miriam Uljana Mayer Cumblige, $730,000.

King Charles Way, 5159-Arie Ghershony to Hana Yeo, $556,800.

Marlyn Dr., 5212-Marc I. Fialco to Matthew J. Budow and Marina Eisner, $785,000.

Northfield Rd., 5503-Thomas and Magdalena Horrigan to Elizabeth Hendel and Kenneth Shubow, $795,000.

Pollard Rd., 5519-William H. and Virginia W. Becker to Paul Jeon and Ryan O’Hara, $2.42 million.

River Rd., 8111, No. 144-Quarry Springs Associates Corp. to Marc and Kyunghoon Ha, $2.3 million.

Town Gate Ct., 4-Brad E. and Linda Fackler to Jenifer Beth Frazier, $1.12 million.

Weathered Oak Ct., 9605-Loren L. and Jamie Danielson to Keith J. and Tanya M. Wroblewski, $1.23 million.

Westpath Terr., 5041-Moises Benamor and Maria Lourdes Pardo to Amil Ashok and Chhandasi Pandya Patel, $1.16 million.

BOYDS AREA

Autumn Crest Rd., 14412-Kalimuddin and Razia Ahamd to Spencer Wight and Christine H. Moscati, $636,000.

Festival Dr., 18919-Christopher and Claudia Michelle Brown to Jihoon Park and Kyungha Kang, $605,000.

Polynesian Lane, 18410-Sudeep and Surya Dharan to Chong Wu, $690,000.

BURTONSVILLE AREA

Berleigh Hill Ct., 3727-Sebsibe W. Fikremariam and Useday Yohannes to Denise J. Williams, $426,000.

Scarlet Sage Ct., 50-Carleton L. and Carlton L. Jackson to Minaxi and Abhishek S. Christian, $292,000.

CABIN JOHN AREA

Archbold Terr., 7809-Eric Ross and Rachel Gold Cederbaum to Mary Page Croyder, $644,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Notley Rd., 13810-Deutsche Bank National Trust Co. and IndyMac INDA Mortgage Loan Trust 2007-Ar8 to Mussie and Luchia Debessay, $410,550.

Palmer House Way, 13961, No. 27-197-Robert T. Mitchell to Edith E. Bonilla, $235,000.

Schubert Pl., 13221-Nancy B. Wannen and Jean M. Winters to Matthew D. Jenkins and Constance Louise Fulda, $480,000.

Taylor Ct., 12607-Elizabeth J. Greenberg and Robert A. Blecker to Amy Furman and Marcia Christine Tindall, $587,500.

Whitingham Dr., 525-Timothy C. Heintz and Wendy A. Herndon to Robert Ochs and Lyudmyla Panashchenko, $495,000.

CHEVY CHASE AREA

Connecticut Ave., 7410-Caroline Mesrobian Hickman and estate of Ara Mesrobian to Howard Alan Berkof and Lauren Marie Rathmann, $978,000.

Irving St. W., 25-Brendan E. and Margaret Mae Babbington to Bruce and Amanda Bernstein, $2.55 million.

Melrose St. E., 6-William W. and Jane L. Scott to Britt A. and Kellen A. Snider, $2.4 million.

Walnut Hill Rd., 8803-Thomas C. Skinker to Robert Steven and Michelle Orchonra Wallace, $785,000.

CLARKSBURG AREA

Bluebeard Terr., 13402, No. 3286-Andrew J. and Edward Watts to Suthurin Quannou, $314,000.

Grand Elm St., 12702-Walter and Lea Marta Neto to Manoj K. Rohit and Vidita C. Choudhry, $730,000.

Peach Tree Rd., 23115-Frank C. Hagan to Garrett H. and Kelley E. Frost, $579,000.

Stilt St., 14007-James Nicholas and Kimberly Jean Schneider to Kiranpreet K. Khosa and Jaspreet Singh, $845,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Carona Dr., 14816-Richard D. and Rita M. Battaglia to Zakee and Claudia Howard, $690,000.

DAMASCUS AREA

Damascus Park Terr., 25371-Katie Morgan and Katie Rodriguez to Seham Sebiti, Khaled El Salit and Ghiyath Sebiti, $361,000.

Paine St., 25426-Helmut H. Schneider and Rongxia Zhu to Crystal Dawn Castillo, $415,000.

Valley Park Dr., 9943-David P. and Anna M. Deslauriers to Alain D. Chu and Giao C. Tran, $250,000.

DERWOOD AREA

Bounding Bend Ct., 7916-David A. and Barbara A. Harry to Hong Cao and Chih Iung Fu, $588,500.

Lisa Dr., 17504-Edward S. Fader to Nasur Almutiri, $525,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 8502, No. 7-2-Estate of Elizabeth Ann Daly to Karina and Ivan Avila, $290,000.

Dennis Ave., 1106-Robert Ochs to Thomas Richard Agee and Michael Brent Miller, $380,000.

Lombardy Rd., 10705-Daniel Slaughter and Claudia F. Demarchi to Wondwosen Tasew and Senayit Hasen, $430,000.

Northwood Ave., 109-Katie J. Keith to Kathryn and Yendil Furcal, $385,000.

Symphony Woods Lane, 11425-Duane G. and Sylvia A. Straub to Micah Baker and Jennifer Monahan Estes, $590,000.

GAITHERSBURG AREA

Blue Smoke Dr., 8828-Cho Chi Leung to Kenny Wenhui Gao, $305,000.

Chesley Knoll Ct., 9101-Coleen Stone to Raquel Bugnon and Bryan R. Lebantino, $270,000.

Deer Park Lane, 7-Rosie M. Ramirez and Nancy M. Evens to Hamid Reza Ahmadi and Elham Baratali, $479,000.

Jericho Dr., 19105-James M. and Victoria A. Casey to David H. and Bethany L. McCormick Goodhart, $490,000.

Streamside Dr., 18330, No. 104-Amtul Naseer Butt and Pervez A. Malik to Daniel Sushinsky and Ana Oyonarte, $165,000.

Sykes St., 10-Andrew L. and Albina Rukhin to Adama Meite, $635,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Amber Tree Ct., 806, No. 101-Amanda K. Archer to Ana E. and Francis O. Nolasco, $264,500.

Blue Silo Ct., 14-Daniel and Veronica Salazar to Jonathan Edward and Hanna Dielman Koerner, $399,500.

Brandy Hall Lane, 11521-Michael P. and Patricia R. Banaszewski to Jared Smith and Elizabeth Shalespeare, $579,000.

Crossland Lane, 14015-Zhijian Wu and Faye Yin to Frank W. and Christina Valeria Ellis, $1.09 million.

Diamondback Dr., 506, No. 533-Neerada Rao to Lauren B. Ewers, $399,000.

Frances Green Way, 14408-Rafael H. Garzon Lopez to Matthew B. and Elaine F. Malamut, $795,000.

Granite Pl., 7, No. 219-Christine Teh Ching Liang to Nasrin Goodarzi, $356,000.

Horn Point Dr., 17007-Jeffrey J. and Annmarie Kase to John and Emilie Julie Stockel, $639,000.

Longdraft Rd., 17130-Susana C. and Susana M. Hristodoulakis to Min Yang and Gang Cai, $459,000.

Pointer Ridge Dr., 810-Jayson M. Collado and Carolyn M. Faria to Nicholas Michael Cox and Katherine Elizabeth Worley, $560,000.

Tiffany Dr., 741-Eric S. and Connie M. Kaufman to Robert Charles Sylvester and Ember K. Poole Kroner, $481,000.

GERMANTOWN AREA

Ansel Terr., 13432-Claudia Marcela and Jose Rivera to Hyeong Jin Yun and Bo Ran Choi, $430,000.

Burnt Woods Ct., 1-William S. and Christine M. Klopfer to Mark and Andrea Lozoyski, $470,000.

Churchill Ridge Cir., 12904, No. 3-2-Entrust Midatlantic Corp. to Tiangay Sesay, $220,000.

Curry Powder Lane, 18712-Terrence L. Clark to Pedro Antonio Sanchez Melgar, $195,000.

Dunbar Terr., 13752-Steven R. and Nick Havas to Muralidharan Karicheri and Sheeja M. Kandamath, $345,000.

Kitchen House Way, 12846-David W. and Michelle E. McDowell to Rebecca C. Hebron, $288,000.

Open Hearth Way, 13039-Eduardo Delgado to Hongbing and Fen Lu, $261,000.

Poplar Hill Rd., 14701-Shawn P. and Dianne McConnell to Brian J. and Kathryn V. Montague, $800,000.

Rising Sun Lane, 13409-Terrence L. O’Day to Sreenivas Ravi and Madhuvanthi Sundararajan, $440,000.

Snow Goose Ct., 17200-Yi Wen Guo and Christine Lam to Lakshmi Rajesh Karnatakapu and Sirisha Rani Puli, $545,000.

Walnut View Ct., 12910, No. 14-6-Xuan Quang and Mai Nguyen Tran to Jennifer Ramirez, $262,000.

Winding Creek Way, 12029-Anna M. Mandulak to Debra Ann and Stephen James Stackwick, $319,000.

KENSINGTON AREA

Carroll Pl., 10210-Mabbey Real Estate Investments Corp. to Mark J. and Katherine M. Stewart, $870,000.

Everett St., 4501-William and Yusmedy Keefe to Benjamin E. and Matney M. Gaddy, $640,500.

Geiger Ave., 3228-Thomas Wischnowski and Patrick Brockert to Maria Christine Bennett and Christopher Francis Mattera, $485,000.

Mitscher St., 11222-Richard K. Baker and estate of Barbara J. Baker to Sean Hughto, $524,900.

Saul Rd., 4013-Graham E. and Nina T. Gilkerson to John B. and Rosanne K. Strittmatter, $840,000.

LAYTONSVILLE AREA

Briarheath Ct., 7905-Carl C. and Katherine M. Furr to Michael B. Eberle and Kristi E. Mueller, $570,000.

Foxlair Pl., 9520-John P.C. Cotter and Andrea F. Cotter to Jin Hwan Kim and Mi Lyung Oh, $635,000.

Mobley Farm Dr., 21746-Silvio Braga Togo and Gislaine Toro to Dennis Jay and Kellye Pham Amor, $799,000.

Rolling Fork Way, 23541-Matthew C. and Robbie S. Frary to Randall A. and Jessica M. Grove, $620,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Battery Bend Way, 7710-Ayc Investments Corp. to Rose Wolford and Immaculate Kugonza, $400,000.

Brookridge Ct., 9886-Ara Armen to Pascal Fort K. Kavegue and Essi Ativon, $229,900.

Gravier Ct., 10104-Michael J. and Paula E. Roa to Seconde Nkundizanye, $465,000.

Lumaryn Pl., 20005-Wilson Manyacka to Claudia A. Paiva Tipismana, $285,000.

Stedwick Rd., 10006, No. 203-Glenna Sue Garner to Terri M. Murphy, $199,605.

Welbeck Ct., 1-Melina Bahareh Dianat Maldonado to Julia E. Fuentes, $235,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Cresthaven Dr., 1115-Gladis Alvarez and Juan Argueta to Maria L. Rosales, Jose E. Fuentes, Aquilino Alvarez Villatoro and Juan Alberto Rosales, $500,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Beret Lane, 3508-Sun & Sun Corp. to Marsha Ellen Bisker, $570,000.

Clara Downey Ave., 3750, No. 42-Wanda M. Johnson to Reynold Tan, $349,900.

Doc Berlin Dr., 3911, No. 46-Roger S. and Carole A. Ranney to Tyrone Hughes, $399,900.

Farnborough Ct., 3125, No. 259-D-John W. and Janet M. Tyler to Greg and Anna Anagnostopoulos, $168,300.

Kayson St., 3703-Joe Wong to Jose Magdaleno and Kely Concepcion Umana, $415,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 1003-6-Elizabeth A. Brawley to Anne Rawson, $130,000.

Nordic Hill Cir., 1707-Martha Garcia Lopez to Cathy A. Gayle, $497,500.

Saddlebrook Dr., 12724-Wendy Boyd and estate of James Frank Dybvad to Justin Tran and Minh Giup T. Nguyen, $495,000.

Taos Ct., 14400, No. 5-A-Julian E. Hipkins Jr. to Julio L. Cruz and Jose Silverio Gonzalez Pineda, $250,000.

Valleyfield Dr., 14202, No. 8-38-Mia E. Nickens to Roberto Kaemena and Renzo Paolo Olaechea, $225,000.

Windy Meadow Lane, 13501-Alland and Lisa M. Leandre to Robert C. and Tatiana V. Norman, $599,000.

OLNEY AREA

Carnegie Hall Cir., 3203-Joung Sook Lee to Andrea Moore, $434,000.

Gatsby Terr., 17521-Charles H. and Ellen L. White to Pamela L. and Brian J. McConnell, $573,000.

Paradise Cove Terr., 18406-Sara Ann T. Moran to Charles and Lindsay Perry, $600,000.

Redbridge Ct., 18302-Sandra Laurie to Lu Yuen and Shelley Siu, $615,000.

Thorntondale Ct., 17134-Janet R. and Joshua E. Henderson to Timothy B. and Karen B. Nelson, $488,200.

Winter Laurel Terr., 3617-Philip Sardelis to Monica Valencia and Seyyed Eiman Niknejad, $519,500.

POTOMAC AREA

Belmart Rd., 8840-David Barrett and Andrea Silva Ridgway to Shannon McGahn, $2.08 million.

Canfield Rd., 11816-Betty Jane Greaney to Michael and Paula Reible, $850,000.

Falls Rd., 11601-Khider Ahmim to Martha Elena Larrazabal De Armas and Daniel Andres De Majo Vegas, $839,900.

Gainsborough Rd., 11712-Stanley D. and Alice G. Miller to Robert and Kamilya Gamzeh, $800,000.

Inverness Ridge Rd., 8028-John M. and Eris Norman to Simone Difilippantonio, $695,000.

Patriot Lane, 11510-Dick A. and Leslie E. Salzman to Patrick and Amanda Siegfried, $799,900.

River Falls Dr., 7708-Scott Wesley and Lisa Daniels Barber to Rajender and Pamposh Razdan, $1.28 million.

Tuckerman Lane, 8612-Balaram Dey to Olubode Sanni and Nikoia D. Greene, $700,000.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10830, No. 127-Linda J. Wolf to Nicholas Kaufman and Ana T. O’Reilly, $300,000.

Barbados Pl., 5919, No. 22-Gina N. Villavicencio to Jasmina Varagic and Milentije Trifunovic, $425,000.

Bou Ave., 5750, No. 1810-Renita S. and Alexander M. Gottesman to Allan L. and Brenda S. Falk, $685,000.

Cedarwood Dr., 11168-Anne L. Frederique Juniat Lefebvre and Francois M. Louis Lefebvre to Cem Surucu, $697,000.

Diamond Cove Terr., 15313, No. 11-8-Vahan Simonyan to Pi Yun Wang Hung and Ivy Hung, $311,000.

Farm Haven Dr., 962-Lyn J. Peters and Phillip Schwartz to Devin Thomas Alexander and Devin Marie Dow, $925,000.

Grand Oak Way, 1003-Edward Joonhyun Koh and Szu Wei Wu to Brandon J. Lee and Jie Ge, $640,000.

Hampton Mill Terr., 10809, No. 510-Suzanne M. Collins to Tavona Davis, $375,000.

Jay Dr., 207-Sharon A. and John A. Mavroukakis to Lori Christina Webb, $770,000.

Magruder Lane, 11809-Jeffrey P. and Jennifer Rabin to Yoonhee Kim and Miyoung Park, $820,000.

New Mark Esplanade, 878-Alexey Shashurin and Svetlana Bronnikov to Jacob J. Basson and Miyako Yerick, $477,500.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1214-Reza Kazemi Tabriz and Laudan Moghadam to Justin Anthony Vazquez, $424,000.

Rockville Pike, 10300, No. 201-Maureen O. Reilly and estate of Kathleen Dwyer to Jonathan and Kary G. Tucker, $180,000.

Timber Lane, 11807-Nicole C. Smith to Katherine Marie Shelley, $455,000.

Vanderbilt Cir., 10012, No. 10-10-Marjory F. and John M. Brier to Vasil Yosifov, $319,000.

Wickshire Way, 11040, No. B-6-J. Andrew and Margaret H. Swinton to German Gustavo Rodriguez, Debra Yolanda Ranf and Daniela Rodriguez Ranf, $552,500.

SANDY SPRING AREA

Brooke Rd., 18520-Panalytics Corp. to Maria Del Acosta Bonilla, $277,500.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Brundidge Terr., 11425-Frank Ofosu Appiah to Oscar A. Vasquez, $308,000.

Fox Chapel Dr., 19208-Julio C. Denvs and Rubia M. Gaitan to Mei Ying Tang and Jung Feng Tsai, $295,000.

Othello Terr., 11712-Sang M. and Kyung J. Lee to Christopher M. Kot, $460,000.

SILVER SPRING AREA

Dartmouth Ave., 702-Christopher and Catherine Kalna to Preston and Jacquelyn Hart, $790,000.

Ellsworth Dr., 505-Stephen D. Shifelett and James K. Ballou to Austin Ryan and Erin Urquhart Jephson, $805,000.

Hollow Glen Pl., 9840, No. 2546-Eleni Rodas and Lisa Kourtis to Julia Streisfeld and Sean Kennedy, $315,000.

Noyes Dr., 1515-Leslie E. Traub and Howard J. Ross to Lester Andrew Huff, $1.18 million.

Thayer Pl., 404-Richard D. Morales to Kimberly B. Morales and James M. Michell, $385,000.

Second Ave., 8812-Genesis Property Development Corp. to Matthew Thomas Kavanagh and Hilary Dustin Mathews, $1.05 million.

TAKOMA PARK AREA

Hayward Ave., 817-Jason E. and Heather A. Christ to Peter J. Farrell and Elizabeth T. Lawrence, $950,000.

Linden Ave., 1128-Cathy A. Gavle to Thomas A. Northrup, $330,000.

Maple Ave., 7611, No. 304-Joana Bragg to Daniel Collins, $215,995.

TWINBROOK AREA

Gruenther Ave., 1701-Eduard W. Barthome III and Nina J. Bartholme to Brian and Daniella Decost, $450,650.

Veirs Mill Rd., 1310-Tobias O. Escalante to Nelson B. and Sonia A. Henriquiez, $395,000.

WHEATON AREA

Brisbane St., 1627-Janet Coldren Myers and estate of Carolyn K. Coldren to Edward Jason Hartwig and Brenda Michelle Walter, $386,000.

Clara St., 11307-Lori Christina Webb to Rivka Adele Zuares, $485,000.

Dodson Lane, 11100-Paulette J. Phillips and estate of Caroline E. Broyles to Brian T. and Paulette J. Phillips, $350,000.

Fairoak Dr., 11410-Samuel M. and Lois Ann Hoston to Bethany S. and Seth A. Mandel, $450,000.

Grandin Rd., 10421-Amy M. Furman and Marcia C. Tindall to Sarah Kingsley and James Kerr Fowler Jr., $435,000.

Hermleigh Rd., 713-Samuel and Shelley Ruth Kleinman to Daniel and Shoshana Moskowitz, $595,000.

Mapleview Dr., 11604-Zulma M. Molina Lopez and Thi B. Tang to Carlos O. Ayala Moran and Silvia Reyes Garcia, $355,000.

Winding Waye Lane, 1404-Fredis Alfonso Bonilla to Elmedina Krilasevic and David Alexander Bontempo, $540,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation in April were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Downing Ct., 3487-Joseph and Cassie Terra to Marc A. Mazzuchi, $460,000.

BRUNSWICK AREA

B St. W., 17-Herbert L. Daugherty Jr. to Patrick William McLane and Jaclyn B. Daugherty, $126,000.

Potomac St. E., 811-Judy Van Ormer to Adam C. Turner, $165,900.

Wenner Dr., 88-Erin W. Huffer and Erin M. Ward to Donald Randolph III, $155,000.

EMMITSBURG AREA

Adams Ave., 6-Michael L. and Dana L. Burriss to Tyler M. and Tristen N. Crone, $309,000.

Main St. W., 305-Nancy L. and Elwood F. Tyler to Kevin Dewees and Melissa Wetzel, $255,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Caverness Ct., 4901-Eric G. and Misuzu Ko Shell to Heather and Erik Finneyfrock, $445,000.

Cotswold Ct., 559-Kerah Miller and Kimberly A. Brucksch to Catarina Campos and Mercia R. Scott, $212,000.

Flossie Ave., 4952-Brant and Jamie Fitzsimmons to Travis and Jessica Schmidt, $422,000.

Himes Ave., 615, No. 106-MRW Enterprises Corp. to Nicholas G. Lawrence, $145,000.

Killdeer Ct., 6711-Mona Jill Erwin to Gianfranco T. Portuondo and Carley J. Papps, $250,000.

McGrath Pl., 6647-Walther Conrado and France Elizabeth Montes to Zachary A. and Melissa Myrtle Geroux, $298,000.

Newton Dr., 6519-Cody B. Hunt and Courtney K. Hawkins to Marion A. Alvarez, $363,000.

Purple Leaf Ct., 5773-Mva Holdings Inc. to Andrea Jo Spielman, $260,000.

Sage Hen Way, 506-Rudy J. and Greg L. Alexander to Luis A. Santiago Quinones, $365,000.

Sunset View Lane, 5735-Dustin Lee and Can Leigh Wolf to Billy L. Harper, $205,000.

Wesley Sq., 5033-Haris Suliaman and Ashley Nicole Nusraty to Chad and Ashley Sweeney, $365,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bellhaven Ct., 9504-Daniel E. Smith and Kathryn A. Myers to Elizabeth Tasch, $286,990.

Black Haw Ct., 8242-Rachel Stears to Robin Conaway, $249,900.

Chestnut Grove Rd., 8621-William B. Fox II to Jose Luis Monzon Santana, $210,000.

Emory St., 1741-Brian A. and Angie J. Toruno to Andrew Laabs and Ysabelle Lopez Alvarez, $281,000.

Island Grove Blvd., 2515-Brandon P. and Sarah E. Steinbar to Damon Niles and Mary Beth Knauss, $374,900.

Klineharts Alley, 507-Alexander Schwarz to Melanie Anne and Lewis Claggett Godwin, $420,000.

Market St. N., 740-Keith D. Kohr and Stephanie J. Butts to Cassandra S. Vaira, $356,000.

McKaig Rd., 7930-Kevin Remer to Adan Noe Trejo, $250,000.

Mohican Dr., 415-Eric E. and Amanda M. Freeman to Yao K. Efiadogbe, $432,000.

Motter Ave., 918-Mcroberts Properties Corp. to Phillip E. Salazar, $325,000.

Rockwell Terr., 203-Robert E. and Cynthia Porter Jones to Daniel A. Gohlke and Amanda Cott, $712,000.

Stratford Way, 809, No. D-Ephraim Shahar and Joseph Alleva to Eugenia Sweeney, $141,000.

Third St. E., 37-Eric M. and Lori Leitzel Rice to Michael J. and Laura K. Vargo, $325,000.

Eighth St. E., 103, No. D-James Reid Clapp and Matthew Oliver Noyes to Jonathan A. Noyes, $300,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Beatty Ct., 94-James Clayton Ward II and Amanda Rae Voggenreiter Ward to James Joseph Burnett Sr. and Brittany Nicole Boyd, $425,000.

Buell Dr., 2042-Om P. Tschand to Christopher J. and Sandra J. Rojek, $245,000.

Cherry Hill Dr., 6612-Erik N. Hadden and Anita Raina Raj Hadden to Walter Daniel and Carol Joyce Morrell, $375,000.

Country Run Way, 1847-Mark Murray to Mohammed Alihussein and Nour M. Al Refai, $295,000.

Edgemont Rd., 7101-Ryan Knight to Alexandra Bialozor and Chance Shaw, $162,500.

Greenvale Ct., 6913-Patricia A. Shafer to Paul J. Mahoney and Susan Palmer, $415,000.

Huntwood Ct., 2409-Joshua L. Bokee to Nicholas Ernest Duddridge, $285,000.

Leather Fern Way, 110-Gabriel W. Nah Jr. and Jeanette S. Johnson Nah to Eric Ashie, $245,000.

Old National Pike, 5602-Frederick Church of Christ Inc. to Martha C. Pirrone, $215,000.

Rock Creek Dr., 7121-Shawn M. Cassidy to Gloris Arnez, $330,000.

Stonehaven Lane, 1771-Kevin Orsini to Pierre Angeles, $300,900.

Wainwright Ct., 2157, No. BD-James P. and Susan L. Owens to Michael T. and Karen A. Barnes, $153,000.

KNOXVILLE AREA

Fiona Way, 10-Travis K. and Jessica S. Schmidt to Stephen George and April Montgomery, $410,000.

Saint Marks Rd., 4311-Peggy Pearl to Ryan, Aynslie, Jennifer and Russell Franklin, $255,000.

MIDDLETOWN AREA

Boileau Ct., 29-David M. Metz to Belky M. Lopez Cruz, $238,000.

Flower Ct., 4314-Roberta S. Fowler and Patricia Davies to John A. and Kathryn E. Vinson, $582,000.

Mariam Pass, 106-Jeremy J. and Octavia J. Bruce to David K. Rodriguez and Sarah P. Knipe Rodriguez, $435,000.

MONROVIA AREA

Lee Hill Dr., 12506-Daniel and Lorie Cooper to Zachary and Eva Crawford, $445,000.

Viridian Terr., 4356-Winchester Homes Inc. to Juan Bautista Avila Reyes and Nelly E. Avila, $399,900.

MULLINIX AREA

Corporal Jones Ct., 5804-John F. and Melissa A. Wells to Jessica C. Bonnell and Lisa N. Trzeciak, $439,900.

Mater Way, 13990-Timothy R. and Katherine R. Ebner to Franklin H. and Theresa L. Mershon, $440,000.

Westridge Cir., 303-Michael and Amanda Bianca to Cody and Sarah Sedlacek, $435,000.

MYERSVILLE AREA

Highland School Rd., 10278-Federal National Mortgage Association to Kevin R. and Etsuko Campbell, $225,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Coldstream Dr., 6628-Lalie F. Eskay to Beth Tran and Sean Pumphrey, $575,000.

Harvest Terr., 810-Walter De La Cruz and Yajaira De La Cruz to Dashun M. and Brandi L. Deloach, $484,694.

Meyer Ave., 5730-David O. and Hazel Hinkson Harper to Edward W. and Dana S. Mooney, $530,000.

Ross Ct., 5492-Robert J. and Kelly A. Messina to Juan Rosas and Jacqueline Narvaez, $345,000.

Whistling Swan Way, 6824-Kenneth W. and Christine M. Whitaker to Matthew E. and Elysen Abbott, $419,000.

NEW WINDSOR AREA

Sams Creek Rd., 3205-Jeanne N. Kilpatrick to Britton and Morgan Hastings, $295,000.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Rocky Ridge Rd., 9602A-Mary Jane and Medford T. Seabrease to Daniel Kouneski, $225,000.

THURMONT AREA

Cody Dr., 131, No. 14-Robert L. Bowers Jr. and estate of Geraldine M. Bowers to Don L. Clabaugh, $169,000.

Main St. E., 406-Joyce H. Stamaugh to Carl and Michael D. Toms, $225,000.

Stoney Park Way, 13-Russell and Noelle Hallman to Mark Elton and Paula Sue Torkelson, $273,000.

URBANA AREA

Addison Woods Rd., 3905-Reynea Mcpeak to Prasenna Sundar, $385,000.

Bealls Farm Rd., 9239-Monocacy Land Co. to Naomi M. Crockett, $539,990.

Carriage Hill Dr., 3806-Sandra L. Cassidy and Lois J. Iiams to Bonnie Jean Thurston Snoha and Charles Thurston Snoha, $420,000.

Holborn Pl., 3587-Carey Bosse to Shweta and Amit K. Tiwary, $320,000.

Longwood Cir., 8612-James L. and Sonja G. Rasmussen to Amanda Jane Read and Matthew Goldstein, $405,000.

Shady Pines Dr., 8702-CalAtlantic Group Inc. to Bryan Conrad and Jaya Abraham Baker, $495,000.

Urbana Pike, 3423-Main Street Homes at Urbana Corp. to Johnice Comer, $479,000.

WALKERSVILLE AREA

Devilbiss Bridge Rd., 9526-Michael Pue III and estate of Horace C. Wright to Teddy W. Ramirez, $395,000.

Ports Cir., 121-Brian and Rebecca L. Smith to Michael V. Davies, $439,900.

WOODSBORO AREA