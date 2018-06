Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Bartlett St., 13424-Rose Marie S. Sorra and Vicente C. Sorra to Wei Bing Lin and Shuixiang Wu, $449,000.

Butternut Ct., 14405-Michael T. and Jeanne Kitsoulis to Grant J. and Caitlin H. Digioia, $518,000.

Emory Lane, 16101-Victor E. Palmeiro to Glenn H. and Megan E. Goehrung, $915,000.

Keating St., 13204-Miguel A. Caro and Maria B. Segura to Jorge Soto, $374,000.

Sweetbirch Dr., 4840-Hiromi and Toshiro Kobayashi to Nang Tat Wong and Jessica Leah Grow, $625,000.

BETHESDA AREA

Algonquin Ave., 6821-Anne M. Walker and Mary Lane McBride to Theodore and Michelle Berling, $835,000.

Ashburton Lane, 10106-Lisa Nash Fisher and Kenneth Leroy Fernandez to Robert Saul and Maayan Yafa Lattin, $695,000.

Branch Dr. N., 9114-Clarence E. Oliver and Charlece E. Oliver to Sachin N. and Sweta S. Shah, $1.38 million.

Burdette Rd., 8300, No. 671-Kathleen and David Delaski to Cecilia and Elias Friedenzohn, $412,500.

Clue Ct., 10016-Stephan Michael Danninger and Kyung Hwa Kwon to Samuel E. and Shera C. Schbreiber, $965,000.

Glenwood Rd., 5619-Jeremy D. and Lindsey Polishook Sherer to Eli and Ekaterina Linde Kogan, $965,000.

Madison St., 5601-Michael Joseph and Luan Lam Doniger to Daniel Adam Prevail Schlaff and Laura M. Baker, $850,000.

River Rd., 8121, No. 425-Quarry Springs Associates Corp. to Edward F. and Nancy C. Burke, $1.2 million.

Sentinel Dr., 5001, No. 11-Emilia K. and Alison O. Seiler to Nathan and Kelly Olsson, $260,000.

Wadsworth Dr., 9414-Clifford T. Thorne to Linda Quash and Hir Jaho, $745,000.

BOYDS AREA

Bucklodge Rd., 19310-Emily Jo and Thomas Lee Ware to Christopher James Brunner and Elena Victoria, $799,900.

Slidell Rd., 23201-Deutsche Bank to Sharon Alvero, $470,549.

BROOKEVILLE AREA

Gold Mine Rd., 2400-Jean Claude Miller to Kevin Anthony and Lori Ann Hartinger, $790,000.

BURTONSVILLE AREA

Autumn Glen Cir., 3625-Christopher James Kolb and Teresa Sue Huggins to Vy Thuy Ngo and Vu Phi Toug Tran, $320,000.

Dunwood Terr., 4219-Suman Kumar and Arun Kumar to Kinard and Mo Boone, $230,000.

Old Columbia Pike, 14824-Debra J. Davis and Brian J. Bowen to Samantha H. Rukert, $420,000.

Wexhall Terr., 14652, No. 1-2-Roberto Rada Prada to Mona Lee Belizaire, $250,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Cannon Rd., 608-Sophie N. Hajjar to Jean Jacques Ndam, $435,000.

Clifton Rd., 13401-Jennifer Voss to Sandra G. Saravia Gutierrez and Jose A. Torres Parada, $353,500.

Conductor Way, 13213, No. 258-Keith E. Thompson to Doris J. Haskins, $160,000.

Featherwood St., 1905-House Buyers of America Inc. to Francisco Bautista, $339,900.

Medallion Dr., 4415-Sharon D. Marable to Lanny L. and Deicy D. Pongilatan, $520,600.

Old Columbia Pike, 12001, No. 201-Helen Lee to Thitima Duong, $87,000.

Tamarack Rd., 13418-Abner and Laura Mir to Shanica and James Hamilton, $415,000.

Woodlake Dr., 3509, No. 46-Joseph and Buki Saburi to Assamenew W. Admasu and Amarech G. Shebi, $370,000.

CHEVY CHASE AREA

Connecticut Ave., 8101, No. C-Scott Kelinkncht and T. Gene Elizabeth Kelinkncht to Micheal F. Ryan and Marie G. Ryan, $695,000.

Friendship Blvd., 5500, No. 1124N-Robert McCarthy and Margaret Schrader to Michelle Davis, $209,900.

Park Ave. N., 4601, No. 814P-Patricia Kenndy to Ngozi Okonjo Iweela and Ikemba Iweal, $449,000.

Wisconsin Ave., 5600, No. 1-Omar El and Karim El Maaroufi to Alan and Hedda E. Gnaizda, $1.15 million.

CLARKSBURG AREA

Broadway Ave., 22041-NVR Inc. to Tiffany Johnson, $160,544.

Cabin Branch Ave., 22702-Winchesterhomes Inc. to Tammie Rivera, $524,742.

Dogwood Hills Dr., 11514-CLKBG Corp. to Nitin Kamboj, $782,950.

Fulmer Ave., 22122-NVR Inc. to Bethany Nicole Bialads and Robert Michael Bialas, $578,765.

Janbeall Ct., 23917-Paul F. and Jean Teychenne to Said Abdel Halim, $364,000.

Little Seneca Pkwy., 11848, No. 1241-Jacquelyn Hamilton to Leslie Andrea Greene Lyles, $302,000.

Prado Lane, 104, No. 2203-Robert P. and Sharon E. Goebeler to Thao Thi Thach and Michah Deshaun Plummer, $188,115.

Tate St., 22504, No. 1103-Andrew and Aline Cabral Pool to Joshua David and Emily Moldiz, $185,449.

Winding Woods Way, 22339-William C. Rice to Satyanarayana Thentu and Ajitha Devi Yerrabelli, $700,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Bonifant Rd., 625-Claude M. Ngantchou and Julienee Nzounkeu to Clara T. Tchuipet, $320,000.

Langside St., 15524-Rick D. and Jacquelyn Madron to Stephen J. and Whitney S. Duffy, $485,000.

Old Orchard Rd., 16314-Robert L. and Martha L. Emmons to Patrick and Melissa Moynahan, $787,500.

Twig Rd., 14204-Diem H. Tran and Sung V. Pham to Muharram Jalal Khamis and Judy Monzey, $385,000.

DAMASCUS AREA

Damascus Park Lane, 10406-U.S. Bank and Pooling and Servicing Agreement to Misbah Dasti and Noor Z. Baig, $281,404.

Ridge Manor Dr., 25900K, No. 6000-K-Kevin P. Carpenter to Nina Woods, $176,000.

Showbarn Cir., 24745-Barbara Insley Jr. to Jennifer Lee Sundergill, $369,900.

DERWOOD AREA

Caddy Dr., 17809-Greger W. and Brenda K. Poole to Fernando R. Guaranda, $460,000.

Epsilon Dr., 7804-Ninsta Kanate to Romario Anthony Newman Latty, $290,000.

Olde Mill Run, 17208-John A.C. Alexander and Carol M. Alexander to Barame Gap Imjaiharn, $535,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Benson Terr., 917-Stephen P. and Stephen Paul Galfond to Gniesha Y. Dinwiddie, $424,900.

Concerto Lane, 611-Shivonne L. Laird to Robert Zenon and Erica Leigh Cantu, $352,000.

Edgehill Lane, 9911-William F. Colgrove and Rachelle R. Marker to Brian White and Benjamin Bergfalk, $608,000.

Ladson Rd., 315-Nancy L. Tyson to John Howard Kidd and Mary Sarah Linn, $390,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 310-Mark P. and Sharon Ji Liu to Hiwot L. Ajabi, $163,000.

GAITHERSBURG AREA

Augustine Ct., 5-James Kwon to Patrick and Sophia Guilday, $335,000.

Bobwhite Cir., 9114-Latoya Johnson and Joy Campbell to Wilfredo Perez, $290,000.

Cobbler Pl., 762-Omar Amin to Hossein Vatan and Zhila Sattari Olfat, $430,000.

Fairgrove Terr., 304-Nadia Saddipour and Jeong Sun Ruppel to Mauricio and Simone Lizarzaburu, $370,000.

Flower Hill Way, 18428-Annette L. Clauson to Fernando P. Portero and Ximena Ruiz, $359,999.

Grosbeak Terr., 18601-Barbara Jane Ganster to Steven Valencia and Jennifer Soliz, $285,000.

Lions Crest Way, 8006-Joyce H. Kogok and Richard C. Kogok to Juergen Weber and Vandy Richards, $585,000.

Ridge Heights Dr., 19549-Kenneth R. and Gail D. Hornig to Kucikuan Liao, $283,000.

Shady Spring Terr., 17660-U.S. Bank to Hui Zhang, $189,000.

Travis View Ct., 1214-Neil R. and Abigail I. Gauthier to David Alberto Sierra Mejia and Christine Stephanie Azarmanesh, $307,000.

Wheatfield Terr., 19239-Carlos A. Echevarria to Chimwemwe Happy Mtika, $305,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Ambiance Dr., 15617-Uzeir Mirzoyev and Fatima Albegonova to Taewoon and Sunyoung Kim, $408,000.

Bostwick Lane, 417-Daniel J. and Sheila L. Shea to Todor Dimitrov and Galya Ivanova Iliev, $508,000.

Chisholm Landing Way, 14760-Ivan J. Reisberg to Yun Yuan, $463,500.

Dufief Dr., 14869-Zhiming Wang and Jihong Dai to Kingston Kuo, $565,000.

Gold Kettle Ct., 29-Jesus G. Valenzuela to Adam W. Jacobs and Allison Johnson, $365,000.

High Gables Dr., 311, No. 309-Linda Ann Handy to Andrew Mizrahi, $235,000.

Kersten St., 401-David Fiddleman and Beatriz Del Olmo Fiddleman to Chi Zhang, $585,000.

Palmtree Dr., 421-Lynne E. Nason to Ebrahim Rahimzadeh Rahmani, $232,300.

Quince Orchard Blvd., 836-Jianping Meng and Mengran Du to Jose L. Diaz Rodriguez, $122,500.

Rothschild Ct., 11-Jennie B. Cargill to Eric D. Oslin and Patricia Olson, $314,820.

Side Dr. W., 966, No. 21-C-Karen C. Tang to Santos A. Bonilla and Carmen Amaya Machuca, $250,000.

Thaxton St., 220-Tyler and Kristin Koop to Brian Joseph Lux, $673,775.

Trudy Way, 7-Anita J. Laico to Brian Daniel and Katrina Ann Clay, $541,000.

GARRETT PARK AREA

Weymouth St., 10705-Susan Buell and Sally Clark Baldwin to Stephen and Suzanne Welker, $748,000.

GERMANTOWN AREA

Black Saddle Lane, 12621-William M. and Janet D. O’Brien to Richard A. Salinas and Edith Angel, $267,500.

Brookmead Dr., 14600-Edward Dormitzer to Douglas A. Campbell, $540,000.

Coachmans Rd., 18013-Bo Man and Tao Zhang to Yu Gao and Xue Han, $662,500.

Cub Run Way, 13304-Matthew Hull and Guy A. Edwards to Sergio M. Chombo and Gisella M. Sam Berrocal, $450,000.

Flagstone Dr., 17408-Joshua Gregory and Jenniferr Valerie Rapp Gregory to Mary Katherine Ryan Griffith, $379,000.

Laurel Grove Pl., 12540-Elmer Juarez to Jennifer Y. Rodriguez, $198,000.

Lullaby Rd., 13926-Brookfield Relocation Inc. and Marcy Rafferty to Rajneesh Sharma and Shivani Matta, $371,000.

Mockingbird Dr., 14852-Syed Akhtar Bokhari and Abdul Qadeer Dasti to Justine Hyungsurh and Cavan K. Kalonia, $537,000.

Partridge Wood Dr., 19126-Prosper Osei Wusu to Francisco S. Norambuena and Patricia A. Valdes, $272,000.

Pickering Dr., 13146-Larry and Edward Testerman to Silvia E. and Bryan J. Flores, $261,000.

Rosebay Pl., 20909, No. 1302-Salvador H. and Tiffany Ann Cuellar to Martin Ortiz III, $347,000.

Shadyside Lane, 13029, No. 12-205-Robert F. Reid to Lorna J. Town, $136,000.

Sparkling Water Dr., 18825, No. 1-B-Anna Dobson and Anna Reznichenko to Luis Santino Ticona and Christina Mitrothanasis Rodriguez, $198,000.

Steeple Ct., 95-Maya L. Sela Shapiro and Omri Shafrir to Kenneth R. Wagner, $390,000.

Sunbright Lane, 20427-Francis P. and Wei Poulin to Cherice M. and Akil R. Ward, $326,100.

Warrior Brook Terr., 13621-Lisa M. Osborn to Heather Lam, $475,000.

KENSINGTON AREA

Byrd Ct., 4114-Andrew K. Knutsen and Michelle G. Albert to Matthew Simon and Philip C. Dellinger, $575,000.

La Duke Dr., 9841-Alfred James Serafino and Gail Serafino Sumter to Rachel S. and Lee G. Licata, $862,500.

McComas Ave., 3103-Joseph Andrew and Jessica Nelson Proffitt to David P. Blackwood, $419,900.

Valley View Ave., 11212-Craig C. Schopmeyer to Mark E. and Jennifer Underwood, $378,000.

LAYTONSVILLE AREA

Belle Chase Ct., 6600-Kenneth and Jennifer Norris to Mark Diaz, $665,000.

Low Meadow Dr., 9615-Christopher and Rachel A. Ricchini to Baria L. Tetl, $660,000.

Rolling Fork Way, 23604-Robert C. and Claudia M. Tsas to Abner E. Baez and Mariam Quinones, $450,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Bethany Pl., 9428-Hung Che Lin and Meng Sam Tasi to Robin Macapline and Klara Jechova, $412,500.

Copps Hill Pl., 18124-MT Property Corp. to Isahelino, Ismelda and Fabiana I. Gaona, $209,900.

Dowling Park Pl., 8806-Brandon E. and Susan Asiimwe Wusowski to Mercy and Lewis Muna, $275,000.

Feathertree Terr., 9810, No. 20-La Joya C. Worell to Amir H. and Aliakbar Jalali, $187,000.

Forest View Pl., 9984-Russell Avenue Properties Corp. to Fabiola G. Camacho and Alan Marcos Lopez Reynosa, $220,000.

Grazing Terr., 9311-Haena Park to Oskar V. Sanchez, $278,250.

Hellingly Pl., 9815, No. 75-Eneze Pamela Walker to Nguyen Tran, $114,000.

Horizon Run Rd., 9640, No. 18-C-Manilet Juan Macarig and Manilet B. Juan to Lalit Bahadur Aryal and Tej M. Sapkota, $264,000.

Lake Shore Dr., 9753-Eula M. Wilturner to Mason M. Oliver, $250,000.

Marketree Cir., 8327-Lin Ye and Li Ping Sun to Juan Jesus and Mariel K. Capurata, $410,000.

Ravenglass Way, 8787-Sharon S. Turner to Vira and Bita Safal, $230,000.

Stedwick Dr., 19063-Robert Simon to Miguel O. Rivas, $255,000.

Welbeck Way, 8678-Myron Eugene and Renate Regina Taylor to Herbert A. Alfaro, $228,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Nolcrest Dr. W., 913-Larry L. Shank to Dagnachew Gebrehiwot and Asseged Belay, $405,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bel Pre Rd., 3800, No. 3800-1-Maria J. Gancayco to Richard Chambergo and Pelaaya Juica, $165,000.

Bonsal Lane, 13809-Evan K. and Deanye S. Lawrence to Melvin A. Rodriguez Marroquin and Marlene Rodriguez, $430,000.

Cold Meadow Way, 2218-Pradip K. and Shaswati Muhuri to Manny C. Zewdu and Bethlehem M. Fetehayehu, $505,000.

Doc Berlin Dr., 3910, No. 14-Brian Timothy Traylor and Domonique Shenel Scull to Gregory Kushto, $315,000.

Ferrara Dr., 3725-Ahmed Mohamed Fadul to Maria Carmen Rodriguez and Ana D. Gonzalez, $350,000.

Greenly St., 3522-Demetrio and Jacqueline Carrillo to Damaris E. Mejia and Mirian E. Argueta, $370,000.

Hewitt Ave., 3386, No. 102-Heritage Dream Corp. to Camille Evette Dulic, $117,500.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-917-Nina M. and Sol G. Glasner to Paul E. Johnson and Richard Uza, $189,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-312-Grace P. Grohs and Rosina J. Musumecl to Juanita C. Brittain and Laura E. Wilson, $189,999.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 202-Fred L. Olson and Marjory O. Olson to Paula and Barton Shapiro, $190,000.

Macbeth Dr., 14552, No. 14552-Martin Ellman and Susanne T. McCoy to Herpin R. Jateng and Crescence Diane Sandra Ngo Badjeck, $280,000.

Neola Rd., 12900-Martha F. Brothers to Isabel Diaz and Edwy Almonte Guerrero, $355,000.

Saddlebrook Dr., 12917-Soo Pae and Sylivia Yoon to Cruz Lorena Rivera Palacios, $430,000.

Telluride Pl., 2604-Department of Housing and Urban Development to Sanaa Amor, $330,000.

Walking Crest Ct., 2102-Robert L. Clark Jr. and Robert Jeffrey Rendlman to Robert Jeffrey Rendelman, $200,000.

OLNEY AREA

Allwood Terr., 18208-Sara R. Blackner and Helene M. Fritschi to Matthew and Sonya Beckett, $510,000.

Prince Edward Dr., 17629-Nadarjen Vydelingum and Nancy S. Yurman to Bradford A. and Jennifer M. May, $490,000.

Rose Theatre Cir., 2121-Cartus Financial Corp. to Michael D. Kim, $704,900.

Thorntondale Ct., 17129-Monica M. Hiatt and Michael J. Ricciardella to Lauren M. Costello and Blair Mills, $435,000.

POOLESVILLE AREA

Bodmer Ave., 19804-Stephen M. and Margaret L. Howells to Jose Rafael Borbolla Escoboza, $420,000.

Jerusalem Church Rd., 18511-Delorse C. Cruthcielfed to Rigoberto Coronado Cantu and Juana Maria Monsivais Tenorio, $180,000.

Spurrier Ave., 20100-James M. and Lisa K. Ryan to Pradeep F. Pulikkal and Nisha George, $870,000.

POTOMAC AREA

Bentridge Pl., 12112-Suk Soon Mooncha to Vincent and Natapit Viriya, $495,000.

Colebrook Ave., 10216-Kevin S. and Jennifer A. McAdams to Qinghua Zhang, $867,000.

Gainsborough Rd., 11820-Dennis W. Ehrler and Norma T. Perna to Brian A. and Jennifer T. Hemann, $750,000.

Hawhill End, 11205-Monica Parham to Bin Ning Wu, Jieh Yen Deng and Yung An Lin, $865,000.

Lake Potomac Dr., 11700-Richard Janda to Justin Ganjel, $990,000.

Pasture Brook Way, 1704-Maria Yazmine and David Patrick Darcy to Yifan and Ze Chen, $705,000.

Rivers Edge Dr., 12329-Panaghiotis Anastassiadis and Danielle Janne Yvette Anastassiadis to Jun Shi and Lijuan Wang, $980,000.

ROCKVILLE AREA

Antigua Terr., 10846, No. 65-King Mon King Mon Tu and Wan Chue Shanna Wan Chue Shanna Tu to Kourosh Shams, $375,000.

Blackwell Rd., 9405, No. 311-Stephanie Ambrose and Judith B. Moss to Amir Itzhak Kende, $475,000.

Braxfield Ct., 12411, No. 528-Cary and Karen Presser to Ana and Roger Santos, $200,000.

Cleveland Dr., 12901-Howard and Lynne M. Gartenhaus to Michael D. and Pamela C. Mason, $1.1 million.

Creek Shore Dr., 4618-Shiaurung Li and Stephen Walter Barber to John W. Holten III and Debra A. O’Connell, $519,000.

Edith Dr., 105-Edward S. and Jaffrey Lee Jurgrau to William C. and Amy B. Mounce, $672,000.

Englishman Dr., 10503, No. 167-Patricia D. Meadows to Francoise Latapie, $625,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 414-Mary J. Dempsey to Eckhard and Anissa J. Kleinau, $190,000.

Martins Lane, 200-Joseph T. Gardemaliii and Pooja Gardemal to Christopher and Maryam Henson, $785,000.

Neilwood Dr., 6005-Sandra J. Miller Cohen to Anna Cohen and David Masica, $840,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 910-Bradley Sherman to Karen Do, $310,000.

Piccard Dr., 1412-KF Property Owner Corp. to Muhittin and Beyhan Kurt, $847,380.

Redland Blvd., 508-Laura M. Nordberg to James and Barbara Logan, $535,000.

Rockville Pike, 10432-Barbara and Marilyn Greenberg to Alan S. and Rukundo K. Benedict, $188,500.

Rockville Pike, 11801, No. 709-Yehuda and Gila Nordman to Keith Michael and Keith C. Brown, $161,000.

Templeton Pl., 1569-Richard B. and Barbara Yeh to Maximilien Kaffo Melon and Line Alvine Mafotsing Tene, $570,000.

Welsh Dr., 1006-Helyn Constance Oscanyan to Xin Li, $375,000.

SANDY SPRING AREA

Lake Norwood Way, 1410-Carole M. Egloff to Patrice L. and Eleanore I. Simms, $1.06 million.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Appledowre Ct., 7, No. 140-Manzoor A. Faridi to Momodu W. Jalloh, $183,900.

Butterfly Weed Dr., 828-Pulte Home Co. Corp. to Linda and Jeffrey A. Zinner, $700,435.

Eton Manor Dr., 11828, No. 202-Chantal Guetat to Jacqueline Harris, $198,000.

Gunners Branch Rd., 19617, No. 714-Irima and Elmer Rene Sanchez to Rommel and Anita R. Saxena, $105,000.

Locustdale Dr., 20193, No. 280-Margaret G. Moore to Sharlita D. Ford, $175,000.

Seneca Forest Cir., 11510-Douglas S. and Elisabeth A. Taylor to Muhammad A. Raja, $630,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 208-Daniel L. Farber to Breanne Justin Palmer, $235,000.

Ellis St., 2206-Rosalio Mejia to Jamalk Y. and Tahamoina K. Ahmed, $480,000.

Hanover St., 2109-Renovation Solutions Corp. to Brandon Jospeh and Marie Chen Rogers, $817,250.

Peggy Lane, 2300-Susannnah Louise Knox to Michal Shinnar and Noah I. Bassel, $530,000.

Seminary Rd., 2104-Sidney J. and Nancy S. Lindenberg to John Randolph Dorsey and Kerri Ann Theodorakis Dorsey, $420,000.

TAKOMA PARK AREA

Baltimore Ave., 7417-Patrick Corvington to Benjamin L. Bregman and Jessica S. Agus, $885,000.

Flower Ave., 7404-Margaret McFarland to Jordan Paul Gantz and Shana Sheleia Smithner, $776,500.

Wildwood Dr., 7307-Lindsey and Kevin Allen to Benjamin Morison Brokaw and Jessica Rice Longenecker, $477,000.

15th Pl., 7312-Kenenth and Martha Rice to Adbelkadir Said, Aman Adbelkadir and Zeytuna Adbelkadir, $270,000.

TWINBROOK AREA

Broadwood Dr., 508-Sebastian and Kelsey Amar to William C. and Samantha G. Kaylor, $365,000.

Veirs Mill Rd., 1016-Sulion Corp. to Yanina De De Vargas and Miguel De Vargas, $357,000.

WHEATON AREA

Billman Lane, 1817-Kimberly Moody Williams to Roman Gerich and Maribel N. Flores, $450,000.

Churchill Rd., 2307-Maxwell H. and Karen J. Fowle to Walter David Kirby and Sarah Jane Vakkur, $510,000.

Huntley Pl., 10603-New Ways Investments Co. to Taylor T. Lee, $430,000.

Lytle St., 11712-Abu H. Rukon and Iffat J. Ferdous to Jose Alexander Lopez and Yesenia Guadalupe Samayoa Paiz, $400,000.

University Blvd. W., 1121, No. 1004-B-Terrance Samm to Arlene Schwartz, $137,500.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Mountville Rd., 5685-James S. and Crystal R. Speicer to Jason A. and Deanra F. Nelson, $325,000.

BRUNSWICK AREA

Georgia Ave. N., 111-Keith Marks to Tricia Muir, $190,000.

Village Green Way, 1282-NVR Inc. to May Rose Jones, $299,895.

Wenner Dr., 9-Elena and Yelena Potekhina to Corey Michael Zoellner and Kimberly Nunez, $155,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Glenoble Ct., 3636-Pamela M. Wood and Richard G. Walser to Andrew B. and Michelle D. Sommers, $270,777.

Mountain Church Rd., 6504-Joshua B. and Erin M. Bonneville to Frederick Andrew and Sarah Rankin Severance, $185,000.

EMMITSBURG AREA

Waynesboro Pike., 9326-Manor Group Serices Corp. to Margarito Hernandez Gonzalez, $170,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Ashburn Terr., 5610-Zachary Russell Hollcraft and Elizabeth Jane Read Katz to Sergio Bolans, $255,000.

Basswood Rd., 7029-Patries King Richmond and Fred E. White to Sharon K. View, $242,900.

Cambria Rd., 4662-D.R. Horton Inc. to Bijal Pradeepbhai and Japan Mukeshbai Desai, $315,990.

Catalpa Rd., 7099-Mark E. Crone and Janie C. Harris Crone to Teresa M. Siegrist, $245,000.

Earles Ct., 5204-Eric A. and Christine M. Botker to Kelly A. Gass, $224,900.

Grouse Ct., 1432-Glen H. Gibson Jr. to Timothy Bierer, $305,000.

Hiteshow Dr., 4834-NVR Inc. to Marc and Amy Garlitz, $331,274.

Ivywood Dr. S., 5208-Michael and Susan Deleonibus to Sharon Gordon Smith, $487,000.

Lancaster Pl., 551-Alban Place to Johnathan R. Garnett, $230,000.

Lyndale Way, 5447-Ruben Mesones and Rebecca Yost to Ryan P. Kelly, Brittany H. Kelly and Rebecca Mesones Ram, $259,000.

Mount Zion Rd., 4903-Walter D. Eubank Jr. and Darci J. Eubank to Sarah E. Kowalski Jr. and Jared C. Purvis, $365,000.

Sunset View Lane, 5733-Bank of New York Mellon and Bank of New Yiork to Clair Marie Horsley, $154,000.

Weatherby Ct., 6413, No. B-Lisa A. Temkin to Amy E. Gumula, $160,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

All Saints St. E., 35, No. 216-Julie D. Rudzin to Allen D. and Theresa A. Daytner, $318,000.

Beverly Ct., 1569-Federal National Mortgage Association to Erin M. Hull, $209,900.

Blue Leaf Ct., 900, No. 9-3A-Sharon Coppi to Anna P. Edwards, $162,000.

Delaware Rd., 432-Bruno O. Benedetti and Aida A. Pombrol to Henry Legue and Jillian Bleggi, $374,000.

Fairview Ave., 125-Margaret Fox Zeigler and Suzanne Gilbert Fox to James R. Mackintosh and Victoria L. Gates, $389,900.

Hamilton Ave., 23-Habitat for Humanity of Frederick County to Keysha Marie Saxon, $180,000.

Kline Blvd., 24-Margert C. Hogsett to Richard Schlecht and Harrit L. Wise, $394,000.

Maxwell Sq., 2-Brian J. Metzger and Shelby L. Martin to Todd Whitman and Sandra Flynn, $475,000.

Navaho Dr., 414-Karl W. Zimmerman III to John Hamilton, $172,000.

River Run Ct., 7912-Steven M. Ogburn to Kacie S. and Matthew P. Donohue, $350,000.

South St. W., 147-Charles Hughes to Dominiuqe M. Montello, $147,000.

Trail Ave., 816-Jay T. and Vicki E. Linton to Michael B. Linnemann, $287,000.

Second St. W., 9-G. Hunter Bowers and Bretta Ann Gibbs to Andrew K. and Kimberly A. Roberts, $740,000.

Sixth St. E., 205-James E. Miller III and Robin Lyn Wivell to Carl and Ann Berger, $117,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Arrowhead Ct., 8114-Tsvetelina Tsekova to Sherri R. and Sherri R. Ross, $344,000.

Butterfield Overlook, 2003-Day Development Corp. to Warren and Lourdes Bill, $450,000.

Clover Hill Dr., 7905-Elizabeth Ann and Alan Leslie Sutherland to Megan Lynn and Dane Caruso Sutherland, $273,500.

Colonial Way, 1675-Hao T. and Thao N. Du to Mariya Mineva, $168,000.

Fieldstone Ct., 144-Mohamed A. Bricha to Hassan Han, $284,900.

Heather Ridge Dr., 551K, No. 10K-Ellen Chang and Guy Zaybekian to Juan E. Vera Zuniga and Verayute Jon Yahirun, $68,000.

Key Pkwy., 1488-David D. Stagnoli and Stagnoli Realty Investments Corp. to Jose B. Chara, $182,000.

McClellan Dr., 103-Jing Yu to James C. Hendry and Jayme M. Sutton, $275,000.

Rock Creek Dr., 1613-Tonu M. Wali to Scott M. and Kelli L. McIntosh, $370,000.

Spring Run Ct., 1119-Day Devlopment Co. Corp. to Roy R. and Ginger Nichols, $303,000.

Tuscarora Dr., 6615-Ralph L. and Carolyn B. Gastely to Robert Watcher, $369,900.

Waterford Dr., 858-Chad Ryan Warner to Jessica L. Sowerbrower, $195,000.

Yellow Springs Rd., 7943-Mary Lou and Louise Robertson to Gary L. and Kay F. Wachter, $275,000.

IJAMSVILLE AREA

Hummingbird Ct., 3402-Katherine A. and Robert L. Rhoades to Andrew S. Jacobs, $370,000.

Prices Distillery Rd., 3852-Donna K. Wood to Jason L. and Collene Hauser Wood, $500,000.

Tinder Box Cir., 4553-NVR Inc. to Michael Saponara and Brenda Zelaya, $364,750.

KNOXVILLE AREA

Wolfe Dr., 2725-Eugene A. Hose and Mary Beatrice Stream to Daniel Larkin, $200,000.

MIDDLETOWN AREA

Boileau Ct., 58-Linda Nelson Gouker to Eva L. Campion, $237,000.

Locust Blvd., 18-James P. Seppelfrick to Gregory Thomas and Macenzie Wescott Shackelford, $285,000.

Wagon Shed Lane, 23-J. Michael and Deborah Hill to Robert and Paige S. Waffle, $560,000.

MONROVIA AREA

Pathway Lane, 10844-Winchester Homes Inc. to Bradley D. Rosen, $388,253.

MULLINIX AREA

Quiet Stream Ct., 12531-Gilbert J. Cochran Jr. to Morgan Taylor and Gabriel Chase Cochran, $370,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Beach Dr. E., 6608-Andrew S. and Lela J. McWilliams to Richard and April Jacobson, $255,000.

Dorseys Chance, 105-Bradley R. and Kelly R. Hayek to Joshua J. and Marcia C. Joseph, $667,000.

Lake Square Ct., 10810-Scott Springrigty to John Hutchinson and Katherine Elizbaeth Thompson, $278,000.

Rimrock Rd., 6524-Cartus Corp. to Danny R. Johnson and Melanie A. Stone, $350,000.

THURMONT AREA

Blue Mountain Rd., 7340-Fishing Creek Meadow Corp. to William J. and Sandara S. Allen, $710,000.

Kellys Store Rd., 6920-Betty Rickerd and Mary Jean Eyler to Lisa M. Harris, $238,000.

Orchard Dr., 6-Bradley Wayne Seiss to Jerome M. Sekim and Deborah L. Boisvert Sekim, $293,000.

Woodland Ave., 801-Michael W. Pariza to Justin A. and Jillian F. Bowley, $279,900.

URBANA AREA

Barts Way, 5764-NVR Inc. to Robert Zell, $290,335.

Celtic Way, 4101-John C. and Laurie E. Giner to Scott and Cynthia Sue Lawrence, $525,000.

Scott Ridge Pl., 5602-MS Gladhill Farm Corp. to Joseph and Heather W. Henderson, $357,690.

Templeton Dr., 9024-Parkwood Homes to Nicholas and Kimberly Rea, $416,875.

WALKERSVILLE AREA

Braeburn Ct., 331-Pamela Ann Shaw and Virginia Lee Grimes to Robin M. and Christine R. Reeder, $322,000.

Jenkins Creek Ct., 200-Daniel R. and Mary Beth Mann to Hannah B. Alorgbey and Patricia Kitcher, $432,500.

Victory Ct., 8778-JPMorgan Chase Bank to Kashif and Sadaf Zafar, $120,000.