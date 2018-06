Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Bauer Dr., 13813-James Austin and Michelle Renee Gaske to Eamon Z. and Sarah M. Walsh, $435,000.

Chelmsford Rd., 14103-Patrick Albert and Linda Eileen Weed to Stephen Ezra and Andreea M. Schauer, $437,500.

Lake Terr., 14708-Howard R. and Alice L. Baum to Melvin H. Vitatoe, $535,000.

Sweetbirch Dr., 4949-Martha A. Burton to David Edward Horvat and Stephanie Horvat Ezeouiel, $591,000.

BETHESDA AREA

Alta Vista Rd., 5014-Joseph B. and Robin Lee Sheare to Fengyuan and Xiaoqi Zhang, $800,000.

Baltimore Ave., 5002-Laura T. Symcak and Thomsa Mikula to Jan Philipp Nolte and Subika Farazi, $995,000.

Broad Brook Dr., 4822-John M. and Tamara M. Bird to Robert A. and Ashley Schneider, $899,000.

Cape Cod Ct., 5105-Katherine I. Funk to Mary Susan Bokern, $1.9 million.

Corkran Lane, 9719-Robert H. Range and Jessie Ei Jei Chen to Ying Gu, $720,000.

Greentree Rd., 6214-Andrew Thomas Dombrowski and Audrey M. Ting to Cara Pugliese and Charles Reiter, $679,000.

Onondaga Rd., 6024-Richard H. Fiddleman and Diana L. Parker to Tina Mary George and Mehmet Ziya Gorpe, $1.03 million.

Redwing Rd., 6305-Atike Akyuz to Shyam Bindingnavale and Shruthi N. Mukund, $835,000.

River Rd., 8121, No. 452-Quarry Springs Associates Corp. to Ellen Joy Marks, $2.09 million.

Sleaford Rd., 4525-Denis Robitaille and Naya Kay Kenman Robitaille to Daniel T. Gien and Caroline T. Nguyen, $1.1 million.

Weymouth St., 10513, No. W-203-Katherine A. Meng to Henry A. Staton and Tenneal McNair, $260,000.

Woodmont Ave., 7500, No. G1-12-Kevin Michael Hill to Mahmoud and Migdalia Sales, $453,750.

BOYDS AREA

Northern Dancer Lane, 18113-Denny B. and Sarah M. Goforth to Angela Marie and Main Abdul Rahman, $635,000.

BROOKEVILLE AREA

Abbey Manor Dr., 19034-Peter D. Hadeed to Peter M. and Erin K. Felizzi, $733,333.

Heritage Hills Dr., 19105-Arnold S. and Toby M. Rosenthal to Michael F. and Emily A. Desarno, $377,000.

BURTONSVILLE AREA

Dustin Rd., 4309-Sheela K. Singh to Manish and Ila Singh, $605,000.

Regalwood Terr., 4361-Kit Yeoh and Michael A. Lecy to Brandon Pryce, Clive A. Pryce and Karleen A. McFarlane, $275,000.

CABIN JOHN AREA

Tomlinson Ave., 7630, No. 31-Josephine Ann Roberts to Victoria Ann Roberts, $170,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Brahms Terr., 13001-Mekbeb Tefera Worku and Agerie Asmamaw Ejigu to Tsiegereda G. Yimer and Berhanu G. Mamo, $340,000.

Cape May Rd., 14212-Chen Xing and Shao Qin Liu to Ly L. McKinnney, $560,000.

Colesville Manor Dr., 309-Denise A. Gray to Tonya Logan, $500,000.

Flannery Lane, 305-Herbert V. and Cynthia G. McKnight to Michaelle Jones and Fabrice Coles, $635,000.

Tiffany Rd., 1124-Sean T. and Melissa M. Valentine to Maria and Nestor Arze, $385,000.

CHEVY CHASE AREA

Aspen St., 4102-Euphia Smith to Jennifer L. Merrill and Dhruva Rajendra, $1.4 million.

East West Hwy., 2714-Stephen and Lynn R. Henley to Dante Figueroa, $595,000.

Friendship Blvd., 5500, No. 820N-Yvette Smith to Jeffrey C. Seaman and Alisa R. Green, $209,900.

Park Ave. N., 4620, No. 1002W-David and Amy Lewis to Richard B. Cross, $510,000.

Woodmont Ave., 7111, No. 507-Hla Hla Shih to Ivanna Jujko, $329,000.

CLARKSBURG AREA

Broadway Ave., 22043-NVR Inc. to Stephanie Palmer, $363,000.

Clarks Crossing Dr., 12948-Tanveer and Zeenat Chowdhury to Araya S. Senshaw and Tiruzena A. Admassu, $549,900.

Emerald Green Dr., 11678-Ted R. and Jennifer D. Hinden to Weibing Shi, $429,950.

Glacier Lily Dr., 22860-CLKBG Corp. to Srinivas and Madhavi Jadcharla, $626,605.

Juniper Blossom Pl., 12305-NVR Inc. to Annemarie Wall, $649,595.

Murphy Grove Terr., 12814-Joseph and Judith J. Semo to Adam and Rosalie Zabsonre Mayaki, $399,990.

Tate St., 22620-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Jorge Neira Arango, $469,990.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Amberleigh Dr., 222-Suntrust Bank to Yanhui Wang and Xiuyan Lin, $440,000.

Cloverly Forest Dr., 315-Housing Opportunities Commission of Montgomery County to Kami M. Emanuel, $182,626.

Peach Orchard Rd., 15704-Emilio Roesendiz and Fili M. Porras to Brian James Bowen, $327,500.

Twig Rd., 14242-Eileen P. and David M. Arlond to Jonathan Gustavo Borda Garcia, $375,000.

DAMASCUS AREA

Jockey Club Terr., 23928-Susan E. Casey and Susan C. Nabors to Richard and Marixa Erazo, $455,000.

Showbarn Ct., 5-Douglas Richard and Linda Jarrett Johnston to Kimberly and Zachary Ferguson, $448,000.

DERWOOD AREA

Centennial Rd., 7317-Elizabeth C. and Barbara Ann Portanova to Ronald D. and Wanvalee Royalty, $505,000.

Heatherford Ct., 6700-Frederick W. Begosh to Erik X. Rivera Perez and Marimee Carrasco Irizarry, $435,000.

Ottenbrook Terr., 7444-Lee Charles Lloyd to Amitava H. and Anita M. Roy, $782,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bruce Dr., 9522-Mark F. and Sharon W. Rohner to Amy R. and Derek E. Mix, $679,500.

Crescendo Way, 306-Charlene P. Grieashamer to Carol E. Gayle, $365,000.

Edgewood Ave., 10609-Elyse and Keith Ricca to Genesis Zethner and Christopher Thaddeus Powers, $409,000.

Hamilton Ave., 305-Joanthan S. Shurberg and Rebecca Lord to Cameron Reynolds and Danielle Reynolds Flatt, $465,000.

Lawson Pl., 9707-Timothy G. and Mary Kate O’Neill to Tamara Worlton, $575,000.

Oakwood St., 11020-Nancy Gulliford and Henry M. Diambra to Frederick D. King and Ann M. Hiller King, $417,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1806-Felix Alvarez Pages Jr. to Chantal Kameya Alleyne, $163,000.

GAITHERSBURG AREA

Autumn Hill Way, 118-Kamal Kadafi and Aoglina Arifin to Carolina S. Martinez and Juan C. Olmedo, $285,000.

Broadwater Way, 19109-Ashley B. Cheng and Catherine P. Fund to Edgar R. Lopez Zuniga and Shauna M. Carado, $273,500.

Deer Park Rd. W., 254, No. 30-B-Sravant and Teena Lavu to Milton Torres, $263,000.

Falling River Dr., 18731-Gnaneswar Medum and Bindu Radhika Tulasi Medum to Jeff D. Kim and Jungmi Lim, $350,000.

George St., 104-G. Michael Drury to Daniel M. Marchetti, $125,000.

Hallmark Ct., 18353-James P. and Lidna A. Correa to David and Deborah A. Creighton, $340,000.

Meadow Green Way, 8470-Margeret E. Lancaster and Teressa Beatty Crisp to Bilal Javed, $325,000.

Rose Anne Pl., 9212-Anne L. and Robert J. Wilson to Linh M. Nguyen, $455,500.

Spring St., 11-Prabhakar K. and Mangala K. Shenoy to Selvin J. Banegas Palacios and Julia E. Banegas, $345,000.

Wheatfield Terr., 19263-Rosa M. Sanchez to Daniel N. Kunawotor, $295,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Ambiance Dr., 15629-Ryan Robert Wiegand to Yin Tang and Yingmei Liu, $399,900.

Bradenton Ct., 11-Steve and Carolyn M. Stamatakis to Kamran Moradi and Mona Omidi, $485,000.

Copley Cir., 150, No. LU7-Calatlantic Group Inc. to Eileen G. and Alan L. Frazier, $574,445.

Fenceline Dr., 40-Jing Chen to Jun Meng, $345,000.

Grey Colt Lane, 11400-Mohseen Kabirbaik to Meixa Gao and Shaofei Xu, $510,000.

Hillside Lake Terr., 955, No. 710-Joshua Steiner to Nicole Prado, $224,000.

Main St., 726B, No. 726-B-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Shakuntala and Amrita Rampertaap, $390,000.

Pensacola Dr., 529-Emily I. Cooperider to Swati B. and Shivansh Goel, $280,000.

Royal Manor Way, 11304-Won Suk and Myong Ok Kwak to Chuanhua and Yong Xing, $900,000.

Smithy Ct., 10542-Tudy C. Lau to Yang Wang Andchen, $438,000.

Timberbrook Lane, 105, No. 104-Wenli Lin to Tarlok S. Kanwal, Gina Bhalla and Ravi Bhalla, $276,500.

Turkey Foot Rd., 13801-Howard Van Horn and Jane E. Van Horn to Albert Frederick Esch, $610,000.

Winesap Dr., 15101-Bessie J. and Chauncy D. Wines to Ictoria Kleyzor and Pavlo Havryliv, $486,000.

GERMANTOWN AREA

Alderleaf Dr., 12921-Geetottam R. Sainju to Masoumeh Dejman and Mohammadali Minoo, $325,000.

Carlson Farm Ct., 17510-Sonny Thanh Tran and Dung Thi Ngoc Le to Charbel and Diana Fink Moussa, $850,000.

Copper Ridge Rd., 13331-Minoo Corp. to Meirong Hao and Xizhao Yan, $535,000.

Curry Powder Lane, 18747-Lei Ma to Joharma C. Rodriguez, $227,000.

Galway Bay Cir., 19617, No. 102-Michael S. and Stephanie M. Schmidt to Jose Magana, $225,000.

Kildare Hills Terr., 13512-NVR Inc. to Mohana Oltikar, $425,000.

Leatherbark Way, 12005-David A. and Emma J. Griffin to Ryan and Chelsea Shapiro, $473,000.

Meander Cove Dr., 13230, No. 44-Linda D. Harris to Jane M. Simcox, $180,000.

Noble Oak Dr., 19001-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Manjit Singh and Parminder K. Dhaliwal, $395,000.

Peach Crest Dr., 12209, No. 903-B-Deustcher Bank to Jonathan Greenberg, $122,564.

Ponsford Pl., 13111-Ali N. and Nadine Fakhouri to Blessen and Jinu San Jose, $432,000.

Sage Way, 18610-Timothy Sean Daley to Xinag Ping Lin, $188,000.

Shadyside Lane, 13103, No. 10-163-Zoe A. and Mia E. Pezzanite to Oscar E. Espinosa and Cirsitna Gonzalez, $209,900.

Split Rock Lane, 18550-Mable L. and Roman D. Smith to Xiao Yun Bao, $185,000.

Summer Oak Ct., 18711-Nan Zhang and Xu Xhang to Kelly J. Amundsen, $298,000.

Thyme Ct., 13025-Rajendra and Nikki Chugha to Alonda Lord, $250,000.

Waterford Hills Blvd., 13516, No. 13516-Vyacheslaw N. Tsytsikov to Jun Wang, $285,000.

White Saddle Dr., 19600-Chen Xu to Mannon, Shaju and Shaju Hoque, $299,900.

KENSINGTON AREA

Colchester Dr., 4200-Michael R. and Tracy L. Holzman to Vicky Cardenas and Christian Cornejo, $1.19 million.

Lawrence Ave., 3807-Patriotic Homes Corp. to Sherri Lee Collings and Nuno Chao, $578,000.

Orleans Way, 11402-Martin Edward Plante and Corinne France Lamothe Plante to Roger and Jennifer Wong, $682,500.

Valley View Ave., 11220-Robert and Evelyn Sassok to Richard E. and Carol Ann Newcome, $606,000.

LAYTONSVILLE AREA

Bourdeaux Pl., 21300-Timothy and Elizabeth Maclay to Sean and Angela O’Brien, $700,000.

Heather Field Ct., 9317-John H. and Rebecca L. Escario to Gloria and Leon Garner, $719,900.

Stanbrook Lane, 5704-Andrew and Andrew W. Frank to Noreen M. Kern, $747,500.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Way, 9825-Sharif Aridi to Katarzyna Gac, $176,500.

Cove Ledge Ct., 10212-Marilyn Judie Couf to Joan Davis, $238,000.

Duffer Way, 9524-Volta Corp. to Verick Rick and Vary Sak Bou, $340,000.

Fern Hollow Way, 9559-Jeanne Marie Johnson and Vincent John Santiago to Ermelinda De La Cruz, $310,000.

Forest View Pl., 10036-Sequoyah Corp. to William S. Garcia Garcia and Klarina Garcia, $211,000.

Grazing Way, 20309-Cecilia D. Romero and Marie F. Alfaro to Ricardo A. Colindres Bautista and Orbelina D. Orellan, $249,900.

Hickory View Pl., 9435-William F. and Sandra H. Derge to Jose Giron and Eugenia Gonzalez Olivares, $277,000.

Ironhorse Lane, 9304-David and Shneri Holzel to Jose Riogberto Olmedo Rodriguez, Yensy Llar Fernandez De Olmedo, Jose Rigobert Olmedo Rodriguez and Yensy Laressa Fernandez De Olmedo, $400,000.

Lea Pond Ct., 6-Ivonne Elizabeth Gutierrez to Jean Marie D. Worou and Bernadette K. Worou, $273,400.

Pier Point Pl., 18623-Mark Lee Phillips to Walter A. Cortez Guerrero and Candelaria Solendad Rivas Berrios, $245,000.

Ravensdale Ct., 20214-Panagiota Stregiou to James Ellis Tyler Jr., $261,000.

Stedwick Rd., 10000, No. 10000-Mark J. Sferra to Jennifer Lee Borges Roman, $170,900.

Walkers Choice Rd., 18814, No. 18814-Marie Therese Khan to Estella Elayne Ding, Selina Lian Ding and Chun Zhang, $105,000.

Yankee Harbor Pl., 20207-Anita B. Williams to Georges Wamba Tsangue and Marlyse K. Wamba, $350,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Oakview Dr., 1503-Mohammad A. Hossain and Afia Khandoker to Olga M. Romero Zelaya, Kristeen Y. Zelaya Romero, Jose O. Melendez and Kristeen Zelaya Romero, $395,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Alderton Lane, 1320-Max and Eileen Brandy to Patrick, Pipatana and Wanlapa Esara, $275,000.

Candover Ct., 15004, No. 278D-Phillip Karasik and Sharron Parlati to Janis Wolford, $144,990.

Connecticut Ave., 12500-Gwendolyn J. Norris and Robert S. Swanson to Jachson Franco, $249,900.

Ferrara Dr., 4322-Candace Anne Carriger and Mary Lou Carriger to Flavia F. Aguieiras, $350,000.

Greenly St., 12507-Christopher Miller to Abu H. Rokon, $420,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-518-Mark Paul Scher to Regina K. Crutchfield, $189,999.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 921-Vincent C. and Clement C. Chen to Seth L. and Marsha L. Bernstein, $190,000.

Macbeth Dr., 14561, No. 14561-Leon A. and Cynthia Y. Johnson to Jeffrey Jiang and Tsui Lee, $239,000.

Sequoia Hill Lane, 14902-Nma Homes Corp. to Anteneh B. Abera, $410,000.

Tierra Dr., 15400-Michael W. Godown to Jamie R. and Elisabele C. Blanco, $665,000.

Weller Rd., 3910-Ruben H. Moller and Theresa Jung Ho to Kelly E. Mendez and Martha Mendez Acosta, $300,000.

OLNEY AREA

Barnsley Lane, 4016-John A. Mantzouranis to Ross E. and Melanie K. Bagwell, $532,000.

Golden Spring Ct., 18045, No. 164-Debra Schindler Eig to Cheuk Wai Chan, $244,000.

Little Vista Terr., 2521-Robert W. and Carla C. Armstrong to Cathy H. Cutchins, $410,000.

Queen Elizabeth Dr., 18409-Elias J. Kymingham to Lyudmila Alexander Shaulova and Eduards Krumins, $465,000.

St. Augustine Ct., 3207-Patrick Hannon to Svetlin and Gergana Mirchev, $366,000.

Watercraft Ct., 18300-Michael D. Otts and Michael F. Otts to Neric C. and Maribel B. Romero, $530,000.

POOLESVILLE AREA

Haller Ave., 20016-Paul J. and Mandy Lee Antolli to David L. and Jaquelyn M. Quart, $700,000.

Jonesville Ct., 6-Mark R. Annis to Jeffrey K. Eichorn, $499,900.

Whites Rd., 17116-John Jesuitas to Myra Mae Elcon Bulan and Jose Marie Flor Lopez, $326,000.

POTOMAC AREA

Betteker Lane, 9900-Zouheir Tricha to Kristin K. Oakley and Daniel J. Bennett, $670,000.

Heatherton Lane, 7800-Mehdi Bahrambeygui to Purevdorj B. Olkhanud and Tugsjargal Chuluun, $630,000.

Lamp Post Lane, 12713-Johannes Georges Pius Jansen and Johannes G. Jansen to Alfredo Jose Esriba Gallego and Marina Dossantos, $840,000.

Scotland Dr., 7717-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Nadine Robinson, $311,000.

ROCKVILLE AREA

Baltimore Rd., 308-William Thomas Patrick and Sara McCoy A. Patrick to Feng and Yanxia Chen, $348,000.

Blandford St., 608-Cogent Resources Inc. to Darwin S. Walters and Cara Y. Chuang, $369,000.

California Cir., 6050, No. 408-Mehradad Banai to Monic Lidia Fiszman, $400,000.

College Pkwy., 876, No. 30-Megan Davitt and Jared Jansen to Derrick Thomapson, $215,000.

Crofton Hill Ct., 23-Susan J. and Kevin R. Carbognin to Denis Vasilievich Vashuk and Mary R. Chen, $702,000.

Edson Lane, 5811, No. 3-Rondalyn S. Kane to Elspeth E. and Tory C. Shaw, $430,000.

Fire Princess Ct., 9-Shin Hao Huang and Yueh Ching Chen to Ann M. Fitch, $580,000.

Grosvenor Pl., 10401, No. 1612-Diane D. Hayden to Christopher C. and Xiaohong Y. Herrle, $218,000.

Jefferson St. W., 104-James G. and Michael K. Fegan to Anton D. Briggs and Eva Lorena Mansilla, $949,900.

Maryland Ave., 38, No. 203-Ardms Properties Corp. to Shein Chung Chow and Annpey Pong, $305,000.

New Mark Esplanade, 858-JLG Investments Corp. to Jason G. Church, $445,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1002-Onica Gracie and Oneica Gracie Rodrigues to Stephen A. Sachs, $310,000.

Piccard Dr., 1412-KF Property Owner Corp. to Crystal A. Lane, $147,823.

Rockville Pike, 11801, No. 1005-Binhwu Yu and Yi Chen to Claire E. Schulkey and Jessica P. Gebbard, $161,000.

Saddle Ridge Lane, 401-Harvey A. and Martha M. Goldstein to Chang Ching Debbie Lin and Steven B. Debbie Lin, $950,000.

Travilah Rd., 14216-Doris Bready and Donna White to Hung Kiang Tung, $450,000.

Westmore Ave., 902-Mercedes Castro and Mercedes Castro Cruz to Teresa T. Tran, $330,000.

SANDY SPRING AREA

Nesbitt Farm Lane, 17505-Larry D. and Shanna A. Stringfield to Bruce Alan and Lyndsey Price Bartoo, $925,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Appledowre Way, 11442, No. 45-Shahid and Catherine J. Mahmud to Esther Sandy and Richard S. James, $207,000.

Choctaw Ct., 20043-Said Abdel Halim to Carolina B. Barahona, $279,900.

Found Stone Rd., 12705, No. 7-302-Amanda L. Tiani to Alexandra E. Miller, $250,000.

Gunners Branch Rd., 19629, No. 4-0434-Dong Feng and Lin Ke Nie to Tsojung T. Fann, $139,000.

Locustdale Terr., 11414, No. 374-Simon O. Nsoumbi and Christine Ngond Mpolo to Marta E. Oyarzo Soto, $225,000.

Shakespeare Dr., 20908-Devarj and Urmila Sahu to Gregoria Elizabeth Torres Navarrete, Erick Bernardo Torres Navarrete, Enilson Benjamin Torres Navarrete, Manuel De Jesus Torres Reyes and Maria Gregoria Navarrete De Torries, $385,000.

Waters Discovery Terr., 21501-Todd C. and Cheryl A. Sherstad to Wei Huo and Xuejun Zhanng, $707,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 805-Karen B. Karl and John H. Heidema to Susan H. Evans, $235,000.

Ellsworth Heights St., 25-Astrid and Robert Sarvis to Richard J. Lohmar and Karen Ann Williamson, $980,000.

Linden Lane, 2747, No. 201-Gymnasium at NPS Corp. to Yoshimi E. and Joseph W. Greer, $700,000.

Pershing Dr., 614-Margaret Milhous to Nora M. Zietz and Claire S. Zietz, $630,000.

Sligo Ave., 614, No. 107-Deutsche Bank to Hiwot Maru, $72,000.

TAKOMA PARK AREA

Birch Ave., 7404-Deidre M. and Allison R. Remley to Jeremy Wells and Hilary Stevens, $562,000.

Hammond Ave., 8106-Nuha B. and Waleid Tawell to Kelley N. Seay Gonzalez and Leonel Gonzalez Aguilar, $380,000.

Fifth Ave., 6428-Geoffrey J. Bannister to Christiane Nobrega E. Silva Farqui and Andrew Brady Schick, $665,000.

TWINBROOK AREA

Calvin Lane, 524-Ocean Holdings Corp. to Gennelyn G. Guese Tanqueco and Jose Alen Tanqueco, $439,875.

Gilbert Rd., 1105-James Meivin and James M. Grimes to Trevor C. Baim, $350,000.

Highwood Rd., 1117-Mohinder Singh and Mohinder Kaur to Joshua Schoroeder and Michaele Durante, $500,000.

WASHINGTON GROVE AREA

Grove Ave., 206-Carolyn D. Lucas Dreiss to Booker T. Parchment, $545,000.

WHEATON AREA

Blundon Dr., 9900, No. 10-303-Susan E. Westenbarger to Colinette Waugh, $225,000.

Churchill Rd., 2419-Thomas Wilson Taylor to Bryan Wheeler and Ashley Lipps, $416,000.

Forest Grove Dr., 10003-Shankar Vedantam and Ashwini Tambe to Laura R. Beaufort and Steven H. Bagley, $553,000.

Kenbrook Dr., 803-Alan G. and Lenore L. Gotts to Sandra and Sandra Saldeno, $377,500.

Lamberton Dr., 700-David Samols and Selma Samols to Liddy Alvardo Solano and Nathalie Meza, $425,000.

Malone St., 10600-Andrew Capobianco and Laura Toso to Jacob R. and Taylor Hollister, $370,000.

Randolph Rd., 2602-Lama Shadid to Rafael B. Constana, Angel E. Rodriguez and Gabriela Concepcion Rodriguez, $400,000.

University Blvd. W., 1121, No. 314-B-Judith Ann Fruiterman to Changhan Bok and Seojin Kim, $137,500.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Tracey Bruce Dr., 5516-Andrew S. and Jennifer L. Bortz to Bevengie B. Cone, $355,000.

BRUNSWICK AREA

Maple Ave. N., 316-Thelma and Leo G. Everitts to Megan Elfrey Volk, $147,000.

Village Green Way, 1284-NVR Inc. to Kenia A. Erazo, $276,600.

Wenner Dr., 61-Douglas S. and Michelle D. Crawford to Michael E. Crawford, $115,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Newington Rd., 4640-Hamilton Property Associates Corp. to Richard and Pamela Marchesano, $185,000.

EMMITSBURG AREA

Welty Ave., 8-Lily P. Tan to Jeremy Reed, $125,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Avonshire Pl., 5610, No. B-Sharon K. Isaacs and Sharon K. Hamilton to Ronald E. and Nancy J. Vespa, $157,900.

Blueridge Ct., 91-Brad Dean to June Ann Nobrega, $180,000.

Cambria Rd., 4748-D.R. Horton Inc. to Patrick M. Johnson, $334,900.

Charlotte Dr., 6002-Charles L. Crum to Alexandewer and Olga Nikolaitchik, $315,000.

Crossover Ct., 603-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Julia L. Shirima, $338,000.

Eugene Way, 4829-NVR Inc. to Michael Pratten and Mercy Tuballa, $341,275.

Grove Hill Rd., 5976-Teresa Louise Covell and Joseph L. Long to Jaime S. Torres Duran, $258,800.

Hiteshow Dr., 4839-NVR Inc. to Martin L. and Margaret A. McIntyre, $245,000.

Jefferson Blvd., 6609-Jonathan W. and Anne D. Soule to Brendan U. Stern and Dana L. Sipek, $440,000.

Madigan Trail, 6404-NVR Inc. to Matthew Stratton and Angela Alfonso, $425,000.

Newton Dr., 6528-Mindi N. and Brenden L. Cottrell to Christopher M. Murray, $354,900.

St. James Pl., 5346-Edward W. Kober to Vertenties M. James, $370,000.

Sylvan Ct., 517-Elmber T. and Myla Zamora to Phu C. Huynh and Lieu K. Ly, $230,000.

Wellington Ct., 543-Van Bawi to Ratidzo D. Uzande, $185,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Apache Ct., 804-Mark A. and Ginger S. Mortellaro to Eric Hintz, $340,000.

Beverly Ct., 1576-Scott M. and Kelli McIntosh to Justin Leigh Smith and Megan Hennessy Kreh Smith, $247,500.

Catoctin Ave., 115-Cornell & Hammond Corp. to Eric Evans and Ashley Mauceri, $33,200.

Derrs Sq. E., 1724-Mollif L. Goff to Christine A. Shuey, $255,400.

Fairview Ave., 517-David Baer and Panela R. Brown Baer to Mary Lorraine Rigg, $365,000.

Hamilton Ave., 51-James A. and Nadia Vadimirovna Whitt to Erica J. Hession and Angela L. Smith, $207,900.

Linganore Rd., 7136-Emma K. and Eugene A. Bailey to Blaine F. Harding Jr., $135,000.

Meandering Woods Ct., 6319-Michael Gordon to Christopher J. and Corinne A. Franco, $490,000.

Newport Terr., 6151-Meghan Sprague to Daniel Darrell and Sandra Renae Doughty, $269,000.

Sanctuary Lane, 3008-Rebb Townhouses Corp. to Michael J. Johnson and Diane Chmel, $300,000.

Spring Valley Dr., 9027-Phillip Edward Marsh to Christopher and Joanna Lanier, $490,000.

Second St. W., 502-Stephen A. Hanson and P. Gail Whitehead to Michale W. Coostello and Laurie A. Lewis, $405,000.

Sixth St. W., 40-Daniel M. Sweet to Carolyn Dockins, $332,500.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bethel Rd., 9406-Blake R. Bullard to Brendan M. Kincaid and Lynsey N. Martini, $220,000.

Butterfield Overlook, 2031-Day Development Co. Corp. to Reginald A. and Carol L. Ducane, $539,000.

Cobblestone Way, 2404-Michael G. and Rosemary J. Schmitt to Jennifer Waring Cherevka, $400,000.

Crestview Ct., 208-Wilhelmus Johannes Frans Meiners and Alice Marie Rush Meiners to Ann Andrex and John A. Beutler, $299,900.

Glendale Dr., 8109-KH Investment Properties Corp. to Charles Allen Gorday Jr., $332,000.

Lakeside Dr., 2425-Richard S. Buchanan to Terry Michael and Taylor Nicole Stewart, $249,900.

Northridge Lane, 1736-Dale E. and Samantha B. Knight to Lauren N. Hopko, $175,000.

Rock Creek Dr., 7102-Misko and John C. Wright to Daniel S. and Maria L. Sheppeck, $279,900.

Spruce Peak Way, 1830-Michael Roy and Lauren Anne Sundergill to Larry Donte Wilson, $281,500.

Tuscarora Valley Ct., 2020-Zachary E. and Ryan J. Masser to Sonia Robb, $219,900.

Waterford Dr., 871-Larry E. and Gale J. Biehl to Patricia A. Nanni, $200,000.

Yellow Springs Rd., 8744-William J. and Olga Vladimirovna Valois to Aaron Macnab and Lisa Hinkle, $675,000.

IJAMSVILLE AREA

Meadowlark Dr., 11418-Marjorie B. Irish to William Edward and Dana Helen Hudgins, $375,000.

Tinder Box Cir., 4555-NVR Inc. to Stephanie Birdsong, $398,060.

LIBERTYTOWN AREA

Bessie Clemson Rd., 9522-Bridget Hart to Kevin Joseph and Loretta Ann Brady, $715,000.

MIDDLETOWN AREA

Bolivar Rd., 8026-Michael Grossnickle and Donna Summers to Timothy M. Grossnickle, $225,000.

Old National Pike, 4524-Cheryl Simons to Orion and Kristy Bernard, $337,000.

Walnut Pond Ct., 11-Sivercrest Properties Corp. to Mark A. Solomon, $344,500.

MONROVIA AREA

Viridian Terr., 4346-Winchester Homes Inc. to William L. and Kelli A. Keenan, $383,969.

MULLINIX AREA

Harrisville Rd., 14114-Pasquale Joseph and Josephine A. Tata to Robert J. Philpott and Sarah L. Drake, $315,000.

Woodville Rd., 5349-Howard Lee Pickett Jr. to Justin Dobben, $210,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Boyers Mill Rd., 5639-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Robert L. Clark Jr., $225,750.

Douglas Ave., 6030-Haojie Mao and Meixuan Xu to James Mangrum, $392,000.

Lakeridge Dr., 6416-Cheryl A. Richman to Richard D. and Lauren F. Nzalerod, $485,000.

Royal Oak Dr., 112-William J. McMahan to Patrick Samuel Martino Peto and Kellie Rae Peto, $320,000.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Old Frederick Rd., 14721-Rosie Eyler to Thomas Forrest, $175,000.

THURMONT AREA

Emmitsburg Rd., 216-Joshua P. and Nicloette Dudley Jackson to McKenzie J. Isaac, $263,000.

Main St. W., 114-James and Deborah May to Emily K. Ramsay, $277,000.

URBANA AREA

Atterbury Lane, 9650-Abu Sesay and Erika N. Seams to Kedest Tesfaye, $358,000.

Barts Way, 5768-NVR Inc. to Kalani James and Jaclyn Smith, $315,268.

Edmont Dr., 6096-Greg A. and Deborah A. Tamburri to Lisette and Anthony Madalena, $583,000.

Sharon Dr., 8301-Kimberly L. Lucia to Benjamin G. and Katie C. Weisgerber, $377,500.

Templeton Dr., 9040-Parkwood Homes to Michael W. Huffman and Patricia A. Hant, $466,500.

WALKERSVILLE AREA

Challedon Dr., 231-Jacob A. and Chelsey A. Hahn to Wayne L. and Darlene E. Crowder, $260,000.

Providence Cir., 260-Robert H. and Randi S. Moody to Chad and Riann Heflin, $410,000.

WOODSBORO AREA

Hill Rd., 11201-Dorothy E. Crum to Jeffrey Robert and Jil Marie Waltz, $872,150.