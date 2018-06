Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASHTON AREA

Patuxent Dr., 1334-James M. and Arlene A. McGarrity to Robbie Levenberry, $490,000.

ASPEN HILL AREA

Drake Dr., 13710-Madan G. Dhawan to Kimberly and David Fantegrossi, $480,000.

Jasmine Dr., 4812-Timothy P. and Denise L. Connors to Victoria and Carl Liu, $629,900.

Southend Rd., 4003-Beczak and Association Inc. to Kimbelry L. Burton, $419,000.

BELTSVILLE AREA

Cherry Hill Rd., 11406, No. MD-Edward B. Donolupe to Michele M. Mitchell, $62,500.

BETHESDA AREA

Bannockburn Dr., 6306-Arnold Rosenthalto Yin Wei, $685,000.

Country Club Dr., 8512-David Bates and Carol Ann Greenstette to William Clarke and Constance M. Ewart, $3.45 million.

Eames Way, 6646-RS Homes Associates Corp. to Lindsey Tricklett, $874,445.

Fleming Ave., 10109-Savvy By Sandy Spring Builders Corp. to Kevin and Laurie Brodsky, $1.59 million.

Grosvenor Lane, 5822-Steven G. and Catherine A. Miller to Warren Ton and Cindy S. Cheng, $1.04 million.

Julliard Dr., 9928-Andrew and Alicia Prevost to Noureddine and Amel Toukabri, $860,400.

Laureate Way, 10011-5400 Grosvenor Corp. to Dana Smith, $1.35 million.

Merriam St., 5408-5400 Grosvenor Corp. to Inhee and Hoi Sung Chung, $1.33 million.

Onondaga Rd., 5903-Joseph J. Zito to Elham Khosravi Maharlooei, Mohesn Khosravi Maharlooei and Ashraf Rahnama, $780,000.

Parthenon Ct., 10480, No. 10480-Sean Shahriar Saedi to Brian Pike and Sharon Graves, $417,500.

River Rd., 8111, No. 111-Quarry Springs Associates Corp. to Jean Marie P. Cherubim and Chemeli Cherubim, $1.91 million.

Walton Rd., 5918-Peter R. Hartogensis and Shirley P. Boudreau to Steven B. and Lisa L. Kelber, $950,000.

Woodmont Ave., 7500, No. G1-12-Eduardo Andres Cardona to Mahmoud Kafashzadeh and Lobat Zainali, $400,000.

BROOKEVILLE AREA

Gregg Rd., 3415-Alex M. Cuvello to Marshall W. Fowler and Michelle A. Wellen, $382,000.

BURTONSVILLE AREA

Angelton Ct., 3742-Marilyn E. Davis to Joya F. Follette, $332,000.

Camley Way, 4406-Lindsay and Ryan Burger to Ruby and Jose Galvan, $620,000.

Isleswood Terr., 4317-Federal National Mortgage Association to Fekadu Letyiblu and Kifrete Ketema, $295,322.

Turbridge Ct., 14405-Jefferey K. Stevenson and Sharon L. Steven to Yonas and Makda Ababe, $402,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Broadmore Rd., 13024-Get Chew Get Chew Moy and Fee Goon Moy to Fuxiu Zeng and Bifeng Chen, $490,000.

Dawn View Ct., 9-Leslie D. Silverman to Sheku Ahmed Fantamadi Bangura and Daphne Sylvia Bangura, $369,000.

Ivystone Ct., 1507-Katherine M. Davis and Matthew L. Prineas to Sarah Stockton Gardner, $352,000.

Medallion Dr., 4419-Sylbert D. Blackwood and Natalie Byrd to Tan Tan, Myvan Phan, Tan N. Tran and Van M. Pham, $54,000.

Old Columbia Pike., 12001, No. 416-Erin P. Carmody to Alima M. Diomande, $135,000.

Scott Dr., 501-Evan Levon and Milton Trust to Charles Ribeiro, $400,000.

CHEVY CHASE AREA

Bradley Blvd., 5050, No. 6-Rajiv Luthra and Sandhya Luthera to Adam Bennett Simon and Emily Jane Dill, $647,500.

Chevy Chase Lake Dr., 3631-CC Homes Associates Corp. to Mark Heffernan and Anamaria Arriagada, $1.51 million.

Merivale Rd., 4613-Barry R. and Beverly B. Goldsmith to John M. Whealan and Elysa J. Blackers, $1.21 million.

Thornapple St., 3808-Jennifer and Michael Gershberg to Tetsuro Narita and Sulhwha Rho, $940,000.

Woodbine St., 3214-Linda L. Huffer and Ryan C. Danley to Michael and Marianne Brant, $875,000.

CLARKSBURG AREA

Broadway Ave., 22614-Terese Hayes to Syed and Namra Bokhari, $535,000.

Comus Rd., 16301-Mark A. and Sara J. Camillo to Jinhui Huang and Jianhui Zhu, $745,000.

Observation Dr., 23310, No. 2151-Andrew Huon to Muhammad Taha and Arifa Asim, $127,796.

Piedmont Trail Rd., 12719-Robert Pardo Jr. to Anvar Suyundikov, $435,000.

Scholl Manor Way, 23256, No. 1214-Vania R. Silva and Telmo David F. Silva to Carlos Ivan Gandara and Lilian Guadalupe Aguoree, $299,000.

Sweet Shrub Cir., 11939-Montreal Corp. to Sumit H. Kambow and Manorita Ahuja, $339,900.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Bryants Nursery Rd., 661-John I. and Sara B. Davis to Daniel Y. Teklehaimanot and Addisalem Getachew, $725,000.

Cradock St., 1941-Robert Ierardi and Mary E. Ierardi to Molly and Roscoe Hines, $455,000.

Good Hope Rd., 14731-Yovian D. and Cyrstal J. Lubis to Smitha M. Israel and Felix N. Samuel, $565,000.

Oxford Square Dr., 716-Amber and Daniel Hawkins to Denis J. Hernandez, $261,000.

DAMASCUS AREA

Applecross Terr., 25104-Frank and Alison Fish to Jenny Better and Richard Rose, $324,900.

Kings Valley Rd., 24825-Michael J. Barber and Beth A. Barber to James Williams, $600,000.

Ridge Manor Dr., 26069-Michael Alan and Breeze Thoma to De Lima Figueiredo, $275,000.

Valley Park Ct., 25-Linda P. Judd to Peter Arguer, $240,000.

DERWOOD AREA

Frontenac Terr., 16721-John J. and Nancy A. Gleason to George A. and Melissa J. Parrish, $484,500.

Sabrina Terr., 17524-Xioadong Lin to Spencer Champagne, $28,500.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Big Rock Rd., 10219-Paya Damarcken and Paya De Marcken to Jeffrey S. and Karen Ann Modock, $540,000.

Forest Glen Rd., 1007-Jesu Guzman to Michael S. and Abigail L. Rowley, $382,000.

Kinsman View Cir., 41-Tara N. Handy and Tara N. McLaren to Abdella Kassie and Hawa Abacemel, $355,000.

Northwest Dr., 804-Robert W. Bruns III and Jessica Hall to Roxanne G. Burrus, $426,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1808-Chang S. and Sun Hee Choi to Marieme Esther Dassanou, $299,000.

Three Oaks Dr., 9252-Jacob W. and Jacob Hall Blankenship to Gregory M. Tavormina, $530,000.

GAITHERSBURG AREA

Anna Ct., 80, No. 257-Isidoro Vasquez to Diana E. Argueta, $209,999.

Carlsbad Dr., 1322-David Slattery to Samuel M. and Hawa E. Buck, $312,000.

Chelaberry Ct., 8119-Kwadwo Apau and Andrea Ann Apua to Ziv Levy, Shay Levy and Avinoam Barlev, $297,000.

Donovan Ct., 10705-Dawn Sylvia Nguyen Le to John Garcia and Gladys Macias, $434,900.

Gaither St., 414-Kenneth R. and Linda H. Roynestad to Kathleen Mary Weigandt, $405,000.

Honeylocust Cir., 18317-Timmy L. Jones to Christopher A. and Brandi A. Brown, $315,000.

Knoll Mist Lane, 1238-Miguel A. Sanjuan to Danilo E. Rivas, $314,000.

Raven Ave., 784-Dorothy Gwynn to Yuhang Liu and Yuhane Pan, $380,000.

Skidmore Blvd., 509-Daivd T. and Linda M. Cook to Meizi and Dustin W. Liu, $545,000.

Swarthmore Ave., 206-Knenh Thavongsa to Olga Maria Barahona and Carlos Rangel, $252,500.

Wheatfield Ct., 1-Angelita Castro and Angelita Guimares to Kang Li and Tiffany C. Liu, $296,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Apricot Lane, 15208-Kimberly S. Nelson to Todd A. and Nicole M. Bridgeman, $510,500.

Beacon Hill Way, 10-Rohini and Devika Parikh to Sam Farzaneh and Yasaman Alavi, $429,900.

Curry Ford Lane, 810-Nancy S. Barrett to Sofia Cerna Rubinstein and Job Reinery Rivera Vindel, $380,000.

Golden Ash Way, 94-Meryl A. Benko to Timothy Alan and Dimity Ann Muller, $530,000.

Great Notch Terr., 14027-Manjunath Nagarajan and Fnu Kalpana to Reza Seifabadi and Fereshteh Aalamifar, $435,000.

Kent Oaks Way, 148-Jerry J. and Toni A. Patt to Charles Robert and Esther Hyun Conte, $815,000.

Market St. E., 535-Kabir Singh and Kanpuria Khurana to Derrek B. and Lindsay Young, $548,000.

Native Dancer Pl., 12600-Allison M. Abromavage to Massoud Esmail and Karina Palomares Marzban, $685,000.

Phelps St., 424-Patricia Romero to Son Lam Nguyen and Andrea Weinstock, $557,000.

Quince Orchard Blvd., 804, No. 804-P2-Valetina and Petr Sapershteyn to Anthony Malek, $69,290.

Timber Rock Rd., 13-Heidi Brubaker to Zhong Wen and Kong Ji Chen, $312,900.

Upshire Cir., 431-Christopher R. Otley to Zhiyu Pan and Yanmei Wang, $575,000.

GERMANTOWN AREA

Bargene Way, 20417-Suzanne Narie and Suzanne M. Sargent to Ian B. Suls, $388,000.

Celebration Way, 19805-Kwang Jen and Wey Ning Chang to Ada N. Tajalli, $425,000.

Cherry Bend Dr., 19120-Charles E. and Ellen T. Sellars to Cong Zhang and George Jiang Yong Li, $230,000.

Dairymaid Dr., 13213, No. 22-Edna B. Weinstein and Irwin Slonin to Patricia Wilson, $140,000.

Highstream Dr., 19119-Marcus C. Melton to Patricia Hromada, $340,000.

Liberty Bell Ct., 13215-Liberty Land Corp. to Ryan Banze and Anisha Shahi, $410,000.

Pickering Ct., 19, No. 19-02-Catherine Shinall to Catherine Mahan, $154,000.

Sawyer Terr., 19085-Pankaj and Epefaniua M. Kishore to Vaso Marku and Kleitia Frasheri, $365,000.

Smoke House Ct., 18256-Tuu Dinh Pham and My My Ly to Juan Orellana and Etafarhu Melese, $262,000.

Tidewinds Way, 20242-Vinay and Harini Ramanchndra Ganeshan to Rolando and Raquel Elisa Quiroz, $339,000.

Waterside Ct., 13-Aastha Verma to Mark Ellinwood and Sarah Ahlbrand, $331,900.

Winding Creek Pl., 18622-Douglas R. Smith to David Rivera Jimenez and Josselyn Diaz, $245,000.

KENSINGTON AREA

Ambler Dr., 4313-Emilie S. and David W. Long to Colin Michael and Mary Kathleen Cappadona, $800,000.

Colfax St., 4411-Robert Dixon Jr. to Shun Kock Lam, $410,000.

Frederick Ave., 10111-Stephen and Charlotte V. Savarino to Nina and Nils Tracy, $1.17 million.

Newport Mill Rd., 11212-Susan Hsu and Karen Ruan to Kathryn and Rachel M. Hughes, $520,000.

LAYTONSVILLE AREA

Chambliss Ct., 25112-Carmax Auto Superstores Inc. to Elias Ismeal Carrillo and Gynthia Fuentes, $554,999.

Goshen School Rd., 22421-Noorafza Rafiq to Edgar J. Jimenez Medrano, $777,000.

Paddockview Dr., 8508-Donald J. and Elizabeth Camille Gannon to Kenneth and Robin Shipp Ritchey, $625,000.

Stableview Dr., 21611-George and Suzette Pfeiffer to Kester K. Marrain, Nataliya Sergeevna Lavrykova Marrain and Nataliya S. Marrain, $688,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Apple Ridge Pl., 19803-Gregory Hallen to Jose and Josseline Quintanilla, $275,000.

Buhrstone Dr., 19928-Sergio M. Chombo and Gisella M. Sam to Ousmane and Khady Samb Sene, $280,000.

Forest View Pl., 9918-Jacqueline D. and Joseph A. Scaley to Xiannan Zhu and Tian Fang, $211,250.

Hawk Run Ct., 10-Esther Manu to Elliott H. Weiss, $310,000.

Horizon Run Rd., 9440, No. 14A-Julio A. Ortiz and Rita D. Guerreo to Krishna Lakhemaru and Ram Laxmi Koju Lakhemaru, $216,900.

Mills Choice Rd., 19006, No. 19006-Kerry A. Sarkkinen to Anthony Malek, $74,000.

Otter Cove Ct., 7939-Amy E. Morantes to Ming Suey Newcomb, $182,000.

Sawgrass Dr., 20411-Husani Bastien to Anne K. and Todd J. Taylor, $545,900.

Strath Haven Ct., 22-Sun Property Corp. to Jorge Javier Villalva Quispe and Francisca Quispe, $258,000.

Wayridge Ct., 18-Barbara L. Miles to Carolyn M. Ferris, $360,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Cahart Pl., 9807-George Phifer to Edgar A. Castaneda, $361,000.

Parham Pl., 1602-Micheal S. and Maria K. Gomes to Solomon W. Gebregeorgis, $345,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bluhill Rd., 13201-Habib and Irina Djenaih to Grisela Harden and Nahun Aaron Gomez, $389,900.

Chesterwood Dr., 4083, No. 4083-Marie Albertine Clarisse Dizon Martires to Guillermo Andrade and Yoana Y. Villatoro De Andrade, $260,000.

Doc Berlin Dr., 3911, No. 35-Calatlantic Group Inc. to Susan J. Kalmus, $362,990.

Ferrara Dr., 3916-Andrew and Samara Carter to James Spyropoulos JR., Mara Alessandra Spyropoulos and Louis A. Fedele, $360,000.

Glenallan Ave., 2401-Winchester Homes Inc. to Lamin and Maimuna Barrow, $509,900.

Hugo Cir., 1625-Nelson T. and Elizabeth S. Nguyen to Elena Ciobanu, $420,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-308-Allen B. Rochkind and Andrew Seidman to Timothy L. and Diane R. Mills, $165,000.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 104-Harry N. Kamerow to Bruce D. and Diane L. Gibbs, $380,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 319-Hong Q. Hanson to Antonio Luis Altamar, $255,000.

Massanutten Dr., 2337-Hsiao Lan Lee to Kuo Ming Chia and Hai Yan Zheng, $335,000.

Nordic Hill Cir., 1613-Scott R. and Marjorie A. Lidard to Lemlem W. Debelie and Mussie Mamo Tesfaye, $485,000.

Pine Orchard Dr., 15316, No. 82-1J-Edward Beck to Andrea Lissette, $152,500.

Soaring Wing Lane, 13641-Paul S. and Linda J. Brady to Ananya Khan and Rajnesh Gudidevni, $460,000.

Wallbrook Ct., 15301, No. 48-1A-Peter Michael Ohan and Dolores Camille Ohan to Hannah E. Durham, $175,000.

OLNEY AREA

Bantry Way, 3411-Vicente Coripuna to Vicente V. Coripuna and Gladys T. Ross Reyes, $103,741.

Clovercrest Cir., 18535-Brian C. and Elisabeth S. McFee to Juan A. and Alodia M. Ruiz, $407,000.

Longview Lane, 17522-Vincent J. and Shannon R. Coffin to Braden M. Hill and Brittany L. Carroll, $329,000.

Rocky Ridge Lane, 18036-Robert N. and Katherine A. Pinkley to Sarah and Eric Weis, $495,000.

Spartan Rd., 3234, No. 3-G-7-Simone and Kevin Roberts to Jonathan and Evelyn Langdon, $178,000.

Waltonshire Cir., 4822-Shelley Wiltshire and Megan Kathleen Hall to Nikhil Kranti Toraskar and Sonal Jayanti Patel, $451,000.

POOLESVILLE AREA

Kohlhoss Rd., 17651-Norton Richard Kimmel III to Richard P. Gorb, $210,000.

POTOMAC AREA

Ansin Circle Dr., 12480-Abdollah Bahadorie to Rochelle Shapiro, $860,000.

Brickyard Ct., 10808-Fakhruddin and Neena Ahmed to Qili Li and Sizhu Wang, $1.52 million.

Fallswood Dr., 1416-Jose Manuel Do Rosarie and Jose Manue Do Rosario Toscano Revocable to Hieu T.and Viet H. Ngo, $735,000.

Goya Dr., 11920-Lisa Mainz to Achi A. Kiliaki, $712,600.

Karen Dr., 11603-Matthew W. and Nicholas S. Lewis to Alexery and Anna Ulvasin, $930,000.

Pasture Brook Ct., 7-Pedro J. and Rosa N. Morales to Jacob Saji Thengangootam and Lovely Joseph, $792,500.

Smoketree Rd., 11907-Timothy A. and Nancy M. Cook to Shaofeng Zhang and Hairong Wang, $770,000.

Tuckerman Lane, 8400-Suparb La to Hezhen Wang and Li Yang, $669,400.

ROCKVILLE AREA

Academy Way, 12201, No. 159-Chad P. Fuentes and Roselyn Jan Wuthrich Clemente Wfuentes to Mark D. Lautman, $184,000.

Bouldercrest Ct., 7-Donald R. and Joyce P. Leege to Nawaz Khan Abdul Hack and Maria Abdul Hack, $770,000.

Cleveland Dr., 13509-Richard A. and Nancy Lee Norton to Jonathan Franca and Ana Franca Koh, $799,100.

College Pkwy., 882, No. 882-T-Leesa A. Dehaven to Joong C. Kim, $220,000.

Diamond Cove Terr., 15305, No. 7-EYE-Margaret Ann King to Mary K. Hall, $250,000.

Forest Ave., 115-Barbara C. and James Woodbuury Rand to Margaret Marian Magner, $790,000.

Grand Champion Dr., 1108-Christopher M. and Sheri Y. Steinig to American International Relocation Soluti, $629,900.

Grosvenor Pl., 10201, No. 928-Jamie M. and Robert S. Fischer to Ron Charnis, $158,500.

Grosvenor Pl., 10401, No. 1304-Skylar P. and Naila H. Sherman to Victor B. and Marita G. Zhurkin, $419,000.

King Farm Blvd., 302, No. 30208-Susan C. Gross and Susan C. Kang to Patrick M. Edwards, $315,000.

Oak Knoll Terr., 619-John T. and Jacqueline C. Manger to Payam Nourianpour and Maryam Ghasemifaraji, $1.18 million.

Old Georgetown Rd., 11750, No. 2420-Alexandra C. Hayward and Celia R. Halpern to Ozkan Aysan, $167,500.

Piccard Dr., 1448-KF Property Owner Corp. to Abdoul Karim Diallo, $625,000.

Reserve Champion Dr., 910-Christopher T. and Nancy J. Nidel to Gerald and Irene Holtz, $615,000.

Rosemont Cir., 6118-Paul V. Greene to Jacob Hyun and Robin Iihwa Lee, $1.49 million.

Topping Rd., 4708-Kathleen Doyle to Kara and Michael Tabb, $474,900.

Watkins Pond Blvd., 101, No. 4-301-Alexander D. and Maryann G. McKenzie to C. Felton Jones Jr. and Susan E. Jones, $310,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Appledowre Way, 11330, No. 156-George M. and Megan J. Gnall to Kobby Douse and Joana A. Mente, $230,000.

Brandermill Dr., 20340-Andrew J. Villardo to Miguel A. Rubio Viera, Martha Dinora Mardonado Larios and Martha D. Maldonaod Larios, $351,000.

Elderberry Terr., 19321-Melvani Jevoanny and Nafatali Cruz to Marvin R. Aplicano, $196,000.

Waterbury Way, 11412-Naleeni Chotoo to Neal Jay Raaz, $170,000.

SILVER SPRING AREA

Colston Dr., 2306, No. 2306-C-Kristen L. Sgambat to Pamela Razon De Ocampo and Evelyn Bondoc, $215,000.

Linden Lane, 2711-George J. Tidwell Jr. to Abigail Pritchard, $620,000.

Pershing Dr., 611-Henery C. and Sheilagh Smigen Rothkopf to Erik T. Donald and Maren Hozempa, $985,000.

Washington Ave., 2204, No. 2204-W-Donna C. Osborn and Beth M. Polakoff to Alison C. Dillard, $308,000.

Wayne Ave., 930, No. 1308-Tracy H. Joseph to Michael Sebastian and Barbara G. Hatfield, $385,000.

TAKOMA PARK AREA

Glenside Dr., 7309-Terry L. Savage and Dwight A. Onley to Benjamin Frey and Barbara Monahan, $715,000.

Lee Ave., 116, No. 403-Lis Nao Corp. to Anna Golovko, $150,000.

13th Pl., 7209-Robert J. Kelly and Anne T. Coghland to Thomas Michael and Heimy G. Flaherty, $445,000.

15th Ave., 7215-Martha J. and Samuel R. Cook to Jasmina E. and Fermina E. Rivas, $300,000.

TWINBROOK AREA

Farragut Ave., 1714-Suzanne K. Stinson to Gregory Joseph Lampasona, $320,000.

Linthicum St., 509-Ellen L. White to Ruwani N. Nissanka and Lal B. Kurullan Maduwe Gedara, $374,500.

WHEATON AREA

Bluhill Rd., 12128-Shirley M. Hallam and David G. Parker to Arcides Jeovany Hernandez and Cecilia Mejia De Diaz, $239,000.

Channing Dr., 11607-Lauryn McNeill and Edward Joseph Keeler to Mulatu Kassaye Biru and Rahel Bahiru, $400,000.

Dennis Ave., 2800-Debra D. Vess and Mary Constance Allen to Emily Beth Linde, $425,000.

Henderson Ave., 2617-Dorothy L. Jackson to Lisa Sarina Sherburne, $420,000.

Leesborough Cir., 11659-Reyda Paola Gonzalez Nieves and Esteban Morales to Ann W. Smith, $445,000.

Parker Ave., 2406-Leila Mokhtari Bell and Mario Romero to Lucy Smith and Lucy Helen Doggrell Smith, $322,000.

Randolph Rd., 3902-Evandro Graeff to Bethlehem Y. Kebede and Tensae T. Yani, $403,000.

University Blvd. W., 1121, No. GPU-Elinor Chidel to Elmer U. and Iris Y. Merino, $4,500.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Union Ridge Dr., 5874-Steven C. and Cynthia D. Alderton to Calice A. and Kimanie Wynter, $455,000.

BRUNSWICK AREA

Hope Farm Ct., 1421-Randall L. and Stephanie A. Johnson to Jose F. Balderrama and Monica N. Scott, $525,000.

Orndorff Dr. W., 115-Warner L. and Anne S. Zumbach to Shirley Ann and April Lynn Biddinger, $136,900.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Jefferson Pike., 4101-James E. Yonetz to Eric W. and Tammy L. Williams, $185,000.

Sunrise Dr., 3214-Thomas R. and Stephanie Boyle to Marc J. Casella and Catherine E. Coupar, $356,800.

EMMITSBURG AREA

Provincial Pkwy., 4-Patricia Warthen to Mark D. and Tammy D. Tingler, $256,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alex Ct., 6905-Greg and Gregory J. Duggan to Joshua J. Sluger, $187,500.

Black Duck Ct., 6701-Sean and Shaqueanda Mana Blake to Osmin and Marlene Amaya, $207,000.

Cambria Rd., 4640-DR Horton Inc. to Phuong N. Ho, $345,000.

Coachlight Ct., 7295-Zachary Bennett Young and Carlton Louis Young to Ephraim Shahar, $139,900.

Dartmoor Pl., 5156-Michael and Michele L. Stottlemyer to Adam D. Washington, $273,900.

Ewald Ct., 6592-Cheryl Lynn Burchett to Roynal Lee and Melisa Ann Kackley, $251,000.

Hannover Ct., 5765-Helen S. Aud to Garth K. and Lisa M. Fazio, $240,000.

Hiteshow Dr., 4836-NVR Inc. to Kristen and Amber Ion, $339,600.

Jefferson Blvd., 6711-Rogers Arm Corp. to Mark Anthony and Elizabeth Ann Doody, $110,000.

Jefferson Commons Way, 5980-NVR Inc. to Blanca Gatica, $348,265.

Ladd Cir., 7116-Parthasarathy Paradapali and Pratima Joshyula to Christina A. Brown, $266,500.

Lantana Cir., 5804-WLR Holding Co. and the Lube Center Inc. to Faraz Hassanzadeh Shobi and Darideh Rahimy, $102,000.

Oberlin Cir., 7168-Erich L. Wuick to David E. and Claudia C. Carson, $255,000.

Posey St., 6307-Calatlantic Group Inc. to Harold Ethelbert Harris, $320,885.

Small Gains Way, 4973-Daniel E. and Jodie P. Grove to Mark and Zoelameikla Benjimain, $330,000.

Tarrington Ct., 6439-Lal Hlun Lian and Lal Nun Mawi to Barbara Kay Hopkins, Mark Anthony Cabrera and Molli Cabrera, $230,000.

Upper Mill Terr. N., 5500-Nazar A. Hirji to Kevin Andrade and Ximena Trujilo Meza, $293,000.

Wade Ct., 5670, No. G-Casey Keegan and Victoria Lyn O’Neill to John Kevin McBride and Constance Renee Gallow, $155,500.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Abbey Ct., 1597-Matthew and Trisha Kessler to Robert L. Queen Jr., $262,000.

Bentz St. N., 110-NGM Corp. to Paula Grace, $505,000.

Black Walnut Ct., 1806-Jay B. and Catalina L. Haller to Min Z. and Amanda E. Aung, $425,000.

Cabbage Run Rd., 9595-Timothy and Shelby Saylor to Michael Vernon and Julie Kathleen Grenier, $575,000.

Dill Ave., 282-Catherine Van Leeuwen Fairley to Carol M. Baker and John T. Olinski, $475,000.

Laurel Wood Way, 1527-US Bank National Association to Amir Sanei and Samaaneh Moezzi, $194,669.

Mohican Dr., 420-Martin Nkwenti and Victorin Asang to Andres Blandon, $395,000.

Pinewood Dr., 1309-Department of Housing and Urban Development to Sang M. Nguyen, $140,000.

Saint Lawrence Ct., 1543-Margaret S. Craig to Richard L. Atkinson and Guoqing Lei, $215,000.

Trafalgar Lane, 1413-Vincent E. and Courtney Sufert to Dieu Tam Rushbrook and Jacqueline C. Clayton, $258,000.

Waterview Ct., 8039-Sharon Jane Baptiste Mason to Amarillo and Rachel Salter Multiauaopele, $240,000.

Fifth St. E., 120-Min Aung to Coleen A. Brennock, $289,900.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Belford Dr., 1911-Michael G. and Tracey E. Capone to Kwizela Josephine Ntagazwa, $469,900.

Buell Dr., 2036-Damodar S. and Savita Goel to Joseph A. Pagan Jr., $222,000.

Country Run Way, 1835-Donald E. Wilhelm Jr. and Stepanie L. Kessler to Jacob A. and Chelsey A. Hahn, $263,000.

Driftwood Ct., 2502, No. 3A-Amy Elizabeth Hatzis and Amy Elizabeth Hatzis Van Haren to Breena J. Berte, $167,450.

Fieldstone Way, 1906-Robin L. Notnagle to Erica P. Timmons, $245,000.

Greenleaf Dr. W., 2235-Sun Trust Bank to Ruifeng Liu and Xuefeng J. Zhou, $280,010.

Kearney Ct., 98-Jennifer R. and Leslie G. Puzio to Alfonso Irving Lopez and Eskarleth Irene Pastran Lopez, $415,000.

Midsummer Dr., 166-Matthew Ruble and Alan E. Gross to Katelyn Vagughan, $371,000.

Spring Run Cir., 2016-Jessica Witt to Roger and Joulia Eggen, $235,000.

Valleyside Dr., 1795-Robert Davis and Michael Caltabiano to Enrique R. Revilla, $242,000.

Wetterhorn Ct., 1908-Drees Homes of DC Inc. and Ausherman Homes Inc. to Dearonie D. and Claudius M. Pearson, $455,000.

IJAMSVILLE AREA

Canary Dr., 11395-Charles W. and Marcia L. Edwards to Vance W. Hershelman and Robbin Sue Buscher, $400,000.

Knolls Pkwy., 3317-John and Ann Marie Cruz to Ryan E.l. Marsh and Barbara E. Marsh, $450,000.

Rochefort St., 5813-NVR Inc. to Huawei Yu and Qin Li, $340,000.

Tinder Box Cir., 4534-NVR Inc. to Ashley Arrighi and Brent Castiaux, $393,530.

KNOXVILLE AREA

Brad Alan Dr., 22-Dean Russell Darr to Brandon D. and Jose Zenon Canaza, $452,500.

LIBERTYTOWN AREA

Coppermine Rd., 12340-Jason Matthew Smith to Edwin Gemio Castro, $238,500.

MIDDLETOWN AREA

Marker Rd., 1206-Gary Markle and Joanne Stacho to Christopher Sean Martin, $321,000.

MONROVIA AREA

Bess Way, 3528-Drees Homes of DC Inc. to Scott and Jennifer Maslin, $716,375.

Pathway Lane, 10846-Winchester Homes Inc. to Darin and Keosha S. Sath, $358,344.

MULLINIX AREA

Bottom Rd., 13501-Charles A. Proctor and Betty Anne S. Proctor to Kevin and Rebecca Buker, $368,500.

Oak Cliff Ct. N., 1329-Federal Home Loan Corp. to Patrick A. Digioa, $213,000.

Wedge Ct., 4002-Nicholaas J. and Amy L. Cretti to Jennifer R. and Leslie G. Puzio, $539,900.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Country Club Rd., 11042-Robert M. and Christine R. Grob to James and Susan Rusnak, $440,000.

Harbor Light Way, 6653-Daniel W. and Jessica L. Gulnac to Charles B. Soverns, $270,000.

Meadowlawn Cir., 6731-Logan C. Dipaolo to Samuel Lewis Carter and Josie Ann Walters, $410,000.

Rawley Rd., 10917-Kristen D. McKinley to Leonel A. Pineda, $370,000.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Keymar Rd., 12004-Allen R. and George Tyler Herndon to James, Rachel, Mark and Paula Torkelson, $280,000.

NEW WINDSOR AREA

Barnes Rd., 15509-Gilbert C. and Angela L. Nolte to Timothy and Shelby Saylor, $609,984.

POINT OF ROCKS AREA

Ferry Hill Ct., 4304-Louis H. Reed to James S. and Crystal R. Spicer, $341,000.

THURMONT AREA

Blue Mountain Rd., 7204-Effect Inc. to Tiffany Bushman, $42,000.

Hessong Bridge Rd., 11430-Wilmington Trust N. to Arnold and Rudis Gexsabel Amaya, $164,364.

Locust Dr., 6-Lori Maze and Mary Lee Haugen to Pedro A. Hernandez Valladares, $235,000.

URBANA AREA

Braveheart Cir., 3933-Thomas M. and Jane B. Digirolamo to Siva Rama Krishna Kadiyala, $450,000.

Guertin Ct., 8504-Brett Goldfadim to Glenn W. and Jessime L. Orear, $549,000.

Landon House Way, 9232-Manoj and Dimple Mathew to Tatyana Slaschev, $318,000.

Riverwood Ct., 5903-Richard R. and Deborah Jo Bowers to Daniel and Veronica Zoberbier, $479,000.

Tabard Lane, 3564-Morgan T. and Rebecca F. Libert to David G. James, $350,000.

WALKERSVILLE AREA

Daysville Ave., 9414-John Bradshaw and Dwan Hartley to John and Dawn Bradshaw, $191,603.

Polaris Dr., 124-Larry R. Cessna to Joseph W. and Amy L. Davis, $370,000.

Tanglewood Ct., 206-Department of Veterans Affairs to Drew A. and Jennifer L. Daniluck, $307,000.