Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Custis Dr., 4521-Joseph Frascella and Kathryn M. Dirolf to Yadira A. Benavides, $570,000.

Georgia Ave., 14506-American Signature Properties Corp. to Khanh T. and Anh T. Nguyen, $236,000.

Myer Terr., 14504-Neil Vallestero to Jewel Shrestha and Komal Marahatta, $480,000.

Wissahican Ave., 4619-Rita May Benoit and Suzanne Malone to Carlos Eduardo Linares and Edith M. Martinez, $384,900.

BETHESDA AREA

Augusta Lane, 5802-Pedro Andre Rodriguez Delemos and Harry W. Down Jr. to Justin G. and Kathryn P. Hartley, $735,000.

Battery Lane, 5105-Ali and Darya Niroo to Ronald J. and Abby L. Shumacher, $2.33 million.

Fenway Rd., 8029-Ann F. Doyle to Jonathan N. Blythe and Heidi T.M. Blythe, $846,000.

Oak Forest Lane, 7108-Alaine Michael Aime Ba Oumar and Casimira Fernande Ba Oumar to Sajid N. Ajmeri, $867,000.

Parthenon Ct., 10436, No. 10436-Stacey E. Rose Blass to Nabil El Chemaly and Maya Abboud, $420,000.

Rising Ridge Way, 8315-Johan Rosseel to Sabina Cornelius, $371,221.

Sangamore Rd., 5220-Shelby L.S. Harper and Keith M. Harper to Karl Quinn and Kerstin Marie Schmidt, $1.06 million.

Wakefield Rd., 5301-Sean Wissman and Aditi Shrikhande to Jessica H. and Micah T. Zomer, $965,000.

Westlake Terr., 7401, No. 316-Lisa Basile to John Troiani, $239,000.

Woodacres Dr., 5905-Jeffrey and Kristen Brinsfeild to Kevin A. and Clarie P. Hughes, $1.12 million.

BROOKEVILLE AREA

Carter Mill Way, 2006-Mitchell E. and Frederica B. Weiner to Andrew K. and Lindsay Vilardo, $925,000.

BURTONSVILLE AREA

Ambrose Ct., 4325-Maryettea Suls to Guangan Lin and Liyun Zheng, $240,500.

Bell Rd., 3805-Lucille Marie Osborne to Jefferey D. and Courtney L. Wilson, $540,000.

Stepping Stone Lane, 3747-Jamienhuyen to Nenita and Ricky Mallari, $308,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Big Horn Dr., 12818-Krishna and Jyothirmai Guduru to Deirdre and Anthony Curtis Lett, $524,995.

Conductor Way, 13126, No. 187-Federal National Mortgage Association to Lisa Sadanala, $210,000.

Hollywood Ave., 609-Marleny C. Rivera to Tilahun Habtegebriel, Kasech Mekuria and Tilahun Habtegebriel Minilu, $380,000.

Maple St., 12708-Alan L. and Linda E. Schloer to Sandra Ayala, $350,000.

Old Columbia Pike., 11815, No. 83-Ok Soo Park and Hyun S. Han to Janet Zelaya and Kelvin Argueta, $280,000.

Schubert Dr., 2982, No. 16-Toni Y. Peterson to Kirk Walters, $205,000.

CHEVY CHASE AREA

Blaine Dr., 2706-John Michael and Anna Meenan to Sarah F. and David Horowitz, $1.02 million.

Chevy Chase Dr., 4800, No. 103-Clare M. Glynn to Miriam W. Simon, $434,900.

Kennedy Dr., 6605-Michale J. and Mary Jo Manning to Graham S. Hauck and Alixine F. O’Malley, $2.1 million.

Sunset Lane, 5304-William H. Becker and Virginia W.B. Becker to Christopher T. and Jessica P. Harrison, $3.33 million.

CLARKSBURG AREA

Broadway Ave., 22039-NVR Inc. to Michael L. England and Kesha L. Flippins, $379,000.

Comus Rd., 16301-Mark A. and Sara J. Camillo to Jinhui Huang and Jianhui Zhu, $745,000.

Observation Dr., 23310, No. 2151-Andrew Huon to Muhammad Taha and Arifa Asim, $127,796.

Piedmont Trail Rd., 12719-Robert Pardo Jr. to Anvar Suyundikov, $435,000.

Scholl Manor Way, 23256, No. 1214-Vania R. Silva and Telmo David F. Silva to Carlos Ivan Gandara and Lilian Guadalupe Aguoree, $299,000.

Sweet Shrub Cir., 11939-Montreal Corp. to Sumit H. Kambow and Manorita Ahuja, $339,900.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Bryants Nursery Rd., 661-John I. and Sara B. Davis to Daniel Y. Teklehaimanot and Addisalem Getachew, $725,000.

Cradock St., 1941-Robert Ierardi and Mary E. Ierardi to Molly and Roscoe Hines, $455,000.

Good Hope Rd., 14731-Yovian D. and Crystal J. Lubis to Smitha M. Israel and Felix N. Samuel, $565,000.

Oxford Square Dr., 716-Amber and Daniel Hawkins to Denis J. Hernandez, $261,000.

DAMASCUS AREA

Applecross Terr., 25104-Frank and Alison Fish to Jenny Better and Richard Rose, $324,900.

Kings Valley Rd., 24825-Michael J. Barbaer and Beth A. Barber to James Williams, $600,000.

Ridge Manor Dr., 26069-Michael Alan and Breeze Thoma to De Lima Figueiredo, $275,000.

Valley Park Ct., 25-Linda P. Judd to Peter Arguer, $240,000.

DERWOOD AREA

Frontenac Terr., 16721-John J. and Nancy A. Gleason to George A. and Melissa J. Parrish, $484,500.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 9005-Laurette L. Cucuzza to Sean T. Wolridge and Nastassia Walsh, $517,500.

Franklin Ave., 7-Steven B. Shirey to Jesse D. and Marissa P. Keilson, $499,000.

Ladson Rd., 316-Karen Cole Sinclair to Erin Miller, $330,000.

Raynor Rd., 10001-Douglas G. Bailey and Danielle Hope Braucher Bailey to Jaea F. Hahn, $544,000.

Wayne Ave. E., 95, No. 210-Sharon E. Rathke to Joshua Lee Langeland, $155,500.

GAITHERSBURG AREA

Augustine Way, 7519-Teodor and Larisa Yelovich to Marvin A. Gutierrez Velasquez and Carmen Arias, $280,000.

Cobbler Pl., 634-William McDonald and Beth Susannah Rosenfeld to Eugene Yichen Chuang and Renee Nicole Jones, $457,000.

Duvall Lane, 136, No. 240-20-Christiana and ARLP Trust to Anthony Malek, $78,674.

Hutton St., 215-James F. and Karen L. Richardson to Marla Ann Cohen, $395,000.

Lindstrom Ct., 17619-17619 Lindstorm Court Corp. to Joan Davis, $350,000.

Sedley Terr., 19004-Howard D. Clenney to Elaine M. Clenney and Theodore Ayoub, $285,000.

Starboard Ct., 14-Raymond D. and Jenice L. Dickson to Benjamin L. Matthews, $180,000.

Travis Lane, 1000-Naunihal Singh Gumer to Kamal and Erin Nkele, $300,000.

Windbrooke Cir., 52, No. 52-Gwendolyn N. Bunn and Gwendolyn N. Bugger to Rachel Perez, $206,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Barnsfield Ct., 130, No. 214-Alan Borst to Emily Manasse, $213,000.

Chevy Chase St., 140, No. 205-Denise J. Magri to Farkhondeh Sadeghi, $353,000.

Dufief Dr., 14841-Scott E. and Jean Marie Brietzke to Andreson Min and Qiong Fang Yao, $673,000.

Gooderham Way, 12410-Jeffrey Sherman and Meryl E. Kahn Sherman to Colin D. and Anna B. Matthew, $360,000.

Hillside Lake Terr., 1037, No. 1107-D-Eric Filani to Wei Han Liu and Ai Lun Chou, $265,000.

Lazy Hollow Way, 6-Samuel J. Listwak and Mary Christine Schultz to Vince Fen and Wai Chen, $366,000.

Massbury St., 109-Stephen Greenman to David Warren Allen, $587,500.

Parkview Ave., 332-Karthik Koka and Manasa Nayani to Cyrus M. and Malektaj M. Javan, $515,000.

Pleasant Meadow Ct., 14200-Robert Riddle to Xian Zhong Wang and Mei Ching Dan, $685,000.

Quince Orchard Blvd., 862, No. 20-Farid Zahiri to Farbod E. Zarkeshian, $105,000.

Teaneck Ct., 9-Cuirong Ren to Terry L. Griggs and Maria A. Griggs Cartagena, $325,000.

Timberbrook Lane, 119, No. 101-Jan C. Kark to Grigoriy, Valeriya and Irina Gadiyak, $245,000.

GERMANTOWN AREA

Amarillo Ct., 38, No. 116-Paramount Investments Corp. to William Mcquad Martin, $263,000.

Chalet Dr., 18030, No. 16-204-United Bank to Isabelle P. Ayih, $160,000.

Grotto Lane, 19137-Sudhir V. Nair and Kashmira H. Patel to Tahil Bilal and Sadaf Irshad, $280,000.

Island View Cir., 12148-Sandra K. and John Michael Stanton to Sandra K. and John W. Stanton, $256,065.

Lowfield Terr., 13419-Federal National Mortgage Association to Tykisha M. Juarez, $246,500.

Millhaven Terr., 17807-Aney W. and Sarah S. Li to Hsin Hua Yu and Xinhong Niu, $429,500.

Quail Woods Dr., 12405-Roger Echeandia and Lucky Kish to Cynthia P. Suarez, $249,900.

Shadyside Way, 20504, No. 34-3-Joann Berisford to Carlos Gaston Alvarez, $210,000.

Summer Oak Dr., 11809-Charles S. Ansong to Nicolya Lotoya Rigby, $259,500.

Treebranch Terr., 18933-WMC Residental Archeiture Corp. to Sukumar and Mary Rozario, $320,000.

Woodruff Ct., 13309-Laura Jazquelyn Brown to Alessandra and Lacey Gabrieli, $282,000.

KENSINGTON AREA

Brookfield Dr., 4423-Melanie Ann Ross and Seth David Levin to Scott M. and Lana K. Guthrie, $750,000.

Findley Rd., 2897-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Rhonda and Robin Newman, $499,990.

McComas Ave., 2706-Diane C. and Steven E. Baker to Katherine Anne Rubino Nash and Nathaniel Cushing Nash VI, $415,000.

University Blvd. W., 3355, No. 8-Faycal Zarrami to Thomas Clarence Trexler, $136,000.

LAYTONSVILLE AREA

Goshen Oaks Rd., 21601-Kathleen Hebert to Claudia Darlan and Robert Schmidt, $840,000.

Nightingale St., 10133-Tuncay Ahmet and Renee M. Tankir to Trung Khanh Tran and Mai T. Nguyen, $440,000.

Sabbath Ct., 20731-Claudia B. Garafola to Eric and Sharonda William Tack, $535,000.

Welsh Rd., 24504-Richard E. and Eileen B. Thompson to Christopher and Rachel A. Ricchini, $435,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brookridge Ct., 9930-Gongwei Jiang and Hong Yang to Ling Xye, $185,000.

Feathertree Terr., 9806, No. 42-Moe M. Than to Alyssa M.R. Moore, $219,912.

Harbor Tree Rd., 20210-Oscar E. and Concepeion Marquez to Lauren Elissa and Michael Andrew Silverstone, $228,000.

Otter Cove Ct., 7939-Amy E. Morantes to Ming Suey Newcomb, $182,000.

Sawgrass Dr., 20411-Husani Bastien to Anne K. and Todd J. Taylor, $545,900.

Strath Haven Ct., 22-Sun Property Corp. to Jorge Javier Villalva Quispe and Francisca Quispe, $258,000.

Welbeck Way, 8871-Alvaro L. and Sandra Cayzedo to Jose Jaime Lopez Torres, $185,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Dilston Rd., 9903-Milderd J. and Gordon H. Walck to Karla B. Ramos Mezquita and Maria E. Ramos Mezquita, $325,000.

Robroy Dr., 1013-Thanh Tran and Trinh Ly to Millica Zimonjic, $433,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bassett Lane, 15400, No. 46-2G-John Edward Maxim and George E. Maxim to Steven P. and Nora L. Marini, $193,000.

Camelback Lane, 2603, No. 3-9-Haeok and Seung Han Yu to Dawn D. Bellinger, $198,000.

Cider Wood Ct., 15105-Ingrid Z. and Saul A. Martinez to Mahadere Amare and Natnael Minwuyelet, $392,000.

Flack St., 12408-Clay A. and Dana K. Weiland to Tiger Vang, $378,100.

Goodhill Rd., 12704-Rivendell Properties Corp. to Kyer T. and Kathleen C. Phillips, $365,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-Laura A. and Paul R. Glassman to Sakina Mengle, $193,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-811-Georgi Moyer to Farouk B. and Aisha S. Desouky, $135,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 808-Katherine L. Marohl and John Currin Lynch to Paul Freiman and Phyllis N. Freiman, $250,000.

Leisure World Blvd. S., 3213, No. 101-1D-Rissell J. Kelly and Marion E. Herrington to Patiricia M. Lawson, $149,900.

Matey Rd., 12916-Amnon and Zahava Shemesh to Mickyas Balcha, $399,000.

Pennfield Cir., 14809, No. 309-Lynn Caudle Pendleton and Marion McLeod Caudle to Carl N. and Roberta I. Ridenour, $225,000.

Rippling Brook Dr., 14129-William M. Morrison and Laurin Bedell Morrison to Royo Meza and Amy B. Capcha, $529,000.

Telluride Pl., 2606-Shu Ching Hsu to Brittany Alex Harris, David Jon Harris and Deborah Kathryn Alex, $398,000.

Wilcox Lane, 1717-Xinfeng Hu to Carlos Javier Garcia, $280,000.

OLNEY AREA

Briars Rd., 3804-Anita C. O’Neil to Rebecca E. and Anthony J. Crooks, $490,000.

Fishermans Ct., 4402-Sukhbir S. and Kuldeep K. Bawa to Mona A. Awwad, $290,000.

Old Baltimore Dr., 3829, No. 88-Kristina K. Cooke and Kristina K. Venable to Evangeline M. and Brandon P. Smith, $310,000.

Rolling Meadow Way, 18263, No. 16-Adam M. Goldberg and Stacy Zarin to Michael and Emily MacDnold, $243,000.

Vine Ct., 16905-Douglas A.D. Ascoli and Teresa A.D. Ascoli to Christopher M.D. Orazio and Jessica L.D. Orazio, $612,000.

POOLESVILLE AREA

Cattail Rd., 18316-Joseph W. Caw III to Adam, Samantha and Daniel Mills, $541,000.

POTOMAC AREA

Bedfordshire Ave., 11505-John Francis and John Francis Galuardi to Qing Sun and Yang Cheng, $775,000.

Deborah Dr., 10883-Nabil A. and Rita N. Azzam to Yordan Silvera and Giovanna Ramos Oliveira Silvera, $635,000.

Fox Meadow Lane, 9200-Edward H. Kaplan and Joan L. Gindes to Juliana B. Marriott, $1.98 million.

Hunt Club Dr., 11105-Phillip O’Sullivan and Maria E. Solanes to Xi Yang and Yong Xue, $869,000.

Mercy Hollow Lane, 9308-Roger W. and Mijin N. Liu to Jon E. and Catherine L. Heisler, $1.41 million.

Reynolds Ave., 11913-Erika F. Rottenberg and Jayne Rochelle Crandell Sandle to David Edwyn and Kimberly Schwiger Bennett, $798,000.

Wild Olive Dr., 8620-Amy and Stacy Hirschberg to Georges Leno and Kadija Keita, $650,000.

ROCKVILLE AREA

Barbados Pl., 5920, No. 8-Ravindra S. Gill to Aaron H. Feinstein and Alexis M. Rourk, $319,000.

Cedarwood Dr., 11107-Victor A. Marquez and Johalba D. Carrillo to Benjamin, Melissa and Micah Green, $715,000.

College Pkwy., 880, No. 30-Alireza Keshmiri and Shahla Marjani to Yezenia L. Martinez, $169,000.

Crossfield Ct., 5202, No. 124-Viviane Astrid Bloodworth to Matthew Kingbell Lahut, $200,000.

Farmland Dr., 11601-Brian J. and Leslie S. Lux to Leslie S. Lux, $529,600.

Grosvenor Pl., 10201, No. 928-Jamie M. and Robert S. Fischer to Ron Charnis, $158,500.

Grosvenor Pl., 10401, No. 1304-Skylar P. and Naila H. Sherman to Victor B. and Marita G. Zhurkin, $419,000.

Hunters Lane, 12108-Batia Barsever to Sovat Chheang and Sheryl Lyn Villanueva, $462,000.

King Farm Blvd., 302, No. 30208-Susan C. Gross and Susan C. Kang to Patrick M. Edwards, $315,000.

Oak Knoll Terr., 619-John T. and Jacqueline C. Manger to Payam Nourianpour and Maryam Ghasemifaraji, $1.18 million.

Old Georgetown Rd., 11750, No. 2420-Alexandra C. Hayward and the Celia R. Halpern to Ozkan Aysan, $167,500.

Piccard Dr., 1448-KF Property Owner Corp. to Abdoul Karim Diallo, $625,000.

Reserve Champion Dr., 910-Christopher T. and Nancy J. Nidel to Gerald and Irene Holtz, $615,000.

Rosemont Cir., 6118-Paul V. Greene to Jacob Hyun and Robin Iihwa Lee, $1.49 million.

Topping Rd., 4708-Kathleen Doyle to Kara and Michael Tabb, $474,900.

Watkins Pond Blvd., 101, No. 4-301-Alexander D. and Maryann G. McKenzie to C. Felton Jones Jr. and Susan E. Jones, $310,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Appledowre Way, 11330, No. 156-George M. and Megan J. Gnall to Kobby Douse and Joana A. Mente, $230,000.

Brandermill Dr., 20340-Andrew J. Villardo to Miguel A. Rubio Viera, Martha Dinora Mardonado Larios and Martha D. Maldonaod Larios, $351,000.

Elderberry Terr., 19321-Melvani Jevoanny and Nafatali Cruz to Marvin R. Aplicano, $196,000.

Waterbury Way, 11412-Naleeni Chotoo to Neal Jay Raaz, $170,000.

SILVER SPRING AREA

Colston Dr., 2306, No. 2306-C-Kristen L. Sgambat to Pamela Razon De Ocampo and Evelyn Bondoc, $215,000.

Linden Lane, 2711-George J. Tidwell Jr. to Abigail Pritchard, $620,000.

Pershing Dr., 611-Henery C. and Sheilagh Smigen Rothkopf to Erik T. Donald and Maren Hozempa, $985,000.

Washington Ave., 2204, No. 2204-W-Donna C. Osborn and Beth M. Polakoff to Alison C. Dillard, $308,000.

Woodland Dr., 8844-Sandra N. Walia to Patrick and Kathleen Thornton, $615,000.

TAKOMA PARK AREA

Haddon Dr., 8313-James C. Harrell and Judith C. Moss to Adam M. Kriesberg and Stephanie E. Peer, $410,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 709-Kristin Haddock to David Hall Dixton, $205,000.

16th Ave., 7407-Pedro E. Garay to Damon A. and Markette Elaine Sheppard, $405,000.

TWINBROOK AREA

Halsey Rd., 5913-John E. Halada to Emogene Johnson, $310,000.

Wainwright Ave., 5814-James Paul and Michael F. Conway to Jin X. Xu, $331,000.

WHEATON AREA

Bucknell Terr., 2131, No. 55-Rhea Payne to Missila Seyoum, $356,000.

Connecticut Ave., 11605-Mary Catherine Potter and Francis M. McNulty to Mesay K. Abebaw, $410,595.

Forest Grove Dr., 9903-Aimee L. Stern to Renard T. and Traci H. Jenkins, $539,000.

Korth Pl., 1505-Amy M. McCann to Alex C. Amaya and Eva Esperanza Ramos Arevalo, $445,000.

Lovejoy St., 11407-Avi E. and Gittle Moses to Malin Ben Itah, $415,000.

Pendleton Dr., 3314-Wayne S. and Jean Danzik to Michael Lecyy and Seng Kit Yeoh, $315,000.

Schoolhouse Cir., 2864-Massimo Marchiori to Gloria Zekila Mathis, $352,000.

Woodman Ave., 1513-Michael A. Sauers and Kristin W. Weddings Sauers to Travis and Swathi Massar, $494,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Lawrence Ct., 5923-Gregory J. and Lisa Ann Marunycz to Todd Curley, $405,000.

BRUNSWICK AREA

Central Ave., 115-Michael W. Clem and Nora B. Sheehan to James Kruper and Krysten Leidig, $214,000.

Maple Ave. N., 213-Ashkenazi Inprovements Corp. to Lisa Conselatore Gallagher, $248,000.

Potomac View Pkwy., 738-Valerie Alwards and Shawn P. Cavenee to Stacy Marei Greber, $306,900.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Manheim Ct., 4024-Michael B. and Nicole G. Kirby to Mary Ann Genecki, $424,900.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alan Linton Blvd. E., 6468-Sahnon M. Tsonis and Shannon M. Schmansky to Vladislav Litosh and Andres Garcia, $287,500.

Bella Marie Way, 5899, No. B-Calatlantic Group Inc. to Kevin Henry, $275,000.

Butterfly Lane, 5726-William E. Shelleman to Jeffrey Leary, $325,000.

Canvasback Ct., 5008-Luis A. and Aracely Carmen Vasquez to Sergio Vazquez, Sergio Vazquez Martinez and Monica Valencia, $235,000.

Duncan Pl., 6581-Milan Brown and Tina M. Russell Brown to John A. and Heather M. Guzman, $272,000.

Gresham Ct. W., 7075-Robert H. Jones to Olena Shanidze Debabenh, $229,900.

Ivywood Dr. N., 5334-Christian Dominguez to Michael Albert Sugatan Linsangan and Catherine Goyone Linsangan, $425,000.

Jefferson Commons Way, 5976-NVR Inc. to Kenneth and Michele Beaudet Miller, $314,665.

Katsura Ct., 5750-George J. and Cecelia Wiederock to Farong Li, $219,900.

Lancaster Pl., 564-Alban Place Ltd. to Cesar A. Navarrete, $241,877.

Merganser Ct., 5048-Sherwin Bautista to Christopher Canizales, $188,000.

Pendleton Ct. N., 24, No. 10F-William H. and Lynn S. Siegel to Juver Hernandez Del Cid, $150,000.

Posey St., 6321-NVR Inc. to Maragret A. Issacs, $355,515.

Sugarbush Cir., 512-Tyzanaya Jordan and Chayil Nefertiera Holston to Aquavia Nicole and Damien Antonio Wallace, $192,000.

Tivoli Rd., 677-James R. and Cassie B. Reniers to Quoc T. and Lauren M. Nguyen, $282,500.

Vona Lane, 4702-NVR Inc. to Jabari Beverly and Ashley Broden, $355,160.

Wesley Sq., 5047-John P. and Tanya M. Rouce to Jenna and Myron Giles, $344,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bear Den Rd., 2218-Ak Maryland Homes Corp. to Jeffrey Paul Ormiston and Brandy Lynn Noel, $300,000.

Berkley Lane, 9414-Silvercrest Properties Corp. to Hellen H. Kim, $254,900.

Blue Leaf Ct., 900, No. 9-1B-Bonita Bennett and June M. Jordan to Stephen C. Hackmer, $135,850.

Court St. N., 106-Peter Merril and Ann Brooke Hobart to Amy Tkac, $680,000.

Glen Valley Terr., 6260, No. 7G-Eugene A. and E. Beverly Deavers to Emily A. Johnson, $183,000.

Linganore Rd., 7128-Sherry Lynn Fisher White and Ralph E. Hurley to Loren Burns Morgan III, $287,000.

Mobley Ct., 1471-Caoctin Overlook Corp. to Victoria Brun, $189,000.

Oakwood Dr., 1236-Martin Brown to Joseph T. and Dawn R. Humbertson, $199,000.

Rambling Way S., 1522-Christina A. and Jesena A. Cikins to Neil Kishore Roy, $223,500.

Stratford Way, 803F, No. 6-Maria S. Donis and Maria S. Aguilar to Lotfali Dehghan Rankouh, $126,900.

Waterside Dr., 2535-Catharine M. Clark to Simone A. Cobb, $316,000.

Fourth St. E., 100-Jordan L. and Aimee Meier to Luke T. Fisher, $330,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Artillery Rd., 2102-Chandrasekar Ponnusamy and Romilla Arokiaswamy to Harish Parasurama Moorthy and Geethu Saroja, $317,000.

Coleridge Dr., 2501, No. 1-1A-Faye R. Bevard to Micheal Connelly, Joan Connelly and Christine Pick, $181,000.

Dominion Dr., 2400, No. 1A-Thomas and Kathy Schultze to William E. Monath and Barbara A. Monath, $157,000.

Edgemont Rd., 6916-Bradford Scott Powell to Elizabeth M. Dunk, $259,900.

Masser Rd., 10138-Bryan J. and Kay A. Dowty to Jeffrey D. and Joanna D. Buton, $645,900.

Prentice Ct., 2424-James H. and Amy N. Clapp to Gavin Tyler Berryman and Maria Ann Downs, $220,000.

Timber View Ct., 248-Randy C. Gibson to Ravindranadha R. Vyzasatya and Anitha D. Yerrabelli, $272,000.

Waterford Dr., 839-David E. and Kimberley K. Webb to Nelva Flores, $211,000.

IJAMSVILLE AREA

Ball Rd., 8740-Ronald C. Loretta A. Parsons and Ronald C. Parsons to Deborah Nathanson, Jerry Roberts and Lorri Park, $650,000.

Firestone Dr., 3490-Beverly J. Cook and Stewart S. Cook Jr. to Jose L. Gonzalez and Mercedes L. Alvarado, $300,000.

Oakdale Village Rd., 5853-NVR Inc. to Stephen and Erin N. Orr, $461,122.

Tinder Box Cir., 4530-NVR Inc. to Shrikar and Shilpa Bolumalla, $365,625.

Windsor Rd., 11129-Helio R. and Leslie Weitzman Zwi to Jose A. Montesinos, Amiriz Dussan and Cesar Montesinos, $389,000.

KNOXVILLE AREA

Tritapoe Dr., 515-Gerald L. and Dietra K. Travis to Michael and Lisa McKenzie, $190,000.

MIDDLETOWN AREA

Freestate Dr., 7387-Mildred V. and John J. Alexander to Katie M. Donovan Loaisiga and Roberto Loaisiga, $385,000.

Wash House Cir., 6-Bryant Matthew and Jenny Leigh Barnhouse to Robert Marrone, $293,000.

MONROVIA AREA

Lynn Burke Rd., 4325-Edward Otis and Ruth A. Mills to Jennie C. Funes, $295,000.

Wonder Ct., 11915-Teresa S. Shank to Jacinta B. Cowgill, $430,000.

MULLINIX AREA

Lomar Dr., 4075-Maureen T. Meushaw to Troy D. and Sara E. Yowell, $464,900.

Peddicord Rd., 14646-Helena Elaine Wines to Curtis and Dawn O’Leary, $370,000.

Village Gate Dr., 1110-Barbara A. Denny to Brian and Jessica Rehrey, $405,000.

MYERSVILLE AREA

Main St., 604-Turnkey Properties Corp. to Shawn Grant Church, $329,900.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Isaac Russell St., -New Market Residential Corp. to David E. and Kelly M. Harbourt, $540,000.

Oakridge Rd., 6723-Wells Fargo Bank to Matthew J. Gorman, $292,899.

Spring Blossom Lane, 111-Christopher and Kelly A. Abrecht to Christopher and Alicia Miller, $475,000.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Warner Rd., 12005-Taggert L. Cohen to Phillip Michael Newman, $285,000.

POINT OF ROCKS AREA

Brookshire Run, 1722-Todd W. and Katherine J. Gleason to Samuel Mull and Katherine Mark, $282,000.

THURMONT AREA

Hammaker St. W., 133-Department of Housing and Urban Development to Jeffrey R. Fisher, $138,000.

Leekyler Pl., 25-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Jena Zittle and Christopher Watts II, $242,026.

URBANA AREA

Belvedere Lane, 4007-Gaetan J. and Christine Bedard to Cory E. and Lisa A. Osher, $610,000.

Ethan Ridge Dr., 9516-Douglas Trent and Kristen T. Carithers to Adesh and Melissa Francis, $614,900.

Holborn Pl., 3650-Taylor Bowman to Shan Shui and Yangling Chen, $280,000.

Reels Mill Rd., 5103-Darren and Dawn Conant Lowe to Sean and Ruchna Pepper, $419,000.

Singleton Terr., 3639-Matthew R. and Stephanie S. Rittler to Jose Harold Pena Alvarez and Claudia Mercedes Tempo Castaneda, $329,900.

Templeton Dr., 9037-Main Street Homes As Urbana Corp. to Nagireddy Kamatam and Leela Kanagani, $481,867.

Worthington Blvd., 3562-Parkwood Homes to Xuda Zhang, Qi Zhang and Qing Yin, $626,350.

WALKERSVILLE AREA

Glade Blvd., 206-John Robert Logan and Barbara Louise Miles to Wilson L. Fernandes and Bianca Tayna Salinas, $255,000.

Revelation Ave., 8338-Mit Desai to Joel M. Antezana Gonzales, $155,000.