Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Dennington Pl., 14210-Lois I. Quinn to Joshua and Marina Fishbein, $470,000.

Grenoble Dr., 12915-Marken Smith to Santiago and Ada Tarraga, $370,000.

Pecan Dr., 14406-Joshua S. and Diane R. Hull to Jorge I. Torres and Natalia M. Upegui, $510,000.

BETHESDA AREA

Bayard Blvd., 4853-Michael Dorsey and Justine Morrison to Luca Dall Oglio and Donatella Massai, $705,000.

Cheshire Dr., 6020-John N. Rentz Jr. and Frances R. Rentz to Mehdi Naghdi and Nasrin Nabavi Nouri, $635,000.

Dudley Ct., 30, No. 16-Tatiana Shimabukuro Salim to Marco Aurelio Zanfra Saraiva and Maria Ester Arqagao Lima Zanfra Saraiva, $420,000.

Fenway Rd., 8617-Elizabeth Gordon to Marc A. and Jerri Shandler, $950,000.

Grosvenor Lane, 5822-Steven G. and Catherine A. Miller to Warren Ton and Cindy S. Cheng, $1.04 million.

Julliard Dr., 9928-Andrew and Alicia Prevost to Noureddine and Amel Toukabri, $860,400.

Laureate Way, 10011-5400 Grosvenor Corp. to Dana Smith, $1.35 million.

Merriam St., 5408-5400 Grosvenor Corp. to Inhee and Hoi Sung Chung, $1.33 million.

Onondaga Rd., 5903-Joseph J. Zito to Elham Khosravi Maharlooei, Mohesn Khosravi Maharlooei and Ashraf Rahnama, $780,000.

Parthenon Ct., 10480, No. 10480-Sean Shahriar Saedi to Brian Pike and Sharon Graves, $417,500.

River Rd., 8111, No. 111-Quarry Springs Associates Corp. to Jean Marie P. Cherubim and Chemeli Cherubim, $1.91 million.

Walton Rd., 5918-Peter R. Hartogensis and Shirley P. Boudreau to Steven B. and Lisa L. Kelber, $950,000.

Westlake Terr., 7401, No. 904-Joseph Greenberg to Ilya Taller, $259,950.

Woodmont Ave., 7500, No. G1-12-Eduardo Andres Cardona to Mahmoud Kafashzadeh and Lobat Zainali, $400,000.

BROOKEVILLE AREA

Gregg Rd., 3415-Alex M. Cuvello to Marshall W. Fowler and Michelle A. Wellen, $382,000.

BURTONSVILLE AREA

Angelton Ct., 3742-Marilyn E. Davis to Joya F. Follette, $332,000.

Camley Way, 4406-Lindsay and Ryan Burger to Ruby and Jose Galvan, $620,000.

Isleswood Terr., 4317-Federal National Mortgage Association to Fekadu Letyiblu and Kifrete Ketema, $295,322.

Turbridge Ct., 14405-Jefferey K. Stevenson and Sharon L. Steven to Yonas and Makda Ababe, $402,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Dawn View Ct., 9-Leslie D. Silverman to Sheku Ahmed Fantamadi Bangura and Daphne Sylvia Bangura, $369,000.

Ivystone Ct., 1507-Katherine M. Davis and Matthew L. Prineas to Sarah Stockton Gardner, $352,000.

Old Columbia Pike, 12001, No. 416-Erin P. Carmody to Alima M. Diomande, $135,000.

Scott Dr., 501-Evan Levon and Milton Trust to Charles Ribeiro, $400,000.

CHEVY CHASE AREA

Bradley Blvd., 5050, No. 6-Rajiv Luthra and Sandhya Luthera to Adam Bennett Simon and Emily Jane Dill, $647,500.

Chevy Chase Lake Dr., 3631-CC Homes Associates Corp. to Mark Heffernan and Anamaria Arriagada, $1.51 million.

Merivale Rd., 4613-Barry R. and Beverly B. Goldsmith to John M. Whealan and Elysa J. Blackers, $1.21 million.

Thornapple St., 3808-Jennifer and Michael Gershberg to Tetsuro Narita and Sulhwha Rho, $940,000.

Woodbine St., 3214-Linda L. Huffer and Ryan C. Danley to Michael and Marianne Brant, $875,000.

CLARKSBURG AREA

Broadway Ave., 22614-Terese Hayes to Syed and Namra Bokhari, $535,000.

Country Squire Way, 11888-Kenny F. Fonseca and Cynthia Pyle to Obulesh Kumar Medikurthi and Soujanya Sangishetty, $410,000.

Lewisdale Rd., 14308-James H. and Julie Ann Stecker to Kary C. and Jahzina Marsha Jubilee, $415,000.

Orsay St., 13246, No. 1803-Richard D. Nazelrod to Victoria L. and Lauren K. Veirs, $330,000.

Prado Lane, 100, No. 2201-Michael T. Beltowski to Eunyoung Ann Gohng, $305,000.

Shaws Tavern Ct., 23202, No. 2234-Felicia H. Low to Jiajia Tang and Wangang Ju, $299,000.

Tate St., 22608-U.S. Home Corp. to Jeremy Wender and Jessica Anne Bomberg, $456,490.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Link Rd., 2209-Kathleen T. and Stephen C. Wieder to Roger Countinho and Kelly Anne Carvalho, $735,000.

Peach Orchard Rd., 15409-William D. and Sheila M. Humke to Russ C. Hunke, $437,500.

DAMASCUS AREA

Greenel Rd., 9632-Harry J. and Nancy C. Hand to Richard and Lauren Kroger, $665,000.

Nickelby Dr., 24821-Mary L. Miller to Cristalle Lopez, $399,275.

Running Valley Lane, 10301-Melissa A. Flowers to Amarelis Gonzalez, $270,000.

Valley Park Dr., 9955-Rjre Investments Corp. to Gary B. and Elayne Gibson, $257,000.

DERWOOD AREA

Miller Fall Rd., 7417-Paul S. Englehart and Jennifer T. Loud to Nikolaj L. Birman and Erin Marie Coco, $475,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Breewood Ct., 10909-Candace Murray Bryant and Allen and June Murray to Takele B. Yazew, $380,000.

Glenville Rd., 9216-Sara J. Kopf and David B. Fantegrossi to Ryan J. and Bora C. Haik, $400,000.

Linton St., 9203-Terry P. and Norma P. Towsend to Paula Basile, $599,000.

Saffron Lane, 9021-Bruck L. Mejgistu to Lucy Holley Wall and Robert Wilson Jones, $425,000.

Sonata Way, 609-Bruno A. and Denis Tarabocchia to Jessica G. Simon and Michelle L. Forney, $338,000.

Whitney St., 9219-David T. Blonder to Daniel W. and Tricia R. Seduski, $570,000.

GAITHERSBURG AREA

Badenloch Way, 7902, No. 12-Dennis A. Lee to Euclides and Anibal Araujo, $135,000.

Cedar Ave., 212-Li Ping Su to Fan Jia, $310,000.

Cypress Hill Dr., 7217-Jaime E. and Rosalinda M. Reyes to Chang Hong Ni, $624,900.

Hidden Forest Dr., 14-Carrie M. Ward and Howard N. Bierman to Cesar D. Reyes, $451,000.

Kelso Terr., 8611-Vanessa A. Strauss to Meeiling Lu, $187,000.

Severn Rd., 18803-Tetsuya and Kazuko Furuya to Xing Zhen Wu, John B. Chang and Qin Wang, $585,000.

Sternwheeler Ct., 415-Andrew W. and Ana L. Ward to Latanya Shavon Lowe, $291,000.

Westland Dr. N., 8805-U.S. Bank to David P. Bennington, $367,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Ambiance Dr., 15623-James and Nicolette Woods to Babita K. Singh, $387,500.

Bayridge Dr., 888-Chia Lei Hung to Soung Jae Shin and Bitna Lee, $369,000.

Chisholm Landing Terr., 10608-Cecelia H. Yin to Willis Zhang and Lucy Yandi Song, $420,000.

Fields Rd., 9445-Douglas W. Thacker to Amy E. Waters, $505,000.

Granite Pl., 7, No. 116-Paul A. and Chloe Christoforou to Julliann T. Le, $315,000.

Longmeadow Dr., 49-Robert D. Claggett Jr. and Robert D. Claggett Sr. to Adem Can and Dilara C. Koksal, $310,000.

Massbury St., 110-Charles Merritt Robinson to Brooksley Jones, $615,000.

Pebble Hill Lane, 14413-Lu Deng and Yongmei Zhao to Song Wang and Xiaolan Zhu, $355,000.

Prairie Rose Lane, 13, No. 3-7-Jensen Investments 1998 Corp. to Salar Sami, $299,900.

Sharpstead Lane, 160-Babatunde Adesokan to Eric D. and Carolina Salazar Moyer, $370,000.

Tern Dr., 12806-Donald E. and Cheryl M. Hedstrom to Juvenal R. Goicochea, $565,000.

Timberbrook Lane, 135, No. 301-Helen S. Dalal to Shadi Mamaghani, $299,000.

GERMANTOWN AREA

Ambassador Terr., 20439, No. 20439-Kristine M. Ionchausti and John E. Lange to Mary Susan Worch, $239,500.

Chalet Dr., 18100, No. 13-302-Eric Harlow to Maryann P. Gailah, $160,000.

Cormorant Lane, 17808-Youn Hee Jung and Byung H. Bang to Angel Antonio Ruiz Lama and Patricia Corral Bustamante, $685,000.

Kitchen House Way, 12804-Christien W. and Bruce Allen Will to Sandra Martinez, $269,900.

Manor Stone Dr., 13324-David Arenz to Charles R. and Donna M. Yanjanin, $915,000.

Palmetto Cir., 13701, No. 13701-Yazdani and Maliha Syed to Naila Shahab, Syed Sufyan Alam, Maha Shabab and Sara Shabab, $124,000.

Rayfield Dr., 19421-Steven Sung Hwan Yim and Yu Kyung Choi Yim to Cheng Zhang, $387,000.

Shadyside Way, 20514, No. 48-3-Cary Reza to Kristina A. Smyrk, $156,000.

Summer Oak Dr., 11829-Derek Scott Colen to Osmin P. Rivera, $294,900.

Valleyside Ct., 32-Mai Thi Nguyen to Kathyn Batwnis, $215,000.

Willow Spring Dr., 19108-Sanjay and Sailakshmi Ramanujam to Nelly J. Boishin, $237,000.

Woodruff Ct., 13317-Nathaniel Robert Brown to Gloria Metzger Perry, $294,900.

KENSINGTON AREA

Calgary Ave., 2606-Gersande B. and Jose Luis Chavez to Ilham Bouchentouf, $590,000.

Findley Rd., 2907-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Amr Samir Sadek Hosny and Hind Mahmoud Hassan Elfalaky, $489,990.

Muir Pl., 10406-Keith J. and Eletheer Decker to Timothy P. and Annabel R. Barger, $437,500.

Woodson Ave., 11404-Linda Lee Robbins and Carolyn W. Hedrick to Carl Nasr, $345,550.

LAYTONSVILLE AREA

Goshen School Rd., 22421-Noorafza Rafiq to Edgar J. Jimenez Medrano, $777,000.

Paddockview Dr., 8508-Donald J. and Elizabeth Camille Gannon to Kenneth and Robin Shipp Ritchey, $625,000.

Stableview Dr., 21611-George and Suzette Pfeiffer to Kester K. Marrain, Nataliya Sergeevna Lavrykova Marrain and Nataliya S. Marrain, $688,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Apple Ridge Pl., 19803-Gregory Hallen to Jose and Josseline Quintanilla, $275,000.

Buhrstone Dr., 19928-Sergio M. Chombo and Gisella M. Sam to Ousmane and Khady Samb Sene, $280,000.

Forest View Pl., 9918-Jacqueline D. and Joseph A. Scaley to Xiannan Zhu and Tian Fang, $211,250.

Hawk Run Ct., 10-Esther Manu to Elliott H. Weiss, $310,000.

Horizon Run Rd., 9440, No. 14A-Julio A. Ortiz and Rita D. Guerreo to Krishna Lakhemaru and Ram Laxmi Koju Lakhemaru, $216,900.

Ravensdale Ct., 20205-Jeannette M. Smith to Pascal Tchinda and Gaellae Ngukou Epse Tchinda, $250,000.

Seneca Ridge Dr., 10512-Henry William and Genevieve Ann Jurkowski to Lidia A. Izaguirre, $390,000.

Wild Apple Cir., 10204-Maxwell A. and Elina M. Fernando to Nathanyel Marcello, $220,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Kinloch Rd., 10783-Charles and Loubeth M. Williams to David L. and Karen M. Mahoney, $600,000.

Ruatan St., 1023-Christopher J. Sappe to Roger Orellana and Roxana Hernandez, $245,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Beaverwood Lane, 3211-Deborah Prue and Deborah A. Donovan to Adam Rotmil Xi Rotmil and Xi Rotmil, $376,000.

Casino Cir., 1518-Yudi Rodriguez to Meley Mengstu, $328,932.

Coachlamp Lane, 13561-Michel G. and Jacqueline Audige to Nhat Hoang X. Nguyen and Hang N. Nguyen, $525,000.

Edelmar Terr., 3667, No. 117-B-Jean Marie Panagakos and Vincent Sebastiano to Kathleen E. Murray, $283,000.

Flack St., 12702-Naiem A. Badr to Samantha Marzi and Bryan B. Zeiss, $450,000.

Hewitt Ave., 2804-Nancy J. Herin to Cobey R. Kuff, $480,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-322-Joseph B. Burdette to Mariano F. De La Puente and Mary Ann Van Oordt, $180,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-926-Beatrice Ostrinsky and Kenenth A. Weinstein to S. A. Milianowicz, Mary Milianowicz and Alexandra E. Curtis, $203,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 810-Albert Jacobs to Norman L. and Susan B. Katz, $349,900.

Maven St., 3630-Muhamed Al Arif and Mira Ariefiani to Eddy Rafael Henry, $455,000.

Pennfield Cir., 14809, No. 409-Jean H. and Alvin Bramow to Ganesh C. and Jacqueline R. Bhuyan, $206,500.

St. Helen Cir., 2946-Cynthia L. Kelley to Li Nie, $420,000.

Valleywood Dr., 12928-Edward Walter Coclrell Jr. to Marvin Alexander and Jenny C. Jovel, $379,900.

Wilton Oaks Dr., 13204-Martha T. Taylor to Erika Rivera Paredes, Franco Rivera and Eric Rivera, $346,500.

OLNEY AREA

Buehler Ct., 3351, No. 99-Victoria Lee and Carolyn A. Baum to Rudy Bejarano, $302,500.

Gallagher Way, 17514-Jeffery Craig and Rosalind Chavis to Jennifer Elaine St. John, $329,900.

Old Baltimore Rd., 18103-John Matthew Mcshane to Anthony David and Angela Faye Yau, $695,000.

Shadowridge Terr., 18600-Jared M. and Jennifer M. Novick to Ashley R. Carter and Chibueze A. Ihunnah, $412,500.

Vintage River Terr., 18006-Joseph Yoo to Sungkook Hong and Yoojin Lee, $380,000.

POOLESVILLE AREA

Hempstone Ave., 19201-James S. Spicer Jr. to Betty J. and Edward T. Melendrez, $492,000.

POTOMAC AREA

Accord Dr., 9633-G. Alexandra Cook and Robert G. Cook to Joseph M. and Brenna F. Saunders, $780,000.

Bells Ridge Terr., 8549-Dana Lee Varkis and Dana S. Lee to Hui Chun Chun, $434,500.

Devilwood Dr., 11737-Linda T. Boris to Murray S. and Murray Boris, $654,200.

Fox Meadow Lane, 9210-David M. and Robyn D. Ritz to Kenneth Ray Keith and Juliana B. Marriott, $4 million.

Hunting Ridge Ct., 11812-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Yin Huang and Yinshi Ma, $635,000.

Milbern Dr., 11807-Martin Paul and Rosalyn K. Friedman to Josephine Chen and Ji Yuan Huang, $620,000.

Tuckerman Lane, 8400-Suparb La to Hezhen Wang and Li Yang, $669,400.

ROCKVILLE AREA

Bouldercrest Ct., 7-Donald R. and Joyce P. Leege to Nawaz Khan Abdul Hack and Maria Abdul Hack, $770,000.

Cleveland Dr., 13509-Richard A. and Nancy Lee Norton to Jonathan Franca and Ana Franca Koh, $799,100.

College Pkwy., 882, No. 882-T-Leesa A. Dehaven to Joong C. Kim, $220,000.

Diamond Cove Terr., 15305, No. 7-EYE-Margaret Ann King to Mary K. Hall, $250,000.

Forest Ave., 115-Barbara C. and James Woodbuury Rand to Margaret Marian Magner, $790,000.

Grand Oak Way, 1081-Kathleen M. McBrien to Gregory R. Harrison and Samantah L. Weber, $669,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 1511-Andriy Y. Yefanov to Parvin Hafezi, $251,000.

Grosvenor Pl., 10401, No. 1614-William and Zeklia Ferris to Diane D. Hayden, $222,500.

Jacala Terr., 519-519 Jacala Terrace Corp. to Ayhan Cetiner and Kelsey Ryan Day, $590,000.

Lynfield Dr. E., 604-Marilyn L. and Philip B. Hemmig to Stephen Robert Miller and Meng Sun, $506,000.

Monroe St., 118, No. 118-13-Mary Sullivan and Kevin Boyd Casey to Connie and Cindy Huang, $150,000.

Old Drovers Way, 11817-June A. Peters to Jose Antonio Salas and Marilu Mitsue Isa Rosssello, $412,000.

Old Georgetown Rd., 11750, No. 2424-Hoom and Imshin Kim to Tianjie Jiao, $377,500.

Pleasant Dr., 502-Xiaoning Chen to Patrice Bolte and Pascale F. Petit, $735,000.

Sawdust Cir., 10628-Laura H. Lippman to Tao Thomas Wu and Yifei Zhu, $489,000.

Troy Rd., 11014-Kathy Wa and Lai Wa Chan to Christina R. Quinones, $439,000.

Wickshire Way, 10907, No. F-4-Gerald K. Gimmel and Pamela G. Nicholson to Colin Scott and Janet H. Vissering, $600,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Applegrath Way, 11440-Tracy R. and Kristina M. Holt to Binod Naral and Usha Tiwari, $283,000.

Brink Meadow Lane, 21745-Thomas J. and Michelle A. Wandres to Kuan and Stelia Szu Wang, $700,000.

Found Stone Rd., 12701, No. 8-203-Atef Khezriyazdan to Anna Stephanie Francisco, $229,000.

SILVER SPRING AREA

Bonifant St., 827-Michelle Healy to Nicole E. Weissman and Nick Kruse, $585,000.

Dewitt Dr., 9610, No. D-Gerald C. Berg to George J. Tidwell, $427,835.

Lyttonsville Rd., 1909, No. 1909-Thomas K. Ragland to Joohee Lee and Xialong Miao, $349,950.

Sligo Ave., 826-Ani Real Estate Investments Corp. to Sridaran and Stephanie Narayanan, $685,000.

Washington Ave., 2234, No. 2234-W-Rebecca Ortolano to Fernando Enrique Sugaray, $280,000.

TAKOMA PARK AREA

Carroll Ave., 7403-Stephen P. Burns to Bradley Richard and Karen Santora Gude, $768,000.

Hudson Ave., 605, No. 605-32-Katherine M. Britton to Barbara C. Bull, $220,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 720-Shannon Kane to Auston Mercado Edwards, $200,000.

TWINBROOK AREA

Burris Rd., 1618-Domiciano M. and Aurora F. Natad to Dahiana Quiroga, $335,000.

Henry Rd., 1900-Patty Ray and Patrick Daniel McMurrer to Sukit Eungsakul and Kanako Hayashi, $412,000.

WHEATON AREA

Andrew Ct., 11930-Federal National Mortgage Association to Elizabeth Cristina Castro Perdomo and Julio Eduardo Diaz Sosa, $285,000.

Burnley Terr., 11005-George D. and Kathryn Vincent to Caitlin E. Jacobs and Stephen P. Staunton, $400,000.

Constance St., 1509-Corina Sole Brito and Margareta Sole to Thomas Boley, $350,000.

Glenhaven Dr., 10713-Chris N. Mangal to Adam W. Albanese, $526,000.

Ladd St., 1500-Jerome M. and Deborah Boisvert Skeim to Jesus Guzman and Ernestina Escobar, $430,000.

Mapleview Dr., 11601-Fatima M. Beltran to Brian and Maria L. Miranda, $446,750.

Tilton Dr., 1905-Phay Eam to Heng and Kim Tran, $200,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Norwood Pl. W., 5930-Molly Marie Reed to Stephanie N. and Howard J. Simon, $435,000.

BRUNSWICK AREA

Maple Ave. N., 805-Mary F. Nix to Harry Bruce Funk, $145,000.

BUCKEYSTOWN AREA

Buckeystown Pike, 3513-Matthew W. Caudle to David M. Jennings and Heather R. Aylor, $420,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Newington Rd., 4668-Aaron L. and Jamie B. White to Patricia A. and Charles F. Swanick, $385,000.

EMMITSBURG AREA

Mountaineers Way, 324-Dennis T. and Mary Ann Carolan to Casey M. Meyers, $360,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alan Linton Blvd. E., 6544-D.R. Horton Inc. to James A. and Maria T. Sprague, $510,000.

Black Creek Lane, 7204-N.N. Blessings Inc. to Marek Majtan and Radostina M. Ganeva, $299,000.

Cambria Ct., 6609-D.R. Horton Inc. to Arfan A. and Asnan Azhar Sandhu, $519,990.

Chillingham Pl., 5415-Ted G. Brittingham to Andrew Robert and Kathryn Ann Phelps, $410,000.

Dartmoor Pl., 5156-Michael and Michele L. Stottlemyer to Adam D. Washington, $273,900.

Ewald Ct., 6592-Cheryl Lynn Burchett to Roynal Lee and Melisa Ann Kackley, $251,000.

Hannover Ct., 5765-Helen S. Aud to Garth K. and Lisa M. Fazio, $240,000.

Hiteshow Dr., 4836-NVR Inc. to Kristen and Amber Ion, $339,600.

Jefferson Blvd., 6711-Rogers Arm Corp. to Mark Anthony and Elizabeth Ann Doody, $110,000.

Jefferson Commons Way, 5980-NVR Inc. to Blanca Gatica, $348,265.

Ladd Cir., 7116-Parthasarathy Paradapali and Pratima Joshyula to Christina A. Brown, $266,500.

Lantana Cir., 5804-WLR Holding Co. Corp. and the Lube Center Inc. to Faraz Hassanzadeh Shobi and Darideh Rahimy, $102,000.

Oberlin Cir., 7168-Erich L. Wuick to David E. and Claudia C. Carson, $255,000.

Posey St., 6307-Calatlantic Group Inc. to Harold Ethelbert Harris, $320,885.

Small Gains Way, 4973-Daniel E. and Jodie P. Grove to Mark and Zoelameikla Benjimain, $330,000.

Tarrington Ct., 6439-Lal Hlun Lian and Lal Nun Mawi to Barbara Kay Hopkins, Mark Anthony Cabrera and Molli Cabrera, $230,000.

Upper Mill Terr. N., 5500-Nazar A. Hirji to Kevin Andrade and Ximena Trujilo Meza, $293,000.

Wade Ct., 5670, No. G-Casey Keegan and Victoria Lyn O’Neill to John Kevin McBride and Constance Renee Gallow, $155,500.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Allview Dr., 10239-Turnkey Properites Corp. to Jeremy and Shirley Horbert, $322,900.

Bentz St. N., 312-Michael and Nicolette Moore to Melissa Dirks, $175,000.

Blandwood Rd., 627-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Matthew R. Keller and Chelsea Wynn Hayas Keller, $458,976.

Captains Ct., 8003-John P. and Janice C. Jenkins to Sharon Anderson McClukin, $310,000.

Dunbrooke Ct., 833-American Signature Properties Corp. to Susannah J. May, $317,900.

Linganore Rd., 6024-Paula Lingg and Maxine N. Watkins to Colin Watkins and Paula Ann Lingg, $230,000.

Monocacy View Cir., 1852A, No. 61A-Marianne Von Janitz and Thomas E. Rea II to Francia A. Franck, $212,000.

Pinoak Lane, 275-KH Investment Properties Corp. to Kyle E. and Kelsey M. Buechele, $245,000.

Seminole Rd., 927-Jagrollake Corp. to Amanda Rachel Friedlander, $296,000.

Village Square Rd., 2231-McKenzie C. and Patricia S. Oliphant to Debra A. Bowman, $309,000.

Wheyfield Dr., 1791-A, No. 19-A-Veroinica Beartiz and Veronicxa B. Melton to Paidge Pohopia, $211,000.

Seventh St. E., 114-Karen P. Lucado to Robert A. and Lucinda N. Noland, $283,750.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Biggs Ave., 627-Thomas C. Kline to Alisa Schaefer, $325,000.

Clearfield Rd., 8000-Sharyn S. Joseph and Laura R. Hoffman to Catharine Van Leeuwen Fairley, $364,900.

Crossing Stone Ct., 1931-Heather R. McAllister and Heather Roseduncna to Tyler A. and Angela Dinardo Dover, $246,500.

Dulaney Mill Dr., 1020-Eloise Crow to Erin Wagner and Colin Larson, $374,900.

Glendale Dr., 8213-Jeannie A. Jachimowich to William Lee and Jean Marie Schricker, $350,000.

Harpers Way, 204-James K. and Maria E. Holmes to Jean Claude Cruz and Alyssa Molina, $285,000.

Laurel Ridge Rd., 8114-Lauanne and Elizabeth L. Keirsey to Lawrence E. and Catherine L. Williams, $375,900.

Moran Dr., 1927-Virginia F. Randall to Ji Hyun and Hyung Goo Lee, $355,000.

Spring Run Ct., 1105-Edgar and Emily C. Surpin to George and Ashleigh Donigian, $282,000.

Vienna Ct., 15-Annette A. Afful to Jose M. Vargas and Wendy Iglesias Cruz, $162,000.

Yates Dr., 2100, No. 1D-Patricia Ann Rhoderick and Sharon Lin Tamburello to Kuo Hui Su and Chun Ya Chang, $175,000.

IJAMSVILLE AREA

Drummers Passage, 11434-Kenneth V. and Michelle Mallick to Kenneth W. and Kimberly A. Howes, $599,407.

Lewisdale Rd., 10010-Paula S. Kane to Jason Dublin, $422,000.

Rochefort St., 5815-NVR Inc. to Kevin Robertshaw, $387,513.

Tinder Box Cir., 4536-NVR Inc. to Tapan V. and Disha Shah, $347,660.

KNOXVILLE AREA

Rick Michael Way, 8-Douglas M. and Stacy T. Orear to Shellie and Matthew Nix, $395,000.

LIBERTYTOWN AREA

Main St., 12106-Kristina Johanna Maria Zaal and Jan Dijkstra to Noah and Sarah Cooper, $375,000.

MIDDLETOWN AREA

Picnic Woods Rd., 7531-U.S. National Bank to Daniel Blanc, $309,750.

MONROVIA AREA

Greenridge Dr., 3817-Landmark Investments Properties Corp. to Lisa D. Ellis, $406,000.

Tinder Box Way, 11003-Calastanic Group Inc. to Kin Yuen Ng, $551,965.

MULLINIX AREA

Brandon Manor Ct., 13415-Dale J. and Carol C. Roby to Marie Umali and Jason Michele Gasaway, $430,000.

Talbot Run Rd., 7847-Lindley Guy and Moira T. Palmer to Jason and Molly Kilmore, $475,000.

MYERSVILLE AREA

Brethren Church Rd., 3632-N.N. Blessings Inc. to Adam O. and Bethany Mullenix, $299,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Fawn Ct., 11847-Thomas and Jeannette Cason to Geoffery P. Rand, $439,900.

Heatherfield Pl., 5672-John K. Booth and Evelyn Blaemier to Keven R. and Kimberly A. Bicknell, $465,000.

Meyer Ave., 5711-Wilmington Trust and Citibank to Madhu Sudan Tyagi, $472,000.

Samuel Rd., 6126-Albert A. and Kimberely H. Nazworth to Benjamin and Melissa Rush, $420,000.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Rocky Ridge Rd., 11323-John C. Trout to Michael Karg and Lisa C. Bontrager, $335,000.

POINT OF ROCKS AREA

Brookshire Run, 1701-Amy M. Selby to Kevin Shanholtzer, $270,000.

THURMONT AREA

Dogwood Ave., 114-Kathy Lynn Baker and Norma Jean Stitely to James Franklin Black, $200,000.

Leekyler Pl., 21-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. and Dan Ryan Builders Mid Atlantic Inc. to Beverley A. McManus, $256,990.

URBANA AREA

Bartonsville Rd., 5951-Maria De Belen Campos to Raul Romolo Llerena and Katherine Elizabeth Carpio Naranjo, $255,000.

Celtic Way, 4102-Raju J. and Jessica M. Karira to Michael Hadjisavas and Revelle C. Bailey, $715,000.

Holborn Pl., 3650-Taylor Bowman to Shan Shui and Yangling Chen, $280,000.

Reels Mill Rd., 5103-Darren and Dawn Conant Lowe to Sean and Ruchna Pepper, $419,000.

Singleton Terr., 3639-Matthew R. and Stephanie S. Rittler to Jose Harold Pena Alvarez and Claudia Mercedes Tempo Castaneda, $329,900.

Worthington Blvd., 3562-Parkwood Homes to Xuda Zhang, Qi Zhang and Qing Yin, $626,350.

WALKERSVILLE AREA

Glade Blvd., 206-John Robert Logan and Barbara Louise Miles to Wilson L. Fernandes and Bianca Tayna Salinas, $255,000.

Revelation Ave., 8338-Mit Desai to Joel M. Antezana Gonzales, $155,000.