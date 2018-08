Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Baltimore Rd., 2507, No. 2507-1-Joseph A. and Rosemarie Franchi to Jong Man Kim, $150,000.

Muncaster Mill Rd., 4431-Roger A. and Margaert D. Romack to William J. and Santos Ana Diaz, $395,000.

BETHESDA AREA

Arizona Cir., 10291, No. 57-Gregory Steven and Tracy Reichman Kalik to Franjo and Etela Ivkovic, $539,000.

Burdette Rd., 8300, No. 347-FH Bethesda Corp. to William L. and Fearl L. Richards, $587,918.

Burley Dr., 9105-Henry N. and Patricia Sutherland to Alec H. and Lacey King, $1.41 million.

Chestnut St., 4314-Mark and Renee Rubin to Siva Anand Anantham and Cynthia Miriam Weiss, $1.74 million.

Eames Way, 6682-RS Homes Associates Corp. to Brandi Hurwitz, $1.04 million.

Greentree Rd., 7004-Andrew J. Samaet and Claudia Coenjaerts to Pamela A. Lacey and Richard E. Bradshaw, $1.26 million.

Hampden Lane, 4901, No. 603-Lauren Condos Corp. to Arthur D. Melamed and Carol D. Melamed, $3.95 million.

Kenilworth Ave., 10619-John M. Carter II and Paula M. Boland Carter to James A. and Ashley M. Milne, $325,000.

Lone Oak Dr., 6402-Gary L. Ellis to Victor E. and Victor R. Palmrio, $500,000.

Milstead Dr., 9518-Francis D. and Erin S. Yeatman to Enrico Vinecnt and Krista Liniore Ammaritao, $865,000.

Namakagan Rd., 5712-Sarah Milholen Mason and Sarah A. Milholen to Dara S. Esfandiary, $708,000.

Parkwood Dr., 10123-Philip D. Deasley and Melissa J. Smith to Alexander P. and Julia Ventura Crawford, $695,000.

Thoreau Dr., 8113-8113 Thoreau Drive Corp. to Terrell and Blane Clayton, $2.15 million.

Weathered Oak Ct., 9617-Thomas Carroll to Fletcher Doud and Lindsay Kathleen Gill, $1.23 million.

BOYDS AREA

Bright Spring Way, 12613-Gregory Elliott to Kui Liu and Xia Jin, $585,000.

BURTONSVILLE AREA

Almanac Ct., 10-Citibank to Girum Zerihun Tessema, $309,000.

Regalwood Terr., 4438-Wells Fargo Bank to Irma Edis Vasquez Decastro, $208,000.

CABIN JOHN AREA

Seven Locks Rd., 6914-Erez and Amy Levav to Erich J. and Caroline V. Kreutzer, $1.27 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Brahms Ct., 17-Elspeth E. and Tory C. Shaw to Ming Chen, $345,000.

Crockett Lane, 1417-Awa Baro and Bassirou Cisse to Arthur Jean and Guerline Jean Pierre, $355,000.

Palmer House Way, 13921, No. 29-215-Diane Evelyn Wallerson to Patrick Louis Ansaldi and Christine Elise Epstein, $229,999.

Sutherland Hill Way, 11510-Jacob M. and Patricia L. Wessler to Girum Sebro and Lya Ayana, $410,000.

Turquoise Terr., 12761-Saira and Fatima Zafar to Askale D. Ambaye and Wondiyirad Hiruy, $350,000.

CHEVY CHASE AREA

Ashboro Dr., 2309-Timothy T. and Rebcca S. Wynne to Lisa Marie Schaefer and Jeffrey Phillips, $695,000.

Connecticut Ave., 8101, No. N-Hertha K. Murray to Jung Soon Choi, $368,500.

Dorset Ave., 4608-Robert E. McGarrah Jr. and Joanne V. Tanner to Maryam Mokhtarzadeh and Jeremiah Sutter Helm, $1.05 million.

Greystone St., 5510-Erika L. Alexander to Garrett Levin and Virginia Frasure, $1.11 million.

Leland St., 4206-Daniel Fee and Erica Marat to Lauren M. Curtis and James R. Whittle, $945,000.

Park Ave. N., 4550, No. 1011-Giti Heshmati to Reza Shahbadi, $1.01 million.

Shepherd St., 3612-Scott T. Burns and Kristin M. Hespos to Naomi Margrit Lorayne Kettler, $1.07 million.

West Hwy. E., 4242, No. 902-Soraush Memarsadeghi to Matthew J. Walsmunski, $179,000.

Wisconsin Ave., 5610, No. 301-David Aaronson and May Resett Aaronson to Marry A. and Margaret Brower, $1.28 million.

CLARKSBURG AREA

Arora Hills Dr., 23459-Jean Sunmi and Philip J. Eng to Nagaraju Ummadisetty, $405,000.

Castle Oak Rd., 22568-Zuxi Chen and Guo Fang Zhang to Kranthi Kotha and Tajasvini Jampala, $797,000.

Dogwood Hills Dr., 11521-CLKBG Corp. to Robert and Duyen Hoang Estrada, $1.09 million.

Fountain Dr., 12404-Amy Lynn Gomez and Renato A. Gomez Cevallos to Daouda F. Ballo and Mogantafe Dembele, $397,000.

Godwit St., 14030-NVR Inc. to Ronald W. and Kurtrinna M. Smith, $785,049.

Little Seneca Pkwy., 11849-Emiko K. and Scott P. Markey to Memuna J. Macarthy, $395,000.

Stringtown Rd., 23905-Charles Allen Gorday to Guillermo Altamirano and Rosemary I. Lazo, $340,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Awkard Lane, 130-Alice R. Cook to Brian and Claudia Ringwelski, $441,000.

Cradock St., 1929-Rayford W. and Vanessa L. Hall to Richard Scott and Rebecca S. Holden, $490,000.

Marblehedge Way, 711-Ira Paul and Ellen Carlen Brachfeld to Allen Walker and Blaire Michelle Morrison, $445,000.

Peachstone Dr., 15213-Eduardo L. and Andriana Barcelo to Iqbal Ahmed and Muhammad Kaleem, $545,000.

Woonsockett Dr., 14648-William T. and Mary Jo Witte to Petrus and Sarah Dreyer, $425,000.

DAMASCUS AREA

Highview Ave., 9809-Timothy M. and Mark K. Pabst to Erin R. Turner and Tiffany C. Scott, $417,500.

Radstock Ct., 10616-Cecellia Marie Rogers to Jeffrey P. Ellis and Dana L. Augustin, $390,000.

Santa Anita Terr., 10704-Larry E. Caffery and Glenna S. McLarney to Amelia D. and James E. Steagall, $405,000.

DERWOOD AREA

Capricorn Ct., 12-Peter K. and Chuan Chen to Tuanand Thu Nguyen, $260,000.

Mill Creek Dr., 17836-Mysore and Barbara Nagaraj to Abraham L. and Mary Nader, $444,750.

Quincewood Ct., 7605-Lee B. and Brenda P. Peters to Alina Halay and Igor Galay, $359,000.

Wick Lane, 7025-Donna L. and Jorge L. Dasilva to George and Carmen Luanglue, $460,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 9126-Bobbie A. Dofflemyer to Esabelle Fernande Anne Poupaert, $420,000.

Encore Dr., 11414-Amy K. and Siu Wong to Kenneth J. Distance, $368,000.

Hannes St., 318-Landon and Ashlee Sharrett to Sarah and Galen Scott, $477,000.

Margate Rd., 10707-Reid Charles and Jessica M. Miller to Kyle Miller and Justine Henning, $500,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 114-Mary Eileen and M. Eileen Edmonds to Angela M. Boutte, $216,000.

Wayne Ave. E., 95, No. 201-U.S. Bank to Retta Makonnen and Tensaye Ayanlem, $125,000.

GAITHERSBURG AREA

Brenish Dr., 7407-Nezam Attarpour and Violet Merikh to Steve Transito and Juana Guadalupe Espinoza, $355,000.

Cedar Spring St., 632-Daniel S. and Anna M. Flores to Aleksandra Krivitskiy, Yelena Krivitskiy and Peter Shilman, $402,000.

Clover Meadow Pl., 19130-Mao H. Chang to Frong Ren and Shiow Oing Tsai, $315,000.

Duvall Lane, 132, No. 209-Rolan E. Quispe Amane and Maritza E. Humani Quispe to Marcelo Remirez Medinaceli, $103,500.

Girard St., 428, No. 174-Valerie and Charlie Rohn to Herbert Baires, $120,000.

Hidden Marsh St., 703-Ian R. and Rachel T. Wright to Bongseok Hong, $399,000.

Larchmont Terr., 17768-Federal National Mortgage Association to Helen Shariatzadeh, $135,000.

Raven Ave., 717-James Tsungwu Han and Duan Chen Han to Ilyas Singec, $400,000.

State Ct., 66, No. 112-Edemir Ramos and Leonor Martinez to Fidel Amaya, $150,000.

Water St., 115-Sean Topel and Cally Zanarini to Kerian U. Ozurumba and Ihuaku Ada Ajeroh, $365,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Amberfield Lane, 213-Pingbo Yin and Huimin Guo to Yuebin Tan, $410,000.

Chestertown St., 219-Joshua E. and Shannon H. Harris to Diane K. Deitz, $605,000.

Curry Ford Lane, 311-Maoshih Liang and Enkang Yang to Mark Queen and Rakeb Workie, $385,000.

Golden Twig Ct., 12021-Somashekar Krishnamurthy and Veena N. Gubbi to Azzam Jawad and Amany Alhitti, $540,000.

Leafcup Ct., 104-Adam Edward and Sara Lynn Gaab to Allen Liou, $375,000.

Massbury St., 206-William M. and Shredia D. Noonan to Mohamad El Samad and Maritza Valentin, $812,000.

Perrywinkle Lane, 235-Peggy A. Stanifer to Vilma E. Martinez, Aly N. Sewilam and Jose S. Fernandes, $282,900.

Stoneridge Dr., 17725-Michaelle Shultz to Eric P. and Virginia V. Tehrani, $595,000.

Twelve Oaks Dr., 101-Mehdi Keshti and Shirin Ameli to Jianwen Ye and Haiying Chen, $358,000.

GERMANTOWN AREA

Berryville Rd., 15301-Melanie L. Merrion and Kesia L. Carlson to Adreinne T. Biddings and Katie A. O’Hara, $1.24 million.

Cloppers Mill Terr., 18101, No. 12-F-Teresa Siegrist to Stephanie Lewis, $214,888.

Cross Ridge Dr., 19239-Peter R. Chang and Jennifer Chan to Matthew Hermanson, $312,000.

Dunbar Terr., 13745-Brian Peter Tan and Bethel Sung Mi Tan to Debra Sue Vetrano, $393,000.

Furlong Way, 14175-Shaojie Weng to Lancina Karambiri and Rosine Karambiri Compaore, $337,500.

Grotto Lane, 19030-Erlinda T. Lopez and Felipe A. Mejia to Weihong Ran, $308,000.

Lullaby Rd., 13972, No. 4-Jeremy C. Kemp to Zhengyi Fang and Quanfeng Lu, $185,000.

Metz Dr., 18143-Brian J. and Pamela L. Kolden to Wualter Panca Flores and Sonia Quispe Bellido, $265,000.

Sesame Seed Ct., 12703-Yu Chang to Jose Bonilla, $243,000.

Spinning Wheel Ct., 6-Iqbal Ali to Derrick M. and Jennifer Williams, $429,900.

Summer Oak Dr., 11833-Wilie Frank and Millicent R. Vann to James Richard and Jennifer Ruth Angelo, $265,000.

White Saddle Dr., 19534-Timothy N. and Ishirah Jawarish to Elmer O. Jurado, Milagros Del Carmen Jurado and Celia E. Ruiz, $300,000.

KENSINGTON AREA

Anderson Rd., 3415-Michael McDermott and Marianne Balch Brant to Kevin F. and Eileen V. Leboff, $425,000.

Crestwood Rd., 10134-Jolea Corp. to Matthew E. and Elaine Buhts, $480,000.

Everett St., 4105-Robert E. Schmitz and Gale A. Held to Jeffrey and Kristen Delaney Brinsfield, $1.32 million.

Knowles Ave., 4202-Charmaine T. Cha Camp to Mark and Wendy McAlister, $485,000.

Strathmore Ave., 5233-James T. and Janis Gralnick Pitts to Vladimir O. Papitashvili and Natalia E. Papitashvili, $818,000.

LAYTONSVILLE AREA

Grafton Farm Dr., 6307-Mark W. Kaercher and Sylvia M. Sierra to Marco A. and Michelle L. Talavres, $725,100.

Rocky Rd., 8001-William Michael Quick and A. Jean Bender to Christopher J. Lee, $260,000.

Woodfield Rd., 24421-Anthony S. and Sharon G. Simpson to Ricardo and Jushara Arnez, $341,200.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brookridge Ct., 9898-Elliot T. and Eileen S. Jackson to Shahid Pervez, $198,000.

Forest View Pl., 10006-Sheila Agyeman Tynes and Sheila A. Agyeman to Nancy and Youming Chen, $168,888.

Ravenglass Way, 8781-Robert C. Coates to Jose Pablo Martinez, $269,000.

Sugar Notch Cir., 19910-Marjan Naghavi to Todd A. Canton, $274,900.

Walker House Rd., 9912, No. 9912-4-Mostafa Nimavard Tabatabaeian and Mehronoush Badakhshan to Sebastiao Pereira Batista and Nathalia Bandeira De Medeiros, $109,900.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Brock Dr., 10117-Manuel Granado Diaz and Monique Helen Granado to Tensay Seifu Enyew and Sileshi A. Tesfahun, $404,500.

Madre St., 1802-Alvaro Marin to Thiet Thi Doan, $325,000.

Royal Rd., 10313-JLG Invesments Corp. to Brian Carter, $434,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Alderton Lane, 1355-Michael E. Lichty to Ancuta Christina Kin and Brandon M. McCary, $250,000.

Bel Pre Rd., 3942, No. 7-Melvin R. Palacios to Pedro J. Acevedo, $164,999.

Cairncross Terr., 2836-Sanjiva K.R. Weerasinghe and Inosha Weerasinghe to Sulayman Sheih Nyang, $535,000.

Foggy Glen Dr., 13816-Winchester Homes to Mieelidy and Julian Giraldo, $659,900.

Hugo Cir., 1513-William J. Hoffman to Rhina M. Cabezas Valencia, $410,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-812-Barbara Harris Vail and Abraham H. Harris to Svitlana Novikova and Andrew C. Lecompte, $205,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-729-John D. and Valeda Ann Binford to Ahmad David Yousofi, $108,000.

Moonlight Trail Dr., 13310-Stephen O. and Angela R. Recorts to Joel D. Rogers and Ruth S. Liberman, $769,000.

Pittson Rd., 11817-Marcene Eleanor Galikin to Jospeh E., Jospeh Eduardo and Jospeh Edward Terrones, $350,930.

Tynewick Terr., 14651, No. 5-Jacquline Wilkinson and Joseph Clarke to Dawit Beru, Beru Yemane and Genet Yemane, $292,500.

OLNEY AREA

Buehler Rd., 17817, No. 1-D-7-Sapphire C. Neang to Long T. Ngo, $126,667.

Hedgegrove Terr., 18500-Benjami D. and Isabel Frankln to Rocio I. Jimenez Rodriguez, $530,000.

Old Baltimore Rd., 17500-Silas S. Samson and Frieda V. Kola to Olabode Babatunde Fuwa, $585,000.

Saint Theresa Dr., 17421-Mercy A. Ferguson to Matthew J. and Amanda L. Gano, $450,000.

Waltonshire Cir., 4850-Patty Yuen Chin and Timothy Pennington Scott to Jamie and Glen England, $455,000.

POTOMAC AREA

Bradley Blvd., 8421-Norman Homer and Chelsa B. Ross to Matthew J. and Monserrat B. Gramkee, $940,000.

Cold Spring Rd., 8826-John Schidlovsky and Lenore R. Magida to Patricia Romero and Pablo Oterro, $870,000.

Democracy Lane, 10511-Christine K. Fisher to Robert T. and Caron M. Hess, $1.25 million.

Gable Manor Ct., 10002-Imran Rashid and Takako Okada to Harvey J. and Lisa A. Fischer, $915,000.

Grovepoint Ct., 10-Amanda and Nai Heng Fu to Parastou Tizro, $665,000.

Park Potomac Ave., 12500, No. 803-Van Hunyh to Maral N. Nakashian, $840,000.

Spring Knoll Dr., 10801-Nina and Dieter Waldschmidt to Luisa Fernanda Gutierrez, $1.08 million.

Wetherfield Lane, 12080-John D. and Honor H. Mindnich to Lanty K. and Alyssa M. Butchko, $1.22 million.

ROCKVILLE AREA

Bou Ave., 5750, No. 1409-John J. and Chi Hickey to David S. Epstein and Wendy A. Epstein, $340,000.

Cedarwood Ct., 26-Eugene and Tammy Berman to Sudeepta Basu and Amisha Jain, $736,000.

Forest Landing Ct., 11-Barbara A. Leonhardt and Frederick H. Leonhardt to Huifeng Yu and Wenjun Li, $428,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 819-Barry S. and Justin Andrew Telenick to Eun Gyoung Seo and Jeftry Isakson, $266,500.

Hardy Pl., 207-Susan L. Whalen and Sharon A. Smith to Alexandra Nemcosky and Andrew Chang, $492,000.

Inman Park Cir., 5801, No. 1208-Stephanie Susan Crandall Ives to Tina Eunbyul Lee, $382,500.

Lincoln St., 630-Omid Land Group Corp. to Gilma E. Merino Melendez, Jose E. Romero and Maria E. Melendez, $366,000.

Nelson St., 502-Thomas G. and Kathryn G. Woodall to Eric D. and Emmarie K. Krichinsky, $609,000.

Old Bridge Rd., 12104-Barton G. Weick and Baverly A. Conner to Pao Lin Tien and Chun H. Wong, $750,000.

Red Fox Rd., 4706-Kevin T. and Wayne Miller to Evan T. Sanna and Erin N. Becker, $415,000.

Schuylkill Rd., 11427-Thomas J. and Carloine Carlin Carlin to Diane M. and Quinn K. Cassidy, $450,000.

Travilah Rd., 14253-Brookfield Travilah Grove Corp. to Dagne A. Kebede and Tsega T. Admassu, $153,440.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Gunners Branch Rd., 19601, No. 1-0111-Kaiguang Xu and Maria Ching Chang to Manuel A. Ramos Ramos, $140,000.

Milestone Manor Ct., 3-Brian C. Rossi to Wendy I. Massias Burnett and Barrington G. Burnett, $605,000.

Sojourn Ct., 21059, No. 64-Elizabeth G. Henderson and Petr R. Gordon to Maria Salome Mendes Barao, $289,900.

Woodcutter Cir., 12945, No. 96-Randy H. Cho to Daniel T. Salkeld, $350,000.

SILVER SPRING AREA

Greyrock Dr., 704-Bradley R. and Karen S. Gude to Nicholas D. McGinty and Josiette L. White, $590,000.

Mansfield Rd., 511-Lisa A. Dahlhaus to Ericka Kaichy Ling and Rebecca Ann Sawyer, $559,000.

Schuyler Rd., 513-Jennifer B. Watson to Elijah and Sara Yoon, $429,000.

West Hwy. E., 1201, No. 344-Joohee Lee to Yuanjing Qiu, $300,000.

TAKOMA PARK AREA

Carroll Ave., 7507-Victor Iwugo to Erika Binsley and Yue Hin Loke, $775,000.

TWINBROOK AREA

Broadwood Dr., 1105-Martha A. Zanger to Kenneth L. Beyer Jr., $352,053.

Meadow Hall Dr., 526, No. B526-Christopher D. and Sonja Groves to David L. Turashvili, $357,500.

Vandegrift Ave., 5814-Agustina Maina Boswell and Augustina Maina to Rajeev Davendra and Sandra Caroline Purohit, $400,725.

WHEATON AREA

Arcola Ave., 2702-Henry Richard Fales and Svetlana Rendakova to Santos Hernandez and Milagro D. Velasco Hernandez, $350,000.

Bucknell Dr., 10606-Alex Jean Jacques and Myrtho Woolley to Elizabeth Marlyn and Spencer Kole Yearous, $450,000.

Dunkirk Dr., 10615-Chanchal D. and Tarlocki Sharma to Anna and Jason Zimmerman, $407,000.

Gleason St., 1413-Philip John Montony Viray to Jose Elenilson and Gloria Dominga Reyes, $273,000.

Jasper St., 1407-Lori Ann and Jospeh E. Garzelloni to Jessica Parry Probst and Micahle Lee Maryberry, $530,000.

Rockbridge Rd., 11407-Jerome and Ethel Lee Ginsburg to Hope Ann and Carol Sadler, $375,000.

Windham Lane, 1401-Henry Olivar and Maria C. Marcia to Douglas Kirk and Kevin John Barrow, $490,000.

Frederick County

BRUNSWICK AREA

Appalachian Way, 745-Tyler J. Broussard and Anna E. Miller to Austin Wydrzynski, $297,000.

E St. E., 26-Federal National Mortgage Association to Charles G. Ghrer and Elizabeth A. Ghrer Jones, $169,900.

Moore Spring Ct., 1202-Michael G. and Susan A. Antezana to Evan Robert and Katherine Harding Routzahn, $445,000.

Younkins Dr., 1220-NVR Inc. to Edward L. and Denise M. Simonds, $280,960.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Horine Rd., 4235-Richard Sexton to James S. and Linda L. Spicer, $485,325.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Allington Manor Cir. W., 9035-Frederick W. and Lorranine A. Enos to Andrew B. and Lena May Jameson, $424,000.

Balsam Ct., 6905-Peter C. and Beverly C. Stang to John W. and Mary A. Hall, $244,900.

Cambria Ct., 6601-D.R. Horton Inc. to Tony A. and Karen Y. Mason, $529,990.

Catalpa Rd., 7064-James D. Burgoon to Thomas W. Claggett III, $220,000.

Collinsworth Pl., 7117-Chengfeng Zhou to Erin Kellie Holt, $259,900.

Judicial Way, 5052-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Robert William and Theresa Lynn Gray, $338,240.

Maitland Terr., 5189-Cynthia Ann Holland to Faiza Haleen Malik, $497,000.

Rollinghouse Dr., 1387-Kathryn Lynn and Fred Cash Mossman to Marina L. Hasna, $166,500.

Upper Mill Terr. S., 5409-Richard J. Padgett and Jean Young to Andrew T. Lee, $275,000.

Yellow Birch Way, 5357-NVR Inc. Corp. to Regina M. and Victor G. Marmo, $389,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Banksia Dr., 425-Jennifer Lynn Kolb to Jose Luis Del Cid, $212,000.

Blossom Lane, 408-Kevin M. and Chris Rhodes to Darrell Joseph Kerby, $225,000.

Carrollton Dr., 470-Darrin and Noel Kinsey to Mohammed Mujeebuddin and Rafath Farhana, $156,000.

Delaware Rd., 403-Landmark Investment Properties Corp. to Alecia Frisby Trout, $299,000.

Everly Dr. S., 2643, No. 3-Randall S. Randall to Joseph Smith Jr. and Channequa Wade, $179,900.

Hollow Reed Ct., 8018-Dane A. and Deven M. Brady to Elizabeth Marie Moir, $254,900.

Liberty Rd., 11014-Federal Home Loan Mortage Corp. to Nuwan De Silva and Miyuki O’Hara, $255,000.

Logan St., 526-Marian Tejada and Gelber Agustin to Shephanie M. Batista, $260,000.

Meadow Rd., 6108-Rosemary E. Free and Elizabeth T. Powell to Timothy T. and Rebecca S. Wynne, $480,000.

Patrick St. W., 271-Richard L. Jones Jr. to Adam M. and Dorcas Quynn McWilliams, $412,500.

Shannon Ct., 407-Roland Tonga and Melissa Cofoeld to Vasil Minev, $130,000.

Springwater Terr., 6344, No. 1113-Agyemang A. and Chanese Goodman to Madhu Sheba Priyadarshini Prabhakaran, $185,000.

Viewsite Dr., 6199-Jean W. and William J. Herilyn to Rebecca Anne Dutton, $309,900.

Wyngate Dr., 719-Marie L. Loy to Cristobal Alexis Rivas Gallegos and Letecia Rivas, $300,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Apple Creek Rd., 103-Jeri Lynn Prosser to Reina Hernandez Del Cid, $256,000.

Buell Dr., 2041-KH Investmenrts Properties to Ryan G. and Blanca S. Lafon, $239,000.

Featherstone Pl., 108-Julie Higgins and Julie Alysworth to Rosa I. Luna Arpita, $224,955.

Lawnview Dr., 1802-Lydell N. Todman to Samuel Flores Figueroa and Adriana Flores Garcia, $223,000.

Murdock Ct., 1852-Lawrence E. Giles Jr. and Tammy Maries Jessee to Borislav Nikolaev Manolov, $146,000.

Ridge Rd., 7606-Joseph D. and Karen B. Magee to Michael S. Butler, $285,000.

Shelley Cir., 2501, No. 3-TB-Jec One Corp. to Anushka Kapahi, $165,000.

Walter Martz Rd., 8220-Hans E. Weise to Kimbur L. Jones, $333,000.

GARFIELD AREA

John Kline Rd., 13529-Martha E. Hamel Huff and John M. Huff to Kenneth J. and Stephanie J. Rhode, $375,000.

IJAMSVILLE AREA

Rochefort St., 5801-NVR Inc. to Tina Peterson, $349,360.

Tinder Box Cir., 4547-NVR Inc. to Arva Walker Trvers, $394,450.

KNOXVILLE AREA

Donovan Ct., 4-Wells Fargo Bank to Paul K. and Bahati M. Walden, $379,900.

MIDDLETOWN AREA

Groff Ct., 3-Cheryl L. and David W. Bradshaw to Bradley and Julia Remsberg, $525,000.

Valley Ct., 8608-Shawn and Christine A. Stancovich to Michael and Jessica Degregorio, $326,800.

MONROVIA AREA

Linganore View Dr., 4985-Tracy S. and Casey L. Bemiller to Maggie E. Roundy and Kyle C. Morningstar, $284,900.

Viridian Terr., 4376-Winchester Homes Inc. to Jerad Ray and Rebecca Eynon Minnick, $430,449.

MULLINIX AREA

Eventide Ct., 503-John H. and Dawn M. Bryant to David H. Muise and Kristen Steschner, $429,000.

Horizon Rd., 1001-Jess C. and Sharon A. Reed to Alexander D. Peck and Emily R. Townsend, $300,000.

Sidney Rd., 5206-Robert D. and Deborah A. Knott to Thomas E. Worrell, $245,000.

Warfield Dr. N., 801-William H. and Cheryl L. Rimel to Nichole A. Lyons, $285,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Divot Ct., 10901-Tyler Warmold Wesrwinds Corp. to Kay Elaine Tilden, $434,000.

Elizabethan Cir., 5780, No. 41-Richard L. and Theresa L. Brake to Richard L. and Renne C. Gaudin, $460,000.

Lake Point Overlook, 6801-Paul B. and Amanda J. Rodriguez to Christian P. Martyn and Alexandra H. Mendoza, $350,000.

Worchester Ct., 5602-Carmine R. and Maria Vignola to Ryan and Gina Collins, $349,000.

SABILLASVILLE AREA

Browns Quarry Rd., 6355-Gordon Lee Brown to Derrick Matthew White, $189,000.

THURMONT AREA

Cody Dr., 125, No. 11-Gerald R. Duble to Jospeh M. and D. Lorraine Kuhn, $175,000.

Leekyler Pl., 14-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Eric Hobbs, $254,303.

Tocati St., 27-Nanci E. Donacki Thompson and Nanci E. Donacki to David J. Stellitano, $275,000.

URBANA AREA

Shady Pines Lane, 3533-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Surya Teja Potu, $466,391.

Stone Barn Dr., 3233-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Mark and Elaine Klein, $399,990.

WALKERSVILLE AREA

Adams Ct., 117-Douglas W. and Michele Young Zittle to Nelly O. and Keith Bain, $220,000.

Eureka Lane, 8843-Leoncio Romero to Aimee Hocker Chanhatasilpa, $199,900.

Mount Pleasant Ct. E., 7915-William E. and Jeanettte R. Shalaby to Carla Bunner and Gretchen Nonemaker, $425,000.

Sandalwood Ct., 140-David L. McGill and James A. McGill to Dylan M. Thackton, $158,000.

Treasure Ave., 8769-RGS Residential Inc. to Benjamin R. Santamaria, $154,000.