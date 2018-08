Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASHTON AREA

Striley Dr., 17709-Jackson G. Carney to Elmer F. and Lidia M. Flores, $469,000.

ASPEN HILL AREA

Beverly Rd., 4004-John and Robin Picanso to Joshua J. and Christina T. Phillips, $625,000.

Nadine Dr., 14517-Tecu Corp. to Christine and Nicholas Miller, $510,000.

Turkey Branch Pkwy., 12906-Deutsche Bank National Trust Co. and Indymac Mortgage Loan Trust to Wilfredo A. Martinez and Yessica Yanet Sanchez Martinez, $286,000.

BETHESDA AREA

Broad St., 6033-Mary B. and Richard C. Melrod to Anya C. Grundmann, $1.3 million.

Burdette Rd., 8300, No. 469-John Collins Harvey to Betsy Ann Fitzgerald, $485,000.

Carteret Rd., 7617-Seong J. and Yeung W. Kim to Emir Assan Khatipov and Svetlana S. Iazvovskaia, $847,500.

Democracy Blvd., 7425, No. A-215-Karen E. Wirth and Doris G. Donhouse to Kathleen G. Bouquet, $266,000.

Fairmont Ave., 4801, No. 206-Patricia J. Hunt and Bojan Klima to Stephanie Jaar, $303,500.

Hamilton Spring Rd., 7614-Seth A. Hetlein and Amber D. Wotton Ertlein to Roy Donald and Carlee F. Raven, $762,000.

Lamar Rd., 5615-Sharon A. O’Brien to Phillip R. and Cecile Emile Hartley, $944,000.

Manning Dr., 5108-Charles W. and Linda L. Grier to Franklin Scott Koonce and Ashley Tredick Shiff, $1.68 million.

Montrose Ave., 10401, No. 102-Lisa D. Bertineem to Kui Xu, $230,000.

Newbold Dr., 6816-Cosgrove Enterprises Corp. to Robert E. Verdery and Clare Koller, $1.25 million.

Sentinel Dr., 4928, No. 1-401-Phasuk and Celine Kankanit Thomya to Wyatt A. and Renee D. Stewart, $450,000.

Springfield Dr., 5700-Merrily S. and John T. Hardisty to Julie Barrie and William M. Buchanan, $1.7 million.

Traymore St., 4517-Ann R. and Claude E. Klee to Pralit L. and April C. Patel, $669,300.

Westpath Way, 5311-Joan Draper and Joan D. Powers to Richard Walter Steketee and Kathleen Irwin, $1.3 million.

BROOKEVILLE AREA

Dimona Dr., 19238-Peter M. and Erin Kelly Felizzi to Shaji and Purnima Theodore, $502,000.

BURTONSVILLE AREA

Cloudberry Ct., 4276-Dennis T. and Julia A. Brown to Ashley M. Gray, $260,000.

Turbridge Ct., 14433-Kevin D. McCarthy and Edith Azuka Okwuosa to Emmanuel Ojie, $385,000.

CABIN JOHN AREA

81st St., 6627-Murdoch G. Campbell and Carol Flaisher to Roberta Ann Slonager, $1 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Hollywood Ave., 717-Jackson Homes Corp. to Maria Esther Negron and Anthony Laspina, $408,000.

Medallion Dr., 4311-Nanthan and Nhat Martin to Andrea C. Ormsby, $545,000.

Sarah Dr., 1200-Claudette Clunie to Evince Mathieu, $350,000.

Tanley Rd., 718-Clark Burdick to Theodore W. Peck and Antigone A. Grillakis, $367,000.

White Oak Vista Dr., 1689-Brenda R. Manuel Alexander to Ephrem Kebede, $400,200.

CHEVY CHASE AREA

Beechwood Dr., 7010-John Dargan Watson Jr. and Lelia E. Blackwell to David H. Gardner and Brienne T. Aquilina, $1.75 million.

Dalton Rd., 5013-Lilyna E. Atkinson and Carolyn E. Grimes to Dejanco and Caroline Blanchet Zdravkov, $845,000.

Friendship Blvd., 5500, No. 1211N-Nina and Gertrude Sandman to David and Heather Polonsky, $349,000.

Hillandale Rd., 6622, No. 60-Mary Ann Mchugh to James R. and Megan C. Minkler, $645,000.

Morgan Dr., 4703-Kent S. Wood and Theresa A. Lukas to Brent A. Blumenstein and Anne M. Ryan, $1.15 million.

Park Ave. N., 4601, No. P-449-Charles Etmekjian and Diana Brosnan to Phyllis Kaminsky, $242,500.

Willard Ave., 4515, No. 2018S-Ann Bos Radwan to Yuriy Mironov, $255,000.

Wisconsin Ave., 6304-Iraima Alonso to David Keeling and Cristina Maria Astrada Keeling, $855,100.

CLARKSBURG AREA

Broadway Ave., 22432-Winchester Homes Inc. to Harrianarine and Camazita Alexendrina Ramlall, $406,793.

Clarksburg Square Rd., 12881-Pulte Home Co. to Nirupa Parmhans and Stephen C. Estrada, $475,112.

Dovekie Ave., 13814-NVR Inc. to Yuan Xie and Xiaoxin Tang, $643,725.

Godwit St., 13944-Winchester Homes Inc. to Abdulaziz Abdulkhalikov and Olena Pereventen, $461,530.

Harrier Way, 13809-NVR to Henry Ou and Ailing Cai, $687,570.

Phillips St., 22509, No. 1401-Stephen A. Kincaid to Dennis A. Lee, $350,000.

Tate St., 22606-U. S. Home Corp. and Lennar Corp. to Aditya and Chaitali Sen, $399,990.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cantrell Rd., 14304-Jessica M. Camis to Severin Luther Kepseu and Nelly E. Wandji Kkouatcho, $447,500.

Elm Grove Cir., 1337-William and Kathlyn Schnieders to Sabine A. Otten, $241,000.

Notley Rd., 14705-LNV Corp. to Gloria Mirna Martinez and Juan A. Bonilla, $445,000.

Southview Ave., 405-Alice J. Roberson to Thuy Duyen Thi Nguyen, Syquoc Tran and Thuy Tram Thi Nguyen, $519,500.

DAMASCUS AREA

Clearspring Rd., 10117-Darlene G. Owen to Anandkumar Muddamalla, $386,500.

Moxley Rd., 10730-Wayne K. Bussard to Francisco W. Escobar, $670,000.

Ridge Rd., 25721-Landmark Investments Properties Corp. to Evelyn E. Benitez and Juan F. Melendez, $325,000.

Sir Barton Cir., 10819-Zuhair Sharif to Ramesh and Angelina Zohlupuiii Rajak, $300,000.

DERWOOD AREA

Deer Lake Rd., 16115-Larry K. and Laura G. Staley to Hans Peter and Sue Ann Kundsen, $610,000.

Muncaster Rd., 17808-Michael G. and Barbara J. Gregory to Brent C. Nordstrom and Jennifer J. Luebbert, $405,000.

Titonka Way, 7260-Michael T. and Christine E. Postek to Ariel V. and Hannah S. Khizgilov, $650,000.

DICKERSON AREA

Beallsville Rd., 21036-David K. Wills and Victoria A. White to Jaralyn Gibson Finn, $585,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Crescendo Way, 301-Julie Trapp to Yoseph Mekonnen and Amsale Retta, $350,000.

Kinsman View Cir., 73-George A. Mader and Elizabeth B. Mader to Kari E. Dottavio and Michael J. Onka, $360,000.

McAlpine Rd., 9621-Verne L. and Abigail C. Jacobs to Jose Cruz Alvarez and Tomasa Guevara Velasquez, $437,000.

Southwest Dr., 412-Kimberly Noel Chehardy and Megan R. Roberts to Jillian Q. Gorman and Patrick A. Villalobos, $430,000.

GAITHERSBURG AREA

Augustine Ct., 4-Christopher John and Jennifer Ann Colavito to Kyle P. Hamm, $348,000.

Calypso Pl., 18730-Barbara S. Dorf to Quang L. Bui and Hau P. Che, $450,000.

Cypress Hill Dr., 7112-Sanjiv and Ritu Vohra to Daniel J. and Amanda Baker, $720,000.

Elioak Terr., 7574-Hoda Corp. to Jo Ann McConnell, $360,000.

Glendower Rd., 18940-JLG Investment Corp. to Giovani Arturo Canizalez and Elsy N. Chavez, $410,000.

Ironclad Ct., 8202-Yu Gao to Qing Xu, $312,000.

Meadow Vista Way, 17725-Temitope Adekola Alade to Patricia E. Wilson, $295,000.

Sandy Lake Cir., 9228-Oscar Rene and Madeleine Melgar to Samuel Tabot Duala, $286,000.

Travis Lane, 1043-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Phuong Nguyen and Kiem V. Tran, $267,000.

Whetstone Glen St., 478-Rhoneli and Joyce O. Merilos to Raymond Weal, $406,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Arch Pl., 23, No. 274-Helene Berman to Yueyue Shi and May Luo Tsui, $305,000.

Chisholm Landing Way, 14733-Barbara J. Conway to Sunil and Jayashree Lakshmi Singh, $465,000.

Darnestown Rd., 11924, No. 305-Mariama and Issa Diao to Eliot R. and Bernice Dreeben, $259,900.

Galesville Dr., 12333-John R. Yost and Kimberly Jo Koran to Robert T. and Catherine A. Grissom, $630,000.

Great Notch Terr., 14048-Jian Zhong Zhang and Ying Cao to Sunny Y. Tse, $418,000.

Kepler Dr., 265-M.I. Homes of DC Corp. to Kevin Iskandar and Courtney Hoang, $740,000.

Little Quarry Rd., 426-Kathryn Clark Dehart to Kevin Dover and Kyara M. Dover Ortiz, $580,000.

Midsummer Cir., 227-Douglas M. and Debbi M. Dillon to Justin Brent and Liron Silbert, $690,000.

Quince Orchard Blvd., 800, No. 800-10-Daniel L. and Susan D. Miller to Harvester Investments Corp., $69,000.

Side Dr. W., 1024, No. 28-A-Jorge Espinola to Terrie L. Bennett, $220,000.

Timberbrook Lane, 105, No. 101-Kevin A. Strange to Carol G. Leslie, $274,000.

GERMANTOWN AREA

Amethyst Lane, 20502-Jason and Sarah R. Gaskin to Melissa D. Washington, $287,000.

Briarcliff Terr., 13105, No. 1110-Changseg and Peiling Yang to Myo. Han, $175,000.

Country Ridge Dr., 13307-Peter and Sherly Giglio to Getye D. Mulat and Elizabeth K. Abebe, $270,000.

Dairymaid Dr., 13145, No. 81-Joseph E. Cuevas to Jacqueline Ipina, $173,000.

Fetlock Dr., 19521-Donna L. Shields to Pascal Wright, $295,000.

Galway Bay Cir., 19623, No. 203-Meghan E. Avella to Tamar B. and David H. Pinto, $220,000.

Island View Cir., 12176-Alan Cohn to Shekinah Johnson and Nathan Thomas, $305,000.

Millhaven Pl., 13107, No. 6-B-Kathryn Latona and Kathryn Kramer to Boualay Gordon, $229,000.

Peach Crest Dr., 12200, No. 900-G-Deborah Stanley Jacobs and Deborah Stanley to Lungchiang Liu, $135,000.

Rushing Water Way, 13303, No. 7-Siling Ou to Sophie Shou Fei Yang, $185,000.

Shadyside Way, 20503, No. 3-1-Red Island Partners Corp. to Fredy E. Donado Fernandez and Alejandro Luis Martinez, $220,000.

Stonebridge Terr., 13411-Yavuz M. Ikizler to Andrae S. and Marie E. Eccles, $546,400.

Town Commons Dr., 13046-Navid Mostofi to Ru Pei Wei and Shu Fen Lan, $360,000.

Willow Spring Ct., 27-Christopher Michael Murray to Allison Franco, $258,000.

KENSINGTON AREA

Drumm Ct., 3103-Paul C. and Lindsay Childress Beatty to Reid C. and Jessica M. Miller, $749,500.

Gartrell Pl., 9809-L.W. Bailets to Thomas William George, $985,000.

Lund Pl., 11408-Clay Albery and Jennifer Turner to Amoy Reid and Cory Gill, $452,500.

Wake Dr., 3204-Caldwell Foggin and Barbara W. Caldwell to Jorge L. and Gail Ribas, $750,000.

LAYTONSVILLE AREA

Foxlair Pl., 9520-Michael A. and Stacey L. Berry to Andrea F. and John P. Cotter, $585,000.

Mariner Ct., 8308-Nourali and Donna Mansoury to Bank of America, $398,931.

Watkins Rd., 9643-Steve and Terri Townsend to Gilbert Chinyama Kalyandu, $745,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Amesburg Way, 20002-Anju Verma to Housing Unlimitd Inc., $268,000.

Brassie Pl., 19441, No. 19441-Robert E. Acevedo to Isabella C. Grimaldi, $123,000.

Club Lake Rd., 19615-P. Atos Construction Corp. to Brient Quintin Yancey, $278,000.

Drexel Hill Pl., 8710-Laurett Ellsworth Arenz to Teresa De Jesus Mendez, $221,500.

Grazing Way, 20319-Guoxing Huang to Ricardo Chavez and Maria M. Perdomo, $275,000.

Maple Leaf Dr., 9800-Susan D. Feudale and Carol D. Ehart to Laurie Ann Shahine Murphy, $300,000.

Tippett Lane, 9513-Payam Pour Ahmad Haghighi to Martha Lilian and Nelson Javier Silva, $230,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Harper Rd., 1201-Home Direct Corp. to Anthony M. Malba III, $389,000.

Nolcrest Dr. W., 1006-Stephanie Ann Barngrover and Jasper Saberi to Almando and Amanda Vazquez, $429,000.

10th Ave., 8409-Maria Palomo to Beverly Metaferia, $294,900.

NORBECK-LAYHILL AREA

Barningham Ct., 15300, No. 29-B-Pamela Colella and Sandra A. Ball to Melisa L. Loewe, $330,000.

Bluhill Rd., 12617-Sarah Motley to Linda J. Granville and Yuri G. Olivers Ortiz, $430,000.

Copper Mountain Terr., 2410-Sang Rok and Yun Gi Lee to Carl Stanley and Jamiliah J. Moore, $395,000.

Guillemot Dr., 1030-NVR Inc. to Sean Bernett, $762,550.

Hutchinson Lane, 1608-Wells Fargo Bank NA to Mamadou D. Diallo and Aimee Niane, $467,500.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 401-Brian S. Crawford and Barbra G. Crawford to Andrew H. and Susan B. Simpson, $388,000.

Marigold Ct., 3-Dorothy J. Warren to Dale R. Schwartz, $196,000.

Osterport Dr., 13229-Kenneth W. Minton to Mohammad Reza Haji Hashemi, $510,000.

Redspire Dr., 13305-Winchester Homes Inc. to Jason Sean and Kristine Olga Cherry, $782,719.

Wallbrook Ct., 15301, No. 48-2A-Harry B. and Harry Stoffer to Barry D. and Marilyn S. Cohen, $233,500.

Woodwell Rd., 1612-U.S. Bank Trust to Phillip S. Gabriel and Katie R. Schriner, $440,000.

OLNEY AREA

Clovercrest Cir., 18507-Abimbola Adebowale to Cynthia Ramsey, $399,000.

King William Dr., 3800-Barbara L. Baldoni to Sydney R. and Jennifer C. Moreland, $665,000.

Paradise Cove Terr., 18409-Michael N. and Kimberly J. Khan to Ahmed Salahuddin and Ashrafun Nessa, $619,000.

Softwood Terr., 3522-Avraham and Liba Rappaport to James Young and Deirdre Parker, $341,000.

POOLESVILLE AREA

Chiswell Rd., 17308-Shirley Ann and Matthew John Suchdolski to Jerome M. Hobart Jr., $420,000.

POTOMAC AREA

Ansin Circle Dr., 12416-Timothy F. and Janet K. Brant to Ronald M. and Janet R. Wolfsheimer, $1.33 million.

Bytham Ridge Lane, 141-Winchester HGMS Inc. to Louis S. Pettey and Adriene P. Wolpeff, $1.32 million.

Crimson Leaf Terr., 9420-Hsiao Yun E. Sun and Sai Fung William Sun to Juan Angel Toro and Victoria Silva De Toro, $1.24 million.

Farnsworth Dr., 9224-John N. Shinkoff to Ya Hsing Lin and Wenjing Xie, $800,000.

Gainsborough Rd., 11605-Gary F. and Laurel B. Schiff to Chabad Shul, $670,000.

Heatherton Lane, 7613-Alan and Myab Malan Falk to Rodolfo Miguel Schillaci, $670,000.

Korman Dr., 11216-Melissa J. Banks to Zhanghan Wu and Rongman Cai, $749,000.

Piney Meetinghouse Rd., 13117-Fred A. Maymir Ducharme and Susan M. Carlson to Jiji Chen and Duosha Hu, $1.42 million.

Whiterim Terr., 7821-Matthew Zirbel and Stacy Tollison to Sharon Gaston and Richard Halttunen, $699,000.

ROCKVILLE AREA

Brice Rd., 1017-Htin A. and Moe M. Kyaw to Helio and Leslie Zwi, $430,000.

Chapman Mill Dr., 5712, No. 1412-Edon and Kalterine Vrenezi to Ashish Kocher, $380,000.

Diamond Cove Terr., 15307, No. 6-E-Mary K. Hall to Wahik Sardarian, $269,000.

Gaither Rd., 1226-Don R. and Michelle A. Hopkins to Anne B. and David Mulooki Mukunya, $595,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 1205-Aurora Fontainhas to Debra S. Herrmann, $228,000.

Harvard Ct., 11-Thomas H. Bass to Brian C. and Teri Thompson, $634,500.

Ivy League Lane, 872, No. 2-08-Scot Weaver and Natalia Kirillova to Jose Tomas Perez Vazquez and Caridad D. Santos DR Perez, $495,000.

Maryland Ave., 38, No. 333-William J. and Diane M. Wagner to Aby and Ilze E. Mohseni, $427,500.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1101-Erin D. Moritz to Elizabeth M. Barrera Sanchez, $217,772.

Pleasant Dr., 801, No. 80108-Jared M. Rabell to Samuel A. Botsford, $320,000.

Ridge Dr., 13204-Robert L. Clark Jr. to Philip Avrom Goldman, $685,000.

Rosemont Dr., 10803-Gary H. and Susan E. Tabach to Adam E. and Jacqueline S. Margolis, $1.52 million.

Stonehenge Pl., 6126, No. 8-Christian Cornejo and Vicky Cardenas to Moti and Yulit Yospe Kachlon, $710,000.

Tudor Lane, 5919-Gil and Binnie Schwanrom to Arezou Khosroshahi and Azadeh Assarpour, $724,900.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Aberstraw Way, 11522-Katherine J. Brown to Issamar H. Argueta Gomez, $270,000.

Eton Manor Dr., 11804, No. 304-RRCH 4 Corp. to Wesley Lamar Wheller, $227,000.

Herefordshire Way, 11405-Nationstar Mortgage Corp. to Alice and Man Tse, $210,000.

Mill Pond Terr., 20366-Saeeda and Mohammed Khalid to Temitope and Abiola Elizabeth Alade, $555,000.

Staleybridge Rd., 19200-Kevin Todd and Richard W. Grimes to Nelson W. Cordova Rivera and Griselda Orellana Castro, $238,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 300-Darryl Shuman to Bisrat Jemaneh and Wubitu Kebede, $269,900.

Leonard Dr., 8805-Molly Abramowitz to Ana Aslan and Nestor A. Nacipucha, $519,000.

Osborn Dr., 2003-Regina A. Hosey to Charles Corrado, $345,000.

Third Ave., 9014-Max T. and Leslie Nien Wu to Corinne Jean Konoza, $500,000.

TAKOMA PARK AREA

Domer Ave., 210-Richard B. Plikingtobn and Carla Perlo to Michale Jochum, $415,000.

Sycamore Ave., 7015-Terry Douglas and Kathleen Mary Ruby to Samuel Allen, Rebecca Shaeffer and Sarah Marie Shaeffer, $400,000.

TWINBROOK AREA

First St., 508-JKS Properties Corp. to Min Ha Do, $443,000.

WHEATON AREA

Blueridge Ave., 1811-Daniel C. Leggett to Radhika Miller, $505,500.

Bucknell Dr., 11013-Marcello Goldberger and Carolyn Jane Crow to Jenny D. Mancino and Kyle C. Demars Johnson, $400,000.

Flowering Tree Terr., 1918-10020 Reddick Drive Property Corp. to Derek B. Wagner and Deirdre Lyons, $380,000.

Hardy Ave., 2701-Martina Joy Forgwe to Danielle M. Ulrich and Jeremy B. Weiner, $448,500.

Kersey Rd., 703-Dieudonne Antoine Ganga to Caroline J. and Raphael J. Cohen, $701,000.

Spruell Dr., 3611-David Judge Wilson to Scott Gillespie and Mary Ann Wilmot, $650,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Lott St., 5431-Anthony F. Matos to Richard E. and Helen Katherine Josephson, $459,500.

BRUNSWICK AREA

Brunswick St., 512-Ashkenazi Improvements Corp. to Matthew A. Hering, $239,750.

H St. E., 614-Federal National Mortgage Association to Carla Magne, $225,000.

Younkins Dr., 1214-NVR Inc. to Mackenzie L. and Deborah L. Milo, $295,125.

Fourth Ave., 122-Bethany F. Robinson to Danille Finamore, $185,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Saint Marks Rd., 4530-Mark M. Butler to Mark E. and Eugene W. Iager, $1.25 million.

EMMITSBURG AREA

Main St. W., 209-Karen A. Adelsberger to Daniel C. Hanagan, $152,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Ashburn Terr., 5612-Lisa B. Destefano to Jose A. Martinez, Kenia E. Majano, Francisca N. Martinez and Jose Rigoberto Majano Sosa, $268,000.

Basford Rd., 3616-Kathleen Ann and John Edward Holter to Jennifer M. Ghanayem and Christopher Alan Lewis, $240,000.

Buckthorn Ct., 6869-Betty H. Jacques and Richard W. Jacques to Luis Ernesto and Sally Beard Marin, $250,000.

Cambria Ct., 6610-Jason T. Shook and Nicole Enman to Sebastian Adejumo, $500,000.

David Lane, 1343-Deborah J. and Steven Wayne Specht to Christopher Joyce, $161,500.

Eleanor Dr., 4904-Judit Charles to Adwoa G. Kaakyire and Clement Adu, $545,000.

Glenmeadow Ct., 7168-Timothy J. and Christina B. Hall to Alena Milagros Flores Caceres, $217,000.

Hiteshow Dr., 4832-NVR Inc. to Josh Scholl and Sara Malkowski, $360,000.

Lancaster Pl., 570-Alban Place Partnership to Richard Clifford Holland III, $212,678.

McLauren Lane, 5147-Katherine T. Hoheusle and Katherine T. Hoheusle Wenger to Patricia Milagros Cordova and Daniela P. Ramirez, $280,000.

Thornhill Pl. W., 395-Matthew Miller and Amanda L. Brown to Rajendra and Sakuntala Rajbhandari, $170,000.

Westcott Cir., 5507-Isabel De Juan Jocher to Mateo D. and Edison Cevallos, $278,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Apple Ave., 626-Jack L. and Monika Bentley to Jennifer L. Delgado, $236,500.

Bear Den Rd., 2447-John L. and Betty Ann Thompson to Gerald C. and Patricia G. Hanberry, $314,900.

Carriage Lane, 11014-Rita L. White and Rita L. Shaw to Michelle Francis Krieger and Clinton Jerome Holley, $360,000.

Castle Rock Rd., 1745-Michael W. Costello and Laurie A. Lewis to Scott Nye and John Hair, $140,000.

Fairview Ave., 300-Susan P. Kelley to Valerie M. and Alfred A. Cousins, $455,000.

Holden Rd., 754-Calatlantic Group Inc. to Segun Toyin Dawodu, $599,865.

Liberty Rd., 9546-Randy Lynn Nusbaum to Vincent W. Bauer and Philip L. Hoagland Jr., $369,000.

Liberty Oak Dr., 11580-David L. and Diane M. Hoffman to Kimberly A. Bayne, $355,000.

Madison St., 378-378 Frederick Madison Corp. to Easton A. and Rasheena Reid, $151,999.

North Aly., No. M-James M. and Jittima Cole to Darlene Gabeau and Jean Lacet, $7,000.

Saint Lawrence Ct., 1581-Jeffrey G. and Dana M. Beckelman to Thoams V. and Leigh E. Joos, $226,000.

Terry Ct., 431, No. A4-Reo Sub 1B Corp. to Hagai Golan, $68,900.

Wheyfield Dr., 1790-Philip and Pulchery J. Afoakwah to Curtis A. Brown, $265,000.

Third St. E., 18-James C. and Gayle M. Goodwin to Mark D. Clayton, $366,000.

16th St. E., 809-Rodney L. and Marcia L. Shankle to Carlos Luis Pelaez and Socorro Rosa Espinosa, $210,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Badger Ave., 913-Drsfa Corp. to Samuel Escamilla, $337,302.

Bishops Glen Dr., 239-Daniel and Ashley Jordan to Daniel J. Joredan, $7,000.

Burgess Hill Way, 120, No. 310-Marsha Ann MacDonald to David R. Quiles, Natalia E. Hong and Waleksa E. McEllean, $181,500.

Crossing Stone Ct., 1947-Kevin S. Koehler and Traci L. Koehle to Andrew M. Jones and Jennifer C. Comolli, $269,900.

Hampshire Dr., 1324, No. 7B-Kenneth S. Hammontree and Sun Mi Yi Hammontree to Anthony Lee, $132,500.

Indian Summer Lane, 7204-Jorda K. Thacker to David W. and Linda A. Sterling, $340,000.

Lakeside Dr., 2408-Laura Elizabeth Moore to Jason Kahn and Mindy Satterfield, $257,000.

Lindfield Dr., 1034-Shokrollah and Guity Mohamadi to Cheryl N. Miller, Corey Quackenbush and Warner Miller, $395,000.

Opossumtown Pike., 9332-Richard and Karen Ropp to Brian William Saint Paul, Mary Jo Paul, William Saint Paul and Zoe Alexandra Romanowsky Saint Paul, $405,000.

Rocky Springs Rd., 7836-James and Sarah Walsh Angus to Jack Renn Lillard, $310,000.

Wetherburne Way, 2204-Carl S. and Mary L. Beachley to Luisa Chu, $207,000.

IJAMSVILLE AREA

Desmond Pl., 3088-NVR Inc. to Jon David G. Marchand and Nicole C. Marchand, $718,918.

Rochefort St., 5805-NVR Inc. to Artemus S. and Madelyn B. Santos, $335,000.

Winmoor Ct., 10924-Michael S. and Meghan Padhi to Karthikeyan and Sripriya Seetharaman, $540,000.

KNOXVILLE AREA

Souder Rd., 1422-William F. Lee III and Russell John Heino to Donald W. and Caroline J. Roberson, $110,000.

MIDDLETOWN AREA

Ivy Hill Dr., 3-Allison L. Johnson and Allison L. Wells to Daniel A. and Eric K. Weissman, $419,000.

Old National Pike., 1702-John W. Synder to Kevin E. Hider, $280,900.

MONROVIA AREA

Ashcroft Terr., 12108-Gordon A. and Donna J. Crook to Juan C. Lopez JR., Irvin A. Argueta Cabrera and Alicia V. Salazar Guevara, $495,000.

Tinder Box Way, 11009-Calatlantic Group Inc. to Michelle Marie Gonzalez and Karl Oscar Molina, $606,045.

Viridian Terr., 4380-Winchester H0mes Inc. to Christina Ciatta Clark, $419,915.

MULLINIX AREA

Grimes Ct., 108-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Tony Boyd, $199,900.

Oak View Dr., 1126-Richard E.G. Bloch and Jennifer C. Bloch to Erin M. Dawson, $240,000.

Sleighill Ct., 1106-Elizabeth A. Carlini to Bryan Guessford, $499,900.

MYERSVILLE AREA

Fox Rock Dr., 41-Debra A. Bowman to Christopher M. and Catherine Santiago, $389,800.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Accipiter Ct., 9808-Aaron and Laura K. York to William F. Ferguson Jr. and Karyn M. Tabor, $641,000.

Drexal Ave., 5822-Melanie V. Pantazopoulos to Stephen Anthony and Allison J. Capozzoli, $520,000.

Rehnquist Ct., 6834-Jeffrey C. and Rebecca Lynne Simmons to Aaron R. Watson and Patricia Gilda A. Watson, $600,000.

POINT OF ROCKS AREA

Ballenger Creek Pike., 1715-True Home Property Solutions Corp. to Eric R. and Kamron L. Doke, $380,000.

SABILLASVILLE AREA

Harbaugh Valley Rd., 17058-Joseph M. and D. Lorraine Kuhn to Brenda C. Petersen and Stephen C. Mockrin, $299,900.

THURMONT AREA

Leekyler Pl., 27-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Jared Eugene Grimm and Kelly Marie Erfurdt, $240,216.

Redhaven Ct., 136-Rodney D. Scites to Allen D. and Terra M. Williams, $310,000.

URBANA AREA

Ball Rd., 8136-Bernice L. Stup to Aaron Rosenziwein and Jen Lein Fang, $340,000.

Hopeland Rd., 3505-David W. Graves to Joseph A. and Taylor Gauvin Slaght, $210,000.

McPherson St., 9073-Michael S. and Christine N. Fleming to Joshua S. and Sara E. Gardner, $354,900.

Springhollow Lane, 3661-Jack Alexander and Norma Jean Ladson to Gretchen E. Ehret, $315,000.

Tottenham St., 4129-Martin C. and Monique Felder to Vineet and Mamta Arya, $686,600.

WALKERSVILLE AREA

Daring Ct., 8795-Joanne R. Walsh to Cameron Rocco and Erin M. Price, $225,000.

Georgetown Rd., 4-Shirley F. Greene and Nathan L. Haines to Bradley Greene, $179,300.

Polaris Dr., 155-Robert and Susan Bosworth to James D. Sivert and Caitlyn Joy, $410,000.

Sherwood Dr., 72-Federal National Mortgage Association to Jose A. Flores, $259,000.

WOODSBORO AREA

Dorcus Rd., 10713-Federal National Mortgage Association to Ernest W. and Lisa M. Payne, $160,000.