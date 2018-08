Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Arbutus Ave., 4711-Lynn R. Blizzard and Helen P. Francesco to Mercy Julia Pacheco and Cintya E. Lopez Salas, $408,000.

Parkland Dr., 13916-Pennifer A. Erickson and Jeffrey S. Scott to Quyen Do Hua, $256,100.

Veirs Mill Rd., 12710, No. 105-20-John and June W. Vartoukian to Steven Chan, $130,000.

BETHESDA AREA

Broad St., 6410-Charles Searcy Bracewell to Kathleen C. Gannon and Devin Frances Maroney, $702,500.

Burdette Rd., 8300, No. 615-Dorothy D. Harkins to Virginia A. Wright, $945,000.

Charles St., 5504-Magdolna Lovei to Christine Saah and Fahad Nazer, $1.05 million.

Durbin Terr., 7306-Mid Atlantic Custom Builders Corp. to Darian C. Leblanc, $1.92 million.

Fleming Ave., 10103-Savvy By Sandy Spring Builders Corp. to Ted and Donna M. Goldman, $1.58 million.

Hampden Lane, 4901, No. 401-Lauren Condos Corp. to Stephen Reiss and Rena Hozore Reiss, $2.2 million.

Honeybee Ct., 7801-Matthew John and Monserrat B. Gramkee to Andrew K. Knutsen and Michelle G. Albert, $849,000.

Lilly Stone Dr., 8012-Richard P. Humbert to Mary Balash Melrod and Richard Melroad, $775,000.

Massachusetts Ave., 6001-Simon Andrew Charlton to Jason and Katherine Yanushons, $1.18 million.

Montrose Ave., 10601, No. 10601-Ann J. Calure to Nilini Sheila Wadhwani and Naline Sheila Wadhwani, $260,000.

Old Georgetown Rd., 9428-Sukumar and Mary Rozario to Thomas Ryan Chang and Katherine Bok, $590,000.

Sentinel Dr., 5009, No. 51-James J. Dougherty to Theodore Stewart and Sherry Greenberg, $225,000.

Spruce Tree Cir., 9412-Salvatore Alesci and Cinzia Rizzo to Smiley Hsu, $1 million.

Vendome Dr., 9228-Brjnedra Nath and Basanta Majari Misra to Maw Si Tun and Cho Thuzar Lwin, $1.34 million.

Whitley Park Terr., 5450, No. P-156-Jonathan R. Barrett and Ann J. Lowe to Catherine E. Sheehan, $485,000.

BROOKEVILLE AREA

Heritage Hills Dr., 19020-Davis and Jessy Pallan to Jaime Enrigue Camino Bellido and Fiorella Vannina Pasara, $417,000.

BURTONSVILLE AREA

Athey Rd., 14903-Robert K. Anderson and Carolyn A. Stilwell to Nixon J. and Anthony L. Martinez, $345,000.

McKnew Rd., 14716-Mary Virginia Custer to Zenebe Z. Shewayne, $320,000.

CABIN JOHN AREA

Little Leigh Ct., 6417-Matthew W. and Dawn R. Jessel to Bilaal and Nadia Khan Sirdar, $1.17 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Arbie Rd., 12121-Robert N. Herald and Hunter I. Herald to Hai Phuoc Tran and Kathy Huynh, $400,000.

Medallion Dr., 4316-HSBC Bank to Matusala Abishe and Nardos Yohannes, $460,000.

Serpentine Ct., 13-Olga H. Fantovsa and Petr Janda to David A. and Tamaki N. Stiles, $404,000.

Tourmaline Terr., 12930-Mary E. Olden Smith to Analiza Silverio Pagarigan, Sonny L. Rodrigo and Kyle Iroe P. Rodrigo, $360,000.

Winterthur Ct., 400-Leobra Investments Corp. to Xin Ge and Yun Mei Liu, $440,888.

CHEVY CHASE AREA

Bradley Lane, 3801-Kenneth R. and Andrea L. Harney to Jennifer O. and Michael P. Dillon, $1.65 million.

Delfield St., 7207-Susan Schadlerr to David Barry and Kwon Crumble Benowitz, $1.98 million.

Friendship Blvd., 5500, No. 2426N-Stuart E. Moisan to Judith A. Perez Caro and Howard Caro Lopez, $315,000.

Jones Mill Rd., 9200-James Joseph and Holly Eve Gross to Eric M. Jaffe and Rebecca S. Giltner, $1.6 million.

Offutt Lane, 6702, No. 196-Sandra M. Jensen to Pradeep Mitra and Vijaya Mitra, $610,000.

Park Ave. N., 4620, No. 1002E-Dunstana R. Melo and Kelsey W. Hill to Clarence D. Ellison and Chery L. Johnson, $360,000.

Thornapple St., 4013-Maxim R. Duckworth to Steven B. Kramer and Sheila M. Lieber, $1.88 million.

Willard Ave., 4515, No. 2402S-Francoise V. Yohalem to Jenna L. Nickerson, $299,900.

Wisconsin Ave., 6820, No. 3003-Bharat M. and Varsha Shah to Lisa N. Hagesteary, $480,000.

CLARKSBURG AREA

Bufflehead St., 13937-NVR Inc. to Michaela Krucka and Desmons Byrd, $549,005.

Fair Garden Lane, 22185-Vijayaramesh Sekar to Mohammad Shahriarul Absar and Kamrun Nahar, $461,000.

Horseshoe Bend Cir., 12617-Brent and Megan Brewbaker to Philip S. Livingston, $399,900.

Stilt St., 13918-Winchester Homes Inc. to Kiran Parimi and Laxmi A. Mundru, $619,747.

Tate St., 22618-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Umar Chaudhry, $474,990.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cloverly Forest Dr., 422-Richmond American Homes to Diego Ignacio Munizaga Verazain and Consuelo Munizaga, $679,760.

Flintstone Lane, 14809-Susan Bach to Adrian L. and Melissa V. Myrie, $500,000.

Pamela Dr., 15612-Helmut Boes and Wolfgan Deschner to Helmut and Maureen Boes, $260,000.

Wellwood Rd., 15005-Bradley D. and Joanna M. Dwin to Joseph John and Bria Danielle Flowers, $543,000.

DAMASCUS AREA

Damascus Park Terr., 25327-Sherry E. Cage to Chereen Wadia Mushahwar Dorsey, $310,000.

Moxley Rd., 10900-Penny Eileen Miller and John Hedrick Bruck to Ruben Leonidi Gevorkian and Svetlana Amikhan Stepanyan, $570,000.

DERWOOD AREA

Baederwood Lane, 16701-Richard Foster and Phyllis M. Foster to Morton Oliver and Rebecca Lynn Janney, $515,000.

Frontenac Terr., 16716-James F. and Christine M. Matala to Alberta Stadtler, $509,900.

Tribeca St., 8030-CSP Associates Corp. to John S. Jolly and Rikki Postal, $998,000.

DICKERSON AREA

Beallsville Rd., 21136-George P. and Dana S. Worthington to Michael P. and Hayley W. Mott, $647,400.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Dearborn Ave., 205-Virginia L. Sewell to Todd Andrew Hitchcock and Insa Kummer, $485,000.

Loxford Terr., 825-James A. and Tabitha D. Pierzachala to Luela Araia and Jonada M. Hailmariam, $395,000.

Southwood Ave., 104-Heather Malia Hale to Audrey Elanor and Michael Evan Bender, $470,000.

GAITHERSBURG AREA

Black Forest Way, 11147-HSBC Bank and Ace Securities Corp. to Christopher Flores, $250,054.

Carriage Walk Cir., 18619-Vandy Bee Richards to Linda Kathleem Wilde and Abderrahmane Boussoufa, $355,000.

Christopher Ave., 415, No. 102-Steven Bond Ray and Susan R. Aronson to Angelo Martin Larios, $149,999.

Deer Park Rd. W., 436, No. 9-B-Donna and Donald Hamilton to Ramona D. Montatano Herrera and Alfredo Jandres, $265,000.

Glendower Rd., 19000-Connie H. Beaskey and Wyatt R. Hope to Andrew R. Tkach, $410,000.

Ivy Oak Ct., 23-Rajider Singh and Surinder Dhugga to Vivak Kumar and Kamal K. Deol, $267,000.

Turtle Dove Lane, 9125-Sean A. O’Brien to Heather N. Allen, $285,000.

Wye Mill Ct., 332-Brian and Arlene Berry to Jean Jacobson, $327,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Athens Pl., 9647-Lixin Yang to Jiwei He and Peng Jiang, $500,000.

Copley Cir., 140, No. 22-B-Calatlantic Group Inc. to Hansel Lee, $583,000.

Diamondback Dr., 639, No. 17-B-Calatlantic Group Inc. to Suzanne L. Parker, $591,990.

Gatestone St., 607-Martin and Martin P. Devenport to Benjamin A. and Debra K. Bowes, $563,000.

Hart Rd., 329-Ronald W. and Barbara M. Wiles to Christopher Jerald Taylor, $690,000.

Kings Grant St., 14500-Janet and Jingying Wu to Helaleh Maghsoudlou, $595,000.

Longdraft Rd., 406-James Schneider to Mihir, Ajit and Divya Mehta, $415,000.

Nursery Lane, 16100-Mohammad R. Ghandi and Tachereh Hatami to Somashekar Krishnamrthy and Veena N. Gubbi, $939,000.

Ridgepoint Pl., 410, No. 410-12-Tammy F. Nocket and Deborah L. Falls to Kambiz, Keyvan and Kaveh Beyzavi, $245,000.

Silent Wood Way, 14206-Mun H. Shieh and Soyoung Yun to Shireesha Koralla and Srikanth Kondam, $861,000.

Timberbrook Lane, 131, No. 104-Ronald Kovach to Ana P. Robertson, $272,500.

GERMANTOWN AREA

Autumn Mist Cir., 13235-Judith E. Johnson to Arash Etemadi, $419,987.

Country Ridge Dr., 13313-Ken M. and Christine L. Seamone to Carlos A. and Elizabeth C. Merino, $285,000.

Dairymaid Dr., 13207, No. 51-Natalie V. Richards to Reema Shaman Ahmed, $174,000.

Flag Harbor Dr., 12114-Ashish Kochar to Noelle Carine Bolou Mansilla, $300,000.

Grotto Ct., 9-Aiwu Niu and Fan Jiang to Fengjiao Wang and Yangyang Lin, $265,000.

Meander Cove Dr., 13265, No. 121-James Scott Moncrief to Stacia Smith, $175,000.

Neerwinder St., 20560-Eduardo and Dayra Santana to Michael H. and Stephanie Faith Rosenberg, $373,000.

Pickering Ct., 13, No. 13-202-Barry Kleiman to Joseph Abdalla, Alejandra Constanza and Amr Abdalla, $215,000.

Rushing Water Way, 13317, No. 3A-Joel Alejandro Araneda Vargas and Monica Del Martinez Parra to Laila Haddad, $212,500.

Shore Harbour Dr., 20402, No. 2D-Angela B. Little to Heather Vorhauer and Cliffford Bernstein, $225,000.

Summer Oak Dr., 11544-Elissha Castillo and Patricia Diane Nolan to Daniel O. Onyando, $295,000.

Valleyside Way, 12406-Jacinta Cowgill to Taylor and Sarah Elwood, $230,000.

Wisteria Dr., 13557-Marco A. Fogelbach and America Wanda Alcayaga to Maria Y. Ballestors Gomez and Alvaro W. Jaya, $365,000.

KENSINGTON AREA

Colchester Dr., 4215-James Niall Cooper and Erin Marie Dunston Cooper to Hussain Abdul Hussain and Rola Abdullaf, $810,000.

Dupont Ave., 3506-Lawrence E. and Robert D. Baker to Assen Yanev and Stanka Radeva, $620,000.

Prospect St., 3905-Prospeck House Corp. to Mikell M. and Elihu Miles, $1.18 million.

LAUREL AREA

Riding Stable Rd., 15404-Todd Curley to Kathryn Quinn and Timothy Stanley, $475,000.

LAYTONSVILLE AREA

Gladys Farm Way, 9200-Steven J. and Jane C. Weber to Bernadette A. Anderson, $760,000.

Melrose Square Way, 9510-Lorna Tonn to Gary D. Pena, $297,000.

Welsh Rd., 24200-Phuong D. Madden to Chulani S. Galpothawela and Nishantha Dharmapriya, $330,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Apple Ridge Rd., 10506-888 Ma Ltd. to Denise Angela Gordon and Christopher McKenzie, $262,000.

Briar Glenn Way, 9501-Matthew and Kristie L. Papuchis to William C. Onksen, $230,000.

Collette Way, 9401-Rotana Oung to W. Russell Moss, $190,000.

Dunbrook Ct., 9515-Eskarleth Irne Pastran Lopez and Alfonso L. Lopez to Vira and Bita Safai, $221,000.

Greenside Terr., 19719-Mary Ann Lagassie to Thomas M. Araia and Selihom N. Zeccarias, $339,000.

Pier Point Pl., 18655-Edmond and Susan Dalmasso to Jessica Ann Smith and Stephen Thomas Nadeau, $277,000.

Shadow Oak Dr., 9714-Matthew F. and Shellie L. Nix to Benedict R. Gargulinski and Rachael A. Sanders, $316,000.

Treyford Terr., 9529-Joyde Prtaleza Paule to Aurea M. De Guzman and Joyce Ortaleza Paule, $183,616.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Kinloch Rd., 10717-Bruce R. Olsson and Lucille Ste Marie to Scott and Cynthia Thomas, $487,500.

Oakview Dr., 1301-Rudy and Jose Galvan to Rita Bernadette Palma and Michael Bandel, $385,000.

11th Ave., 8521-Ana E. Nativi to Nadege Sewodji, $284,500.

NORBECK-LAYHILL AREA

Beaverbrook Ct., 15300, No. 88-William and Miriam Gilbert to Marilyn Kravitz Gale, $144,900.

Bonifant Rd., 1807-Betsy and Alex Huynh to Vidal E. Diaz Cantarero and Ana M. Ramirez Diaz, $292,200.

Dewey Rd., 11803-PN Investments Inc. to Andrea Joal Ortiz, $320,000.

Idlewood Rd., 11701-Kathleen C. Phillip to Meghan Sue Mulkerin, $310,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 402-Kristina Gregory and Christine Vera to Evelyn Gregory, $165,000.

Merrifields Ct., 15300-Chun Wang and Siyan Henc to Yedige Mukhta Rovich Magauin and Altyn Magauin, $650,000.

Park Vista Ct., 9-Kelly Bonilla to Charles Kijek, $362,500.

Sigsbee Rd., 4511-Santiago and Ada Tarraga to Mercedes Juarez and Mario De Jesus Lutin Herrarte, $351,000.

Wallingford Rd., 16009-Brian Bridegum and Michelle A. Bouchard to Peter M. Liiva and Shailaja Shirodkar, $480,000.

Yorkshire Woods Dr., 14101-New York Community Bank to Jose Fidel Corea Chicas and Maria Ester Palacios Interiano, $195,000.

OLNEY AREA

Gallagher Way, 17419-Michael V. Kubik to Diem Thi Bich Bui, $304,000.

Mount Olney Lane, 3812-Nancy L. and James William Mcharg to Ludwig B. and Danielle N. Jablonski, $465,000.

Ripley Manor Terr., 4640-Matthew J. Knight to Christine Picaut, $395,000.

Spartan Rd., 3230, No. 1-F-5-Jennifer and Charles E. Gebhardt to Luzia Saravia, $135,000.

POOLESVILLE AREA

Hoskinson Rd., 16903-Zlatan M. Slavoff and Anne K. Boyer to Claire L. Emson and Benjamin W. Davies, $575,000.

POTOMAC AREA

Bentcross Dr., 9900-Boman K. Najmi to Arthur J. Wasserman and Gail Maire Folena Wasserman, $3.42 million.

Clydesdale St., 9817-Marta E. Archutowska to Andrey Vagichev and Elena Teger, $1.06 million.

Dalebrooke Lane, 10405-Bo Li and Shan Lu to Chao Chen and Jin Liu, $700,000.

Fox Run, 8616-Carols Lopez and Angela Chang to John W. and Bridget K. Flaherty, $778,000.

Gatewater Dr., 12117-Parvin Ossareh to Vardhan Bhargava and Sakshi Vasishth, $704,500.

Milboro Dr., 1793-Cho T. Lwin and Maw S. Tun to Saroj D. and Krishan Prajapati, $709,929.

Sunny Brooke Lane, 10511-James G. Lee to Lauren E. Jordy, $750,000.

ROCKVILLE AREA

Adams St. S., 132-S. Adams Street Corp. to Matthew J. and Nora H. Kelly, $800,000.

Carr Ave., 509-John C. Dmello and Shobha Srinivasan to Carl Hashimoto and Sandra Lynn Wolin, $671,000.

Commonwealth Dr., 11423, No. 4-Marh G. Shapiro to Joseph W. and Maytal Mosli, $326,000.

Dundee Rd., 2020-Marcia H. Gaffney to Agustina Maina Boswell, $525,000.

Garden View Way, 712-Ali Abyaneh and Parisa Mahalati to Diane L. and Stuart A. Steinberg, $662,500.

Grosvenor Pl., 10401, No. 223-Elizabeth E. Fleetwood to Richard J. Linden and Svetlena Pavlova, $199,500.

King Farm Blvd., 327, No. 104-Reza and Noor Zehra Azam to Kin Kye Chao, $330,000.

Monroe St., 118, No. 60-Eric Lee to Adrienne Mendoza Milam, $135,000.

Northcliffe Dr., 610-Huda Y. Jarrah to Idit Dvir and Guy Pinhas Cohen, $505,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1315-Javaid Laghari and Linda K. Dutka to Malia McLaughlin, $390,000.

Radburn Ct., 1-Randolph R. and Barbara A. Schools to Heather L. Borsum and Deborah G. Nathanson, $610,000.

Ridgemont Ave., 302-Aaron and Ashley Fisher to David J. and Taryn J. Vieweger, $549,000.

Saddle Ridge Cir., 205-Rosamma DeCastro to Louis D. and Tiffany J. Berman, $957,000.

Strand Dr., 11400, No. R-Myles C. and Sylvia D. Kaye to Morton S. and Helene Silver Oskard, $690,000.

Vanderbilt Cir., 10012, No. 12-10-Gregory Wells to Rebecca Miller, $290,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Gateshead Cir., 20023, No. 136-Carrie M. Ward and Howard N. Biermann to Thomas Liang, $176,000.

Ledbury Way, 11441-Brian Brean Moore to Alexander Biney and Sarah Prempeh, $242,500.

Mill Pond Terr., 20405-Mark D. Randall and Taryn L. Aloi to Jae Kyung Kim, $550,000.

Stoney Point Way, 19942-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Armita Karimi, $139,650.

SILVER SPRING AREA

Dale Dr., 128-Matthew Lukasiak and David E. Stanton to David Neal Bochner and Brenda Wassersteain Segal, $600,000.

Lyttonsville Rd., 1900, No. 504-Robert J. Bozek to Thoi Thu Trang Vo, $155,000.

Pershing Dr., 408-Conchita Marlow Ploole and Conchita Marlow Baylor to Kimberly A. and Trevor L. Harris, $605,000.

Wayne Ave., 930, No. 1303-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Leah C. Campbell, $310,000.

TAKOMA PARK AREA

Bayfield St., 804-James E. Marshall II to Amanda Smith, $293,500.

Forston St., 811-Carol M. Jobe to Gavin M. Wallach, $413,000.

TWINBROOK AREA

Baltimore Rd., 1018-Federal National Mortgage Association to Patrick Gomes, $306,000.

Gainsboro Rd., 1906-Frederick S. Siegel to Christopher Albert Paolucci, $346,000.

Tweed St., 1610-Brend Springer and Michael Minehan to Rachel E. Heron and Mark A. Kokoska, $397,500.

WHEATON AREA

Alma St., 11501-Tomas E. and Tia N. Medina to Charles and Hadas Esther Forgy, $445,000.

Bluhill Rd., 12011-Ezm Investments Corp. to Ronald L. Owens, $290,000.

Clinton Ave., 10410-Gregory and Jennifer Williams to Andrew Joseph and Whuitney Bonefant Porter, $449,000.

McKenney Ave., 10211-Jacqueline N. Davis and Philip Tracy McCusker to Andrew and Carroll A. Majors, $415,000.

University Blvd. W., 1121, No. 409-B-Randy S. Wieland to Babita Shrestha, $118,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Stonewall Ct. E., 6805-Johnny T. and Carolyn M. Woosley to Sergio Gallardo and Claudia A. Silva Ortiz, $354,000.

BRUNSWICK AREA

Central Ave., 308-Ellen J. Hyslope to Ryan Witt, Chelsea Witt and Clay Williams, $232,000.

I St. W., 24-David E. and Janine S. Oddis to Sammy G. Ramirez Yauri and Whitney A. Pierson, $372,500.

Younkins Dr., 1216-NVR Inc. to Liam M. O’Brien Bours and Emily J. Barb, $317,865.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Fry Rd., 3623-Leon B. and Shirley G. Enfield to Matthew L. Larson and Nikki L. Lomax Larson, $690,000.

CLARKSBURG AREA

Regina Dr., 2205-Prestie Linwood Rose and Rose M. Wise to Kyle V. Messineo and Delia M. Oyague Bustos, $449,900.

EMMITSBURG AREA

Ramblewood Dr., 1451-Kent M. and Pamela L. Seabaugh to Lane Lascolette and Rowela Silverstre, $329,900.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Ballenger Run Blvd., 6604-NVR Inc. to Justin and Amanda Ehrlich, $285,000.

Box Elder Ct., 5778-Virginia Mitchell to Robert and Debra Meyers, $190,000.

Butterfly Lane, 1341-George A. and Christine B. Pappas to Isaac N. and Teena L. Abenchuchan, $300,000.

Cambria Rd., 4605-D.R. Horton Inc. to Benjamin Michael Walton and Solash Marie Aviles Montanez, $314,990.

Clifton Rd. S., 6709-Steven J. Snyder and Heather A. Tucker to Nathan D. and Michelle D. Alessio, $410,000.

Doublebrand Ct., 6917-David Rosas Canessa to Daniel I. and Kara M. Grossinger, $172,000.

Ellison Ct., 514-William J. Engel to Ramon Rosario, $257,000.

Grove Hill Rd., 5978-GPH Investments Corp. to Mauricio Cruz, $304,500.

Ivywood Dr. N., 5312-Mark A. Guglielmini to Cephas G. and Lennell C. Jackson, $380,000.

Mount Phillip Rd., 6110-Crouse Family Properties Corp. to Christopher H. Thompson, $165,000.

Primus Ct., 523-Bruce E. Lee and Maria T. Galati to Fanny R. Navarro Gutierrez and Gusbero Chirstian Tucto, $225,000.

Tivoli Rd., 640-Larry J. and Alicyn Cratty Hauck to Xiaowen Lu, $235,000.

Wythe Ct., 6804-Elizabeth S. and Jerrold K. Kline to Dorian Fofie and Margaret G. Miriga, $365,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Artie Kemp Rd., 8701-Robert J. and Susan Ip Cline to Charles E., Judith, Heather S. and Michael C. Lager, $1.25 million.

Bear Den Rd., 2454-David J. and Dianne J. Lange to Terre R. and Peggy M. Rhoderick, $382,000.

Carroll St. S., 216-Federal National Mortgage Association to Ellen B. Gladchuck, $155,000.

Caulfield Ct., 2600-Richard H. and Carol A. Bender to James H. Moshi, $270,000.

Eden Dr., 1482-Abdoul Aziz and Dawn Konare to Jairo Alberto and Andrea Hernandez Contreras, $235,000.

Fairview Ave., 1202-Firouz Bayat Mokhtari to Thomas Kenney Grigg, $210,000.

Holden Rd., 1103-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Jonathan L. and Lynn Hara Braff, $408,210.

Liberty Rd., 9604-Sylvia J. Creamer to Samer Atallah, $180,000.

Liberty Oak Dr., 11597-James E. and Beverly S. Stang to Ruben G. Delgado Powell, $293,000.

Market St. N., 604-Daniel C. and Karma Jene Crum to Scott D. Stancill, $175,000.

Old Annapolis Rd., 10462-Bases Covered Renovations Corp. to Kriss Moxley, $399,900.

Sebastian Blvd., 1801-KH Investment Properties Corp. to Sarah E. Ritz, $233,000.

Springwater Ct., 6509, No. 6303-Federal National Mortgage Association to Ranganathan Rahagopal and Sujatha Gopalkrishnan, $158,000.

Trail Ave., 720-Nicholas Smarrelli and Kayleigh Elizabeth G. Smarrelli to Reed M. Portney, $272,000.

Willow Oak Dr., 1417-First Tennessee Bank to Maria B. Zapotocky Nuques, $318,000.

Third St. E., 123-Martha C. Gehauf to Arthur H. Gehauf, $480,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Adirondack Dr., 7198-James R. and Elizabeth Tisler Geary to Holly L. Huxford, $355,000.

Badger Ave., 917-Drsfa Corp. to Frank Lin, $306,835.

Boulder Rd., 9409-Benjamin Gary Weisgerber to Santos Noel Cruz Rodriguez, $235,000.

Carriage Way, 1796-Harry Alyosius Horstman III to Yosca Maria Garcia, $180,000.

Eagle Rock Lane, 1811-Shawn P. and Anna M. Creavin to Abdul Kareem Ozair Mohammed, $302,000.

Hansonville Rd., 9730-Cheryl Ann Stull to Jonathan E. and Janet L. Broadhurst, $381,220.

Infantry Dr., 2155-Bradley D. and Julia F. Remsberg to Robert Anthony Maxino, $390,000.

Lakeside Dr., 2477-Jeffrey C. and Rebecca L. Simmons to Shannon Marie Wyman and Max Benjamin Van Vlerah, $250,900.

Livingstone Terr., 17-James W. and Christiana Rowland to Brice R. and Elizabeth A. Fomegne, $140,000.

Poinsett Lane, 185-Yesenia Elizabeth Martinez and Roque Leonardo Martinez Chavez to Patrick Ndze Chi, $225,000.

Rosecrans Ct., 2009-Mary P. Wright and Peter Friedlander to Mark Relunia and Carolina Mejia, $250,000.

Wetterhorn Ct., 1917-Drees Homes of DC Inc. to Srijan Krishna Shrestha and Shreni Rajbhnadari, $618,075.

IJAMSVILLE AREA

Desmond Pl., 3090-NVR Inc. to David A. and Elizabeth Miranda, $687,974.

Rochefort St., 5807-NVR Inc. to Marcelo Manzaneda and Lesley Mayde Gudiel, $355,000.

Woodhaven Dr., 11293-Joanne and Yunki Kim to Matthew Charles and Maggie Devin Brady, $378,000.

MIDDLETOWN AREA

Freestate Dr., 7370-Betty M. Neary to Janet F. Machesky, Julie A. Machesky and Jeffrey Reece, $485,000.

Main St. E., 702-Michael David and Tara Lee Elton to Jennifer Janse Van Rensburg and Hermanus Janse Van Rensburg, $450,000.

Prospect St., 214-Lewis G. Murphy to Sheena M. Jones Vera, $219,000.

MONROVIA AREA

Haven Park Cir., 10921-Winchester Homes Inc. to Frank Wacker and Milava E. Melendez, $649,413.

Viridian Terr., 4332-Winchester Homes Inc. to Sean A. Hayes, $379,740.

MULLINIX AREA

Almeria Ct., 5193-Alex and Kimberly A. Schaub to Vincent and Elizabeth Carlini, $605,000.

Highboro Ct., 4602-Scott Alan Morrison and Mackenzie A. Kantruss to Nicholas Sharp and Devon Markowitz, $304,500.

Old Mill Bottom Rd., 4719-Jerome Lewis Properties Corp. to Russell Brent Smith and Aurora Ana Maria Smith, $245,000.

Walden Way, 107-Federal National Mortgage Association to Shane and Heather Johnson, $200,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Bottlebrush Ct., 5841-Wilmington Saving Fund Society and Christina Trust to Julian Felipe Ramos, Kimberly A. Gomez and Julian Felipe Ramos, $440,000.

Edgewood Rd., 6593-Susan B. Stevens to Mervat Hussain and Mohamed Fahmy, $310,000.

Hemlock Point Rd., 6747-Matthew J. and Shelbie F. Villa to Richard Matthew and Tory Elise Humphrey, $385,000.

Sawyer Rd., 6233-Michael V. and Julie K. Grenier to Jason B. and Kerry C. Oswald, $434,900.

POINT OF ROCKS AREA

Paw Paw Cir., 4000-Jeremy D. and Daria Beth Knupp to Daniel K. Slaughter and Claudia F. Demarchi, $416,000.

SABILLASVILLE AREA

Herman Hauver Rd., 14769-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Ronald W. and Angela L. Mathews, $182,000.

THURMONT AREA

Leekyler Pl., 29-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Leigh Caulfield and Thomas Walsh, $256,040.

Reed Rd., 13480-Kaye Ann Isanogle to Royce T. Lindenberg, $235,000.

URBANA AREA

Bartonsville Rd., 5813-Schey T. Toms to Brian James Przybocki, $227,000.

Scott Ridge Pl., 5614-Gladhill Farm Corp. to Michael G. and Susan A. Antezana, $363,890.

Stone Barn Dr., 3215-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Patrick M. Klein and Morganne E. Jurasko, $429,972.

Travener Cir., 9120-Don J. and Sandra K. Holmes to Robert and Christina Denale, $630,000.

WALKERSVILLE AREA

Discovery Blvd., 8625-Landmark Investment Properties Corp. to Edwin E. Morales and Tatiana Morales Torres, $280,000.

Greenwich Dr., 116-Jeffrey and Karin Kidd to Sonya Goldstein, $445,500.

Ports Cir., 105-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Paul E. Burick and Elisabetta S. Davies, $500,000.

Sherwood Dr., 78-Melinda and James Bernard Altman to Steven Brady, $195,000.

WOODSBORO AREA

Rosewood Ct., 11, No. 208-Mary Louise Filler to Nancy L. Cornell, $165,000.