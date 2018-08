Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Continental Dr., 5213-Robert W. and Eillen Werner Blankenbaker to Edward B. and Amanda D. Prettyman, $559,900.

Parkvale Rd., 14430-Mary J. Stiff to Gilad and Laura Edith Gazit, $189,900.

BETHESDA AREA

Burdette Rd., 8300, No. 342-FH Bethesda Corp. to Lawrence and Lois Goldberg, $667,379.

Burdette Rd., 8300, No. 771-Joseph Lindsay Jr. to John F. and Shirley G. Griffith, $1.03 million.

Chatsworth Lane, 6027-Maria L. Clendenin to Clarisse O.B. Coble and Gary Steven Coble II, $745,000.

Duvall Dr., 5415-Stephan Francois and Claudine Marie Ghislaine De Ryckman De to John and Kristin Stipicevic, $1.28 million.

Granby St., 6828-Mid Atlantic Custom Builders Corp. to Jaikumar Ramaswamy and Deepa Anandampillai Mandyam, $1.9 million.

Hampden Lane, 4901, No. 503-Lauren Condos Corp. to Herbert W. and Arlene E. Kushner, $3.85 million.

Kenilworth Ave., 10607-Edward J. Lisefski to Richard D. Schmidt and Rachel A. Gallagher, $225,000.

Locust Hill Rd., 9429-Paul S. and Melinda Thaler to Ryan Scott and Sarah Morgan Ordway, $939,000.

Mckinley St., 5315-James M. Anderson and Christina M. Van Italle to Chaminda Wijetilleke and Micheelle Parikh, $1.02 million.

Nahant St., 5202-Holy Spirit Association to Andrew J. and Lauren E. Schappert, $775,000.

Parkhill Dr. E., 9208-Jane W. Hochberg to Joseph and Allison B. Marcotrigiano, $675,000.

Sentinel Dr., 5017, No. 91-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Maria F. Crook Castan and Clark H. Crook Castan, $300,000.

Surreywood Lane, 6722-Todd L. Moniot to Jonathan E. Gold and Debra S. Nachmann, $630,000.

Vorlich Lane, 6202-Lily Uy and Gerrit C. Hale to Lily Uy Hale, $860,000.

Wyngate Dr., 5806-Roberto De Michele and Maria Poli to Kent J. and Tiffany A. Dezee, $825,000.

BROOKEVILLE AREA

Starkey Terr., 19110-Aimee S. and Alan I. Bauer to Todd W. and Hannah J. Gleason, $650,000.

BURTONSVILLE AREA

Camley Way, 4428-Bentley Park to John Deregla and Amy Wang, $590,340.

Red Cedar Dr., 15105-15105 Red Cedar Drive Corp. to Getaneh Woldetodik, $275,000.

CABIN JOHN AREA

Persimmon Tree Rd., 6613-Well Fargo Bank to Joseph G. and Kelly M. Banuls, $896,610.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Beaumont Rd., 516-Wilmington Trust to Olubunmi E. Olajide and Gregory D. Manner, $455,000.

Craiglawn Rd., 2938-Frank Bui to Mekonnen Woldermariam, $430,000.

Notley Rd., 520-Marc Paul Denamiel to Albert Dennis and Catherine Gail Krupa, $649,000.

Woodlake Dr., 3549, No. 10-Quang and Phuong Vo to Renee Michele Graye, $369,900.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Blvd., 4823-Jane M. Friedman to Brian and January A. Scarbrough, $1.22 million.

Greenvale Pkwy. W., 7016-Leslie Alperstein and Hotsy Alperstein to Eka P. Adiredja, $759,000.

Kennedy Dr., 6105-William J. and Rosemarie B. Dircks to William Becker, $1.5 million.

Park Ave. N., 4550, No. 604-Dinanath R. Khatkhate and Amala Alag to Kathleen R. Miller, $588,000.

Park View Rd., 3224-Bronwen Gladyas Jones to Vincent F. and Melinda C. Capldi, $1.32 million.

Underwood St., 3800-Richard M. Belanger and Candice Evans to Edmund P. and Cynthhia A. Giambastiani, $1.7 million.

Wisconsin Ave., 5600, No. 1-Alan and Hedda E. Gnaizda to Patricia P. Andringa, $1.02 million.

Woodhollow Dr., 3214-Timothy O. and Hannah L. Lipman to Nathan J. Abraham and Mary C. Tait, $909,900.

CLARKSBURG AREA

Burdette Forest Rd., 23840-David and Julie Milliken to Jean and Philip Eng, $612,500.

Dancrest Dr., 12416-Shanrial S. Mistry to Carlos A. Echevarria, $399,900.

Fair Garden Lane, 22219-Hossain and Ana L. Mohebbi to Norbert Owona and Delphine Owona Lambart, $575,000.

Godwit St., 14007-Winchester Homes Inc. to Rohit Gupta, $404,400.

Little Seneca Pkwy., 11732, No. 1192-Marie Umali to Katherine Elizabeth Lagoon, $146,126.

Stringtown Rd., 23813-Mahammad H. Sultani to Yegor Vekhov and Elena Aleksandrovna Konzina, $335,000.

Winged Elm Dr., 23029-Neel Kamal and Abhishek Agarwal to Chi Hon and Laura Lee, $415,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cobblestone Ct., 605-Pamela S. Hinds to Bobby W. and Nancy M. Norton, $502,500.

Harding Lane, 1212-Sonia A. Murdock to Ferdy Antonio Palacios Diaz, $303,000.

Windmill Terr., 14908-Tao Deng and Zhang Dan to Steven Sullivan and Megan E. Fitzharris, $458,000.

DAMASCUS AREA

Gue Rd., 9324-Carolyn E. Barker to Pedro Martin Ispizua, $308,500.

Nickelby Way, 10509-Trevor M. and Erin J. Ashbarry to Cheol Jeong and Youngseon Kim, $389,900.

Santa Anita Terr., 10500-Maria Del Carmen McPhail and John Paul McPhail to Panagiota and Ryan Swope, $570,000.

DERWOOD AREA

Bowie Mill Rd., 17411-Jimmy W. Mayo and Christine M. Westbrook to Jimmy W. Mayo, $649,000.

Horizon Pl., 17613-Jason Schaffer to Xenia Barrabeitg Liens and Rolando Ajo Casanova, $289,900.

Park Mill Ct., 7509-Robert Meck Comfort and Oscarlina T.P.C. Comfort to Tanvir Mahmood and Carla Enid Garcia, $500,000.

Wheat Fall Ct., 7625-Patsy Louise Benson to Jose J. Quispe Gonzales, $440,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Baritone Ct., 11332-Daniel and Barabara Nicole Bracamontes to Mohammad Saber, $382,500.

Dunmoor Dr. S., 10605-Austin Ayers to Adrien C. Rouxelin De Formigny and Laura Chase McGehee, $474,500.

Guilford St., 705-Anthonyt Garay to Elin R. Garcia and Yinette E. Perez, $450,000.

Laredo Rd., 908-Zygmunt Jozwiak to Alfredo P. Mamani and Sarah D. Negris, $445,000.

Malibu Dr., 703-Mary Patricia Vasaio to Korisha C. Ramdhanie and Malcolm Brown, $485,000.

Sidney Rd., 10013-Gertrude J. and James F. Cooney to Yobu and Myra Fe Alugula, $345,000.

Wayne Ave. E., 95, No. 109-Deutsche Bank to Judy A. McDowe, $110,024.

GAITHERSBURG AREA

Blue Smoke Dr., 8931-Hipolito Quispe to John and Natalie P. Hiltz, $435,000.

Cedar Spring St., 597-Gautam B. and Devangshi G. Shah to Jean Denis Eliscar and Kathryn Parent, $447,000.

Christopher Ave., 423, No. 28-Mei Q. and Alex Lee to Oscar D. Montesinos, $165,000.

Girard St., 408, No. 45-Truayer Negatu to Lisa Jackson, $130,000.

Grosbeak Terr., 18630-Mario A. Breton to Rafaela Del Carmen Ruiz and Leslie Martina Ruiz, $250,000.

Kelso Terr., 8717-Rjre Investments Corp. to Carlos R. Capellan Ramos and Nilda S. Veloz De Capellan, $307,650.

Purple Martin Lane, 18700-Nicholas E. and Erin E. Whiteman to Mohammed Towfiq Hossain and Syeda Bilkis Akhter, $285,000.

Silkcotton Way, 17715-Daniel and Amanda Baker to Michael E. Steele, $479,900.

Tygart Lane, 19979-Barbara Ann Murphy and Dorothy Eva Sines to Zahangir Raihan and Wahida Sultana, $273,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Alfandre St., 325-Jospeh Wayne and Joann Dwyer Steangel to Kathrzya M. and Mariusz Grzelakowska, $800,575.

Blazing Star Way, 20-Carol Ann and Richard E. Newcome to Sun K. and Grace Ahn, $390,000.

Cullinan Ct., 2-Frances M. Staiger to Mark A. O’Brien and Gladys L. Arrisueno, $465,000.

Falconbridge Dr., 12516-Gary Max and Souzan F. Mills to Somayeh Abbasian Naimi and Navid Shojaei Barjoei, $655,376.

Gold Kettle Dr., 198-Carolyn Spigel and Snyder Spigel to Yi Li and Ying Chen, $330,000.

Hemingway Dr., 233-Michael and Penny Dye to Channdeep Singh and Samardeep K. Randhawa, $711,000.

Latakia Pl., 14720-June H. and Merrill D. Knight to Changyi Tan and Guohong Xu, $635,000.

Marquis Dr., 3-Joseph D. Romano III and Patricia A. Romano to Philip Joseph and Abeer Malnati, $439,900.

Owens Glen Terr., 15517-Bayard L. Catron to Xuyang Song, $400,000.

Scottish Autumn Lane, 13501-Irina and Vladimir Dmitriev to Jeffrey Michael and Paul Vincent Lotterer, $750,000.

Solitaire Ct., 27-Yi Nan Hu and Kuo Huei Feng to Yuying Chuang and Yanshsin Wang, $592,500.

Treworthy Rd., 9-Clara and Enrique Laborde to Irina Ramos and Ricardo Abrantes, $590,000.

GERMANTOWN AREA

Beaconfield Terr., 20317-Stephanie McKay and Stephanie Eyler to Shu Deng, $214,500.

Churchill Ridge Cir., 12914, No. 6-K-Grace Jao to Jeryll and April Dorsey, $190,000.

Country Ridge Dr., 13326-Ming Lei and Lu Wang to Frederic Tadjouteu, $289,000.

Duhart Rd., 13523-John D. Bittner to Tesfaye Getahun, $268,000.

Furlong Way, 14153-Sutoro Properties Corp. to Salim S. Illoul and Sonia Sebaoui, $360,000.

Grotto Lane, 18944-Carlos A. Callejas Mendoza and Jakelyne A. Garcia to Jewen Xiao, $281,000.

Leatherbark Dr., 19018-Joseph and Mae Wu Hely to Carrie Hyde and Andrew Michales, $525,000.

Mediterranean Dr., 19010-Damiah and Stephanie D. Brant to Richard F. Luxemburg and Shari B. Harris, $382,500.

Post Creek Pl., 12548-David G. Morrison and Diane E. Palmer to Tommy Chavez Zavala, $265,000.

Sanderling Pl., 13527-Paul S. and Cynthia C. Tchorni to Congde Zou and Yumei Xiong, $625,000.

Shore Harbour Dr., 20408, No. 5-D-Richard and Nicholas D. Dumais to Kenneth Duane Franklin, $225,000.

Waterside Dr., 20113, No. 106-U.S. Bank to Steve and Kilsy Borrayo, $185,000.

Wisteria Dr., 13905-Twana J. Strahl to Kangmei Huang, $380,000.

KENSINGTON AREA

Everett St., 4017-Raymond Francis and Genette Ashby Bech to Benjamin L. Gilbert and Casilla Frarkas, $700,000.

Jutland Rd., 2824-Bruce E. and Debra S. Yaffe to Robert H. and Nina F. Schor, $765,000.

LAYTONSVILLE AREA

Brink Rd., 9441-U.S. Bank and Lehman XS Trust to Ahmad Iravani, $660,739.

Gleaning Ct., 20604-Rhonda C. Brodbeck and Mark S. Mendelsohn to Richard Karl Reise, $575,000.

Newbury Rd., 24125-Steven M. Bolton to Daniel Cruz Martinez and Edgar D. Cruz Martinez, $270,000.

White House Lane, 7402-NVR Inc. to Rene E. and Marilin E. Manandi, $850,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Ct., 71-Roy R. and Debra R. Nichols to Mark E. Piscopo and Yimei He, $201,000.

Collingdale Ct., 6-John D. and Lieba L. Macias to Christopher S. and Melanie S. Valdez, $570,000.

Forest View Pl., 9980-Kim B. Tran to Mohammad Khalid, $210,000.

Hellingly Pl., 9960, No. 177-Donna Kay Starbard Rotondo and Gail Louise Starbard Crook to Mukta Sims, $128,500.

Mills Choice Rd., 18905-Nora Aharonian to Roman and Polina Vladimirsky, $100,000.

Ravenglass Way, 8705-Elizabeth J. Hanratty and Elizabeth J. Marsiglia to Benjamin Franklin Shumin, $259,000.

Shrewsbury Ct., 9917-Gary and Molla F. Siegel to Alberto, Dora C. and Albert Ticona, $445,000.

Tryal Ct., 8711-Levi Christian and Aneeta Efeah Pearson to Cynthia T. Gragnani, $329,990.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Light Dr. E., 9502-Joanes Legiste to Franceour and Rose Philogene, $275,000.

New Hampshire Ave., 8420-Selene Fianace to Tedros Ghebrat, $139,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Alderton Lane, 1347-Thomas W. Hofdge and Gene Jung to Kaela Allen, $257,500.

Beaverbrook Ct., 15310, No. 89-Stephen and Judy Yau to Wondimagegn Tekle and Arsenetta Hawthorne, $145,000.

Bushey Dr., 12719-Charles E. and Patricia L. Cleveland to Stephen Mark McMurdo Sweet and Patricia Ann Kurtz, $395,000.

Epping Ct., 12530-Phillip S. Gabriel and Katie R. Schriner to Bach Cung Nguyen, Tai Huu Nguyen and Thi Hang Nga Bui, $315,000.

Hickory Hill Lane, 1939-Jason N. and Jaime L. Froehlich to Stacy Ragsdale and Juan Antonio Serrano Fernandez, $358,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-1014-Mary Ann Genecki to David and Linda Mahler, $352,500.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-1019-Clarissa A. Peterson and Edward L. Archer to Parth Navinchaamndra and Navin and Harshida Kathrotiya, $207,000.

Middlevale Lane, 13621-Creative MD Properties Corp. to Irwin T. Saunders, $390,000.

Pine Orchard Dr., 15301, No. 86-3F-Gloria K. Tang to Ellen L. White, $170,000.

Sun Valley Cir., 2328, No. 1-K-Mark and Mary Carson to Zaid Alkhalil and Sahar Alkhaleel, $183,400.

Weller Rd., 2612-Dee Dee Samos and George Bill Samos and Pat Samos Joint Re to Khizar and Azra Hayat, $364,000.

OLNEY AREA

Ashmore Ct., 3337-Nancy F. Hunt and to Ronald Sleoyd, $532,500.

Gratitude Ct., 925-Williamsburg Group Corp. to Wallace A. and Cecile M. Longton, $940,000.

Ohara Ct., 7-Susan Ng and Susan Ng Hill to Davin J. Williford, $299,900.

Wagonwheel Ct., 18000-Todd J. Treangen and Sonia Villapol Salgado to Baoping Chen and Dengling Lin, $330,000.

POOLESVILLE AREA

Hughes Rd., 17321-Matthew Adam and Jenna Lynn Cooke to Justin Wolfrey and Jillian L. Schneibolk, $400,000.

POTOMAC AREA

Bluegrass Rd., 9904-Michael H. and Elene G. Kanfer to Devin A. and Sarah Schain, $1.38 million.

Cold Spring Ct., 5-Christina J. and Amy Ann Wichterman to Bradley Light and Rachel Sacks Levine, $929,000.

Democracy Lane, 10416-Jennifer Cotteleer to Suzanne H. and Roger J. Eastman, $792,000.

Frost Ct., 12405-Stacy Needle to Sushil Gopal Salikya and Abha Shrestha, $750,000.

Georgetowne Ct., 11611-Sandra Elizqabeth Crowley and Ann K. Wigle to David H. and Vivian Yi, $785,000.

Horseshoe Lane, 8513-Bruce N. Kogod and Leslye Rifka Halioua to Ruijun Zhang, $1.91 million.

Park Potomac Ave., 12500, No. 608-Paul and Marcia Lavine Greenberg to Van Huynh and Xiagoe Han, $1.28 million.

Watts Mine Terr., 8812-Theodore A. Gancayco to Hunter and Amanda Fu, $1.04 million.

ROCKVILLE AREA

Azalea Dr., 538, No. 43-538-Andrew P. and Kathryn C. Shifter to Seo K. Cho, Jennica S. Cho and Jennica S. Yu, $290,000.

Casey Lane, 307-Christin and Daneil John Cokinos to Karen K. Gushiken, $665,000.

Crestfield Dr., 910-Agus Firmansyah and Mohammad A. Rachman to James Nelson and Hiroko Noda Moling, $575,000.

Fallsgrove Dr., 303, No. 57-Brelu Corp. to Grechen Gross Kelliher, $377,500.

Great Falls Rd., 224-Neal D. Freeman and Keren L. Witkin to Gwendolyn Grant, $610,000.

Hampton Mill Terr., 10811, No. 512-Tecu Corp. to Daniel Lee Groves and Desiree Lyn Sorenson Groves, $358,750.

Howard Ave., 328-Christine Farrell to Jesse Karpas and Do Y. Kim, $355,000.

Kings Riding Way, 10714, No. T1-21-Carl V. and Chreyl S. Johnson to Leslie M. Trerotola, $223,000.

Montgomery Ave. W., 542-Atinil Corp. to Gerry M. and Lori Dubin, $899,900.

Oak Knoll Terr., 702-Carol M. Millman to Edard K. and Betty T. Angerman, $925,000.

Otis Dr., 12104-Carly and Donald Didden to Jacqueline L. Thompson, $435,000.

Reading Ave., 422-William R. and Cindy M. Selby to Jose Luis Montero and Patricia Nelly Montero, $407,000.

Scandia Way, 12-Paula Lorraine Dyer to Edward L. and Talia G. Hudgins, $580,000.

Symphony Park Dr., 10827-Yasmine Gibellini to Lassaad A. Turki and Neila Gharsallah, $1.77 million.

Wickshire Way, 11007, No. K5-Jean Pomerantz and Bonita Savitt to Thiago M. Sachs, $529,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Apperson Way, 11520-U.S. Bank to Gedion Zelalem, $292,500.

Gunners Branch Rd., 19517, No. 421-Patricik Graveline to Emily Zhang Lawerance, $135,000.

Locustdale Terr., 11416, No. 375-Sun Property Corp. to Mohammed Johurul Hoque and Ayasha Siddika, $230,000.

Seneca Forest Cir., 11519-James G. Britton Jr. and Frances L. Watson to Mark Alan Kenvon, $650,000.

Woodcutter Cir., 12925, No. 105-Rajesh Joshi to Joseph Vincent and So Eun Ypoon, $345,000.

SILVER SPRING AREA

Lyttonsville Rd., 2003-Judy H. Graham to Sean and Yaolin Fennell, $513,900.

Wayne Ave., 930, No. 1305-Abin Kattumathil and Elsa Joseph to Mulugeta Tesfakiros, $450,000.

TAKOMA PARK AREA

Boston Ave., 416-Jason J. and Emily M. Griffin to James Bair and Orly Keiner, $640,000.

TWINBROOK AREA

Henry Rd., 2002-Julie Heitz and Patricia Carlsoon Lortz to Raechal Gartner and Ryan Galginaitius, $415,000.

Twinbrook Pkwy., 311-Prahlad C. and Margaret Sudhaker to Hadi Nilahmadabadi, $420,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10853, No. D-Ivan R. Rohena Quinquilla and Maryam Cosme Negron to John F. Rogers, $299,500.

Broadview Rd., 11702-Mark A. O’Brien and Gladys L. Arrisueno to Britttany Lynn Garrcolon and Hendryx Colon, $352,000.

Cobble Hill Terr., 2338-Walter R. Jones Jr. to Oluremi Da Rocha Afodu, $517,000.

Gilsan St., 11613-Michael J. Lungociu and Nicholas G. Lungociu to Du Nguyen, $371,000.

Hemley Lane, 10410-Robert Maxwell Remley to Shannon Doty, $374,999.

Orebaugh Ave., 11706-Michelle E. Lipson to Muna, Aziza and Zekia H. Abreha, $361,000.

Veirs Mill Rd., 11614-Mary Ellen Murphy to Jose Cruz Martinez and Danderlarieen Cruz, $349,000.

Frederick County

BRUNSWICK AREA

A St. E., 823-Evan R. and Katherine Elizabeth Routzahn to Devan Henley, $245,000.

Dayton Ave. N., 111-Perry D. and Sheila Hamilton to Tracy Holt, $192,900.

Maple Ave. N., 606-Welsey B. and Bailey F. Duncan to James I. and Lauralee Horrell, $215,000.

CLARKSBURG AREA

Regina Terr., 2124-Crossroads Land Corp. to Ikechukwu I. and Uche Akunili, $916,650.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alexa St., 6263-Calatlantic Group Inc. to Victoria Elizabeth Mitchell, Kenneth Eugene Keefer and Robin Elizabeth Keefer, $288,765.

Ballenger Run Blvd., 6608-NVR Inc. Crop to Abderrahim and Myriam Moutanbbih, $290,000.

Box Elder Ct., 5779-Ann M. Wigington to Stephanie Anne Dugan, $175,000.

Calibri Ct., 4806-D.R. Horton Inc. to Dhinal and Nidhita D. Patel, $517,000.

Cambria Rd., 4650-D.R. Horton Inc. to Christine M. Ernharth and Emmanuel E. Benton, $309,990.

Coats Bridge Pl., 11, No. 1C-WLR Holdings Inc. and Lube Center Inc. to Rigo Lemus and Odily Page, $162,900.

Eider Ct., 6611-Stephanie C. Butler to Brian Follmeyer and Nicole Saglimbeni, $290,000.

Ellrose Ct., 534-Johni Ann Brown and Grayson Genn Smith to Johni Cardona Berganza, $159,000.

Himes Ave., 603, No. 103-Branch Banking and Trust to Edvin Ramirez, $115,000.

Jefferson Blvd., 6632-William H. and Julian H. Convey to Kristine A. Taroschuk, $275,000.

Leben Dr., 6036-Calatlantic Group Inc. to Melaine Victoria Pantazopoulos, $286,355.

Oberlin Cir., 7141-Shive KL and Vijaya L. Gowda to Nikki Tran Ionescu, $250,000.

Renn Ct. S., 5006-David W. Boyland and Ellen S. Hanson Boyland to Christopher M. Delauter, $750,000.

Yellow Birch Way, 5353-NVR Inc. to William J. Lucas, $371,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Baldridge Ct., 6089-Casey D. Perry to Gary W. and Karen K. Perry, $256,700.

Carrollton Dr., 428-Mark Alan and Roxanne R. Saloky to Devon L. Janney, $216,000.

Davis Ave., 12-S&R Management Group Corp. to Brendan P. Orr, $173,500.

Egret Way, 2613-Chetan Raghav Kottidi and Veeramaneni Upender Rao to Pawan J. Saini and Sachleen Narula, $335,000.

Frederick Ave., 22-Evelyn Iren Giesler and William L. Mann to Irene Nemitsas, $284,500.

Holden Rd., 1109-Homes at Eastchurch Corp. to Kent W. Oestreich and Melaine M. Heuston, $511,795.

Linganore Rd., 6953-Sean Patrick Mahoney to William B. Daw, $355,000.

Shannon Ct., 402-Mark J. and Mina Forsythe Rempe to Brendan P. Feeley, $205,000.

Springwater Ct., 6512, No. 4301-Michael Dorio Jr. to Dalec Cromwell, $181,000.

View Ct., 9308-Patricia G. and Gerald C. Hanberry to Andrew M. and Kristen Z. Leadore, $332,450.

Wyngate Dr., 212-David Winfield Van Fossen and Robert Eldred Van Fossen to Tracy L. Castle, $280,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Andover Ct., 102-Kim K. Del Rance to Robert H. and Doris V. Waters, $234,950.

Badger Ave., 923-Drsfa Corp. to Danyell Wilson, $329,239.

Bristol Dr., 2102-WLR Holding Co. Inc. to Esra Eroglu Ozkan, $152,500.

Chamberlain Dr., 2018-Day Development Co. Corp. and Greentree Homes to Robert E. and Jennifer H. Fairfield, $522,660.

Harpers Way, 129-WLR Holding Co. Inc. and Lube Center Inc. to Byron Cunningham and Melanie Davis, $268,100.

Jacob Brunner Dr., 1716-Kim Irene Madison Briggs to Kimrene Madison and Edward Owens Briggs, $175,000.

Lakeside Dr., 2496-JVH Corp. to Ann Czapski, Ann Theresa Czapski, Christopher T. Coughlin and Christopher Thomas Coughlin, $241,300.

Lookout Lane, 8217-Chris A. McCleaf to Kenneth C. and Laura S. Skipper, $365,000.

Prentice Ct., 2414-Noah Daniel Grubic to Andres R. Johnson, $213,500.

Schaffer Dr., 1185-Rajubhai C. and Amita R. Patel to Natasha Therese and Valerie Loiseau, $265,000.

Tuscarora Dr., 6615-Ralph L. and Carolyn B. Gasltey to Robert Watchter, $369,900.

Whiskey Creek Cir., 125-Pritpal Kalsi and Nooreen Rahman to Zaw Lin, $207,500.

IJAMSVILLE AREA

Greenhill Ct., 2919-Dorothy M. and James C. Drake to Greg T. and Mindy H. Ly, $417,000.

Tinder Box Cir., 4540-NVR Inc. to Michael E. Helton and Dellwyn C. So, $408,480.

MIDDLETOWN AREA

Boileau Ct., 44-Matthew R. and Melissa Plunkett to Gregory A. and Danielle G. Dutton, $240,000.

Granite Dr., 4509-Keith M. Tetter to Nicole Kirby, $299,900.

Main St. E., 704-Marlena S. Putman and Miriam R. Shafer to Kurt W. and Helena B. Cunningham, $274,900.

Southridge Way, 6803-Guy and Maya Pilkington to Brian F. and Ashley A. Dougherty, $577,000.

MONROVIA AREA

Landsdale Pkwy., 4518-NVR Inc. to Jennifer Han and Mauricio Mendez, $549,430.

Viridian Terr., 4367-Winchester Homes Inc. to Tyler and Delaney Rice, $371,656.

MULLINIX AREA

Carrie Lynn Ct., 6510-Rhonda D. Panzera and Ellen G. Stoddert to Joseph, Anna and Kathleen Amos, $324,900.

Highboro Dr., 4418-Dustin C. and Jennifer Berghers to James M. and Michele L. Ghastin, $364,900.

Rambling Sunset Cir., 503-Vera H. Caryk to Daniel and Allison Alexander, $451,000.

Warfield Dr. N., 706-Paula Morrow to Andrew M. Mish, $299,000.

MYERSVILLE AREA

Harmony Rd., 10306-Richard A. and Teresa J. Gainer to Jonathan W. Socks, $349,900.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Country Club Rd., 11016-Deutsche Bank to Parthiv R. Kalathia and Dipalben Bhuva, $444,424.

Edwardian Lane, 10577, No. 170-Sandra and Peter Heydermann to Vincent and Julie Dameron, $469,800.

Joseph Ct., 5646-Wilmingtion Savings Fund Society and Christiana Trust to Brandon T. White, $264,000.

Steamboat Way N., 6286-Thomas C. Auth and Lloyd D. Stevens to Lloyd D. Stevens, $114,470.

THURMONT AREA

Leekyler Pl., 12-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Blake A. and Chelsea V. Pendleton, $234,722.

Leekyler Pl., 31-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Amy L. Brum, $238,435.

URBANA AREA

Carriage Hill St., 9439-Robert K. and Patricia A. Freeman to Lindsay and Brandon Stein, $610,000.

Ira Sears Rd., 7210-Amanda A. Ohlke to Ian Higgins, $265,000.

Seward Lane, 3725-Frances A. Edelen to Andrew and Kimberlee Lett, $479,000.

Stone Barn Dr., 3217-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Rae A. Kelly, $353,133.

Urbana Pike, 3579-Mark Ablorh to Smail Morsi, $385,000.

WALKERSVILLE AREA

Discovery Pl., 8398-U.S. Bank to Ana Lidia Abrego Soriano, $130,000.

Maplewood Ct., 275-Thomas Edward and Stacey Ann Miller to Cristine Campos and Christopher Sterling Lawson, $425,000.

Solar Dr., 235-John and Joyce Garofalo to Christopher and Kelly Weddle, $393,000.