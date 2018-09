Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Arctic Ave., 14302-Brougham Reo Owner to Veronica N. Gutierrez, $410,000.

Bauer Dr., 14624-John C. and Anne M. Stokes to Ashley Wallace, $195,000.

Crispin Way, 13516-Gerald and Ziva Schuchman to Alexis and Nicholas J. Curtis, $500,000.

Nadine Dr., 14505-Jason M. and Anna L. Pfaff to Reynold P. and Ellyn J. Navarro, $481,000.

Rocking Spring Dr., 14905-Arvand Moaddab to Gemechu A. Aga and Oromia Zerihun Duressa, $540,000.

BETHESDA AREA

Alcott Rd., 6322-Wan Joo Kim and Sarah Elizabeth Whitesell to Scott D. and Jara Shapiro, $1.43 million.

Baltimore Ave., 5015-Paul M. Stanton and Kathleen Hooke to Elliott Alan Brown and Andrea Marie Christa, $859,000.

Bradmoor Dr., 8709-Mid Atlantic Custom Builders Corp. to Jared S. and Manuela S. Ginsburg, $1.58 million.

Burdette Rd., 8300, No. 300-FH Bethesda SL Rcu Corp. to Reginald and Kathryn Yearsley, $708,000.

Burdette Rd., 8300, No. 461-FH Bethsoda Corp. to John J. and Marian J. McDonnell, $617,489.

Cheltenham Dr., 4512-4512 Cheltenham Corp. to Gary H. and Susan E. Tabach, $1.95 million.

Dahlonega Rd., 6209-Alan Giese to Zaidoon Suhail Khouri and Olivia Ada Brouwer, $740,000.

Dickens Ave., 10106-Mervania Family Corp. to Justin and Grace Lin, $550,000.

Fenway Rd., 8300-Doris D. Head to Do Y. Kim, $867,000.

Kenhowe Dr., 6508-6508 Kenhowe Corp. to Drew and Meredith Pinto, $1.85 million.

Montgomery Lane, 4821, No. 101-Peter E. McGrath and Sandra R. Fucigna to Leonard and Mona Mitnik, $875,000.

Overhill Rd., 8006-June P. Broadstone to Daniel Evan and Shannon Bortnick, $1.5 million.

Pooks Hill Rd., 5301, No. 408-53-Jeffrey and Jamie Simon to Kia Mei Serene Seah, $510,000.

Roosevelt St., 5606-Vanessa and Sean Harcourt to Cristina De La Torre and Erdman F. Waniek, $1.1 million.

Westlake Terr., 7401, No. 1011-Federal National Mortgage Association to Andrew and An Kiang, $215,000.

Whitley Park Terr., 5450, No. P-156-Aldeane C. Josephs and Sonia F. Josephs to Kayode and Uduak Ogunsiakan, $355,000.

Wyandot Ct., 5007-Elena Psarakis and Mary Psarakis Koutris to Eric and Elizabeth Witherspoon, $950,000.

BOYDS AREA

Fable Dr., 18302-Tengfang Huang to Liming Wu and Ying Li, $595,000.

Old Baltimore Rd. W., 12508-Linda Lee Cascio and John David Cascio to Bruno F. Valente and Karina A. Klein, $420,000.

BURTONSVILLE AREA

Almanac Dr., 14605-Jacqueline N. and Sean M. Fournier to Christopher J. Gomez and Silvia Yanira Ramos, $285,000.

Childress Terr., 3635-Sulayman Jai and Tida Danso to Abel S. Tessema, $315,000.

Leatherwood Ct., 9-Young Ho Kim to Lockwood Tingle Jr., $235,000.

Sorrento Ct., 14520-Ian Quartey to Weng Man Lei and in Mei Leong, $300,000.

Valiant Terr., 14722, No. 14-149-George A. and Alice O’Brien to Khadijatu O. Saspo Sankoh, $253,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Apple Grove Rd., 507-National Residential Nominee Services in to James Hutchina and Maya Tholandi, $640,000.

Bronzegate Blvd., 1933, No. 44-Federal National Mortgage Association to Edilam Dilenesahu and Endale Biru, $259,900.

Chilton Dr., 1322-Brian and Amy Bobitka to Christopher A. and Megan M. Parlette, $432,000.

Herrington Manor Dr., 12370-Leah E. Tatley and Crystal L. Fletcher to Amir Sultan Abdella and Diandra Bridgelal, $326,000.

Mimosa Lane, 1404-Beatrice S. and Charles A. Harris to Eder Soriana and Rebecca M. Mendez, $412,000.

Pebble Beach Dr., 717-Eyob Gobrekidan to Berhe Mehari, $600,000.

Stratford Garden Dr., 12517-Yuh Twsong Su and Sheiyao Augustine Su to Fitzroy and Angella Jacquette, $505,000.

Venice Dr., 916-Shah 001 Corp. to Sharlyn O. Turner Bryant and Grady Bryant, $455,000.

CHEVY CHASE AREA

Connecticut Ave., 8101, No. S-Clyde Hohenstein and Mary H.M. Wise to William and Deborah Ohlmacher, $625,000.

Hesketh St., 111-Douglas N. and Susan S. Young to Owen and Katherine Denby, $1.45 million.

Park Ave. N., 4550, No. 510-Jad and Steven Hopper to Sunita C. and Chander B. Ramchandani, $1.36 million.

CLARKSBURG AREA

Basil Park Cir., 23907-Qin Qiu to David Kanku Kanku and Lyse Maloti Ipalaka, $228,194.

Bufflehead St., 13946-NVR Inc. to Stefan M. and Maico Ko Wu, $747,981.

Clarksburg Square Rd., 12801-Ross E. Thompson and Julian A. Carr to Brian D., Jennifer and Michael Rudolph, $525,000.

Egret Alley, 22407-Winchester Homes Inc. to James Papa Antwi Agyei, $410,000.

Godwit St., 14033-NVR Inc. to Brian and Lynea Brumby, $548,370.

Roberts Tavern Dr., 23129, No. 3169-Montreal Corp. to Sheron M. Mullings, $174,900.

Tate St., 22508, No. 1105-Nathan and Michelle Lynn Dalessio to Young Joo Lee, $303,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Holly Spring Dr., 2313-Norman J. and Patricia A. Piterski to Mohammed A. and Halima Quassam, $535,000.

Old Bonifant Rd., 4-Torcato J. and Maria C. Romano to Roman C. Villarroel, $360,000.

Wembrough St., 15425-Bernard M. and Judy M. Kramer to Jaime Knudsen and Thomas Joseph Devine, $445,500.

DAMASCUS AREA

Crosscut Way, 10218-Tim and Tracey K. Kerin to Steven A. Foreman, $647,000.

Johnson Dr., 26409-Catherine J. Carrico to Shahgol Zadory, $350,000.

Nickelby Ct., 5-Michael and Christina Zyla to James K. and Heather D. Keaton, $345,000.

DERWOOD AREA

Briardale Ct., 25-Trinh An Vo and Hai Hoang Nguyen to Edwin Prieto and Marcela Maria Chamorro Rodriguez, $299,500.

Epsilon Dr., 7704-Raju Khadgi and Sita Tapa to Raju Khadgi and Sita Thapa, $373,468.

DICKERSON AREA

Nicholson Farm Rd., 22405-Eric Vance to Lisa N. Weltz and Justin D. Armston, $289,900.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Cherry Tree Lane, 10313-Alison Mayhew to Shirley Phyillis Politzer, $415,000.

Eton Rd., 9134-Heidi T. and Jonathan N. Blythe to Meredith D. Carpenter and Korey R. Rothman, $485,000.

Lauer Terr., 1-John Douglas Steere to Martha Townes and Terry David Wing, $235,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 302-Carrie Ann and John D. Betteridge to Irina and Mariya Golovanich, $200,000.

Whittington Terr., 807-Bruce Ewan to Galia Maranon and Kristian Ramos, $530,000.

GAITHERSBURG AREA

Autumn Hill Way, 114-Tara E. and Travis C. Martin to Robin Bracamonte Jimenez and Jose Jurado Parada, $288,500.

Cottonwood Terr., 17924-Joseph Wythe Pearson to Van T. Chung and Pen Sung, $320,000.

George St., 104-Daniel M. Marchetti to Mary D. Spellman, $180,000.

Kildonan Dr., 19417-Troy E. and Jody S. Young to William S. Vaughn IV and Lauren E. Smith, $349,900.

Middle Point Ct., 103-Gustavo and Melissa Delgado to Karla Soto and Chun Kai Garcia, $301,000.

Reliant Dr., 18505-Kerri B. Reid to James F. and Christine M. Matala, $697,900.

Still Meadows Ct., 18805-Marty N. and Yasuko Mcquagge to Borislav B. Lambrev, $440,000.

Wild Forest Dr., 931-Reynold and Sharon Repaje to Jeffrey J. and Sandy G. Koullas, $334,900.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Blue Flax Pl., 438, No. 438-Lori E. Dubin to Adam and Stacey Garcia, $435,000.

Caulfield Lane, 238-Sta Investments Corp. to Jerry J. and Toni Ann Patt, $595,285.

County Ct., 24, No. 17-3-Xing Wang Liang to Sophia E. Myers, $290,000.

Dufief Dr., 14962-Eardie E. Baka to Anthony Y. and Joan S. Kim, $654,000.

Glenhurst Ct., 1-Richard John Edell and Beth Ann Bergsmark to Alfred C. and Jennifer S. Wang, $784,900.

Hillside Lake Terr., 907, No. 513-Margaret Smith to Jennifer Michael Vasquez, $205,000.

Kepler Dr., 289-M.I. Homes of DC Corp. to Todd Lewis Moniot and Ramiro Iglesias Bartolome, $815,000.

Lynette St., 410-Bret Adam Schaechter to Sidney and Cori R. Abrams, $640,000.

Quince Orchard Blvd., 788, No. 788-20-Walter Charles Syriani and Dorgham Properties Corp. to Andrey Borisov, $121,000.

Side Dr. W., 948, No. 20-C-Edwin E. and Blanca E. Rodriguez to Jasbir Singh, $180,000.

Washingtonian Blvd., 9720-Xian Zhong Wang and Mei Ching Dan to Lai Ki Kung, $550,888.

GERMANTOWN AREA

Amber Hill Ct., 20835-Maria Pimental to Austin and Silvia Anders, $500,000.

Chalet Dr., 18020, No. 17-103-Laren Peck Anderson to Mary S. Koroma, $155,000.

Cross Ridge Ct., 22-Mynor Requeno and Requneo S. Consticotn to Stephen M. Soto, $230,000.

Hickory Tree Way, 12411, No. 412-Oscar W. Reyes Melendez to Oscar M. Guevara, $156,000.

Kilmarnock Way, 13308, No. 2-N-Cindy Ja Yi to Thibahar Santhirasegaram, $179,900.

Liberty Heights Lane, 19310-Ryan C. and Rebecca T. Lawson to Efraink M. Hernande4z and Yari Aponter Hernandez, $299,000.

Meander Cove Dr., 13240, No. 31-Casimira Ruiz Verile and Casimira T. Rutz to Octavio Velez, $205,000.

Partridge Wood Dr., 19134-Deneka M. Poku and Deneka Hypolite to Alexander Folgar, $257,500.

Rayfield Dr., 19403-Josto C. Rojas and Sandra Perez Pacheco to Justo C., Emiliana Llerena and Carlo Justin Rojas, $301,000.

Shadyside Way, 20629, No. 112-7-Thomas and Barbara Ingersoll to Julian Argoti, $205,000.

Station St., 13576, No. 13576-Fabio B. and Danielle V. Capano to Yemeng Zhao, $298,000.

Town Commons Ct., 6-Panorma Development Corp. to Nan Qiao, $425,000.

Winding Creek Pl., 18630-Ronald J. and Amy R. Harrington to Webit M. Amare, $250,000.

KENSINGTON AREA

Astoria Rd., 3722-Carl Nasr to Eric Park and Jill Anna Walker, $584,500.

Perry Ave., 3516-Edward Chandler Cavin to Timothy and Tiffany Draves, $415,000.

LAYTONSVILLE AREA

Goshen Hunt Lane, 21500-Damon C. and Layle K. Barbacci to Brian E. and Kirsten E. Cowley, $636,000.

Melrose Square Way, 9507-Randy W. and Tracia M. Schmitz to Austin L. and Renae D. Wolner, $275,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Bakerhill Ct., 9104-Robert E. and Mary A. Cox to Richard R. Gangoo and Pamela G. Narinesingh, $455,000.

Brookridge Ct., 9926-Joe R. Carballo and Rosa Hernandez to Luis A. Reyes Aguilar, $185,000.

Dunbridge Way, 19227-Theodore G. and Maureen F. Kershaw to Esta Marlene Franklin, $307,500.

Kilrush Ct., 18101-Richard A. and Mary W. Brooks to Michael Jenkins, $202,000.

Marketree Cir., 8401-Drew Mciahel and Anna S. McComber to Monica Guillen, $427,000.

Pleasant Ridge Dr., 20317-Tegui Perez and Tegui M. Jimenez to Paul Leonidas Correa, $390,000.

Spur Hill Dr., 19944-Mohamed Ajmal and Farida Begum Khan to Yva Dompierre, $285,000.

Trolley Crossing Ct., 20309-Ramin A. Hakami to Xinjing Chen and Xinhun Deng, $270,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Cottrell Terr., 9903-Dora Martienz to Carina Vega De Cintora and Fernado Vega, $340,000.

University Blvd. E., 900-Rosa M. Moreno to Claudia P. Ramirez, $210,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Beacon Hollow Lane, 13835-Rjre Investments Corp. to Wilfrede R. Bonilla Ward, $490,000.

Bel Pre Rd., 3810, No. 3810-8-Terrie Lee Fajardo and Roberta Lee Thogerson to Servando Gonzalez and Herminia Perez, $130,000.

Briggs Rd., 2415-Peter N. Rostek to Michelle Compres Cruz and Gregorio Antonio Cruz Veras, $299,000.

Dewey Rd., 12311-Joseph C. Beck and Jamie M. Cruce to Jospeh C. Beck, $198,028.

Estelle Rd., 12903-Daniel L. Bowman and Anne Marie Condon to Danny Lim Mangente and Jojie Meniada Hinayan, $305,000.

Ingram Terr., 1618-N.A. Fan and Sean Sylvia to Luis F. and Margarita E. Lora, $308,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-123-Stephanie B. Crissman and Norman J. Bauer to Alan D. and Janet L. Schmetzer, $209,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-321-Donald R. Rindler and Lester Rindler to Mark and Stephanie R. Altbier, $269,900.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 621-Eliza G. McBride and Norman L. Gidden to John D. and Kathleen M. Kenyon, $520,000.

Long Green Ct., 23-Ann E. Webber to Wei Wang and Yan Guo, $280,000.

Moonlight Trail Dr., 13306-Christopher M. Dixon and Kimberly J. Albee to Rina R. and Nicholas M. Nyemah, $745,000.

Pennfield Cir., 14801, No. 405-Kaworu M. and Margaret Midori Yanagihara to Susan G. Bakhru, $200,000.

Sanctuary Ct., 1129-Winchester Homes Inc. to Lee and Rachelle Amador, $599,900.

Squaw Valley Ct., 2602, No. 12-Carrie M. Ward and Howard N. Bierman to Jeanne Gerena Cruz, $151,000.

Weller Rd., 3202-Ricardo Soares to Ricardo Soares, Jaime R. Blanco and Elizabete C. Blanco, $192,000.

OLNEY AREA

Brooke Meadow Lane, 3932-Judith A. and Paul T. Pokinski to Kristen A. Baker, $480,000.

Little Vista Terr., 2559-Weishi Yuan and Hai Yan to Susan D. Borst, $417,500.

Saint Florence Terr., 3101-Joshua R. Burton to Lauretta M. Kramer, $377,000.

Willow Grove Rd., 18728-Christopher P. Dennison to Kent Issac and Lamara Marely Collinders, $450,000.

POOLESVILLE AREA

Kohlhoss Rd., 17608-David B. Oristian and Rita R. Dodosn to Sarah M. Kugle, $226,000.

POTOMAC AREA

Bedfordshire Ave., 11616-David H. and Christina C. Jun to Deepak and Nidhi Verma, $728,000.

Centurion Way, 11820-Michelle L. Bosch to Anthony E. Morandi, $2.31 million.

Colebrook Ave., 10029-Cindy Portner to Mei Ou, $741,000.

Flowerfield Dr., 13549-Andrew H. and Susan B. Simpson to Mark and Kimberly Carnes, $775,000.

Highland Farm Ct., 11409-Iberiabank to Amarjot, Birjyot and Arvinder Kaur Bindra, $1.75 million.

Maidens Bower Dr., 12812-Sherrie S. Bills and Clayton F. Foulger to Megawali and Hanijanto Soewandi, $1.4 million.

Over Ridge Ct., 2-Kevin Jordan to Gagandeep Singh and Ramandeep Ramandeep Kaur, $899,888.

Sorrel Ave., 9801-Paul and Katherine Zimmons to Hillol Guha Roy and Shatarupa Basu, $1.9 million.

Tobytown Dr., 12641-Housing Opportunities Commission of Montgomery County to Florice Martin, $110,832.

Winterset Dr., 9424-Christopher T. and Terruy Johonson to Alexander and Ellen Giller, $970,000.

ROCKVILLE AREA

Bou Ave., 5750, No. 1504-Dominique Braodway to Sharon Hu, $204,000.

Brewer House Cir., 5731-Edward H. and Joan M. Schneider to Nicholas G. and Julie E. Stamatakos, $655,000.

Cleveland Dr., 13428-Joan C. Myers and Michael K. Myers to Allen Weikang Lou, $675,000.

Courthouse Sq., 24, No. 807-Yadira Villamarin to Mary Wei, $260,000.

Feather Rock Dr., 416-John K. Lem to Jason and Christine Marie Philibotte, $670,000.

Harrington Rd., 710-Bryan S. and Akrivi Angelakis Pietrzyk to Aaron P. and Kathryn M. Karnell, $529,000.

Jay Dr., 119-Alice and Nick H. Wang to Grigoriy and Lyunda Snitkovskiy, $695,000.

Montgomery Ave. W., 540-Atinil Corp. to Christopher D. and Suzanne Garner, $899,900.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 1307-Cheryl Nyikos and Yong Hyun Kim to Farideh Tavakoli, $425,000.

Rockville Pike, 10500, No. 1316-Jesse M. Ward to Jennifer and Steven Pastier, $215,000.

Starwood Way, 6229-Matthew J. Wojnar to Barkin and Esin Caglayan Guner, $985,000.

Vanderbilt Cir., 10009, No. 14-5-Adam and Ryan Saltzman to Amanda Benson, $285,000.

Woodston Rd., 514-Jose Christensen and Robert MacDonald to Journey Beard, $288,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Appledowre Way, 11404, No. 59-Sajedifmd Corp. to Leonardo Kleinpaul Dossantos and Marilia Pinto Kleinpaul, $219,000.

Boneset Way, 21914-Pulte Homes Co. Corp. and Pulte Homes Corp. to Susan Lee Gregory, $654,207.

Fruitwood Way, 11405, No. 161-Matahias G. Guigou to Omie and Arron Huggins, $208,000.

Saint Johnsbury Lane, 19148-Hailton and Elisabeth Casanova to Santos M. Maradiaga, $379,000.

SILVER SPRING AREA

Lanier Dr., 2017-John M. and Karen A. Vittone to Seth W. and Amanda L. Schreiber, $670,000.

Piney Branch Rd., 7913-Agustin L. and Kimberly E. Chavez to Nicolas J. Pezzarossi, Caroline M. Pezzarossi, Marsha M. Opauski and Michael E. Opauski, $830,000.

Seminary Rd., 2501-Edwin Acosta and Sarita Gupta to Thomas Barclay, $576,000.

TAKOMA PARK AREA

Cedar Ave., 7310-Ellen D. Cassedy and Jeffrey D. Blum to Bonnie Bender, Kevin Bender and William Levings, $890,000.

Houston Ave., 625-KD Properties Inc. to Bernard M. Oshokoya, $445,000.

New Hampshire Ave., 6920-Fredis H. Gomez and Maria Canalaes to Saulo I. Molina Rivera, Karla Jordana Molina and Saulo Isaias Molina Rivera, $500,000.

Willow Ave., 7201-Jeffrey I. Bartholet and Johanna M. Janssens to Calvin C. and Julie A. Newport, $1.18 million.

TWINBROOK AREA

Debeck Dr., 1014-Davood Ashrafi to Lyudmyla V. Whalen, $340,000.

WASHINGTON GROVE AREA

Circle Cir., 9-Cindy and Cindy Freishtat to Alan Christopher Reber and Susan Bernstein, $638,000.

WHEATON AREA

Belvedere Blvd., 1614-Patrick R. and Melissa A. Dwyer to Javid Kamali, $500,000.

Bucknell Dr., 11010-Matthew and Kaylie Doyle to Hurbert C. Krack Jr., $461,000.

Douglas Ave., 10301-Frederick Ngosi Samuels and Vera R. Samuels to Gerald Seegars, $250,000.

Georgia Ave., 11607, No. D-Jamaal Granville and Kristina Campbell to Serge G. and Marie Steele Adjognon, $460,000.

Pendleton Dr., 3402-Carol J. and Yale F. Fineman to Anna Dolezal, $340,000.

Watermill Lane, 11232-David A. and Talya Weinberg to Marc A. Sushner, $430,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Tudor Dr., 3425-Gina Emery and Carol Stewart to S. Marlowe and Susan Mentzer, $425,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Bennington Pl. W., 4106-Glenn H. and Janet L. Summers to Dennys R. Diaz and Suyapa Guadalupe Flores Martinez, $349,900.

Wallingford Ct., 4220-Kenton L. and Mary Lou Lohman to Vernon T. and Veneth Waters, $439,900.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Apple Way, 49-Vikas S. Gowda to Arthur H. Grandos, $193,000.

Beebe Ct., 533-David J. Drobny to Susan Ellen Cannata, Christopher Buschner and Lindsay Buschner, $160,000.

Calisto Way, 4653-D.R. Horton Inc. to Patrick L. Fogle, $339,311.

David Lane, 1359-Francine and Clyde W. Cockerham to Cameca Anderson, $185,000.

Ellison Ct., 584-Maggie Devin Brady to Matthew and Amanda Schmell, $260,000.

Katsura Ct., 5787-Kristen A. Steschner to Anne M. Badou James, $257,500.

Lancaster Pl., 574-Alban Place Partnership to Patsy A. Stallings, $212,350.

Posey St., 6310-NVR Inc. to John and Gabrielle Lynn Kebler, $327,634.

Primus Ct., 501-Abhijit Bhatia and Primal Kaur to Joseph M. Groger, $249,900.

Viceroy Ct., 5413-Malcolm Allison to Kathryn K. and Michael A. Dissinger, $250,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Birchwood Ct. W., 9419-Anthony Reightler to Erika McKenzie, $251,500.

Bull Rush Ct., 8006-Catherine E. Coupar to Dorian A. and Cheyenne A. Clark, $195,000.

Dance Hall Rd., 7608-Perpetual Builders Inc. to Jennifer L. and Steven J. Gilberton, $320,000.

Frederick Ave., 3-John Neil Ries and Barbara N. Neu to Jamie S. Wilson, $270,000.

Holden Rd., 759-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Thomas Scott and Syvarna Mitali Hastings, $453,185.

Market St. S., 433-Anthony Michelangelo and Anthony Lapkoff to Christopher S. Morris and Kayleigh M. Montgomery, $295,000.

Saint Lawrence Ct., 1577-Lisa Genaris to Cameron Korb, $225,000.

Staley Ave., 1205-N. Kathleen Main to Vincent P. Barkley and Carol B. Hardy, $235,000.

Waterside Dr., 2520, No. 410-Catherine J. Hunt and Berge Hampar to Elizabeth and Philip Rhodes, $395,000.

Fourth St. E., 110-HSBC Bank and Fremont Home Loan Trust to Andrea L. Mayer, $162,274.

12th St. W., 18-Marshall T. Horman to Teresa C. Anselmo, $256,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Biggs Ave., 614-Mrall About Homes Corp. to Candace Stribling, $315,000.

Charleston Lane, 105-Betty L. Rosencrantz and David W. Mills to Danette Baker, $175,000.

Gambrill Park Rd., 11302-Seth A. and Stacey A. Grimes to Brian Joe and Melissa L. Neely, $470,000.

Meadowgrove Lane, 1809-David L. and Connie R. Bushnell to Roman A. Reyes and Ana C. Ebanks Rodriguez, $238,000.

Rocky Springs Rd., 8206-George J. and Cynthia J. Mulick to Nancy E. and Michelle E. Houston, $355,000.

Victoria Sq., 29-WLR Holding Co. Inc. and the Lube Center Inc. to Jimmy R. Alvarado Torres, $210,000.

Wilson Pl., 1200-Thomas E. Callanan to Hilary G. Irish, $200,000.

IJAMSVILLE AREA

Mussetter Rd., 4743-Beulah M. Hargett and Stephen Hargett to Christopher J. and Alicia M. Thompson, $628,000.

Tinder Box Cir., 4516-NVR Inc. to Denise Davis, $366,020.

Tinder Box Cir., 4551-NVR Inc. to Jesse A., Rebecca A. and Jennifer Barkers, $407,645.

LIBERTYTOWN AREA

Bessie Clemson Rd., 10427-Christine Jane and Gary Charles Watson to Nicolas Stidham, $230,000.

MIDDLETOWN AREA

Hollow Creek Cir., 5-Melanie D. Swain to Gary M. and Jo Lillian Johnson, $489,900.

MONROVIA AREA

Tinder Box Cir., 4563-NVR Inc. to Nancy JP Keller, $422,000.

MULLINIX AREA

Mayfair Ct., 7504-Dale R. and Jan D. Dunsworth to Dustin Craig and Jennifer Ann Berghers, $450,000.

Warfield Dr. N., 701-Sheldon Davis to Ronald Tyler and Emily E. Jordan, $293,500.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Boyers Mill Rd., 5639-Robert L. Clark to Hinz Kirsten Haalboom, $329,000.

High Beach Ct., 10602-Steven G. and Roya K. Delaney to Jennette A. Kennedy, $281,000.

Millime Ct., 6711-Christopher A. and Angela M. Weir to Nicole Cimino Fiallos, $610,000.

NEW WINDSOR AREA

Oak Orchard Ct., 9406-John M. and Angela K. Holmes to Robert L. Johnson Jr., $535,000.

THURMONT AREA

Altamont Ave. N., 118-U.S. Bank to Ashley Minso, $115,402.

Pleasant Acres Dr., 8-Stephen D. and Christina B. Quinn to Stephen Pocklington Jr., $365,000.

Windward Lane, 3-Gladys I. Weaver and Beatrice E. Hewitt to James A. and Vicky D. Fraley, $230,000.

URBANA AREA

Hyde Pl., 9512-Federal National Mortgage Association to Valya Ramcharan, $294,500.

Penrose St., 9429-KH Investments Properties Corp. to Dennis Michael Miotla, $333,000.