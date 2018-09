Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Arctic Terr., 4927-Jennifer S. Lane to Lauren and Josepjh Anderacchio, $345,000.

Faroe Ct., 4409-Carl Brandhorst and John LaRouche Bradhorest to Jonathan Reitkopp, $227,000.

Ives St., 4411-Fitzroy Jacquette to Zelio Olivera, Lucy H. Vilcompoma Cotache and Katherine Kellyfo Flores Vilcompoma, $348,000.

Parkland Dr., 13502-Laura H.G. O’Sullivan and Erin M. Shaffer to Chris Papasava and Nikolas Bezianis, $270,000.

Turkey Branch Pkwy., 13109-John M. and Laurie B. Sipes to Ann Marie Geiger and Thamara Lynn Hanneman, $364,000.

BETHESDA AREA

Allan Rd., 5020-Laura J. and Robert J. Walther to Carl Howard and Emily Yeskel Rubin, $950,000.

Bannockburn Dr., 6308-Drew L. and Meredith A. Pinto to David P. and Amy Tenney Curren, $1.51 million.

Branch Dr. N., 9107-Bradford S. and Katherine Lee Koles to Elizabeth Frost Sainty, $1.66 million.

Burdette Rd., 8300, No. 400-FH Bethesda Corp. to Marcia J. Jeffries, $764,033.

Burdette Rd., 8300, No. 524-FH Bethesda Corp. to Joan F. Van Der Slice, $531,000.

Cheltenham Dr., 4514-Kehoe Kehoe & Schultze Corp. to Kenneth Dean Aldape, $1.66 million.

Democracy Blvd., 7425, No. A-308-Anita T. Winters to Dariya D. Moerman, $290,000.

Earlston Dr., 4810-Randall J. Devalk and Cybell Bjorklund to Alison Carter Hills, $1.13 million.

Halston Way, 8501-Roberts Engineering & Construction Co. to Mourad Ezzine, $1.2 million.

King Charles Way, 5105-Elliot Brick to Elliot B. and Suzanne Brick, $572,000.

Madawaska Rd., 6225-Douglas Construction Group Corp. to Juan Carlos Echeverry Garzon and Veronica Patricia Navas Ospina, $2 million.

Montrose Ave., 10618, No. 104-Don Stanley to Pei Ying Chuang, $349,900.

Park Overlook Dr., 8022-8022 Park Overlook Corp. to Cheryl A. Haar and Thomas Arledge, $1.1 million.

Pooks Hill Rd., 5333-Charles G. Interrante to Andrew Louis Lasko, $495,000.

Spring Lake Dr., 7529, No. 7529-B-David Andrew Thorton to Kenneth R. Reynolds and Marguerite R. Zummo, $179,900.

Westlake Terr., 7401, No. 1413-Leslie Norins and Ellen Ann Marks to Shireen Assaf, $231,000.

Whittier Blvd., 6804-Dean A. and Natalie B. Levitan to Yingjiu Xu and Ying He, $1.3 million.

Yorktown Rd., 5305-Wayne W. and Miriam J. Miller to David Neal Tobenkin and Anne Crandall, $1.02 million.

BOYDS AREA

Foolish Pleasure Rd., 14417-Yanfang Chu to Jing Chen, $747,500.

Slidell Rd., 21901-Mary Joan Hill to Jose Alvaro Martinez and Jason Hebeisen, $220,000.

BROOKEVILLE AREA

Astrid Ct., 2424-Yong Hun and Suryong Keem Lee to Shimelis Degaga and Tersit D. Areda, $440,000.

BURTONSVILLE AREA

Almanac Dr., 14615-Lucrecia Pena to Camilla Espinosa, $291,000.

Arbor Wood Cir., 4300-Bentley Park Corp. to Rachel and Christopher Davis, $649,230.

Childress Terr., 3656-Keila N. Barcelo and Brian T. Wright to Antonio G. and Jenny N. Naglieri, $320,000.

Stepping Stone Lane, 3807-Roberta A. Cohen to Zuhira Hussen Shifa, $276,000.

Van Horn Way, 3606-Stacy Pickett and Stacy P. Trimple to Richard Del and Oyekemi Coker Ammah, $300,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Aquamarine Terr., 2012-Bih Yuh Chern and Jin Tsan Hsui to Gustavo Sagastume and Juan Sagastume Orellana, $346,000.

Caplinger Rd., 11600-Mark J. Glueck and Kathryn Burke to Maria D. and Armando Castellanos, $675,000.

Chiswick Ct., 1745-Brandon and Aditi Ripley to Abhijeet Deshmukh and Chandni Shah, $462,000.

Featherwood St., 1764-Alvaro Maldonado Guzman and Susana Vendeurve Maldonado to Melvin Gene and Outhit Sanaphol Hodges, $355,000.

Hexton Hill Rd., 508-James R. and Benita M. Ballard to Ryan Noble and Jessica Sweeney, $430,000.

Musicmaster Dr., 13123, No. 94-Dane Alexandre Forde and Marie D. Alexander to Charles A. Dipasquale and Charleigh J. Sommer, $215,000.

Randolph Rd., 230-Karen L. Bonnin to Melvi A. Maertinez Salinas, $480,000.

CHEVY CHASE AREA

Baltimore Ave., 5303-David and Anne Tobenkin to Umesh Chandra and Reema Bhasin Shah, $960,000.

Derussey Pkwy., 4826-Parvin K. Sandi to Shawn and Imelda Russell, $950,000.

Hillburne Way, 5810-Nancy Bateman and Joanne Bateman Hale to Colette M. Magnant and David P. Milzman, $975,000.

Park Ave. N., 4601, No. 1002-Patricia Gerachis and Jonathan Ingraham Newhouse to Gwendolyn Mak, $219,000.

Trent St., 5415-Richard C. and Grenthe J. Smith to Kelly Anne Swain and Kabir Chandra Kimar, $1.1 million.

CLARKSBURG AREA

Birch Mead Rd., 23104-Deutsche Bank to Seth Goldman, $459,000.

Cabin Branch Ave., 22450-Winchester Homes Inc. to Chriss W. Fanwar and Leslie J. Huertas, $619,900.

Clarksburg Square Rd., 13039, No. 13-Alan and Janine Peisach to Phyllis Abena Otoo, $275,000.

Emerald Green Dr., 11651-Jared and Adriana M. Hernandez to Naresh Reddy Putta and Sushma Thatikonda, $438,000.

Horseshoe Bend Cir., 12442-Jessica Ghaffari and Lealon Thompson to Sean P. Hall and Elizbeth C. Mangan, $400,000.

Persimmon Ridge Rd., 23139-Thomas C. Ray to Zhu Mao and Chuan Wang, $646,400.

Skylark Rd., 11821-Umashankar Pattabiraman and Keerthana Umashankar to Ying Wu, $386,000.

Timber Creek Lane, 23118-Weihong Gu and Ying Liu to Chinedum Abanobi, $616,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Beaufort Pl., 15337-Olga M. Talavera and Luis O. Calderon to Eglis Alexis and Claudia Arely Alvarado, $425,000.

Jaystone Ct., 3-Lacey W. Smith Jr. to Jair Bagio, $550,000.

Oxford Square Dr., 710-Petrus Albertus and Sarah Alene Dreyer to Suzanne Barmada, $276,000.

Wembrough St., 15604-Timothy James and Elaine I. Johnson to Desislava S. and Ryan B. Cohen, $400,000.

DAMASCUS AREA

Damascus Park Lane, 10403-Robert E. and Jacqueline A. Hall to Nancy Thornton, $355,000.

Kemptown Rd., 28409-James Sweeney and Tashia Eunisa Kidwiler to Richard Louis and Michael R. McGlaughlin, $211,000.

Paine St., 25421-Srinivasan and Vjayakumar Palanivelu to Zaw Myint Aye and U.M. Ko, $320,000.

DERWOOD AREA

Briardale Rd., 17106-Richard and Dorisd Chang to Philip K. and Cerllia Boissire, $382,500.

Park Mill Dr., 17437-Bobby Harold Cox and Beverly Ann Erme Cox to Dimas and Maritza Pascasio, $400,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Arliss St., 8807-Adam Milton Jones and Xiaohong Zhang to Dora Martinez, $325,000.

Fiesta Rd., 10901-Alex Fox Homes Group Corp. to Richard Antonio Rodriguez, Abigail Anne Gutierrez and Carmen H. Lagos, $467,000.

Lorain Ave., 9913-Christopher M. Bolton and Mary T. McCarthy to Toan Ngo, $299,888.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1410-Mary Kristen Moeller and Richard S. Moeller to Neera Gupta, $156,200.

GAITHERSBURG AREA

Alden Ave., 16421-Marc and Elisabeth Levitan to Joshua C. and Veronica Sloan, $477,000.

Boysenberry Dr., 18516, No. 135-Preston and Elaine Campbell to Fanny Castillo Juarez and Zlatomir Atanasov, $100,000.

Creeper Lane, 18806-Craig E. and Keith S. Vogel to Odette Mobou Youkeka, $262,000.

Girard St., 428, No. 179-Raul Sanchez to Uben Sandin, $107,000.

Kildonan Dr., 19612-Sonia E. Clesner to Lucio Coripuna Benavides, $338,000.

Olive Tree Ct., 7301-Larry and Larry J. Laura to John and Robin Belamaric, $850,000.

Ridge Heights Dr., 19549-Kuei Kuan and Kueikuan Liao to Zhenghao Liu, $340,000.

Streamside Dr., 18308, No. 204-Linda A. Dicamillo to Maher I. Masoud, $129,900.

Windbrooke Cir., 17, No. 17-Joanne Frances Johnston Paisuk and Joanne F. Johnston to Brittany Lashay Lewis, $165,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Bondy Lane, 15600-Donald Gene and Cathy Sue Coleman to Henry J. St. Germain Jr. and Melody Parsa, $635,000.

Cherry Blossom Pl., 12016-Rahman A. and Spozhmay Manan to Soo Kim Anh, $390,000.

Cross Green St., 316A, No. 316-A-Michelle Lynn Dorfman to Fabio Capano, $365,000.

Fields Rd., 9701, No. 1501-Giglio and Margaret Gado to Amir Fariver Soltantian and Manzar Baraati, $235,000.

Irish Ct., 1-Miguel A. and Janeth Santiesteban to Matthew Peter David McGinnity and Andrea Rojas, $372,500.

Kersten St., 413-Rustem Tuganov and Kim Ani Woolman to Jiadong Sun and Fang Wang, $588,000.

Main St., 625A, No. 625-A-Jacobo Hamui Askenazi to Lisa Michelle Demuth Satterfield, $389,000.

Quince Orchard Blvd., 792, No. 792-10-Steven and Sonja Fisher to Zhigang Liu, $136,100.

Silver Kettle Ct., 19-George G. and Najeebe M. Geagea to Karam and Mona Jaajah, $258,000.

Winesap Terr., 12013-Frontier Real Estate Investment Corp. to Fang Cheng, $569,000.

GERMANTOWN AREA

Bailiwick Terr., 13807-Srinath Kasturirangan and Mrinalini Muralidharan to Nadia Khan and Zain Kalim Rana, $410,000.

Chalet Pl., 13200, No. 10-102-Federal National Mortgage Association to Mayank Bhalla, $169,000.

Demetrias Way, 13347-John Daniel Lamb to Drew Lamb, $115,000.

Hickory Tree Way, 12415, No. 311-Robert John Longo to Manuel D. Gonzalez and Zahida A. Aon, $145,000.

Kitchen House Ct., 18111-Lorraine Small and Rahsaan Collymore to Jeremy Rollings, $218,000.

Mill House Ct., 13052-Jose A. Zuniga to Harry Francis and Sheila Recce Albert, $285,000.

Pickering Dr., 12957-Nelson W. Cordova Rivera and Griselda V. Castro Orellano to Maria D. Solis, $283,000.

Rushing Water Way, 13376-Christopher L. Soles and Sung Y. Solesyun to Michel Pierre Mathieu and Laleh Vakili, $385,000.

Shipley Terr., 20248, No. 6-B-10-Cesar Castillo Villavicencio and Laura J. Miller to Jacqueline Murphy Walker, $170,000.

Station St., 13589-Nichol and Tanya Torcato Augustus to Shoaib Ahmad and Bushra Shoaib, $192,332.

Town Commons Dr., 13024-Nastaran Aslinejad and Ali Azad to Angela and Amy Tark, $425,000.

Wonderland Way, 13120, No. 20-304-Chintamani D. and Prbhakara L. Atreya to Lasabalo A. Amanda, $180,000.

KENSINGTON AREA

Cedar Lane, 10024-Jane E. Mueller to Paul S. and Barbara G. Liu, $493,500.

Ewell Ave., 10419-John D. and Kathryn A. Barnes to Jonathan S. Polon and Jennifer D. Latz, $1.19 million.

Flanders Ave., 5107-Natale S. and Arlene F. Vuono to Susanne Lara, $500,000.

Knowles Ave., 4115-Tao An Investment Inc. to Derek J. Johnson and Tara M. Biagi, $1 million.

Sandy Ct., 3611-Gerard J. Horner and Eleanor A. Horner to Gary Michael and Molly Elizabeth Rodriguez, $424,000.

University Blvd. W., 3417, No. 3417-3-Michael A. Robles and Heidy J. Herrera to Ryan T. Mahon, $190,000.

LAYTONSVILLE AREA

Griffith Rd., 6206-David and Peggy Himes to Patrick and Susan Smigocki, $375,000.

Pleasant View Lane, 23724-Donald W. and Cheryl Lynn Matczak to Carolina Gramajo, $375,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Battery Bend Ct., 7-Steven Fountain to Dane and Kathryn Nakamura, $344,000.

Capehart Dr., 19101-Margaret A. and Robert A. Hutson to Ever M. and Maria A. Delcid, $300,000.

Delcris Dr., 8666-Hugo Bernard Palacios and Francis Santiago Albarracin to Francisco S. Albarracin Loza and Esperanza Pinto Albarracin, $141,183.

Enterprise Way, 19604-Xiajojing Sang and Yang Li to Yonghong Yang and Chunhui Chen, $258,000.

Hickory View Pl., 9429-Donald R. and Donna L. Huntsman to Devonne Onassis Collins, $325,000.

Kilrush Ct., 18116-Jude A. Agendia Sole to Umesh K. Niroula, $190,000.

Marketree Pl., 20307-Stella S. and Sheria Munuo to Luke Thomas and Samantha McKnew, $422,000.

Remsbury Pl., 20413-Ryan and Katie Mollet to Jessica Payne, $401,000.

Stedwick Dr., 19024-Gianni and Kathleen Carbonaro to Tania and Stephen Decoteau, $294,000.

Walker House Rd., 9906, No. 9906-4-Susan Roth and Edward E. Garbe to Eric A. Henriquez, $110,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Dilston Rd., 1305-Deutsche Bank to Ismar V. Vicente, $340,969.

NORBECK-LAYHILL AREA

Alderton Lane, 1327-Awa D. Dieng to Rudy Tjin, $278,340.

Beaverbrook Ct., 15300, No. 88-1H-Joan W. Quinlan and Adele B. Drialo to Osie A. and Janice J. May, $150,000.

Candover Ct., 15002, No. 278-C-Georgene and George Fountain to Mark Edward Warner, $150,000.

Doc Berlin Dr., 3835, No. 12-Calatlantic Group Inc. and Ryland Group Inc. to Debbie L. Zellweger, Andres G. Zellweger and Debbie L. Zellweger, $255,000.

Everton St., 3505-Jude Frederick and Michael M. Melendez to Kimberly N. Capehart, $359,000.

Forest Edge Dr., 3511, No. 17-1G-Linda Wilson Kessler and David Perry Schoolfield to Jane E. Carona, $213,000.

Goodhill Rd., 12510-Abner Gapuz Mangapit and Maria Glenda M. Mangapit to Allen J. Snowden and Karina M. Erceg, $359,900.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-Chadwick R. and Barbara M. Houck to Richard Becker and Elaine Bentley, $245,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-611-Florence Chertok to Marie L. Jansen, $122,500.

Janet Rd., 3613-Elizabeth Chavez to Louis Choporis and Thomas Berry Jr., $409,900.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-627-Donald Blanton to Nancy F. Hunt, $200,000.

Long Green Dr., 14333-Daniel Canotti and Rosqa C. Rocha Gamboa to Bernadette Uwimana, $275,000.

Pennfield Cir., 14801, No. 14801-Albert N. Tardiff to Anne Elizabeth Nelson, $345,000.

Selfridge Rd., 12235-Joshua Gardner to Santos Joel Orellana Aguirre and Isabel Orellana Diaz, $336,000.

Valleyfield Ct., 18-Jane Means Morse and Suzanne M. Henderson to Suzanne M. Henderson, $276,000.

Westholm Ct., 15003, No. 271-B-Carol Anne Kelly and Joseph Clark to Kevin P. McMahon, $170,000.

OLNEY AREA

Buehler Rd., 17822, No. 3-Megan Ligon Ficher and Megan Ligon to Misganaw Dessie and Atikilt Engdaw, $141,500.

Shadowridge Terr., 18604-Anna L. and David Scaggs to Asegu Woldemariam and Nitusuh Berihun, $405,000.

POOLESVILLE AREA

Campbell Farm Rd., 17106-Deborah A. Varros and James O. Clouse to Stuart W. Highfill, $560,000.

Selby Ct., 18-Roy A. Melton to David Richard Melton and Kyle Andrew Corfman, $350,000.

POTOMAC AREA

Beman Woods Way, 9611-Thomas A. Westrick Jr. to Kelly G. Chewning, $950,000.

Charen Lane, 11801-Despina M. Lacaris and Anthony F. Lascaris to Wonsang You and Miae Jeon, $600,000.

Flowerfield Way, 10403-Barbar and Seher Ali to Ling Sun, $730,000.

Greenleaf Ave., 12103-Mitchell Jay Reznick and David Reznick to Elias and Tamara Melloul Epstein, $760,000.

Hill Creek Lane, 12609-Thompson Residuary Investors Corp. to Leonard and Rajdulari S. Jaigobin, $2.38 million.

Morning Field Dr., 10619-Eric and Lynn Coard to Wei Yue and Yan Zhang, $1.01 million.

Pinkney Ct., 9616-Wendy A. Marcenaro and Roberto Pedraza to Sougol and Sina Mollaan, $1.52 million.

Streamview Ct., 10500-Robert A. Lewis to Joseph Preston Long, $855,000.

Tobytown Dr., 12645-Housing Opportunities Commision to Deborah Martin, $104,400.

ROCKVILLE AREA

Anderson Ave., 509-Reverse Mortgage Solutions Inc. to Jorge E. Guzman, $410,111.

Braxfield Ct., 12403, No. 467-Robin Kruthers to Isabelle Sandrine Nana, $189,900.

Brice Rd., 807-John J. Wolf to David and Veronica Richardson, $518,000.

Coachway Dr., 4616-Ethan Winghung Lo to Mohammad A. Hossain and Jinat Zaman, $449,000.

Crabb Ave., 607-Lee D. Samson and Patrick J. Smith to Jian Qi, $272,000.

Deer Meadow Lane, 213-James B. Battles and Carolyn John Elliott Battles to Adjarartou Gaye, $626,000.

Gaither Rd., 1138-Monica Asencios to Zuquin Nie and Junming Yang, $550,000.

Grosvenor Pl., 10401, No. 1701-Pamela B. Spencer and Rose Skalak Porras to Patrick J. and Mary R. Dean, $785,000.

Heritage Fields Ave., 1003-National Residential Nomince Service Inc. to Hong Xiao and Zongjian Deng, $655,000.

Lawson Way, 531, No. 205-Sajjad Durrani to Angela Foonchun Lim, $335,000.

Montrose Park Pl., 12018-E-Trade Bank to Edgardo I. and Kathryn C. Narvacan, $637,500.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1506-Dimitrios E. and Rebecca K. Tzamaras to Mary Frances Pearson and Joseph G. Howe III, $505,000.

Paxton Rd., 6634-Donald M. and Marcia L. Kaplan to Alan J. and Myah Falki, $1.1 million.

Rockville Pike, 11801, No. 513-Claude and Esther Dahan to Iiana Benson, Ellana Benson, Natalie Dahan and Nathalie Arvanitakis, $245,000.

Vanderbilt Cir., 10124-Marina Kraus to Nasrin Afshar Ghassemi and Parisa Nemati Abdolabadi, $508,000.

Wyaconda Rd., 4700-Alberto and Judith Valdivia to Carol Deshano Da Silva and Carlos Da Silva, $475,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Appledowre Way, 11431, No. 16-Mohammad T. Hussain to Robert Ramirez, $210,000.

Boneset Way, 21917-Pulte Home Co. Corp. and Pulte Home Corp. to Wayne and Susan Shenk, $680,124.

Greenriver Terr., 20328-Lorraine Biros to Gwendolyn Grant, $230,000.

Scenery Dr., 19511-Ben Lewis Investments Corp. to Huy Quang Ly, $302,000.

SILVER SPRING AREA

Deerfield Ave., 418-Michael T. Tidwell to Benjamin H. Cummins and Maren E. Hill, $575,000.

Glen Ave., 9730, No. 103-97-Freedom Reigns Legacy Corp. to Victor E. Tirado, $119,000.

Leonard Dr., 8810-Nicole M. and Paul M. Bayhurst to Mesfin Wanna and Tigist Boru, $450,000.

Ramsey Ave., 8710-Talesha Reynolds to Amanda Lynn Koulousias and David Elisha Bennett, $630,000.

Sligo Ave., 614, No. 107-Hiwot Maru to Derrick and Karla Nabors, $149,900.

Woodland Dr., 9104-Eussell Robert Wheeler and Russell Robert Wheeler to Ronald K. and Cari Sissel, $950,000.

TAKOMA PARK AREA

Central Ave., 7104-Jeffrey L. Herman and Onika A. Williams Herman to Keeve and Rebecca Nachman, $638,000.

Hudson Ave., 605, No. 605-32-Barbara C. Bull to Kenneth C. Wenzer, $150,000.

Poplar Ave., 7107-Sue Immerman and Thomas M. Kenney Jr. to Philip C. and Juliana Andonian, $749,000.

TWINBROOK AREA

Atlantic Ave., 12802-Mei Ying Kuo to James I. Edezhath and Rosamma John, $370,000.

Halpine Rd., 5903-Le Thie Nhat Nguyen to Le Thie Nhat Nguyen and Son Van Pham, $348,208.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 11509, No. 54-Nikolas Bezianis and Chris Pasava to Yolanda Santaigo Smith and Maria T. Paige, $297,000.

Bluhill Rd., 12001-Jose L. Vasquez to Yuanfeng Wang, $352,500.

Bybee St., 11211-Liran and Hana B. Abekasis to Duyenkim Phan and Trong Cong Tran, $409,000.

Hillsboro Dr., 201-Quentin E. Hodgson and Leslie S. Farris to Edivaldo Dossantos and Racquel S. Allen, $469,900.

Pennydog Ct., 38, No. 100-Katherine M. Dougherty to Mwangala Mboo, $305,000.

Westchester Dr., 2021-Cory and Alyssia M. Borsella to Alan Michael Hill, $455,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Union Ridge Dr., 5870-Nick Simmons to Stephen and Marcie Koehler, $440,000.

BRUNSWICK AREA

Orndorff Dr. W., 124-Brian and Randy Lee Wixom to Tammy L. Stanley, $169,900.

CLARKSBURG AREA

Pheasant Lane, 2804-Mark V. Beach to Patricia Browning and Ellen Flennery Griffin, $510,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Arwell Ct., 497-Willow Bend Properties Corp. to Jonas Bryant and Richard Moore, $216,200.

Box Elder Ct., 5718-Eula F. Kasper to Mariellen S. Krivos, $205,000.

Calisto Way, 4659-D.R. Horton Inc. to Harry S. Izevbigie, $321,000.

Derby Dr., 6230-Leo L. and Jamie M. Hill to Steven and Carrie Silver, $350,000.

Eugene Way, 4813-NVR Inc. to Ma Teresa Remonte and Jonas Lopez, $301,355.

Lancaster Pl., 511-Aaron Maanzanilla and Michelle Banzon to Christopher Carr Jr., $201,000.

Lancaster Pl., 583-Alban Place Partnership to Heather Hueting, $208,300.

Posey St., 6312-NVR Inc. to Bryce and Jacob Griffler, $348,160.

Primus Ct., 512-Rising Realty Corp. to Mavis and Dudly Chiwandire, $265,000.

Stapleton Terr., 5082-Landmark Investments Properties Corp. to Emil Nyankene and Nora Gyedua, $230,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Blandwood Rd., 619-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to James L. and Elizabeth A. Buckley, $491,409.

Cameron Way, 2664-Christinana Trust to Rulei Tang, $197,400.

Dill Ave., 242-Harriet Lesourd Wise and Richard W. Schlecht to Catherine C. Lawhon and Gloria M. Ladouceur, $415,000.

Geronimo Dr., 805-Ian M. Speelman and Ashley M. Parker to Grace M. Glass, $329,900.

Holden Rd., 763-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Nicole R. Vanbibber, $460,824.

Mill Island Pkwy., 2828-Clyde H. and Marcine L. Handrich to Nicholas A. Lenta, $224,500.

Patrick St. W., 277-Thomas G. Fanning and Gisela Fanning Heidecker to Gareth and Jennifer Garrard, $450,000.

Shawnee Dr., 917-Matthew P. and Jolita Braisted to Jonathan A. Holdsworth and Gwen R. Buel, $255,000.

Stratford Way, 807E, No. 1300E-David W. and Amy L. Lane to Tardino Lorah and Shelby Lorah Schlotterbeck, $126,000.

Fourth St. E., 235-Bryce H. and Christine S. Cox to Kimberly Hintzman, $405,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Babak Dr., 6607-Harry M. and Natalie R. Louden to Nickolas D. and Laura L. Kefauver, $650,000.

Bishops Glen Dr., 245-Tha Cin Sui and No Lian Thang to Arye Y. Singer, $350,000.

Cherry Hill Dr., 6602-William L. Ridgley and Roxanne R. Saloky to Thomas and Vickie Huck, $258,000.

Fairfield Dr., 179-Christiana Trust to Yi Song and Ying Zhang, $146,000.

Grant Pl., 402-John R. and Stacey M. Hahn to Patrick D. and Victoria Y. Ruffner, $209,000.

Shelley Cir., 2501, No. 3-TB-Jec One Corp. to Anushka Kapahl, $165,000.

Vienna Ct., 33-Landmark Investments Properties Corp. to Aura X. Rodriguez and Pedro Climaco, $189,900.

Young Pl., 806-Vanessa E. Mertz Myers to Rebecca Mazariegos and Oscar David Mazariegos Flores, $240,000.

IJAMSVILLE AREA

Nor Ray Cir., 11585-Diane Maloney and Donald Joseph Borum to Jerry Lee and Joellyn Marie Bowser, $445,000.

Tinder Box Cir., 4537-NVR Inc. to Elmar and Kathryn Glieger, $389,065.

KNOXVILLE AREA

Fiona Way, 10-Shawn P. Kenney to Travis K. and Jessica S. Schmidt, $335,000.

MIDDLETOWN AREA

Old National Pike, 4612-Jose K. and Candace V. Pinto to Corey and Leidy Hodson, $370,000.

MONROVIA AREA

Viridian Terr., 4371-Winchester Homes Inc. to Connor John Frazier and Allison Jane Kiernan, $400,054.

MULLINIX AREA

Whitetail Ct., 1305-David K. and Suzanne M. Huddleston to Justin M. Pryor and Katherine A. Lederman, $462,000.

MYERSVILLE AREA

Rocky Fountain Dr., 714-Jason J. and Garcia K. Galey to Justin R. Lucido, $320,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Country Club Rd., 11008-Kevin D. and Stephanie S. Bindel to Nancy Carol Johnson, $440,000.

High Beach Ct. E., 6614-Brian M. and Jenna Sprague Wolford to Rebecca Ann Wilmoth, $225,000.

POINT OF ROCKS AREA

Brookshire Run, 1703-James G. and Betty L. Gansel to Jason L. Cunanan and Wilma Fulgueras, $310,000.

THURMONT AREA

Black Rd., 7248-James T. Fahey to Wendi O. and Bryan O. Dea, $339,000.

Franklinville Rd., 7512-Cheyenne Corp. and Clabaugh Construction to Jacob T. Jersild, $207,500.

URBANA AREA

Bartonsville Rd., 5642-Roy C. Lake and Cathy T. Flook to Dennys Passeto, $150,000.

Kendall Dr., 3823-Richard W. and Cynthia J. Bishop to Mandeep Singh and Rupinder Kaur, $599,900.

Pine Bluff Rd., 8412-MS Gladhill Farm Corp. to Joshua A. Wells, $317,130.

Travener Cir., 9131-Chunhui Xu and Yushu Wang to Christopher P. and Kelly L. Fields, $540,000.

WALKERSVILLE AREA

Chapel Ct., 200, No. 210-John D. and Leslie J. Connell to Chad M. Putnam, $134,000.

Main St., 10-Caitlin Hamilton to Bliss and Shelby Nicole Spillar, $339,900.