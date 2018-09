Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Baltimore Rd., 2505, No. 2505-6-Federal National Mortgage Association to Kenan Gu and Yan Cui, $183,500.

Cherry Valley Dr., 4720-Michael A. and Mary Ellen Kenealy to Nuwan and Mary Kenealy, $565,000.

Gaines Ave., 14311-Anthony and Kerrie Ettema to Marcello Goldberger and Carolyn Crow, $475,000.

Manor Village Lane, 15304-Catherine L. Flanagan and Patricia I. Piringer to Ryan A. Clapp, $340,000.

Parkvale Rd., 14428, No. 14428-Lyudmila A. Shaulova to Michelle Nicole Grenidge, $205,000.

Veirs Mill Rd., 12702, No. 49-203-Michael J. Horne to Sosina Mehari, $139,900.

BETHESDA AREA

Ashburton Lane, 10117-Michael L. Lazar and Sharon B. Fischman to Noam Ben Asher and Puina Gershon, $735,000.

Blaisdell Rd., 6920-Philippe and Sybille Ozanian to Catherine Marie Beresovski, $1.75 million.

Bristol Square Lane, 9847, No. 254-Casey S. and Leslie Michelle Johnson to John Thomas Wyble Jr., $355,000.

Burdette Rd., 8300, No. 420-FH Bethesda Corp. to Clinton and Adrienne Curtis, $778,220.

Charred Oak Dr., 8924-8924 Charrred Oak Corp. to Parham and Meetra Farid, $1.82 million.

Cromwell Dr., 5500-Stanislas Y. and Suzanne Kpognon to Michael Christopher and Alisha O’Halloran, $895,000.

Democracy Blvd., 7505, No. 31-B-Christopher James Orcoran to Pooyan Shafiei, $173,000.

Edward Ave., 9905-9905 Edward Avenue Corp. and to Z. Charles Ying and Jane G. Zhu, $1.23 million.

Honeywell Lane, 7205-SSB7205 Honywell Corp. to Matt and Dawn Jessel, $2.4 million.

Lambeth Rd., 5407-5404 Lambeth Corp. to John David Wagner and Lisa Christine Trivits, $1.3 million.

Massachusetts Ave., 6302-Stacy M. Okutani to Lindsey Ferris and Timothy Bushman, $865,000.

Northfield Rd., 5513-North Baltimore Corp. to Justin and Jessica Jay, $819,000.

Parkwood Dr., 9638-Kristen and Jeffrey Brinsfield to Alexander and Michelle Shiel, $775,500.

Robinwood Rd., 6112-Peter A. and Robert D. Spaeth to Mohammad Abu and Sajda Sultana Solaiman, $995,000.

Westbard Cir., 5301, No. 321-Rose Mary Splain Briggs to Oussama and Connie Eliane Ashy, $365,000.

Weymouth St., 10600, No. 10600-Stephen Hayes Edwards to Zhao Li, $245,000.

BOYDS AREA

Bear Creek Dr., 14102-Kevin J. and Dennis Loutoo to Dennis and Marie Loutoo, $424,100.

BRIGHTON AREA

Brighton Knolls Dr., 710-Relo Direct Government Services Corp. to Richard S. and Nayle C. Patterson, $659,900.

BURTONSVILLE AREA

Blackburn Ct., 10-Innovation Homes Corp. to Glenda Dianne Weber, $410,000.

Forsythia Terr., 14800-James P. Lashley and Marisa La Grende Lashley to Muhammed Faisal and Muhammed Fahad Faizi, $479,000.

Regalwood Terr., 4339-Nicole U. Smith to Christiana N. Hata and Andre R. Moore, $310,000.

Tapestry Cir., 3314-Jiangtian Fang and Zhengwu Lu to Priscilla Lemos and Alicia Terrell, $283,505.

CABIN JOHN AREA

Cypress Grove Lane, 8009-Shahab U. and Aeysha Chaudhry to Kara Christine Cunzeman and Marie Boasch Ruiz, $780,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Davan Dr., 12602-Karen D. Silverman and Doris W. Dellen Trust to Eric Rucker Puphal and Maria Ponce, $480,000.

Galway Dr., 12308-My Linh Pham to Tigist B. Getahun, $428,000.

Kushner Ct., 13601-John A. Alston Sr. to Stephen and Amanda Jones Ogden, $435,000.

New Hampshire Ave., 11813-Sharon Lynn Bernot and estate of Gale Strawn to Mauricio Navarrette, $379,500.

Two Farm Dr., 12904-Dawn Ellis and the estate of Dorothy Roberts Daudelin to Sandra A. Peveto, $400,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Blvd., 4600-Naomi R. Freeman to Aubrey L. Moss, $1.27 million.

Gavin Manor Ct., 8501, No. 11-Stephen D. Potts to Hoyt Sherman and Eda M. Joyce, $1.05 million.

Lynwood Pl., 8409-William and Julie Barrie Buchanan to Maria Carme Carbonell, $1.12 million.

Shepherd St., 3518-Christine N. Kohl to Andrew Brancaccio and Kaitlin Duff, $690,000.

Wisconsin Ave., 5610, No. 1102-Barry L. and Sigrun F. Haase to Ira and Linda Pastan, $2.3 million.

CLARKSBURG AREA

Brick Hearth Cir., 23405-Sharon O. Mokhtari to Donald C. and Deanna N. Duff, $515,000.

Catawba Manor Way, 13307-Jianxiong Chu and Fangfang Xu to Nathanael and Diana Allison, $565,000.

Cool Brook Lane, 13220-Pioneer Hill Corp. to Antonio Aguirre Jr. and Godofredo Herrera, $389,000.

Frederick Rd., 23105-Ian Greaves to Nichol John and Tanya Torcato Augustus, $464,900.

Newcut Rd., 22977, No. 1691-Essie Schloss to Joseph and Lisa Sabelhaus, $287,000.

Pond Pine Dr., 12148-Vo Dinh and Dieu Ha T. Nguyen to Daniel Woldetensay and Addisalem D. Menna, $226,175.

Webster Hill Ct., 7-Michael Corcoran to Divyeshkumar K. Kukadiya and Dayeben V. Virani, $385,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Centergate Dr., 15101-Jae Wol and Myung Kil Kim to Augustin Nguenkam and Akukeng W. Mba, $450,000.

Nees Lane, 2325-Mohammad Mokhtarzada and Firoozeh Taherpoor to Edgar Castillo Castro and Mildred F. Castillo, $459,000.

Sea Island Ct., 16610-Steven H. Greenfeld and Archana Singh to Marie Francoise and Guehenno Laborde, $700,000.

DAMASCUS AREA

Bethesda Church Rd., 12010-Ann R. Davis to Jaime Martinez, $399,900.

Greenel Rd., 9625-Jason D. and Frabchine L. Bergmann to James M. Fish and Irina Bogatyreva, $751,000.

Middleboro Dr., 10708-Kirk A. and Nancy J. Mize to Mary Beth and Desmond Michael Reid, $429,900.

DERWOOD AREA

Anamosa Way, 7623-Ahmed G. and Omayma A. Abutaleb to Ma Wah Wah Maw and Aung Din, $500,000.

Capricorn Terr., 7933-Kai C. Liu to Dong O. Lee, $351,000.

Wick Lane, 6928-Sonia Gupta to Javaria Iram, $263,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Eastmoor Dr., 113-Kevin and Elizabeth Conry to Dylan and Alia Lachmansingh, $450,000.

Heron Dr., 908-Appaloosa Investments Corp. to Rachel Seyeon Jeong and Matthew Miller, $379,000.

Northwest Dr., 429-Mary Burke and Vickie Lynn Stuart to Stephen G. Dillingham, $408,000.

GAITHERSBURG AREA

Amity Cir., 8315-Jose and Josefa Rodrigue to Wascar O. Terrero, $245,000.

Federal Ct., 34, No. 49-Real Estate Investment Firm MD Corp. to Genet Demisse and Abebaw Woldegiorgis, $159,000.

Girard St., 460, No. 408-Barbara M. and Melissa Taylor to Uben Sandin, $110,000.

Larchmont Terr., 17603-Bernard Orellana and Maria H. Flores to Jose A. Fuentes, $250,000.

Poinsetta Ct., 19317-Edward G. and Rebecca C. Beck to Cesar Torres, $425,000.

Silver Leaf Dr., 18023-James A. and Yang Suk McIntire to Rogger K. Valle, Franciles Valle Peche and Maria C. Benites Gonzales, $453,000.

Streamside Dr., 18330, No. 102-Gabriel Carbonell to Shlomo and Vered Yanay, $130,000.

Walker Ave., 25-Bank of New York to Jason Redmon, $357,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Almaden Pl., 14-Evert H. Campbell and Rhonda Sykes to Quanpei Liu, Yuqing Song and Yi Liu, $347,500.

Brandy Hall Lane, 11301-Harbans and Kamala Singh to Michelle Ching Hwei Yu, $609,900.

Chisholm Landing Terr., 10606-Shui Yu Chan to Sachidananda Mishra, $435,000.

Dodie Terr., 14617-Timothy S. Brown and Gretchen L. Hays to Gerald N. and Martina F. Fongyen, $675,000.

Fox Trail Terr., 112-Ronald J. and Abby L. Shumacher to Chris A. Karlovich and Kathryhn L. Brooks, $1.02 million.

Gravenhurst Ct., 18-Natalia Hougton to Ricci M. Hain and Ma Latt L. Minn, $355,000.

Keeneland Cir., 14508-Nanho Jang to Tanya Evans, $502,000.

Letterman Ct., 12-Joseph I. Kimmell and Patricia A. Hadi to Jay Scott and Kristen Leigh Blunt, $632,000.

Pebble Hill Lane, 14600-Felix Liderman and Zhanna Makarvova to Renhuan Xu and Xingcao Nie, $766,000.

Ramsdell Ct., 36-Kap Soo Kim to Lian Jin, $310,000.

Suffolk Terr., 12133-Deborah S. and H. John Reis to Zhenhe Li and Beverly F. He, $360,000.

GARRETT PARK AREA

Keswick St., 10811-Joanna G. Youle to Alexander Sotiriou and Elizabeth A. Nehrling Sotiriou, $695,000.

GERMANTOWN AREA

Celebration Way, 19821-Mina V. Le to Cheum Ni and Alice Sun Sarvis, $410,000.

Climbing Ivy Dr., 12817-Gregory C. Lewis to Roebrt Croat and Cindy Hsneh, $275,000.

Dunbar Terr., 13720-Stella Notzon to Jennifer T. Fox, $395,000.

Island View Cir., 12134-Bertrand D. and Linda L. Delpierre to Ri Shu Zheng, $250,000.

Lullaby Rd., 13802-Maria Milagros and German Escobar to Xuehan Li, $320,000.

Palmetto Cir., 13732-L&M. Real Estate Investors Corp. to Carmen Lynnette Baxter, $379,000.

Quail Woods Dr., 12344-Larry Deutchki to Idiat Tolani Alade Farri, $282,000.

Sanderling Pl., 13519-Ramadevi Gudi and Narayana Kulkarni to Javed Masih and Cicilia Francis, $600,000.

Snow Fields Cir., 18905-Bank of New York to Weixing Pan, $212,000.

Summer Oak Ct., 18785-Shivan and Syeda T. Ramcharan to Joseph G. and Audrey A. Deguzman, $311,000.

Waterford Hills Blvd., 13528-Michele N. Knight to Naser Raoufi Arani, $265,000.

Woodruff Ct., 13305-Cris Agusto and Serena Agusto Cox to Stephanie M. Taylor, $270,000.

KENSINGTON AREA

Cushing Dr., 5006-Kelly Marie and John Kent Mills to Michael David and Kerry Ryan Potolicchio, $630,000.

Ferndale St., 3102-HSBC Bank to Faycal Zarrami, $481,000.

Halsey St., 3916-Koushik and Omna Bhattacharya to Evangelia and Ioannis Skliras, $682,000.

La Duke Dr., 9922-Karen Franks and Helen Hanson to Aaron Douglas and Kristine Raak Hassinger, $875,000.

Stella Ct., 10800-Alison J. Garrity Barrat to Theodore Flores, $329,000.

LAYTONSVILLE AREA

Brink Rd., 7824-John F. and Dianne L. Abbott to Hipolito Quispe, $799,990.

Lochaven Dr., 8901-William R. and Elizabeth A. Kraham to Brenda Y. Fevrier Sullivan and Richard L. Sullivan, $435,000.

Seneca View Dr., 8200-Kenneth A. and Sue C. Phillips to Cris Agusto and Serena Agusto Cox, $479,900.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Desoto Ct., 10001-Thomas Joseph and Cynthia Pellegrino Moran to Byron and Cemile A. Valencia, $464,900.

Kanfer Ct., 9684-Ann B. Prentiss to Carlos C. and Kristi Taylor Sayles, $317,000.

Leatherfern Terr., 9800, No. 247-Antonio M. Martis and Maria Lourdes Dasilva to Kenneth G. Gemmell, $185,000.

Mills Choice Rd., 19044, No. 19044-Deborah Joan Oehmann to Alain D. Chu and Giaochau Tran, $80,000.

Royal Bonnet Cir., 18024-Elizabeth M. Ryan to Juan D. Marquez and Mirna Estela Marquez De Batres, $284,000.

Stedwick Rd., 10020, No. 10020-Howard Chenkin and Sally Ann Morales to Mario R. Soria Chisaguano, $130,000.

Yankee Harbor Dr., 7822-Maxine Chen and Ray Kee Sun Chen to Farid and Raouf Azzoug, $360,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Gatewood Ave., 10718-Larry W. Busching and Erik K. McConnell to Eric Vilain and Emmanuele Delot, $1.23 million.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bakersfield Ct., 14438-Kishore V. and Sharda K. Dighe to Abayneh Alemu and Medhant Eshetu Bogale, $280,000.

Beaverbrook Ct., 15310, No. 89-2G-Lillian Feingold to Lynne Flora Margolies, $135,000.

Bel Pre Rd., 3976, No. 3976-8-Pankaj B. and Nila P. Shah to Jose Estrada and Lama Alay, $85,000.

Clear Shot Dr., 2800, No. 5-35-Moon Seon NA to Hyun Ran Lee, $176,600.

English Orchard Ct., 12616-Silvia Evelyn Posada De Herrera to Joel Yves Bernard and Mirveline Jean Louis, $345,000.

Farnborough Ct., 3123, No. 259-B-D. Carolyn S. Ford to Frederick D. and Barbara A. Merkel, $174,000.

Glen Eagles Dr., 3814-James C. and Pamela W. Cooper to Ronald E. Holsey, $670,000.

Hewitt Ave., 3350, No. 302-Beverly A. Dodson to Bethlhem Mengesha, $120,000.

Interlachen Dr., 15101, No. 1-518-Shelly and Rochelle Suzette Ekhtair to Qadir T. and Vivian Y. Abedus Salaam, $205,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-902-Stephen A. and Alexis K. Walter to Veronica and Rafael Mevorach, $122,000.

Kandinsky Loop, 157-Winchester Homes Inc. to Nigatu Ambo and Awetash Addo, $162,298.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 716-Elaine and Jeffrey B. Zarin to Hillisa S. Janoff, $285,000.

McVeary Ct., 2503, No. 11-the Secretary of the United States Dept to Nicole E. Cecil, $140,750.

Olympic St., 3510-Aras Mermer to Tobias M. Ventura, $395,000.

Saint Helen Cir., 2911-Tezera A. Bellehu and Almaz T. Araya to Luis Gomez and Amalia M. Quinonez Galvis, $425,700.

Silverdale Dr., 2704-Lani T.and John B. Kienker to Marino F. Figueroa and Richardo Figueroa Cruz, $416,000.

Wallbrook Ct., 15301, No. 48-3F-Rebecca A. Saltz and estate of Ethel Jean Saltz to Valerie Anita Bartlett, $98,000.

Wilton Oaks Dr., 13110-Diana M. Stayman to Canquan Zhao, $425,000.

OLNEY AREA

Dutchess Dr., 18325-Debrah W. Miller to Tobin Marc Fried, $465,000.

Old Baltimore Dr., 3713-Edwin J. and John E. Parker to Sandy R. Sellman and Richard A. Coward, $569,930.

POOLESVILLE AREA

Hoskinson Rd., 17417-Jerome M. Hobart Jr. to Guillermo E. Simpson and Laura V. Dunes, $217,000.

Wootton Ave., 19555-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to James E. Brown, $330,000.

POTOMAC AREA

Bytham Ridge Lane, 127-Winchester Homes Inc. to Nruce Q. Yang and Mi R. Kim, $1.12 million.

Coach St., 8200-Paul F. and Ellen R. Kruse to Christian Schneider, $1.19 million.

Gainsborough Rd., 10000-Sachin N. and Sweta S. Shah to Karaina Yu and Aaron Liu, $900,000.

Halesworth Dr., 1138-Debra B. Morgenstern to Dan and Stephanie Fulop, $710,000.

Lincolnshire Dr., 12736-Thomas M. Morrison to Brian F. and Margaret L. Koosed, $970,000.

Rosalinda Dr., 11813-Jane V. and Alice V. McKenna to Danny Mi and Wenchong Weng, $670,000.

Tobytown Dr., 12605-Housing Opportunities Commission to Mary Wilson, $121,068.

Tobytown Dr., 12655-Housing Opportunities Commision to Linette Harrison, $110,832.

ROCKVILLE AREA

Blackwell Rd., 9405, No. 309-Shannon Eng Kheradmand to Andrew Richard Bouis and Jonna Yichia Lee, $386,000.

Braxfield Ct., 12409, No. 524-Gerald S. Gelfeld and Dana Aronovich to Zhongmou Chen, $180,000.

Cedarwood Dr., 11106, No. 203-Sarah T. and Eric D. Weis to Ashkan Hodjatzadeh and Karin Hasse, $350,000.

Crofton Hill Ct., 10-Sandra A. Wade to Zan Wang, $637,000.

Diamond Cove Terr., 15313, No. 8-8-John Paul and Susanna Eighmney to Petar Petrov, $265,000.

Grand Champion Dr., 804, No. 10-305-Huan Tang and Weimin Zhou to Liang Lii and Zei Pao Huang, $379,000.

Hampton Mill Terr., 10807, No. 508-Shane R. Onufrock and Elizabeth M. Rienzo to Michael J. Chow, $255,000.

Horners Lane S., 327-Tom M. Mackin to Michael J. Nagan and Laura Nagan Brown, $380,000.

Macon Rd., 4715-Lincoln Stuart to Jarrett L. and Keyla Y. Cooper, $422,600.

Oak Knoll Terr., 207-940 Key West Corp. to Jung Myung Bae and Roberta Choi, $720,000.

Overlea Dr., 9306-Lynda Catherine and Warren Alden Brinson to Jonson Lum and Man Xie, $790,000.

Ralston Rd., 10917-Gloria P. and Richard H. Gross to Joseph H. and Ariana H. Tipograph, $812,000.

Tudor Lane, 5806-Brian and Jessica Nysenbaum to Danny E. and Candace D. Robertson, $705,000.

Watkins Pond Blvd., 111, No. 3-201-Susan L. Olsen to Ranjan Pant, $349,900.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Aldenham Ct., 19125-Robert E. Acevedo to Monica D. and Clayton M. Costa, $255,000.

Arista Manor Way, 12005-Karyn S. Ross and Susan K. Meadows to Ruschelle S. Reuben and Maima Daba Barclay, $658,000.

Doxdam Terr., 11612-Howard J. and Amy L. Hall to Ivonne R. Salazar, $360,000.

Milestone Manor Lane, 12303-Tuyet Let and Son X. Cao to Kevin G. Ordiales and Adina Perlow, $526,000.

Seneca Crossing Dr., 21308-Elmar and Kathryn Gliger to Howard J. Hall and Amy J. Hill, $600,000.

Valley Bend Dr., 11286-Winton Lee and Susan Haynie Hill to Zhumingxin Zhu and Yillinm Bao, $348,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 810-Edward Thurston to Claire E. Hildebrandt, $247,000.

Dale Dr., 405-Francis and Margaret G. Foley to Kyle P. McElroy and Lee J. Altamirano, $595,000.

Eastern Ave., 7915, No. 710-Cindy and Hector Herrera to Anastasiya M. Osborne, $330,000.

Holman Ave., 2509, No. 2506-Emily Linde to Allen and Elaine Minzer, $280,500.

Philadelphia Ave., 816-Amit and Jacey Natanzon to Nicholas V. Cota and Elen A. Feinstein, $732,500.

Ritchie Ave., 736-Kristen A. Barnes to Pavel Takmakov, $396,000.

Wayne Ave., 624-Zachary and Lauren Chitwood Schauf to Darrell Joseph and Anna Rebecca Smith, $579,000.

13th St., 8005, No. 202-James Arthur and Miyoshi Michelle Thomas to Harold and Rene Fruchter, $330,000.

TAKOMA PARK AREA

Garland Ave., 7227-Audrey M. and Aldo Joseph Lemucchi to John A. Coughlan and Lucia C. Lykke, $532,500.

Lockney Ave., 8124-Sharon A. Keyser to Mason Calder Imgram and Kelsey M. Ryan, $375,000.

Valley View Ave., 4-Ari B. and Lauren B. Holtzblatt to Jonathan Michael and Ivy Michelotti Valant, $776,000.

TWINBROOK AREA

Calvin Lane, 505-Tracy L. Castle to Jeffrey G. and Michelle L. Moser, $386,250.

Tweed St., 1713-Paramount Investments Corp. to Richard P. Stumpf, $372,500.

WHEATON AREA

Brunswick Ave., 10404-Gloria E. Esmilla Reyes to Matthew Bare and Alexandra Samaniego, $387,000.

Clement Lane, 12304-Saw Myint and Hla Hme to Laverne Rens, $440,000.

Galt Ave., 11402-Matthew J. Moosey to Solomon H. Yetafferu and Haregawa T. Kebede, $355,000.

Ivanhoe St., 11905-Nicolas and Elizbaeth Ayechemi to Taing Heng Bo, $350,000.

Saint Margarets Way, 10717-Anita J. Elder and estate of Audrey C. Elder to Ahmad R. Hodjat and Faramarz Mamdouhi, $295,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Morland Dr. S., 5738-Ahmed M. and Yasmine S. Monib to Amy M. and Bruce E. Selby, $439,900.

BRUNSWICK AREA

D St. E., 401-HD Real Estate Investments Corp. to Bradley R. Croizier and Alexandra R. Schmier, $245,000.

Virginia Ave. S., 19-Rippeon Properties Corp. to Sarah E. Szymczak, $179,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Manheim Pl., 3912-Daniel G. and Tricia A. Beveridge to Lawrence A. Sinacore, $241,400.

EMMITSBURG AREA

Harney Rd., 10619-Philip K. Rauh to Frederick J. and Maria G. Cornelius, $485,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Ballenger Run Blvd., 6606-NVR Inc. to Yahir Martinez and Patricia Madera, $291,000.

Butterfly Lane, 1319-Roy H. and Barbara E. Taylor to John Wilbert and Jennifer Christine East, $130,000.

Consett Pl., 15, No. HG-Brookfield Relocation Inc. and Marcy Rafferty to Joseph E. McCormack Jr., $180,500.

Duke Ct., 5321-Thomas Pham and Van Tran to Sue and Dong Zhang, $242,000.

Jefferson Blvd., 5928-Ian Higgins and Megan Stark to Mary Elizabeth Custer and Taki Negas, $373,000.

Lancaster Pl., 569-Alban Place Limited to Oscar Garcia and Adela Gonzalez, $236,800.

Linden Ave., 201-Jason E. Hamilton to Jeremy Bruno and Heather Ravenscroff, $264,900.

Posey St., 6316-NVR Inc. to Amy Hatzis Van Haren and Colin Van Haren, $316,339.

Sandpiper Ct., 6725-Rising Realty Corp. to Eric T. and Hilary Yancey, $248,000.

Tarrington Ct., 6433-KH Investment Properties Corp. to Brian A. Barton and Katie D. True, $234,000.

Yellow Birch Way, 5355-NVR Inc. to Francis G. Dohnji and Larissa B. Nyonkaa, $346,500.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bentz St. S., 28-Allison M. Dineen to Amy, Thomas and Kathleen Shellabarger, $181,000.

Blue Leaf Ct., 902, No. 3D-Joseph W. Davis Jr. to David Baruch Gordon and Xiaoqin Lu, $158,000.

Fairview Ave., 713-Frances Guest and John Michael Rosenwald to Theodore Peter and Suzanne Eileen Burkhardt, $310,000.

Holden Rd., 755-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Terri M. Braddock, $521,926.

Market St. S., 213-John and Harriet E. Lankford to Michael A. and Caitlyn F. Johnston, $385,000.

Monocacy View Cir., 1826B, No. 50B-Ellen M. Lawrence to Frederick E. Waddell Jr., $205,000.

Waterside Dr., 2500, No. 106-Ann C. Harris and Laura L. Jackson to Robert Carig and Lyn Preston, $225,000.

Windsail Ct., 7996-Fiona Dias to Scott Daniel Arneson, $228,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Buell Dr., 97-Paul E. Burick to Bernard E. Mambo, $254,000.

Driftwood Ct., 2502, No. 1C-Estate of Peter Stephen Ligocki Sr. to Dixie Lee and Stephen Robert Cerutti, $165,000.

Fieldstone Way, 1909-Kelly and Karin Anne Pindle to Donna Hsueh Chen Luke and Gary Hill, $280,000.

Lawler Dr., 1227-Drsfa Corp. to Kelli Ann Oswald, $305,000.

Waterford Dr., 862-Emw Corp. to Brian and Anna Ashby, $195,000.

IJAMSVILLE AREA

Ijamsville Rd., 5320-Andrew C. and Sharon L. Sickler trusts to Allie S. Watkins and Kathleen M. Moe, $1.5 million.

Rochefort St., 5811-NVR Inc. to Marci Vinal, $395,000.

Tinder Box Cir., 4541-NVR Inc. to Diana Damm, $374,090.

MIDDLETOWN AREA

Agate Ct., 4395-Robert Hume Hartman Jr. and Tara Lynn Ketteringham to Jeffrey and Kristina Angel, $275,000.

MULLINIX AREA

Lantern Hill Ct., 910-Terry R. and Michelle M. Hershberger to Abire Lekezime, $400,000.

Sycamore Rd., 207-Landmark Investment Properties Corp. to Thomas F. Cox, $293,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Joseph Ct., 5704-Jason B. and Kerry C. Oswald to Thomas S. and Kirsten M. Juul, $263,500.

White Pelican Way, 10253C, No. 103C-Lan A. Huston to Karen E. Kerrigan, $162,500.

THURMONT AREA

Easy St., 117, No. 33-Diane N. and Robert M. Chamberlin to Larry and Donna Lee Eby, $175,000.

Main St. W., 18-Yvonne Brown and estate of Anna Mary Humerick to Jennifer Kolb, $109,000.

URBANA AREA

Bothwell Lane, 9654-Peter Bruce and Paula S. Deppen to John Schidlovsky and Lenonre R. Magida, $442,400.

Clendenin Way, 9075-John M. Rusinko to Richard S. and Agnes A. Hubbard, $537,900.

Knott Lane, 9083-Main Street Homes at Urbana Corp. to Ramanaganapathy Kandaswamy, $429,082.

Royal Crest Cir., 9682-Shawn P. and Janet S. Kilcoyne to Robert A.and Johanna C. O’Branovich, $482,450.

WALKERSVILLE AREA

Adventure Ave., 8814-Cheryl Gipson to Bryan Francis Stillman, $276,000.

Greenwich Dr., 128-Gavin J. and Melissa C. Donahue to Katherine Louise and Gregori John Trojan, $415,000.

Woodsboro Pike., 9721-Donald L. Ausherman Sr. and Lisa Ann Millberry to Joshua M. Tabler, $155,000.