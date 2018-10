Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc.

ASPEN HILL AREA

Bartlett St., 13411-Haoran Zheng and Lin Tong to Zan Xin Wu and Wanchan Liang, $419,000.

Clayton St., 14219-Julio C. Jimenez and Maria M. Ocacio to Birhanu Tegene and Tigist Seifu, $424,000.

Manor Village Lane, 15331-Ann Mitchell to Dudley J. and Alice W. Schwartz, $421,000.

Robindale Dr., 12700-Paul Sheinman to Zhi Zheng, $450,000.

BETHESDA AREA

Audubon Rd., 5415-Sheldon I. and Margert London to Paul Douglas and Lori Ann Manca, $1.4 million.

Bradley Blvd., 5717-Spring Valley Corp. to Peter R. Zeidenberg, $1.73 million.

Brook Lane N., 8315, No. 2-1205-Gladys L. Wood to Dalys Alexis Keith, $311,500.

Burdette Rd., 8300, No. 460-FH Bethesda Corp. to John J. and Marian J. McDonnell, $610,078.

Chelsea Lane N., 4601-Robert P. and Haya R. Hopkins to Ethan and Eugena Bregvall, $1.06 million.

Crown St., 5201, No. 1-Karen M. Karch to Stephen Potter and Jacqueline Clevette, $825,000.

Dickens Ave., 10006-WWK Construction Inc. to Negar Homayounfar and Ali Norsat, $1.4 million.

Fairmont Ave., 4801, No. 510-Sunny Yang Kim to Julia S. Fortin, $439,900.

Jamestown Rd., 5012-Thomas E. Arend Jr. to Roman Majtan and Luisa Fernanda Lopez Gordillo, $1.2 million.

Laureate Way, 10015-5400 Grosvenor Corp. to Alan I. and Aimee S. Bauer, $1.45 million.

Phoenix Dr., 5807-Douglas Construction Group Corp. to Jason M. Nietupski and Yi Liu, $1.52 million.

Westlake Terr., 7401, No. 802-Lakshmi and Palligarnai T. Venugopal to Ayesha Malik, $300,000.

Weymouth St., 10607, No. 10607-Keith T. Cappellini to Nicloette M. Jimenez, $284,000.

Winterberry Pl., 7813-Thomas D. Arledge and Cheryl A. Haar to Matthew Lee and Joanna Wu Gerhardt, $852,000.

BOYDS AREA

Manor Crest Lane, 21901-RVS Holdings & Investments Co. to Suresh Sukumar and Vijayalakshmi Selvapathy, $625,000.

BRIGHTON AREA

New Hampshire Ave., 19210-Ted P. and Teresa M. Chaconas to Richard P. and Maria Kolanowski, $310,870.

BURTONSVILLE AREA

Aldora Cir., 14115-Kenny Phan to Ogchi Irondi, $249,000.

Castlemoor Ct., 14203-Helen J. and Norman M. Negal Jr. to Woensel Gebremichael and Solomon Beckle, $250,000.

Isleswood Terr., 4304-18 Armatho Nesty Group Corp. to Denise and Michael Wills, $288,000.

Santini Rd., 15313-Pat and Charles F. Defilippo to Edvin E. Reyes Lemus and Jose A. Portillo, $75,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Bregman Rd., 13205-Toni Michelle Jackson to Elizbeth Suazo, Victor A. Hernandez Suazo and Maricio Hernandez Suazo, $409,900.

Castle Terr., 3609, No. 115-96-Khail Salih and Mahir Haroun to Fasil D. Tekleyes, Kassech Balecha and Kirubel F. Demissie, $215,000.

Eldrid Dr., 306-James Shin to James Hwal Lee and Byung Chan Kim, $400,000.

Hawkshead Terr., 12719-Jay E. Megary to Etelvina Angelica Herrera, $325,000.

Meadowood Dr., 12619-Charles Scott Lester and estate of Perry A. Lester to Eric Sepler and Joan Stevenson, $500,000.

Sir Thomas Dr., 3301, No. 6-B-31-Carolina Young to Emmanuel S. Akinbolaji, $182,000.

Two Farm Dr., 13112-Matthew C. and Catherine M. Minahan to Erik J. McConnell, $600,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Dr., 4820, No. 103-Zachary W. Preminger to Victoria Dixon, $316,000.

Greystone St., 5522-William E. Chaplin and estate of Alice P. Chaplin to Miriam D. Rosenathal and Michale Phillips, $950,000.

Morgan Dr., 4805-Leonard and Mona Mitnick to Gabriel Arteaga Huerta and Teresa De Lourdes Baeza Laborde, $998,000.

Stanford St., 4212-David P. Modell and estate of Eleanor S. Harris to Margaret C. McElroy, $1.02 million.

Woodbine St., 3527-Rebecca S. Gitner to Antony M. and Katherine D. Cappert, $1 million.

CLARKSBURG AREA

Cherry Branch Dr., 12327-Paul C. and Lauren H. Rohwer to Olivier D. Bityeki, $720,000.

Egret Aly., 22403-Winchester Homes Inc. to Man Fung Wong, $399,900.

Frederick Rd., 23500-L.H. Musser & Sons Inc. to Carol Jean and Dennis Marvin Griffith, $100,000.

Orsay St., 13263, No. 607-Hong Liu to Weiping Sun, $275,000.

Rainbow Arch Dr., 23324-Insource East Properties Inc. to Aubrey and Teresa L. Watkins, $680,000.

Sweetspire Dr., 22617-Timothy P. and Bahia I. Irgens to Ali and Azadeh Seyedghasemi, $405,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Harding Lane, 1216-Theresa M. and Michael E. Waters to Scott Rainwater, $475,000.

Old Barn Ct., 14721-Nathan Richards and Pamela J. Weinel to Patrick and Arielle Arsenault Benoit, $440,000.

Southview Ave., 412-Mohamed M. Kheiry to Holger Antonio Maza and Ximena A. Saltos, $669,500.

DAMASCUS AREA

Clarksburg Rd., 26911-Nadean B. Pedersen to Danielle V. and Christopher Tate, $289,500.

Gulfstream Ct., 10801-David D. and Janet L. Liddle to Andrew E. and Lauren M. Fisher, $391,000.

Middleboro Dr., 10709-John V. and Bernadine Bruno to Matthew and Briann E. White, $450,000.

DERWOOD AREA

Avery Park Dr., 5726-John B. Casler to Christian Andrew Johnson Medina, $860,000.

Decker Pl., 16308-CSP Associates Corp. to Arlene L. Hankinson, $703,000.

DICKERSON AREA

Big Woods Rd., 21201-Federal National Mortgage Association to Betty Jean Wilkins, $165,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Burnt Mills Ave., 306-Leon M. and Ellen H. Taksel to Joshua and Rachel Musicante, $415,000.

Eisner St., 408-Doris Dunietz Shapiro to Deydalia and Marilyn Ventura Menjivar, $408,500.

Hillmoor Dr., 409-Mary Ellen Saunders to Thomas and Christina K. Heidenberger, $551,000.

Oak Leaf Dr., 11461-Pascal and Do Van Tran to F. Getahun Zegeye, $328,000.

University Blvd. W., 330-Thomas Hodge to Gillero R. and Raquel E. Tituana, $269,000.

GAITHERSBURG AREA

Anna Ct., 38, No. 276-Lisa Frielinghaus and Daniel G. Howcroft to Jennifer R. Nerio and Edwin A. Erazo, $210,000.

Grange Hall Dr., 237-Patricia and Kenneth Bach to Ashley N. Lozupone, $459,000.

Mattingly Terr., 20023-Bogumil Bazyluk to Jennifer and Tulio D. Pereira, $367,000.

Prince Hall Ct., 7700-Richard Duan and Ying Li to Nixon and Remedios E. Olaso, $345,000.

Spring St., 28-Fernando De Jesus Vazquez to Tajana Little, $359,000.

Swarthmore Ave., 305-Linda J. Slothouber and Christopher F. Amigo to Sheila Rose B. and Rodolfo Merece Jr., $466,000.

Weatherburn Pl., 11102-Ahmadou Bamba Ndiaye to Mariela Verenice Reyes and Leticia Melendez, $276,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Big Acre Sq., 35, No. 20-9-Janet Garner to Hong Liu and Rutao Lan, $301,000.

Brougham Way, 14701-Melanie Mecca to Erica Lynn Tokar and Matthew Garrett Stone, $610,000.

Doe Lane, 12827-Jonathan K. and Janet S. Korol to Sarah Walker, Robert Walker, Harold Hoffman and Kathleen Hoffman, $1.06 million.

Freas Dr., 11233-Key Mak and Lai Yee Victoria Mak Lau to Omri Shafrir and Maya Sela Shapiro, $685,000.

Haddonfield Lane, 13516-John W. and Pamel J. Ross to Christopher M. and Nathalia M. Tobin, $875,000.

Kent Oaks Way, 608-Donald L. and Kathryn Daley Rheem to Harpreet S. and Sareena K. Bhutani, $810,000.

Longdraft Rd., 400-Philip Curtis Wheeler and Jenny Zhengyu Lin to Wing Sze Tang, $475,000.

Query Mill Rd., 13400-Jordan M. Spivok and Philip J. Collins to John Anthony and Carrie Wilkinson, $800,000.

Seurat Lane, 12505-Javier Edgardo Hernandez Fuentes and Javier E. Hernandez to Javier E. and Elizabeth D. Hernandez, $575,000.

Urban Ave., 222, No. 222-Xiao X. Shi to Nathaniel E. and Linda H. Quinones, $419,000.

GERMANTOWN AREA

Afternoon Lane, 20463-Grant A. Harrelson to Farnam H. Hakimi and Neol Schffer, $280,000.

Chalet Dr., 18020, No. 17-101-O.M. Jahagirdar to Richard and Liz Fernandez, $159,800.

Country Ridge Dr., 13270-Diana Fink and Charbel Moussa to Marla Diega Amaya, $300,000.

Galway Bay Cir., 19605, No. 204-Leigh E. Snyder to Shawyna R. La Qua, $195,000.

Kildare Hills Terr., 13530-NVR Inc. to Yan Gao, $499,990.

Laurel Grove Pl., 12520-Jayaram and Jaya Sridharan to Rigoberto Lemusd Amaya and Edis O. Cedillo, $225,000.

Palmetto Cir., 13770-Martha Granja to Holly King and Jonathan Lapkoff, $200,000.

Ranworth Dr., 19201-Carol A. Walker and Janet P. Silverthorne Walker to Charles Osel, $480,000.

Shadyside Lane, 13003, No. 12-212-Pei Yun Song to Lashonda R. Coleman, $213,500.

Sparkling Water Dr., 18815, No. 4-A-Alexander M. Schwing and Erika Hatasukirei to Yevedzo Chitiga, $190,000.

White Saddle Dr., 19648-Jun Hua Hsu and Hsing Ho Vashahsu to Lisa B. Norris, $280,000.

KENSINGTON AREA

Ambler Dr., 4418-Christopher M. Shoemaker to John and Kathryn Wasp, $685,000.

Findley Rd., 2895-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Edward, Judy and James Tung, $474,990.

Hill St., 9713-Moshe and Margo Gottesman to Paul Laban and Sarah White, $787,500.

Strathmore Ave., 4921-Mark E. Luther to Emmet R. and Emily R. Hamlin Smith, $591,000.

LAYTONSVILLE AREA

Brooke Knolls Rd., 20916-John S. and Sandra R. Forrer to Joel Alexander and Aida Elizabeth Brubaker, $465,000.

Mariner Ct., 8312-Gary Alexander Laptosh and estate of Wayne Peter Laptosh to Michael D. and Joyce L. Stanley, $355,000.

Watkins Rd., 9915-Wojciech Biskup to Ara and Hasmik Petrossian, $515,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Way, 9837-Alma E. Garst to Sarai Elena Carrasquaero, $215,000.

Crested Iris Way, 19734-Catherine A. Dela Cena to Lourdes Zoe Seda Rivera and Javier Alexis Lorenzo Seda, $270,000.

Desoto Ct., 10004-Nicholas S. Nunzio Jr. to Wilver Lara Zavala and Gilma Marsol Hernadez Lara, $445,000.

Hellingly Pl., 9742, No. 196-Stephen F. and Chantal Preuninger to Orly Mechaly, $110,000.

Keymar Way, 19308-Rosario D. Roxas to Alma Argentina Perez and Bruno Amed Perez Lucas, $240,000.

Maple Leaf Dr., 10055-Michelle N. Thomas to Charles A. and Deborah S. Roth, $299,000.

Royal Woods Ct., 10344-Monica N. Coleman to Nathan David Blankenship, $217,450.

Torrey Pond Pl., 20114-Ngoc Nga Thiand Thanh Quoc Tran to Misael G. Diaz and Dominga B. Argueta De Diaz, $310,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Avenel Rd., 9407-Rhea N. Lewis to Subir and Mohuya Jessie Gomes, $349,000.

Piney Branch Rd., 8830, No. 211-Estate of Walter L. Debnam Sr. and Tracy R. Staton to Mekdelawit L. Kassa, $130,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bassett Lane, 15411, No. 24-C-Lawrence J. Israel and estate of Herbert H. Israel to James Swab, $390,500.

Bluet Lane, 12916-Christina and Nickolaos Tsigas to Gina R. Calvachi and John Christopher Earley, $499,000.

Cold Meadow Way, 2351-Sharmila Shrestha to Emin A. and Sevcan Dilek, $399,000.

English Orchard Ct., 12660-Erik Melis to Benjamin W. and Ayda Joyner, $398,000.

Glenallan Ave., 2407-Winchester Homes Inc. to Ibironkeh M. Lewis, $440,900.

Hewitt Ave., 3429, No. 216-Morteza Samadian to Jessie Spear and William Felling, $195,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-107-Elaine Marie Rusing and estate of Rose Caponiti to Miranda Anhong Chai, $167,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-201-William Alan Anderson and estate of Olive Jean Brown Anderson to Cindy Yi, $175,000.

Littleton St., 12423-Max B. Sawicky and Melanie D. Saunders to Adey Getaneh Haile Mariam, $353,000.

Minden Rd., 3904-Gilles and Donna M. Gouin to Monica Mourao, $415,000.

Park Vista Dr., 1909-Rezaur Sikder to Javier Canales and Johanna Arias Bonilla, $399,900.

Sanctuary Ct., 1108-NVR Inc. to Tracey and Alex Lloyd, $814,910.

Soaring Wing Lane, 13775-NVR Inc. to Jamil Razzak, Abdul A. Razzak and Rania Galal Darwish Suliman, $728,305.

Weller Rd., 3006-Samuel E. Wagner and Tamara L. Auger to Jose L. Vasquez, $325,000.

OLNEY AREA

Hines Ct., 2-Parmount Investments Corp. to Dawist S. Dagie, Tsegaye A. Tadesse and Henok A. Tadesse, $343,000.

Paladin Dr., 18204-Jordan D. Post to Dereje Y. Gebretsadik, $350,000.

Tidewater Ct., 3309, No. C-16-Joseph C. and Dora Francine Joyner to Robert John and Edyta B. Cousens, $249,900.

POOLESVILLE AREA

Hoskinson Rd., 17433-John A. and Emily A. Brewer to Ruobing Wang, $228,000.

POTOMAC AREA

Angus Pl., 11221-Louise M. Gariepy to Jason H. and Brynne Seifert, $660,000.

Bytham Ridge Lane, 139-Winchester Homes Inc. to Brenda R. Manuel, $1.09 million.

Coddle Harbor Lane, 7634-Kurt and Barbara S. Meyers to Alfonso and Nelida I. Florez, $485,000.

Flowerfield Dr., 13527-Ji Liang Chang and Lu Hsia Ho to Liusongsen Yang, $737,500.

Garden Way, 10105-Merrill and Sandra J. Cohen to Khawaja Aftab Ahmad, $1.25 million.

Heatherton Lane, 7514-Rosario S. Manarolla and Beatriz Hood to Oren and Arielle Poleg, $652,000.

Oaklyn Terr., 9204-Steven J. Schwartz to Mathew Brobson and Ping Hu, $1.35 million.

Sleepy Hollow Lane, 8713-Robert S. and Barbara T. O’Neil to Matthew E. and Lindsey Levine, $841,000.

Vantage Ct., 10600-Michael Ball and Iryna Sivinska to Fei Wang and Fang Fang, $853,888.

ROCKVILLE AREA

Boiling Brook Pkwy., 4800-Wilma A. and Cleo B. Long to Michael Barrow and Samantha Crew, $389,900.

Brentford Dr., 5201-Sonia C. Bell to Arif Sisman and Jessica Potter, $449,000.

Courthouse Sq., 22, No. 408-Amy Marianne Harris and estate of Keith W. Johnson to Barbara M. and Thomas P. Wolf, $325,000.

Crossfield Ct., 5103, No. 340-Esperanza D. and Julian C. De La Pena to Li Njung Chou Chen, $129,500.

Elmcroft Blvd., 333, No. 5-304-Yuko and Izumi Asano to Jason Li, $358,000.

Grosvenor Pl., 10401, No. 214-Rebecca Chaudary to Kenneth Lee Dorsey, $169,500.

Hardwicke Pl., 10-SRK Real Estate Corp. to Tsering D. and Tashi Kenzom Wangkang, $665,000.

Huntover Dr., 11225-Kenneth Michael Megrath to Carlos I. Suarez Anzorena and Carolina Tagliabue, $2.24 million.

Monroe St., 4, No. 4-606-Lawrence and Judith B. Braslow to Matthew J. Waksmunski, $150,000.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 508-Patrick A. and Alica Y. Chin to Lucy J. Biven, $405,000.

Ritchfield Ct., 32-Stanley Bretner to Xiang Liu, $485,000.

Saint James Rd., 12509-Gerald K. Gimmel and estate of Francis D. Cowatch to Thomas D. and Kuo Hon Jennifer Walker, $652,000.

Valerian Ct., 47-Karim A. and Courtney L. Wassef to Lynn Dawson, $670,000.

Whippoorwill Lane, 12113-James A. and Lisa M. Thiel to John F. and Jennifer Joi Karmon Lazar, $899,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Apperson Way, 11513-Sheila R. and Rodolfo Merene to Memunatu Lake and David Barnett, $302,000.

Ashbrook Ct., 11831-Ruby Lee to Jeffrey G. and Kenia N. Ibanez, $225,000.

Flowerton Pl., 11418-Anila Khetarpal to Rachel B. and Leah E. Kelly, $295,000.

Morning Star Dr., 11714-James F. Hobson to Bilig Ordos and Saihanjula Heshig, $563,000.

Sojourn Ct., 21047, No. 70-Tara Hyon Yi to Marie Suze Montina Harris and Leonardos Voulgarakis, $325,000.

Zebrawood Ct., 11728-Jacinta Marie Walker to Ri Shu Zheng, $200,000.

SILVER SPRING AREA

Blair Mill Rd., 1220, No. 1405-Jordan Bloom and Batya G. Metalitz to Carolyn Wilson and Gabriel Minc, $405,000.

Dale Dr., 1205-Anne B. Claiborne and Andrew J. Grotto to Shaunna Leigh Thomas and Matthew Butler, $925,000.

Kingsbury Dr., 9100-Thomas J. and Carrie S. Solomon to Nicholas F. Alarif and Jessica Zelt, $589,000.

Piney Branch Rd., 7500-K2NC Corp. to Rodin Mehrbani and Shantel Meek, $553,750.

Rowen Rd., 805-Robert L. and Heather C. Padgette to Talesha Joy Reynolds and Michael Lewis, $825,000.

Wayne Ave., 930, No. 503-Adam J. Bahr to Xiao Li Guo and Lin Lu, $320,000.

TAKOMA PARK AREA

Auburn Ave., 702-Trudy A. Mitchell Gilkey to Adaeze B. Enekwechi, $675,000.

Gilbert St., 711-Dena Grant and estate of Marion T. Cunningham Jr. to Brook Asefa Desta, $400,000.

New Hampshire Ave., 6906-Jane and Drew Spalding to Juan A. Castillo and Maria Angela Ventura Hernandez, $470,000.

Wabash Ave., 700-Robert E. and Teresa Childs Page to Nitin Sawhney, $630,000.

TWINBROOK AREA

Crawford Dr., 5722-David S.B. Korchak and Noami Matana to Nicholas Detsch and Yulia Semchenko, $410,000.

Vandegrift Ave., 5817-Eric David and Adam F. Hensel Briscoe to Hsu Chiung Chen, $405,000.

WHEATON AREA

Amherst Ave., 10853, No. D-Ivan R. Rohena Quinquilla and Maryam Cosme Negron to John F. Rogers, $299,500.

Belgrade Rd. N., 704-Tina A. Guistiniani and Robert J. Custer to Aryeh Yaakov Yitzhcak Sobol and Chana Necha Frost Sobol, $417,000.

Bucknell Dr., 10937, No. 19-Heather M. Laing and Aishling M. McGinty to Andrew Won and Nobu Iwata, $358,000.

Cody Dr., 1710-Jessica Parry Probst to David B. and Susan K. Peterson, $433,000.

Georgia Ave., 9900, No. 27-110-Louiza Nerantzis to Wandee Hirunvaranatee, $189,000.

Judson Rd., 12003-Keivon Mizrahi to Jaime D. and Trifina Del Carmen Reyes Caceres, $391,000.

Medway St., 3009-Steven and Elizabeth Dawson to Andrew Arensburger and Judith Ann Rockhill, $490,000.

Soward Dr., 11517-Gary Carswell to Andrew W. and Caitlin Victoria O’Donnell Davis, $454,000.

Frederick County

BRUNSWICK AREA

E St. E., 816-David Austin Hickman to Lisa A. and R. Mark Ahalt, $199,900.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Newington Rd., 4658-Kathy D. Frazier to Michael J. Clark, $379,900.

EMMITSBURG AREA

Seton Ave. N., 317-Kathyrn M. Dilbeck and Joan M. Rodgers to Carolyn Y. Youngbar, $140,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Bamburg Ct., 5213-Dawn K. and Morgan M. Kelly to Reynaldo, Dinora D. and Claudia Espinoza, $270,000.

Butterfly Lane, 6320-Federal National Mortgage Association to Lawrence Bathaung, $230,000.

Cypress Ct., 7187-Preston Preece and Gabriella J. Jaurez to Katharina J. Donohew, $137,500.

Judicial Mews., 7125-U.S. Bank to Rasheed A. and Jeneba Neneh Badmus, $340,000.

Lancaster Pl., 573-Alban Place Limited to Cheryl Brown, $242,300.

New Haven Ct., 6324-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Leticia Paz Sorto, $250,000.

Posey St., 6318-NVR Inc. to Juan and Rebecca Cabrera, $349,990.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Allview Dr., 10210-Harry A. and Evelyn Pauline Newlin to Tessa M. Lyons and Tyler D. Ausherman, $305,000.

Birchwood Ct. W., 9411-Scott L. and Lynne V. Pattison to Lauren Laskin, $269,000.

Blue Leaf Ct., 905, No. 1B-MTGLQ Investor Partnership and Shellpoint Mortgage Servicing to Noah M. and Lorna Lynn Cover, $157,000.

Coopers Way, 1636-Christopher Eader and Meghan Kennedy Gallup to Harold and Tiffany Lauren Abraham, $275,000.

Flagstone Ct., 6067-Robert Michael and Kristin B. Healy to Elizabeth C. Donahue, $275,000.

Holden Rd., 757-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Giancarlo J. Marrero Lopez and Amanda M. Marrero, $444,035.

Market St. S., 243, No. 245-Exposition Corp. to Corey E. and Nicole H. Schoo, $550,000.

Redwood Ave., 324-Landmark Investment Properties Corp. to Christopher A. Bullman and Chad D. Ferguson, $225,000.

Spring Valley Dr., 9036-Janet H. Sunyers to Benjamin J. and Virginia Bacon, $215,000.

Waterside Dr., 2520, No. 402-Elizabeth and Philip Rhodes to Susan K. Deavours, $349,000.

Wisner St. N., 18-Linda A. Dillon to Warren Christopher and Christine Lynn Reeley, $485,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Burgess Hill Way, 120, No. 107-Elizabeth Blough and estate of Elizabeth D. Wallance to Patricia McGhee, $171,000.

Ellsworth Way, 2412, No. 2A-Ronald L. Dickinson Jr. to Debra L. Moore, $162,000.

Gambrill Park Rd., 8211-Barbara A. Arnold to Kevin S. Myers, $377,500.

Regiment Way, 1903-Vincent Ernest and Hien Mai Marie DiGiovanni to Sara B. Owens and Amber Blackire, $362,900.

Weitzel Ct., 2008-Joseph B. and Mary V. Huff to Hanna, Patricia and John Martinez, $215,000.

IJAMSVILLE AREA

Muirfield Dr., 5234-James E. and Sherrie D. Richardson to Vladimir and Ella Lebedev, $935,000.

Tinder Box Cir., 4512-NVR Inc. to Justin and Kristin St. Louis, $368,255.

Tinder Box Cir., 4543-NVR Inc. to Danielle Nicole and Matthew McConnell, $438,745.

KNOXVILLE AREA

Marthas Ct. E., 1125-Franklin P. and Joan E. Long to Stanley D. and Andrea C. Webb, $350,000.

MIDDLETOWN AREA

Glenbrook Dr., 702-Hazel A. Rinas to Anthony and Dawn Rochelle Owens, $549,900.

MONROVIA AREA

Landsdale Pkwy., 4423-Lisa Kim and Albert Dan Lee to Daniel Richard and Ashley Beller Williamson, $482,500.

MULLINIX AREA

Main St. S., 906-Lee M. Woodward to Thomas A. and Irene S. Bennetts, $285,000.

Walnutwood Ct., 4150-Anthony E. and Justin A. Bonanno to Kristen and Jeremey Wojdan, $499,000.

MYERSVILLE AREA

Coxey Brown Rd., 4207-U.S. Bank to Roscoe G. Bartlett, $177,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Bottlebrush Ct., 5845-Giovanni and Lauren Pizzuto to Jonathan and Miyuki Smith, $445,700.

Grangerford Ct., 10714-William J. Gerhold to Joshua David and Rachael Helm Bowman, $393,500.

Millime Ct., 6710-Larry C. and Susan M. Miller to Christine R. and Robert M. Grob, $575,000.

Whiterose Dr., 10411-Donald R. and Carey P. Staley to Pasquale Esposito and Armida Novoa Romero, $630,000.

SABILLASVILLE AREA

Naylor Rd., 17444-David B. and Martha L. Carbaugh to Cherryl A. Peterson and Carol L. Greene, $85,000.

THURMONT AREA

Eyler Rd., 305-James W. and Cathy A. Legory to Harry A. and Evelyn P. Newlin, $267,000.

Mantle Ct., 19-Stephen F. and Shelley Ann Francella to Emily M. and William H. Pearl, $355,000.

Wigville Rd., 5234-Daniel W. and Julie A. Portner to Mark E. and Molly J. Buehn, $115,000.

URBANA AREA

Braveheart Dr., 3854-Paul E. and Marleen Y. Boucher to Marta Levitt, $450,000.

Ethan Ridge Dr., 9518-John A. and Jennifer M. McConnell to Shawn and Janet Kilcoyne, $626,000.

Major Smith Lane, 9061-Maria and Alberto Saenz to Zafar A. and Sadia A. Nasir, $530,000.

Scott Ridge Pl., 5612-MS Gladhill Farm Corp. to Kevin Douglas Bindel, $362,670.

WALKERSVILLE AREA

Buchanan Dr., 8202-John George and Pamela Lynn Bokash to Cheryl L. Hirsch, $324,900.

Highlander Blvd., 9508-Mark L. and Wendy C. Jeffrey to Sylvia P. Thomas, $291,500.

WOODSBORO AREA

Woodsboro Rd., 100-Jerry L. and Emily H. Bartgis to Brandon C. O’Leary and Hannah B. Hoffman, $206,000.