Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visitwashingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Baffin Bay Lane, 4932-Frederick H. and Sandra W. Minger to Phillip Charles Beckman and Amy Lynn Giboff, $522,000.

Beaver Terr., 13128-Irene G. and George Michael Haramis to Christopher D. and Bailey M. Danner, $395,000.

Drake Dr., 13714-Melvin E. and Evelyn L. Getz to Jaime Z. and Olga M. Zabala, $495,000.

Parkland Dr., 12702-Janet F. Beth to Caleb Matthew Glaser and Mary Luz Rivas, $347,500.

Sweetbirch Dr., 4936-C. Edward and Christine Barbour to Michael Lenett, $625,000.

BETHESDA AREA

Arrowood Terr., 7-Charles A. and Suzanne K. Pavser to Brian D. Arthur and Marie C. Ebers Arthur, $820,000.

Bradmoor Dr., 8702-Cecilia L. Jerzykiewick to Christopher B. and Noelie V. Creaghe, $750,000.

Chase Ave., 4403-Nicholas Alten and Hubert Raglan to Eva M. Davis and Justin M. Kramer, $1.3 million.

Democracy Blvd., 7505, No. 31-B-Allen T. Joseph and estate of Maurice Meyer to Celia D. Nathan, $159,000.

Hatherleigh Dr., 10216-Eleanor Virginia and Russell M. Brown Jr. to Pete C. Thompson and Anne Brockett, $725,000.

Kachina Lane, 7820-Prithvi R. and Jessica Ratra to Jeevan R. and Karen B. Mathura, $1.59 million.

Loring Ct., 6717-Gregory B. Votaw to Abbey Powell and Thomas Brenen, $850,000.

McLean Dr., 5609-5609 McLean Ventures Corp. to Huan and Molly L. Tran, $2.05 million.

Montrose Ave., 10404, No. 10404-Syed Omar Ali to Geny Figueia De Menezes Castro, $210,000.

Parkhill Dr. E., 9309-Mary C. Hufnell to Linda Noyne Eligwe, $685,000.

Quarry Ridge Way, 7900-Debra Marko and estate of Carl C. Krehbiel to Michael Patrick Daugard and Amy Rebecca Krzesniak, $839,000.

Spring Lake Dr., 7527, No. C-1-75-Christa and Nils Carl Axel Rudelius to Thomas Teruo Abe, $185,000.

Traymore St., 4515-Adam S. Levine and Diana Pomeranz to Chelsea L. and Joshua W. Madden, $778,000.

Westlake Terr., 7468, No. 13-Abdolhamid and Azar Shizari to Alvaro Miguel Sorrondeguy Borjas and Liliana Cristina Basso, $559,000.

Wriley Rd., 5301-Kevin J. McNeely and K. Janin Lewis to Alison and Shane Lieberman, $850,000.

BOYDS AREA

Seneca Ayr Dr., 21706-Sajan and Bushra Mohammed to Shazia Beg, $590,000.

BURTONSVILLE AREA

Angelton Ct., 3764-Benjamin J. Weldon to Amanuel Yohannes Wolteji and Turi Derese Kena, $340,000.

Cedar Tree Lane, 4302-Hoe Boon Lee and Mei Shih Zhang to Ramon Garcia and Rebecca Garcia Alfaro, $335,000.

Monmouth Pl., 3732, No. 11-121-Prakash Sandurathri to Jared B. Snider and Thaise Hygino, $259,000.

CABIN JOHN AREA

Tomlinson Ct., 2-Trevor and Katherine Voglmayr to Emily Bulian Helmes and Dennis A. Benson, $1.21 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Castle Ridge Cir., 3334, No. 8-Rajinder Singh and Arunprit Bakshi to Omar Torres and Luana Quesada, $349,000.

Eastbourne Dr., 12520-Patrick W. Smith to Yared Alemseged Tarekegn and Misgana B. Bekele, $405,000.

Hawkesbury Lane, 707-Justus and Esther Wanga to Isa Grace, $520,000.

Modrad Way, 13703, No. 9-Jennifer C. Dimajo to Rebecca Peyton Kirks, $189,900.

Regent Manor Ct., 1509-Tiffany D. Gavin Walker and Khalfani D. Walker to Kate T. and Sheila E. Raviv, $445,000.

Tracy Dr., 1015-Kevin J. Tracy and Kelly M. Rizik to Saba Getachew, $425,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Dr., 4800, No. 106-GT Investment Associates to David R. and Jenna R. Grubman, $410,000.

Connecticut Ave., 8101, No. N604-Peter Morris and Judith N. Berkman to Guido Adelfio, $642,500.

Park Ave. N., 4601, No. 1201-Shahgol Zadory to Avideh Shashaani, $217,500.

CLARKSBURG AREA

Arora Hills Dr., 22906-Bhagawoti Adhikari to Tom Ting and Jie Zhou, $221,481.

Godwit St., 13904-Winchester Homes Inc. to Jyotish J. Bose and Thi Thuy Ni Bose, $681,911.

Newcut Rd., 22918, No. 3132-Howard J. and Stephanie N. Simon to Farrah V. Fleury, $339,500.

Prado Lane, 130, No. 2306-Daniel J. Smith to John and Agnes Mae Yutzy, $306,000.

Sweetspire Dr., 22405-Clarksburg Village to Nirav B. and Nilam Panchal, $630,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Colesberg St., 1626-James Williams and Cici Zhang Green to Charlain Ann and Robert Morris Greene, $450,000.

Sandy Ridge Rd., 14505-Kenneth L. and Catherine M. Horn to Jason D. Sazeedi, $415,000.

DAMASCUS AREA

Canvasback Way, 9954-Giovanni and Claudia Andino to Carolyn J. Feola Rugamas, $206,500.

Gue Rd., 8521-James R. and James B. Smith to Julio Alfredo Ortiz, $610,000.

Ridge Manor Ct., 23-Daniel and Alison Preston to Michael G. and Tomeala S. Johnson, $280,000.

Valley Park Terr., 25711, No. B-5-Patrica Lee to Carlos E. and Melissa C. Canales, $238,500.

DERWOOD AREA

Bowie Mill Rd., 17945-Christopher L. Nash to Timothy David and Mary Elizabeth Zastrow, $480,000.

Horizon Pl., 17602-Arda Simsek and Anna Jakovleva to Zachary M. and Ashley E. Johnson, $325,000.

White Cliff Terr., 7702-Thomas W. Din to Uladzimir Salbukou and Natalia Salbukova, $370,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Dallas Ave., 10146-Walter E. and Elsa Lorenzana to Anthony Pusey, $375,000.

Encore Dr., 11432-Samuel H. Oneal to Mihert Assefa, $352,000.

Greenock Rd., 10012-John W. Karanian to Martha A. Scandling and Halsey V. Lea, $610,000.

Saint Andrews Way, 9412-Robin L. Lyerla to Scott A. and Crystal B. Herman, $725,000.

Stirling Rd., 1009-Samson T. Gugsa to Shawn M. Brown and Laura Stefanelli, $460,000.

Woodburn Rd., 9900-Daniel M. and Kerry H. Sheridan to Austin A. and Erin Ayers, $610,000.

GAITHERSBURG AREA

Deer Park Rd. W., 270, No. 32-G-Carrie M. Ward and Howard N. Bierman to Soussan and Asad Cina, $189,000.

Gaither St., 412-Edward S. Mulheron to Elvia N. Canales Reyes, $311,000.

Mountain Laurel Ct., 12-Paramount Investments Corp. to Roque Orlando and Ana B. Umanzor, $269,900.

Russell Ave., 8, No. 207-Mustafa B. Ahmadazet to Ayite A. Ayivissaka, $146,000.

Streamside Dr., 18300, No. 204-Than Yaw Nwe and Dan Yar to Tammy and Kasima Prungthunyapluek, $145,000.

Windbrooke Dr., 946, No. 946-Stephanie Rosenberg Mercer to Evgeni D. Todorov, $204,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Cherry Blossom Lane, 15704-Ivan V. and Jennifer K. Griswold to Mohamad and Akram G. Shahdi, $505,000.

Darnestown Rd., 13711-Timothy J. and Tanzi Z. Strafford to Peiann Andrea Watana, $565,000.

Fields Rd., 9701, No. 601-David Ellenbogen to Christopher J. and Tannaz Fiore, $235,000.

Hillside Lake Terr., 1035, No. 1106-E-U.S. Bank to Seyed Amin and Mary R. Alemohammad, $225,100.

Latakia Pl., 14713-Adventist Healthcare Inc. and Potomac Ridge Behavioral Health to Quing Zhang, $590,000.

Market St. E., 538-Alexandre and Larissa Vale Megale to Allison W. and Christine N. Deitrich, $545,000.

Quince Orchard Blvd., 738, No.-P1-Maria Tacconelli and Gendie C. Goode to Behy Baharloo, $80,000.

Thaxton St., 214-Maureen A. Scallon to Eric Tu and Cheryl Chia, $640,000.

GERMANTOWN AREA

Ansel Terr., 13661-James Charles and Ilona Stevenson to Jie Jin, $320,000.

Bridger Way, 20512, No. 1909-Din F. Vilela Juarez and Laura E. Brewer to Jamie L. Kaufman, $230,000.

Crusader Ct., 21-Ada and Michael Dejesus to Lei Jia, $303,000.

Ferry Landing Cir., 18915-Arturo S. and Maria R. Rodriguez to Hector R. Reyes, Julio Padilla Diaz and Jonathan R. Reves, $265,000.

Island View Cir., 12145-Robert G. Fairchild to Mary Gonzales Seals, $293,500.

Lullaby Rd., 13971-Janne M. Cummings and estate of James M. Cummings to Patrick and Christine Grangien, $389,100.

Rockingham Ct., 9-Shumin Zhang and Weihong Zhao to Sankarasubramanian Parameswaran and Anuradha Balasubramanian, $459,900.

Shore Harbour Dr., 20406, No. 4-N-Vijil and Anju Vergheese to Laura J. Pien and Dodanim Romero, $255,000.

Summer Oak Ct., 18807-Matthew R. and Anastasia Gardner to Kaleb Woldearegay, $292,500.

Whitechurch Cir., 13421-MCM Capital Partners Corp. and Chronos Solutions Corp. to Oleg Yatsenko, $192,300.

KENSINGTON AREA

Calvert Pl., 3701-Jan Davis and Jean Baral Brown to Christopher G. Quay and Meagan S. Walling, $642,000.

Findley Rd., 2901-K. Hovnanian Homes of Maryland Corp. to Liduina Ngundam, $499,990.

Murdock Rd., 3512-Robert A. and Eun Ha Ciconte to Roger Enrique Hovares Suazo and Ana Rebeca M. Salazar, $479,000.

LAYTONSVILLE AREA

Heather Field Ct., 9325-Thomas and Susan Hsieh to Shola C. and Freda A. Ibidun, $804,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Dellcastle Ct., 18-Christopher Brasacchio to Blanca Clavijo, $355,000.

Gentle Way, 20208-Maureen L. O’Bryant to Hong Liu and Gefei Li, $179,000.

Keymar Way, 19306-Roger K. Kabo to Angenie Mengoumou, $235,000.

Nathans Pl., 18827-Marcelo J. Manzaneda and Lesly M. Gudiel to Anil Ozen, $203,000.

Sailfish Terr., 9803-U.S. Bank to Luis Burguillo III, $279,000.

Vineyard Haven Dr., 9312-Candace A. Kattar to Daniel Jacob Wasyluk, $465,000.

Welbeck Terr., 20127-Barbara Kelliner to Henry Man and Yau Kwan Lau, $192,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Forest Dale Dr., 1911-Thanh T. Dang and estate of Manh Au to Anna and Teresa Gomes, $400,000.

Navahoe Dr., 8310-Giovani O. Santizo and Berta Yliana Soto Valdez to Mario R. and Mario R. Saavedra, $250,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Alderton Lane, 1347-Thomas W. Hodge and Gene Jung to Kaela Allen, $257,500.

Beaverbrook Ct., 15301, No. 92-2C-Laura J. Margulies and estate of Karen Ann Dough to James Robert and Darla Kay Dugan, $148,000.

Blue Spruce Lane, 2800-Bank of America to Telahun Belachew and Almaz Kidane, $388,500.

Doc Berlin Dr., 3606-Melanie Lynn O’Brien and Korey Wayne Paff to Christina and Christopher Kontaxis, $485,000.

Fogel Lane, 4118-Terry Douglas to Leonel A. Orellana and Reyna Elizabeth Mendez Rodriguez, $400,000.

Greenery Lane, 2208, No. 102-19-Chau Ly to Nishant Mohan, $172,500.

Judson Rd., 12311-Jannette E. Ritondo and estate of Mary J. Ayers to Maria S. Fuentes, $351,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 1014-6-Gregory V. Mroz and Corine M. Clipsham to Gregory V. Mroz, $159,528.

Littleton St., 12613-Carlos A. Menjivar to Americo Da Silva, $340,000.

Ralph Rd., 3720-Partick J. Yorro and Michael L. Dye to Emilio C. Luna Garay, $350,000.

Woodwell Terr., 14000-Wilbert and Berth G. Zuylen to Nahum A. Martinez and C. Daniela Orellana, $475,000.

OLNEY AREA

Buehler Ct., 3314, No. 118-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Krishna Sasi Choodapalli, $315,000.

Globe Theatre Dr., 17700-Albert N. and Mary L. Gentry to Feven Isayas and Yohannes Tedla, $730,000.

Spartan Rd., 3210, No. 2-D-3-Phyllis C. Dugan to Tirtha Raj Pokhreal, $140,000.

POOLESVILLE AREA

Bodmer Ave., 19605-Lena M. Natale Aquilla to Collin D. and Blanche Hyatt Danielson, $325,000.

POTOMAC AREA

Ansin Circle Dr., 12482-Jared S. and Manuela S. Ginsburg to Troy and Diane Rice, $910,000.

Dunster Lane, 1476-Kirti K. and Pratibha Pancholi to Farkhod and Ikboloy Abdulaeav, $649,000.

Great Arbor Dr., 10702-Harold and Mimi E. Jaffe to Benjamin D. and Sheng Lin Gibson, $865,000.

Old Post Rd., 11200-Khosrow Emami to Theresa McQueen and Michael Soppelsa, $755,000.

Turnberry Dr., 9422-Martin A. and Ruth S. Coleman to Brenda Gonzalez Hermosillo and Carey Coolidge Tompkins, $818,262.

ROCKVILLE AREA

Baltimore Rd., 405-John L. and Susan G. Heithuas to Michele Lindsay and John Jacob Eberhart, $689,400.

Bou Ave., 5750, No. 608-Hyun Ja Park to Hua Tan, $530,000.

Fallsgrove Dr., 353A, No. 51-Equity Trust to Kiyanoush Razaghi, $320,000.

Grosvenor Pl., 10101, No. 2009-Laura A. Jensen to Orin L. Osmon and Susan Wong, $307,000.

Inman Park Cir., 5804, No. 1015-Matthew T. Wenzel to Mark Dimaggio, $403,000.

Leonard Ct., 6-Chia Whei Nora Chiang to Kevin Scheppke, $618,000.

Monroe St., 4, No. 4-103-Hassan Golriz to Josue Alberto Arce, $170,000.

Nicholson Lane, 5802, No. 2-305-Andy Cooney to John Ryan Stinchfield, $218,200.

Rockville Pike., 11801, No. 1109-Ukdb Corp. to Yung Chen Wen, $175,000.

Travilah Rd., 13646-Yazdani G. and Maliha Syed to Abdul Hai and Tanzila Sheikh, $1.01 million.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Apperson Way, 11526-Abner Ezequiel Segovia and Daniela Catalina Camacho Segovia to Ross and Kendall M. Thorner, $306,000.

Breezedale Lane, 19445-Harshad M. and Panna H. Mehta to Gustavo P. Pasacle and Hebe Franco, $205,000.

Ridge Rd., 23208-Robert D. Elam and Bertrand J. Giroux, Jr. to Spencer Bunales and Gabriela Garcia, $335,000.

SILVER SPRING AREA

Edgevale Rd., 1217-Aron and Karen Primack to Vincent Holmes and Sara Woldehanna, $835,000.

Lyttonsville Rd., 1900, No. 603-Marian T. Lobl to Richard Gatinel, $105,000.

Washington Ave., 2226, No. 2226-W-Mark O. Meyerdirk to Osarenkhoe N. and Sara Inneh, $300,000.

Wayne Ave., 930, No. 510-Hyun K. Chung to Joseph M. Kapp and Carlos A. Gutierrez, $417,500.

TAKOMA PARK AREA

Carroll Ave., 7716-Jeffrey R. and Molly Q. Markle to Michael Spector, Aras Spencer Holden and Ana Elena Alvarez Padilla, $625,000.

Glenside Dr., 7314-Eric N. Sepler and Joan S. Stevenson to Augustus G. and Elizabeth M. Adams, $631,000.

Kennebec Ave., 708, No. 1-Andrea D. Norris to Judith J. Rentschler and David Peter Lee, $269,900.

Maple Ave., 7611, No. 606-RJRE Investments Corp. to Trisha Tchume, $229,000.

Sligo Creek Pkwy., 1005-Daniel Mark Claiborne to Adam and Lauren Steinemtz, $498,000.

TWINBROOK AREA

Marcia Ct., 4-William E. and David Allen Hessie to Hendrik A. and Jessica A. De Voest, $399,000.

WHEATON AREA

Belgrade Rd. S., 705-Wilimington Savings Fund Society to Jeremy and Chana Furchtgott, $377,544.

Castlehedge Terr., 10322-Lucile P. Saylor to Nikki Benton, $380,000.

Crest Rd., 1519-CJMB Homes Corp. to Nidia G. Zunica and Fernando E. Roldan, $425,000.

Grandin Rd., 10405-Valerie Chou to Reina M. Villegas Diaz, Fredis Y. Romero and Juan Villegas Diaz, $362,500.

King Tree St., 3101-Sheila Garcia and estate of Mary C. Schaaf to Seth R. and Mayra Govea Lachowsky, $396,500.

Newton St., 2706-Ma Fe D. and Jose P. Apelin to Christopher M. Leier, $360,000.

Rickover Rd., 4020-James W. Sutton to Blair C. O’Donovan and Athena F. Reizakis, $695,000.

Watermill Lane, 11225-Jacob Azhdam to Victor Seletsky, $415,000.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

BRUNSWICK AREA

C St. E., 15-Leonid Soubbotin to Stanislav Dimitrov, $91,762.

Potomac St. E., 851-Stanislav Dimitrov to Charles J. Hyland and Sophia A. Diaz, $169,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Amesbury Way, 4810-Calvin and Carol Park to Jacob Remsberg, $245,000.

EMMITSBURG AREA

Heritage Lane, 21-Brian J. and Kelly S. Hurtt to Issac N. and Amanda M. Mills, $267,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Black Duck Ct., 6712-Joseph A. and Sandra R. Marshall to Andry L. William and Nancy Boyden, $199,000.

Cambria Rd., 4613-DR Horton Inc. to Apolline L. Kolani and Kodzo D. Numatekpo, $315,000.

Cranberry Ct., 403-HD Real Estate Investments Corp. to Michelle E. Collins and Dreama L. Brown, $265,000.

Ellrose Ct., 541-Bryant Sigler and Mark Benito to Abraham El and Madeline El Ghoul, $212,000.

Eugene Way, 4811-NVR Inc. to Paulina and Rolfy Elivo, $319,000.

Hannover Ct., 5773-Christopher Mark Delauter to Nurlgen Zelalem Anteneh and Helina Habtemariam, $390,000.

Judicial Way, 5054-U.S. Home Corp. and Lennar Corp. to Tyler Wendell Bierly and Leah Rose Fuller, $339,640.

Kingsbrook Dr., 5238-Monojendu and Madhumita Sircar to Olumayowa S. Ilesanmi and Olufunmilade B. Adeyo, $405,000.

Manor Woods Rd., 6221-Phillip J. and Heather A. Cole to Joshua Phillip Loucks, Madison Fuller Loucks and Robert Paul Lenz, $294,000.

Patton Cir., 500, No. 7C-Estate of Harry Duncan to Cheryl L. Horner, $171,000.

Posey St., 6325-NVR Inc. to Alyssa and Nicholas Joseph, $340,730.

Seagull Ct., 6650-Franklyn M. and Sara V. Jimenez to Felicia B. Kulp, $235,000.

Winterspice Dr., 616-Allen J. and Kelley A. Dyson to Janjay Chrisplay Fred, $340,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

All Saints St. W., 159-Michael A. Sloan to Daniel Dunn, Shawn A. Day and Angela R. Day, $279,000.

Carey Pl., 1583-Kami V. Nolke to David A. Anderson, $210,000.

Caulfield Ct., 2621-Ray E. and Brenda K. Dayhoff to Desiree C. Abshire and Cory Frank Hinton, $239,000.

Dustin Dr., 8014-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Brandon McMillan and Michele Muszynski, $344,900.

Holden Rd., 1113-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Melissa Anne Starinsky, $517,994.

Lamp Post Lane, 2207-Michael L. and Susan R. Whitmore to Ronald E. Johnson, $324,000.

Meandering Woods Ct., 6365-NVR Inc. to Hugh and Sharon McElroy, $375,000.

Norva Ave., 17-Brian T. Pick and Vida L. Penn Pick to Michael L. Manning, $259,000.

Terry Ct., 430, No. A1-Filomena M. Thompson to Randy Biss, $83,000.

Willow Ave., 322-Robert A. Wheeler to Amelia Tannarome Goodyear, $206,000.

Wormans Mill Rd., 7869-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Benjamin and Theresa K. Marshall, $319,630.

Sixth St. E., 119-Lauren Bergstein to Victoria Kirkpatrick, $230,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Buell Dr., 2091-John C. and Jennifer B. Weaver to Jamie Roberto Johnson, $247,500.

Crossbill Way, 110-Javier F. and Rachael D. Mino to Jinglong Wang, $180,000.

Hemingway Dr., 2505, No. 6-1A-Kathleen Carmack Small to Susan Ann and David Wayne Carmack, $145,500.

Murdock Ct., 1858-Zhiheng Yu and Yan Zhang to Zachery Aguiar and Lauren Leigh Smith, $191,400.

Sunnybrook Ct., 8006-Bank of America to Robert William Racicot and Karen Ruth Smith, $251,500.

Whiskey Creek Cir., 100-Diana Williams to Peter and Glenda Huyser, $235,000.

IJAMSVILLE AREA

Fairgreene Way, 5206-William Joseph Armstrong III and estate of William J. Armstrong Jr. to Richard T. and Elizabeth A. Mueller, $560,000.

KNOXVILLE AREA

New York Ave., 1618-Beth Lori Whipp and estate of Jean M. Price to Todd D. Haynes and Stacey L. Tew, $299,000.

LIBERTYTOWN AREA

Main St., 12111-Paul C. Bauman to Maxwell White and Daniel Bonsor, $289,000.

MIDDLETOWN AREA

Hollow Ct., 4295-Michael D. McCoppin to Joshua M. and Cristina A. Brittian, $379,000.

Larch Lane, 2-Shane K. and Melba Jean Crisp to Robert and Janis Haupt, $330,000.

Mountain Church Rd., 1313-Jonathan Burgoon to Gregory H. and Teresa M. Hixson, $375,000.

Springbrook Ct. W., 7304-Gregory S. and Joann Dennison to Kira J. Wilkes, $194,900.

MONROVIA AREA

Rosewood Rd., 3939-Robert A. and Bettie B. Likins to Darnell and Anna Burgess, $515,000.

Tall Oaks Dr., 4983-Isaaac B. Mayle to Brittany Sill Bateman, $364,900.

MULLINIX AREA

Penn Shop Rd., 13922-Wallace A. and Audrey Lusk to Matthew A. and Nicole L. Williams, $330,000.

MYERSVILLE AREA

Bittle Rd., 3524-David S. and Denise Wolf to Eric James and Diana Lee Saxton, $699,900.

Rum Springs Rd., 10703-George E. Miller II to Elliot Michael Beggs and Natasha Alexandria Konstantynowicz, $370,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Country Club Terr., 6905-Tyler Wormald Westwinds Corp. to Moon Soo Park and Jong Hyun Rho, $421,000.

Fair Lane, 6950-Francisco A. and Mireya Bustamante to Jimmy L. and Christine Anne Haddix, $446,000.

Long Beach Ct., 6654-Deana Lynn Wade to Samuel C. White and Courtney R. Saunders, $350,000.

Pond Fountain Ct., 11115-FFC Properties Corp. to Robert J. Colletti, $365,000.

Steamboat Way N., 6275-John L. Kemp to Kristen Wiles and Gale Smith, $240,000.

POINT OF ROCKS AREA

Ballenger Creek Pike., 1724-Stephanie Michelle Roley to Ian Michael and Amanda Jean Holk, $315,000.

SABILLASVILLE AREA

Quirauk School Rd., 14826-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Melvin Franklin Dodson Jr., $180,000.

THURMONT AREA

Moser Cir., 204-Jeremy T. Hahn to Mark L. Kennedy, $195,000.

URBANA AREA

Addison Woods Rd., 3938-Anna B. Pumphrey to Justin and Kelly Timpane, $560,000.

Brigadoon Lane, 9538-Mattison Lee to Charles Q. Lei and Kun Gao, $355,000.

Hedwig Lane, 8458-Drees Homes of DC Inc. to Stephen Andrew and Elizabeth Mary Yanek, $308,000.

Hyde Pl., 9532-Kurt T. and Ruby Sherman to Emmanuel and Gwendolyn Sackey, $295,000.

Lew Wallace Rd., 8816-Paul J. and Jeannie Y. Martinson to Kelly J. Anastasi, $349,900.

Shady Pines Lane, 3535-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Sergi Skakun, $429,990.

Worthington Blvd., 3661-Dustin V. Aschenbach to Kebba Lamin and Joy A. Ceesay, $390,000.

WALKERSVILLE AREA

Cramer Ave., 304-Silvercrest Properties Corp. to Michael Patrick and Lindsay Mae Kelly, $338,000.

Heritage Ct., 203-Stephanie M. Pabst and Carianne A. Sullivan to Debra Kemp McCauley, $230,000.

Whimsey Ct., 8817-Alberto Hilares to Ayobami and Olayinka Aminat Ojekunle, $157,000.