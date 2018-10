Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASHTON AREA

Avenleigh Dr., 17320-Gene S. and Carol B. Mirkin to Jason Scott and Cristina Patricia Keplinger, $820,000.

ASPEN HILL AREA

Falcon St., 4516-Capital Home Group Corp. to Derek and Rebecca Chen, $375,000.

Parkland Dr., 13919-R&M Construction Corp. to Nery O. Suchite Diaz and Damary Alili Amaya Hernandez, $525,000.

Vandalia Dr., 13211-Frances P. Lederer to Salvador Reyes, Jose A. Rodriguez and Ingrid Y. Garcia, $365,000.

BETHESDA AREA

Ashburton Lane, 10131-Arnold C. and Lynn V. Meltzer to Oanh H. Nguyen, $650,000.

Bradmoor Dr., 8706-Xanthippe Anestos to Shauna M. and Adrian W. Gilmore, $800,000.

Chestnut St., 4618-Paul R. and Alison C. Mittlestadt to Adam Sheetz and Katrina Chan, $1.27 million.

Dudley Ct., 43, No. 19-Sean Crosbie and Katherine E. Broendel to Monique Behon Fabo and Raoul Fabo Tchakounte, $390,000.

Heathwood Ct., 7117-Brett Schneider and estate of Robert A. Levin to Carlos and Shirley Domenech, and Carlos Domenech Zornoza $1.79 million.

Kentbury Dr., 8104-Cecilia and Ana C. Manzano to Geoffrey Thomas and Alexandra M. Cheshire, $780,000.

Madison St., 5618-Douglas Construction Group Corp. to Sean and Venessa Harcout, $1.65 million.

Melvern Dr., 6202-Geraldine and Pierre C. Guillevic to Steven D. and Kathryn Marie Cappell, $790,000.

Moorland Lane, 4808, No. 802-Jill T. Bikoff to Mark Bergel, $375,000.

Parkwood Dr., 10004-Geny Figuerita De Menezes Castro to James R. and Melinda A. Baird, $625,000.

Selkirk Dr., 6719-Peter Joseph and Rachel Levitt Federowicz to Steven H. and Carolyn I. Bernstein, $1.26 million.

Spring Lake Dr., 7533, No. C-2-75-Wessenyeleh Ruga and estate of Michael Molla to Rui Gong, $219,000.

Weymouth St., 10506, No. 10506-Noreen and Edward Major to Arun Venkatesh Chelladurai, $320,000.

BOYDS AREA

Autumn Crest Rd., 14408-Bruce A. Pankey to Sanjay B. and Shubhada S. Waghode, $688,500.

Seneca Ayr Dr., 21711-IIg Corp. to Oliver and Wenda Kulemfuka, $575,000.

BROOKEVILLE AREA

Brinkwood Rd., 51-Eduardo A. and Kim G. Dubois to Lindsay D. Carter, $417,000.

Tanterra Cir., 3352-Aarden Design and Build Corp. to Robert Ann Edwards and David Benjamin Liberson, $465,000.

BURTONSVILLE AREA

Athey Rd., 14912-Hilario M. and Petrona A. Castillo to Susy Solomon, $324,000.

Falconwood Dr., 14918-Maximino and Heidy Gutierrez to Rubin Ademar and Irma Yanci Amaya, $370,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Conductor Way, 13106, No. 198-Red Granite Realty III Corp. to Dionne N. Holliday, $270,000.

Eldrid Dr., 312-Bella Vista Properties Inc. to Clayton W., Margaret and Kellie Straughn, $560,000.

Kathryn Rd., 1217-Abel A. Woldu to Maria Zeida Vargas, $475,000.

Medallion Dr., 4312-Claudette J. and Albert L. Baskin to Sunita and Sudin Amatya, $510,000.

Mozart Dr., 2949-Martin and Carol Kasmir Segal to Basil and Onyema Olisa, $310,000.

Trebleclef Lane, 13217-Donald P. Burger and Kathryn Dow to Daniel R. and Whiley S. Ruberg, $300,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Dr., 4800, No. G-4-James A. Greene to Michael I. Lazar and Sharon B. Fischman, $965,000.

East West Hwy., 3351-Daniel A. Nainan and Sarah Y. Nainan Newhard to Almoustapha A. and Safiatou C. Cisse, $847,000.

Park Ave. N., 4601, No. 921-W-Sophie and Mark R. Green to Victoria Juliet and Charles Gary Solin, $240,000.

Willard Ave., 4515, No. 1203S-Leon and Judith Major to Charles E. and Patricia S. Beverley, $715,000.

CLARKSBURG AREA

Birch Mead Rd., 23114-Jimmy D. and Tao C. Tittsworth to David and Christine Ferragine, $760,000.

Grapevine Ridge Terr., 23810-Jon David G. and Nicole C. Marchand to Joseph Mack and Angela Casandra Perkins, $555,000.

Orsay St., 13234, No. 1708-Tai An to Paulius and Gintare Bujanauskas, $345,000.

Scholl Manor Way, 23248, No. 1104-Zhengyan Jia to James L. Gilbert, $230,000.

Winding Woods Way, 22449-Cory Steven and Noreen Rehman Brown to Suping Jiang and Rong Bi, $740,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Harbour Town Dr., 16517-Pamela T. Herzberger to Neeta K. Sarma and Sigitas Rimkus, $709,000.

Sondra Ct., 2101-Maria E. Schwartz to Rachel Pyles Maldanado, $590,000.

DAMASCUS AREA

Howard Chapel Dr., 26801-JTM Corp. to Jennifer L. Isley, $394,000.

DERWOOD AREA

Anamosa Dr., 15700-Hongjun and Jie Yang to Donovan J. Lee and Tristann Dorothy Brown Lee, $580,000.

Capricorn Ct., 46-Adnan A. Siddiqi to Craig E. Moore, $345,000.

Horizon Pl., 17607-Cheryl Baxter and estate of John C. oore to Kerri B. Reid, $325,000.

Millcrest Dr., 17701-Bogdan Bazyluk to Anthony and Huyen Ngoc Mitchell, $450,000.

DICKERSON AREA

Mount Ephraim Rd., 22331-Roger L. Gentry to Kevin A. and Jamie J. Swope, $441,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Dearborn Ave., 305-Patricia Y. Perdomo to Kelly Gladden, $472,000.

Flower Ave., 9408-Sharla K. Yurkunas to Milford H. Sprecher, $508,000.

Hannes St., 205-Thomas A. and Anne M. Murnane to Efrem A. Tesfaldet and Robel Hansom, $365,000.

Saybrook Ave., 9506-James E. and Susan A. Finelli to Christopher B. Burns and Kathryn E. Fox, $550,000.

Sutherland Rd., 9612-Francisco and Lisa Prats to Michael and Shannan Fratto, $761,200.

GAITHERSBURG AREA

Black Forest Way, 11118-U.S. Bank and Truman Capital Advisors to David N. and Elisa Y. Chicas, $253,000.

Cactus Ct., 18009-Stefan N. and Slavka A. Novakova to Donald and Jessica Minor, $357,000.

Diamond Ave. W., 559, No. 30-Yi and Lijuan Zhang to Nestor E. and Erika Gonzalez Rodriguez, $209,000.

Laytonia Dr., 7529-Edith Paz Menendez to Jennifer O. Zapata Alarcon and Elvis Garcia Hernandez, $245,000.

Mulberry Ct., 18217-Celso T. and M. Vilma Mataac to Antoinette M. Murray, $353,000.

Sedley Terr., 19044-Joshua M. and Sarah E. Alexander to Richard D. and Marcia R. Klimkiewicz, $350,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Ancient Oak Dr., 15705-David A. and Cheryl L. Lidie to Nicole D. Candelaria, $650,000.

Church Gate Lane, 210-Christopher M. and Nathalia M. Tobin to Yufan Hao, $597,000.

Dearden Pl., 9-Kent C. and Linda T. Bond to Ino M. and Elizabeth A. Ruiz, $519,900.

Fields Rd., 9701, No. 2305-Mark C. Raby and estate of Tawfik M. Raby to Thomas H.L. Xosa, $180,000.

Kendrick Pl., 154, No. 154-28-Leonard and Linda Linn to Donna M. Dixon, $259,000.

Lazy Hollow Dr., 121-Qi Tang Zhang and Lirn Chi Chang to Lewis Ellis Weitzman and Laurie Donna Berson, $411,000.

Morning Light Terr., 12329-Aaron and Shari Chilbert to Judith Charles, $576,000.

Quince Orchard Blvd., 814, No. 814-10-Carlos E. Raimundo to Teresa Carolina Batres, $124,000.

Saddleview Dr., 13901-Jin Hee and Mi Soon Park to Victor and Roby Jung Choi, $567,500.

Timberbrook Lane, 111, No. 303-Elaine Wong to Stephen K. and Witarani A. Doyle, $322,000.

GERMANTOWN AREA

Bay Leaf Way, 18523-Winnifred Quezada and Saad Boubhane to Ingrid R. Turcios Romero, $183,000.

Cervantes Ave., 14213-Thomas S. and Kelly H. Valenta to Matthew A. Blumenfeld, $799,997.

Curry Powder Lane, 18715-William Joseph Murphy to Daysy E. Coreas and Rene E. Deleon, $225,000.

Gallop Terr., 14007-Jacqueline L. Cullather Popkin and Robert Scott Cullather to James Walls, $325,000.

Kildare Hills Terr., 13507, No. 104-Hong Yan Rita Cheung to Christian Son, $169,568.

Mcfarlin Dr., 19081-Saroja David Doddamani to Shaomin Chen and Shaoshan Feng, $350,000.

Rosebay Pl., 20911, No. 1303-Congde Zou and Yumei Xiong to Shannon Marie Riley and Joshua Robert Smith, $345,000.

Sparkling Water Dr., 18707, No. 11-101-Syed S. and Shanzida Rashid to Julia A. Prado Jr., $220,000.

Sunbright Lane, 20454-Jonathan Nelson to Christine Marie and Kellen David Borchert, $342,000.

Whitechurch Ct., 1-Derrick W. and Christine C. Dominey to Marlene J. Aybar, $199,000.

KENSINGTON AREA

Dewey Rd., 11128-James W. Hodge to Wendy M. Moyers, $524,900.

Wake Dr., 3401-Anna Suarez to Gerhard and Kimberly Olsen, $900,000.

LAYTONSVILLE AREA

Dixie Ridge Terr., 9713-Daniel Joseph and Beth Anne Ward to Joseph M. and Michelle Jenkins, $500,000.

Melrose Square Way, 9538-Federal National Mortgage Association to Catherine Queirolo, $280,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Apple Ridge Pl., 19938-Moises Reyes and Edna Campos to Sammy Ortiz and Ivannia Castillo Roman, $290,000.

Dunbridge Way, 19331-Darwin J. and Terese Rigel to Stephen and Liza Pulleng, $362,000.

Maple Leaf Dr., 10038-Federal National Mortgage Association and BWW Law Group Corp. to Helen Berhe Asgedom, $250,000.

Pier Point Pl., 18730-Nazma Jahan and Abdur Razzaque to Mark Agyenim Boateng, $267,000.

Silverfield Cir., 8503-Xiao Qing Ji and Juan Ren Wu to Harjinder K. and Ramesh Kumar Malhotra, $509,000.

Walker House Rd., 9908, No. 9908-2-Oleg Semenikhin to Jorge E. Alonzo Carrilo, $85,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Alpine Valley Ct., 15105-James J. and Young Hee Kae to Girma Mamo and Menbere Hailemariam Demisse, $398,000.

Bel Pre Rd., 3736, No. 3736-1-Jose E. Ortiz Gonzalez and Dina Ortiz to Elva M. and Adilfo Vito Vasqez, $94,000.

Camelback Lane, 2600, No. 7-Mary Swanke Kraft and estate of Charles C. Swanke to Gabrielle E. Matuzsan, $208,000.

Elkridge Way, 15201, No. 93-3E-Dennis D. Prather to Cynthia Gardner Williams, $185,000.

Forest Edge Dr., 3510, No. 16-Richard M. and Naina Rothman to Habib Akhavan Azari and Monireh Vahid Roudsary, $134,000.

Hargo St., 3528-Vincent Michael Campanella to Jorge A. and Maria M. Benitez, $382,500.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-Gladys J. Nolas to George Caldwell, $168,000.

Ladymeade Cir., 14931-Linda A. Dawkins to Timothy R. and Rebecca J.B. Cahill, $319,000.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. D-Eugene A. and C. Brian Carlin to Julien P. and Linda J. Hofberg, $415,000.

Long Green Ct., 32-Moncia M. Hiatt and estate of Michael J. Ricciardella to Kenneth and Geraldine C. Keyes, $250,000.

McKisson Ct., 14903, No. 7BE-Shannon E. and Wayne L. Miller to Pamela Payne Shelton, $194,500.

Redspire Dr., 13218-Winchester Homes Inc. to Smitha K. and Arthur R. Mortis, $750,000.

Valleyfield Dr., 14104, No. 7-5-Diana Riera to Adugna S. Mekuria, $201,000.

Woolen Oak Ct., 14203, No. 4-31-Bina Vora Taibi to Manuel Caceres Garcia and Juana Caceres Marte, $220,000.

OLNEY AREA

Buehler Rd., 17822, No. 1-B-2-Southeast Property Acqisitions Corp. to Shui Yu Chan, $115,000.

Morningwood Ct., 18-Mathieu Rampant and Erica M. Bruscke to Richard H. and Jaime Chabuz, $600,000.

Toddsbury Lane, 3528-Alice V. McKenna and estate of Mary M. Lawnick to Sarah Tennant, $590,000.

POOLESVILLE AREA

Hoskinson Rd., 17213-John M. Binnix to George C. and Janel L. Gazunis, $425,000.

POTOMAC AREA

Beechgrove Lane, 11421-Morton S. and Helen S. Oskard to William C. Yang, $803,546.

Gainsborough Rd., 10275-Ronald L. and Maureen A. Early to Eric W. and Kathleen Carter Brooks, $685,000.

Heatherton Lane, 7823-Graciela Varela and Jose Antonio Apud to Jeremy and Talia Waldstreicher, $648,000.

River Rd., 14801-U.S Bank National Association and Nationstar Morgage Corp. to Lakhbir Singh, $630,000.

Wild Olive Dr., 8609-Bernard and Esther H. Klein to Rishabh Jain and Puja Agarwal, $770,000.

ROCKVILLE AREA

Barbados Pl., 5907, No. 229-Margaret M. English to Erin Brady, $270,000.

Brewer House Rd., 10776-Jonathan S. Polon and Jennifer D. Latz to Yaser B. and Mary Freiji, $685,000.

Crofton Hill Lane, 117-Brian M. Neeley to Zhangjian Ye and Lingzi Xu, $672,000.

Fordham St., 811-Alex Karimi Kiragu and Patricia Mwangi Karimi to Charles E. Cho and Min Jong Han, $620,000.

King Farm Blvd., 401, No. L-Dustin E. Thomason and Ian M. Caldwell to William T. and Jean L. Shergalis, $385,100.

Monroe St., 4, No. 4-506-Compassion Property Solutions Corp. to Daniel J. and Kaitlin E. Hollis, $179,900.

Red Fox Rd., 4713-Braden J. and Kelly P. Tuttle to Lauren E. Romano and Agustin Umanzor Jr., $474,900.

Travilah Rd., 13769-Donald H. Mills to Chattar Singh Saini and Bhupinder Kaur, $400,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Appledowre Cir., 19958, No. 398-Bianca Russell to Jose B. Hernandez Medina, $209,000.

Brundidge Terr., 11421-Behrooz Javadpour to James W. Stevenson Jr., $293,000.

Songbird Lane, 12110-Hoai Son Nguyen to Jun Xu and Jun Yan, $364,000.

SILVER SPRING AREA

Cedar St., 8509-Peter Gosak and Sutharos Gosakwattana to Forrest Samuel Pittman and Haley Christine Van Erem, $646,900.

Fleetwood St., 504-Calvin C. Newport and Julie A. Calvin to Mark J. Carrato and Padmaja Shetty, $682,500.

Mississippi Ave., 631-Joel Patrick Larson and Amelia Cotton Cori to Stephen Michael Spencer and Lesley Beth Harris, $726,000.

Washington Ave., 2244, No. 2244W-Linda M. Defendeifer to Andres Garrido, $175,000.

TAKOMA PARK AREA

Hammond Ave., 8110-Rom Holding Corp. to Abebe Gebrehiwot, $449,900.

Lee Ave., 116, No. 405-Patrick Charles Wilson and Aminata Aw to Shaun Edwards, $144,900.

New Hampshire Ave., 7318-Lala Elbaniz Baloghlanova to Alvin Cleveland and Nia G. Chassagne Cleveland, $739,000.

Woodland Ave., 6907-Gunnar P. and Rebecca J. Gerken to Craig R. and Elisabeth C. Hooper, $639,000.

TWINBROOK AREA

Edmonston Dr., 1101-Sitka Properties Corp. to Amelia Saletan and Antonio Carlos De Andrade Do Carmo, $355,000.

Nimitz Ave., 207-Terry L. and Jane Libert Rodgers to James C. and Andrea Rucker Yarosh, $415,000.

WHEATON AREA

Brightview St., 3829-Robert Prince to Jacqueline Memenza and Madeline Vitek, $310,000.

Churchill Rd., 2312-Maria P. Canali to Nathan Paul Anderson, Ann C. Bierma, Edward Bierma and Liu Bierma, $565,000.

Elmont St., 2609-Chad T. Krukowski to Phuong A. Nguyen and Oanh M. Pham, $398,000.

Green Holly Terr., 10267-Santiago A. Bonetti Avila and Beatriz E. Lopez Montiel to Edwin Ever Torrico Suarez and Nancy Torrico, $415,000.

Medway St., 3216-Janet L. and John Raymond Martin to Alex Mauricio Rodriguez, $279,000.

Nicholas Dr., 11123-Yewubdar I. Tefera to Rebeka Hailu, $375,500.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Doubs Rd., 5146-Paul J. and Meghan Lee Wilson to Andrew R. Witt, $217,500.

BRUNSWICK AREA

Volunteer Dr., 1400-Claudia M. Allen to Luigi Anthony Di Ventura III, $420,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Shelburne Ct., 4908-Paul Fusco Jr. and Kesisa A. Johnson to Kevin L. and Jill S. Marr, $386,055.

EMMITSBURG AREA

Irishtown Rd., 17449-Vincent Eugene Rever to Megan E. Purtell, $475,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Andromeda Ct., 5780-Vinod and Adarsh Gupta to Anacleto Cedillo, $250,000.

Cambria Rd., 4632-D.R. Horton Inc. to Stewart L. Strom Jr., $330,000.

Eugene Way, 4803-NVR Inc. to Desiree Hill, $310,320.

Finnical Way, 4851-NVR Inc. to Deborah L. Vandepoll, $237,850.

Hillcrest Dr., 1317-Ashley Diedrich to Jose Guillermo Ruiz Acosta and Odilia Del Hernadez De Ruiz, $250,000.

Judicial Way, 5058-US Home Corp. and Lennar Corp. to Lester Van Rich and Jonathan Jose Galnares, $349,990.

Lancaster Pl., 581-Alban Place Limited to Eylul Gungor and Alexandra Friedman, $211,900.

Margarita Way, 6240, No. 6220-NVR Inc. to Erin Hill, $314,000.

Small Gains Way, 4910-David Anderson to Justin J. and Madison N. Green, $306,000.

Upper Mill Terr. N., 5508-Patricia S. Illig to Richard and Chloe Stewart, $225,000.

Wood Duck Ct., 6794-Ryan W. and Rebecca S. Uhlendorff to Claudio E. and Alicia L. Cabrera, $235,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

All Saints St. W., 160-Harold Ian Starr to Kari and Christopher Glinski, $325,000.

Black Haw Ct., 8295-Dennis Burkhart to Candice J. Reed, $217,724.

Carrollton Dr., 492, No. 4-Melecio Espinoza to Ecaterina Goeda, $125,000.

Cherokee Trail, 914-Sylvia Jean Mock to Robert Alan Rogers, $245,000.

Elm St., 506-Rachel P. Gambino to Mary Elizabeth Curry and Tony Mel Smith, $374,900.

Holden Rd., 1115-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Earl Clark and Sjerry Ilene Jones, $518,151.

Laurel Wood Way, 1416, No. 80-Sean K. Kelly to Jheanell Anice Natalie Hayward, $267,600.

Meandering Woods Ct., 6374-Khaled M. Gohar and Eman Elfiky to Zemenu Mestesalem, $322,500.

Springwater Ct., 6509, No. 6202-Martina D. Moon to George T. Sisson, $183,000.

Thomas Ave., 209-Robert Kirschner to Candido Lopez Garcia, $262,000.

Windsail Ct., 7998-Nancy Lee Paul to Christopher L. Spoonire, $225,500.

Wormans Mill Rd., 7877-Dan Ryan Builders Mid Altantic Corp. to Jose Morales Abreu, $312,736.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bethel Rd., 9542-Anthony M. and Abigail S. Brusco to Braddock Graham and Reshma Vyas, $618,000.

Burnside Ct., 95-Michael J. and Linda A. Frydl to John S. and Xiomara Wynkoop, $354,000.

Hampshire Dr., 1326, No. 7C-Antonio Garay to David Misinger, $189,000.

Lakeside Dr., 2427-Pamela and Ronald Geisbert to Elijah Barr, $234,000.

Old Receiver Rd., 7533-Catherine A. Babick and Roberta S. Gardella to Alexander Ferguson and Andrew R. Moss, $235,000.

Tuscarora Dr., 6619-Karen Ann Crawford to Shawn and Michelle Richardson, $298,000.

Whitehall Rd., 2110, No. 2B-Wenxin Qiu and Roujian Zhang to Michael A. and Richard Lee Fink, $152,000.

IJAMSVILLE AREA

Tinder Box Cir., 4520-NVR Inc. to David and David Tuscano, $423,260.

LIBERTYTOWN AREA

Bunker Hill Ct., 11714-Sandra L. Hope to Robert E. and Marcie N. Lebron, $299,999.

MIDDLETOWN AREA

Hollow Rd., 8220-Carol E. Coddington to Matthew S. Poffenbarger, $210,000.

Main St. E., 26-Carol Ann Latorre and estate of Diane Latorre to Jens C. and Kathleen G. Andersen, $228,000.

Red Oak Ct., 3395-Cynthia Ann Laveely Peyton to Daniel W. and Elizabeth A. Burnett, $385,000.

Stone Springs Lane, 102-Chad W. and Kristin L. Bohn to Phillip A. and Megan J.M. Hayden, $290,000.

MONROVIA AREA

Rosswood Dr., 12139-Gregory and Sheri L. Lueck to Carlos Alberto Sevilla and Kelley Angelique Garvin, $543,100.

Viridian Terr., 4352-Winchester Homes Inc. to Pavel Fuentes Moreno and Gloria F. Pizarro, $390,000.

MULLINIX AREA

Four Seasons Ct., 13464-Edward K. and Paula K. Bingham to Dylan Nguyen and Kassie Luu, $425,000.

Post Ct., 4902-Joseph A. and Carrie L. Lyons to Arthur P. and Yemisrach Metzner, $600,000.

MYERSVILLE AREA

Brethren Church Rd., 3218-Ema Group Corp. to Chase and Emily Anne Main, $356,250.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Box Turtle Ct., 6721-Helen J. Gwynne and Charles R. Spihelman to Kristin V. Brown and Elizabeth A. Rigg, $595,000.

Country Club Terr., 6907-Tyler Wormald Westwinds Corp. to Craig R. Rhinehart, $419,350.

Harbor Light Way, 6650-Thomas and Patricia Lynn Staples to Beth Tran, $299,000.

Pond Fountain Ct., 11137-Thomas W. Cullins to Kimberly J. Beachley, $325,000.

Steamboat Way N., 6276-Paige and Terry Austin to Ralph Schwartzbeck Jr., $250,000.

POINT OF ROCKS AREA

Ballenger Creek Pike., 1731-Patrick D. and Cassandra G. Brennand to Matthew Granado and Tiffanie Alexander, $302,500.

THURMONT AREA

Bennett Dr., 113-Robert L. and Kathy J. Gray to Charles C. and Chris S. Estelle, $330,000.

URBANA AREA

Araby Church Rd., 4331-Dana Griffin to Carroll D. and Nadine M. Galvin, $499,900.

Hedwig Lane, 8460-Drees Homes of DC Inc. to Tillie L. Martinez, $219,900.

Katherine Way, 3527-Jiang Zheng and Chunyan Zhou to Michael and Liana Shinholt, $349,500.

Little Spring Ct., 5843-Randon H. and Jennifer A. Ullrich to Ryan and Chelsi Ledger, $475,000.

Shetland Ct., 3817-Padmini D. and Ajith Hearth to Pratibha Bhat, $563,000.

WALKERSVILLE AREA

Adams Ct., 122-Joseph D. Parker to Wilford G. and Sandra Maria Tejada, $228,000.

Creek Walk Dr., 200-Janet Legg and Scott C. Borison to Richard S. and Kelley A. Albee, $420,000.

Phoenix Ct., 111-Aldo A. and Gemma N. Manino to Laura M. and Gregory S. Mendez, $403,000.

William St., 22-Edward J. and Helen Kerns to Thomas Jack Torres and Nicole L. Kerfoot, $273,000.