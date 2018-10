Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Bauer Ct., 13916-Coral L. Anderson to Christina Lee, $432,000.

Camelot St., 4802-Terry M. Zuch to Victor Allen and Tara Woythaler Strasser, $370,000.

Flint Rock Rd., 14118-Zelinda Fouant to Anahit Aghababyan, $491,000.

Margot Dr., 13000-Joe A. Vance to Francesca L. and Andrew A. Palma, $459,000.

Rosebud Dr., 12517-Brenda J. Mitchell and Judith C. Henson to Nguyen Khoi and My Lee Nguyen, $410,000.

BETHESDA AREA

Avon Dr., 5937-Robert J. and Cara A. Etris to Karen K. Nagata, $840,000.

Folkstone Rd., 5901-Margaret D. Hawley and estate of Terestia V. Hawley to Danda B. Rawat and Chandra Bajracharya, $725,000.

Helmsdale Rd., 7209-Dennis C. and Marilee Fitzgerald to Steven J. Horn and Marjorie F. Galler, $1.24 million.

Maple Ave., 4616-Jeevan R. and Karen B. Mathura to Jamaal and Sarika Snell, $1.7 million.

Newbold Pl., 9505-David S. Abramowitz to Nanesse A. and Larry Loza, $1.14 million.

Parthenon Ct., 10422-Xing Jin to Jonathan D. Rich, $391,000.

Sentinel Dr., 4924, No. 2-104-Patricia Craven and John Shepherd to James Alan and Mila Baturin, $405,000.

Spruce Tree Cir., 9421-Chester J. and Sara Ann Koblinsky to Ali Tafazzoli Yazdi and Shirin Alzadeh Shygh, $1.21 million.

Wadsworth Dr., 9500-Peter Joseph Sheeran to Joseph D. Ramsey and Kimberly R. Tubbs Ramsey, $705,000.

Whitley Park Terr., 5502, No. 95-Rhea L. Voloshen to Reka Szemerkenyi and Ferencz S. Istvan, $640,000.

BOYDS AREA

Tapwood Rd., 18323-Bank of New York to Sejun and Jeany Park, $520,000.

BROOKEVILLE AREA

Carter Mill Way, 2112-David P. and Karen A. Johannes to Terry L. and Jane L. Rodgers, $745,000.

Tanterra Way, 18613-Doreen Walsh to Amanda Harris and Darren Vaughn Manning, $482,500.

BURTONSVILLE AREA

Berleigh Hill Ct., 3830-Hassan Basma and Samira Ndrenika to Fanta and Kadiatou Cisse, $371,000.

Hepburn Ct., 3547-Ellen Jean and George F. Thompson to Erin M. Larrabee, $270,000.

Valiant Way, 3605, No. 7-75-Malia P. and Dew Mayson to Grace Tsimi Molo, $231,000.

CABIN JOHN AREA

81st St., 6401-Christina R. and Robert A. Swanwick to Frank M. and Maria B. Foley, $915,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Conductor Way, 13107, No. 236-Jacqueline King to Luis Reyes and Heidy V. Menesee Ramirez, $199,900.

Fairland Rd., 3044-Nathan C. and Veronica D. Mayfield to Belinda D. Hilliard, $445,000.

Kathryn Rd., 1240-Denna Reynolds to James F. and Natalia Schneider, $297,000.

Northcrest Dr., 1611-Elena Michaele Silva and estate of Santiago J. Silva to William E. and Carmen M. Barcenas, $403,000.

Silver Moon Way, 13403-Eunice M. Winfree to Youkam S. Williams, $366,000.

Two Farm Dr., 12918-Tumu and Jordene Trueh to Claire M. Fruscello and Jonathan Kane, $484,900.

CHEVY CHASE AREA

Connecticut Ave., 8101, No. C-Anne M. Dean to William D. and Carol S. Mone, $430,000.

Glenmoor Dr., 3509-James A. and Stephanie S. Warlick to Lisa M. Re Dale and Ivan C. Dale, $690,000.

Primrose St., 15-David Jones to Nancy Griscom, $2.2 million.

Winnett Rd., 3105-Harold G. and Barbara B. Walsh to Charles Braico and Jean D. McHugh, $1 million.

CLARKSBURG AREA

Horseshoe Bend Cir., 12538, No. 249-Jonathan Lear to George E. Groves, $174,222.

Peach Tree Rd., 23435-Douglas Y. Sur and Richard Farina to Nicholas and Steacy Larrabure, $420,000.

Snowden Farm Pkwy., 11893-Sankaranarayan Subramanian and Sonalki Rangnekar to Na Hwang and Seung Hwan Cho, $400,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Hornell Dr., 1116-Edith W. and Hunter Stebbins Crenshaw to Joseph E. and Patricia V. Hernandez, $407,000.

Windmill Lane, 1255-Phuc N. Doan to Andrew Baldeh and Fanny Mahoney, $438,000.

DAMASCUS AREA

Clarksburg Rd., 27000-Larry Lew and Bruce McClellan Gladhill to James and Katherine Sizemore, $515,000.

Johns Dr., 10205-Dick Oscar and Wendy E. Fuster to Jose Raul Gonzalez and Reyna Esperanza Castillo, $384,900.

Sir Barton Cir., 10802-Nicole A. Devlin to Stacey Schoonmaker, $275,000.

DERWOOD AREA

Anamosa Way, 7624-Edward T. Chow to Benjamin T. and Lauren M. Vasunda, $600,000.

Horizon Terr., 7012-Great Elm Marketing Corp. to Tristan N. Adkins, $325,000.

Nutwood Ct., 7606-Brian C. Saphier to Neel Kamal and Rupali Sharma, $337,000.

DICKERSON AREA

Old Hundred Rd., 24131-Mark W. Curran to Cuong M. Vien, Crystal Lynne P. Canja, $525,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Dennis Ave., 902-Tecu Corp. to Juan J. and Cheryl L. San Emeterio, $466,000.

Franklin Ave., 324-Angela Hewett to Jeffrey P. McHugh, $470,000.

Lanark Way, 1007-Yvette I. De La Cruz to Travis B. Thyberg and Chelsey N. Young, $475,000.

Lynnmoor Dr., 126-Daniel P. and Megan M. De Cecchis to Winston E. and Alexa K. Imwalle, $455,000.

Sligo Creek Pkwy., 9039, No. 1015-Jeffrey P. McHugh to Jason D. Wong, $174,500.

Waterford Rd., 510-Amy and Diane Dansicke to Christine Parcelli, $450,000.

GAITHERSBURG AREA

Boysenberry Dr., 18525, No. 187-Frank T. Shull to Yu Liu and Yaning Deng, $99,000.

Carousel Ct., 408-Xiao Fang Zou to Angie E. and Ruth A. Alvarez, $280,000.

Duvall Lane, 110, No. 66-102-Rjre Invesments Corp. to Carlos M. Rivas, $97,000.

Maryland Ave., 5-Maryetta T. Schweitzer to Caroline M., Robert C. and Eleanor M. Pandorf, $375,000.

Nina Ct., 74, No. 206-Jose R. Gonzalez and Reyna G. Castillo to Jose A. Lainez and Beatriz Gomez, $250,000.

Severn Rd., 18806-Credit Union Mortgage Association Inc. to Vinh Chi and Anne Ma Huynh, $485,000.

Trams Way, 9120-Robin Jeffries and Robin Reihard to Keydy Mariselda Urbina Irias, $240,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Big Acre Sq., 31, No. 20-7-Reza and Davoud Hanafian to Sravani and Chiedepudi Reddy, $265,000.

Community Center Ave., 329-Claire H. Wernly to Julia M. Churchill, $358,000.

Falconbridge Terr., 15321-Kandance Felicia Needle to Aaron Ilkovitch and Sarah Weinstein, $685,000.

Glenhurst Rd., 13601-Douglas H. Stone and estate of Robert H. Stone to Jin Hee and Mi Soon Park, $785,000.

Kersten St., 553-Colleen Trumph to Dudley D. and Sally Love Connell, $545,000.

Lazy Hollow Dr., 160-Barbara A. Jessup and Diane Marie Posey to Judith Kozlowski, $418,000.

Ranch Pl., 13816-Ronald J. and Megan P. Lucena to Lee P. and Melissa R. Siegel, $575,000.

Secluded Lane, 14208-Jayne Ann Nyce to Lance Alfred and Megan Nathalie Burleson, $759,900.

Tomahawk Dr., 16449-Mariano Samayoa to Feng Wang and Qiongwei Du, $461,000.

GERMANTOWN AREA

Chalet Dr., 18040, No. 15-301-Austin Elmaghrabi to Jose Geovanny Cruz Reyes, $172,000.

Galway Bay Cir., 19601, No. D-Howard S. Newman to Christopher Ordaz, $140,000.

Kilmarnock Way, 13300, No. 7-B-Amy Benjamin Curley to Matthew Gordon Skinner and Gwen Marie Hambright, $190,000.

Millhaven Pl., 13112, No. 3-L-Shu Fen Lan and Ru Pei Wei to Nate M. Nguyen, $186,000.

Sawyer Terr., 19075-Weidong Hao to Chin Chung Han and Jianne Hu, $360,000.

Springfield Rd., 15011-Janet C. and Charles B. Robinson to Matthew J. Wolfe, $695,000.

Valleyside Way, 12412-Zakir and Aruna Mehmood to Jennifer Liset Torres and Edwin Estuardo Guerra, $265,000.

Whitechurch Ct., 46-Marc A. Carney and Melissa P. Panos Carney to Manuel E. Menedez and Juana Mirna De La O. Cedillo, $243,000.

KENSINGTON AREA

Edgefield Rd., 4409-Dusan Dvorak to Sahba Yazdani and Kameh Bahrami, $599,000.

Warner St., 4106-William J. and Ellen F. Roberts to Atena S. Kamali and Benjamin J. Kurth, $1.19 million.

LAYTONSVILLE AREA

Eli Lane, 23609-Fredrick W. Blumenschin to Jillian A. Schneider, $475,000.

Rolling Fork Way, 23531-Diana Merten Bourke to Seraphina and Peter Concannon, $660,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Chadburn Pl., 9214-Katayoun Saab to Ana Mejia, Maria Lizama, $235,000.

Dunbrook Ct., 9509-Peter and Sherly Giglio to Vira S. and Bita Safai, $241,000.

Horizon Run Rd., 9505, No. 7-C-Dody H. and Yusi I. Achmad to Anisur Rahman Palash and Afia Akhter Jahan, $275,000.

Meadow Fence Rd. N., 18925-Federal National Mortgage Association to Khadim Hussain, $387,500.

Ridgeline Dr., 10014-Tasha Jackson to Marcelina Flores Rangal and Gabriel Mendez Vincent, $199,999.

Stedwick Rd., 10008, No. 10008-Marina P. and Kirill Feldman to Ashley Yvette Titsworth, $130,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Armistead Rd., 9607-Snehalata K. Dass to Wil Romero and Eber Alexis Parada Maldonado, $335,000.

La Grande Rd., 1100-Roscoe T. Jones, Jr. to Sean Christopher and Allison Koositra Breen, $513,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Atlanta Dr., 2711, No. 6-2711-Gary W. Goldberg to Charles L. Walthall, $240,900.

Chorley Woods Way, 3619, No. 7-Maria L. Queen and Vincent Marinucci to Lawrence Berman and Rhea Joyce Rubin, $250,000.

Epping Terr., 12716, No. 10-A-Radclyffe V. and Linda P. Williams to Dilwer and Lipon Ahmed, $271,000.

Foxhall Dr., 13224-Greta M. Lyttle Paton to Yesenia Avelar, $440,000.

Holdridge Rd., 13108-Julia Singleton to Tran T. Vo, $384,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-610-Marcia Leventhal to Edwin L. and Margaret L. Ratay, $206,500.

Layhill Rd., 12604-Winchester Homes Inc. to Jennifer T. Vo and Ronald B. Wampler, $531,886.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. D-Michael V. and Mary Anne H. Needham to Patricia M. Hibbert, $209,900.

Longmead Rd., 1915-John Phillips Vo and Anh Hong Nguyen to Michael R. Coel and Cathy Wood, $500,000.

Shamrock Ridge Rd., 15005-Fereydoon Gehdin Yazdi to Lucy Njomo Mongombe Rhem and Alvin Rhem, $366,000.

Veirs Mill Rd., 12136-Maria D. Ruiz and Maria M. Rivera to Jose Ramon Berrios Flores and Blanca L. Berrios, $251,500.

OLNEY AREA

Dutchess Dr., 18352-Justin Robert and Rebecca Lynn Horton to Michele Amoia, $388,500.

Moss Side Lane, 17029, No. 32-Emily S. Browning to Algerlynn Ayo Gill, $330,000.

Wachs Terr., 18413-Martin and Lorraine Gildenhorn to Eric G. and Eliette Z. Dawes, $491,000.

POOLESVILLE AREA

Hoskinson Rd., 17420-Sergio Gallardo to Blake and Ashley Kelch, $230,000.

POTOMAC AREA

Broad Green Terr., 10916-Abbas and Farqad S. Zeini to Homam Zaini and Ola Al Tajer, $729,000.

Gainsborough Rd., 11013-Earl L. Kendrick to Yongwei Zhang and Wenwei Yao, $630,000.

Inverness Ridge Rd., 8056-Young S. Son and Jang E. Cho to Matthew D. and Danielle R. Somers, $605,000.

ROCKVILLE AREA

Arroyo Ct., 6712-David B. and Rhonda S. Falk to Michael and Patricia Worch, $1.1 million.

Casey Lane, 506-Grigoriy and Lyuda Snitkovskiy to Youwei Bi and Wenjing Han, $589,000.

Crossfield Ct., 5101, No. 351-Federal National Mortgage Association to Dalibor Karelicie, $120,000.

Forest Landing Way, 10609-Wiiliam V. and Kathryn E. Goodwin to Xinyue and Jun Zhang, $402,000.

Hollyberry Ct., 32-James M. and Nancy E. Focht to Christine Lomer and Bruce E. Thompson, $785,000.

King Farm Blvd., 404, No. 40405-Dean Sadat to Elana Medin, $324,000.

Lynch St., 517-Charles Fraser to Elizabeth H. Burrows and Biniam Iyob, $562,000.

Monroe St., 118, No. 30-Hassan Golriz to Russell Dsouza, $162,500.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 1303-Ana M. Salcedo to Wesley T. Bowen, $332,500.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Arista Manor Way, 12013-Alfred A. and Martha E. Dirienzo to Benjamin K. and Celeste N. Klutsey, $521,000.

Stoney Point Pl., 11464-Tae Hyong Kim to Eunice M. James and Ted C. Neal Jr., $242,000.

SILVER SPRING AREA

Chicago Ave., 7909-Katarina Marzullo and estate of Despina A. Urso to Danielle McCarthy and Kris Steigerwald, $675,000.

Forsythe Ave., 2970-Sean P. and Ruth B. Gaiser to Matthew Thomas and Katie Madeline Scott, $527,500.

Saxony Rd., 9707-Gustavo and Ekuase Theodora Limon to Kevin J. Miller, $529,900.

Washington Ave., 2248, No. 2248-W-Mark O. Meyerdirk to James J. and Holly M. Rogers, $315,000.

Wilton Ave., 2925-Millennium Strategic Investments to Tatyana Martell and Nicolas J. Gomis, $595,000.

TAKOMA PARK AREA

Lincoln Ave., 315-Katherine Gibney to Rachel Anderson and Gene Koo, $525,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 712-Matthew Kottal to Corinne Newhart, $237,000.

TWINBROOK AREA

Grandin Ave., 909-Tecu Corp. to Aleksandr Flaks and Maria Juambeltz, $480,000.

Twinbrook Pkwy., 311-Prahlad C. and Margaret Sudhakeer to Hadi Nili Ahamadabi, $420,000.

WHEATON AREA

Brisbane St., 1920-JTM Corp. to Carla M. Falasco and Anthony Tubbs, $559,000.

Cody Dr., 1715-Robert J. and Leslie E. Gresh to Eleanor Farrington, $549,000.

Dexter Ave., 2421-Hieu Thi Hoang to Hildamar Mora Molina, $340,000.

Parker Ave., 2512-Christopher M. and Maryam Henson to Kelly Ann Burgdorf and Sean Christopher Riley, $425,000.

Woodman Ave., 1703-Margo K. and Steven P. Collins to Samuel Millard Kugler, $415,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Mountain Approach Rd., 7522-Brandon Nguyen and Hai Doan Troung Nguyen to Jacqueline Mallet Cedeno, $260,000.

BRUNSWICK AREA

Wenner Dr., 3-Justin C. Stone to Justin E. Hackley, $139,000.

EMMITSBURG AREA

Adams Ave., 2-Ronald S. and Mary C. Kingsburry to Christianne Pastor, $211,000.

Main St. E., 328-Beverly Greene and estate of Evelyn M. Green to James E. and Amy K. Myles, $75,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Apple Way, 64-Xiong B. and Liyan Jiang to Bernard K. Wofie, $205,000.

Brittany Ct., 5565-Merry Nicole Meyer to Sharrell C. Patterson and D. Tanyon L. Patterson, $259,900.

Cambria Rd., 4638-D.R. Horton Inc. to Tiana N. and Robert Mason Simmons, $310,000.

Drawbridge Ct., 5813-Persepolis Investment Group Corp. to Amanda K. Wise, $183,000.

Eugene Way, 4805-NVR Inc. to Emelia Boadu, $315,000.

Forum Sq., 5920-Calatlantic Group Inc. to George and Marytle Hane, $280,000.

Honeysuckle Ct., 5608-Mary R. Allen Farmer to Allison Jane Clark, $227,500.

Kelly Ct., 6387-KH Investment Properties Corp. to Randy S. Bartgis, $240,000.

Lancaster Pl., 585-Alban Place Partnership to Christopher Moffatt, $245,500.

Montalto Crossing, 6503, No. M-Leroy and Shanna R. Cosner to Matthew and Anne Strauser, $188,100.

Pendleton Ct. N., 30, No. 9A-Dennys R. Diaz to Jose Alfredo and Ester O. Flores, $199,990.

Primus Ct., 543-Department of Veterans Affairs to Sengul and Muhamet Topuz, $187,000.

Sunset View Lane, 5734-Howard Warner Hord to Adam Cregger, $177,000.

View Point Ct., 6428-Vikas S. Gowda to Richard E. Rodriguez, $255,000.

Yellow Sheave Ct., 6808-Robert L. and Anne M. Bouchard to Edwin A. Reyes and Cynthia M. Perez, $209,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Barrington Dr., 6416-Deutsche Bank and Morgan Stanley to Diana Lynn Gresham and Irving J. Crummitt Jr., $428,500.

Blandwood Rd., 613-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to James A. and Anne Mohl, $455,627.

Cattail Ct., 8002-Virginia L. Betson to Angela Mulloy, $268,000.

Fleetwood Ct., 9668-George D. and Lindsay L. Sgouveakos to Gregory Lazor and Brittney Rick Betancourt, $382,000.

Iverson Terr. N., 6313-Daniel J. Donoghue Sr. to Michael and Sonya Froede, $435,000.

Mill Island Pkwy., 3030, No. 312-Patricia Jordan to Andrew I. and Mary N. Hickey, $249,990.

Pine Crest Lane, 6111-Gary F. and Darlene C. Meyers to Jason C. Erichsen, $279,000.

Wormans Mill Rd., 7861-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Natalia Lorena Olivares Giuliani, $331,119.

Wormans Mill Rd., 7879-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Nishant Tripathi and Vandana Kumari, $348,005.

Seventh St. W., 28-Frederick City Housing Authority and Lancaster Craftsmen Builders Inc. to Victoria K. Gonsorcik and Gerry S. Stephens, $387,900.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bexhill Dr., 1000-Anna Maslowicz to Diane K. Navarro, $324,500.

Butler Dr., 107-Wesley H. Gewehr and Joseph Ralph Jeffrey Jr. to Alana J. Bauleke and Brian P. Bourne, $191,000.

Ellsworth Way, 2408, No. 2D-MTGLQ Investors to Rajini R. Mudhasani, $146,000.

Lakeside Dr., 2449-Alan D. and Carol S. Warsaw to Iris Susana and Manuel Antonio Estrada, $240,000.

Palace Green Terr. W., 2214-Andrew L. and Elahe T. Dayton to Jason A. and Jasmine Owens, $237,372.

Spring Run Cir., 2032-Shouming Du and Sharon Hu to Grace Coffie, $284,000.

William Franklin Dr., 2011-Federal National Mortgage Association to Angelina V. Pineda Rivas and Nelson M. Rivas, $356,900.

IJAMSVILLE AREA

Greenhill Ct., 2920-William E. Skowron to Sarah M. Pope, $425,000.

Tinder Box Cir., 4535-NVR Inc. to Faith Diama Mmanywa, $385,780.

MIDDLETOWN AREA

Boileau Ct., 74-Kathleen M. Harne to Kathy A. Fike, $225,000.

Main St. W., 500-Eric Moore General Contracting Corp. to Kerry Bianca and Suresh Benny, $279,000.

Serpentine Rd., 4313-Eric J. and Diana L. Saxton to David A. Canas and Ashley J. Colbert, $359,999.

Stone Springs Lane, 702-James L. and Liliya M. Boughner to Deborah Zicca, $305,900.

MONROVIA AREA

Viridian Terr., 4369-Winchester Homes Inc. to Stuart W. and Kayla C. Wright, $369,000.

MULLINIX AREA

Knoll Rd., 12639-Nancy Straight to Kail M. and Winnie B. Pantzar, $439,000.

Village Way, 113-Richard M. Tworek to Edwin C. and Dorothy L. Winder, $250,000.

MYERSVILLE AREA

Main St., 21-Scott D. and Stacey A. Tuomey to Maxim M. and Liat Suvorov, $260,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Boyers Mill Rd., 5501-Olga P. Vaszil to Viktor N. and Lyubov Kravchenko, $339,900.

Country Club Terr., 6941-Joe M. and Blair L. Luise to Sandra R. Hall, $420,000.

Hemlock Point Rd., 6710-Department of Veterans Affairs to Christopher Scott and Sylwia Csajko, $285,000.

Oakridge Rd., 6733-Kathryn B. and Peter N. Albanes to John Kemp and Jessica Estepp, $410,000.

Quaker Way, 204-John and Colette M. Reifer to John Brooke Donahue and Kendall Beels, $555,000.

Twain Dr., 6105-James W. and Rachel Anne Mahon to Aleksey Bykov, $380,000.

POINT OF ROCKS AREA

Fletchers Dr., 1710-Amr Investments Corp. to Seann and Heather Pelkey, $469,900.

THURMONT AREA

Bosc Ct., 120-U.S. Bank and Rmac Trust to Robert W. Wedge and Susan L. Schwerer, $299,900.

Putman Rd., 10812-John K. and Karen M. Breen to Thomas Paul and Debra Tucci Twigg, $437,500.

URBANA AREA

Ball Rd., 8370-Felix M. and Jodi S. Killar to Sarah Elizabeth Sabol, $439,900.

Byron Pl., 3637-Thomas D. and Barbara L. Deboy to Allen Robert and Monica Angel Reynolds, $537,500.

Hedwig Lane, 8464-Drees Homes of DC Inc. to Tia Marie Wade Dowdell, $357,750.

Pembrook Ct., 8206-Emma B. and Charles Henry Harper to Jose Geovanni Garcia Leonzo, $240,000.

Stone Barn Dr., 3219-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Christopher and Fathimath Lena Sharp, $429,990.

WALKERSVILLE AREA

Braeburn Dr., 254- Thomas H. and Carol A. Calderwood to Eva Louise O’Keefe, $379,900.

Gallorette Ct., 7-Christopher B. and Danelle M. Morris to Vincent and Kathleen Pryor Rome, $220,000.

Revelation Ave., 8343-William and Gertrude L. Hauptman to Steven L. Uk, $181,000.

WOODSBORO AREA

Dorcus Rd., 10703-Laurie J. McCarty to Bradley J. and Robert L. Carson, $210,000.