Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Cherry Valley Dr., 4609-John A. Hammer III to Jaime and Nancy Elizabeth Tapia, and Lizet Ramos, $575,000.

Heathfield Rd., 4204-Sarir Holdings Corp. to John P. Wagner and Melissa G. Call, $465,000.

Melinda Lane, 14605-Hilda C. Rubin and Paula J. Del Gallo to Hossein Torkashvand and Elahe Imanian, $505,000.

Russett Rd., 5302-Richard H. and Victoria Louise Kornemann to Rebecca G. Reyes, $481,000.

Wissahican Ave., 4611-Carmel S. Del Balzo II and estate of Pauline V. Del Balzo to Guno H. Van Der Jagt, $399,000.

BETHESDA AREA

Brixton Lane, 9923-Yoon Y. and Jae K. Chung to Jashoman Banerjee and Arunima Ghosh, $840,000.

Conway Rd., 5826-Frederick Spielberg and Guadalupe Del Carmen Verdejo to Golrokh Zare Moghaddam and Mohsen Marvastian, $958,000.

Gladwyne Dr., 4509-Cynthia Jean Carapelluci to Christopher and Amber Finton, $820,000.

Hoover St., 5502-Paul E. and Jennifer R. Payette to Peter and Katherine Johnson Leininger, $1.22 million.

Kittery Lane, 9118-Manuel De Miranda and Charlotte Raab De Miranda to Tarif Shraim and Salam Zughayer, $1.15 million.

Montrose Ave., 10307, No. 10307-Christopher S. and Stephanie G. Bell to Samuel R. Bara Garcia and Maria Cristina Garcia, $229,900.

Old Chester Rd., 5639-Artemis E. and Evangelos A. Calamitsis to Roman and Sofia Kachur, $1.2 million.

Pooks Hill Rd., 5349, No. 402-53-Priscilla L. and Lawrence G. Doty to Andrea D. Zenga, Pamela D. Braker and Elizabeth D. Potter, $507,000.

Sentinel Dr., 4928, No. 1-201-Judith K. Power to Jill K. Posner, $450,000.

Thornden Terr., 8512-James E. Duys to Shafik and Sarah Hebous, $1.16 million.

Wedgewood Rd., 6208-Fredrick Turner and Anne Lee to Justin V. and Kelsey L. Donaldson, $872,000.

BOYDS AREA

Tatani Dr., 14154-Daryl L. Chernoff to Vicki L. Keltz Reyes, $385,000.

BROOKEVILLE AREA

Denit Estates Dr., 21302-Ronald Arentt and Lori Michelle Ayers to Willie P. Cook and Mary Elizabeth Ganganna, $750,000.

BURTONSVILLE AREA

Almanac Dr., 14601-Laura M. McCray to Tewodros Assefa, $310,000.

Lansdale Ct., 3818, No. 9-57-Rjre Investments Corp. to William Ramirez Arriaga and Candida Y. Bustillo, $280,000.

CABIN JOHN AREA

Caraway St., 8212-Matthew John Herrington and Shannon Hawkins to Rudy F. and Diana B. Bejarano, $2.42 million.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Davan Dr., 12502-Bank of America to Yefim and Polina Vakser, $381,000.

Fairland Rd., 3112-Gloria Jean Brooks to Sheila Lancaster Graham and Mia J. Lancaster, $268,750.

Loft Lane, 12309-W. David Watts and estate of James H. Vance III to Linh P. Nguyen and Charles L. Tansill, $600,000.

Paula Lynn Dr., 209-Steven F., Thomas E. and Jean Ann Frances McMahon to Monica L. Martin and Kenneth Jacobs, $474,900.

Strauss Terr., 2911-Dylan Lachmansingh and Alia Gupta to Edwin Fermin Gonzalez and Isis Ariana Majano Diaz, $300,000.

CHEVY CHASE AREA

Bradley Lane, 3718-Roland W. and Mattie Olson to James D. and Mary E. Donnelly, $2.17 million.

Connecticut Ave., 8101, No. C-Catherine Woods and Bonnie B. Nicholson to John M. and Karen A. Vittone, $655,000.

Hesketh St., 107-Thomas A. and Mary Margaret O’Neil to David Lawrenz, Ann Hartman and Elizabeth H. Lawrenz, $1.68 million.

Terrace Dr., 2937-Timothy Walsh to Keith H. Lam and Jessica E. Galarraga, $585,000.

CLARKSBURG AREA

Janbeall Ct., 23908-Robert G. and Allison L. Stevens to Daniel C. and Liza M. Watkins, $428,000.

Piedmont Trail Rd., 12723-David S. and Teresa Ziffer to Adrien D. McDonald and Courtney R. Sweeney, $420,000.

Stringtown Rd., 23941-Christopher M. Smith to Francisco Ricardo Carlos and Sixta Perales, $350,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Bryants Nursery Rd., 610-Eliezer M. Greenberg to Tien H. Nguyen and Nga L. Huynh, $740,000.

New Hampshire Ave., 14904-Marjorie Hannah Gaffigan to Julio Ernesto and Nosilia Lizet Cuellar, $375,000.

DAMASCUS AREA

Bloom Ct., 22-Shrishkumar and Meena S. Patel to Rosa A. Salazar and Alexander G. Salazar Barquero, $331,300.

Damascus Park Terr., 25409-Rjre Investments Corp. to Henry Koba Jr., $362,000.

Tralee Ct., 25143, No. B-7-Jonathan C. and Candace S. Logan to Sagi Levi and Ronen Scheflan, $165,000.

DERWOOD AREA

Artesian Dr., 5731-Arlilian Coleman to John L. and Lidia Solizeszewska Johnson, $488,073.

Dace Dr., 17000-Regina Cer and Nyi Lwin to Aland S. and Hristina Ninova Acuna, $552,400.

Kipling Rd., 16412-Adventist Healthcare and Potomac Ridge Behavioral Health to Hui Chen, $465,000.

Picea View Ct., 300-Tarif A. Shraim and Salam Zughayer to Pavel and Valentina N. Kozyura, $760,000.

DICKERSON AREA

Wasche Rd., 18709-S. Marlowe and Susan L. Mentzer to Monica M. and James A. Beeman, $547,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Eastmoor Dr., 26-Dawn P. Dwyer to Nicholas A. and Lynn M. Michalopoulos, $630,000.

Legato Terr., 300-Maher I. Jaber to Gina Carbonaro, $265,000.

McAlpine Rd., 9501-Vilma A. Lugo to Edwin W. Coello and Ursula V. Amezaga, $350,000.

Snure Rd., 917-Matthew J. Yorro to Gloria Del Carmen Rivera and Lourdes E. Cornejo Rivera, $350,000.

Whitestone Rd., 416-Nicholas A. and Lauren T. Desarno to Daniel M. and Kerry H. Sheridan, $768,000.

GAITHERSBURG AREA

Brenish Dr., 7303-Douglas G. and John E. Kiser to Lorraine Sorrel Sr., $305,000.

Chesley Knoll Ct., 9030-Solis Corp. to Abigail C. and Rene E. Barahona, Mario Arriola and Carlos A. Barahona Valencia, $460,000.

Duvall Lane, 124, No. 153-30-Corinne Rosen and estate of William A. Jones to Marcelo E. Arancibia, $60,250.

Honeylocust Cir., 18339-Hank Wang and Xiaoya Du to Marvin A. and Jenny P. Lopez, $312,000.

Nina Ct., 76, No. 207-Yin Tang and Yingmei Liu to Jose F. Quintero, $255,000.

State Ct., 56, No. 107-Rene Munguia to Maria Jose Castrillo Castro and Jose A. Carcache Castro, $125,000.

Tulip Grove Rd., 9129-Stephen and Nicole Kwan to Johnson and Pooi Meng Truong, $340,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Braemar Crescent Way, 14910-Troy Rafael and Allison Jayne Fox to Winter and Corrine Troxel, $944,000.

Copley Cir., 113, No. 32-B-Calatlantic Group Inc. to Russell and Elizabeth Brazil, $595,000.

Falling Leaf Way, 14616-Erica Gail Corson to Yushan Zhao, $500,000.

Lakeworth Dr., 613-Jose Oscar Escudero and Maribelle De La Torre Reyes to Maziar Mohammadi and Seyedph Parisa Alaie, $358,000.

Liriope Pl., 132-Yongfu and Lijing Li to Arnaldo J. Garcia Rivera and Marilyn Diaz Maldonado, $580,000.

Pleasant Meadow Dr., 11632-Catherine M. and Jeffrey B. Fleishman to Xuong Chau, $296,000.

Ridgepoint Pl., 205-Daniel Joelsson to Steven Wayne Ollis and Xiaoli Mao, $468,500.

Strummer Lane, 222-Narimaan and Jacqueline D. Pourahmadi to Frank and Elizabeth Delange, $695,000.

Twelve Oaks Dr., 208-Dana Mary Annis and to Christopher N. Malagisi and Anna Koval, $383,000.

GERMANTOWN AREA

Birdseye Terr., 12018-Jose A. Montesinos and Amiriz Dussan to Syed Sulaiman Ali and Amy Belkan, $237,000.

Charity Lane, 17500-Marlene J. Gusella to Susan, Abdul Ghani, Rahman and Spozhmay Manan, $650,000.

Dover Cliffs Pl., 13612, No. 13612-Kerynn N. and Rebecca J. Holtzman to Evert Campbell, $284,900.

Glen Willow Way, 18608-Neshia Blocker to Richard H. Birch, $267,500.

Lark Song Dr., 13733-Stacey M. Cooke to Zheng Guo, $316,000.

Sesame Seed Ct., 12707-Diego C. Flores Umanzor to Jorge I. Quintanilla, $210,000.

Stags Leap Terr., 18163-Susan S. Poisson to Shengyan Hong, $360,000.

Westend Ct., 20008-Thillainath and Shanthi Chelliah to Joel P. and Ana M. Kieper, $295,000.

Wild Cherry Lane, 19940-Pallav and Chaitali Thakkar to Marbin O. Granados and Jenny Duong, $425,000.

KENSINGTON AREA

Everett St., 4009-Courtney M. Banks to David M.K. Metzger and Cecelia Ann Adams, $1.9 million.

Waycross Way, 11009-Daniel J. Young to Holly A. Posin, $539,000.

LAYTONSVILLE AREA

Stanbrook Lane, 5716-Russell L. and Jeanine M. Fritts to Karl M. Cetnieks, $630,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Club House Rd., 19303, No. 19303-James A. and Carol Jean Guth to Mohsen Khani and Claudia Vasquez Quezada, $103,000.

Meggs Point Pl., 9700-Mavis J. Vandegrift to Anusha Fernando Sellapperumage and Guruge Bimbila Fernando, $370,000.

Ridgeline Dr., 10236-Waldo M. Wedel and estate of Frank P. Wedel to Melecio Espinoza, $150,000.

Thomas Lea Terr., 8822-George M. Tartal and Kerri A. Kavangh to Gary R. and Wanda Anderson, $355,000.

Wayridge Dr., 10751-Johanna Aragon and Yarid Lopez to Samuel A. and Jacqueline Mejia, $365,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Parkman Rd., 10226-Janet Cumblidge and estate of Frederick Luther Dunn Jr. to Han Ngoc Phan and Sam T. Tran, $480,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Autumn Brook Ave., 1402-Housing Opportunities Commission of Montgomery County to Negash Ahmedin and Momina Dino, $165,921.

Estelle Rd., 13015-Ernest Joseph and Judith R. Sowada to Khoi T. Nguyen and Thuy Nguyen Le, $359,000.

Galvez St., 13303-Lin Zaw Oo to Braulio A. and Sonia Cecilia Miranda, $391,000.

Hugo Ct., 5-Dhirendra N. and Mini D. Morarji to Ekarin Boonuraj and Aomi S. Fernando, $400,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-619-Rebecca Nash to Heriberto and Maria Concepcion Roman, $121,900.

Leisure World Blvd. S., 2901, No. D-Gale David and Anne W. Adams to James M. Kinsella and Kathryn A. Bleecker, $437,500.

Lutes Dr., 13018-Carlos Baez Mora to Firoozeh K. and Amnir H. Naeemi, $375,000.

Wagon Way, 13800-Larry Ronald and Rochelle Abramson to Thomas Hormuth Jr. and Victoria Shequine, $500,000.

OLNEY AREA

Brightwood Rd., 4706-Stefan D. and Stacey Ann Baugh to John A. Pannucci III and Emily S. Browning, $610,000.

Fishermans Ct., 4419-Juan A. and Sonia M. Picado to Joseph Ansaldi and Kathleen Taylor, $326,400.

Olney Mill Rd., 19305-Janet L. Molleur to Kyoungin Cho and Woohee Kwon, $460,000.

Waltonshire Cir., 4852-Mamata Osborn to Omolara Idris, $470,000.

POOLESVILLE AREA

Selby Ave., 19744-Charles A. and Tammera L. Albrecht to Yol Eui Kwon and Joung Won Lee, $645,000.

POTOMAC AREA

Cambridge Manor Ct., 9221-Hedieh Mirahmadi to Lucy W. Drennan and Ying Wang, $1.1 million.

Garden Ct., 9425-Colleen Scureman Kepner and estate of Murray Scureman to Ivy Y. Jiang and John P. Fedak, $840,000.

Macarthur Blvd., 10501-Darren R. and Lisa M. Anzelone to Joseph Peter Lombardo and Rosemary Bechara, $1.17 million.

Spur Wheel Lane, 11417-Roger and Frances Bernstien to Yi Lu and Qunhong Bian, $800,000.

ROCKVILLE AREA

Ashley Dr., 11416-Glen C. Oliff to Charles J. Overly and Sara E. Montone, $472,500.

Bloomingdale Dr., 10964-Stephanie Kay to Heidi Shahrzad Zia, $736,000.

Chapman Mill Dr., 5705, No. 1807-Natalia Angelucci and Fernando Cuneo to Ashley E., William T. and Carol Ann Carpenter, $374,000.

Douglass Ave., 600-Ella M. Holland and estate of Maude Smith Kilgo to Jay Yu, $290,000.

Hungerford Dr., 501, No. 141-Chun Yen C. and Chang An Lin to Kenneth Lasala Jr., $385,000.

King Farm Blvd., 500, No. 304-Frank and Joan L. Dicostanzo to Marie S. Keung, $318,000.

Lynn Manor Dr., 215-Sherin A. Ronaghian to E. Khosrowzadeh, $535,000.

Nelson St., 799-Fu Sheng Jin and Gui Fang Chen to Jian Xin Chen and Wen Qin Gao, $610,000.

Parkedge Dr., 11505-Gregory and Carol Papillo to Ji Eun Lee and Young Wook Cho, $675,000.

Rockville Pike., 10500, No. 316-Mary L. Gaughan to Patrick Wayne Coffey, $205,000.

Tilden Lane, 6904-Matthew W. Hamill and Stacey J. Arnesen to Raphael Lemaire and Aviva Ellenstein, $870,000.

Wolftree Lane, 7049-Esb Investments Corp. to Nadav and Hodaya Segal, $720,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Bedelia Way, 21007, No. 12-Rosemary S. Plummer and Kimberly Carter to Michael J. and Alicia Padilla, $290,000.

Choctaw Ct., 19948-Ying Fan and Xu Zhan to Julie Stewart, $276,000.

Watkins Meadow Dr., 20460-Wilber A. Lopez and Mery Y. Claros to Juan A. and Sandra Ramos, $400,000.

SILVER SPRING AREA

Courts Way, 8815-William J. and Lisa Drago Piechowski to Matthew and Catherine Kramer, $762,000.

Hale Pl., 9502-Arie Heijkoop Jr. and Edelwiss S. Calcagno to Sean and Kristin Gallagher, $487,500.

TAKOMA PARK AREA

Flower Ave., 8311-Cheryl M.A. Shabazz-Muhammad to Era Marshall, $385,000.

Ludlow St., 703-Nicholas and Lynn Michalopoulos to Corinde E. Wiers, $385,000.

Prospect St., 1206-Lizette I. Westney to Jeremiah and Jeralynn Miller, $555,000.

TWINBROOK AREA

Clagett Dr., 1200-S. and N. Investments Corp. to Jonathan D. Bozarth, $380,000.

Grandin Ave., 1307-John B. and Gloria J. Dodson to Robert L. Clark, $285,000.

Twinbrook Pkwy., 708-Carol Ann Mannix to John Branat Ward Jr. and Heather Anne Chockley, $417,250.

WHEATON AREA

Bucknell Dr., 11512, No. 109-Magdalena C. Reyes to Rachel Grant Adjiri, $169,000.

Cosgrave Ct., 1-Bruce A. and Rebecca A. Geanaros to Adira L. and Simeon Botwinick, $532,500.

Drawbridge Ct., 10800-David Lin and Nancy Tsai to Colin and Kyoko Mackillop, $399,000.

Galt Ave., 11502-Denise E. Holmes to Richard Laurence Flannery and Martha Aracely Medina, $365,000.

Jasper St., 1504-Rodolfo Bobadilla and Balanca Salguero to Maria T. Cruz, Ana E. Mejia Cruz and Alexander Garcia Cruz, $357,000.

Valleywood Dr., 12117-Evelyn Turner and estate of James Matthew Turner Jr. to Comfort D. Mingot, $230,000.

Frederick County

EMMITSBURG AREA

Annandale Rd., 17311-Mary T. Keepers to Ariel Ortega, $275,500.

Provincial Pkwy., 11-Jennifer L. Hormes to Stephen Ray Horning, $174,500.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Barberry Ct., 5694-Dorothy Brown and Vickie L. Southers to Howard G. and Mildred M. Muhly, $245,000.

Canada Goose Ct., 6677-Bruce C. Wilson to Gregory Scott Burkhammer, $225,000.

Eugene Way, 4807-NVR Inc. to Irene Darko, $337,260.

Glenmeadow Ct., 7199-KH Investment Properties Corp. to Demetrius Bowers and Ashley Bailin, $224,900.

Hunting Ridge Dr., 605-Willie and Juanita Hackshaw to David Gveni, $375,000.

Kelly Ct., 6407-Bryan A. and Kristy L. Malseed to Michael R. and Kristina R. Shipyan, $245,000.

Leben Dr., 6032-Calatlantic Group Inc. to Alexander Joel and Jennifer Katherine Fuka, $288,775.

Mountaingate Dr., 24-Kathleen G. Maloney to Kirk and Adrienne Benjamin, $183,000.

Regal Ct., 5249-Shive K.L. and Vijaya L. Gowda to Bonnie S. Stultz, $224,900.

Sunset View Lane, 5772-Davin Bernard and Denise Phelps to Emily Jane Friend, $157,000.

Vona Lane, 4716-NVR Inc. to David and Kathryn Horvath, $352,543.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Blue Heron Dr., 8204, No. 2B-Wendy Nalborczyk to Robin K. Willis, $167,000.

Caulfield Ct., 2607-Nova Partners Corp. to Dwayne Scott Totten and Concetta Papa, $274,000.

Fleetwood Way, 9718-Michael David and Anna Rachel Anderson to Candice Korolevich, $358,800.

Jacobs Garden Lane, 3045-Wormald Development Co. to Walter H. and Corinne F. Ask, $443,395.

Lenhart Rd., 10621-Home Renovations 17 Corp. to Shawn Setherley, $360,000.

Mobley Ct., 1469-Jason M. Shafer to Carmen E. Giron, $194,500.

Pine Ridge Terr., 6107-Silvercrest Properties Corp. to Randy S. Bartgis, $254,000.

Stratford Way, 808, No. K-Susan L. Bianchi to William Bradford and Ann Whitney Coe, $135,000.

Wheyfield Dr., 1434-Monocacy Park Condominium to Stephen Hayes, $304,000.

Wormans Mill Rd., 7863-Dan Ryan Builders Mid Atlantic to Nicholas and Tiffany Russell, $337,125.

Second St. E., 9-John G. and Kelsey J. Lorman to Jean L. Wolf and Debra L. Doyle, $367,900.

Eighth St. E., 103, No. 103C-Matthew C. Taylor to Peter Anthony and Debra Hanley, $183,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bishops Glen Dr., 258-Department of Veterans Affairs to Carlos A. Henriquez, $256,000.

Emerson Dr., 2566-Suzanne Staiger to Kadeem K. James and Raheem O. Williamson, $270,000.

Paxton Terr., 2102-Richard E. and Elizabeth G. Godfrey to Olabamiji Macaulay, $265,000.

Rosemont Ave., 2022-Charles F. and Kathleen A. Murphy to Kevin F. and Susan D. Slagle, $499,000.

Springfield Lane, 1734-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Yi Song and Ying Zhang, $156,000.

Wayside Dr., 2100, No. 1B-Donald L. and Michael E. Vansant to Nancy L. Dorsey, $180,000.

Wynfield Ct., 2404-David A. Davies to Arpelleh James Honapoly and Carla Adjibodou, $260,000.

IJAMSVILLE AREA

Mackenzie Pl., 6604-Alexander L. and Lisha N. Utt to Ashley Williams and Ronald James Roberts, $679,900.

KNOXVILLE AREA

Jefferson Pike., 732-Theresa M. Shoemaker to Paul D. Cutlip, $250,000.

LIBERTYTOWN AREA

Holly Ct., 9097-Justin Short to Kenneth D. and Bethany R. Kirby, $310,000.

MIDDLETOWN AREA

Broad St., 208-Robert B. and Nancy C. Mickelson to Michael J. and Nicolette N. Moore, $399,000.

Hollow Creek Cir., 2-Jean A. Canetti to Patrick D. and Colleen V. Sherman, $470,000.

Morningside Ct., 6506-Donald S. and Sue A. Short to Yoshimi Johnson, $369,900.

Smoke House Cir., 11-Vincent Peter Romano to Akhtar and Sarwat Ali, $295,000.

MONROVIA AREA

Fingerboard Rd., 12645-Richard E. Thompson to Jeffrey W. Bel and Alicia R. Brown, $395,000.

Seths Folly Dr., 4546-NVR Inc. to Mark Adams, $397,000.

Weller Rd., 11809-Edward H. Hill to Juan Manuel Ramos, $245,000.

MULLINIX AREA

Lomar Dr., 4035-Patricia D. Schuman to Brian and Jennifer Thomas, $550,000.

Warfield Dr. S., 901-Center Industries Maryland Corp. to Steven E. and Carey E. Yokay, $435,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Dewey Way E., 10808-Malinda M. and Sergio R. Marroquin to Harpreet Kaur and Jassa Singh, $310,000.

Hemlock Point Rd., 6748-John F. and Christine A. Gilbert to Carmine Puteri and Regina Jenkins, $447,000.

Queen Anne Ct., 5635-Roy Stevens and Casey Schreiber to Lisa Cabe, $259,900.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Good Intent Rd., 12249-Candace N. Howard and Douglas H. Hamilton to Aldo A. and Gemma N. Manino, $360,000.

POINT OF ROCKS AREA

Wise Rd., 1624-Joseph and Meghan Michaels to Cody D. Shipman, $268,500.

THURMONT AREA

Catoctin Furnace Rd., 13228-Wendy Mask and Tim Murray Jr. to Daniel James and Jodie May Schmidt, $135,000.

Leekyler Pl., 10, No. 20-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Mary Condon, $244,990.

Redhaven Ct., 144-Stephen R. and Kelly S. Horning to Jacob R. and David West, $286,000.

URBANA AREA

Bartonsville Rd., 5923-Paul Cutlip to Matthew G. and A. Catherine Slagle, $219,900.

Carriage Hill Dr., 3878-Constance S. Reilly to Jessica Lynne Ely, $385,000.

Holborn Pl., 3671-Tub Vang and Christina M. Vangilder to Yan Feng and Ru Yan, $290,000.

Knott Lane, 9079-Main Street Homes at Urbana Corp. to Alexis and Clint Chaffee, $407,051.

River Oaks Terr., 8809-Mark E. Ramsburg to Ryan W. and Rebecca S. Uhlendorff, $450,000.

Sugarloaf Pkwy., 3827-Renard T. and Joy P. Klubnik to Jerry M. Suls and Rene E. Martin, $370,000.

WALKERSVILLE AREA

Challedon Dr., 106-Scott T. Daily and Heidi L. Robar Daily to Derek A. Shullenbarger and Pearl L. Sims, $294,000.

George St. W., 15-Richard W. Fogle and Melea Sue Fogle Baker to Adam and Crystal Edgley, $183,400.

Sandalwood Ct., 114-Lindsay Kelly Hartsock to Rachel E. Andrews, $180,000.