Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Aspen Hill Rd., 4812-William Fefe and estate of Carl X.G. Fefe to Jianjun Wang, $370,000.

Bauer Dr., 14630, No. 14630-Erjona and Leonard Prifti to Amaris Deborah Lyles, $148,000.

Independence St., 4314-Nuyn Men and Robert Sui Nawl to Juan Ramon Carranza, Candida E. Carranza Cruz and J. Emperatriz Carranza, $387,500.

Oaktree Rd., 4320-Douglas N. Saar and Gretchen S. Triantos to William W. Dankos III, $459,000.

Superior St., 13202-James G. and Terri A. Abell to Blanca Herlinda Parra and Luis F. Parra Pineda, $343,000.

BEALLSVILLE AREA

Beallsville Rd., 18900-Babak and Lisa M. Yazdani to Walter S. and Barbara L. Allensworth, $1.5 million.

BETHESDA AREA

Bradgrove Cir., 6807-Sheldon S. and Nikki P. Miller to Jonathan Cross and Stephanie Delong, $1.18 million.

Cedar Way, 9212-Alma Harrington Mattison to Tarunesh Chand and Milana Levit, $840,000.

Haddington Pl., 7429-Marcela B. Stras to Mehrnaz Neyzari and Majid Padash, $910,000.

Lone Oak Dr., 5901-Stephanie Z.S. Farina to Kelley S. and Charles V. Timpa, $726,000.

Massachusetts Ave., 6300-Aman L. and Katayoun M. Djahanbani to Maria G. Farfan Bertran and Jeremy L. Ward, $885,000.

Montrose Ave., 10401, No. 202-Addison G. and Lauren H. Wilson to Hexiang Ren, $217,000.

Old Georgetown Rd., 8906-WWK Construction Inc. to Negaar Sagafi, $825,000.

Pooks Hill Rd., 5357, No. 5357-Mark A. Prebich to Mark Robert Cookson and Allissa Dillman, $450,000.

Sinnott Dr., 10010-Elisa B. Moya and Marietta I. Dunn to Jose Emeterio Guzman, $520,000.

Town Gate Lane, 9217-Lanty K. and Alyssa Butchko to Brian McGraw, $1.09 million.

Westlake Terr., 7401, No. 505-Liliana Peralta to Mei Jen Liao, $195,000.

Winsome Cir., 117-5400 Grosvenor Corp. to Matthew W. and Elizabeth W. Kay, $1.21 million.

BOYDS AREA

Harvest Moon Rd., 14307-Roger M. and Joyce A. Holman to Lawrence M. and Miriam R. Paska, $519,000.

BROOKEVILLE AREA

Brighton Dam Rd., 104-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Yuyeol and Jongsung Kim, $477,000.

Denit Estates Dr., 21410-Gurdip S. Bakshi and Dawn G. Davidson to Ronald F. and Kathleen J. Marsden, $840,000.

BURTONSVILLE AREA

Cavalcade Ct., 4402-Alan You Zhang and Yi Hong Lin to Darshan and Sabrina Mahesh, $385,000.

Monmouth Pl., 3730, No. 11-122-Chanza Baytop to Yosefe T. Tegaye, $265,500.

CABIN JOHN AREA

Cypress Grove Lane, 8001-Maria R. and Robert George Khatchadourian to Beatriz E. Lopez Montiel and Santiago A. Bonetti Avila, $780,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Carriage House Terr., 1639, No. 1639-H-Tatyana and Wilfrid B. Gouthro to Linda L. Glatz, $145,000.

Eastbourne Dr., 12407-Mary C. McDyer and Adele M. Canup to Susan C. McFarland, $558,000.

Gentry Ridge Ct., 3540-Miriam E. Grumbley and Cirilo R. Gomez Iriarte to Marilee N. Anthony, $333,000.

Maple St., 12813-David Margolis Hall to Arvil and Noemita Vilan, $350,000.

Peacock Lane, 1614-Maxine G. Lewack to Yara M. Zuniga Lacayo, $407,000.

Summerwood Dr., 12540-Kenneth E. and Sharon L. Morrill to Haibo Huang and Caizhen Li, $420,000.

CHEVY CHASE AREA

Brierly Rd., 9108-Danny E. Robertson to Yolanda Bustos Serrano, $795,000.

Connecticut Ave., 8101, No. N-Catherine Korner Ett and Jules Gilmer Korner IV to Isabelle T. Hessick, $620,000.

Maple Ave., 6905-Lorraine Ellen Chickering to Matthew C. and Kathryn F. Vita, $922,500.

East-West Hwy., 4242, No. 507-Anastasia N. Dinsmoor to Yasmin, Daboud and Parissa Pajouhesh, $310,000.

CLARKSBURG AREA

Arora Hills Dr., 22830, No. 118-Deborah T. Edwards to Courtney S. Sims, $166,272.

Needle Dr., 12313-Glenn W. and Jessime L. Orear to Zachary and Jennifer Chidlow, $385,000.

Prado Lane, 128, No. 2305-Fernando E. Ronald and Nidia Zuniga to Jillianna Southard, $315,000.

Sutler Square Terr., 13131-Yitao Zhen to Stephanie M. Ambroise, $370,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cavendish Dr., 1411-Joseph L. Kraut and Rhea D. Siers to Samuel and Klade Sharper, $439,900.

DAMASCUS AREA

Frontier St., 24601-Donald O. Jackson to Mikael A. and Carrie N. Palsson, $468,000.

DERWOOD AREA

Baederwood Lane, 16809-Mary Carol Dunn to Michael McCann and Courtney Michelle Pelham, $485,000.

Garrett Rd., 6711-Suntrust Bank to Sarah J. and David A. Bucknigham, $389,900.

Mill Run Dr., 7104-Edna L. Frazier to Mohd Sulaiman and Moska Hakimzada, $430,000.

Pilgrims Cv., 6508-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Katherine E. Flekes, $312,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 8505, No. 5-3-Ari Schloss and estate of Bonnie Sue Schloss to Johanna Kalin, $260,000.

Gabel St., 911-Elva Aguilar to Carlos A. Espinoza and Rody M. Nunez, $415,000.

Lombardy Rd., 10809-Denise and Simon T. Marzouk to Lauren Michelle Yedlin, $337,000.

Portland Pl., 10003-Ellenmary L. Condon to Paul T. and Joseph M. Haynos, $400,000.

Sonata Way, 605-Tsion A. Getahun and Yidnekachew G. Fantu to Teferi Abera Desta and Mekdlawit Fitihawok, $340,000.

Williamsburg Dr., 117-Michael and Stephanie Auth to Michael Justin and Lauren Michelle Di Renzo, $635,489.

GAITHERSBURG AREA

Brian Ct., 6, No. 156-Candida A. DeBlazzio and Raphael Blazzio Gomes to Marvin Zapata Cantor and Nora Zapata, $246,000.

Christopher Ave., 401, No. 14-Dean Talaganis and estate of George Cataland to Mariya T. Staeva, $150,000.

Ivy Oak Dr., 7708-Lan Bui and Tina Ta to Minh D. Nguyen and Alan Vinh Cong Bui, $350,000.

Mineral Springs Ct., 9-Jean M. Solarczyk and Jean M. Young to Paul Junior Nicola and Xiaobo Zhao, $350,000.

Peach Blossom Ct., 19117-Christopher D. and Suzanne M. Garner to Charles and Deena Devereux, $755,000.

Whispering Oaks Way, 8203, No. 203-Random Investments Corp. to Edith Paz Menendez, $140,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Captains Walk Ct., 11167-William M. Gray and Donna J. Weber to Xiaohong Wang and Guangcui Yuan, $400,000.

Coral Reef Terr., 103-Jose L. Paredes to Solomon Yimam, $365,000.

Fenceline Dr., 32-Bronislav and Galina Kim to Cody Anderson Smith, $299,900.

High Gables Dr., 301, No. 202-Joan Pappalardo Christopher and Peter Glakes to Tony James and Margaret Sandra Brown, $373,995.

Lamont Lane, 103-Jose A. and Marta B. Gimenez to Lenoid O. and Ekaterina Sukharnikov, $355,000.

Maine Cove Terr., 14713-Lisa E. Mullen Dyson and estate of Thomas F. Mullen to Chunling He and Wei Hu, $690,000.

Polk Square Ct., 10523-Sun Young Kim and Jong Ok Youn to Hyoun Jung Cho, $400,000.

Ridgepoint Pl., 304, No. 304-14-Maureen Nelly and estate of Desmond J. Nelly to Vlad Radu Serban and Anna Hovsepyan, $275,000.

Swanton Lane, 314-Musheng Bao and Hongbo Lu to Lynn Marie and Stephen Anthony Amatucci, $535,000.

GERMANTOWN AREA

Ansel Terr., 13401, No. 5-E-Edward Jun Lee to Alexander Reznikov, $185,000.

Briarwick St., 14004-Carol A. Duncan to Corey A. and Eileen M. Witherspoon, $520,000.

Cloverdale Pl., 13301-Alejandro and Claudia Calvo to Chidubem A. and Emily J. Nwokoye, $400,000.

Dunbar Terr., 13711-Helbert F. Da Silva and Debra De Souza Carreiro to Gilles C. Fokoua Titsamp and Brice Olivia M. Happi, $379,900.

Harmony Woods Lane, 18844-Benjamin Kwesi and Celeste Naterki Klutsey to Juan F. and Deborah J. Mazariegos, $337,000.

Liberty Mill Rd., 18825-U.S. Zen Institute Inc. to Carlos and Edgar Villannueva, $360,000.

Shamrock Glen Cir., 20860, No. 1101-MSS Services Inc. to Snehansu and Mitali Saha, $311,212.

White Saddle Dr., 19530-Mikael and Carrie Palsson to Gary Z. Chen and Janzhi Li, $290,000.

KENSINGTON AREA

Brookfield Dr., 4210-Thomas C. and Suzanne S. Barry to Sean P. Murphy, $527,500.

Fayette Rd., 3306-Cheryl Ricks Caulfield to Hannah Elizabeth Schuster, $498,000.

Mitscher St., 11108-Michelle Pike to Jonathan Wrieden and Tessa Endter, $487,000.

LAYTONSVILLE AREA

Churchill Downs Rd., 8512-Bank of New York Mellon and Bank of New York to Wilber A. Lopez and Mery Y. Claros, $585,000.

Hawkins Creamery Rd., 8620-Paul B. and Wilma J. Gelfeld to Freddy Y. and Ledy P. Benavides, $390,000.

Vista Ridge Rd., 25119-Guy A. and Ivy M. Reed to Christine Marie Ring, $740,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Dellcastle Ct., 2-Wladimir Naranjo and Chiara B. Spector-Naranjo to Dody H. and Yusi I. Achmad, $490,000.

Kanfer Ct., 9614-Jerry M. Robbin to Hadi Peyrovi and Fatima Eslami, $293,000.

Nathans Pl., 18703-Juan R. Ruiz to Celso and Daysi M. Lopez, $216,000.

Tippett Lane, 9519-Brightstar Capital Corp. and Jie Li to Baozhu Sun and Jeffrey Sze, $258,000.

Welbeck Ct., 32-Alexander Michael Dickson to Luis Adolfo Pineda, $217,918.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Devere Dr., 909-Norman Leigh and Brenda Dancil Jones to Nila N. and Reginald Loyer, $485,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bassett Lane, 15400, No. 46-Helen Turin Wilson to Stephen V. and Sinenart Lundberg, $181,500.

Bennion Rd., 4505-Berta Lidia Morales to Camilo Andres Pacheco and Dilia Caridad Penate Pacheco, $280,000.

Glenallan Ave., 2405-Winchester Homes Inc. to Daisy Go and Alan V. Encarguez, $434,900.

Hutchinson Lane, 1621-A3 Real Estate Investments Corp. to Farid Jarrous and Nancy J. Teague, $551,400.

Leisure World Blvd. N., 3100, No. 214-Francine E. Cohen to Peggy S. Horng, $260,000.

Leisure World Blvd. S., 3005, No. 718-Murline H. Craig to Ping Wan and Wai Y. Cheung, $200,000.

Macaulay St., 12617-Winchester Homes Inc. to Louis Grue III and William W. Andrews Jr., $479,440.

Weller Rd., 3918-Bernard Luis Hardgrave to Selemun Gessesew and Fryat T. Gebremeskel, $372,000.

OLNEY AREA

Brightwood Rd., 4733-NRZ Reo VI Corp. to Jose Roberto and Nery Esther Escobar, $375,000.

Gatehouse Ct., 3042-Susan Cannon to Brian D. White and Brian Newby, $394,000.

Queensborough Dr., 3410-Tanya Hudak Stankewicz and estate of Daria Hudak to Africa A. Bulbula and Gadaa Jeylu, $335,000.

Windsor Hill Dr., 18144, No. 201-Richard Kent Zakour to Denise C. and Thomas A. Estrada, $251,000.

POOLESVILLE AREA

Wootton Ave., 19680-Mortgage Equity Conversion Association and U.S. Bank to Steven Allan Smith, $185,000.

POTOMAC AREA

Goya Dr., 11925-Edward Pope Tiffey to Masatsugu and Kyoko Takamatsu, $800,000.

Newhall Rd., 9900-Moshen D. Moghisi and Mandana A. Tavakoli to Peter N. and Lindy S. Taylor, $3.12 million.

Stratton Ct., 6-Elizabeth A. Kraenbrig and Irvin C. Mohler III to Angela Soto, $625,000.

ROCKVILLE AREA

Ashley Dr., 11418-Jackie Raymond Prock to Christina Gilbert and Daniel Lipner, $423,000.

Boiling Brook Pkwy., 4725-Edward M. and Sandra J. Eggleston to Caitlin M. Nickens, $420,000.

Coleman Park Lane, 103-Javier E. and Henry D. Reyes to Wen Yi Wu, $410,000.

Fallsgrove Dr., 309, No. 61-Norman Chao and Alyssa J. Nadel to Hongkun Tan and Zhiping Ye, $363,000.

Garden View Sq., 602-Ryan J. and Hadley Bohn to Lorraine P. Hammond, $517,500.

Hunters Lane, 11913-Victoria Li Barnhart to Leila Kump, $680,000.

Lawson Way, 531, No. 301-Sidney and Robertina Daniels to Patsy M. Brannon and George W. Buchannan Jr., $435,000.

Maryland Ave., 38, No. 325-Steven J. Doherty to Ying Duan, $411,800.

Patapsco Dr., 11513-Michael P. Gyorda to Sarah M. Balian, $405,000.

Tilden Lane, 7012-Jack Schwartz and Daryl M. Freedman to Orit Lavi, $830,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Aberstraw Way, 11524-Kul B. and Neelam Soni to Akpeyedje Degbe, $285,000.

Crown Ridge Ct., 20304-Charles W. and Margaret E. Baker to Charles N. Gamboa and Veselin Svetoslavov Dobrev, $525,000.

Watkins Meadow Dr., 20508-David W. and Linda A. Sterling to Gregory M. Baker, $416,500.

SILVER SPRING AREA

Dale Dr., 1213-Derrick and Juli A. Harkins to Raymond George Boone Jr. and Meghan Ann Converse, $545,000.

Hollow Glen Pl., 9890, No. 2540-Dana Marcellus Kleberg to Erin and Dave Hysom, $299,800.

Washington Ave., 2217, No. 2217-W-Mark O. Meyerdrik to Carlos Angulo and Laura Mitrescu, $179,900.

Wayne Ave., 604-Olivia Cordero to Carlocesar Castaneda, $540,000.

TAKOMA PARK AREA

Allegheny Ave., 6604-Vicki E. Sotak to Julia Johnson Duncan, $635,000.

Flower Ave., 8414, No. 2-Soumyendu Guha to Gary P. Fookes and Robert A. Millard, $159,900.

Kennebec Ave., 650, No. 1-Rafael A. Rodriguez and Sandra M. Macias Del Villar to David Lord and Anna Marie Argudo, $435,000.

Roanoke Ave., 8316, No. 2-Victoria Gray and Steven R. Rosenthal to Monquize Dusseau, $485,000.

TWINBROOK AREA

Denham Ct., 4-Robert L. and Beverly A. Martin to Joederick and Tricia Abrigo, $405,000.

Maple Ave., 913-Lisa C. and Ina Craig Shaw to Jun Zhu and Zheng Li, $281,000.

WHEATON AREA

August Dr., 1809-Julia A. Correa to Andrew S. and Anne L. Mackay, $541,000.

Cascade Rd., 2009-Meaza Herhane to Wanda M. Johnson Boatman and Cedric L. Boatman, $425,000.

Cosgrave Way, 516-Jonathan and Sara Beth Lefman to Brian J. and Carol Anne Schulman, $530,000.

Eldon Lane, 1807-3919 Neh Corp. to Nathaniel Van Horn and Margeaux Appel, $445,000.

Galt Ave., 11701-Marcus A. and Alicha R. Gough to Eyoel E. Mengesha, $445,000.

Kenbrook Dr., 623-David M. and Elizabeth R. Kruger to Dov Chodoff and Aliza Blumenfeld, $429,000.

Newport Mill Rd., 11708-I&V Innovative Enterprise Corp. to Rudy A. Guillen, $390,000.

Reedie Dr., 1808-Karen Lynn Ehrlich and estate of Paula Z. Ehrlich to Samuel G. Trahan, $410,000.

Veirs Mill Rd., 11714-Peter V. Pham and Linda M. Le to Jorge A. Bonilla, Santos Santiago Segovia and Antonio Portillo, $383,000.

Frederick County

BRUNSWICK AREA

A St. E., 419-Allen and Kathleen Royal to Alberto Caceres Valverde and Mila Salas Pereda, $219,900.

Petersville Rd., 404-Dwight Ivan Stonesifer to Lawrence and Andrea Ina Wissner, $119,900.

EMMITSBURG AREA

Heritage Lane, 3-Richard M. Brown and Amy F. Linton to Michael Savastio, $245,000.

Stonehurst Ct., 3105-Bank of New York Mellon and the Bank of New York to David D. and Rhonda M. Sanders, $251,223.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Cambria Rd., 4603-DR Horton Inc. to Justin T. Carter, $314,990.

Eisenhower Dr., 506-Lee Scott Simkins to Norwood V. and Sandra M. Uzzell, $242,000.

Eugene Way, 4809-NVR Inc. to Rigoberto and Sandra Gomez, $322,595.

Hames Ct., 7002-Oscar Lisandro and Claudia I. Torres to Enrique Omar Quijano Martinez, $209,000.

Jefferson Commons Way, 5979-Calatlantic Group Inc. to Keith and Laura Womack, $320,725.

Olive Ct., 5802-MTGLQ Investors and New Penn Financial Corp. to Vanessa Ramos Iturbide, $143,950.

Posey St., 6323-NVR Inc. to Dawn and Daniel Drury, $375,020.

Sweetwater Ct., 6021-Jack G. and Karen R. Arnold to Donald and Rachael Ackley, $520,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Algonquin Rd., 1745-Margaret Calloway to Edilson Libero Da Silva and Renata Da Silva Taveira, $402,500.

Beverly Ct., 1551-Richard Wayne and Rebecca Lyn Carr to Bilal Ahmed, $217,000.

Briar Ct., 834-Charles W. and Cheryl W. Ramsburg to Eric and Meredith Heldenrand, $329,900.

Caulfield Ct., 2619-Travers and Ashley Devine to Robert Demattia, $269,900.

Dunbrooke Ct., 817-Valinda L. Hile to Colleen E. Abbott, $265,000.

Holden Rd., 1103-Wormald Homes at Eastchurch Corp. to Jonathan L. and Lynn Hara Braff, $408,210.

Jubal Way, 818-C. Plus C. Managment Corp. to Diego and Talia De Abreu Peclat Do Santos, $269,900.

Mohican Dr., 440-Denise Hall Brown Rollins to Gabriel O. Chinwendu, $419,000.

Redwood Ave., 326-Lisa A. Routzhan to Veronica C. Karpiak, $290,000.

Wheyfield Dr., 1590-James W. and Jane D. Davis to Kevin D. and Susan M. King, $275,000.

Wormans Mill Rd., 7867-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Bradford Alan Blythe, $338,114.

14th St. W., 11-Four Hands Properties Corp. to Charles Russell Ferguson and Lisa May Hovey, $360,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Bolton St., 1600-Michael L. and Judith K. Benson to Donald R. and Danita G. Frisby, $320,000.

McClellan Dr., 111-Shawn M. and Rebecca L. Case to Joshua A. Jacobson and Angela A. Mehring, $285,000.

Saxton Dr., 1124-Drsfa Corp. to Henny G. and Glenda N. Hernandez, $450,000.

Stonegate Dr., 193-Michael Laudwein to Jordan L. Pritchett and Elise J. Denson, $180,000.

IJAMSVILLE AREA

Beulah Dr., 5382-Mehry M. Reid to Ryan G. Leon and Michelle E. Calderon, $720,800.

Price Rd., 10719-Katherine L. Hanson and Kristina G. Ellingson to Paul and Lauren Rohwer, $1.04 million.

KNOXVILLE AREA

Knoxville Rd., 260-Cristina A. Brittian to Kristofer and Kathryn L. Nichols, $230,000.

MIDDLETOWN AREA

Caroline Dr., 7-Patrick D. and Colleen V. Sherman to Pierre and Kathleen Daze, $397,500.

Mount Tabor Rd., 9200-Kathryn J. Zugby to Brian M. and Beth E. Reed, $225,000.

Southridge Way, 6807-HSBC Bank to Muhammad Amjad, $572,250.

MONROVIA AREA

Silver Maple Dr., 3402-Gayle E. Faller to Mark A. and Shelby L. Monsini, $431,500.

MULLINIX AREA

Almeria Ct., 5184-David B. and Patricia H. Avery to Matthew R. and Katy Lynn Finnell, $515,000.

Oak View Dr., 1119-Ryan M. Airey and Sandra L. Rodriguez to Christian G. Dwyer and Alexis M. Lagos, $230,000.

MYERSVILLE AREA

Ashley Way, 71-Justin and Ashley Murphy to Jay Byron Wells, $383,000.

Myersville Rd., 9162-Jeremiah D. Shuman to Jennifer L. and Brian D. Abell, $579,900.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Country Club Rd., 11327-Presidential Bank to Kelly M. Ruby, $390,000.

Edgewood Rd., 6567-Brian T. and Carrie E. Payne to Christopher R. Mallick, $285,000.

Joseph Ct., 5696-Zachary T. and Kathryn E. Finnical to Carol Previti, $262,900.

Orchard Crest Cir., 424-Jeffrey M. and Lindsey C. Horst to Christopher and Lauren Henry, $490,000.

Sanandrew Dr., 11068-Tina M. Ferguson to William Chaise and Jennifer H. Blaitchley, $500,000.

POINT OF ROCKS AREA

Ballenger Creek Pike., 1706-Gary E. and Denise Marcus Taylor to Joseph Dean Rimel and Rachel Ellen Gutzan, $274,900.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Appolds Rd., 9640-Laurie Ann Allison to Timothy C. Hays, $179,000.

THURMONT AREA

Founders Cir., 116-JP Morgan Chase Bank to Andrew P. and Sarah L. Gudgeon, $202,775.

Main St. W., 110-Bridge End Properties Corp. to Christian T. Brady and Kathleen C. Connors Brady, $245,000.

Rouzer Ct., 12-Heather M. Kyte to Jeremy G. Burrier and Jennifer Nicole Lambert, $158,000.

URBANA AREA

Braveheart Cir., 3927-U.S. Bank and Structured Asset Mortgage Investments II to Ida M. and Jonathan Davis, $455,000.

Dover St., 6100-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Alfredo Ruano and Sandra M. Melendez Ruano, $325,000.

Hope Commons Cir., 3724-Deena Sbitany James to Leland and Rachel Smith, $340,000.

Lew Wallace Rd., 8800-David D. Evseeff to Mahinur Khan and Maryam S. Ahmed, $350,000.

Scott Ridge Pl., 5608-MS Gladhill Farm Corp. to Janet Margot Dorgan, $375,990.

Sweet Briar Lane, 3924-Steven E. and Arlene E. Levow to Robert J. and Elizabeth A. Heaney, $649,000.

WALKERSVILLE AREA

Challedon Dr., 231-Wayne L. and Darlene Crowder to Jaclyn P. Svincek, $281,000.

WOODSBORO AREA

Renner Rd., 11308-Gerald Robertson to Tina and Tina Dawson, $630,000.