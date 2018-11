Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Arctic Ave., 14006-Kirkland and Carla Hall to Mary Riley and Brent Alexander, $440,000.

Bluebonnet Ct., 4904-Thomas Hodge to Frank F. Willson III, $486,000.

Lionel Lane, 13717-Ronald Sleyo to Kevin Garner, $412,000.

Narcissus Way, 15401-Judith W. and James L. Quinn Jr. to Sean and Kimberly Flaherty, $468,000.

Superior St., 13219-Jose A. Recinos and Rene Recinos Barahona to Kamaleddin Shamsi, Nasrin Pirjahandideh and Amirasalan Shamsi, $335,000.

BETHESDA AREA

Blaisdell Rd., 6919-Julian T. Ames and estate of Brian Wesley Ames to Lawrence M. and Megan M. Gleason, $1.5 million.

Cape Cod Ct., 5103-Marcellus W. and Linda J. Alexander to Kelly P. and Andrianna H. Dunbar, $2 million.

Cromwell Dr., 6102-Robert K. and Brigid K. Houton to Sarkis and Aline Alexandra Babikan, $870,000.

Grant St., 8608-Grant Development Corp. to Steven Ryer and Rodrigo Ribeiro Ziegler, $1.55 million.

Heatherhill Rd., 6900-Mohamed T. and Patricia R. Ei Ashry to Michael Razavi, $940,000.

Jacobsen St., 10350-RS Homes Associates Corp. to Min Li, $1.04 million.

Massachusetts Ave., 6101-John and Susan D. Warshawsky to Adam Scott Yasgar and Thi Thu Huyen Jenny Le, $801,000.

Montgomery Lane, 4842-Peter E. McGrath and Sandra R. Fucigna to Scott Michael Jacobsen, $1.25 million.

Ogden Ct., 5809-Andrew and Amy Forman to Abel Paul Basile Bove and Emily Laura Francoise Bove, $900,500.

Rayburn Rd., 8708-M&M Builders and Contractors Corp. to Mark Stephen and Nicole Lynn Urbanczyk, $1 million.

Spring Lake Dr., 7513, No. 7513-B-John J. Mauro to Beryl and Michael Herda, $219,900.

Surreywood Lane, 6789-Esteban Bernal and Carolina Carvajal to Freddy E. and Judith Escorcia, $650,000.

Whitley Park Terr., 5450, No. P-156-Enrico and Krista Ammirato to Dale Burwen, $525,000.

Winston Dr., 6206-Hugo C. Diaz Etchevehere and Marisa Ventura Diaz Etchevehere to Scott Reiman and Gillian Kline, $1.4 million.

BOYDS AREA

Autumn Crest Rd., 14420-Madhukar and Vaijaynthi Raney to Behnam and Mojdeh Khojasteh, $660,000.

Kings Crossing Blvd., 14241, No. 410-Margaret Marshall to Surinder Singh and Kiran Jeet, $170,000.

BROOKEVILLE AREA

Dellabrooke Farm Lane, 1817-Ronald S. and Sherrie Z. Chubin to Jonathan and Davida Eisenberg Gurstelle, $789,000.

BURTONSVILLE AREA

Cabin Creek Ct., 25-Justin Patterson Reed and Jennifer T. Ehlinger to Gelencia M. Dennis, $579,000.

Saddle Creek Ct., 6-US Bank to Olabisi Oluyemisi Akinosi, $394,900.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Creekside Dr., 13608-US Bank and JP Morgan Alternative Loan Trust to Tarun Gera, $359,999.

Musicmaster Dr., 13242, No. 182-Eric C. Rudd and Brenda L. Coleman to Stephanie N. Turcios, $247,000.

Regent Manor Ct., 1607-NVR Inc. to Victoria G. Dancy, $490,000.

Taylor Ct., 12604-Kay J. Rosburg and Jeffrey L. Dever to Charles Delmarnet and Carla N. Boxill, $510,000.

CHEVY CHASE AREA

Chevy Chase Blvd., 4919-Roman Majtan and Luisa Fernanda Lopez Gordillo to Kaveh and Ashley V. Saba, $1.09 million.

Falstone Ave., 4900-Stephen Frew and Rachael Wenthold Ninmo to Robert Charles and Maya Hyman, $2.28 million.

Jones Bridge Ct., 3332-Jade Wexler to Peter Shroyer and Deysi K. Duque, $629,000.

Lynn Dr., 7611-Daniel K. and Louisa B. Tarullo to Adam Richard Kavalier and Penelope Demetra Fidas, $860,950.

CLARKSBURG AREA

Burnt Hill Rd., 25701-Barry Chenkin to Sandra Merino and Mauricio E. Merino Valladares, $456,000.

Fountain Dr., 12120-John A. and Rebecca M. Chamberlain to Artemia G. Reilly, $402,000.

Glenbow Way, 22432-Ashit Sheth to Christopher Marc and Krista Lynn Graziani, $384,000.

Havenworth Lane, 22112-L. William and Jane L. Woods to Mervin John and Velesia L. Janet, $435,000.

Newcut Rd., 22982, No. 2401-Stephen J. Yuter to Saurabh Baveja, $294,500.

Tannery Ridge Dr., 13103-Thomas E. and Amy Caton Flanery to Naser Zelany and Meher Nigar, $450,000.

Wheatear Aly., 119-Winchester Homes Inc. to Daniel J. Quagliarelio Jr., $417,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Colesberg St., 1325-Max Goff to Justin T. and Ashlee M. Chicoine, $455,000.

DAMASCUS AREA

Haney Ave., 26617-Ronald K. and Elise N. Garlow to Harlen E. and Diane J. Cotter, $340,000.

Oak Dr., 25012-Mary C. Dupont and estate of John Robert Dupont to Mark A. Malja, $380,000.

DERWOOD AREA

Briardale Rd., 16702-Maureen Anne Butler to Patrick L. Brown and Jennifer M. Decker, $500,000.

Grinnell Terr., 15513-Kab Investments Corp. to Stephanie Esguerra and Dmitry Dagunts, $630,000.

Needwood Rd., 8131, No. 101-Michael L. Garvey to Yang Zhou and Bin Hong, $214,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Classical Lane, 11301-RR Investments Corp. to Michael A. and Alysa E. Tonelli, $549,000.

Highview Ave., 317-David Nall to Michael and Tracy Ducker, $525,000.

Lexington Dr., 301-Joelle S. Tessler and Jason Wexler to Paul and Jamie Nowacek, $575,000.

Renfrew Rd., 10102-Estate of Varda B. Pierre St. Preux to Joaquin Aristides Barahoan, $315,000.

Symphony Woods Lane, 11424-Thomas E. and Deborah M. Taylor to William G. Collier and Toni M. Keller, $530,000.

GAITHERSBURG AREA

Brucar Ct., 8216-Sudhir K. and Rashmi Gopal Srivastava to Sergey Kolyabin, $396,000.

Christopher Ave., 401, No. 34-Dean Talaganis and estate of George Cataland to Mariya T. Staeva, $150,000.

Deer Park Dr. E., 201-Nicholas H. and Mariela A. Breymaier to Maria B. Pereira and Hallmart J. Shee Delgado, $345,000.

Guildberry Dr., 18405, No. 18405-Dustin Richard Benoit to Sangita Gupta Murali and Murali Palangat, $148,000.

Park Ave., 330, No. 13-330-Cesar E. Garzon and Rocio M. Castillo Falconi to Julie A. Chodacki, $345,000.

Rolling Rd., 114-Joan P. Cochran to Jose Roberto Diaz and Milagro D. Amaya, $325,000.

Swallow Ct., 8807-Mohammad Alkarmi and Manjeet Kaur to James C. and Cheryl E. Horton, $299,900.

Wild Forest Dr., 920-Heather Ann Dale and Ian Rasheed Choudri to Evan Onsongo, $325,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Bayridge Dr., 878-Emily Zhimin Li to Xuemin Liang, $363,800.

Chestnut Hill St., 332-Elyse M. Sharpe to David and Alyssa Reich, $615,000.

Diamondback Dr., 603, No. 9-B-Calatlantic Group Inc. to James H., Andrew S. and Ashley J. Park, $640,000.

Fields Rd., 9701, No. 906-Steven A. Seidenman to Feng Mao, $119,500.

Hart Mews., 250-Rosalynd S. and Alan Katz to Katherine Shilling, $525,000.

Kepler Dr., 108-Dennis James Tapiero and Sara Lynn Kushner Tapiero to Kevin I. Goldberg, $687,400.

Market St. E., 563-Stanley Seiken to Gayathri Kher, $539,900.

Pensacola Dr., 406-Carolina I. Flores to Xiaofei Wang and Zhengrong Ma, $278,000.

Rothschild Ct., 18-Anthony and Yuping Christine Donsante to Marko Jovanovic and Nevena Topalovic, $345,000.

Tannery Dr., 322-Glen J. and Pauline M. Ireland to Jason Ray and Deborah Hutchison, $760,000.

GERMANTOWN AREA

Chalet Pl., 13211, No. 4-102-Char Anne Lyon to Wilmer Omar Escobar Licona, $170,000.

Crusader Way, 13609-Patricia K. Quinn to Christine Yuanwinter, $405,000.

Eagles Nest Ct., 12221, No. A-Fidel J. and Tamara Leonard Lara to Antonia V. Dsouza and Susan Bennis, $170,000.

Kitchen House Way, 12839-Aleksandra Bogovac and Sharine Lorena Teran to Carlos H. Flores Garcia and Roberto Reyes, $275,000.

Lowfield Dr., 20555-Wanda C. Huestis to Clayton F. and Maria K. Traver, $335,000.

Metz Ct., 13-Freddie R. Walker to Jinmei Li and Junhua Tang, $201,073.

Pioneer Hills Dr., 14525-W. Christopher and Elizabeth G. Miller to John Paul and Nancy L. Williams, $610,000.

Shore Harbour Dr., 20402, No. 2-K-Laura V. Castillo to Tomislav Modric, $200,000.

Stags Leap Ct., 12-Wei Fu and Kemei Zou to Paola A. and Jeffrey J. Whelan, $389,800.

Timko Lane, 18360, No. 78-Suzanne G. Emrey to Shakeif I. Holmes, $161,000.

Whitechurch Ct., 3-Noel David Mason to Pierre X. Grangien, $249,000.

KENSINGTON AREA

Anthony St., 4212-Linda A. Williams to Julian Wereel and Margaret Dayhoff Brannigan, $965,000.

Drumm Ave., 10503-Kathleen M. Ziffer to Joseph M. Lodmell, $325,000.

McComas Ave., 2914-Zeda F. Rosenberg to Jason E. Bush, $729,900.

LAYTONSVILLE AREA

Rocky Rd., 8017-Zeth and Yvonne Holbert to Charles and Jessica Freeman, $273,307.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Pl., 19425, No. 19425-Darren M. Popkin to Jacob Azhdam, $62,500.

Fountain Valley Dr., 8624-Stephanie L. Berkovits to Asad Syed Hussain, $286,900.

Hellingly Pl., 9868, No. 120-M and T Bank to Xiazhu Ma, $98,500.

Lea Pond Pl., 20205-Crosscut Holdings Corp. to Maria Iraheta, $265,000.

Nathans Pl., 18801-Mary C. and Eddie F. Ingram to Adebukola Adedolapo Osuntogun, $195,000.

Tindal Springs Ct., 23-C. Murphy Richards Jr. to Troy J. and Musu Wheeler, $389,999.

Wayridge Dr., 10709-Federal National Mortgage Association to Yu T. and Daming Li, $306,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Blossom Lane, 10706-Holly E. Van Norden to Thomas E. and Karen M. Randall, $399,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Aquarius Ave., 2828-Eileen K. Kane to Amiluz E. Pajaro and Hernandez Paternina, $339,500.

Bel Pre Rd., 3946, No. 3946-4-Hong Ting Lin to Carlos E. Sandoval and Rosa A. Rivas, $105,000.

Doc Berlin Dr., 3825, No. 46-Calatlantic Group Inc. to Anna V. Johnson, $375,500.

Fiske Terr., 3536, No. 149-A-Helene M. and John S. Harhai to Judith Blinn Oliver, $236,500.

Hounds Run Pl., 2101-Andew V. Jezic to Seyoum Wenda Gegneshu and Yeweynabeba Tefera, $440,000.

Ladymeade Dr., 2305-Maria G. Capone and estate of Dorothy Pascal Capone to Trevor Roshan Amerasinghe and Sriyanthi Madhavika Amarawardhana, $350,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-922-Philip J. Doerr to Mark Kalmykov, $129,900.

Mahan Rd., 4325-James and Gale Greenwald to Rajendra and Padmini Lall, $343,500.

Pennfield Cir., 15000, No. T2-Villas of Leisure Corp. to Juliet H. Greer, $175,000.

Snowbird Terr., 2706, No. 1-20-Christian Ward Harris and Catherine Rea Miller to Saad A. Gamaleldin, $195,500.

Wimbledon Cir., 2205-John Van Laar and estate of Myrtle J. Van Laar to Papa Kofi Awuah and Joanne Hsu, $325,000.

OLNEY AREA

Briars Rd., 3729-Michael R. Kunkel and Fiorentina C. Cascioli to Eric D. Koontz and Francela Gomez, $445,000.

Colonial Ct., 3413-David E. and Teresa L. Weschler to Colin Joseph Handzo and Kelly Elizabeth Johnson, $630,000.

Overwood Dr., 17725-Thomas and Catherine Mund to Julian H. Goldman and Maria V. Gorodetskaya, $436,000.

Saint Florence Terr., 3138-Cheryl A. Holbrook to Charles Edward Longcor, $369,000.

POOLESVILLE AREA

Hoskinson Rd., 17430-Jack Gavin and Ann Marie Powell to Charles R. Smith and Sarah C. Kerscher, $230,500.

POTOMAC AREA

Belmart Rd., 9007-Laurel Elizabeth Flax and estate of Alexander H. Flax to Barry and Linda Peters, $1.05 million.

Brushwood Terr., 12900-Barry J. Friedman to Sahel C. Dadras and Amir N. Azarakshi, $1.15 million.

Dunster Lane, 1496-Christoher A. Jordan and estate of Frances P. Kilbane to Mark Lewis Goldstone and Cinzia Rizzo, $619,000.

Halesworth Dr., 1132-Gregory Shaw and Martha Ginsburg Feis to Garett Robert and Meredith Filak Rose, $750,000.

Kendale Rd., 9806-Stephen T. and Lisa Perry Baldacci to Erik and Amy Rogstad, $1.59 million.

Meriden Rd., 9811-Chong Nak and Mi Ja Son to Edward William Rose, $1.75 million.

Pleasant Gate Lane, 9705-Avani P. and Pankaj V. Presswala to Suresh and Premlatha Meduri, $510,003.

Riverwood Dr., 11005-Marilyn L. Hardis to Patrick Thomas and Annette Weis McNulty, $1.19 million.

ROCKVILLE AREA

Bald Cypress Dr., 9818-Mitchell and Nancy Laborwit to Manish M. and Minal M. Vyas, $1.25 million.

Brewer House Cir., 5709, No. 302-Nicholas G. Stamatakos to Merav Sabri, $412,500.

California Cir., 6050, No. 6050-5-Michael and Sharon Strauss to Alexander Maxwell and Tsugumi Burroughs, $395,000.

Courthouse Sq., 22, No. 22-411-Andriy Medynets to Piero C. and Joanne C. Ugolini, $366,000.

Feather Rock Dr., 426-Dianne F. Walsh to Xianoyan Zou and Yaming Ji, $635,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 501-Julie Kitzeds Herr and Janet Kitzes Priset Sandino to Peter Knowles Jr. and Elizabeth Kendall Ranslow, $355,000.

Harrington Rd., 812-Vilma Demoraes Velasquez to Gregory Pearce and Jessica Leidy, $538,800.

Lynn Manor Ct., 3-Heather L. Borsum to Matthew M. Salter and Yukako Kinjo, $513,000.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 403-Aslan Samghani to Edgar and Shelley Huber, $324,400.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1122-Pejman Taie Thrani to Mahin Ghayourvahdat, $285,000.

Pleasant Cir., 1024-David J. and David John Rea to Zhipeng Guo and Jolina Wang, $612,000.

Rockville Pike., 10208, No. P-44-Denise Nguyen to Omeed Kabirbaik, $249,900.

Tilden Lane, 6510-Omri Lavie to Steven A. and Barbara J. Burka, $1.8 million.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Aberstraw Way, 11528-Terry J. Mangi to Victor H. Armas Capa, $254,000.

Boneset Way, 22026-Pulte Home Co. Corp. to Cheryl G. and John M. Conner III, $837,646.

Cross Laurel Dr., 11004-Robert W. and Cheryl Lynne Justis to Santos G. Alvarez and Rudis Alvarez Turcios, $520,000.

Hawks Nest Lane, 12509-Derek and Faith Britton to Roshan B., Uma and Suraj Mall, $455,000.

Panthers Ridge Dr., 12047-Barry and Jessica Moon Duvall to Nanita A. Yeboah, $300,000.

SILVER SPRING AREA

Eastern Ave., 7915, No. 414-Katherine B. Gilbert to Maryse E. Holly, $158,710.

Mississippi Ave., 334-Linda Nealon to Torey Leshawn and Michael Brian Carter Conneen, $930,000.

Washington Ave., 2203, No. 2203-W-Kathryn C. Cherrie and Michael H. Alleyne to Aaron and John R. Wall, $278,000.

TAKOMA PARK AREA

Garland Ave., 8504-Ana Pozo to Siemon N. Yenusu, $450,000.

Maple Ave., 7611, No. 408-Wilmington Savings Fund and Christiana Trust to Maria Vavilova, $184,900.

Sligo Mill Rd., 6420-T&S Partners Co. to Emily Mace Fraser England and Alexander Morales, $585,000.

TWINBROOK AREA

Clagett Dr., 1230-Tatyana S. Bell to Huizhen Li and Iris Chan, $319,900.

Henry Rd., 2014-Sarah Ann Crim and estate of Mary Ann McEnearney to Bridget M. and Al Ehsan Ramezon, $490,000.

Woodburn Rd., 705-Matthew and Christina Turner to Michael P. Macewen and Daphne M.B. Clyburn, $456,000.

WHEATON AREA

Bucknell Dr., 10864, No. D-Koreen K. Parry to Alon and Rebecca Singer Cohen, $310,000.

College View Dr., 11801-Christine Joyce Powers and estate of Buja Powers to James and Tuyet Hafey, $280,000.

Hildarose Dr., 2303-Nathan J. Abraham and Mary C. Tait to Mark Waskewich and Ghoncheh Bahmani, $515,000.

Kensington Blvd., 2501-Diane and Terry Hsu to Kalimah Sims, $450,000.

Loma St., 2607-Joshua F. and Jennifer A. Keepes to Megan Barker, $489,900.

University Blvd. W., 1121, No. 218-B-Alvin Rosendorf and estate of Sidney Rosendorf to Annette S. Nixon, $139,931.

Woodland Dr., 10018-John Marino Capobianco and Catherina C. Sparacio to Cory Louis and Gabriell Theresa Feezer, $375,000.

Frederick County

BRUNSWICK AREA

Dargon Quarry Lane, 1105-NVR Inc. to Thomas M. Kepler and Misuk Yi, $440,550.

Lander Creek Dr., 1208-Frank P. Turchich to Bryan and Anthony Crampton, $380,000.

Pennington Dr., 1300-NVR Inc. to Kristen C. and Benjamin L. Peters, $376,331.

Wenner Dr., 48-Shannon M. Gerard to Santa Mena Voldez and Victor A. Ramos Avalos, $170,000.

EMMITSBURG AREA

4 Points Bridge Rd., 16010-David E. and Stephanie L. Ott to Robert A. and Kendall M. Hammer, $395,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Avonshire Pl., 5630, No. E-Xiao Chen to Timothy Triplett, $158,000.

Ballenger Run Blvd., 6610-NVR Inc. to Cassandra C. Lambert and Hirad Yaldaei, $324,990.

Britannic Pl., 6521-DR Horton Inc. to Patrick J. Reeves and Erin L. Cherniak, $332,200.

Cambria Rd., 4646-DR Horton Inc. to Joan A. King, $326,690.

Collinsworth Pl., 7128-Kristen Essig to Jean A. and Hestia B. Kimou, $265,500.

Duke Ct., 5179-Susan P. Kelley to Kelliean A. and Dane Nesbeth, $237,000.

Eugene Way, 4817-NVR Inc. to Ravi Kaile, $331,000.

Glenrock Dr., 5671-Marilyn L. and James William Crawford to Sean Murphy, $295,000.

Jefferson Pike., 6406-Travis M. Vaughan to Evan Gaines and Kyrsten M. Staab, $317,900.

Jefferson Commons Way, 5975-Calatlantic Group Inc. to John A. Dirocco, $315,970.

Larsen Dr., 6002-Clabaugh Custom Home Corp. to Douglas Edward and Susan King Johnson, $480,232.

Leben Dr., 5955-NVR Inc. to Kelly Reid, $285,467.

Murray Terr., 6147-Calatlantic Group Inc. to Pachara Bindusmita and Sutthi Lilinsinlapasunthorn, $299,045.

Pintail Ct., 4988-Ashford Lane Corp. to Shannon Leigh Way, $220,000.

Small Gains Way, 4932-Michael and Allison Tolman to William Amilcar and Aura Lila Diaz, $304,000.

Upshur Sq., 5522-Pamela L. Noble to Dawn Teresa Bates, $275,500.

Wythe Ct., 6806-Michael Steven to Banafsheh Syrus, $445,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Aztec Dr., 805-Charles Delano and Carole S. Kearse to Aileen Dawn Mosier, $315,000.

Blue Heron Dr., 8204, No. 2C-Travis G. Brown and Matthew Bonnette to Susan Marie Delaney, $163,200.

Carroll Pkwy., 222-Julie D. Wesolek to Lauren Susann and Steven Thomas Small, $490,000.

Church St. W., 132-David A. and Judith L. Weber to Harold Westervelt, $490,000.

Hamilton Ave., 5-Wenbin Ma to Andrew Gordon Gemeny and Marguerite Mae Callaway, $215,000.

Jubal Way, 820-Vip Home Investments Corp. to Alexandra D. Gros, Timothy M. Mulford and Timothy J. Mulford Sr., $245,000.

Market St. N., 806-Cathrine D. Cummings to Eric Kasic, $349,000.

Meandering Woods Ct., 6388-Jason P. Evenhuis and Stephanie L. Warren to Sanjay and Monika Sharma, $326,000.

Newport Pl., 6230-Mark and Elaine Klein to Charles Otis Pippin IV and Samantha Brittany Hilderbrand, $319,990.

Pearl St., 515-Chris J. Bowers to Maynor X. Cardenas Hernandez and Swany Valdez, $275,000.

Pine Ridge Terr., 6101-Chad Alan Heflin to Diego and Melissa Pereira, $280,000.

Rippling Brook Rd., 2400-Anne Marie Pugh Thomas to Michael J. Norton, $335,000.

Spruce Ct., 202-Department of Housing and Urban Development to Francisco and Ingrid Celeste Nicolau, $190,000.

Waterside Ct., 8245-Christopher J. and Iole Chiaravalloti to Samantha M. Vazquez, $260,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Badger Ave., 921-Drsfa Corp. to Cheryl Ann Clark, $305,000.

Cavenrock Ct., 117-Chad and Lisa Napper to Zhugong and Qian Liu, $253,000.

Dunmore Ct., 2412-Deborah S. Schoreder to Shelby J. Newcomb, $237,500.

Graystone Lane, 2401-Alia Hadi to Christopher and Renee M. Rutter, $385,000.

Key Pkwy., 1403, No. 102A-WLR Holdings Inc. and Cube Center Inc. to Munaza Kausar, $89,900.

McLendon Dr., 804-Lauren E. Schoelen to Manuel Jimenez, $210,000.

Poinsett Lane, 182-Martin F. Nikirk and Sharon Ann Hartsock to Jaime Guadalupe and Olga E. Flores, $225,000.

Round Hill Rd., 4821-Carl and Leah Huber to Romina A. Nally and Andrew O’Day, $439,900.

Spring Run Cir., 2052-Alexander Valin to Ben Brooks, $275,000.

Waller House Ct., 2227-L&A Holdings Corp. to Elinor Blumenthal Kinland, $210,700.

Ninth St. W., 1491-Federal National Mortgage Association to Eric Black and Matthew Bonin, $255,000.

IJAMSVILLE AREA

Beerse St., 10004-NVR Inc. to Muhammad Adil Farooq and Aisha Iqbal, $276,775.

Hutzell St., 10059-NVR Inc. to Bryan and Lisa Wiles, $511,400.

Oakdale Village Rd., 5859-NVR Inc. to Maheswaran Thaiman, $459,793.

KNOXVILLE AREA

Brad Alan Dr., 15-Andrew R. and Cam Jacobson to Sartita L. Deneen and Vicktor M. Chruz, $395,000.

Tritapoe Dr., 753-Ronald Chen to Nicole R. Waugh and John R. Stewart, $195,000.

LIBERTYTOWN AREA

North St., 12016-Richard J. Noah to Brian Killian, $412,000.

MIDDLETOWN AREA

Roy Shafer Rd., 3505-Mary Lou Perin to Jacob A. Haagen and Seryozha S. Kadel, $230,000.

MONROVIA AREA

Landsdale Blvd., 4301-Winchester Homes Inc. to Giancarlo and Oscar Laucho, $508,900.

Overlook Lane, 3904-Nancy L. and William E. Dorsey to Vicki A. Britton, $390,000.

Stovepipe Lane, 4455-Calatlantic Group Inc. to Meetu Jaitly, $601,070.

Viridian Terr., 4290-Winchester Homes Inc. Corp. to Eunji Lee, $714,331.

MULLINIX AREA

Hill Ct., 12405-Karl E. and April J. Wenneberg to Kevin M. and Jennifer C. Hoover, $465,000.

Northview Rd., 601-Vincent M. and Lisa M. Naples to Steven Anthony Paquet and Holly Michelle Brookes, $316,550.

MYERSVILLE AREA

Brandenburg Hollow Rd., 12548-Gideon Properties Corp. to Daniel and Dawn Fairburn, $130,000.

Pleasant Walk Rd., 12357-Seth D. Delauter to Julie M. Toms, $214,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Bobolink Pl., 5608-James Bayard Ward to Bradley R. Freitas, $415,000.

Country Club Rd., 11253-Robert E. and Idalia I. Smith to Benjamin A. and Elizabeth L. Peterson, $475,000.

Lakeridge Rd. W., 6754-Kyle B. and Alison M. Wogatske to Matthew E. Abbott, Keith L. and Kimberly Y. Nagle, $305,000.

Nyasa Bnd., 6579-National Transfer Services Corp. to Devan Dewees, Rachel and Kevin Scott Rybak, $340,000.

Sanandrew Dr., 11323-Robby D. Hays to John W. and Lynn L. Taylor, $500,000.

NEW WINDSOR AREA

Barnes Rd., 15421-Oliver Homes Inc. to Thomas Cullins, $366,350.

THURMONT AREA

Ironmaster Dr., 14-Allen L. Boyd to Sherry Bomberger, $235,870.

Strafford Dr., 13717-Larry Patrick Hurley Jr. to Paul R. Gervase, $292,500.

URBANA AREA

Beall Dr., 5408-Nick L. Fogle to Robert W. and Jessica N. Surrette, $449,025.

Carriage Hill Dr., 3810-Tructhi Thu Pham to Thi Buom Nguyen, $316,268.

Hyde Pl., 9522-Marlayna Vaaler to Cody J. and Minjoo Wandler, $319,900.

Lew Wallace St., 3627-Kenneth L. and Deborah L. Robinson to Eric J. and Erika D. Fogleman, $435,000.

Royal Crest Cir., 9717-Sam Liu and Tieman Li to Andy F. Moffatt and Mary Lynn Emanuele, $610,000.

Shepherd Lane, 5905-NVR Inc. to Agyemang Asante and Chanese Laval Goodman, $449,375.

Timber Green Dr., 3510-Dream Finders Homes Corp. to Wayne Alan and Caryn Denise Knapp, $751,421.

WALKERSVILLE AREA

Deer Run Dr., 203-Penelope A. Knapp to Julie L. Leggieri, $384,900.

Inspiration Ave., 8362-Ottati 7 Associates Inc. and Sajum Properties Corp. to Pablo Alexander Cerritos and Mayra Lilet Gutierrez Revollo, $330,000.

Solar Dr., 216-Kenneth Neal and Susan Marie Howland to Kevin Michael and Kaitlyn Elizabeth Weis, $412,500.

WOODSBORO AREA

Rosewood Ct., 11, No. 311-Shirley and William R. George to Barbara E. and Emmert F. Claar, $169,900.