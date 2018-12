Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Barkwood Dr., 14311-Frank J. Riccardi and Rosa K. Goldsmith Riccardi to Laurie and John Michael Sipes, $500,000.

Briarwood Terr., 14214-John P. Whitt and estate of Richard S. Whitt to Amber Gaby and Yariv Layani, $355,000.

Magellan Ave., 13008-Consuelo R. Maki and Melissa V. Rafel to Kevin A. and Jenny Doty, $475,000.

Oakvale St., 14300-Jerome W. Loux to Janaki Champa Kuruppu, $427,500.

Westbury Rd., 14611-Sean G. and Susannah P. Wybenga to Jeffrey F. and Linder Pak Gerner, $478,000.

BETHESDA AREA

Bradley Blvd., 6500-Carole A. Berk to Rony and Beverley B. Ledany, $2.05 million.

Carlton Lane, 5914-Patricia B. Bardenwerper and estate of Margaret Jane Bates to Rildo Borges, $630,000.

Custer Rd., 7818-John Dominic and Robin Jennifer Belamaric to David Lozoff and Annelise Morani Brody, $1.27 million.

Greenlawn Dr., 5819-Steven J. and Jenessa Hunter to Sneha Pai and Douglas Glandon, $730,000.

Hempstead Ave., 8629-Mika Arumoto and Kurt Tong to Elizabeth Kittrie, $835,000.

Kenhowe Dr., 6416-Joseph E. Wiedmayer III and Patricia A. Thomas to John M. and Christina Schreiber, $980,000.

McKinley St., 6010-Gurinder S. and Meera Dave Shinmar to Christopher Ercoli and Tessa Middour, $735,000.

Montrose Ave., 10416, No. 10416-Herbert Shepherd Faught to Luis Carlos Sierra Zapata, Yenny Fuentes and Jessika C. Alfaro, $235,000.

Osceola Rd., 5902-Zhiqua Dong and Yabo Mao to Andrew Daly, Caitlin Heston and Anita Thomas, $945,000.

River Rd., 5101, No. 1607-Koorosh Orandi to Zunma Olayemi Owosu, $270,000.

Spring Lake Dr., 7519, No. D-1-75-Jantinder and Vijaya Kumar to Ewa Jankowski, $234,900.

Tanglewood Dr., 5712-Joel S. and Jonathan J. Goldberg to Min Li, $914,000.

Wadsworth Dr., 9609-Ned and Eva Feder to Peter David Bannister, $762,000.

Whittier Blvd., 8510-Charles Thomas Powell to Gabriel A. and Jessica A. Horwitz, $757,000.

Wiscasset Rd., 6416-John and Deidra Gray Weaver to Joseph P. and Susan E. Dulany, $780,000.

BOYDS AREA

Little Sierra Ct., 21205-Marketpro South Inc. to Babatunde and Chantal D. Falade, $525,000.

BROOKEVILLE AREA

Dimona Dr., 19208-James C. and Frances M. Price to Joshua Lemberger, $500,000.

BURTONSVILLE AREA

Cedar Tree Lane, 4300-George D. and Karen G. Stephens to Ven N. and Trace Nguyen, $335,000.

Santini Rd., 15701-L.R.M. Kirkpatrick to Faraaz and Farwah Badar, $598,000.

CABIN JOHN AREA

81st St., 6617-Sue T. Feehan to Thomas Peter Manion, $737,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Carriage House Terr., 1611, No. 1611-C-Tara Neuheisel to Okelue E. Okobi, $131,000.

Gershwin Way, 13036-Jack and Misty Chally to Gregory Burnett and Amber Warmsley, $425,000.

Meadowood Dr., 12813-Jane E. Philips to Shawn B. and Patricia L. Healy, $367,500.

Rosemere Ave., 1001-Antonio Shephard to Josue E. Montesino Garay, $385,000.

CHEVY CHASE AREA

Connecticut Ave., 8101, No. S302-Frances H. and John W. Compton to Ted S. Glatt, $447,500.

Farrell Dr., 8421-Lars Olson and Sanjeewa P. Wickramasekera to George Lane, $750,000.

Jones Bridge Rd., 3345-Tahereh Hosseini to Ali Negahdar, $565,000.

Manor Rd., 3904-Charlotte H. Yeomans to Jorge F. Chamot and Allison C. Arias, $869,000.

CLARKSBURG AREA

Chestnut Branch Way, 11920-Jignesh and Bharati Maniar to Aniket and Swapna Desai, $582,000.

Frederick Rd., 23210-Bank of America and Shellpoint Mortgage Servicing to Sang Minh Nguyen, $265,000.

Godwit St., 13910-Winchester Homes Inc. to Jinlong Zou and Guixia Zhou, $547,554.

Houser Dr., 12307-Kiran Sree Nadella and Sridhar Murahari to Wadea Beheri and Betsabeh Kamali, $685,000.

Public House Rd., 23613-Ashish Jaiman and Jaya Pandey to Lihong Jia and Dongming Wang, $413,000.

Turtle Rock Terr., 23012-Bonnie L. Fuller and Josanne A. Revoir to Venkata Srinivas Voonna and Swarnadevi Gudla, $630,000.

Winding Woods Way, 22621-Gabriel A. and Ann Paula Rosales to Luzia Emerick and Azra Markham, $430,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Colesberg St., 1725-Yvonne C.S. Hollis and estate of James A. Speight Jr. to Mavis Thomas and Rachel Mitchell, $431,000.

Rainbow Dr., 1195-Richmond American Homes to Ryan David Green, $649,000.

DAMASCUS AREA

Ridge Rd., 24524-Jacob Azhdam to Fallers A. Suarez Fonseca and Indera Liliana Martinez Soto, $359,900.

DERWOOD AREA

Briardale Rd., 17065-Anthonly T. Zaslav and Meredith B. Milk to James W. Ashton II, $545,000.

Heartwood Dr., 16607-Diwakar Magadi and Manjula Diwakar to John and Karna Marie Koh, $825,000.

Tarpley Dr., 7521-Patricia M. Raiford to Mary S. Kim, $528,500.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Dryden St., 904-Mei Luk Cheng and Yeung Ying Cheng Poon to John Silva Jr., $468,000.

Hinsdale Ct., 407-Jeffrey and Laura Kennedy to Cooper and Hollis Barber, $602,250.

Lombardy Rd., 11003-Bruce Alan Silver to Katherine M. and Christopher L. Pickett, $395,000.

Seaton Square Dr., 606-Yaw O. Appiah to Yonas K. Habtemichael and Tigisty Berhe, $461,000.

University Blvd. E., 226-Francisco and Saturnina V. Lizama to Hung Ngoc and Tuyet Thi Nguyen, $418,400.

GAITHERSBURG AREA

Brenish Dr., 7326-John A. Wilkinson to Maria A. Flores De Gonzalez and Jose Luis Gonzalez Flores, $349,000.

Calypso Ct., 14-Kenneth W. and Rima A. Denham to Ada Pineda and Jorge Cuchillas, $450,000.

Christopher Ave., 405, No. 38-Federal National Mortgage Association to Charlie Steve Guardado, $189,900.

Diamond Ave. W., 581, No. 35-Eugene Louis Posthumas and Steven K. Eisenberg to Bingbing and Junjun Deng, $150,000.

Ivy Oak Dr., 7710-Robert B. and Sharla D. Hellie to Vivian Lin, $390,000.

Mainsail Dr., 9836-Philip Lee and Ava Lee Mendelson to Robin Dorene O’Neill and Collin Alexander Magnetti, $465,000.

Pelican Ave., 584-Ajay K. and Natasha R. Agarwal to Rachel Man Wai Lee and Jonathan Rebelo Antunes, $398,000.

Travis Lane, 1042-Yi Han Hu and Kuo Huci Feng to Oscar Wilfredo Martinez and Maria Yesena Padilla Varela, $305,000.

Windbrooke Cir., 146, No. 146-G.R. Geramifar to Erin K. Ward, $200,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Bayridge Terr., 1023-Gizelle A. Chrisfis to Yiding Sun, $370,500.

Dufief Dr., 15245-Gertrud Goping to Fei Mo and Xiaoxuan Zhuang, $494,000.

Fields Rd., 9701, No. 1505-Suzanne C. Black to Cindy Y. Kim, $199,000.

Gold Kettle Dr., 190-Megan Amanda Collins to Quansheng Lu, $300,000.

Hemingway Dr., 308-CF7 Owner Corp. to Richard L. and Sherry S. Burka, $1.63 million.

Landsend Dr., 30-Federico L. Taborada to Brandon Maxwell Atkins and Madina Blass, $355,000.

Orchard Dr., 95-Maria Latica C. Leano to Zu Cheng Zhang and Jinyu Ouyang, $300,000.

Salk Cir., 404-CF7 Owner Corp. to Saikat Chakrabarti, $1.6 million.

Timberbrook Lane, 115, No. 203-Jeffrey J. Whelan to Erica Izquierdo, $285,000.

GARRETT PARK AREA

Rokeby Ave., 11114-Caroline J. Little to Allyson T. Himelfarb, $800,000.

GERMANTOWN AREA

Briarwick St., 14019-Michael E. and Joanna L. Friend to Diaa Shakleya, $460,000.

Cherry Bend Dr., 19133-Milton G. and Gabriel Zarate to Ankitkumar B. Dalwadi, $295,000.

Dairymaid Dr., 13137, No. 113-Pike & Rose Condominium Inc. to William L. Johnson and Leonora Malcolm, $381,400.

Ebbtide Cir., 18935-Sock Hwan Jang and Chung Lan Yu to William C. and Kayleah N. Morris, $310,000.

Kitchen House Way, 12915-Gene Riesberg to Zhivko Banev and Malina Markova, $294,500.

Mill House Ct., 13043-Victor H. Castro to Xiaoru Zhang, $235,700.

Poppy Seed Lane, 18832-Ellyn M. Cottington to Richard Mattero, $170,000.

Skip Jack Dr., 12125-Yuliya D. Stefanova to Li Ren Yang and Bo Won Kim, $283,000.

Summer Oak Dr., 11609-Rajesh V.N. and Anurahan Mangalapurapu to Karen P. Valenzuela, $449,900.

Willow Spring Dr., 19120-Kenneth E. Shullimson to Janet Schwarz, $235,000.

KENSINGTON AREA

Everett St., 4529-Zachary P. and Maurin C. Schetz to Stefanie Salazar and Romain Taravella, $750,000.

Stillwater Ave., 11007-Nora C. and Rachel T. Pittmann to Cynthia C. and Roger L. Zuniga, $655,000.

LAYTONSVILLE AREA

Bondage Dr., 8201-Willie H. and Sandra S. Little to Jerrold Edward and Dawn Marie Diederich, $634,900.

Hickory Spring Ct., 3-Laura H. Sullivan and Erin Brady to Alejandro Luis Martinez, $346,000.

Sweetleaf Lane, 22520-Trudi Marsh to Fred Begosh, Laura Teresa Begosh and Travis Wayne Dunkhouser, $530,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Brassie Way, 9603-Michael Braine to Walter Lenin Blanco, $176,500.

Dowling Park Pl., 8822-Koffi and Brouh Kouakou to Favianny and Karina Martinez, $207,000.

Grazing Ct., 10-Francisco and Amy Hernandez to Anastacio Wilfred Romero and Lilian Y. Serrano, $225,000.

Hoffstead Lane, 20006-Esther and Pedro G. Matousek to Julieta E. Najera and John Avila Sanchez, $290,000.

Maple Leaf Dr., 10059-Ali D. and Parivash K. Eidizadeh to Simon A. Grosvenor, $289,000.

Ravenglass Way, 8797-Rrcap SFR II Corp. to Alexander and Vera Debuchananne, $264,900.

Welbeck Ct., 8-Fakhurl Islam and Hjasma H. Begum to Michelle and Claudia Andrea Mungina, $207,500.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Dilston Rd., 1507-Linda Dickenson Grant and rstate of Ronald Alton Dickerson to Benyam Negusse, $340,000.

New Hampshire Ave., 8408-David L. and Patricia A. Goodnight to Marisol Morales, $230,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Doc Berlin Dr., 3835, No. 13-Calatlantic Group Inc. to Patricia F. Sapp, $341,500.

Flack St., 12821-Kevin D. and Carolyn J. Schopp to Jacqueline Kerri Lopour and Jason Hamilton Davidson, $353,000.

Hathaway Dr., 13223-Tina L. Dudley and Martin Steig Swensen Dudley to Hio F. Lou, $396,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-624-Linda Heun to Duke Parks and Fumiko Baxter, $158,000.

Leisure World Blvd. N., 2900, No. 314-Julianne K. Buckley to Peter A. and Shelley S. Dreifuss, $300,000.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-930-Herman N. Cohen to Harvey and Etta Gussow, $244,000.

Marymont Rd., 1717-Diana M. Day to William J. and Patti E. Armistead, $485,000.

Prince Frederick Way, 15540, No. 117-A-Justin Glenn Merrill Hughes and estate of Eleanor Lofthouse Hughes to Mary Collen McCarty, $393,000.

Tabiona Dr., 13844-Abukar M. Hassan and Phalastin M. Abdi to Jeffrey H. Lawrence, $384,900.

Windy Meadow Lane, 13317-Winchester Homes Inc. to Abukar M. Hassan and Phalastin M. Abdi, $800,000.

OLNEY AREA

Denhigh Cir., 18513-Bruce P. and Robin M. Blumberg to Patrick R. and Melissa W. Allen, $725,000.

Ingleside St., 3821-Elizabeth Ann and Louis H. Howard to Justin R. and Rebecca L. Horton, $474,000.

Tidewater Ct., 3301, No. C-20-Judith L. Geary and Joseph M. Blackburn to John B., Cynthia Lee and Mary Beth Jalickee, $265,000.

POTOMAC AREA

Alloway Dr., 10801-Stephen Klein and Ann E. Devine to Clay P. and Carolyn H. Kingsley, $1.45 million.

Beman Woods Way, 9701-Phillip M. and Andrea S. Armstrong to Margaret G. Strang, $1.32 million.

Bytham Ridge Lane, 123-Winchester Homes Inc. to Lavanya R. and Giridhar Yendapalli, $1.06 million.

Duryea Dr., 11402-Ronald M. and Janet R. Wolfsheimer to Jennifer Renee and Jacob Orin Wolfsheimer, $650,000.

Harness Trail, 8800-Nancy J. Stefan and estate of Joseph D. Stefan to Adam Michael and Melissa Aron Susser, $835,000.

Kingsgate Rd., 8405-Timothy M. and Julie E. Herwig to John F. and Laura Burns, $1.05 million.

Muirfield Dr., 10717-Maryam T. Fooladi Zikssari to Ezra Ocubamichael and Winta Kidane, $530,000.

Potomac Manors Ct., 13-Kamran and Mobeen Hanif to Charles T. Tita, $2.05 million.

Rouen Dr., 11413-Ennchi David and Angela Hsiung to Lina Li, Nan Piao and Yaping Gao, $850,000.

Willowbrook Dr., 11219-Anne Flanigan Emmett and Cecelia Elizabeth Spencer Folberg to Khalid and Shirin Ikram, $837,000.

ROCKVILLE AREA

Barbados Pl., 5920, No. 9-Claudia N. Flatau to Jigar Rameshchandra Shah and Chandni Pradipkumar Doshi, $330,000.

Buckwood Lane, 11204-Michael L. and Babara Bryden Gruenberg to Rene Rasmussen and Maria Schnurpfeil, $840,000.

Cedarwood Dr., 11120, No. 198-Minta D. Everett to Lianjun Zhou, $375,000.

Cross Haven Ct., 10200-Michael and Jane C. Philips to Hang Yu and Xinyue Zhang, $1.24 million.

Grosvenor Pl., 10101, No. 217-Sebastian E. and Elizabeth A. Heredia to Colleen Sideck, $277,000.

Hilltop Ascent Dr., 10205-Brookfield Travilah Grove Corp. to Shen Xu and Yu Ou Wu, $840,000.

Hungerford Dr., 501, No. 122-David and Jessica Tretler to Lokin Siu, $250,000.

Inman Park Cir., 5821, No. 918-Ruslan Dukan and Natalie Barg to Haley Bryant, $380,000.

Mayfair Manor Dr., 5718, No. 101-Carrie Quigley and Paul Weiner to Sandy Lim and Sue Li Hung Yao, $572,500.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 422-Siamak Alaemasour and Farnoush Jamali to Robert P. and Cynthia H. Michaud, $312,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 1427-M&T Bank to Le Tuan Lloyd Wang, $392,000.

Potomac Heights Lane, 14339-Brookfield Travilah Grove Corp. to Babru Bahan Samal, $770,000.

Rockville Pike., 11801, No. 109-Randy Manlapaz and estate of Calerina R. Manlapaz to Larisa Aranbayeva, $259,000.

Valerian Lane, 5973-Michael E. Fernandez to Kam Fei Cheng, $438,500.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Amber Ridge Cir., 12103-Zhongsu Lu and Chaoyong Qain to Umesh and Dina Desai, $324,000.

Brook Run Pl., 20300-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Imtiaz Ashraf and Farida Khanum Aulakh, $510,000.

Knolltop View Ct., 11204-Harold L. Wilson to Thomas E. and Sarah A. Pridemore, $509,000.

Running Cedar Ct., 19317-Laura Rettig to Mardoqueo Coreas Hernandez, $257,000.

SILVER SPRING AREA

Eastern Ave., 7915, No. 510-Loveday and Kelechi Uduhiri to Elizabeth L. Paul, $335,000.

Monroe St., 9506-Greek Orthodox Archdiocese of America and estate of Demosthenes Dialetis to Miranda L., Anderson T. and Magdalena G. Bray, $360,000.

Washington Ave., 2211, No. 2211-W-Brittany D. Reed to Tatiana Jablon, $255,900.

TAKOMA PARK AREA

Conway Ave., 6708-Jose H. and Amy L. Gonzalez to Katie Kaufmann, Gadi Kaufmann and Karen Malmuth Kaufmann, $430,000.

Maple Ave., 8018-Mark Osborn to Katarina Vilkman, $508,100.

Tulip Ave., 407, No. 103-Gilda and Brian Williams to Nina F. Allen, $280,000.

TWINBROOK AREA

Debeck Dr., 1001-Jesse Kenwood Giffhorn to Heather Williams Gaona, $344,900.

Lemay Rd., 5949-Robert Gregory and Rhonda L. Sullivan to Heping Gong, $369,900.

Woodburn Rd., 707-Daniel J. and Mary V. Chwirut to Amallia A. and Jacob A. Gillig, $470,000.

WHEATON AREA

Bybee St., 11106-Paul A. Hannah and estate of Theodore M. Hannah to Michael A. Hanratty, $380,000.

Dayton St., 2009-Carlyne Joyce and Robert Joseph Fischer to Shawn S. Magnuson and Megan Moyerman, $415,000.

Embry St., 3419-Lambert C. and Pamela D. Coke to Rondy Cornelius Nelson Jr., $200,000.

Huntley Pl., 10505-Ronald A. Merryman and Beverly J. Edwards to Antonio Garay, $320,000.

Kensington Blvd., 2511-Patrick B. and Natalia C. Dandenault to Wesley Beemer and Renata Marques Rodrigues Beemer, $465,000.

Milton St., 12012-Doris Golding and estate of Maud Elizabeth Polson to Paula Zelava, $275,000.

University Blvd. W., 2058, No. 3-Allison Holloway Ash to Valerie D. Alcindor, $310,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Mae Wade Ave., 2610-David Lee and Evelyn Ginkel to Gary Lee Rollins and Denise Hall Brown Rollins, $640,000.

BRUNSWICK AREA

Delaware Ave. N., 209-Jeffrey A. and Courtney A. Hicks to Geoffrey Edmond Burley and Deborah B. Crall, $200,000.

Lander Creek Dr., 1214-Nicholas P. and Laurel A. Braddock to Steven A. and Allyson Brooke Carr, $275,000.

Pennington Dr., 1304-NVR Inc. to Jeanette Freeland, $366,516.

Younkins Dr., 1202-NVR Inc. to Cody S. and Rand D. Weinberg, $296,875.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Basilone Lane, 4704-NVR Inc. to Lillian Phuong and Quang Xuan Duong, $399,990.

EMMITSBURG AREA

Orndorff Rd., 8830-Robert M. and Carolyn N. Brown to Brittany P. and Christopher D. Clark, $240,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Avonshire Pl., 5630, No. F-Katherine J. Rock and Justin Ramsburg to Pauline Truong, $159,900.

Black Duck Ct., 6716-Ryan A. Magaha to Lindsey Michelle Bickel, $253,720.

Britannic Pl., 6530-D.R. Horton Inc. to Earl B. and Amanda J. Sager, $336,500.

Canada Goose Ct., 6666-PR KH Investment Properties to Young Im and Kwon Chul Park, $217,000.

Crescent Spot Lane, 1407-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Jesse Tyler and Alexandrea Salina Bolt, $379,000.

Duke Ct., 5278-Wells Fargo Bank to Yan Zhang and Zhiheng Yu, $201,000.

Eugene Way, 4821-NVR Inc. to Lori Bartolomeo and William C. Duck Sr., $328,195.

Goldmine Rd., 5339-Derrick L. and Courtney Broughton Gray to Richard M. and Sharon L. Miller, $380,000.

Jefferson Commons Way, 5910-Calatlantic Group Inc. to Leroy Morgan III, $314,990.

Kirkland Dr., 5631-John Hunter and Dana A. Pitts to Denise R. Alston, $400,000.

Lauren Ct., 116-Carrie Ward to Qing Lu, $120,000.

Locust St., 102-Willmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Douglas R. Ackler and Jennifer E. King, $218,400.

Murray Terr., 6147-Calatlantic Group Inc. to Pachara Bindusmita and Sutthi Lilinsinlapasunthorn, $299,045.

Posey St., 6327-NVR Inc. to Gustavo Gavira, $364,012.

Sovereign Pl., 5341-Matthew Ruble to Immer O. Juarez Baires and Dara Anh Landenburger, $325,000.

Vona Lane, 4710-NVR Inc. to Krina and Bhavna Shah, $384,032.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Admiralty Pl., 8031-Suzanne M. Yusko to Jacquelyn Frances Sherwood, $310,000.

Beverly Ct., 1549-Aaron V. Michaels to Kerry Eugenia King, $212,000.

Blue Leaf Ct., 901, No. 2D-Dolores Ann Sylvain to Bernard A. Palmer, $149,900.

Castle Rock Rd., 1744-Daniel and Lois Herman to Troy A. and Diane J. Palmer, $390,000.

College Pkwy. N., 300-Edwin Waters Jr. and estate of Bernice N. Soule to Jay Matthew Blincoe and Emily Elisabeth Dorr, $425,000.

Everly Dr. N., 2618, No. 5-Deutsche Bank to Vilma Peralta, $166,000.

Harbor Pl., 8002-Matthew Fred and Emily S. Howes to Juan Carlos Pozo Castillo and Mariela Noemy Pozo, $240,000.

Knollwood Dr., 6333-TJ Projects Corp. to Jose Fabio Sanchez, $459,900.

Market St. N., 1190-Grays Home Solutions Corp. to Joshua Robert Slocomb and Sarah Elizabeth Mohl, $365,000.

Megan Ct., 409-Gerald Preston Smith Jr. to Eduard M. Rodriguez, $219,000.

Norva Ave., 2-Kevin A. and Rachel N. Gammell to Andrew J. Blazek, $349,000.

Pinewood Dr., 1400-Donald Eugene and Tracie Lynn Duvall to John L. Hamilton, $151,000.

Saint Lawrence Ct., 1544-Daniel W. Burnett to Tyler W. Strawsburg, $210,000.

South St. W., 148-Sarah H. and George W. Thompson to Clinton P. Burkholder, $155,000.

Thomas Ave., 308-Omari Y. Patterson to David A. Burroughs, $190,000.

Wheyfield Dr., 1412-Eric C. Zinszer to Ebonie A. Janfer, $295,000.

Fourth St. E., 121-Anthony K. Arroyo and Niev E. Lindbloom to William A. and Jamie R. Roy, $330,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Beaver Creek Lane, 1805-Jeanne Mulcahy and estate of James C. Cradock to Eric J. Jorgensen, $264,000.

Briarstone Ct., 10197-Michael J. and Loretta A. Combs to Jose A. Ramos, Mario E. Campos Urrutia and Magaly Mendoza Olguin, $275,000.

Cohasset Ct., 2001-Ridgewall Corp. to Myhanh T. Tran and Nguyet Le, $401,631.

Eastbourne Terr., 1011-Mindy Ramirez and estate of Diane G. Linton to Jardin M. Punzalan, $285,000.

Harpers Way, 200-Masoumeh Soheilian to Brian P. Smith, $290,000.

Royal Bonnet Pl., 104-Kevin Weis to Frank Eugene Corn III, $228,000.

Wetherburne Way, 2229-Travis J. and Angela C. Bradley to Christopher J. Brassard and Tara E. Treacy, $261,000.

Wittenburg Dr., 6805-Mark A. and Kathleen M. Schiller to Christopher Joseph and Victoria Welsch McKenna, $499,900.

Ninth St. W., 1506-Theodore S. and Richard L. Lewis to Shirley L. Happ, $110,000.

IJAMSVILLE AREA

Berwick Pl. S., 8903-Mark and Gaye Crosby to Mario and Jennifer Ezricka Scherhaufer, $620,000.

Keats Ct., 3398-Kyle W. Binder and Nancy J. Rapp to Jeremy J. and Kelly V. Wengerd, $539,900.

Oakdale Village Rd., 5861-NVR Inc. to Venugopal Varma Bajarla and Gayatri Pakalapati, $478,553.

KNOXVILLE AREA

Galyn Dr., 118-Daniel D. and Regina M. Edwards to Ryan R. and Anna L. Lesko, $428,000.

LIBERTYTOWN AREA

Clemsonville Rd., 9557-Patricia Ann and James Richard Barto to Joshua K. Eggink, $450,000.

South St., 11939-Darin P. and Fayeann King to Chad J. Barrick, $60,000.

MIDDLETOWN AREA

Lombardy Dr., 2-Mike and Patricia Tabor to Patrick L. and Mary L. Green, $320,000.

MONROVIA AREA

Landsdale Blvd., 4303-Winchester Homes Inc. to Delali Gbedemah, $488,000.

Seths Folly Dr., 4544-NVR Inc. to Sarah Elizabeth and Carlton Dorris, $442,880.

Tinder Box Cir., 4518-NVR Inc. to Nicole Monteros and Zoe Martindale, $361,970.

Viridian Terr., 4293-Winchester Homes Inc. to Robert D. and Suzanne A. Maxey, $604,860.

MULLINIX AREA

Larson Ct., 13203-Laura J. Hart Silkwood to Kevin R. and Kate E. Chase, $518,000.

Sherwood Forest Dr., 12319-Andrew J. and Sophia M. Englar to Jeffrey S. and Pamela N. Moak, $489,100.

MYERSVILLE AREA

Flintridge Dr., 2751-Kevin High and Maryalice Self to Paul D. Kanjeemkattu and Lynn M. Zacharia, $379,900.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Chickadee Lane, 6807-Ryan Legacy Builders Inc. to Jay H. Phelps, $333,700.

Hemlock Point Rd., 6725-Landmark Investment Properties Corp. to Jack J. Pruitt, Megan D. Pruitt, Elizabeth N. Thompson and Gregory A. Thompson, $290,000.

Meadowlake Cir., 10396-Daniel L. and Suzanne Rinker Kachura to Patrick S. and Laura J. Rafferty, $399,500.

Sanderling Ct., 6856-Brandon Lee and Michelle Odrionne Parsons to Alexandra Lauren Phillipp and Eric Lee Boggs, $405,000.

Steamboat Way S., 6159-Robbie E. and Amy M. Blaylock to Patrick English and Kristine Wilson, $252,000.

NEW WINDSOR AREA

Barnes Rd., 15423-Oliver Homes Inc. to Mark W. and Wanda L. Cullins, $407,313.

THURMONT AREA

Bosc Ct., 107-Alan J. and Teresa L. Covell to Anthony Ianneo, $349,900.

Leekyler Pl., 16, No. 17-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to John C. and Marcia C. Hagenmann, $249,990.

Stull Ct., 307-Charles D. and Patricia Ann Keeney to Sonja L. Andrews, $185,700.

URBANA AREA

Braveheart Dr., 3832-Nathan C. and Mary Booth Butler to Laura and Jacob Orriz, $505,000.

Carriage Hill Dr., 3816-Thomas C. Foster to Christopher Collins, $489,000.

Islington St., 3639-Elizabeth A. Heaney McCaskill to Peter Marchant and Brenna O’Malley, $400,000.

McPherson St., 9006-Andrew T. Bassett to Michael John and Laura Jane Kelty, $414,000.

Scott Ridge Pl., 5616-MS Gladhill Farm Corp. to Donna F. Dombrowski, $376,050.

Urbana Pike., 3561-James L. and Janet Windsor to Peter George and Katharine Ann Chaconas, $400,000.

WALKERSVILLE AREA

Capricorn Rd., 129-Duane E. and Melanie J. White to Jason A. and Christine M. Smith, $422,000.

Diamond Dr., 216-Paul W. and Laura Bell to Kyle B. and Alison M. Wogatske, $389,900.

Wildwood Ct., 2814-Robert D. and Jennifer L. Farrar to Paul W. and Laura Bell, $485,000.