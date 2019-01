Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Cherry Valley Dr., 4404-William D. and Cynthia T. Bushnell to Nathaniel Scott and Amy Joy Miller, $659,000.

Norbeck Rd., 4800-Joseph J. and Maureen N. Haynson to Thomas and Ann McRitchie, $618,000.

Parkvale Rd., 14444-Kristinae M. O’Laughlin to Joma Labausa Carlin, $128,900.

Vista Dr., 13912-Don I. Cudjoe to Phong T. Do, $419,000.

BETHESDA AREA

Anniston Rd., 5928-David M. and Clarissa N. Posner to John B. and Linda D. O’Sullivan, $1.31 million.

Battery Lane, 5000, No. 206-Gabriel Arteaga Huerta and Teresa De Lourdes Baeza Laborde to Robin Lewis, $635,000.

Burdette Rd., 8300, No. 410-FH Bethesda SL RCU Corp. to Darwin Oryan Curtis, $664,000.

Country Club Dr., 8519-William S. and Margaret G. Strag to Lisa A. and Juan C. Jones, $3.05 million.

Dudley Lane, 5149, No. 42-Sandra D. Goldstein to William Smith and Veronique Nzabandora, $420,000.

Edgemoor Lane, 5215-Christopher T. and Nalini T. Rogers to Loretta M. Downey, $5.35 million.

Farnham Dr., 10304-Annabella Martins Costa and estate of Maria Ruth Soares to Chamroeun E. Tray and Chheng Bun, $705,000.

Hampden Lane, 4915, No. G8-Toll IV Partnership to John W. and Victoria Weddle, $544,000.

Madison St., 5615-Stephen and Carolyn Aoyama to William S. and Alicia G. Richards, $1.17 million.

Montauk Ave., 9813-Richard L. and Diane C. McCullough to Keith E. and Clairel L. Gilmore, $750,000.

Overlea Rd., 5616-Marcus M. Wijnen and Susanne G. Schrijvers to Kristin Sarah and James Weston, $1.03 million.

Pooks Hill Rd., 5318, No. 305-53-Peter Thompson to Jairo Alexander Riobo Patino and Nadia Soraya Morales Hoyos, $386,100.

Seneca Lane, 9009-Susan J. Hasten to Peter and Sarah Rowan, $805,000.

Tulip Hill Terr., 6717-Francis E. Snow and Patricia A. Milon to Philip R. Seybold and Jennifer Anne Potts, $935,000.

Westbard Cir., 5301, No. 323-Erwin and Maike Brun to Dandan Li, $239,000.

Winsome Cir., 168-5400 Grosvenor Corp. to Eroston A. and Evonna A. Price, $1.36 million.

BOYDS AREA

Cornflower Rd., 18411-Jeffrey P. Clemente and Wendy Jo Mantel to Sanghun Lee and Sojung Kim, $583,000.

BROOKEVILLE AREA

Dubarry Dr., 19537-Federal National Mortgage Association to Mark Thomas and Katherin Denisse Blizzard, $455,000.

Tanterra Cir., 3380-Jamie and James Demattio to Kevin and Carolyn Schopp, $499,000.

BURTONSVILLE AREA

McKnew Rd., 14636-2101 Allendale Road Corp. to Getnet T. Beyene and Aynalem T. Weyesa, $330,000.

Wexhall Terr., 14500, No. 3-31-Ameritas Life Insurance Corp. to Wendabo Aminata Ouedraogo, $195,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Autumn Dr., 13003-Otto D. and Carla K. Ortiz to Jose P. Romero Vega and Mayra Gricelda C. Guevara, $465,000.

Cedar Creek Lane, 13633-Kathleen K. Evans to Leocadie Estelle Ganga, $320,000.

Gershwin Lane, 3120-Jacob S. and Kelly R. Soboleski to Lansley and Nicole Charles Pierre, $445,000.

Montclair Dr., 12605-Teddy C. and Mary L. Wu to Jerome J. and Rosalinda Infantozzi Gutzwiller, $446,000.

Sutherland Hill Way, 11501-Montrell F. Smith to Priscilia Ama Gymah Boadi and Rexford Michael Amadu, $410,000.

CHEVY CHASE AREA

Cummings Lane, 3201-Mark E. and Michele E. Taussing to John E. Lafleur and Irina R. Muresanu, $1.05 million.

Longfellow Pl., 8501-Bernard Slosberg and Mary Chor to Charles Norbert Baschnagel and Catherine Dorothy Kozak Adams, $1.04 million.

Ridgewood Ave., 7208-Christine A. Mansfield to Elizabeth Banker, $1.09 million.

Willard Ave., 4515, No. 1920S-Ana E. Vega to Olga Elettra Mancuso Moscato, $185,000.

CLARKSBURG AREA

Autumn Breeze Ave., 22756-Bennet Skantoa and Evleyn Oppong to Carlos E. Isaza and Marcela Serpa, $407,000.

Broadway Ave., 22003, No. 402B-NVR Inc. to Jon Hadidi, $404,325.

Broadway Ave., 22014-NVR Inc. to Peter and Sara Ghabranious Barrett, $621,125.

Broadway Ave., 22119-NVR Inc. to Frank Prempeh and Yaa Poku, $463,000.

Clarksburg Rd., 22611-Winchester Homes Inc. to Alex M. Wurm and Ashley Schulte, $562,727.

Green Poplar Loop, 173-US Home Corp. and Lennar Corp. to Athipat Kuphirun, $449,990.

Orsay St., 13200, No. 2601-Jenna Ashman to Suzanne Michele Webb, $319,000.

Phillips St., 22533, No. 1501-Jose G. and Heidy J. Rodriguez to Janet Sei, $354,900.

Roberts Tavern Ct., 13405, No. 2246-RML Investment Properties Corp. to Isaac and Nancy Cudjoe, $304,999.

Stilt St., 13900-Winchester Homes Inc. to Jason Cheung, $699,528.

Wheatear Aly., 117-Winchester Homes Inc. to Babak Behnam, $334,900.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Cohasett Dr., 16001-Ronald E. and Audrey M. Sturdivant to Amador and Olga Lucero, $693,000.

Rosalie Cove Ct., 208-Elise D. Miller Hooks to Thomas C. Barry, $900,000.

DAMASCUS AREA

Bethesda Church Rd., 10600-Rebecca L. and Eric J. Lampe to Stephen Shelton, $315,000.

Ridge Rd., 25727-MTGLQ Investors L. to Wilson Sal Savin, $260,000.

Tralee Ct., 25107, No. B-7-Matthew A. Walko to Michelle L. Clements, $180,000.

DERWOOD AREA

Capricorn Terr., 7947-U.S. Bank and ABFC 2007 WMC1 Trust to Nupur Birendrakumar Singh, $271,000.

Flatbush St., 8030-CSP Associates Corp. to Shobhana and Kenneth Thomas Sharma, $965,000.

Killdeer Dr., 16624-David and Lisa Glines to Bridget Henry, $522,200.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Bradford Rd., 9016-John P. Giblin and estate of John M. Giblin to Daniel Tesfaye, $430,000.

Colesville Rd., 10218-Harold A. and Beverly J. McDougall to Aristhide Djidjou Nobanza, $310,000.

Finale Terr., 151-Anna Tang Kwok to Jaqueline Eusebio, $360,000.

Hannes St., 223-Erika Mendes Hutko to Pedro A. Hernandez and Roxana M. Umana, $415,000.

Moss Ave., 9933-Sean and Allison K. Breen to James H. Terry II, $518,900.

Sligo Creek Pkwy., 9145-Moriah M. and Jonathan M. Starbecker to Elana Nightingale Dawson, $659,000.

GAITHERSBURG AREA

Augustine Way, 7602-Anna and Earl Kittleson to German A. and Michelle D. Martinez, $539,900.

Boysenberry Dr., 18516, No. 135-Preston and Elaine Campbell to Fanny Castillo Juarez and Zlatomir Atanasov, $100,000.

Chelaberry Ct., 8133-Kathy J. Tate to Timothy D. and Michaele Rezac, $300,000.

Coriander Dr., 7925, No. 12-Kalon E. and Anushik M. Scott to Ricardo Brandon Espinoza III, $172,000.

Duvall Lane, 128, No. 179-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Ketty Salinas Mendoza, $82,900.

Framingham Dr., 19610-Mohammed Yunas Yar and Lailuma Manan to John W. Barak and Azizullah and Masooma Olomi, $300,000.

Goucher Terr., 132-Peter C. Liacouras and Melanie Sparks to Beau Horner and Camille Donovan, $395,000.

High Point Dr., 18920-Theresa M. Cabera to Mohammed Akhlaq Siddiqi, $370,000.

Mineral Springs Dr., 7842-Gyung Ja and Charles Chi to Xiaoxiao Ma, $280,000.

Russell Ave., 8, No. 206-Bezak and Associates Inc. to Charlene and Peter Flynn, $150,000.

Streamside Dr., 18334, No. 302-Victor Cadena to Daniel and Ivan Gaviria, $135,000.

Travis Lane, 1009-Varinder K. and Shashi Rishi to Theilina Perera, $325,000.

Wheatfield Terr., 19207-John David Finkbohner to Nicholas H. Balmer and Kelly M.S. Balmer, $302,500.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Canfield Hill Dr., 118-Barry L. and Mindy W. Saffer to Roshan Kuamr and Prithvi Bhattarai, $725,000.

Chisholm Landing Terr., 10634-Yong Bjul Kim and in Kyung Yong to Prachi Bhoskar and Nirmal Paliwal, $450,000.

Diamond Dr., 817-Gordon L. and Janet K. Johnson to Daniel J. and Nicole Callahan, $480,000.

Forest Ridge Dr., 14014-Dufief Mill to Ryan Philip and Dana Mary Annis, $810,000.

Hart Rd., 301-Suzanne Huguely and Michael Scott Douglass to Adrienne Jackson and Djawa Hall, $630,000.

Lazy Hollow Dr., 117-Brian D. Shefferman to Horace Chung and Lili Pan, $420,000.

Napa Valley Rd., 20-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Yun Sun, $286,000.

Paramus Dr., 11520-Frank R. and Debra S. Vetrano to Holly and Kramer Akli, $800,000.

Pueblo Rd., 12209-Jason R. Malmstrom to Steven Michael Pinkerton and Robyn Elyse Salzman, $555,000.

Ranch Lane, 11628-Wei and Rong Zhao to Xianglin Zhai and Zheng Xue, $585,000.

Teaneck Ct., 1-Yan Luo and Jun Liu to Ilnur A. Gabdrakhmanov, $341,000.

Welland Terr., 14031-Allan J. and Kathryn J. Darling to Aman P. Singh and Simranjit Kaur, $1.04 million.

GERMANTOWN AREA

Brookmead Dr., 14408-Craig S. and Debra G. Frane to Lucy C. Tidd, $515,000.

Cross Ridge Way, 12541-Graham J. and Christine L. Bush to Zhengwei Zhu and Hui Xu, $220,000.

Gallop Dr., 19027-John A. and Katja Sipple to Yusuf O. Olanrewaju and Mariama Jallow, $360,000.

Grotto Lane, 19137-Sudhir V. Nair and Kashmira H. Patel to Tahir Bilal and Sadaf Irshad, $280,000.

Mediterranean Dr., 19008-Medi Terra Corp. to Kossi Omaboe Oga Sr., $367,000.

Open Hearth Way, 13023-Bo and Xiaoxu Li to Tuyet Thi Anh Do and Dan Nguyen Le, $285,000.

Pine Ridge Lane, 18949, No. 9-3-Robert L. Clark Jr. to Luis Antonio Avila Flores, $225,000.

Shadyside Way, 20500, No. 33-3-Mary Kopp and Mary Saah to Abdulhafez Nakdali and Renata Shami, $211,900.

Silvergate Way, 12301, No. 906-Margaret M. and Allan G. Rodgers to Jennifer Claire Simpson, $159,900.

Stags Leap Ct., 14-Irene F. Goley to Felix Daniel Perdido De Vera, $386,000.

Whitechurch Cir., 13263-Ed and David Dalmasso to Elba E. Guzman Lopez, $225,000.

KENSINGTON AREA

Byrd Rd., 4006-Carl Nasr to Jane Marie and Paul James Frost, $550,000.

Dewey Rd., 11133-MTGLQ Investors and Selene Finance to Steven Chheda and Ariel Borten, $455,000.

Findley Rd., 2913-K. Hovanian Homes of Maryland Corp. to Gregory S. Kimak and Theresa M. Devine, $500,000.

McComas Ave., 3107-Thomas R. and Erin A. Dower to Matthew Giles and Joseph Charles McCartney Waggle, $415,000.

Stillwater Ave., 11004-Leonard J. and Amanda C. Phillips to Javier Castro and Kaili Carlson, $932,000.

University Blvd. W., 3333, No. 510-Howard Morin to Kimberly M. and Joseph J. O’Connor, $152,500.

LAYTONSVILLE AREA

Brooke Knolls Rd., 21000-Jamal R. Rafeedie and Sherri Elise Bianco to Lina Cong and Jianchun Wang, $675,000.

Golf Estates Dr., 21116-Kay M. and Philip H. Walker to Leroy W. and Joyce A. Parker, $800,000.

Ripplemead Dr., 21620-Lawrence W. and Lynn D. Jones to Mark E. and Ashley L. Ruocco, $700,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Billings Ct., 19818-Matthew and Alison Spencer to Robert Canas, $306,000.

Fountain Valley Ct., 8-Perfect Home Corp. to Marcelo F. Bonifaz, $318,000.

Hickory View Pl., 9427-Sheraz S. and Sarfraz Ain Butt to Ana Sofia Moreno, Lonny E. and Paul Odarchenko, $330,000.

Maple Leaf Dr., 9922-Samuel Obando to Alyssa D. Cable and Ethan A. Sherman, $295,000.

Nordstrom Ct., 9705-Hugh Valentine Jr. to Tony E. Nzekwu, $439,900.

Transhire Rd., 19406-John L. Lee to David Manje Mburo and Minnie Wacera Muchai, $270,000.

Wayridge Dr., 10624-Ying Ying Yuan to Jennifer Jones, $375,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Branch View Ct., 10008-Donald A. and Elizabeth J. Riggs to George A. and Rachel T. Hanschak, $469,900.

NORBECK-LAYHILL AREA

Beacon Hollow Lane, 13813-James J. and Myra G. Bloom to Nicole P. Banks, $439,900.

Big Bear Terr., 3000-Shanti Salas and Taciana Muniz to Mitul Tuli, $660,000.

Casino Ct., 14-Marilyn Caracciolo to Debtanu and Suchana Basu, $389,900.

Doc Berlin Dr., 3825, No. 33-Calatlantic Group Inc. to John E. and Sarah Herring, $404,990.

English Orchard Ct., 12642-Doris E. Quinones and Josefina Navedo to Walter Boguang Duan, $405,000.

Forest Edge Dr., 3510, No. 16-2D-Carlos A. and Ana M. Heck to Francis E. Yates, $142,000.

Habersham Cir., 14924-Scott and Caroline Poese to Quincy and Vaughnetta Caldwell, $342,000.

Interlachen Dr., 15100, No. 4-101-Harry N. Kamerow and estate of Sharon O. Kamerow to Blanche Escobar, $156,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-517-Roberta S. Anderson to Debra L. Frederick, $200,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-706-Deborah Horwitz and estate of Annette R. Horwitz to Lin Cheung, $143,000.

Leisure World Blvd. N., 3210, No. 918-Martha W. Turco to Harry J. and Sofia H. Perrus, $182,500.

Mumford Dr., 2412-Richard Douglas Dixon and Susan Ann Blanton to Ilham Hamzaoui, $512,000.

Snowdrop Lane, 1813-Rolf and David A. Piekarz to Oscar D. and Flor D. Canales, $400,000.

Terrapin Rd., 2707-Khadija Aznag to Brahim Rawi, $368,000.

OLNEY AREA

Bloomfield Rd., 18727-Adolph M. and Judith W. Edwards to Sarah Lillian Katz and Erik Christopher Dubois, $460,000.

Homeland Terr., 3410-Michael Tober to Siuleyman M. and Lisa B. Koksal, $383,000.

Ohara Cir., 18058-William and Mary Segura to Daniele Palma Raneri and Nicholas Christopher Glotnis, $270,000.

Riverton St., 19009-Patrick Jude and Ann Marie O’Lone to David A. and Olga R. Lennox, $500,000.

Vintage River Terr., 18029, No. 160-Kam Siu Tong to Jose Mauricio and Carmen Flores, $269,000.

POTOMAC AREA

Ansin Circle Dr., 12430-Dale P. and Bernadette Y. Park to Simon Chan, $820,000.

Cadbury Ave., 7802-Ian Brown and Lovett Bean to Simon and Philippa Appleby, $1.43 million.

Charen Lane, 11809-James D. and Josephine M. Jee to Jaikumar Duraiswamy and Priya Kuppuraju, $663,000.

Deborah Dr., 11522-Shamsi Tehrani to Alexander and Irina Kulik, $749,000.

Grand Teton Dr., 8009-Alison Kay Pluznik and estate of Barbara A. Kay to Jennifer Kuoi Liu, $775,000.

Liberty Lane, 8912-Nita L. and Tina M. Hight to Karen Q. Wu and Qing Song, $450,000.

Pasture Brook Way, 1703-Wayne Charles and Joan Elizabeth Savage to Maulin Patel and Johnda D. Bentley, $770,000.

Sprinklewood Ct., 6-Christina and Andrew O‘Flaherty to Jeffrey and Michelle Strich, $1.17 million.

ROCKVILLE AREA

Ashley Dr., 12011-Bay Van Tran to Margaret C. Donnelly and Jason A. Weingardt, $459,000.

Bloomingdale Dr., 10914-Henry E. Weil to Negar Foroughi Saeid and Alireza Shadman, $810,000.

California Cir., 6060, No. 608-Mary Y. and John Z. Duan to Luiz Eduardo De Zito Salles, $360,000.

Cloister Dr., 4980-Beverly Fleisher to David Andrew and Allie Nicole Berry, $679,500.

Farm Haven Ct., 32-Chubu Electric Power Co. Inc. to Hashem Vahabzadeh Monshie, $690,000.

Hampton Mill Terr., 10703, No. 416-Timothy M. Hunt to Emily Abril, $250,000.

Jay Dr., 108-Moustafa S. Ahmed and Nouran Mekhimar to Qing Lan and Daniel C. Stevens, $1.05 million.

Loblolly Terr., 14014-Thomas J. and Vatti T. Anthony to Huichul and Jheekyung Kim, $1.12 million.

Maxim Lane, 6-John Manleung and Diana Helen Chan to William and Marissa Afleje, $520,000.

Montgomery Ave. W., 505-Ira Scott Hammes to Gilad Adi Ofek, $818,000.

Old Georgetown Rd., 11800, No. 1114-Darawalee and Damrong Wangsa to Eric D. Hian, Daniel Hian and Anna Eklund Cheong, $405,000.

Randolph Rd., 4905-William A. Sadler Jr. to Tyler M. Demeuse, $429,000.

Roxboro Rd., 711-Cezar Serban and Christina Min to Alyssa M. and Ryan A. Dirks, $580,000.

Watkins Pond Blvd., 110, No. 1-201-Francois and Patrice Dionot to Mark D. and Anna L. Beker, $270,000.

SANDY SPRING AREA

Brooke Rd., 18709-Bobby Ray Waters Jr. to William A. Jamieson, $373,500.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Appledowre Ct., 34, No. 55-Dorian Fofie and Margaret G. Miriga to Abul Kalam Azad, Rehana Akther and Tanjijna Maliha Onty, $232,000.

Camomile Ct., 21107, No. 97-Michelle Tsiolis and Michelle Duble to Sofia Isabel Correia Goncaleves, $330,000.

Flowerton Pl., 11420-Cressier A. Thompson to Andrew Thomas Johnson, $271,500.

Rabbits Glen Ct., 21404-Steven R. Bass and Michele Lynn Foshee to Victoria A. and Jessica Lynch, $485,000.

Stoney Point Pl., 11473-Alfred G. Dzenkowski to Bau Ganesan and Sangeetha Natarajan, $200,000.

SILVER SPRING AREA

Alton Pkwy., 9009-Maya D. and Robert C. Hyman to Kenneth G. and Yasmin Fuller, $1.2 million.

Eastern Ave., 7923, No. 701-John P. and Clare Nangle to Leonardine A. Pacombe, $325,000.

Mississippi Ave., 336-Takoma Oldsmobile SC Corp. to Michael G. Hernandez and Sunny Kathryn Widmann, $765,000.

Wayne Ave., 930, No. 1410-Christopher V. Plowe and Myaning M. Nyunt to Saryet A. and Alexa K. Kuchkemiroglu, $475,000.

TAKOMA PARK AREA

Grant Ave., 105-David D. Scannell and Victoria G. McGrane to Harry Joseph and Katharine Hanson Bluementhal, $727,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 614-Sarah Ann and Rachel Ann Hudak to Branden V. Wells, $242,500.

TWINBROOK AREA

Farragut Ave., 1619-Preminger Investment Corp. to Timothy Arnold Poe and Stephanie Louise Gladney, $415,000.

Woodburn Rd., 719-Brynne Bannister Seifert to Brandon Clark Rollins and Chanelle Andrea Wijesinghe, $395,000.

WHEATON AREA

Coleridge Dr., 2016, No. 24-202-Andrea L. Frydl and Brian W. Gould to Mary Rebecca and Ethan Damas Rangel, $300,000.

Dawson Ave., 2901-Eusebio Mejia to Elbin Rene Rivera Hernandez, $367,000.

Monticello Ave., 11605-Joelle L. Zimbalist to Samuel M. and Rosalyn W. Shafner, $710,000.

Sanford Rd., 1708-Lucinda Hanna Keister and David Bowman to Peter Vincent and Alene Elizabeth Kennedy Hendricks, $482,250.

Frederick County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ADAMSTOWN AREA

Flint Hill Rd., 3406-Friedkewitz Trust to Richard J. and Jean P. Rosolino, $590,000.

BRUNSWICK AREA

Dargon Quarry Lane, 1132-NVR Inc. to Deidrea M. Schnabel, $393,298.

Maple Ave. N., 707-Heather Downes to Roma E. Campanaro, $200,000.

Petersville Rd., 510-Randolph O. and Lora F. Shores to Courtney Swars and Andre Avellan, $189,900.

Wenner Dr., 5-Brandy Hauver to Michael and Ashley Hawkins, $165,000.

Sixth Ave., 606-Landmark Investment Properties Corp. to Emily Palmer Garcia, $242,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Jefferson Pike., 3658-NVR Inc. to Charles C. and Susan M. Bankard, $350,420.

EMMITSBURG AREA

Main St. E., 606-James S. and Mary B. Regan to Pradeep and Maahi Saini, $220,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Allington Manor Cir. W., 9005-Donald L. and Courtney H. McFee to Jason and Katie Mike, $420,000.

Basswood Rd., 7066-Robert Eugene Trout and Marjorie Johnson to Martha Schmidt, $219,000.

Blackgum Dr., 5257-NVR Inc. to Morgan and Dawn Kelly, $456,619.

Britannic Pl., 6505-DR Horton Inc. to Amy Elizabeth Wallick and Scott Patrick Sullivan, $297,555.

Butterfly Lane, 5734-Brent Douglas and Bethany M. Stevenson to Jose F. Fuentes and Maria F. and Jose A. Lopez Garcia, $335,000.

Cambria Rd., 4734-Nicholas and April Hartman to Su Wanna Barrow, $359,900.

Coats Bridge Pl., 9, No. 1D-BTN Homes Corp. to Franck Elysee Assagou, $205,000.

Earles Ct., 5232-Maritza Herrera to Andrew V. and Rachel G. Bosco, $263,000.

Ellrose Ct., 517-Thomas Dobyns to Tony and Delmy I. Ramirez, $170,000.

Himes Ave., 603, No. 106-Cecilia Long to Timothy C. and Stephanie E. Swart, $140,000.

Judicial Way, 5021-US Home Corp. and Lennar Corp. to Christina Lynne Foreman, $279,990.

Lancaster Pl., 571-Alban Place Limited to Michael B. and Amanda R. Bartlett, $235,800.

Madigan Trail, 6416-NVR Inc. to Carolina Garcia, $447,165.

Murray Terr., 6146-Citi Group Inc. to Matthew and Sheena Michelle Walters, $296,240.

Posey St., 6210-NVR Inc. to David Su, $342,545.

Regal Ct., 5227-Anna L. Routzahn to Serhiy Kozachok, $229,000.

Skylar Pl., 6603-Benjamin F. Koehl to Phillip J. and Candace M. Hixon, $290,000.

Tivoli Rd., 645-Jody L. Rosenberg to Andrew and Angela M. Zamora, $249,000.

Vona Lane, 4712-NVR Inc. to Oscar Henao and Luz Adriana Rivera, $355,000.

White Mulberry Lane, 6521-NVR Inc. to Creighton and Dana Andes, $439,643.

Yellow Birch Way, 5361-NVR Inc. to Judith M. Dubois, $361,365.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Bear Den Rd., 2595-Willette A. Homberg to John W. Hajduk, $415,000.

Birchwood Lane, 9441-Ryan D. Smith to Shannon Kay Grigsby, $280,000.

Brook Valley Rd., 2664-Austin and Mary Diane Stup to Andrew R. Jones and Cathryn F. Alschuler, $459,000.

Church St. W., 127-Robert C. and Catherine A. Jones to Roderick K. Geiger, $430,000.

Dearbought Dr., 1747-Sandra Jean Prygocki and estate of Paul H. Prygocki to Chad D. and Lisa M. Napper, $390,000.

Hamilton Ave., 24-Sherry Fisher White to Samuel C. Weber, $225,000.

Jefferson St. S., 18-Jordan Miles to Josh P. Faust and Alison Crawford, $228,000.

Laurel Wood Way, 1503-Ernestina Sarfo and Osei Bonsu to Rafael J. and Rebecca L. Ronquillo, $243,000.

Mill Island Pkwy., 3030, No. 204-Stephen and Judith Cook Drinan to David Lee Via, $295,000.

Old Annapolis Trail, 3015-Ralph E. and Aryn H. Fisher to Kent Lee and Patricia A. McCargar, $470,000.

Rambling Way N., 1506-Robert Preston Magers to Joan Joy and Kannika T. Keovichith, $254,000.

Shadybrook Dr., 9008-Pedro J. and Elizabeth H. Figueredo to Erik and Haley Melanson, $480,000.

Stratford Way, 811F, No. F-Robert Allan and Maureen A. Knowles to Joyce Marie Conte, $134,990.

Washington St., 210-Sam and Jodie Bollinger to Joao and Kristen Pinto, $209,500.

Wyn Ct., 11-James Loweir to Christopher J. Elbich and Julie Odland, $342,000.

Sixth St. E., 102-Jessica Finizio to Katie Hagen and Isaae D. Perkins, $206,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Badger Ave., 919-DRSFA Corp. to John Mark and Naomi J. Defoggi, $325,543.

Bristol Dr., 2157, No. 7-Robert L. Clark to Nahidh Fathi Shaath and Rania M. Kasmia, $180,000.

Cohasset Ct., 2003-Ridgewall Corp. to Christopher and Laurin West, $473,948.

Country Run Way, 1819-Mi Young Yang to Kelly Nicole Nobles and Jesi Estella Rausch, $258,000.

Emerson Dr., 2562-Guitson Louis to Emmanuel and Ella Daisy Buabasah, $288,000.

Harpers Ct., 1907-Scott A. and Eva S. Patterson to Sandra C. Iriate, $251,000.

Jennings Ct., 1610-Ronald A. Dix III to Brian J. Arguera, $197,000.

Lee Pl., 502-Suzanne Decarlo and estate of Samuel Hary Kipe to James E. and Laura K. Fitzgibbon, $185,000.

Northridge Lane, 1735-Yenny Galdos and Carlos Marquez to Hopelyn Wilson and Amandi O. Ugorji, $201,000.

Robin Hill Terr., 1001-Tonny D. and Laverne Harris to Don Bui and Michelle H. Tran, $184,000.

Shookstown Rd., 5422-Kenneth Scott and Beth Doreen Midula to Brittney B. and Ryan M. Wantz, $183,500.

Sumner Dr., 2015-Luke T. Fisher to Jan Jedrek Z. Marayag and Cherrlyn Aplonia Marayag, $257,990.

GARFIELD AREA

Brown Rd., 14003-Jackson Lee and Rebecca Lynn Stottlemyer to Travis E. Schaible Epley and Lauren Hooper, $318,500.

IJAMSVILLE AREA

Gray Marsh Pl., 11009-Earl C. and Sherry I. Jones to Randall Jay and Agnes Valeria Tebeest, $550,000.

Oakdale Village Rd., 5865-NVR Inc. to Stephen and Patricia Orr, $489,420.

Royal Saint Andrews Pl., 10245-Joseph F. Kilner to Mattew T. and Melissa L. Schirie, $535,000.

KNOXVILLE AREA

Tritapoe Dr., 616-Rashmar Corp. to Brandon Paternoster and Ruth A. Myers, $220,000.

LIBERTYTOWN AREA

Molasses Rd., 12731-Paul R. and Karen L. Dotterer to Jodi Lymm and Joshua Michael Burrier, $200,000.

MIDDLETOWN AREA

Coventry Dr., 7326-Michael T. and Paileen Mongelli to Edward Clarke, $460,000.

Geaslin Dr., 8077-Olivia and Theodore Tubergen Lioviun to Allen and Siyun Pettner, $378,900.

Main St. W., 501-MTGLQ Investors to Arthur V. and Jennifer A. Lolli Hall, $140,000.

Rod Cir., 219-John Charles and Michele Marie Lewis to David J. and Melinda Wilson, $445,000.

Wash House Cir., 27-Teresa Lucas to Kristine F. Leaby, $299,900.

MONROVIA AREA

Haven Park Cir., 10927-Winchester Homes Inc. to Gloria Mensah and Emmanuel Kweku Acquaye, $608,298.

Rosswood Dr., 12210-Stephen M. Christy to Shana Lehmann and Kyle Kuschmider, $433,000.

Tinder Box Cir., 4510-NVR Inc. to Irena Radzykewycz, $370,000.

Viridian Terr., 4298-Winchester Homes Inc. to Daniel A. and Mischelle Hauprich, $659,542.

Viridian Terr., 4368-Winchester Homes Inc. to Karin J. and Charles G. Larochelle, $423,112.

MULLINIX AREA

Deer Brook Ct., 13579-Brian P. and Anne M. Volo to Benjamin and Elizabeth Andres, $425,000.

Grimes Ct., 12-Matthew R. and Katy L. Finnell to Christopher A.T. Williams and Caitlin M. Alexander, $219,900.

Old Bartholows Rd., 5015-SJ Lee Investment Group Corp. to Andrew L. and Patrisha A. Gahan, $295,000.

Warfield Dr. S., 1003-Christopher M. and Laura M. Cissel to Michael D. and Emily Pepper Murphy, $405,000.

MYERSVILLE AREA

Highland School Rd., 11124-Patrick M. Spevak Jr. to Eric Christian and Marie Frances Greenbank, $220,000.

Spruce Run Rd., 12935-Corwin G. and Jennifer P. Mendenhall to Elena R. Halsband, $217,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Country Wood Ct., 5768-Michael D. and Karen L. Wingard to Shawn Legambi, $360,000.

Lakeridge Rd. E., 6633-Jason Colton Nichols to Jeffrey C. and Vanya Shamilla Eglinsdoerfer, $337,000.

Nyasa Bnd., 6584-Sandra M. and Paul A. Dileo to James L. Gieser and Michelle Kromer, $395,000.

Tessie Ct., 5653-Patrick J. and Emily Weschler to Jessica T. Ebert, $265,000.

Wicomico Cir., 5559-Ryan Mangan to Raymond Mitcham, $285,000.

Yeagertown Rd., 6349-Michele Nosko and estate of Raymond J. Nosko Jr. to Jenny and Michael DiCarlantonio, $332,000.

POINT OF ROCKS AREA

Calico Cir., 3905-Gregory A. and Rebecca S. Pinero to Kevin L. and Laura L. Fantacci, $440,000.

THURMONT AREA

Blue Ridge Ave., 27-Michael R. and Alyssa B. Fritz to Brian and Lauren Elizabeth Dodge, $227,750.

Golf Course Lane, 9-Grace E. Marine Revocable Trust to Gary and Donna Seiss, $255,000.

URBANA AREA

Baker Valley Rd., 4121-David W. and Kimberly A. Crocker to Daniel M. Smith, $420,000.

Braidwood Dr., 4006-Kevin L. and Laura L. Fantacci to Saakshi G. and Gangacharan Amula, $373,000.

Bush Creek Dr., 3825-Jeffrey A. and Judith E. Madsen to Tina Marie and David Alan Cron, $625,000.

Hope Commons Cir., 3725-Matthew R. and Tara E. Blank to Michelle Reyes Robles and Jose Saldivar, $342,000.

Pine Bluff Rd., 8409-MS Gladhill Farm Corp. to Michael William and Allison M. Tolman, $466,620.

Shady Pines Dr., 8825-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Frank Suthard and Danielle Hartquist, $413,160.

Sweet Briar Lane, 3912-Jeremy J. and Kelly V. Wendger to Thomas and Monika Facchina, $650,000.

Wasatch View Dr., 3007-NVR Inc. to Navik and Ankur Sodhi, $846,614.

WALKERSVILLE AREA

Curiosity Ct., 8387-Lou Ann and Matthew F. Brach to Victoria Del Ramos, $275,000.

Fallsworth Pl., 307-David L. and Lois C. Miller to Christopher M. and Lindsey M. Peterson, $425,000.

Inspiration Ct., 8791-Jeanne U. and Benjamin H. Smith to Rachel Candela and Miles Lieder, $269,900.

Polaris Ct., 205-Lille Vander Heide to Christopher Thomas Riley, $385,000.

WOODSBORO AREA

Main St. N., 201-Richard E. Thompson to Jesse G. Tomalewski and Jennifer Lynn Booth, $240,000.