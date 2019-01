Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Chesterfield Rd., 14217-Elefterios G. and Eleni Hangemanole to Jocelyn Maldonado, $400,000.

Park Lake Dr., 3831-John Gaines to Peter Jan Bluvas Jr. and Emily Laura Caporello, $771,000.

Promontory Ct., 16300-Anne M. and Thomas N. Trew to Eric J. and Apryl A. Reidelach, $689,000.

Wild Grape Ct., 4003-Lorraine E. and Francis B. Harding to Bob Hou and Lixia Cai, $780,000.

BELTSVILLE AREA

Cherry Hill Rd., 11404, No. ME-Michael Nunwick and Frances Ann Lewis to Ovrang R. Sohrabi, $66,000.

BETHESDA AREA

Arlington Rd., 7451-Alice A. and John S. Alden to Richard K. Jung and Janice K. Anderson, $1.32 million.

Blackistone Rd., 5411-Paolo Di Rosa to Juan M. Braga and Victoria E. Gomez, $1.18 million.

Burdette Rd., 8300, No. 514-FH Bethesda SL RCU Corp. to Harold and Mimi Jaffe, $759,740.

Chelsea Lane N., 4537-Rita L. Albina to Jeffrey P. Bloch and Sharon B. Arnold, $1.61 million.

Crail Dr., 7109-Jan E. Ralph to John D. Gibson and Karen L. Olick, $1.1 million.

Eames Way, 6702-RS Home Association Corp. to Gayon M. and Eric S. Hosin, $946,520.

Edward Ave., 9908-Atricia F. Macker to Eden Lyons and Alex M. and Mark Elliott Schutz, $615,000.

Hollins Dr., 6418-Jin Ma and Wensheng Liang to Nirmala Akula and Ajay Kumar Kota, $260,000.

Marbury Rd., 7600-Selma O. Cohen to David R. and Rachel Roscow, $750,000.

Newport Ave., 4803-Frederick J. and Maureen H. Killion to Kip A. Weissman and Kathleen B. Balog, $1.66 million.

Overlea Rd., 6015-Apinya and Parita Suebsaeng to Adam and Sabrina Schaeffer, $1.2 million.

River Rd., 8111, No. 151-Paul G. Stern to Robert S. and Betsy G. Feinberg, $4.4 million.

Sentinel Dr., 4928, No. 1-301-David Christopher and Leonard L. Lefkow to John B. Kendrick, $399,900.

Tulip Hill Terr., 6812-Jeffrey H. and Suzanne G. Goode to Gregory S. and Christine M. Bice, $1.01 million.

Westlake Terr., 7420, No. 1102-Thomas and Iran McDonnell to Neda Nazmi, $248,350.

Woodhaven Blvd., 8510-Cheryl Nunn Sukhtian to Bettina H. Wack, $1.19 million.

BROOKEVILLE AREA

Dubarry Lane, 3029-Andrew K. and Lindsay Vilardo to Jaimie McDowell, $550,000.

BURTONSVILLE AREA

Ballet Way, 3903-Jyoti Singh Cox to Michelle J. Eidell, $375,000.

McKnew Rd., 14702-Tracy L. Webb to Derese Menkir and Mekdess Walelign, $318,000.

CABIN JOHN AREA

Archbold Terr., 7864-Gordon H. Call and estate of Po Hui Baick Call to Alexander H. and Meaghan Ervin Tishler, $557,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Collingwood Terr., 13201-Michael K. Farris and Brian J. Tokarcik to Tracy Adam and Wendy D. Denison, $425,555.

Ivystone Ct., 1549-Sandra Robinson and estate of Camilla Ernestine Brown to Seunghan Park, $350,000.

Pittsford Glen Way, 11508-Bernita A. Reeves to Daniella Akua Aboagyewaa, $359,000.

Shady Knoll Dr., 13411, No. 215-Howard Nathan Pires to Raquel M. Guerricagoitia, $155,000.

Tanley Rd., 822-Sandra Van Bochove to Harpal Singh and Sunit Sethi Grover, $360,000.

CHEVY CHASE AREA

Brookville Rd., 7003-Maro Sarafian to John L. and Christy E. Ferrell, $1.85 million.

Dorset Ave., 4709-Nathan I. Finkelstein and Caitlin Pappas to Neil Scott and Jolie Halpern Markus, $1.32 million.

Walnut Hill Rd., 8809-James T. and Anna A. Johnson to Mark A. Brandewie, $869,900.

Williams Lane, 3817-Andrea Leighton Barnes to Eric Rich and Allison Klein, $1.38 million.

CLARKSBURG AREA

Bennett Chase Dr., 23714-James R. and Maria Y. Heinjtze to Jin Hwan Kim and Mi Lyung Oh, $580,000.

Broadway Ave., 22005, No. 402C-NVR Inc. to Osmin Enrique Solorzano Araujo and Ana Del Rosario Umana Molina, $166,834.

Broadway Ave., 22015, No. 402H-NVR Inc. to Catriona and John Sutton, $380,225.

Broadway Ave., 22121-NVR Inc. to Ahmedetijan Abajihad Abadura, $440,200.

Clarksburg Rd., 22617-Winchester Homes Inc. to George Kalagyros, $477,904.

Horseshoe Bend Cir., 12705-Phyllis Rowena Conliffe to Preethi Santhanan and Karthik Ariharapakam, $412,500.

Orsay St., 13233, No. 1301-John M. Conner and Leslie Brooke Haller to Maxwell Addo, $311,500.

Piedmont Rd., 12205-Glen and Debra Fletcher to Melissa and Matthew S. Glover, $415,000.

Roberts Tavern Ct., 13423, No. 2264-Keith M. Bubar and Mollie C. Kostielney to James Yung Wah Wang, $305,000.

Stilt St., 14003-Winchester Homes Inc. to Chinedu and Francisca Obodo, $735,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Ednor Rd., 919-Teresa Ann Smith and William G. Thompson to Steven Charles Mulchi and Cristy Soria Almeraya, $435,000.

Southview Ave., 408-George and Kathleen Hooley to Thomas Loresch and Dorothy Rapeepun, $489,000.

DAMASCUS AREA

Canvasback Way, 9942-Brian and Michelle Miller to Igor Agarunov, $275,000.

Valley Park Ct., 36-Michael Leon and Elizabeth M. Lyles to Karen E. and Matthew E. Swierzbinski, $263,200.

DERWOOD AREA

Copperwood Ct., 7124-Felix and Vilma Gonzalez to Wen Ke Shu and Ling He, $528,000.

Flatwood Dr., 17025-Kun Zaw Oo to Ainsley and Rachael Gibson, $450,500.

Muncaster Rd., 19645-Karen V. Leitch and Tommie Richards to Carlos Antonio and Sonia Caraway Aragon, $455,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Brunett Ct., 9610-Michael J. Neumann and Amy L. Rinaldi to Erik Ryan and Ruta Dreiss, $745,000.

Columbia Pike., 11279, No. 5-Horace Greeley Matthews to Mahmmoud A. Li Tahya and Nadya Ali Iriani, $220,000.

Flower Ave., 8901-Golden Gate Corp. to Jennifer Juergens, $590,000.

Hillmoor Dr., 307-Shawn M. Brown to Scott M. Souza and Brian A. Forester, $692,500.

Manchester Rd., 8516, No. 12-4-Maria Honeywell to Joshua Luke Himmelsbach, $300,000.

Northwest Terr., 208-Robert Wellington and Faye Fuller Reed to Kevin Regis McKnight and Shim Sung Trusso, $530,000.

GAITHERSBURG AREA

Autumn Hill Way, 7-Asif A. and Naila Malik to Rafael A. Solano Ayala, $300,000.

Brucar Ct., 8209-Jin Feng Lu to Alicia D. Angel Giron, $479,000.

Cross Country Lane, 18623-MTGLQ Investors Partnership and New Penn Financial Corp. to Jose G. Mejia, $243,000.

Eden Pl., 646-Bank of New York Mellon to Fen Ying and Michael C. Tseng, $380,000.

Frogs Leap Lane, 628-Sanda Z. Puscau to Mike and Mei L. Chung, $362,000.

Grosbeak Terr., 18628-Kidus Asamenew to Anderson M. Winkler, $295,000.

High Timber Ct., 215-Morgan G. and Samuel Nicholas Arnone to Jennifer E. Mead, $340,000.

Mattingly Lane, 7511-Angela Foon Chun Lim to Paul and Nicole Gray, $395,000.

Oak Ave., 12-Federal National Mortgage Association to Catherine Lynette and Robert Keith Myers, $333,000.

Travis View Ct., 1320-Avisha Soheilli to Marylyn Strickland, $318,000.

Whetstone Glen St., 616-Jeanne Kehua Wang Herndon to James C. Gui, $415,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Chestnut Hill St., 310-Jisook Choi and Hyunjin Kim to Gerald Wing Chan and Sherrie Yilun Tsen, $605,000.

Corning Lane, 175-Andrew J. and Jaclyn K. Stief to Alice G. Baker, $577,500.

Gold Kettle Dr., 148-Conrad Laskowski and Amy Flasbenberg to Olga Maria Morales, $351,000.

Leafcup Rd., 113-Sun Kyu and Grace G. Ahn to Lily Lee Ho and Jyikwo Lee, $398,000.

Oak Shade Rd., 69-Kathleen M. Campagnoli to Lawrence Xichuan Chen and Christina Lau, $328,500.

Pleasant Meadow Dr., 11610-Jimmy Su to Trupti Pandharkar and Rohit Tiwari, $480,000.

Query Mill Rd., 13420-Doris Clafferty Gold to Michelle Niculae and Silviu Drasovean, $743,000.

Raven Rock Dr., 16633-James J. Holmes and Penne L. Miller to Adam and Susan Bahr, $465,000.

Thurgood St., 148-Joanne Welch to Michaelen Barsness, $700,000.

GARRETT PARK AREA

Kenilworth Ave., 11112-Michele Cavanugh Melville and estate of John Melville to Francisco and Lesley Miranda, $790,000.

GERMANTOWN AREA

Caledonia Ct., 18708, No. A-Daniel C. Shoemaker to Christina Harris, $174,000.

Demetrias Way, 13377-Michael and Wendy McPhee to Anastasia I. Oates, $275,000.

Galway Bay Cir., 19608, No. 403-Keith A. Maddock to Edmond Baghdassarian and Jessica Valdovinos Delgado, $218,000.

Hickory Tree Way, 12417, No. 232-Felix Lin to Lehe Zhang, $148,000.

Metz Dr., 18115-Diane S. Rosenberg and Mark D. Meyer to Chengbiao Tu, $212,000.

Partridge Wood Dr., 19015-Manjit Singh to Vilruza P. Iranpur, $303,000.

Rockingham Rd., 14000-Wayne Richard and Zoraida Esther Brown to Winliang Yu and Ying Yen Chang, $481,000.

Shadyside Way, 20659, No. 114-8-Julia Alkire Thom to Jung Soon Song, $203,400.

Sparkling Water Dr., 18701, No. 13I-Adam M. and Samantha L. Mills to Sizhnor N. Rhena, $199,000.

Station St., 13584-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Chantal Guetat, $309,300.

Thyme Ct., 13030-Montreal Corp. to Ammar H. and Mariam K. Touza, $279,900.

Wonderland Way, 13129, No. 12-126-Tania S. Bailey to John Louis Cespedes, $165,000.

KENSINGTON AREA

Crestwood Rd., 10001-Lesley S. Hatch and estate of Betty J. Hatch to James William and Cheryl Haylton Logan, $735,000.

Everett St., 4216-Cecelia Ann Adams to Samuel Colin George and Lindsey Elizabeth Petry, $1.17 million.

Geiger Ave., 3313-Jay F. Henderson to I. Chun Jenny and Sean D. Lin, $580,000.

Mitscher St., 11302-Jeremy and Elizabeth P. Martinich to Anne Elizabeth Fischer and Kathleen Erin Boin, $535,100.

Peregoy Dr., 2913-Mary and Andrew Delaney to Robin Felker and Andrew Niles, $619,900.

Stillwater Ave., 11113-Jeffrey T. and Sabre Lee Workman to Samuel J. Lieberman and Cara E. Tenenbaum, $635,000.

LAYTONSVILLE AREA

Doreen Dr., 24101-Nancy E. and Sandra Arias to Kola O. Akinola and Olubunmi T. Adejumo, $389,000.

Goshen Valley Dr., 9137-Richard W. and Susan B. Haviland to Sean Michael and Kimberly Anne Firestone, $675,000.

Rolling Hill Lane, 22352-Gerald and Karen L. Carpenter to Ted A. and Meghan O. MacDonald, $750,000.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Aspenwood Lane, 20433-Gloria L. Saint and Lachelle Donaldson to Mohammad Hasham and Mohammad Noor, $440,000.

Bishopstone Ct., 18424, No. 307-Marcia R. Palu and Rahul S. Samson to Ricardo M. Calderon and Evelin T. Lopez, $143,000.

Cherrystone Ct., 20408-Jacob A. and Anna M. Donkersloot to Scott R. and Joyce Kraus Dyer, $410,000.

Fountain Valley Dr., 8535-Scott R. and Joyce Kraus Dyer to Jayson D. and Katelyn W. Morales, $315,000.

Hellingly Pl., 9725, No. 46-Yvonne Jeon and John Wood to Andrew J. Park, $153,930.

Holly Pond Pl., 8611-Victor and Megan Prikhodko to Patricia K. and Brandon E. Fincke, $410,000.

Maple Leaf Dr., 10013-Stephen and Patricia Kirby to Jasmine J. Casteel, $265,000.

Otter Cove Ct., 7910-Ali Eidizadeh to Folgar A. Hernandez Lizama, $232,500.

Seneca Ridge Ct., 19204-David H. and Judith A. Winifield to Norosoa Andrianaivo, $400,000.

Walkers Choice Rd., 18613-Maria Luisa Argueta Zelaya to Anthony Blanie Dockery, $118,100.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

Naglee Rd., 10439-Sharon M. and Patrick N. Watson to Deborah K. Peeples, $519,900.

NORBECK-LAYHILL AREA

Bel Pre Rd., 3720, No. 3720-1-Grover Cadima Villegas to Jose J. and Erlinda D. Romero Reyes, $161,000.

Birchtree Lane, 3217-Robert E. Wiseth and Ethan S. Shapiro to Serena Mehra, $315,000.

Catoctin Ct., 68-Rudy A. Lara and Erica M.M. Lara to Fernando J. Barhona and Elaine B. Poncio, $368,000.

Doc Berlin Dr., 3825, No. 34-Calatlantic Group Inc. to Mark J. and Margaret B. Kleppinger, $372,990.

Everton St., 3501-Jeanette Mendez and Alicia Hernandez to Liz Rosa Caceres and Paulino Lazo Oritz, $345,000.

Glade Dr., 15101, No. 10-2F-Sarah Hale Sutton to Nancy J. Cameron, $86,500.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-606-Mary Sanchez and the estate of Doris L. Sanchez to Geneva Phoung Pham, $170,000.

Isbell St., 4224-Teringo Wagaw to Elias G. Assefa, $270,000.

Leisure World Blvd. N., 2904, No. 315-Helen C. Rayn to Suzanne S. Bell, $205,000.

Leisure World Blvd. N., 3310, No. 6-1006-Clifford A. Wilpon and estate of Sheldon L. Wilpon to Margaret Aein, $259,000.

Long Green Ct., 28-Jennifer Roche and Pearce P. Then to Marcia N. Osorio, $300,000.

Nordic Hill Cir., 1633-Juliet J. Kastorff and Nelson R. Jacobsen to Bin Ling Xie and Yan Kwong Yeung, $455,000.

Sun Valley Cir., 2382, No. 2-0-James L. Gaither to Huber A. Orellana Aguirre and Edgar Orellana Damas, $180,000.

Urbana Dr., 2606-Ren Shan to Pedro D. Rivera and Dora Melida Sosa, $399,000.

OLNEY AREA

Bloomfield Rd., 18908-Jane McDonough to Philip A. Krieter and Sherry D. Holland, $518,000.

Macduff Ave., 17113-Pamela A. and Herbert Thomas Washabaugh to Philip Knoepfle and Lauren Elizabeth Frederick, $560,000.

Old Baltimore Ct., 1-Michael A. and Cindy C. Chaney to Alex Grey Taylor and Allison Elizabeth Toomey, $467,500.

Rolling Meadow Way, 18216, No. 44-Louis Callegari to Elizabeth Giffin, $250,000.

POOLESVILLE AREA

Hillard St., 16920-Donald W. and Mary P. Reid to Bradley Alexander and Myriangie Porter, $575,000.

POTOMAC AREA

Ansin Circle Dr., 12450-Jamie Rogers to Daniel J. Freedman, $865,000.

Candlelight Lane, 10906-Brian S. and Dennis P. Weblinger to Betty Jeanne Weblinger Raniel Carl and Gina Elane Dapul Hidalgo, $850,000.

Cherbourg Dr., 9109-Marc R. and Julie K. Schumacher to Barry S. and Rachel Weisman, $859,000.

Democracy Lane, 10407-Mohammed A. Ali and Saira N. Aslam to Liangbing Hu and Amy Shin Hwei Gong, $1.07 million.

Halesworth Dr., 1118-Houri Azam Razjooyan and estate of Abbas Razjooyan to Carlton J. Brown and Jan Shelly M. Brown, $699,900.

Hunting Ridge Ct., 11801-John W. and Diane B. Rauber to Kathryn Anna and Heather Cerlan Shoemaker, $1.03 million.

Tifton Dr., 11800-Benson S. and Erin M. Goldstein to Jing Wei and Yan Jiang, $650,000.

Wild Olive Dr., 8622-John Robert Bowden to Abeer Pareek, $709,200.

ROCKVILLE AREA

Autumn Wind Way, 312-Samuel K. and Rosalyn G. McLaughlin Nelson to Xiangdong and Joan Jiang Ji, $908,000.

Braxfield Ct., 12415, No. 548-Betty Kester to Azucena Mena Solano and Sergio Castro Languidey, $189,990.

Camden Ct., 6-Brian T. and Jan B. Golden to Devin Deforest and Catherine Newman Pastoor, $1.09 million.

Farm Haven Dr., 929-Ira M. Tyler to Michael A. and Hila Florsheim Barron, $719,000.

Grosvenor Pl., 10201, No. 604-Nicholas L. Cavarocchi to Donald A. and Barbara T. Lampe, $189,000.

Hardy Pl., 212-Richard Trzyzewski and estate of Linda A. Trzyzewski to Pradip Kumar Tyagi and Jurgita Klepackaite, $450,000.

Jay Dr., 109-Colleen E. Sandler to Ronald and Lisa Dudek, $717,000.

Macon Rd., 4809-Wanda Barbara Sonnenberg to Andrew Banks, $175,000.

Mayfair Manor Dr., 5715, No. 105-Adam and Rachel Moskowitz to Benjamin Mordecai, $489,000.

Old Georgetown Rd., 11700, No. 406-Elizabeth Anna Nehrling Sotiriou to Christine Ayres and Robert Schul Theisz, $415,000.

Pasture Side Way, 142-Jane Taylor to Ricardo and Elaine DeMedeiros, $575,000.

Split Rail Ct., 11603-Barry C. and Jean R. Loper to Jesse D. and Michele R. Stein, $859,000.

Sweetwood Ave., 10200-Jeffrey P. and Alyson D. Lobel to Donna Mazloomdoost and Sherwin Danaie, $1.23 million.

SANDY SPRING AREA

Chandlee Mill Rd., 19225-Louis and Chiquita R. Favali to Pearce Wroe and Lauren Wirth, $475,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Berland Pl., 11402-William and Marissa Aflleje to Ilja Khavrutskii, $285,000.

Camomile Ct., 21111, No. 99-Scott K. and Elaine C. Sturley to Chong Wang, $300,000.

Foxwood Terr., 20410-Michael Shihyang Ni to Timothy W. and Gloria Kum, $504,000.

Sunnyview Dr., 12204-Carrie M. Ward to Abdul Qadeer Dasti, $283,000.

SILVER SPRING AREA

Cameron Hill Ct., 1301-Knowlton T. and Rosalynne T. Atterbeary to Rachel A. Alexander, $695,000.

East-West Hwy., 1201, No. 107-Fricka K. Ling to Sara H. Ramsay, $395,000.

Forest Glen Rd., 2520-RJRE Investments Corp. to Roberto Cruz and Maria Esther Alvarado, $345,000.

Mississippi Ave., 623-Ann and Frederick King to Candace Smalley and Alex Moix, $451,000.

Washington Ave., 2218, No. 2218-W-Bruce R. Stein to Julius W. and Julia C. Friend, $239,000.

TAKOMA PARK AREA

Philadelphia Ave., 305-Chris B. and Lisa M. Fairhall to Crescent Bianca Martin and Walter Lewy Scott, $775,000.

TWINBROOK AREA

Grandin Ave., 921-Integral Property Group Corp. and Huang Yufei to Eugene Alim, $479,900.

WASHINGTON GROVE AREA

Grove Ave., 117-William B. and Elizabeth Robertson to Paul N. and Eva L. Patrone, $414,000.

WHEATON AREA

Brisbane St., 1602-Robert S. and Nancy I. Arnone to Robert and Anglea Furlani, $453,500.

Carmody Dr., 1903-Venkata Group Corp. to Daniel Bryce and Elizabeth Thomas Crocker, $448,500.

College View Dr., 11605-Valerie E. Rarick to Kelly A. Welsh, $417,000.

Dawson Ave., 3001-Stephen M. Heinsinger to Dmitry Sterltskiy and Jill Lynch, $407,000.

Floral Ct., 3317-House Buyers America Inc. to Adrian Rowe and Juan C. Gonzalez, $344,900.

Newton St., 2903-Alexandra Amato to Guillermo A. Pimentel Ortega, $340,000.

Schoolhouse Cir., 2828-Ralph J. Duffie Inc. Corp. to Mayra A. Cantor and Cipriano Vera, $358,750.

Frederick County

BRUNSWICK AREA

B St. E., 806-Matthew M. and Mary S. Bruce to Elizabeth A. Sherman, $202,900.

Dargon Quarry Lane, 1160-Clinton and Kathy Hare to Walter and Barbara Gilsdorf, $460,000.

Martins Creek Dr., 506-NVR Inc. to Robert and Pamela Blejwas, $463,681.

Younkins Dr., 1204-NVR Inc. to Timothy S. and Elizabeth A. Plapp, $283,197.

BUCKEYSTOWN AREA

Buckeystown Pike., 3709-Michael Blom and Tara Gorman to Olivia Marie Mihalik and Stephen Edward Amos, $245,000.

EMMITSBURG AREA

Depaul St., 224-Shirley Ann Little to Tyler L. and Tia Marie Cope, $225,000.

Stonehurst Ct., 3235-Edmund U. Castilla to Boyd H. and Alice J. Creasman, $355,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Allington Manor Cir. W., 9022-John C. and Angie Graf Wolf to Ruben Banaag and Maria Benitez, $419,900.

Arwell Ct., 495-Francis H. Craighill III to Andrea Johana Diaz Gomez and Ivan Dario Betancur Obando, $203,000.

Bella Marie Way, 5887-Calatlantic Group Inc. and the Ryland Group Inc. to Sharla Flohr, $290,132.

Boscombe Ct., 5187-Richard J. and Rhonda J. Elick to Michelle N. and Adam T. Ehlert, $475,000.

Britannic Pl., 6507-DR Horton Inc. to Morgan Lee Wheeler, $305,000.

Calisto Way, 4663-DR Horton Inc. to Matthew G. and Hannah C. Wise, $343,990.

Canvasback Ct., 5004-Carlos E. and Lamia Moncada to Cassie M. Bradette and Alvaro I. Lopez, $250,000.

Continental Dr., 5111-MB Westview South 55 SF Corp. to Marie B. Ringvik, $556,220.

Eisenhower Dr., 520-Kevin A. and Laurence C. Mason to Paul M. Schiller, $207,500.

Feagaville Lane, 5514-Gary Richard Hill Jr. and Michelle Frances Frankert to Robert Craig Nett and Mackenzie Frampton, $339,900.

Himes Ave., 613, No. XI107-Yan Liu and Zhong Lu to Gerard Vincent, $130,000.

Kelly Ct., 6397-Kelly Smith to Joseph Dominic Costello Jr., $249,900.

Lancaster Pl., 575-Alban Place Partnership to Dylan and Holly M. Beitzel, $216,400.

Margarita Way, 6171-Calatlantic Group Inc. to Andrea Dardello, $295,130.

Murray Terr., 6147-Calatlantic Group Inc. to Calvin and Courtney Schmidt, $267,355.

Posey St., 6212-NVR Inc. to Lemuel Carlo De Leon and Julius C. Leon, $354,652.

Rivendell Pl., 5587-KH Investments Properties Corp. to Brian Matthew and Heather R. Heamstead, $260,000.

Small Gains Way, 4936-Antony and Jennifer Ruth Schwartz to Ha and Gyeong Kim, $305,000.

Vona Lane, 4718-NVR Inc. to Jennifer M. Fonseca and Carlos A. Fonseca Garcia, $411,094.

Wild Plum Dr., 6513-NVR Inc. to Robert and Cathy Hunter, $506,205.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Allview Dr., 10229-Jon and Krista Boynton to Roland E. and Sarah A. Wilhelm, $290,000.

Bellevue Pl., 6435-Bank of New York Mellon to Isaiah Gesa and Salome Seember Nengean, $407,400.

Black Haw Ct., 8268-James and Catrina Hall to Quynh Cong, $245,000.

Claridge Dr. N., 6338-Patrick J. Morris to Teresa M. and Edward Trn, $445,000.

Emory St., 1706-Deutsche Bank Trust Co. Americas and Ocwen Loan Servicing Corp. to Wen Zou and Rong Su, $215,647.

Mill Island Pkwy., 3030, No. 410-Paul E. and Toni A. Hadick to Arthur B. and Patricia L. Hayes, $420,000.

Osprey Way, 2629-Dennis and Maureen Hennessey to Rene Rodriguez, $305,000.

Ridgefield Cir., 9208-Susan J. Clark to Thomas L. Welch and Elizabeth L. Zareva, $262,000.

Sherman Ave., 302-Ronald Scott Newlin to Maria J. Twine and Phillip J. Barnum, $207,500.

Waterside Dr., 2500, No. 201-John Yauchenk and estate of Barbara E. McIntosh to Penelope S. McLellan, $195,500.

15th St. E., 3-Kim M. Stummer to Peter and Juliane Medd, $435,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Buell Dr., 2093-Jacqueline E. and Lionel A. Makle to Andrea M. Wise, $254,900.

Country Run Way, 1829-Allyson E. Ratliff to Corey and Catherine Dorsey, $283,000.

Emerson Dr., 2606-Carl V. and Cheryl S. Johnson to Clement Kankonde and Alice Victoria Mbuyi, $300,000.

Harpers Way, 132-Brian Scott and Courtney Gunn to Gregory Robert Dorworth and Pamela Rine, $284,000.

Juniper Dr., 7902-Cheryl M. Fearnow to Matthew N. Hansen and Holly N. Wolcott, $389,900.

Lee Pl., 625-Christopher R. Hauska to Paul I. Roult, $287,000.

Old Coach Ct., 2505-Joseph D. and Kimberly H. Jankowski to Maggie Brems and Michael Robert Couch, $385,000.

Rockdale Ct., 304-Carol J. Whytle to Anna Marie C. McSorley, $425,000.

Smokey Ct., 4805-Shawn P. and Sandi L. Cavanagh to James M. and Terri D. Nichison, $1.1 million.

Sumner Dr., 2053-Unique and Modern Homes Corp. to Jessie V. and Kienan J. Lewis and Brittney Duphily, $259,000.

Wild Fig Ct., 101-Jason L. Sprankle to Jean David and Raymonde Jeannot Francois, $232,000.

GARFIELD AREA

Ridenour Rd., 14254-Oliver Homes Inc. to Kenneth B. and Kayla J. Strong, $438,687.

IJAMSVILLE AREA

Hutzell St., 10057-NVR Inc. to Harish and Deepa Chava, $590,238.

Ritchie Ct., 9805-Jason S. Moore to Hicham Haboussi and Hsiang Ling Yao, $695,000.

Tinder Box Cir., 4502-NVR Inc. to Charles Huff, $413,215.

LIBERTYTOWN AREA

Arlington Mill Rd., 11978-Jeanne Yost Hapeman to Anthony R. and Jessica A. Taylor, $333,000.

MIDDLETOWN AREA

Ali Dr., 2-Ned F. and Marilyn R. Wright to Robert L. Booker, $410,000.

Dean Lane, 3-NVR Inc. to Erin and Andrew Landsman, $420,860.

Glenbrook Dr., 604-William A. and Diana L. Zaycer to Justin Byron and Jennifer Rucker, $528,000.

Old National Pike., 3211-Bernard F. and Molly E. Brown to Gregory T. Gannon, $218,000.

Serpentine Rd., 4311-Robert T. and Elizabeth A. Price to Nicole E. and Max T. Rodriguez, $272,000.

Willow Tree Dr., 4512-Raymond W. and Anna A. Stroh to Daniel L. Miller, $325,000.

MONROVIA AREA

Haven Park Cir., 10932-Winchester Homes Inc. to Brandon Z. Leatherman and Linda E. Mercado, $537,146.

Runkles Dr., 3510-James W. and Elinor A. Runkles to Larry R. and Colleen Franklin, $529,000.

Tinder Box Cir., 4514-NVR Inc. to Samantha Laraia and Michael Zapalowicz, $365,355.

Viridian Terr., 4353-Winchester Homes Inc. to Skarlet J. Sevilla Garcia, $352,404.

Viridian Terr., 4372-Winchester Homes Inc. to Darren F. Larade, $437,359.

MULLINIX AREA

Detrick Rd., 5710-Melissa A. and Terry R. Burke to Christopher A. Owen, $380,000.

Harrisville Rd., 14821-Erin Bowden and Erin Hinkle to Scott and Christin Molongoski, $319,500.

Old National Pike., 13301-U.S. Bank National Association and Salomon Mortgage Loan Trust to Matt Mercer, $104,310.

Westridge Cir., 311-Robert R. and Martha F. Moore to Daniel A. Cochran and Cara M. Ziegler, $377,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Accipiter Dr., 6756-Christopher J. and Lynn M. Nartker to Coby Lewis, $475,000.

Edgewood Ct., 10739-Dawn M. Zimmerman to Jacob Erik and Kendall Lauren Karlsson, $267,500.

Lichenbark Cir., 5762-Elizabeth A. Andres to Nicholas P. Adkinson, $408,000.

Oakridge Rd., 6723-Matthew J. Gorman to Lucia Angelica and Jeffrey Reed Fancher, $398,500.

Tessie Ct., 5657-Wilmington Savings Fund Society and Christiana Trust to Sarah Jean Oden and Michael Wayne Tyeryar Jr., $240,000.

Wicomico Dr., 5520-Keith E. and Courteny C. Mercer to Austin L. Archer, $315,000.

NEW MIDWAY-LADIESBURG AREA

Warner Rd., 11825-Wayne and Jacqueline Hilderbrand to Brian Raab and Beth Schroeder, $305,000.

ROCKY RIDGE-CREAGERSTOWN AREA

Longs Mill Rd., 8920-Eric L. and Vicky L. Troxell to Larry Patrick Hurley Jr. and Lori A. Long, $470,000.

THURMONT AREA

Catoctin Highlands Cir., 39-Dennis E. and Judy K. Black to Nick L. and Angela N. Fogle, $175,000.

Hammaker St. E., 109-Kenneth E. and Jennifer W. Kurtz to Toni and Michael Guariglia, $189,900.

Old Oak Pl., 101-Gregory Benjamin Carter to Steven K.O. Bravich, $166,000.

URBANA AREA

Bartonsville Rd., 5640-Ezra G. Gemeds to Nancy E. Vargas, $194,500.

Bremen St., 3572-James Patrick and Megan Elizabeth Halley to Jeffrey Alan and Judith Ellen Madsen, $399,000.

Cliffview Lane, 8430-MS Gladhill Farm Corp. to Drew Allen and Laura Hurley Napoli, $463,970.

Hope Commons Ct., 3600-Dale P. Zazanis to David Joseph and Bernadette Rutt Soler, $339,900.

Pine Bluff Rd., 8434-MS Gladhill Farm Corp. to David A. Thornton, $312,770.

Shafers Mill Dr., 9220-Kenneth J. and Jane E. Broadwater to Charles B. and Meghan W. Mitchell, $695,000.

Tabard Lane, 3567-Thomas Damian and Monika Facchina to Emmanuel and Stephanie Rose Rendon, $375,000.

Triton St., 3982-Janet Y. Custer to Anthony Salvatore and Hanna Kim Lapsanksy, $540,000.

Wasatch View Dr., 3012-NVR Inc. to Christopher Sarlo, $702,688.

WALKERSVILLE AREA

Fulton Ave., 22-Michael J. and Erika K. Seibert to Lara M. and Clint Pierre, $331,000.

Jenkins Creek Ct., 207-Timothy S. and Charlene S. Bryan to Travor and Miriam K. Mattocks, $409,000.

Ports Cir., 104-Dan Ryan Builders Mid Atlantic Corp. to Danielle Canonico, $494,237.

Treasure Ave., 8797-CNK Investments Corp. to Jennifer Dewees, $199,999.

WOODSBORO AREA

Russet Leaf Terr., 508-Federal Home Loan Mortgage Corp. to Kevin J. and Elizabeth Barbara Logan Moris, $432,900.