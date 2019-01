Montgomery County

These sales data recorded by the Maryland Department of Assessments and Taxation were provided by Black Knight Inc. For information about other residential real estate transactions, visit washingtonpost.com/homesales.

ASPEN HILL AREA

Bluebonnet Ct., 4912-Helen Connelly to Rajeevee C. Panditharatna and Rajitha Dananjaya Siriwardana, $629,000.

Emory Lane, 16430-David E. and Melissa R. Covolsky to Jaimiber Ocampo Restrepo, $535,000.

BARNESVILLE AREA

Beallsville Rd., 21910-Paul Scott Meissner and Rebecca A. Fuldner to David Hills and Wendy Smith Butler and Joseph A. Lynott III, $480,000.

BETHESDA AREA

Alta Vista Rd., 5626-Francoise Y. Ramsey to Bryan S. and Akrivi A. Pietrzk, $859,000.

Bulls Run Pkwy., 9209-Sisa Amiri to Shanaz Amjafari, $1.57 million.

Chestnut St., 4602-Adam Hoffman to Melinda Carolyn and Richard George Power, $795,000.

Dickens Ave., 10002-Tilden Partners Corp. to Martin J. and Kimberly G. Emerson, $1.33 million.

Edgefield Rd., 4803-Robert L. and Martha E. Lawrenz to Richard Mingxun Zheng and Yanqing Yao, $640,000.

Fairfield Dr., 4517-Charles B. and Meghan W. Mitchell to Amanda and Michael Black, $1.59 million.

Hampden Lane, 4901, No. 106-Julie A. Bishop to Meagan Sexton, $154,560.

Long Acre Ct., 8609-Nathaniel Bruce and Rebecca O. Rand Zumeta Edmonds to Kate MacCary and Crispin Shaw Vary, $1.41 million.

Massachusetts Ave., 6103-Gabriel A. and Jessica A. Horwitz to Adam K. and Anne E. Hoehn, $800,000.

Montrose Ave., 10417-Jeffrey Lowery to Nertila Gjeta, $220,000.

Park Pl., 5000-Makram B. Jaber and Avis G.T. Brock to Geoffrey and Naomi Anisman, $1.33 million.

Rodman Rd., 5003-Great Finds Realty Corp. to Anjula K. Singh, $1.3 million.

Tusculum Rd., 6706-Benjamin C. and Robert I. Fassberg to Martha S. and John A. Alvarado, $670,750.

Weymouth St., 10620, No. 202-Kristin M. Herlson Teodorovici to Nancy E. Kane, $285,000.

BOYDS AREA

Barnesville Rd., 15829-Philip M. and Audra S. Hough to Felipe M. Aguilar, $329,900.

Tapwood Rd., 18310-David K. and Shannon S. Chung to Sujoy Lahiri and Dipannita Dutta, $610,000.

BROOKEVILLE AREA

Ridgecroft Dr., 21344-Paul Alan and Heidi S. Williams to Jacques Horvatic and Martine Veillette, $790,000.

BURTONSVILLE AREA

Blythwood Lane, 14560-Judith E. Colvin and Raymond A. Gritton to Tibebu Hailemariam and Aster Mebratu, $400,000.

CABIN JOHN AREA

79th St., 6510-Richard B. Sieber to Kevin T. and Mia S. Morrison, $945,000.

CALVERTON-COLESVILLE AREA

Carters Grove Ct., 3-Leatrise L. Carter to Felicia and Philomina Ofordire, $285,000.

Regent Manor Ct., 1605-NVR Inc. to Jose Varela and Ashley Melendez, $474,000.

Sir Thomas Dr., 3315, No. 4-B-23-Chottengada N. Subramani to Kristine E. Gouveia, $149,900.

Willow Wood Dr., 12125-Herbert J. Nickel to Thomas Faltens, $438,000.

CHEVY CHASE AREA

Brennon Lane, 6808-James A. Powers and Jennifer M. Scherer to Gianni S. Nucci, $1.25 million.

Connecticut Ave., 8101, No. N-Timothy M. Mulligan to James H. and Lark Wallwork, $652,000.

Essex Ave., 4716-Robert Samuel Wachbroit to Samuel R. Nussabaum, $1.37 million.

Park Ave. N., 4620, No. 1204W-Andrew T. and Cynthia Kimbell Gabor to Salmeh Khalatbari, $460,000.

Western Ave., 5624-Victor B. and Anne C. Fisher to Dan Terbush and Kerin Novak, $1.42 million.

Woodmont Ave., 7111, No. 305-John David Bryant to Judith Andai, $339,500.

CLARKSBURG AREA

Bright Sky Dr., 22446-Nalini Ranjan Mohanty and Sibani Jena to Saurabh and Ritu Srivastava, $436,000.

Broadway Ave., 22009, No. 402E-NVR Inc. to Tagba and Essivi Abissi, $168,422.

Broadway Ave., 22022-NVR Inc. to Everett Watson III, $641,700.

Emerald Green Dr., 11707-Pablo Proano and Yassameen Behzadi to Anil Kumar Reddy Kallu and Deepa Bekkeri, $436,500.

Newcut Rd., 22984, No. 2402-Patricia A. and Richard Caplaces to Yashashree Suresh Ngadi and Akshay Odugoudar, $345,000.

Petrel St., 13745-Winchester Homes Inc. to Michael Kevin and Janice S. Coon, $431,648.

Public House Rd., 23611-George A. and Mary O. Cardany to Bo Li Hong Wang, Xoaoxu Li and Siyan Lu, $430,000.

Scholl Manor Way, 23277, No. 1336-Ishmael and Sandra E. Abdul Samad to Ana Emily Rodriguez, Manuel Adonis Chavez and Daniel Alejandro and Eduardo Piedramartel, $369,900.

Tailor Shop Pl., 23447-Srinivasa Reddy and Sadhana Yavasani to Nikita Sangroula, $373,000.

CLOVERLY-EDNOR AREA

Gamewell Rd., 1617-Ann H. Cosstello to Jon D. and Sharon R. Vandegriff, $625,000.

Pinebrook Dr., 17225-101 Geneva Corp. to Charisse and Barrington Scott, $472,500.

Windmill Lane, 1100-William Hamilton Freeman Jr. and estate of William Hamilton Freeman to Emmanuel and Lucie T. Esthelus, $465,000.

DAMASCUS AREA

Shelldrake Cir., 10021-Eric S. Rodney to Maya Milcheva Yovcheva and Rad Perkov, $234,000.

DERWOOD AREA

Bowie Mill Rd., 17401-Dixianna Hungerford to Laura Elizabeth and Washington Javier Chavez, $720,000.

Decker Pl., 16207-CSP Associates Corp. to Rachel E. Reckner, $740,000.

Heatherford Ct., 6717-David A. Schultz to Erin C. Edwards, $520,000.

Tribeca St., 8042-CSP Associates Corp. to Jeng Ren Wang, $708,000.

DICKERSON AREA

Peach Tree Rd., 21521-David L. Ouart to Christopher B. and Rachel S. Plumley, $640,000.

FOUR CORNERS-BURNT MILLS AREA

Calumet Dr., 10204-Scott D. and Jasmine E. Kuzner to Igor Djeri and Victoria Pearsol Schneider, $449,000.

Dennis Ave., 505-Robert Connor to Maria Veronica Ramos Mejia and Aaron W. Hunter, $799,500.

Geren Rd., 8522, No. 18-4-Maria Carolina Franco to Angela and Hans Riemer, $266,500.

Kerwin Rd., 409-Susan Muncey to Helen E. Dallam, $438,000.

Markham St., 9929-John M. and Laura H. Shoun to Pamela G. Dent, $577,000.

Seminole St., 9407-Jeffrey S. and Elise J. Foster to Michael and Kimberly Hicks, $550,000.

Whitmoor Terr., 216-Derek E. and Amy R. Mix to Einat Korman and Kevin Buchnan, $430,123.

GAITHERSBURG AREA

Badenloch Way, 7907, No. 12-Yaron Ziv to John and Maria Wolff, $114,000.

Deer Park Rd. W., 466, No. 15-F-Nawal E. and Ghattas E. Hajjo to Dan Li, $250,000.

Fallow Dr., 8137, No. 8-D-Jose I. Hernandez and Juan A. Ventura to Manuel De Paz and Carlos A. Rodriguez Martinez, $235,000.

Girard St., 416, No. 92-Dreams Up Corp. to Sharon Amar, $78,000.

Guildberry Dr., 18420, No. L-K. Teena L. Curry to Preeti Navale, $125,000.

Inkberry Cir., 35-Jigar R. and Krupali M. Patel to Nishit and Mona Patel, $410,000.

Raven Ave., 646-Nikhil and Anil K. Kishore to Damion Cunningham, $410,000.

Southern Night Lane, 1120-Kesarimangalam S. Kannan to Fatou Keita Juwara, $321,000.

Tea Rose Dr., 8432-Philippe M. and Marie Noelle F. Befferal to Joshua S. Carroll and Susan A. Palomino, $460,000.

GAITHERSBURG-NORTH POTOMAC AREA

Appleseed Lane, 64-Nicolas and Gabriel Soldi to Yadvinder Ahi and Amandeep Kaur, $400,000.

Chevy Chase St., 179-Gary L. and Jacqueline K. Endcott to Douglas and Carole Beaver, $450,000.

Crossbow Lane, 122, No. 308-Charles and Michelle Bryant to Hadar and Marina Goren, $280,000.

Falling Leaf Dr., 14408-Jeffrey W. Bartlett and Michael Moerschbaecher to Mark Orsborn and Jennifer Ray, $840,000.

Goodport Lane, 21-Department of Housing and Urban Development to Delfino Corona, $250,000.

Kendrick Pl., 102, No. 102-32-Eric M. Sweredoski and Sandra Robles to Ekaterina Sergey Terskin, $322,000.

Main Mews, 1324-Lawrence and Kathryn Bojzyk to Beth Boston Tedesco, $614,900.

Orchard View Ct., 16212-John J. and Judith L. Grolig to Jason R. and Jody L. Malmstrom, $630,000.

Pontiac Way, 50-Babatunde A. Adesokan to Hong Li, $395,000.

Sharpstead Lane, 70-Todd C. Sheinin and Jennifer M. Richitt to Taek Hoon and Joo Young Kim, $635,000.

Turkey Run Ct., 13912-Jon D. and Sharon Lockwood to Jamie Jiyong Kim and Sung Woo Baek, $665,000.

GERMANTOWN AREA

Birdseye Terr., 12016-Angel M. Arias and Melida S. Somarriba to Molly E. Bennett, $245,000.

Chalet Dr., 18040, No. 15-101-Patricia Gill to Verlinda R. Harris, $185,000.

Clear Morning Pl., 13505-Thomas J. and Marina Stark to Hubert A. and Julia A. Thom, $426,867.

Eternity Ct., 5-Sean D. and Jacqueline C. Sheppard to Khaled Abuhatab and Layali Eshqaldef, $547,000.

Giant Ct., 13532-Julie Yujie Lou to Vijay Bhalaki and Deepa Karthykeyan, $327,000.

Lake Geneva Way, 13102-Shahin Rahmani to Alan Kwok Fai Zeng, $360,000.

Pickering Ct., 5, No. 5-02-Joyce L. Reible and Kevin E. Gray to Nancy Saravia, $189,000.

Sawyer Terr., 19064-Sudeep Karve and Gauri Joshi to Lihe Chen and Tianjiao Dia, $365,500.

Shore Harbour Dr., 20402, No. 2L-Laura Carle to Anthony Brown, $250,000.

Sparkling Water Dr., 18811, No. 5-Darrell G. and Karen L. Eisenhut to Krista A. Spreng, $219,000.

Summersong Lane, 20444-Sandra Flint to Lindsey Browning and Carolyn Bradley, $329,900.

Turmeric Ct., 18622-Changping Duan and Xiaoying Dualinn to Rafael Medina, $246,200.

KENSINGTON AREA

Ashwood Dr., 10108-Julie K. and Robert A. Liotta to Patrick R. Dougherty and Mary Jeanne Coyle, $649,000.

Denfeld Ave., 4109-Anne E. Fischer and Kathleen E. Boin to Randall Edward and Sarah Beth Saxon Rentfro, $457,000.

Jennings Rd., 3106-Geoffrey W. and Matthew T. Prin to Kevin and Kristin J. Murray, $383,000.

Saul Rd., 3620-John C. Saber to James Joseph and Holly E. Gross, $825,000.

University Blvd. W., 3121-Hugo S. Galdamez to Katherine Elizabeth Ten Hagen, $171,000.

LAYTONSVILLE AREA

Brink Rd., 7524-Bianca Clavijo to Ruth S. Chambergo Juica and Silvio Juica Porta, $350,000.

Etchison Dr., 24531-Christopher S. and Holly A. Laptew to Vitalino Cardona Roque, $360,000.

Hawlings River Rd., 22605-Maximo Carbonell to Kathryn E. Browing, $370,000.

Woodfield Ct., 8705-Thad J. and Anna R. Tomlinson to Timothy Stephen Oleksa, $464,900.

MONTGOMERY VILLAGE AREA

Battery Bend Pl., 20304-Darren V. Manning to Janina Mera and Keive Brito, $370,000.

Brassie Pl., 19426-Ann R. Cooper to German A. Benietz, $150,500.

Dairyton Ct., 9805-Pa A. Jallow to Fatmata Kamara and Idrissa Sesay, $300,000.

Heritage Farm Terr., 20400-Xiaoping Li and Feng Ye to Foli Somado and Adjatougbe Somado Hemazro, $560,000.

Lake Shore Dr., 9853-Kimberly E. Ferguson Hall to Jonathan Boyd Michael, $247,500.

Ridgeline Dr., 10004-Oscar G. Araujo and Alba Emily Pasten to Edward A. Alvarado, $220,000.

Shadow Oak Dr., 9719-Manuel F. and Carmela M. Lora to Amin Keshani, $335,000.

Welbeck Way, 8823-Manish Arora and Sabiha Umar to David Hu, $220,000.

NEW HAMPSHIRE ESTATES-HILLANDALE AREA

11th Ave., 8525-Ngoc Hung Le to Humberto Antonio and Mendez Garcia, $284,000.

12th Ave., 8325-Ernest C. and Thelma Wims to Dorothy B. Shipes, $170,000.

NORBECK-LAYHILL AREA

Carriage Square Dr., 14913-Rachael Gibson to Hannah M. Willison and Jesse Yomtov, $360,000.

Doc Berlin Dr., 3825, No. 13-Calatlantic Group Inc. to Chaz B. Feizipour, $260,000.

Greenery Lane, 2205, No. T-2-9-Ketty H. Morales to Jose A. Martinez Centeno, $190,000.

Highwood Rd., 4211-Daisy Zou to Juan P. Gongora Guevara, Evelyn A. Gonzalez Rodriguez and Tito J. Gonzalez Ramirez, $335,000.

Interlachen Dr., 15107, No. 2-214-James D. Luehrs and Julia A. Luehrs Fagen to Madhav Narayan and Beena Madhav Deshmukh, $290,000.

Interlachen Dr., 15115, No. 3-114-Mark L. Seney and estate of Lois M. Seney to Marilyn Caracciolo and Patricia M. Jordan, $200,000.

Janet Rd., 3613-Elizabeth Chavez to Louis Choporis and Thomas Berry Jr., $409,900.

Leisure World Blvd. N., 3330, No. 5-512-Geoffrey A. Secker to Paul Rene and Lori Lipman Brown, $150,000.

McKisson Ct., 14909, No. 6CE-Carmen Elena Romero to Almaz Lulseged, Ebenezer Aklile and Amisyas Aklile, $165,000.

Sun Valley Cir., 2498, No. 8-H-May Lis Manely and Anita St. John to Saundra M. Coston, $99,000.

Westholm Ct., 15011, No. 272-C-Linda Loraine Davis to Helen Keil Sossen, $210,000.

OLNEY AREA

Finsel Ct., 3022-Kathleen M. Doyle to Henry Philip and Diane Hertz McQueen, $390,000.

Mount Olney Lane, 4205-Steven J. Graves to Sang Ik Ra, $475,000.

Saint Florence Terr., 3136-Patricia and Kathleen Keown to David Mark and Alicia H. Slocum, $389,000.

POOLESVILLE AREA

Wootton Ave., 19501-Richard DeSales Klimkiewicz Jr. to Yoosik Jang and Sungsook Kim, $242,500.

POTOMAC AREA

Beechknoll Lane, 10624-Jinhui Huang and Jianhui Zhu to Boris A. and Yelena Levonenko, $960,000.

Copenhaver Dr., 9420-William N. and Adele J. Redisch to Nicholas A. and Oksana Carlson, $834,000.

Frost Ct., 12417-Inez C. Grimaldi to Ibrahim U. and Devrim Moral, $830,000.

Milbern Dr., 11816-Michal Afik Shifman to Ming Zheng and Rong Li, $770,000.

Royal Oak Ct., 1-Kathryn D. Diven and Jorn K. Mitchell to Matthew G. and Sarah W. Sigurrson, $751,500.

Tulip Lane, 10525-Custom Elegant Homes Corp. to Li Zhang, $2.23 million.

Winterset Dr., 9205-Deborah B. and Bekir Sisman to David and Wendy I. Myers, $635,000.

ROCKVILLE AREA

Barkston Ct., 9604-Nancy W. Mattson Wilburn to Vladimir and Irina Yun, $639,900.

Brewer House Rd., 10728-Gerald Zingone and estate of Mildred Eldine Zingone to Stacey Arnesen, $700,000.

Cameo Ct., 6312-Edward H. and Jill Gerstenfield to Brian D. and Jessica J. Nysenbaum, $886,418.

Courthouse Sq., 22, No. 413-Scott D. George to Julie Phillips, $360,000.

Grand Champion Dr., 1023-Tin Latt and Su M. Lin to Kelvin Lwin and Nay Yee Yee, $505,000.

King Farm Blvd., 401, No. L-William T. and Jean L. Shergalis to Katherine Roberts, $410,000.

Maple Ave., 720-Timothy B. and Tracy A. Wood to Margo Sussman and Selwyn Ramp, $530,000.

Old Georgetown Rd., 11710, No. 814-Bernard K. Ham to Xiaozhong and Yuehua Tang, $493,000.

Princeton Pl., 1105-Nancy J. Light to Nitin J. and Lauren A. Sydney, $619,900.

Rockville Pike., 11801, No. 508-Hila Lee Louise Kush to Artak and Aram Manukyan, $160,000.

Stonewood Lane, 11709-Jesse and Michele Stein to Gyan K. Kanal and Ying Zhang, $735,000.

Tudor Lane, 5901-Stephen W. Coates and Gloria T.Y. Lee to Derrick D. and Kendra A. Williams Rowe, $657,000.

Windermere Cir., 6320-Fang Jen Scott Lee and Lee Wen Lin to Thomas P. and Amy L. Boylan, $950,000.

SENECA PARK-CEDAR GROVE AREA

Aldburg Way, 11530-Ryan Riddell to Nan Hoe Bak and Yu Ri Che, $293,000.

Brundidge Terr., 11445-Thomas and Florence Knox to Bradley Christopher Myers, $303,000.

Dunstable Cir., 19957, No. 252-Deutsch Bank National Trust Co. and Carrington Mortgage Services Corp. to Liqing Peng and Tao Leng, $177,500.

Morning Star Dr., 11820-Jeffrey D. and Davi L. Lavore to Jayachandran Arumugam and Metilda Mariadoss, $640,000.

Stoney Point Pl., 11413-Kofi and Kate Bempah to Asad Ullah, $242,000.

Watkins Meadow Dr., 20445-Kira E. and Ryan B. Pugliese to Benjamin Jacob and Lindsey Alanna Saul, $505,000.

SILVER SPRING AREA

Colston Dr., 2406, No. 2406-C-Estate of Anna L. Saminski to Marisol Murphy Ballantyne, $141,000.

Holman Ave., 2557, No. 2578-B-Annette Hart to Nichole Bravo, $178,400.

Noyes Dr., 1101-David and Jean V. Sullivan to Daniel and Rachel D. Levy, $887,555.

Wayne Ave., 930, No. 1207-Viran G. Ranasinghe to Brandy A. Dawkins, $309,000.

13th St., 8005, No. 409-Nabil Hassan El Ghoroury to Tracy Johnson, $388,000.

TAKOMA PARK AREA

Delmont Lane, 1509-Melekte Truneh to Julia S. Penn and Alberto Mejia Baltazar, $310,000.

New Hampshire Ave., 7333, No. 405-Averille and Joseph Campbell to Joi C. Mason, $240,000.

Westmoreland Ave., 6510-Thomas and Catherine Flaherty to Keith Louis Waters and Coline Christiane Dony, $477,000.

TWINBROOK AREA

Coral Sea Dr., 1609-James Samuel Miller and estate of Robert L. Fyock to Ashley Nicole Smith, $295,000.

WHEATON AREA

Belgrade Rd. S., 801-Charles C. Rowe to Jennifer and Yi Kuo Yu, $225,000.

Brisbane St., 1836-Pamela G. Traxel to Evan Levent and Renee Bannerman, $525,000.

Crest Rd., 1515-David M. and Elizabeth A. Brooks to Daniel P. and Kara Thomas Beck, $450,000.

Dublin Dr., 1712-Alexander N. and Emily Tinling Cook to Hatim and Sara Elizabeth Benhnini, $585,000.

Hardy Ave., 3005-Cogent Resources Inc. to Maria Lizardo and Raiza Bonaparte, $412,500.

Leesborough Cir., 11705-George Aubrey and Flavie Stephanie Johnston to Mandeep and Kriti M. Singh, $453,000.

Randolph Rd., 3606-Deutsch Bank National Trust and Fremont Home Loan Trust to Glenda L. Chevez and Jose L. Cuevas, $305,439.

Stonington Pl., 11717-Bernard Kim and Margate Chang to Jessica and Kalman Knizhnik, $480,000.

Woodridge Ave., 3808-John Joseph and the Mary Hogan O’Connell to Richard A. Zmuda and Samantha S. Riggles, $417,000.

Frederick County

ADAMSTOWN AREA

Park Mills Rd., 2804-Scott and Cynthia Lawrence to Matthew P. and Bianca R. Kmieciak, $329,900.

BRUNSWICK AREA

D St. E., 27A-William E. Fluellen Jr. and Kira R. Thomas to Brendon Peck, $195,000.

Hope Farm Ct., 1305-Rodger M. and Nancy P. Carroll to Peter M. and Jodye L. Roebuck, $439,900.

Pennington Dr., 1306-NVR Inc. to Dana and John Hunter Scott Pitts, $399,241.

Potomac View Pkwy., 631-Joseph D. and Jennifer M. Ondarsik to Jonathan and Megan Day, $294,000.

Fourth Ave., 114-Eric Moore General Contracting Corp. to Lauren N. Cline, $190,000.

BURKITTSVILLE-JEFFERSON AREA

Basilone Lane, 4708-NVR Inc. to Mary Patricia Wright and Peter Joseph Friedlander, $387,780.

Old Middletown Rd., 4820-William T. Clevenger to Patrick F. and Frances A. Donovan, $414,000.

FREDERICK CITY-ADAMSTOWN VILLAGE AREA

Alan Linton Blvd. E., 6542-DR Horton Inc. to Lawrence Joseph and Jean Marcy Garland, $545,000.

Alysheba Way, 5608-Robert M. and Mary J. Hanley to Nathaniel S. and Jillian L. Somerville, $337,500.

Ballenger Run Blvd., 6503-NVR Inc. to Fidel E. and Fanny J. Marquez, $322,013.

Black Duck Ct., 6717-Daniel E. and Stacy Przybocki to Shing Chun Benny Lam and Lai Yee Leung, $242,500.

Britannic Pl., 6501-DR Horton Inc. to Scott M. and Kaitlin S. Laforte, $363,990.

Britannic Pl., 6532-DR Horton Inc. to Sergey Leikin and Marianna Mertts, $359,850.

Cambria Rd., 4611-DR Horton Inc. to Michael C. Diseveria and Brandon Aube, $339,000.

Cawley Dr., 593, No. 3B-Phyllis F. and Barry Hutt to Matthew Gorchesky, $186,000.

Danielle Dr., 1228, No. E-Nuno M. Marques to Nahidh Fathi Musstafa Shaath and Rania M.M. Kasmia, $130,000.

Eleanor Dr., 4903-William Rush to Andrew Michael Gadbois, $525,000.

Horizon Dr., 15-Anthony Long to Baishali Kotthari, Mennakshi Brown and Dhurv Bhoot, $201,100.

Killdeer Ct., 6742-Ronald and Cynthia Morris to Monica Gabriel Vasquez and Iris Yesenia Narvaez, $255,000.

Leben Dr., 5955-NVR Inc. to Jennifer Tran, $279,000.

McLauren Lane, 5105-Jigibashen R. and Rakesh K. Patel to Robert James, $279,900.

Partners Ct., 5369-Ricardo S. Davila to Earl M. and Mari J. Lee, $250,000.

Posey St., 6216-NVR Inc. to Shaina Asbury and Michael Riley, $368,998.

Seagull Ct., 6676-Josh and Jennifer Nalesnik to Peter and Glenda Huyser, $240,000.

Upper Mill Terr. S., 5430-D. Mirna and Ramio Sayegh to Hansha R. and Srijana Khadka, $250,000.

Walcott Lane, 6395-Jason and Donna Ruth to Tameiko and Jeffery Oliver, $340,000.

Woodwinds Cir., 5834-Mark J. and Arthur K. Stover to Maxwell L. and Amanda S. Taylor, $460,000.

FREDERICK CITY-LIBERTYTOWN AREA

Baldridge Cir., 6135-Federal National Mortgage Association to Youssef Semaan, $229,500.

Berry Rose Ct., 1603, No. 3B-Melissa N. Thomas Ambush to Clayton M. and Barry L. Holdcraft, $160,000.

Briarcliff Lane, 8878-Martha C. Ott to Tabatha M. Podleiszek, $265,000.

Caulfield Ct., 2601-David B. Hanna to Nickolas D. Senseney, $283,000.

Cromwell Ct., 783-Sharon K. Issacs to Alexander H. McAleer and Maria Cancel Figueroa, $250,000.

Fieldcrest Dr., 6150-Peter W. and Sandra J. Hall to Travis F. and Trisha A. Gaskill, $498,000.

Kline Blvd., 141-Kevin R. and Kate E. Chasse to Nefeli E. Georgoulia and Mehron Kugler, $405,000.

Merchant St., 2459-Donna L. Logan and Robert D. Lumsden to Larry D. and Audrianne Eddy, $370,000.

Monroe Ave., 207-Kyle B. and Courtney E. Martineau to James M. Bauer Sr., $265,000.

Pine Crest Lane, 6138-Ellen Tress Potter to Shanna Cattrell, $285,000.

Saddlebrook Lane, 6472-Camenzind and Brooke Robinson to Sarah E. and Justin Marshall, $459,900.

Springwater Pl., 6134, No. 1200J-Gail Murphy and Kathy S. Hunter to Carol Woodall, $195,000.

Viewsite Dr., 6198-David M. and Milinda J. Hanlon to Joseph and Elizabeth Royal, $469,900.

Willow Oak Dr., 1316-Eric A. and Dianna L. Adams to Bradley Glen Zaretsky and Jamie Lee Douglass, $347,995.

Third St. W., 14-James B. and Diane Simpson to Steven S. and Meilan Buckingham, $275,000.

FREDERICK CITY-MOUNTAINDALE AREA

Apple Creek Rd., 114-Fanta and Karidiata Conlibaly Toure to Edemir Ramos, $255,000.

Bishops Glen Dr., 269-Jose A. Grandos and Marleny D. Torrez to Sarah Elizabeth Arnold and Lee Andrew Jordan, $325,000.

Conundrum Terr., 420-NVR Inc. to Jorge Leiva, $397,120.

Driftwood Ct., 2501, No. 1B-Karlene Dorthea Kaufmann to Mark A. and Susan L. Baugher, $160,000.

Fox Hunt Lane, 8210-John F. and Marianne L. Wenger to Wayne A. and Michele Irene Jennings, $399,500.

Harvest Dr., 1792-Sizang Burmese Mission Church to Rafael A. Garcia, $272,000.

Indian Springs Rd., 8717-Kimber L. Shank to Jacob Edward and Lauren Paige Naill, $410,000.

Lawnview Dr., 1839-John M. and Ashley N. Corcoran to Kevin T. Show, $263,000.

Mountain Laurel Pl., 5705-Maureen M. Olson to Michael L. Davies and Kristin K. Fino, $425,000.

Ridge Rd., 7539-South Mountain Developers to Jeffrey Alberts, $606,485.

Rosemont Ave., 1607-John T. and Rebecca A. Lohmeyer to Rosa Marina Escobar, $180,000.

Stonehaven Lane, 1779-Travis J. Sheets to Randolph and Suzanne McKann, $251,500.

Wainwright Ct., 2141, No. BD-Sara M. Brownlowe to Myriam and Santiago Thomas Rubino, $149,900.

Wynfield Ct., 2408-Wilson C. and Christine N. Owens to Harold Villavicenico and Jaclyn Battista, $273,000.

IJAMSVILLE AREA

Bramblewood Ct., 11211-Thomas M. and Lisa M. Clement to Kyle W. Binder and Nancy J. Rapp, $547,000.

Lindsey Ct., 3066-John M. and Gail P. Wachtel to Patrick W. and Jennifer L. Norfolk, $599,900.

Rochefort St., 5812-NVR Inc. to Jeffrey W. and Sharilyn McClaflin, $375,500.

Winmoor Dr., 3429-Frank and Akosua A. Gyekye Kusi to Narayanan Hariharan and Lavanya Subramanian, $815,000.

LIBERTYTOWN AREA

Green Valley Rd., 10748-Jesse G. Moats and Christina M. McNemar to Katrina Cutshall and David Clark, $295,000.

MIDDLETOWN AREA

Brookridge Dr. W., 7902-Michael L. and Belinda Harris McKee to Daniel E. and Susan A. Tipsord, $605,000.

Feldspar Ct., 7106-Dennis R. and Sandra J. Moats Thigpen to Julio C. and Kendy Nadia Pina, $322,500.

Pine Valley Ct., 4510-Darrin Drum and estate of Judith Marie Drum to Adam Lahart and Kristen Hood, $300,000.

Stone Springs Lane, 213-Shirley E. Anderson Beswick to Matthew P. Fiore, $310,000.

MONROVIA AREA

Browningsville Rd., 11805-Teresa L. Kelleher and estate of Matthew William Kelleher to Carina J. and Andrea J. Rock, $350,000.

Marigold Dr., 3506-Ross David and Linda Diane Wood to Matthew Clark Drury and Cara Marie Ammann, $415,000.

Seths Folly Dr., 4552-NVR Inc. to Norma Winffel, $444,440.

Tolley Terrace Dr., 12105-Gary M. and Pamela A. Rawlett to James Logan and Lindsay Joanne Lethbridge, $110,000.

Viridian Terr., 4359-Winchester Homes Inc. to Christopher I. Cook, $365,637.

MULLINIX AREA

Almeria Ct., 5152-Justin R. and Jennifer L. Owen to Kelly Lynn and Eric M. Kuba, $535,000.

Fordice Dr., 6514-Robert R. and Shannon Hankins to Clayton F. Elsbach, $387,000.

Jesse Smith Rd., 13410-Christine Amereihn and Henning Jonassen to Michael and Carol J. Halper, $450,000.

Turf Ct. S., 3861-Bank of New York Mellon to William J. and Elizabeth A. Sweeny, $430,000.

Woodville Rd., 5601B-David A. and Sandra Mull to Walter Miller and Marion Michele Snider, $525,000.

MYERSVILLE AREA

Pleasant Walk Rd., 12357-Seth D. DeLauter to Julie M. Toms, $214,000.

NEW MARKET-LAKE LINGANORE AREA

Harbor Light Way, 6661-Francis T. and Michelle G. Benvenga to Nicholas R. Durien, $287,900.

New London Rd., 6215-Philip G. Etzler to Kyle B. and Courtney E. Martineau, $282,500.

Ridgecrest Rd., 6737-Joshua and Monica Talley to Hector Z. and Kathleen E. Oropeza, $413,000.

Vineyard Path, 11836-Daniel and Linda Elmer Hauprich to Lisa A. and Ross A. Beschner, $432,500.

Windwood Way, 5768-Thomas E. Murray to James M. and Lisa S. Abbinanti, $362,000.

NEW WINDSOR AREA

Barnes Rd., 15427-Oliver Homes Inc. to Kenneth E. and Kelly M. Houck, $376,252.

SABILLASVILLE AREA

Sabillasville Rd., 17025-Duane E. Heaton to Catherine I. Prue, $164,194.

THURMONT AREA

Catoctin Highlands Cir., 63-Dennis E. and Judy K. Black to Lori A. Brown, $179,000.

Mills Manor Ct., 7997-Coby Lewis to Charles and Nora Fountain, $485,000.

Saint Anthony Rd., 15714-Robert L. and Regina A. Kline to John T. Dumas and Maria L. Donato, $750,000.

URBANA AREA

Broad Branch Way, 5836-NVR Inc. to Matthew R. and Lori A. Condit, $499,575.

Golden Eagle Rd., 5510-Drees Homes of D.C. Inc. to Astrid Vermer, $589,280.

Mantz Lane, 3411-Scott T. Brittain to Robin, Meghan W. and Charles B. Mitchell, $318,000.

Pine Bluff Rd., 8438-MC Gladhill Farm Corp. to Steven James and Kimberly Morse Talcott, $332,385.

Sundance Way, 3053-NVR Inc. to Christos and Vaneesha Xenohristos, $731,260.

Tallyn Ridge Dr., 5490-MS Gladhill Farm Corp. to Erik M. and Janice L. Hess, $518,760.

Urbana Church Rd., 8845-Parkwood Homes LTD to Sofia Monteblanco, $445,445.

WALKERSVILLE AREA

Adventure Ave., 8810-Kevin R. Grossnickle to Beatricie M. Piedjou, $299,900.

Dublin Rd., 9305-Stephanie R. Howell to Brian Feaga, $314,900.

Monocacy Ct., 4-Gilbert L. Oldach and Brenda Lee Akins to John M. and Martha E. Hamel Huff, $245,000.

Ports Cir., 108-Dan Ryan Mid-Atlantic Corp. to Jack and Malorie Marti, $454,329.

WOODSBORO AREA

Copper Oaks Ct., 100-Kevin J. and Elizabeth B. Morris to Stephen A. and Galina D. Pankovin, $400,000.